Girls basketball All-WNY first team selections through the years

Here are the all-time selections to The Buffalo News' All-Western New York girls basketball first team.
(*-Indicates Player of the Year, which began in 1993)
1977-1978: Valerie Mosley (Grover Cleveland), Mary Achramovitch (Kenmore East), Sharon Gross (Lancaster), Martha Brodzik (Sacred Heart), Kim Weinreber (West Seneca West).
1978-1979: Yvette Angel (Sacred Heart), Mary Achramovitch (Kenmore East), Nancy Gaden (Southwestern), Vicki Swanson (Cassadaga), Valerie Mosley (Grover Cleveland).
1979-1980: Not available
1980-1981: Yvette Angel (Sacred Heart), Tracy Jackson (Hutch-Tech), Jane Jarzynski (Lake Shore), Nancy Schaefer (Clarence), Mary Wisniewski (Orchard Park).
1981-1982: Laura Hughes (Franklinville), Kathy Sweet (Clarence), Kathy Mackenzie (Olean), April Siejka (Niagara Wheatfield), Betsy Hay (Alden).
1982-1983: No team chosen
1983-1984: No team chosen
1984-1985: Deidra Baker (McKinley), Anne Marie Granville (Sacred Heart), Annette McKay (Newfane), Heidi Steckstor (West Seneca East), Heidi Vossley (Grand Island).
1985-1986: Beth Crossett (Lockport), Lalita Grant (McKinley), Kris Hanson (Pioneer), Molly Killeen (Sacred Heart), Michelle Missel (Starpoint).
1986-1987: Chris Baker (Newfane), Molly Killeen (Sacred Heart), Kris Hanson (Pioneer), Tania Koel (Lockport), Lynn Meusgeier (Williamsville South).
1987-1988: Mary DelSignore (Niagara Falls), Kris Hanson (Pioneer), Holly Hamilton (Sacred Heart), Dawn Mann (McKinley), Lori Pasceri (Lockport).
1988-1989: Kathy Carroll (Salamanca), Rachel Decker (Holy Angels), Beth Guiliani (Niagara Wheatfield), Veronica Nowacki (Newfane), Lori Pasceri (Lockport).
1989-1990: Kathy Carroll (Salamanca), Rachel Decker (Holy Angels), Beth Guiliani (Niagara Wheatfield), Dee Dee Mann (McKinley), Felice Mann (Burgard).
1990-1991: Dee Dee Mann (McKinley), Texlin Quinney (Sacred Heart), Anne Rudnicki (Holy Angels), Erica Rivers (Niagara Falls), Becky Wright (Newfane).
1991-1992: Cami Cipriani (Holy Angels), LaToya Crumpton (Hutch-Tech), Katie DelSignore (Lewiston-Porter), Texlin Quinney (Sacred Heart), Carrie White (Lockport).
1992-1993: *LaToya Crumpton (Hutch-Tech), Gretchen Gegenfurtner (Sweet Home), Mary Grys (Holy Angels), Heather Ray (Lockport), Becky Wright (Newfane).
1993-1994: *Shannon Ferretti (Amherst), Annquienette Burkes (Mount Mercy), Lucy Kelley (Lockport), Tenika Swanson (Lackawanna), Harmonee Williams (Pine Valley).
1994-1995: *Lucy Kelley (Lockport), Amy King (Clymer), P.J. McTigue (Kenmore East), Nichole Merlo (Olean), Geraldine White (Lockport).
1995-1996: *Hollie Young (Starpoint), Nicole Georgi (Lake Shore), Sherry Laettner (Holy Angels), Tori Seibert (Sweet Home), Geraldine White (Lockport).
1996-1997: *Angela Tylec (Niagara Wheatfield), Dana Fitchlee (Holy Angels), Meghan House (Lewiston-Porter), Anna Parker (Fredonia), Nikki Smith (Pine Valley).
1997-1998: *Angela Tylec (Niagara Wheatfield), Dane Fitchlee (Holy Angels), Meghan House (Lewiston-Porter), Katie Laettner (Lake Shore), Nikki Smith (Pine Valley).
1998-1999: *Jen Feher (Depew), Angela Tylec (Niagara Wheatfield), Lindsey Brent (Williamsville East), Katie MacFarlane (Clarence), Adrienne Roseti (Williamsville East).
1999-2000: *Katie MacFarlane (Clarence), Jen Feher (Depew), Adrienne Roseti (Williamsville East), Eva Cunningham (Iroquois), Katie Paradise (East Aurora).
2000-2001: *Jamie Donnelly (Holy Angels), Allison Depp (Lockport), Lindsay Brent (Williamsville East), Eva Cunningham (Iroquois), Maria Atti (Kenmore East).
2001-2002: *Allison Depp (Lockport), Tiffany Walton (Nichols), Rachel Michalek (Sacred Heart), Jill Ratchuk (Mount Mercy), Rachel Pitkin (Kenmore East).
2002-2003: *Jill Ratchuk (Mount Mercy), Rachel Michalek (Sacred Heart), Andrea Muszynski (Mount Mercy), Jamie Wolff (Nardin), Germany Jackson (Traditional).
2003-2004: *Heather Turner (Mount Mercy), Jamie Wolff (Nardin), Shannon Scarselletta (Nichols), Mary Kate Wilson (Mount Mercy), Kourtney Troutman (Pine Valley).
2004-2005: *Kelly Regan (Nichols), Mary Kate Wilson (Mount Mercy), Megan Macguire (Grand Island), Kelly Haslinger (Nardin), Carissa Ferruci (Immaculata).
2005-2006: *Elyse Monte (Sacred Heart), Joelle Connelly (Pioneer), Kendra Brim (Nardin), Sarah Houseknecht (Portville), Colleen Quinn (Immaculata).
2006-2007: *Joelle Connelly (Pioneer), Erinne Cunningham (Jamestown), Sarah Soroka (East Aurora), Kacie Mills (Kenmore East), Kendra Brim (Nardin).
2007-2008: *Joelle Connelly (Pioneer), Erinne Cunningham (Jamestown), Nikki Frederickson (Jamestown), Kaitlin Donahoe (Nichols), Sam Eimers (Ripley).
2008-2009: *Erinne Cunningham (Jamestown), Kaitlin Donahoe (Nichols), Melissa Graham (Mount Mercy), Samantha Kopp (Franklinville), Jenna Rickan (Kenmore West).
2009-2010: *Rachel Bantelman (Olean), Shaquita Smith (Amherst), Joelle Pollak (Kenmore East), Lea Sobieraski (Lockport), Katie Purcell (Mount Mercy).
2010-2011: *Kallie Banker (Grand Island), Taylor Rooks (Nichols), Sarah Pawlak (Sacred Heart), Raeann Stillwell (St. Mary’s), Corrin Genovese (Williamsville North).
2011-2012: *Katie Healy (Lancaster), Kallie Banker (Grand Island), Marisa Guyton (Lockport), Emma Sobieraski (Lockport), Marah Maycock (Randolph).
2012-2013: *Cassie Oursler (Grand Island), Keyonte Edwards (Cardinal O’Hara), Leah McDonell (Cardinal O’Hara), Jontay Walton (Holy Angels), La’Trice Hall (Sacred Heart).
2013-2014: *Jontay Walton (Cardinal O’Hara), Keyonte Edwards (Cardinal O’Hara), Chrisanna Green (Jamestown), Sarah Saba (Lancaster), Ciara Rosten (Maryvale), Mckenna Maycock (Randolph).
2014-2015: *Chrisanna Green (Jamestown), Anndea Zeigler (Cardinal O’Hara), Jenna Einink (Chautauqua Lake), Emma Brinker (East Aurora), Mckenna Maycock (Randolph).
2015-2016: *Erica Martinsen (Williamsville East), Summer Hemphill (Cardinal O’Hara), Anndea Zeigler (Cardinal O’Hara), Olivia Schmidt (Holland), Ericka Taplin (Williamsville North).
2016-2017: *Anndea Zeigler (Cardinal O’Hara), Claire Wanzer (Amherst), Cori Dickson (Cardinal O'Hara), Marissa Hamilton (Ellicottville), Sara Pfeiffer (Olean).
2017-2018: *Angel Parker (Cardinal O'Hara), Emma Brinker (East Aurora), Danielle Haskell (Franklinville), Micaela Ryan (Sacred Heart), Amari DeBerry (Williamsville South).
2018-19: *Danielle Haskell (Franklinville), Shay Ciezki (St. Mary’s), Amari DeBerry (Williamsville South), Angel Parker (Cardinal O'Hara), Sara Pfeiffer (Olean),
2019-20: *Amari DeBerry (Williamsville South), Shay Ciezki (St. Mary’s), Danielle Haskell (Franklinville), Aaliyah Parker-11 (Cardinal O’Hara), Siobhan Ryan (Sacred Heart)
2021: Aaliyah Parker (Cardinal O'Hara), Shay Ciezki (St. Mary’s), Amari DeBerry (Williamsville South), Ella Wanzer (Amherst), Kyra Wood (City Honors)