2021-22 girls basketball honor roll: Saluting the best players in Western New York

Here is the honor roll in girls basketball for the 2021-22 season.

All-Western New York teams selected by The Buffalo News with input from coaches and basketball observers.

All-league teams selected by coaches in each league.

All-state teams selected by New York State Sportswriters Association.

Sister Maria Pares Buffalo News Player of the Year

Shay Ciezki, St. Mary's, 12.

ALL-WNY LARGE

FIRST TEAM

Player School Year

Gretchen Dolan Williamsville South 11

Madison Francis Lancaster 9

Clara Strack Hamburg 11

Kyla Hayes Cardinal O’Hara 9

Rachel Kamrowski Lancaster 11

SECOND TEAM

Player School Year

Jade Rutledge Cardinal O’Hara 12

Lauren Hubert Sweet Home 11

Miranda Burgett Williamsville North 11

Emily Zander North Tonawanda 11

Quinn Benchley Nichols 11

THIRD TEAM

Player School Year

Amber Murak Sweet Home 10

Ella Corry Clarence 10

Presleigh Brunner Nardin 12

Madelyn Harrison Hamburg 12

Zoey Zienski Iroquois 12

HONORABLE MENTION

Jada Ghee, Williamsville North, 12; Hailey Cenname, West Seneca East, 12; Annabelle Day, North Tonawanda, 8; Meghan Trapper, Sacred Heart, 12; Morgan Giancaterino, Sacred Heart, 12; Madelyn Fike, Niagara Wheatfield, 12; Kierra Kline, St. Mary’s, 10; Brianne Barr-Buday, Nichols, 10.

ALL-WNY SMALL

FIRST TEAM

Player School Year

Clare Pickett Holland 12

Reece Beaver Southwestern 10

Kaylee Kryzstof Depew 11

Sophie Auer Lewiston-Porter 11

Jessica Zittel Eden 12

SECOND TEAM

Player School Year

Abby Rice Silver Creek 12

Mandy Brink Panama 11

Mallory Welty Portville 12

Tessa Schuey Lewiston-Porter 12

Elise Sposato Frewsburg 12

THIRD TEAM

Player School Year

Payton Morrison Randolph 9

Grace Lundmark Falconer 12

Haley Potenza East Aurora 12

Jenna Fisher Sherman 12

Mia Vannelli Depew 10

HONORABLE MENTION

Abby Scanlan, Albion, 12; Ava Purks, City Honors, 11; Bella Lemke, Wilson, 12; Mackenzie Owens, Springville, 10; Lilly Bentley, Portville, 10; Maggie Zittel, Eden, 11; Lily Woodis, Chautauqua Lake, 12; Paige Gratto, Sherman, 11.

ALL-CATHOLIC

Player of the Year: Shay Ciezki, St. Mary’s, 12

FIRST TEAM

Player School Year

Kyla Hayes Cardinal O’Hara 9

Jade Rutledge Cardinal O’Hara 12

Presleigh Brunner Nardin 12

Quinn Benchley Nichols 11

Kierra Kline St. Mary’s 10

SECOND TEAM

Player School Year

Courtney McClaney Cardinal O’Hara 12

Heidi Khuu Nardin 12

Brianne Barr-Buday Nichols 10

Meghan Trapper Sacred Heart 11

Jada Mushat St. Mary’s 9

THIRD TEAM

Player School Year

Maya Reynolds Buffalo Seminary 10

Jordyn Williams Cardinal O’Hara 10

Mya Wood Mount Mercy 12

Amanda Saber Mount St. Mary 10

Amelia Marchese Nardin 11

Fallon Griffin Nichols 11

Morgan Giancaterino Sacred Heart 12

CANISIUS CUP I

Player of the Year: Ava Purks, City Honors, 11.

Team Sportsmanship: McKinley.

Individual Sportsmanship: Maya Eason, Olmsted.

FIRST TEAM

Player School Year

Brooklyn Bullock Olmsted 11

Jimmia Green Hutch Tech 11

Learsi Sabala South Park 11

Ariana Parker Emerson 12

Brynn Walentynowicz City Honors 11

SECOND TEAM

Player School Year

Ryan Dowell Emerson 12

Liberty Ridgeway South Park 12

Kaliah Phillips Olmsted 12

Molly Galvin City Honors 11

Destiny Anderson Middle Early 12

HONORABLE MENTION

City Honors: Katie Eagen-12. Emerson: Liana Murray-12. Hutch Tech: Jemya Wade-12, Sara Wingard-11. Olmsted: Maya Eason-12, Jadyn Milligan-10. South Park: Alexis Amerena-12, Jade Martinez-12.

CANISIUS CUP II

Player of the Year: Jessika Hinton, Burgard, 12.

FIRST TEAM

Player School Year

Kanaiya Coleman I-Prep 11

Franierys Otero East 11

Cionna Buck Riverside 11

Kasandra Santos I-Prep 12

Olivia Hoskins Burgard 12

SECOND TEAM

Player School Year

Vanessa Medina Riverside 11

Jayzin Oo I-Prep 12

Patience Howie da Vinci 11

Johnia Redd da Vinci 11

Diamond Hyson Burgard 11

HONORABLE MENTION

Burgard: Shaynice Scott-10. DaVinci: Nave Logan-11. East: Caitlyn Gibson-11, Angel Deering-11. Riverside: Nelly Ngabo-12.

ALL-ECIC LARGE

Player of the Year: Gretchen Dolan, Williamsville South, 11.

FIRST TEAM

Player School Year

Clara Strack Hamburg 11

Madison Francis Lancaster 9

Rachel Kamrowski Lancaster 11

Lauren Hubert Sweet Home 12

Miranda Burgett Will. North 11

SECOND TEAM

Player School Year

Zoey Zienski Iroquois 12

Ella Corry Clarence 10

Hailey Cenname West Seneca East 12

Amber Murak Sweet Home 10

Jada Ghee Will. North 12

HONORABLE MENTION

Hamburg: Madelyn Harrison-12. Iroquois: McKenna Sinibaldi-11, Molly Mescall-9. Jamestown: Marley Drake-11. Lancaster: Brooke Bauer-11. Orchard Park: Emily McDonald-9. Sweet Home: Krissy Baker-11.

ALL-ECIC SMALL

Player of the Year: Kaylee Krystof, Depew, 11

Player School Year

Jessica Zittel Eden 12

Mia Vannelli Depew 10

Claire Pikett Holland 12

Haley Potenza East Aurora 12

Maggie Zittel Eden 11

ECIC I

Player of the Year: Madison Francis, Lancaster, 9.

FIRST TEAM

Player School Year

Clara Strack Hamburg 11

Rachel Kamrowski Lancaster 11

Miranda Burgett Will. North 12

Ella Corry Clarence 12

Jada Ghee Will. North 12

SECOND TEAM

Player School Year

Marley Drake Jamestown 9

Madelyn Harrison Hamburg 12

Brooke Bauer Lancaster 11

Emily McDonald Orchard Park 9

Kylie O’Brien Jamestown 11

ECIC II

Player of the Year: Gretchen Dolan, Williamsville South, 11.

FIRST TEAM

Player School Year

Lauren Hubert Sweet Home 12

Amber Murak Sweet Home 10

Hailey Cenname West Seneca East 12

Zoey Zienski Iroquois 12

McKenna Sinibaldi Iroquois 11

SECOND TEAM

Player School Year

Molly Mescall Iroquois 9

Krissy Baker Sweet Home 11

Guiliana Jackson Williamsville East 12

Emily Wendt Williamsville East 10

Carly Dell’Oso Starpoint 12

HONORABLE MENTION

Amherst: Nicole Miller-9, Anaya Smith-11. Starpoint: Ava Anastasi-10. West Seneca East: Sarah Colby. Williamsville East: Leah Polk-11. Williamsville South: Leah Solomon-9.

ECIC III

Player of the Year: Kaylee Krystof, Depew, 11

FIRST TEAM

Player School Year

Mia Vannelli Depew 10

Haley Potenza East Aurora 12

Myah Fox Pioneer 12

Mackenzie Owens Springville 10

Elizabeth Jarzynski Lake Shore 10

SECOND TEAM

Player School Year

Anna Brinker East Aurora 11

Ava TallChief Lake Shore 10

Kristin Morris Pioneer 12

Bailey Thompson East Aurora 12

Layla Gartler Springville 11

ECIC IV

Player of the Year: Jessica Zittel, Eden, 12

FIRST TEAM

Player School Year

Claire Pikett Holland 12

Maggie Zittel Eden 11

Asheley Ballou Eden 10

Ava Linder Holland 12

Alyssa Johnson Eden 11

SECOND TEAM

Player School Year

Mi’Ann Castleberry Cleveland Hill 11

Emmalee Ballou Eden 12

Jenna Kersten Alden 12

Sage Rivera Holland 10

Kylie Amidon Tonawanda 12

NIAGARA FRONTIER

Co-Players of the Year: Sophie Auer, Lewiston-Porter, 11; Tessa Schuey, Lewiston-Porter, 12.

FIRST TEAM

Player School Year

Emily Zander North Tonawanda 11

Iyanna King Lockport 11

Madelyn Fike North Tonawanda 12

Annabelle Day North Tonawanda 8

SECOND TEAM

Player School Year

Sophia Balsano Kenmore West 10

Delia Lake Kenmore West 11

Jada Briggs Kenmore East 9

Sarah Woods Lewiston-Porter 12

Claire LeFevre Grand Island 10

THIRD TEAM

Player School Year

Dearia Darrell Lockport 11

Monika Allen CSAT 12

Sophia Wilson North Tonawanda 12

Ava Devald Niagara Wheatfield 9

Anjalee Torres Kenmore East 12

NIAGARA ORLEANS

Player of the Year: Abby Scanlan, Albion, 12

FIRST TEAM

Player School Year

Ava Owens Roy-Hart 12

Ella Hill Akron 12

Jensen McGhee Newfane 12

Bella Lemke Wilson 12

Abby Scanlan Albion 12

SECOND TEAM

Player School Year

Peyton McGinnis Wilson 10

Rian Faery Wilson 10

Claire Halstead Roy-Hart 12

Rylee VanNostrand Medina 11

Ang DiTullio Newfane 12

HONORABLE MENTION

Albion: Sydney Mulka-12, Madison Hughson-10, Aurora Serafin-12. Akron: Giahna LaFromboise-12, Sophia Jones-11. Barker: Alyssa Thompson-12, Mia Herman-11. Newfane: Allie Szratter-11, Mallory Schultz-10. Roy-Hart: Kaitlin Mettler-9. Wilson: Maddie Miller-11, Lilah Freichs-11.

CCAA EAST

Co-Players of the Year: Emilee Ruiz, Ellicottville, 12; Alex Minnekine, Cattaraugus-Little Valley, 12.

Coach of the Year: Bryelle Wallin, Salamanca.

Team Sportsmanship: Cattaraugus-Little Valley

Individual Sportsmanship: Hailee Covell, Catt.-LV

Sportsmanship by team: Harley Ficek (Ellicottville), Tristian Olsen (Forestville), Delaney Pfeiffer (Franklinville), Zoe Kreinheder (North Collins), Maggie King (Pine Valley), Morgan Maybee (Salamanca).

FIRST TEAM

Player School Year

Danielle West Pine Valley 9

Jillian Rea Salamanca 12

Lezly McComber Salamanca 10

Sofia Bentley Franklinville 10

Megan Jackson Franklinville 11

SECOND TEAM

Player School Year

Michaela Rice North Collins 12

Hailey Jasinski North Collins 11

Dalayla Alexander Ellicottville 10

Allison Rowland Franklinville 11

Trista Farnham Pine Valley 11

HONORABLE MENTION

Cattaraugus-Little Valley: Destynee Ly-12. Forestville: Morgan Becker-11, Brooke Waterman-11. Franklinville: Olivia Frank-10, Tarryn Herman-12. Salamanca: Karina Crouse-10, Bella Wolfe-10. Pine Valley: Maggie King-12, Mattison, Cadle-12, Haleigha Hardy-11.

CCAA CENTRAL

Player of the Year: Mallory Welty, Portville, 12

Coach of the Year: Inga Welty, Portville

Team Sportsmanship: Portville

Individual Sportsmanship: Mia Welty, Portville.

Sportsmanship by team: Hailey Anderson (Cassadaga Valley), Dani Krenzer (Falconer), Elise Sposato (Frewsburg), Lena Stevens (Gowanda), Erin Mansfield (Maple Grove).

FIRST TEAM

Player School Year

Grace Lundmark Falconer 12

Tyra Clark Frewsburg 12

Elise Sposato Freswburg 12

Lilly Bentley Portville 10

Mia Welty Portville 12

SECOND TEAM

Player School Year

Emilee Anderson Cassadaga Valley 9

Dan Krenzer Falconer 11

Teghan Trocki Frewsburg 9

Erin Mansfield Maple Grove 11

Madison Price Maple Grove 12

HONORABLE MENTION

Cassadaga Valley: Aliyah Hopkins-9, Andrea Johnson-10. Falconer: Tess Spangenburg-12, Ava Fenton-12. Frewsberg: Ava Jimerson-9. Gowanda: Aaliyah Stevens-12, Lena Stevens-11, Crissa Scanlan-11.

CCAA WEST 1

Player of the Year: Reece Beaver, Southwestern, 10.

Coach of the Year: David Pihlblad, Randolph

Team Sportsmanship: Randolph

Individual Sportsmanship: Mya Abrams, Randolph

FIRST TEAM

Player School Year

Payton Morrison Randolph 9

Kyra Pence Randolph 11

Leah Williams Olean 11

Anaya Parks-Barker Olean 12

Gianna DeRose All.-Limestone 12

SECOND TEAM

Player School Year

Ellie Lawton Southwestern 12

Kira Ricker Southwestern 11

Katelyn Storer Randolph 11

Skylar Herington Randolph 7

Ashlyynn Dunlop Fredonia 10

HONORABLE MENTION

Allegany-Limestone: Maddi Callen-11, Anna Wolfgang-12, Emily Lippert-12. Southwestern: Maddie McIntyre-10, Bella Sirianni-9. Olean: JoJo Gibbons-12, Jezerae Fayson-11. Fredonia: Ella Koopman-10.

CCAA WEST 2

Player of the Year: Mandy Brink, Panama, 11.

Co-Coaches of the Year: Dennis Hinsdale, Panama; Dave Bodamer, Clymer.

Team Sportsmanship: Chautauqua Lake

Individual Sportsmanship: Lilly Woodis, Chautauqua Lake

Sportsmanship by team: Natalie Gilkinson (Chautauqua Lake), Alexys Neckers (Clymer), Hayden Fisher (Sherman), Abby Rice (Silver Creek), Makartnee Mortimer (Westfield), Maddie Lisciandro (Panama).

FIRST TEAM

Player School Year

Abby Rice Silver Creek 12

Lilly Woodis Chaut. Lake 12

Jenna Fisher Sherman 12

Paige Gratto Sherman 11

Mikala Einink Clymer 12

Haleigh Dellow Westfield 11

SECOND TEAM

Player School Year

Karlen Honey Clymer 12

Hayden Fisher Sherman 11

Tanleigh Bestine Westfield 10

Alexys Neckers Sherman 10

Maddie Lisciandro Panama 12

HONORABLE MENTION

Chautauqua Lake: Mercedez Obert-12, Erma Wolcott-11. Panama: Lilly Odell-11. Sherman: Kaitlyn Lindsey-12. Silver Creek: Jade Bouvier-12. Westfield: Makartnee Mortimer-11.

IAC

FIRST TEAM

Player School Year

Marceline Hutter New Life Christian 7

Kayla Johnson Park 11

Brightleen Ngunyi New Life Christian 11

Noella Policastro Walsh 12

Lyla Schindler Park 12

SECOND TEAM

Player School Year

Bella Geracci CCA 10

Cece Gullo Park 9

Payton Howard Walsh 11

Autumn Lucas Park 11

Avalyn Rhodes New Life Christian 9

ALL-STATE

CLASS AA

First team: Madison Francis-9, Lancaster.

Second team: Kyla Hayes-9, Cardinal O’Hara.

Tenth team: Rachel Kamrowski-11, Lancaster.

Twelfth team: Marley Drake-11, Jamestown.

Thirteenth team: Kylie O’Brien-11, Jamestown.

Honorable mention: Ella Corry-10, Clarence; Miranda Burgett-11, Williamsville North.

CLASS A

First team: Gretchen Dolan-11, Williamsville South; Shay Ciezki-12, St. Mary’s; Clara Strack-11, Hamburg.

Fifth team: Emily Zander-11, North Tonawanda.

Sixth team: Amber Murak-10, Sweet Home.

Eighth team: Annabelle Day-8, North Tonawanda.

Ninth team: Brianna Burr-Budey-10, Nichols.

10th team: Lauren Hubert-11, Sweet Home.

11th team: Quinn Benchley-11, Nichols.

12th team: Zoey Zienski-12, Iroquois.

13th team: Madelyn Harrison-12, Hamburg.

15th team: Presleigh Bruner-12, Nardin.

Honorable mention: Haley Cenname-12, West Seneca East.

CLASS B

First team: Sophie Auer-11, Lewiston-Porter; Kaylee Krystof-11, Depew.

Second team: Jessica Zittel-12, Eden.

Fourth team: Meghan Trapper-11, Sacred Heart; Mia Vannelli-10, Depew.

Fifth team: Maggie Zittel-11, Eden.

Sixth team: Tessa Schuey-12, Lewiston-Porter.

Eighth team: Reece Beaver-10, Southwestern.

Ninth team: Morgan Giancaterino-12, Sacred Heart.

12th Team: Ava Purks-11, City Honors; Mackenzie Owens-10, Springville/West Valley.

Honorable mention: Haley Potenza-12, East Aurora.

CLASS C

Second team: Claire Pikett-12, Holland.

Third team: Elise Sposato-12, Frewsburg.

Fourth team: Payton Morrison-9, Randolph; Abby Rice-12, Silver Creek.

Eighth team: Mallory Welty-12, Portville.

Ninth team: Teaghan Trocki-9, Frewsburg.

10th team: Grace Lundmark-12, Falconer.

11th team: Lilly Bentley-10, Portville.

12th team: Kyra Pence-11, Randolph.

Honorable mention: Bella Lemke-12, Wilson.

CLASS D

Second team: Mandy Brink-11, Panama.

Third team: Paige Gratto-11, Sherman.

Fifth team: Hayden Fisher-11, Sherman.

Sixth team: Alexys Neckers-10, Clymer.

Seventh team: Jenna Fisher-12, Sherman.

Honorable mention: Mikala Einink-12, Clymer.