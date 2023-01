Erie County real estate transactions

Following are residential real estate transactions in Erie County over $5,000 for the week ending Nov. 12.

ALDEN

• 2983 Townline Rd, Robin Ann Alwine, Phillip Alwine, Richard L Reimer to Robert S Tweedy, $350,000.

• 1541 Sandridge Rd, Keith J Cedro to Brittany Toporczyk, $285,900.

• 1031 Townline Rd, WNY Property Associates Inc to Linda Morlacci, $280,000.

• 11612 Gebhard Ln, Colleen S Freiheit, Michael J Shields to Cassandra Debra Keating, Matthew William Keating, $266,500.

• 885 W Alaura Dr, Scott D Jarrell, Kelly A Jarrell to Susan Sargent, $255,000.

• 880 Exchange, Monica M Zielinski, Kevin F Zielinski to Michael J Kropelin, Paula J Kropelin, $220,000.

• 1428 Kellogg St, Sharon Genco, David Genco to Rebecca Lynn Townsend, $140,000.

AMHERST

• 1635 New Rd, Leah C Bellomo, David S Bellomo to Robert M Zieziula, Kimberly A Dwyer, $949,900.

• 21 Waterford Pk, Brian A Goldstein to Svyatoslav Sokolovskiy, $680,000.

• 28 Four Seasons E, Mario D Santilli, Chris-Elaine Santilli to Paula Joan Simon, $659,900.

• 119 Covent Garden Ln, Sashank Kaushik, Iris Kaushik to Aditi Mehta, Vikas Mehta, $605,000.

• 198 Sierra Dr, Ryan Homes Of New York Inc to Robert M Macvittie, Katherine Grace Macvittie, $501,640.

• 153 Foxpoint W, Rui Pedro Dacosta Chaves, Jillian Kelly Dacosta to Paul Bartlett, Colleen Bartlett, $435,000.

• 23 Roundwood Ct, Joanne Klenk, Gary G Klenk to Marshall M Cancilla, Tori P Cancilla, $432,500.

• 485 Rambling Rd, Charles L Totoro to Michael Buziak, Kayleigh Buziak, $431,000.

• 86 Shady Grove Dr, Terry E Menza, Frank D Menza to Abby Jennifer Braunscheidel, Cody Michael Braunscheidel, $430,000.

• 161 Chaumont Dr, Tania N Clasper, Robert T Clasper to Cory Joseph Morton, Courtney Brown Morton, $422,000.

• 59 Countryside Ln, Laryssa M Domagala, Joseph M Domagala to Justin Flynn, Marissa E Flynn, $400,000.

• 115 Mapleleaf Dr, Steven J Bagel, Renee F Bagel to Tyler Joshua Onions, Katie Ann Lutz, $384,500.

• 89 Bramblewood Ln, Ronald C Lavere Jr, Andrea H Lavere to Brian Demartinis, Lisa Demartinis, $360,000.

• 76 Sweetwood Dr, Queen City Invest LLC to Manmeet Kaur, Darshan Singh, Jasvinder Kaur Arora, $351,000.

• 125 Wedgewood Dr, Inez Sitcov to Claire F Woodside, Thomas P Woodside, $340,000.

• 670 Heim Rd, Eugene E Emser, Sandra L Emser to Julian B Rego, Vasanti J Rego, $330,000.

• 158 Little Robin Rd, Immanuel Rajkumar Selvaraj to Crista Grisanti, $286,500.

• 84 Windsor Ave, Noel Kuschke to Paul Karcic, Anna M Beyer, $285,000.

• 108 Newgate Rd, Zhi M Kiang to Feng Di Zheng, $250,000.

• 74 Das Ct, John P Blundell, John F Blundell to Mary Ann Meyer, $238,000.

• 320 N Westfield Rd, Tao Tan, Wei Wang to Susan M Frawley, $232,000.

• 172 Meadow Lea Dr, William R Slammon, Robert M Slammon, Kathleen M Slammon to Cara L Mclaughlin, $222,000.

• 80 Fruehauf Ave, Kathleen M Karpie, Jeffrey L Burghardt AKA Jeffery L Burghardt, Dolores Burghardt, Laura T Dallessandra to Joel Giambra, $183,000.

• 1006 Charlesgate Cir, Suzanne Wagner to Mohamed Jibril, Nabila Saleh-Jibril, $182,500.

• 75B Foxberry Dr, Tyler J Onions, Catherine A Onions to Riley N Mcnamara, Willmott C Marshall, $174,000.

• 24D Georgian Ln, Nelly Rodriguez to Irrevocable Trust For The Benefit Of Christopher A Hayes 091922, $169,000.

• 65 Henel Ave Unit 2 , James A Boglioli to Robert Lecastre Sr, $165,000.

• 141 Dellwood Rd, Mary Ann Zimmerman to Matthew M Budde, $150,000.

• 751 Forest Edge Dr, Mary Ellen Donathen, James D Donathen to Buffalo Prestige Properties Llc, $150,000.

• 110B Foxberry Dr, Denise A Lavocat to Richard Mancuso, $149,900.

• 4 Keph Dr #4, Raymond J Mancuso to Zuzar Inder Singh, $135,000.

• 45 Beehunter Ct Unit B , Krystal Hough AKA Krystal Burns, Justin K Hough to Korynne Burns, $120,000.

• 303 N Ivyhurst Rd, Donald Wood to Laith Salah, $20,000.

AURORA

• 1985 Mill Rd, Paul J Olczak, Melanie Olczak to Sarah Johnson, Paul Baumann, $382,000.

BRANT

• 10689 Erie Rd, Sherry Lee Fossett to Adam Weinreber, $155,000.

BUFFALO

• 360 Depew Ave, Erika B Brason to Pinnacle Revocable Trust III, $1,690,000.

• 115 Depew Ave, Robert L Bencini, Rita A Bencini to Thein Khoi Vuong Nguyen, Scott Davidson Geraedts, $720,000.

• 71 Anderson Pl, Anna Bernstein, Nicholas S Day to Jeremy Wadsworth, Emily Altschul, $565,000.

• 268 Georgia St, James Degarmo, Rocio Cortes to Brian Woods, Luisa Woods, $500,000.

• 241 Norwood Ave, Rachel Melissa Case, Christopher Wayne to Robert P Rabb, Tiffany A Bentley, $470,000.

• 71 Rand Ave, Christopher Robert Kearsing, Matthew Richard Lavin to Shamsor Naher, $435,000.

• 381 Rachel Vincent Way, Marrano/Marc Equity Corporation to James Collins III, Paulette Collins, $424,110.

• 707 Richmond Ave, Nikolai Rahimi to Read Bohanan, Veroncia Romines, $385,000.

• 754 Parkside Ave, Molly J Majer to Samuel Saladino, $375,000.

• 33 Shoshone St, Louis Shakkour to Allison Marie Browne, Teresa Borcuch, $372,000.

• 46 Cunard Rd, Robert C Polino Jr to Awa Properties Llc, $350,000.

• 374 Bird Ave, Aimee Snyder to Michelle A Zaffran, $350,000.

• 88 Rugby, Thomas C Macholz to Just Enterprises (Buffalo) Inc, $282,000.

• 940 West Ave, Jern Llc to Kimberly A Sass, Daniel J Vrana, $265,000.

• 415 St Lawrence Ave, Joseph P Canella, Elizabeth M Canella to Jannell Nicole Eason, Paul Eason Jr, $255,000.

• 9 Groveland St, Richard H Hooker to Maeve Adair Kearney, $250,000.

• 27 Tioga, Sarah Saak, Jason R Saak to Derek Strykowski, Jessica Wang-Strykowski, $245,000.

• 104 Scheffield Ave, Marcio Murno to Amanda Sauciunac, Alex Ingrao, $240,024.

• 69 Hobmoor Ave, Spearhead Rental Llc to Donald E Durnell III, $230,000.

• 16 Winston, Shirley Elizabeth Kolepp to Rachel Mae Farr, $229,900.

• 212 Sanders Rd, Graber Vincent III, Lauren M Graber to Rebecca Scout Albertson, $227,500.

• 247 Potters Rd, Cheryl A Clontz to Jessica Elizabeth De Oliveira E Silva, William De Oliveira E Silva, $227,500.

• 1070 Tifft St, Pearl N Guerin to Shabnam Sanai, $225,000.

• 75 Remington Pl, Brett R Paolini to Jeromy Myles Mcdougald, $211,000.

• 58 Tioga St, Jessica L Minter to Corey J Obrien, $210,000.

• 54 Koester, Thomas Obrien to Clarice A Valentin, $209,000.

• 47 Kamaper Ave, Peter Swacha, Kenneth A Szymanski to Aaron O Venner-Johnston, $195,000.

• 99 Godfrey St, Judarah M Hassan to Mohammed Gias Uddin, Jharna Akter, $195,000.

• 167 Southside Pkwy, James A Denz Sr, Peter C Denz to Jordan D Frey, Selenid M Frey, $185,550.

• 165 Lockwood Ave, Colin J Green to Elizabeth Baker, Paula Baker, $185,000.

• 86 Prospect Ave, Anthony J Lana, Kelly F Shaw to Ymr Homes Llc, $184,566.

• 156 Winspear, Eugene P Russ to Md Homain Kaber, $183,000.

• 396 Sycamore, Scott A Bylewski, County Of Erie to Adbul Muhib, $172,000.

• 200 Breckenridge, Corey Picone to Theowen Properties Llc, $165,000.

• 95 Philadelphia St, Jeanette Hinterberger, Philip Hinterberger to Jeylani Mohamed, $162,000.

• 118 Orange, Vodka Properties Llc to Belal Uddin, $151,000.

• 63 W Delavan, Anes Ali to Nawal Ali, $150,000.

• 262 N Ogden St, Bruce Schwertfeger to Warlonfarr Gorlinlohn Kerkulah, $150,000.

• 107 Edison Ave, David Naranjo to Sherita M Hill, $150,000.

• 139 Evelyn St, Andres S Ortiz Jr to Madelyn-Judith Lisker, $135,000.

• 419 Huntington, Nancy Ulschmid, Jack Kaczmarek to Samuel G Roberts Jr, $134,224.

• 4 Alma Ave, Rsbd Llc to Nathaniel Walsh, $127,000.

• 66 Sirret St, David Mount, Ruth Hunt, Frederick H Mount Jr to Virgenmina Beltran, Jamie Rodriguez, $124,874.

• 227 Timon, Steven Q Grant, Donald E Grant Sr, Clifton Grant to Somahar Group Llc, $122,500.

• 216 Schuele Ave, Ruma Enterprises Inc to Somahar Group Llc, $120,000.

• 131 Casimir, Gary P Gworek to Christopher Skibinski, Jennifer Skibinski, $120,000.

• 163 Landon St, Anila Corporation to Mahmudul Hoq Rubel, Md A Ullah, Md A Wohab, $115,000.

• 64 Reiman St, Ajlee Llc to Salma Kiron, Sohel Sarder, $115,000.

• 81 Montros, Brian Cinelli to Buffalo Prestige Properties Llc, $114,278.

• 268 Grant St, David A Berry Jr to Hussein Waris, $105,000.

• 26 Courtland, Scott A Bylewski, County Of Erie to Muhammad Sarkar, $100,000.

• 87 Landon, Scott A Bylewski, County Of Erie to Jermaine Williams, Nassir Williams, $96,000.

• 46 Hawley, Kari Bradley to Bethany Gonyou, Jonathan Gonyou, $95,000.

• 73 Langmeyer, County Of Erie, Scott A Ref Bylewski to Ismail Hossain, Papon Ahmed, $95,000.

• 43 Davey St, Dale V Blackwell to Nicholas W Reeve, Krista Herriven, $90,000.

• 410 Goodyear, County Of Erie Ref to Ahmed Hossain, $90,000.

• 318 Wyoming Ave, Curtis Mcdade, Carlean Mcdade to Panna Hussain, $89,000.

• 124 Ruhland, County Of Erie Ref, Scott A Ref Bylewski to Raha Reem Inc, $83,000.

• 101 Imson, County Of Erie Ref, Scott A Ref Bylewski to Mohammed Sana Ullah, $80,000.

• 590 Sycamore, Scott A Ref Bylewski, Of Erie Ref County to Mohammad Ismail, $76,000.

• 39 Moreland St, Mafiz Uddin to Jewel Mahmud, Fatema Akter, $70,000.

• 71 Bennett Vill, Scott A Ref Bylewski, Of Erie Ref County to Hopeful Property Corporation, $70,000.

• 243 Mackinaw St, Tayrona Development Inc to Jeffrey Schaller, $69,900.

• 503 Cambridge Ave, Louis A Ref Debold, Michael Ref Denz to Israt Anjum Inc, $67,900.

• 973 West Ave, Clarice Valentin-Mitchell to Queen City Invest Llc, $67,500.

• 18 Wade, Of Erie Ref County, Scott A Ref Bylewski to Mohammad Iqbal, $67,000.

• 214 Rodney Ave, Darien List to Mlc1 Llc, $65,000.

• 209 Fougeron, County Of Erie Ref, Scott A Ref Bylewski to Muhammad Imam Mahdi, $65,000.

• 108 Peck, County Of Erie Ref, Scott A Ref Bylewski to Jnb Estate Inc, $60,000.

• 369 Herkimer, Scott A Ref Bylewski, Of Erie Ref County to Zabibah Dubasihi, $60,000.

• 447 S Ogden St, Jeremy E Page to Howard E Feller Jr, $50,000.

• 627 Wyoming St, Hazel Merriweather to Larry Darnell Donalson, $50,000.

• 623 Wyoming St, Herbert L Merriweather to Larry Darnell Donalson, $45,000.

• 314 Jewett Ave, Fayez U Ahmed to Montazara Miah, $30,000.

CHEEKTOWAGA

• 47 Castlewood Dr, Kimberly R Spruch to Parwinder Singh, Rajwinder Kaur, $311,000.

• 537 Huth Rd, Jonathan Larson, Alicia Larson to Motea M Aljafary, $255,000.

• 11 E Cavalier Dr, From Buffalo Holdings Llc to Steven Odebralski, $235,000.

• 443 Huxley Dr, Patricia Ann Warner to Celeste Aguilar Pazos, Dennis Pazos, $225,000.

• 204 Steven Dr, John Valenti, Angelina Valenti to Mitchell J Smosna, Daniel K Smosna, $225,000.

• 78 Lemoine Ave, Rose Marie Januszkiewicz to Mamunur Rashid, Rabeya Sultana, $222,000.

• 13 Patton Ln, Christina R Medecigo, Shawn M Hudson Jr to Md Faisal Ahmad, $220,000.

• 90 Diane Dr, Daniella M Simonetta to Christopher Saxer, $205,000.

• 50 Raymond Ave, Caroline M Roberts to Nurul Masum, Nurur Mamun, $205,000.

• 474 Cherokee Dr, Christopher M Renzi AKA Christopher J Renzi, Jeanne L Mcfarland to Md Ashraful Haque Khan, $191,000.

• 48 Daniel Ave, Puspa Dhungana to Richard Kennedy, Carly Taylor, $187,000.

• 22 St Paul Ct, Patricia Szymkowiak, Dolores R Szymkowiak, Dennis Szymkowiak, Diane Hopkins to Jak Construction & Design Llc, Dolores R Szymkowiak, $185,000.

• 53 S Glidden St, Edward Szadkowski, Sylvia Rushing to Tiffany Hussar, Samuel T Schall, $185,000.

• 26 Beale Ave, Shawn P Kothen-Walsh, Amanda L Kothen-Walsh to Mary Anne Walsh, Dakotah Walsh, $171,000.

• 14 Loxley Rd, Shahida Usa Inc to Zebun N Uddin, $165,000.

• 115 Mafalda Dr, Michael P Francis to Didier N Palapala, $160,000.

• 240 Seton Rd, Cindy M Butzek, Kevin J Denz, Mary Lou Denz to Zachary M Denz, $150,000.

• 60 Danbury Dr, William Glenn Davis to Paul Scheeler, $130,000.

• 61 Hedwig Ave, Charles Bush to Mokter Hossain, $110,000.

• 241 Parker St, James F Trautwein to Dominic Giuseppe Coppola, $91,000.

• 1259 Walden, Scott A Ref Bylewski, Of Erie Ref County to Sumaiah Patwary, $90,000.

• 25 Kaufman Rd, 25 Kauffman Drive Llc AKA 25 Kaufman Road Llc to Tracy Robinson, $82,500.

CLARENCE

• 6020 Wexford Manor, Katerina Mikityansky to Darren Paul Zimmerman, Jennifer Lynn Zimmerman, $1,050,000.

• 6712 Westminster Dr, Suzanne M Wagner to Anthony T Tripi, $735,000.

• 5705 Chatham Ln, Essex Homes Of Wny Inc to Renee F Bagel, Steven J Bagel, $574,275.

• 5024 Red Tail Run, Jin Y Yun, Eun Y Yun to Malou Perez Mararang, Emmalyn Uy Ramirez, $540,000.

• 5330 Vista Ave, Meghan K Smith to Allison Swackhamer, $535,000.

• 5706 Creekwood Ct, Natale Building Corp to Philip L Mercio, $527,300.

• 8961 Candlewood Ln, Andrew C Colby to Christopher T Boehringer, Andrea M Blakeslee, $460,000.

• 5005 Thompson Rd, Kristen Dana Domm, Jeffrey C Domm to Michael L Mallory, Chryste Mallory, $450,000.

• 9495 Melinda Dr, April K Brown, Alex E Brown to Matthew D Dorr, Jillian L Burke, $406,000.

• 8275 Greiner Rd, Umberto Family Revocable Trust 122706 to Aalia Khan, Ghulam Khan, $370,000.

• 5442 The Village Station Cir, Shelby M Fix to J&C Tondrowski Family Trust, $350,500.

• 4345 Shimerville Rd, Maria A Pendolino to Kelley Ann Perkins, $260,750.

• 4262 Cameron Dr, Julie Murdola, Joann Nieciepozeski to Laura Anne Schreiber, $229,000.

• 8591 Sunset Dr, Melinda Barone, Richard J Weislo to Avak Holdings Llc, $160,778.

• 8285 Clarence Center, Of Erie Ref County, Scott A Ref Bylewski to Mjc Properties Llc, $111,000.

DEPEW

• 113 Frederick St, Robert J Karlinski to Anthony M Silveri, Kristen Silveri, $295,000.

• 51 W 2Nd St, Tammy A Werts, David J Werts to Tsar Properties Llc, $45,000.

EAST AURORA

• 842 Oakwood Ave, C Andrew Pfeiffer, Anita G Pfeiffer to Kimberly A Meier-Dehr, Douglas W Dehr, $530,000.

EDEN

• 2915 Kulp Rd, Mark S Smythe to David Bellomo, Leah C Bellomo, $940,000.

• 2624 W Church St, Eileen R Sroda to Adam Anna, Georgia Anna, $185,000.

ELMA

• 580 Winspear Rd, Pamela S Breidenstein to Samuel Maguire Rogers, $372,500.

• 401 Schultz Dr, Amy M Hanna to Serena Adams, $325,000.

EVANS

• 290 Lakeside Ave, Candace S Mayer, Richard E Mayer to Patrice Wylie, William P Wylie, $470,000.

• 1155 Church Rd, Damerau Family Trust I 093017 to Corinna M Hooge, Timothy J Hooge, $350,000.

• 431 Lakebreeze Rd, Edward A Ferber to Julie Duffett, $185,000.

• 6873 Schuyler Rd, Kathleen A Luscom to Linda Adams, $130,000.

GRAND ISLAND

• 1311 W River Pkwy, Donald J Yung to Siobhan T Boland, Brian G Russell, $370,000.

• 175 Slate Ln, Ryan Homes Of New York Inc to Selahattin Usta, $289,245.

• 260 Hennepin Rd, Meredith A Litz to Gail M Losgar, $245,000.

• 175 Riverdale Dr, Raymond J Ii Fisher, Melissa Fisher to Raymond J Fisher, $10,000.

HAMBURG

• 4724 Clifton Pkwy, John Roccotagliata to Christina Anne Dutch, $780,000.

• 3384 Cedar Valley Way, Forbes Homes Inc to Christy L Smith, Jonathan J Smith, $472,900.

• 5665 Un16A Southwestern Blvd, Villas At Brierwood Llc to Joanne F Kenjarski, Thomas P Kenjarski, $442,875.

• 37 Kenton Pl, Robert J Drago, Doris Ann Drago to Samantha Palisano, Justin Juzdowski, $361,000.

• 2253 Woodsfield Dr, James F Hohl, Debra M Hohl to Dawn Maher, Elizabeth A Maher, John Maher, $315,000.

• 32 Maple Ave, Richard E Scafetta to John Roccotagliata, $297,500.

• 3368 Dickens Rd, Kevin T Sullivan, Janelle L Sullivan to Hannah Marean, Cooper Marean, $262,500.

• 4056 Park Ave, Merrily Kuhn to Bonn Way East Properties Llc, $200,000.

• 4058 Woodlawn Ave, Mary Lou Morgan to Michael J Schichtel, $199,900.

• 3467 Bethford Dr, John D Zak to Dylan Bailey Belasik, Stephanie Cabral Belasik, $175,000.

• 2271 Pleasant Ave, Mrr Property Solutions Llc to David Deutschlander, $115,000.

HOLLAND

• 45 S Main St, Ostrand Ronald A Van, Dawn E Raczka to Kevin J Gibbons, $160,000.

KENMORE

• 159 Crosby Ave, David Bruce Collins to Danielle Winiarski, Francis Winiarski Jr, $227,000.

• 119 Tremont Ave, Carr 2015 Family Trust 051215 to Shnas Habinyan Ventures Llc, $145,000.

LACKAWANNA

• 27 Colton Ave, 416Homez Inc to Mamadou Barry Sr, $205,000.

• 3 Gravel St, Fgw Ii Corp to Yann Connan, $34,000.

LANCASTER

• 1 Henslow Way, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Karin A Weale, Diane M Zimmer, $515,035.

• 5100 William St, Shane D Berhalter, Jennifer M Berhalter to Jason Brueggeman, Stephanie Brueggeman, $429,000.

• 50 Avian Way, David M Dietrich to Ashlyn B Bach, Joseph Robert Bach, $420,000.

• 55 Old Post Rd, Gary K Boyce to Kimberly R Spruch, $390,000.

• 3 Cherryfield Ln, Ann Kathryn Cooper to Noreen Murphy-Windingland, Guy Windingland, $355,000.

• 4 Michael Anthony Ln, Michael Jiang, Ru Shi to Adam J Schmidt, Marcella E Ayala, $340,000.

• 329 Pleasant View Dr, John M Wolski, Darren J Wolski to Samuel D Belsito, Nancy J Haas, $330,000.

• 149 Northwood Dr, Martin A Witman, Caroline J Witman, Cheryl A Szymanski to Melissa L Michalski, $217,000.

• 20 Lake Ave, David Bosovets to Kristin Jason, $209,000.

• 9 Parkdale Dr, Amy Michalek to John N Mcvaugh, Sharon W Mcvaugh, $203,000.

• 12 Anna Dr, Brian Esford to Michael Bryant, $190,000.

NORTH COLLINS

• 2048 Kimble Ave, Ann Converso to Marie Parnitzke, $100,000.

ORCHARD PARK

• 6883 Quaker St, Sally K Abramo to Matthew Hiro, Kristie Greene, $562,500.

• 45 Timberlake Dr, Joseph A Podgorski, Margaret B Sullivan to Jill Mayer, John Mayer Jr, $553,500.

• 65 Middlebury, Mary Ann King, Robert C King to Michael F Seitz Jr, Gretchen N Seitz, $550,000.

• 2 Mount Airy Dr, Christine C Reeb to Joseph Flynn, Mary Flynn, $496,000.

• 30 Fox Chapel Dr, Richard T Duggan, Kelly A Duggan to Christine Tempestoso, Ulderico Tempestoso Jr, $490,000.

• 7460 Jewett Holmwood Rd, Mary P Schuler to Alyssa Ursin, $335,000.

• 21 Lakewood Dr, Dawn Marie Gmerek AKA Dawnmarie Gmerek to Barbara F Whitbeck, $312,000.

• 3754 Baker, Robert A Crampe to Ryan Perkins, Jaime Pietras, $292,000.

CITY OF TONAWANDA

• 223 Brookside Ter , Joseph K Oliver Jr, Carrie A Oliver to Giovanni Gentile, Victoria Gentile, $330,000.

• 303 Wadsworth Ct, Allen Whirl Sr, Cynthia R Wiley-Whirl to Jeannette Nyasafari, $255,000.

• 77 Karen Dr, Vicki Lee Clark, Eldarene E Clark to Kathleen S Campbell, $210,000.

• 303 Fillmore Ave, Rebecca Lyn Hughes to Brandan Allen, Samantha Lyn Rohloff, $155,000.

• 259 Utica St, Karli Holler, Donna Holler to Karli Holler, Carl Saph, $75,000.

TONAWANDA

• 5 Grimsby W, Robert D Nuchereno to Chad Michael Bridgeman, Elizabeth Jimenez, $450,000.

• 196 Deumant Ter, Red Bison Homes Llc to Joseph S Stella, Joseph A Marguccio, $301,000.

• 95 Treadwell Rd, Brian C Hosmer to Rachel Pawlak, Jesse Lalka, $288,000.

• 94 Avon Rd, Cudzilo Holding Llc to Humphrey K Der, Luisa Sang, $267,000.

• 107 Wendel Ave, Bin Chen to Louis Tomassi, $252,000.

• 109 Wrexham Ct, Jordan Paulson, Hayley Paulson to Brianscott M Evans, Lauren E Goodrich, $250,000.

• 132 Puritan Rd, Corey Flatau to Cheryl Burg, $242,500.

• 79 Eiseman Ave, Abigail Rogers to Marcella Moslow, $225,000.

• 114 Briarhurst Dr, Alma O Kelly to Jeffrey S Landberg, $220,000.

• 244 Floradale Ave, David A Cortese to Christine Sanders, $190,000.

• 773 Loretta St, Katie L Orr to Deanna Marie Notaro, $179,900.

• 649 Montrose Ave, Jessica Watt to William J Rossotto Jr, $165,000.

WEST SENECA

• 4 Nina Ter, Maria C Brett to Iestin Evans, Patrick Hosking, $436,000.

• 1462 Seneca Creek Rd, Robert Bertone to Derek Kast, Krystal Kast, $386,000.

• 119 Jasmine Ave, Surinder Sood, Diane Sood to Mohammed Jahirul Alam, Ruli Begum, $300,000.

• 590 East&West Rd, Deborah Budziszewski to Jennifer Lynn Chatham, Paul Oliver Chatham, $294,000.

• 56 Pineview Ct, Deborah Sciarrino to James J Damian, Joseph J Damian, $265,000.

• 112 South Dr, Ryan Homes Of New York Inc to Omesh Sharma, Nancy Awasti, $249,455.

• 172 Briarhill Dr, Judithann F Lehmann AKA Judith F Lehmann to Ahed K Mamoori, $220,000.

• 123 Sharon Dr, Thomas Czechowski, John Czechowski, Gregory Czechowski to John L Keller, Kathleen M Keller, $205,000.

• 16 Marann Ter, Gary Chmielowiec to Diane Williams, $200,000.

• 714 Harlem Rd, Mary A Jurkowski to David J Vitali, $180,000.