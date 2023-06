ALDEN

3700 N Millgrove Rd, David R Krol, Marcelene S Krol to Angela Maria Stark, Michael Joseph Carrubba, $995,000.

AMHERST

3652 Sheridan Dr, 3652 Sheridan Drive Inc to Hawley Development Corporation, $990,000.

33 Turnberry, Angela M Stark, Michael Carrubba to David Raymond Jones, Jill Mitchell Jones, $905,000.

210 Sierra Dr, Rio Diana Del to Divya Gumber, $645,000.

86 Canalview Ter, The Marrano/Marc Equity Corporation to Tuan Minh Peter Cao, Madison A Yetto, $640,729.

21 Canalview Ter, The Marrano/Marc Equity Corporation to Peter J Pavlovich, Nicole A Pavlovich, $593,966.

15 Blacksmith, Sean Dooley, Adria Francani-Dooley to Jayalakshmi Panicker Balakrishna, $540,000.

49 Ruby Ln, Sheila M Kahrimanian, Michael G Kahrimanian to Brandon M Maranto, $420,000.

227 Sundown Trail, Ron Wang to Sann Situ, Julie Ann Edwards, $384,500.

296 Macarthur Dr, Mary Aljuboori, Ahmed Aljuboori to Aline Moreira Simoes, Afonso Filipe Simoes, $376,250.

250 Oakbrook Dr, Lorne M Freedman, Rebecca Freedman to Noor E Nazmul Layla, Md Gias Uddin, $370,000.

446 Berryman Dr, 446 Berryman Drive Llc to Kristine M Ives, $355,000.

233 Paradise Rd, Thomas J Kincaid, Julie E Kincaid to Brennan J Hanagan, $330,000.

194 N Forest Rd, Brittany L Coker, Christopher C Coker to Joel Blackburn Jr, $325,000.

35 Stevenson Blvd, Samuel Cordova, Norma D Cordova to James Duane, Beverly Duane, $240,000.

495 Mill St, Mountathar Hasan to Emily Catherine Wynne, $220,000.

21 Stahl Rd, Prasad Shrestha, Roberta J Otoole to Selene Finance Lp, $216,149.

76B Foxberry Dr, Sam M Frank, James B Frank to Cayle Greiner-Petti, $167,000.

3917 E Robinson Rd, Jennifer R Stamm to Andrew Taylor, $166,000.

306 Sundown Trail U1A G7, Elizabeth Ann Pease to Robyn I Weed, Thomas A Weed, $135,000.

66 Country Pkwy, George W Lorenz, Patricia A Lorenz to Anthony F Mele, $130,000.

38 Argyle Ave, Alden State Bank to Cdd Enterprises Ltd, $120,000.

200 Haussauer Rd, Joseph Norgauer Jr to Ryan Plewinski, $95,000.

122 Winterbrook Dr, Abdul Malik Turk, Gul Zareen Turk to Bradley Heim, Jeffrey Heim, $70,000.

300 Campbell Blvd, 330 Campbell Boulevard Llc to Lisa Isenberg, $50,000.

BOSTON

6818 Pin Oak Dr, Steven Klimtzak to Todd C Chestnut, $257,500.

BUFFALO

211 E Eagle, First Shiloh 211 Housing Development Fund Corp to First Shiloh 2 Housing Development Fund Company Inc, $4,729,465.

202 S Division St, First Shiloh 202 Housing Corp to First Shiloh 2 Housing Development Fund Company Inc, $2,207,230.

216 S Division St, Shiloh 4&7 Housing Development Fund Corp, to First Shiloh 2 Housing Development Fund Company Inc, $1,600,000.

1111 Elmwood Avenue Unit 304, Affinity Elmwood Gateway Properties Llc to Alan J Bedenko, Maryl C Bedenko, $1,151,850.

1111 Elmwood Ave Unit 408, Affinity Elmwood Gateway Properties Llc to Kathrine Geller Stein, Eric J Stein, $838,950.

277 Crescent Ave, Alison Ulatowski, Jason Ulatowski to Elizabeth G Bloom, Robert M Stephens, $530,000.

486 W Utica, Shawn A Walsh, to Double Delicious Holdings Llc, $450,000.

148 Forest, Jason R Sole to Gardo Holdings Llc, $450,000.

11 Cleveburn Pl, Anthony C Marfione, Kathleen A Marfione to Alan Ring, $425,000.

1110 Niagara St, 1110 Niagara Street Ii Llc, to Jemals Curtis Malting Llc, $425,000.

245 E Eagle, Shiloh Senior Housing Development Fund Corp to First Shiloh 2 Housing Development Fund Company Inc, $363,305.

262 Sterling Ave, Beth Ann Giambelluca, William Giambelluca to Gaurang Gupta, Sumedha Sharma, $340,000.

2272 Genes, Giuseppi Buccoleri to Bellal Hossin, Mohammed Jonayt Hossin, $300,000.

89 Virgil, Mary A Lesniak, Richard H Lesniak to Jason Teran, $285,000.

758 Niagara St, Premier Properties Of Wny Llc to Abdukadir Abdullahi, $270,000.

468 Amherst St, Team Soda Properties Llc to Arthur L Ii Munn, $234,000.

85 Sage, Deborah Zych, James Zych to David Allen, Sharon Wozniak, $233,300.

1088 Delaware Ave Unit 4G, Germain Graves to Caroline Peterson, Michael Bergren, $225,000.

36 Melrose St, Laura Geary to Shelia C Hutson, $197,000.

2317 Seneca, St Johns Lofts Llc to Chris Shores Llc, Kim Shores Llc, $195,000.

132 Pries, Usra Management Inc to Jannatul Raza, $193,000.

253 Suffolk St, Carol Brown to G&R Rahman Associates Llc, $171,000.

563 Military Rd, Glenn D Bichler, to Wny Development Inc, $170,000.

85 Indian Church Rd, Kaitlin A Oberg AKA Kaitlyn Ann Oberg to Cheryl Lynn Kondrak Clayton, John Iremar Clayton, $165,000.

1912 Bailey, Khela John, Mohammed John to Jahangir Alam, $165,000.

397 Newburgh Ave, Prisca E Baity to Nyaganza N Jolie, $160,000.

293 Greene St, Mary A Garguiolo to Aaron J Benjella, Leanna L Benjella, $150,000.

104 Hamlin Rd, Harold S Atkins Jr to Shah Hafsa Yasmin, $135,000.

653 Lisbon, Robert M Dixon to Wangelin Realty Llc, $135,000.

76 Hammerschmidt, Martin Krimmel to James Horgan, Stephen Horgan, $135,000.

417 Schiller St, Craig Heverly to Steven Douglas Hewitt, $133,000.

223 Legion South, E Christine Porto, Philip R Porto to David Zaporowski Jr, $129,850.

57 Florida St, Niagara Frontier Equities Llc to Francoise Boizo, $125,000.

95 Barthel St, Madbar Suman AKA Madbar Sumon to Nafisa Absari, Nazia Mahjabin, $120,000.

456 Davey St, Fnu Kwayo Ithe Bonkuka to Triple Zed Inc, $120,000.

158 Oxford Ave, Kori B Brown to 4Th Line Properties Llc, $115,000.

323 East St, Janet F Clabeaux to Kara Smith, $113,500.

82 Box, Ghore Inc to Md Harunur Rashid, $113,000.

114 Longnecker, Md Nazmul Hussain to Rabia Begum, Aziz Ahmed, $107,500.

37&39 Fox, Mohd Nizamuddin Habibullah, to Triple Zed Inc, $106,000.

110 Kelburn, Alden State Bank, to Cdd Enterprises Ltd, $100,000.

974 Jefferson Ave, Ruth L Kennedy to 974 Jefferson Ave Llc, $100,000.

182 James St, D&N Rentals Llc to The One Sundor Corp, $86,000.

135 Hawley St, Alden State Bank to Cdd Enterprises Ltd, $80,000.

21 Deer, Letu Llc to Tajul Islam, $80,000.

146 Weston Ave, Judith A Roberts to Melissa R Clyburn, $80,000.

107 Gilbert St, Thomas J Gorski to Atef Adly Botros, $75,500.

40 Joslyn, Sandra L Doherty to Donald Pavel, $75,000.

55 Zelmer St, Karen Garland to Abdul Karim, $66,000.

28 Clio Ave, Linda L Haury, Michael D Haury to Zachary Paris, $65,000.

228 Adams St, Ayet Properties Inc to Md Ashraful Islam, $60,000.

108 Victoria Ave, Fr Property Group Llc, to Farhana Rahman Sonia, $60,000.

30 Ideal St, Johanna M Cook to Mrr Property Solutions Llc, $60,000.

244 Myrtle, George A Fitzpatrick to Jacob Corchado, $52,282.

367 Hudson St, Falyn E Stewart to Wny 18 Llc, $50,000.

447 Parkside Ave, Mary Jean Orazi, Carolyne Orazi to Mary Jean Orazi, $50,000.

263 Florida St, Yolanda Blount, James Timmons to Wny Development Inc, $50,000.

53 Sirret, Tonton Group Llc to Y&K Buffalo Inc, $33,500.

163 Hagen, Moynul Islam to Mosammad D Khanam, $32,630.

17 Oakdale Pl, Robert Doskocz, Jerome Doskocz to Robert Doskocz, Margaret Doskocz, $30,000.

1342 Broadway, Denise L Wilson to Robert Graham Jr, $18,500.

CHEEKTOWAGA

1416 Losson Rd, Paul J Chlebek to Cristopher D Hopkins, $293,550.

205 Mapleview Rd, Leslie Buhite, Michelle Buhite to Marisa E Guida, Bryant Pugh, $240,000.

132 Ellen Dr, Pair Rental Units Llc to Nurjahan Hossain, $230,000.

152 Ridge Park Ave, Wilfredo Martinez to William F Ii Wheeler, Anna C Ellis, $225,000.

70 Dania Dr, Gerald J Ciambor III to Kelly Fusco, $225,000.

333 Eggert Rd, Mrr Property Solutions Llc to Mohammad Ali, $220,000.

58 Ceil Dr, Edward W Sanders to Alfred J Racine, Wilfredo Martinez, $200,000.

416 Cherokee Dr, Denise M Schilling to Megan Camuto, $200,000.

39 Liberty Ter, Tesha Parker to Shafir Uddin, $190,000.

73 Briarcliff Rd, The Beiter Family Trust to Eileen M Beiter, Sally A Beiter, $178,500.

183 Curtiss St, Nicholas J Celej to Harry M Salverson, Meghan C Salverson, $175,183.

94 St Boniface Rd, Barbara A Czaplicki, Daryle P Czaplicki to Miranda Marie Martinez, Amanda Tomasello, $175,000.

2243 William St, Master Participation Tr Lsf9, Us Bank Trust to Goretti Mukagasane, $162,500.

59 Towers Blvd, William Winiarski, Laura Winiarski to Bailey M Tay, $155,000.

276 Oehman Blvd, Michael L Zaczek to Tarique Mahomood, $142,600.

104 Claude Dr, Mrr Property Solutions Llc to Alfred J Roberts III, Donna Roberts, $112,000.

16 Roswell Rd, Michael F Garrett, Joseph J Terranova to Wny 18 Llc, $102,100.

122 Joseph St, Erik Kozak to Hooks Handyman Service Llc, $90,000.

30 Ming Ct, Mindy A Gray to Ali Hamade, $88,000.

2600 William St, John C Shrf Garcia, Bernard Shrf Dipizio to 2600 William Llc, $50,000.

CLARENCE

5485 Firefly Ct, Designer Homes Of Wny Llc to Ronald Mendonza, Royston Mendonza, $953,714.

9355 Roll Rd, Sandra A Ciraolo to Harmanjit Singh, No Name Given Sunaina, $340,000.

5601 Thompson Rd, Richard O Bugenhangen to Mark Nealen, $175,000.

9545 Tungstone Dr, Patricia M Macy, Thomas M Macy to Kavitha Senthilvarathan, $145,000.

4990 Kraus Rd, Jeffrey L Blakely, Wentworth H Blakely Jr to Oasis Homes Of Western New York Llc, $128,000.

COLDEN

8835 State Rd, Carolynne E Cuffney to Harries-Depolo Living Trust, $329,900.

8894 Woodview Dr, Hb2 Alternative Holdings Llc to Mary Caldwell, Matthew James Caldwell, $147,250.

COLLINS

2597 Gowanda Zoar Rd, Lawrence M Regan, Melissa Regan to Janet A Hagerman, $205,000.

14230 School St, Mrr Property Solutions Llc to Jerald Lee Morris, $42,000.

CONCORD

13883 Groth Rd, Anne M Williams, to Andrew J Lutz, $260,000.

DEPEW

43 Nardin Dr, Adrianna Hyman to Andrew Kaczorowski, $210,000.

27 Nardin Dr, Glenn A Kryszak, Lisa M Kryszak to Mehgan Force, William Hawes, $185,000.

806 Sherwood Ct, George A Lang, to David Chidyllo, $80,000.

696 Terrace Blvd, Linda D Wyatt to Danielle Buccilli, $10,000.

EDEN

2153 N Creek Rd, Elyse Cherry to Zachary Canfield, Chelsey Canfield, $300,000.

EVANS

7063 Brandywine Dr, Linda J Mckeating, Thomas F Mckeating to Justin B Coulman, $215,000.

710 Bennett Rd, Brock A Sandridge to Hayley Elizabeth Hammer, $211,500.

720 Birch St, Mwe Enterprises Llc to Francine Chipman, $165,000.

6647 Gates Dr, Wny Property Associates Inc to Brandy Benjamin, $162,000.

1615 Gowans Rd, Harry Vernon Werner Jr, Lorna Werner to James S Scarfone, $70,000.

9279 Ryther Rd, Jerry Fred Markham Jr to Katherine E J Sepulveda, $40,000.

V/L Adams Ave, Leonard E Borowski to Edward N Mccormack, Kelli M Mccormack, $7,500.

720 Birch St, Buffalo Erie Niagara Land Improvement Corporation to Mwe Enterprises Llc, $6,000.

GOWANDA

227 Buffalo St, Crista Monat to Zenaida Rodriguez, $171,000.

GRAND ISLAND

4468 E River Rd, Thomas C Lepenven to Navid A Tahiri, Haneya Yunus, $730,000.

1721 West River Pkwy, Stanley Przystal AKA Stanislaw Przystal to Jennifer Butt-Tronolone, $365,000.

78 White Tail Run, Michele M Gibney to Ashleigh Chrisena Ricci, Christopher J Gibney, $300,000.

1990 Whitehaven Rd, Jacqueline G Pritchard to 1990 Whitehaven Road Llc, $300,000.

HAMBURG

5167 South Park Ave, Sjb Services Inc to Testing Laboratories Limited Atlantic, $1,350,000.

5824 Smith Rd, Allen F Schmidt, Paulette K Schmidt to Joshua J Cherry, Elyse M Cherry, $420,000.

4194 Tisbury Ln, Brian G Brodie, Deborah L Brodie to David C Schaefer, $411,000.

5871 Lake Crest Dr, Matthew P Brennan to Gregory A Ahrens, $355,871.

51 Sherburn Dr, Upland Mortgage Loan Trust, Wilmington Savings Fund Society Fsb Tr to Michael Giordano, $171,000.

74 Union St, Lisa A Damstetter to Queen City Invest Llc, $100,000.

HOLLAND

V/L Savage Rd, Patrick Parker to Ronald Leiffer, $11,900.

KENMORE

102 Tremont Ave, The Triad Realty Llc Trust to Noralisa Arce, Benjamin R Arce, $270,000.

62 Stillwell Ave, Jennifer V Stowe, Graham B Stowe to Desiree Walters, Alec J Kowalik, $250,000.

240 Euclid Ave, Silver Grass Development Llc to Caleb Rowe, $250,000.

424 Victoria Blvd, Crystal Yaw, Kevin G Yaw to Chelsea Lista, $186,000.

46 North End Ave, Gintaras Victor Fronczak to Nicholas Cavarella, Yasmine R Karma, $175,250.

1297 Kenmore Ave, Stephen J Smith to Drj Development Llc, $65,000.

3059 Delaware Ave, Buffalo Renaissance Properties Llc to Nines Properties Of Western New York Llc, $49,900.

LACKAWANNA

40 Vincent Ave, Jason Ferkh to Cory Cain, $191,000.

1715 Abbott Rd, Genevieve F Kubiak to Victoria Hearn, Jeffrey P Weisberg, $179,900.

126 Stoney St, Shirley J Nayda to Mashir Abdulla Alasri, $80,000.

LANCASTER

5489 Broadway St, Pankow Properties Llc to 5489 Broadway Street Llc, $425,000.

5741 Broadway, Anthony F Fialkowski to Allison Damon, Corey Damon, $315,000.

73 Stony Rd, Karen J Beckstein to Samuel Wesley Freund, Jenna Christine Rusinski, $190,000.

525 Harris Hill Rd, Lsf8 Master Participation Trust, Us Bank Trust to Joshua A Sugg, Maria R Sugg, $170,000.

34 Kelly Ct, Chariles Marving Wuest to Charleen M Wuest, $105,000.

NORTH COLLINS

10401 Sisson Hwy, Baer Capital Llc, to Eden Valley Golf Llc, $900,000.

2003 Brant Rd, Wells Fargo Bank Na Tr, Option One Mortgage Loan Trust 2007-4 Asset-Backed Certificates Series 2007-4 to Gregoire Development Llc, $20,500.

ORCHARD PARK

3368 Transit Rd, Arr Holdings Llc to Kenneth Gawel, Joann Gawel, $577,370.

6339 Scherff Rd, Ellen B Sturm to Leslie M Evans, $475,000.

V/L Quaker Rd, Diane Jo Ann Menchetti, to Daniel T Minogue, $302,500.

SPRINGVILLE

244 Newman St, Bettina A Lohrey to Shannan M Klahn, Corey L Klahn, $155,000.

V/L Forest Ave, Ronald L Haberer to Richard A Wells, Virginia P Wells, $57,000.

CITY OF TONAWANDA

73 Tussing Ln, Jillian Kim Murdoch to Bgrs Llc, $280,000.

73 Tussing Ln, Bgrs Llc to Heather Elizabeth Reszka Miller, Jeremy Miller, $280,000.

33 Clarence Harder Dr, Candy Zackey, Thomas Zackey to Dena M Lombardo, Michael D Johnson, $245,000.

17 Loretta St, Laurie Galley to Robert Anthony Crismon, $159,000.

62 Highland Ave, M&T Bank to Am Realty Management Services Llc, $125,000.

40 Fuller Ave, Alisha Brockman to Sharon Potter, $105,000.

TONAWANDA

168 Creekside Dr, Gizella Mechtler to Allison M Fazzalaro, $275,000.

273 Woodmere Dr, Ez Industries Llc to Eric G Richardson, Sarah J Richardson, $260,000.

3150 Eggert Rd, Petrina Porter to Catherine M Wildey, $175,500.

102 Stoneleigh Ave, Christopher Chapin, Patricia M Chapin to Alexis Kristine Santa Maria, $170,000.

85 Koenig Rd, Mary A Panepento to Margaret Calandra, $136,000.

106 Woodward Ave, Kevin J Kane, Dennis Carson to Tsar Properties Llc, $90,000.

125 Eiseman Ave, Rhonda Hopkins to Joshua Ryan Real Estate Llc, $90,000.

15 Linden Ave, Rory Kahl to Young Lion Development Llc, $85,000.

WEST SENECA

130 Empire Dr, Reena Re Corp Usa to 130 Empire Llc, $1,275,000.

335 Angle Rd, Kenneth M Hess Jr to Gaganbir Panjhazari, $425,000.

131 Jasmine Ave, Odessa Oneil, Brian Oneil Sr to Alexis Oneil, $280,000.

168 Warren Ave, John P Duncan, Ashley N Brown to John Powell, $275,000.

128 South Dr, Ryan Homes of New York to Nancy Furno, James Furno, $267,950.

27 Washington St, Kathryn L Volpe, Gregory G Kinner to Lisa Guzzo, Brandon Bascom, $226,000.

40 Jasmine Ave, Angela Rose Volpe to Robert D Gaczewski, Cristina Maria Giacobbe, $215,000.

130 Eagan Dr, Norma G Kauderer, to Laura M Staff, $162,500.

2454 Seneca St, Wny Holdings&Land Llc to Wny Development Inc, $160,000.

35 Seneca Crk Rd, Divitta Maria Alexander, Dolly P Wiles Est to Richard J Viggato, $131,500.

428 Indian Church Rd, Michael J Smith, Michael J Smith Jr to Kevin R Turton, $115,000.

613 Indian Church Rd, Carrington Mortgage Services Llc to Miami Broward Investment Group Llc, $92,000.