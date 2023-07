AKRON

54 Eckerson, Thomas A Schmatz to Harry W Mccrea III, Marla K Mccrea, $169,000.

ALDEN

12773 Reinhardt Rd, Elizabeth A Keller to Maureen E Keller, $300,000.

11683 Parkwo, Lisa M Myszka, Kenneth M Myszka, to Jill L Klotzbach, Eric P Klotzbach, $58,900.

AMHERST

136 Harbridge Manor, 136 Harbridge Manor Llc to Todd Shatkin, $1,100,000.

41 Pinelake Ct, Sarah C Cullen-Laux, Stefan E Laux to Erica Wells Chavez, Bradley Roy Webster, $675,000.

76 N Union Rd, Richard A Schaab, Elizabeth H Schaab to Brett Tuttle, Alissa L Vogelsang, $490,000.

90 Greencastle Ln, Loretta Manzella, Charles Manzella, The Charles&Loretta Manzella Family Trust to Adam Zweben, Rachel Leanne Zweben, $485,000.

203 Denrose Dr, Linda A Melandinidis to Justin C Bailey-Jones, $470,000.

102 Lord Byron Ln, Joyce Yonder, Barbara E Nowaczyk to Michael Rossi, Cheryl M Rossi, $430,000.

15 Thomas Jefferson Ln, Timothy G Oconnell, Maria M Borowski, Mark Borowski to Us Bank Trust Na, $423,000.

106 Bradfield Dr, Cynthia D Deubell, John A Kielich to Asif Masood Mohammed, Asra Taj Rehman, $382,000.

31 N Burbank Dr, Mark J Rivero to Amy Glidden, $295,000.

185 Fairgreen Dr, Amherst Rental Group Llc to Feng Hua Ni, $285,000.

411 Frankhauser Rd, Vittorio Zavarella to Ani Luay S Al, $252,000.

930 Hopkins Rd Unit C, Lana K Stankovic, Philip J Stankovic to Erin Lynch, $241,500.

17 Maynard Dr, Janice G Dunne to Tricia M Defilipps, $215,000.

106 Hartford Rd, Leann Grace Heimbecker to Princess Edwin W, $210,000.

137 Bennington Rd, Chunju Weng, Baopeng Cai to Ali Harb, Fatima Harb, $205,000.

1774 Eggert Rd, Queen City Invest Llc to Muhammad Shahzad, $201,000.

4490 Tonawanda Creek Rd, Tamara Lee Thompson, Tracy Ann Batchelor to Tracy Ann Batchelor, $200,000.

4547 Chestnut Ridge Rd #220B, Jeanne M Vinal, Gregory M Vinal to Karen Chan, $153,000.

50 Charter Oaks Dr Unit 3&G24, Renate K Miller to Robert Pena, $140,000.

455 Hopkins Rd #8, Amanda Feron to Emmett M Clohessy, $135,500.

65 Hamlin Sq, Sandra L Schmitt to Patrick M Denero, $130,000.

33 Heim Rd, Amy M Fose, Jeffery M Slebioda to Mrr Property Solutions Llc, $128,000.

95 Greenwich Unit 1, June Marinaccio, Candice M Jankowski to Lindsey Moskal, $105,500.

ANGOLA

66 N Main St, New Angola Shops Llc to Empire Realty Services Group Inc, $170,000.

AURORA

909 Underhill Rd, Joseph J Gelsomino Sr to Susan Prise, $587,000.

89 Ellicott, Caitlin S Galbo, Nicholas Galbo to Riley Oconnor, $235,500.

BOSTON

8275 S Feddick Rd, James Edward Weiss to Michael Weilert, Dena Owens, $210,000.

V/L Eiss Hill Rd, Patricias Christmas Tree Farm Llc to Peter Dalimonte, Jennifer E Dalimonte, $60,000.

BRANT

V/L Lake Shore Rd, Sara L Gibbs, Scott E Gibbs to Bethany A Bushnell, David Ryan Bushnell, $12,000.

BUFFALO

356 Richmond Ave, Karl Koch, Jennifer Koch to Derek Steele, Rene Steele, $690,000.

77 Bryant, Anthony M Friona to David Rodriguez, Aida L Santiago, $659,000.

124 Rachel Vincent Way, Anh H Le, Uyen V Nguyen to Michael Nanula, Felicia Nanula, $612,000.

184 Rachel Vincent Way, The Marrano/Marc Equity Corporation to Raymond M Wagner, $594,156.

340 Lakefront, Deborah B Oshea to 340 Lakefront Blvd Llc, $575,000.

394 Utica W, Jacquelyn Cortright, Ronald S Rusinek to Haley L Klemenich, David Yovanoff, $520,000.

1088 Delaware Ave #12De, Ann E Schapiro to Toby F Laping, John M Laping, $460,000.

39 Days Park, Erin Zenger, Matthew Zenger to Prince Suzanne, $422,500.

56 Parker Ave, Calvin W Northington, Elvira A Northington to Abdukadir Abdullahi, $405,000.

99 Virgil Ave, Gabrielle A Mann to Andrew Meyer, Brett A Baker, $385,000.

32 Colonial Cir, 32 Colonial Circle Llc to Cribs Housing Lp College, $375,000.

176 Chapin Pkwy #10, Judith H Gima, Gregory J Gima to Cameron James Walsh, $375,000.

235 Highland, Vincheski Jack, Jennifer Hribik to John Lenahan, Teresa Digioia, $375,000.

115 Crestwood Ave, Ryan Kennedy to Sophie Ann Goliber, Bradley Thomas Post, $340,000.

83 Shoreham Pkwy, Kyle Zimmerman to Joshua Schaner, $305,000.

84 Remington Pl, Leprechaun Properties Two Llc to Kari Lian Colgrove, $300,000.

802 Abbott Rd, William J Dangelo to Kyle Dorian Luchey, $280,000.

260 Lasalle Ave, Chandler Clinton to Rebeka Sultana, $252,500.

31 College, Eamon E Weber to Sam B Duggan, $252,000.

1119 Broadway, Loya Acquisition Inc to Burmese House Inc, $250,000.

27 Hansen, Steven Yasses, Gail Vogel, Annette Kicinski, Edward Kicinski, Wayne Kicinski, William Kicinski to Charles Tobin Abbott, Deborah Lea Abbott, $247,000.

112 Covington, Emiliya Shkolnikova to Andy Deng, $238,500.

106 E Delavan Ave, New Buffalo Living Llc to Regine Margaret Ong, $219,900.

22 Willink, M&S 716 Inc to Rong Dong, Caixu Chen, Kexin Chen, Michelle Chen, $210,000.

227 Suffolk Ave, Gregory Collins to Halima Parvin, $200,000.

849 Delaware Ave Unit 604, Rachel C Solly to Sara Mahler, $200,000.

20 South, Daniel A Hernandez to Sahinoor Akther, $195,000.

26 Strauss, Ke Fei Chen to Eklasur Rahman, $190,000.

496 Eggert Rd, Denise Lucas to Queen City Invest Llc, $185,000.

164 Pries Ave, Four Brothers Realty Of Wny Inc to Kelly L Hider, $182,000.

404 Koons, S Hoque Realty Inc, Mohammed Yashin to Mohammed Sikder, Nure Zannat, $170,000.

50 Littlefield, Paul Zimniewicz, Sheri Zimniewicz, Valentine T Tr Zimniewicz Jr, Hattie M Zimniewicz Testamentary Trust to Sri Madbusudan Nath, $160,000.

75 Marshall St, Tofazzal H Bhuiyan to Har Zan, $155,000.

68 Macamley St, Shirley M Heilig to Ivy J Ruiz, $149,000.

154 Briscoe, Evangella Harville to Mohammed Ali Raihan Jaman, $148,000.

385 Davey, Deg Properties Llc to Sophia M Terry, $145,000.

22 Hillery Ave, Sjr Four Llc to Shelby L Arena, $140,000.

530 Shirley Ave, Carmela Myers, Joanne Christopher, Maria Theresa Cosentino, Anthony Joseph Christopher, Daniel Christ Christopher to Rubel Rashedur Rahman, Farah Tasnim Adity, $140,000.

234 Ogden North, Guille Darby, Juan E Darby to Marvin R Morton, $140,000.

115 Hill, Donald C Moore to September Danielle Alleway, Alicia Christine Alleway, $127,200.

418 Ideal St, Erica Cino, Guy C Meyer to Wendell E Garner, Eriberta Fargas-Garner, $116,000.

290 Hoyt St, Brian D Cheverie to Julie Schlosky, Erik Haywood, $110,000.

24 Malsch St, Kevin J Sherman to David Reimers, Catherine Reimers, $100,000.

331 Breckenridge St, David F Kazmierczak to Shukri Bile, $89,900.

128 Dunlop Ave, Latanya E Pitts to Queen City Invest Llc, $85,000.

129 Wyoming, Mountain West Ira Inc, K Hanson Ira Ben Allen to Asif Imran, $85,000.

66 Schuele Ave, Jesus Portillo to Jose Guaman, $83,000.

63 Stanley St, Kip Laviolette to Robert M Jackson, $80,000.

286 Barnard St, Property Ink Inc to R Kelly Ira Ben Kevin, Equity Trust Company Cust, Fred Punturiero, $72,500.

458 Woodlawn, Md J Uddin to Juel&Imran Inc, $70,000.

67 Stewart, Us Bank Na Tr, Bear Stearns Asset Backed Securities Trust to Jamh Wny Llc, $68,000.

638 Utica East, Cascade Funding Mortgage Trust Hb5 to Morsheda Naznim Fahima, $60,100.

103 Phyllis, Doris R Boyd to Faisal Ahmed Bhuyan, $60,000.

219 Burgard Pl, Iqbal Hossain to Juel&Imran Inc, $55,000.

300 Berkshire Ave, Tori Henderson AKA Tori Wingo to Tanya Szafranski, $41,390.

29 Domedion Ave, Of Gertrude A Orszulak Estate to Mohammed Jashim Uddin, $32,500.

550 Hopkins, Patrick Eck to Jennifer Hamm, $27,000.

55 Hammerschmidt Ave, David J Calkins to Patricias Christmas Tree Farm Llc, $25,000.

25 Oxford Ave, Paolo G Patti to Renee Copeland, Jeffrey Copeland, $22,500.

464 Ferry East, Paul E Andrews to Nubad Enterprise Llc, $20,000.

117 Donaldson, Paul E Andrews to Nubad Enterprise Llc, $20,000.

192 Potters Rd, Mary Velasquez, John J Little to Mary Velasquez, $17,000.

120 Welker, Ruth Meyerowitz to Luis Nieves, $16,000.

817 Abbott Rd, Abbott Development Group Inc to Gibralter Capital Corporation, $10,000.

CHEEKTOWAGA

86 St Felix Ave, Alice Magierski,to Benjamin J Page, Kaycee L Page, $355,000.

160 Prince Dr, Pascal S Digiacomo&Darcy A Digiacomo Joint Living Trust to Ashley E Digiacomo, $283,000.

100 Basswood Dr, Nancy J Rottger, James E Rottger to Barbara A Komisarof, $265,000.

37 Baywood Dr, Gregory F Czajka to Alexander Behr, Carolyn Reczek, $265,000.

83 Suzette Dr, Kathleen Pellittieri to Dylan Michael Johnston, $240,000.

22 Yeager Dr, Gregory P Smith to Taylor A Hibit, Erik Hibit, $225,000.

224 N Meadowbrook Pkwy, Benjamin N Zaccagnino to Meghan Marzulli, $220,000.

244 Chapel Ave, Aaron M Borowczyk, Alyson K Borowczyk to Erin Carroll, Timothy Bachert, $216,500.

86 Grand Blvd, Fauad Ibrahim to Mohammad Bashir Uddin, $215,000.

6 Miami Pkwy, Erik Hibit, Taylor Hibit to Kylie M Westcott, $210,000.

565 French Rd, Jacqueline A Wollenberg to Matthew Harbison, Lauren Farrell, $195,000.

226 Kenview Blvd, Us Bank Trust Na, Lsf9 Master Participation Trust to Kiana Philhorn, $190,000.

3872 Broadway St, Broadway House 3872 Llc to Anastacia Maria Paguay, $150,000.

2379 Broadway St, Michael A Krupp to Abr Land Management Llc, $150,000.

172 Aris Ave, Mohi Uddin Ahmed to Shamiha Tahmina, Rafique Ahmad, $147,000.

44 Birkdale Rd, Louis V Rera Sr to Epsilon Property Holdings Llc, $118,000.

65 Constance Ln, Louis Dicenso to Robert Accurso, $101,000.

CLARENCE

5129 Rockledge Dr, Kevin M Handforth, Tara M Handforth to Victoria Shvartsberg, $1,350,000.

9823 Willowleaf Ct, Charles J Vallone, Jane F Vallone to Armor Iimak Real Estate Holdings Llc, $1,035,000.

5530 Meadowglen Dr, Essex Homes Of Wny Inc to Shikha Joshi, Vikas Sharma, $939,900.

7116 Goodrich Rd, Michael W Robinson, Sherry L Robinson to Rachel Zayac, Jason A Zayac, $649,900.

8165 Woodview Ct, Diane D Demarco, Loraine A Donato, Patricia R Buergin, Lisa D Calieri, Bianca R Liscavage, Mary Louise Julian to Isha Gyawali, Laxman Pandey, $625,000.

7061 Transit Rd, 7061 Transit Road Llc to Rcp Enterprise Llc, Marcella Picone, $330,000.

COLLINS

411 Buffalo St, Kimberly Ann Matuskiewicz AKA Kimberly Ann Matusiewicz, Jordan Michael White to Shawn T Stockwell, $190,500.

14000 Spring St, Barbara L Kobiolka to Chelsey Wielkie, $35,250.

CONCORD

28D Ridge Trl, Jln Rentals Llc to Brian A Johnson, $14,000.

DEPEW

303 Claudette Ct, Trang Nguyen, Dai Van Nguyen to Asadullah Nayel, Samina Nayel, $325,000.

5 Wyandotte St, Lsf9 Master Participation Trust, Us Bank Trust Na to Scott Janczak, Kristen N Dio, $174,000.

132 Grant St, Paul F Gasiewicz II, Joseph Terranova to Wny Partner Holdings Inc, $120,500.

EAST AURORA

673 E Fillmore Ave, Riley J Oconnor to M&K Of Wny Enterprises Llc, $116,520.

EDEN

8331 N Main St, Charles M Battaglia to Joshua Needham, $180,000.

ELMA

711 Chairfactory Rd, Susan Miranda Prise to George C Morris, $670,000.

3011 Bullis Rd, Carol A Wesley, Jack L Wesley to Krista A Czombel, Michael J Czombel, $434,000.

501 Ostrander Rd, Elizabeth R Beu to Lamb Holding Of Wny Llc, $185,000.

EVANS

7041 Brandywine Dr, Christine L Stange, Alfred E Stange to Jeffrey W Stange, Sarah E Stange, $210,000.

Vl Sturgen Point Rd, Theresa M Dipietro, David J Dipietro to Eagles Korner Llc, $200,000.

257 Garfield Ave, Quentin Ryan Jensen to Randy W Schrimmel, $182,500.

9160 Meadow Ln, Federal Home Loan Mortgage Corporation to Kelly M Ryan, $170,000.

8111&8115&8119 Erie Rd, Chk Land Holding Ii Llc to 54 Holdings Llc, $145,000.

164 Potomac Ave, Janet L Stolarski to Quick Cab Transportation Llc, $83,000.

V/L Lot 2 Backus Rd, Sharon L Steen, William J Steen to Michele K Snyder, Richard E Snyder Jr, $60,000.

V/L Sturgeon Point, Carl S Traky, Judith A Traky to Ashley Garrigan, Patrick Garrigan, $20,000.

697 Bay Point Rd, Casimer Kowal, Carol A Kowal to Macie Case, $11,000.

GRAND ISLAND

2210 E River Rd, Lynn J Wood, Louise G Snyder, Laura A Colyer, Lana M Dudley, Lisa B Dudley to Kyle D Declerck, Maggie E Declerck, $495,000.

1834 Whitehaven Rd, Sandra K Sexton, Howard M Sexton to James Ehde, $215,000.

HAMBURG

4637 John Michael Way, Sarah R Schultz, John M Schultz to Marc D Flury, Melissa A Flury, $393,000.

288 Long Ave, Sally W Dondero, Eugene J Dondero to Adam D Bett, Benjamin D Freeland, $360,000.

4219 Sheva Ln, Jessica Weber, Justin Weber to Michael D Pieszak, $262,000.

4275 Clark St, Smng Holdings Llc, Smng Holdings Llc to Rjb Solutions Llc, Rjb Solutions Llc, $250,000.

3049 Lyth Rd, Joseph R Hartman, Kelsey L Hartman to Sean M Sticek, $196,000.

76 Brookwood Dr, Linda Ann Sacco to Norman H Chudy Jr, Taylor Andolino, $165,000.

5403 Lakeshore Rd, Ralph Mohr, Bonita Arlene Dubil to Wny Partner Holdings Inc, $100,001.

KENMORE

50 Kinsey Ave, Beth A Boussag to Meaghan A Barone, $290,000.

259 Tremaine Ave, Din Hoxha, Lauren Hoxha to Louis Cannata, $215,200.

LACKAWANNA

3092&3100 South Park Ave, Knowlton Apartments Llc to 12 Knowlton Llc, $1,030,000.

581 Ridge Rd, 581 Ridge Llc to Blood Alley Properties Inc, $215,000.

28 Girard Ave, 28 Girard Llc to Khandakar M Rahman, Most E Pervin, $119,000.

36 Victory Ave, Tempo Holdings Inc to 36 Victory Llc, $92,000.

75 St Jude Dr, Laura L Gokey to Dakota Davis, $80,000.

LANCASTER

35 Ward Rd, Giardino Holdings Llc to Altema Enterprises Llc, $1,750,000.

5 Silent Meadow Ln, Blair Graham to American International Relocation Solutions Llc, $577,500.

5 Silent Meadow Ln, American International Relocation Solutions Llc to David S Tang, Elizabeth Tang, $577,500.

6 Bennington Ln, Janet M Paul, Daniel J Paul to Shaun Boone, Andrea Rozansky, $539,000.

6 Henslow Way, Lynn M Szymanski, Thomas R Szymanski to Daniel J Paul, Janet M Paul, $503,000.

46 Bentley Cir, Michael D Kerl to Allison Marie Radder, Anthony J Vesona, $355,000.

3 Idlebrook Ct, Shiben Naik to Jessica Mary Senske, Jonathan Adam Senske, $349,900.

313 Ransom Rd, Terrie L Livingston, Cynthia Jo Braun to Joseph Yanik, Judith Yanik, $320,000.

43 Ivy Way, Carl F Lathrop to Patrick C Roll, $266,000.

83 1St Ave, Taras Bukovskyy to Charles J Constantino, Jordin C E Constantino, $215,000.

12 Parkdale Dr, Thomas R Maturski to Aaron Poniwas, $136,500.

NEWSTEAD

12505 Meahl Rd, Angela J Earle, William B Earle to Jessica C Kubek, Joseph J Kubek, $410,000.

12318 Main Rd, Shirley M Schmitt to Melissa Vertino, Michael Vertino, $208,500.

13870 Main Rd, Syed S Gilani to Lasar Properties Llc, $167,500.

NORTH COLLINS

10670 Valone St, Charles Robert Lantaff, Julie Lantaff to Diane Magavern, Willard J Magavern III, $123,000.

ORCHARD PARK

2 Golden Crescent Way, Nicholas M Gioeli to Trent Sherfield, Marcella Sherfield, $730,000.

4 Wentworth Dr (Sl 82), Pleasant Acres West Llc to Katherine Tomaschko Tout, Brandon Arick Tout, $685,225.

115 Thorn Ave, Katie L Bartlett, James M Bartlett to Simon T Kuntz, Sarah Medeirous Kuntz, $453,000.

3980 N Freeman Rd, Morgan A Bird, John Keating to Victoria A Mesi, Maxwell M Mesi, $417,000.

3925 N Buffalo Rd, Susan S Hogan to Meb Property Holdings Llc, $327,500.

38 Eaglebrook Dr, Joanne V Clemente to Kathleen M Walczak, James R Walczak, $305,000.

224 Stepping Stone, Beth A Backus to Amanda Rose Mellerski, $160,000.

CITY OF TONAWANDA

80 Mosher Dr, Daniel Glushefski to Emily Coger, Matthew J Coger, $179,900.

209 Gibson St, Gary K Shubbuck to Aaa Trash Be Gone Inc, $82,000.

TONAWANDA

694 Evergreen, Anita M Murphy, Paulette Mcauley, James J Gawrys, Roseann Gannon, Theresa Gawrys to Kelsey A Leinweber, $327,500.

142 Greenleaf Ave, Lori A Klenke, Kevin J Klenke to Christina Matthews Conti, Kevin Conti, $313,000.

17 Pinewoods Ave, Dean J Reinhart, Andrea B Reinhart to Kevin Grenda, Kathryn Grenda, $305,500.

139 Jamaica Rd, Christine M Wolansky to Elizabeth Fredricks, Joseph Fredricks, $292,000.

9 Wendover Ave, Margaret Rogers to Rebecca E Milbrand, Michael Ball, $282,000.

102 Harding Ave, Kristopher Kinsella to Halime Djbrine, Saboura Younous, $280,000.

801 Highland Ave, Sjr Two Llc to Faith A Martell, $230,000.

1564 Parker Blvd, James R Parker Jr to Matthew J Cook, Lauren Gardon, $215,000.

1653 Colvin Blvd, James P Berhalter to Gitsit Solutions Llc, $214,910.

281 Midland Ave, David L Daniel, Fletcher Daniel, Dakota Faron to Julie L Scinta, $210,000.

2403 Eggert Rd, James J Kerschner to Mehrzad Rafiee, Soona Shaabani, $200,000.

2601 Colvin Blvd, Geroge P Pullman AKA George P Pullman to Snd Development Llc, $175,000.

54 N Nicholas Dr, Richard C Moeller to Craig Richard Moeller Jr, Lizzette Awilda Moeller, $165,500.

266 Curtis Pkwy, David W Overholt, Barbara E Overholt to Gordon 2 Corp, $150,000.

74 Greenleaf Ave, Douglas J Zaruba to Kevin J Klenke, Lori A Klenke, $140,000.

1647 Sheridan Dr, Bramiru Inc to Mcdonalds Corporation, $140,000.

245 Dupont Ave, Nocera Family Trust, Jack Nocera Trust to This Ones For The Boys Llc, $110,000.

21-25 Cobb St, Nateman Properties Llc to Zonny Hosts Inc, $103,000.

WEST SENECA

83 Greenspring Ct, The Marrano/Marc Equity Corporation to Jennifer A Neilson, George J Neilson, $569,572.

87 Greenspri, The Marrano/Marc Equity Corporation to Michael E Makey, Linda A Makey, $545,498.

16 Carla Ln, Christopher M Rine, Elizabeth A Rine to Andrew J Kowalski, Amanda L Kowalski, $394,000.

196 Lexington Green, Kaylin A Leon, Eric D Leon to Christopher E Cych, Taylor M Panaro, $377,500.

403 Carriage Ln, The Marrano/Marc Equity Corporation to Elizabeth M Stoddard, $344,900.

105 Blossom Rd, Christa Felgemacher, Doreen Cooper Mazurowski to Susan M Stutz, Thomas C Stutz, $275,000.

85 Greenhill Ter, Joanne M Almeter to Almeter Family Trust, $231,239.

410 Woodward Crescent, Joanna M Roman, Stephanie L Roman to Katherine C Duman, $230,000.

80 Northwood Ave, Maryetta Wierzbicki, Thomas P Schuster, Paul M Schuster, Gerald Schuster to Paul M Schuster, $180,000.

132 Edson St, Noah Bunnett, Fee Lin Bunnett to Lucas M Haberl, $180,000.

29 Holland Ave, James Douglas Terzian, Ethan W Collins to Finance Lp Selene, $150,034.