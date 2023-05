Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Feb 17, 2023.

ALDEN

• 12533 North Rd, Dorothy Czechowski to David P Albers, $197,500.

• 1412 Kellogg St, Diane Ginter, Gary Ginter, Scott Ginter to Joshua Conklin, Brandi L Schenk, $150,000.

AMHERST

• 31 The Hamlet, Sean Oneill to Nicole M Butchart, $825,000.

• 38 Gesel Ln, Forbes Homes Inc to Askar Mehdi, Arham Fatima Abbas, $652,603.

• 93 Cherry Laurel Ln, Douglas P Stefano, Jeannine M Stefano to Shaibi Properties Llc, $560,000.

• 184 Winterbrook Dr, Ryan Homes Of New York to Barry Efren Riley, $389,645.

• 166 Corsica Way, Ryan Homes Of New York to Jatinder Kaur Bhullar, Kanwalbir Singh Bhullar, $384,950.

• 22 Cobblestone Ln, Josephine R Shults Revocable Living Trust to Mv3 Llc, $350,000.

• 108 Florence Ln, Rebecca Hayes-Meller to Mohammad Nadir Haider, $330,000.

• 213 Wedgewood Dr, Anthony Stravalaci, Caterina Stravalaci to Joseph Logalbo, $325,000.

• 189 Cadman Dr, Cynthia S Perry to Toni L Will, Arthur L Shilling, $322,000.

• 110 Lamarck Dr, Marilyn A Bell to Kristina A Trybus, Justin D Trybus, $316,000.

• 93A Homer Ln, Glenn Lista to Sheri Levine Poole, Richard B Jacobson, $245,000.

• 1291 Smith Rd, Jason G Klepp, Maureen C Klepp to 9880 Transit Road Llc, $240,000.

• 5854 Main St U401, Fausto Vela, Marisol Vela to Martin S Harris, Shirley I Harris, $225,000.

• 2755 N Forest Rd, Barbara J Zimmerman, Herbert L Zimmerman to Kumar Nakul Venkatesh Shivaprasad, $225,000.

• 384 Rosedale Blvd, Winona Francesca Roedl, Daniel Edward Roedl to Anthony Toledo, Hutten Toledo, $210,000.

• 66-68 N Cayuga Rd, House2Home Investing Llc to Richard C Greene, $180,000.

• 159 Indian Trail, Mary T Lamancuso, Mitchell C Lamancuso to Kelsey Anne Boyce, Daniel M Lamancuso, $175,000.

• 44 Campus W , Satya Chand to Md Tosaddeque Hossain, Khanam Zahida Shams, $155,000.

• 72A Old Lyme Dr Unit 4 , Adam Werynski to James V Dillon, Michelle A Dillon, $123,000.

• 61D Georgian Ln, Srdjan Filipovic to Shiying Xie, Xiaoxia Sun, $85,000.

BOSTON

• 5501 Tanglewood Dr, Eleanor R Mccarthy to Christine A Wilde, Dennis G Wilde, $415,000.

BRANT

• 802 Brant Farnham Rd, Tyler Baker to Matthew G Phinney, $182,000.

BUFFALO

• 91 Penhurst Pk, Helen L Weiser to Garret Papiernik, Martha R Papiernik, $650,000.

• 623 Breckenridge, Martha M Papiernik, Martha M Papiernik to 712 Elmwood Llc, 712 Elmwood Llc, $606,606.

• 173 Anderson, Michael C Oliver to Sukhwinder Kaur Sandhur, Charanjit Sandhur, $510,000.

• 267 Highland Ave, Sebastiano Trento, Christoffel Edwards to Alison Roach, Jonathan Berry, $483,000.

• 191 Hoyt, Rachel Elizabeth Ryan, Nicholas J Ryan to Kayla O Mcevoy, $315,000.

• 374 Baynes St, 326 Herkimer Llc to Patricia M Kelschenbach, George F Kelschenbach, $315,000.

• 6 St Margarets Ct, Jason P Redding to 6 St Margarets Ct Llc, $305,000.

• 88 19Th St, Gregory D Stevens to Levi Collier-Hezel, $278,000.

• 35 Knox, Paul Terranova, Marilyn Terranova, Michael Carl Terranova to Joseph Terranova, $270,000.

• 246 Utica West, Frederick Timothy Barker, Mary T Barker to Forest Venture Llc, $260,000.

• 13 Arnold, William Mai to Forest Venture Llc, $250,000.

• 483 W Ferry St, Barka O Abdulaziz to Joshua Salvatore Liberti, $224,900.

• 216 Rhode Island, Anne H Showers, Jesse J Showers to Ryan J Mis, $220,000.

• 48 Laurel St, Julian Russotto to David Pozotempan Tepeyecac, Jasmine M Barber-Tepeyecac, $210,000.

• 474 Norfolk Ave, Queen City Invest Llc to Jules Selemani, $192,000.

• 31 Essex St, Judith Alister Revocable Living Trust to R Holbrook Erin, $180,000.

• 361 Adams St, Paulette Collins, Paulette Collins, Paulette Collins to Samara Naz, Samara Naz, Samara Naz, $175,000.

• 691 S Ogden, Ttp Homes Llc to Kandace Hurysz, $172,010.

• 770 West Ferry Un, David Marrano to Alexandra Marrano, $171,121.

• 183 Crowley Ave, Tsar Properties Llc to Pamela Maxwell, Ariana C Bradley, $170,000.

• 46 Roanoke, Philip Goldman to 46 Roanoke Pkwy Llc, $162,500.

• 129 Trowbridge St, Mohammed Yasin, Mohammed E Yusuf to Sahadat Hossain, $155,000.

• 70 Harriett Ave, Anila Corporation, Liton Ahmed to Mohammad S Hossain, $150,000.

• 156 Goulding Ave, 156 Goulding Llc to Karen L Chavis, $149,900.

• 321 Swan, Mildred Jeannette Vega to Ds Property Brothers Llc, $140,000.

• 190 May St, Yolanda Mullen AKA Yolanda Mullens to Rahima Khatun, $125,000.

• 14 Campbell Ave, Virginia D Daniels to Keith Backstrom, $116,000.

• 25 College St, Fnu Kwayo Ithe Bonkuka to Samantha Soltis, $110,000.

• 470 Best St, Claudia L Bridgers to Nafia Naveen Corp, $110,000.

• 98 Pries Ave, Elizabeth R Cholewka to H2H Properties Llc, $107,500.

• 170 Vermont St, Albert Hanna to Hussein Ali, $105,000.

• 69 Schiller St, 69 Schiller Street Revocable Trust to Chandelier Tyes, $104,900.

• 892 Northland Ave, This Ones For The Boys Llc to Mohammed Manik, Farjana Akter, $96,369.

• 68 Dunston Ave, Laura M Lysarz, Raymond D Lysarz to Jose A Mojica-Perez, Waleska Lopez-Marty, $95,000.

• 1205 Seneca St, Knee Deep Investments Llc to Little I Llc, $95,000.

• 353 Deerfield, Corey J Rivers to Shahed Hanif, Ummahani Hanif, $90,000.

• 247 Hutchinson Ave, M&T Rainbow Realty Corp to Zayan Corporation, $67,000.

• 672 Jefferson, Ollie Caver Bradberry to Mohammed Nazrul Haque, Shahida Begum, $65,000.

• 349 Ideal St, Timothy J Chrostowski to Natasha Lynn Worthy, $65,000.

• 273 Purdy St, Clifford Washington to David Foster, Marielle Foster, $65,000.

• 270 Schuele Ave, Charles K Hamilton to Md D Bhuiyan, Mosammat A Akhter, $60,000.

• 95 Lakewood, Bt Property Management Llc to Elizabeth M Herko, $58,000.

• 297 Riley St, Blanche K Choates to 144 Schiller Llc, $55,000.

• 52 Evelyn St, Bruce A Jopp to Putting Around 2 Llc, $50,000.

• 351 Shirley Ave, Golam Morshed to Luis Toma Sanaguaray Malan, $50,000.

• 11 Dunlop Ave, Hong Sun to Lakhwinder S Multani, $45,000.

• 888 South Park Ave, Joan Greco to Mirza J Hussain, Nahida A Chowdhury, $35,500.

• 888 South Park Ave, Michael F Lukasiewicz to Nahida A Chowdhury, Mirza J Hussain, $35,500.

• 424 Dodge, Emanuel E Zaler, Sandra Davis to Wny Estates Llc, $28,000.

• 299 Grider St, Rabaka Bhuiyan to Khadija Mgmt Inc, $25,000.

• 70 Best, Jonathan C Scarozza, Johathan Scarozza, Subashini K Perumal to Subashini K Perumal, $15,000.

• 127 Colgate Ave, Annette F Ruiz to 2424 Colvin Llc, $15,000.

CHEEKTOWAGA

• 48 Pine Ridge Ter, Emaar Usa Inc to Muhammad S Islam, $265,000.

• 136 Tudor Rd, Debra M Larkin to Umme Salma, Jessika Pervin, $220,000.

• 9 Randy Way, Michael F Sajdak, Bridget Sajdak to Sean M Dzaak, Jessica R Kowalski, $218,000.

• 27 Constance Ln, Dennis Kaite to Joseph Salvatore Ferraro III, Melinda R Dillon, $215,000.

• 23 Lucerne Ct, Kimberly M Delair to Mercedes Anne Sulzbach, Timothy Joseph Gaudioso, $210,000.

• 47 Autumn Ln, Stephen Martin Laskowski, Christine Bernadette Kloepfer, Crista Ann Scheiten, Jerone Scheiten, Amy Lou Murphy, Jeanne Marie Zimmerman to Michele Warmus, $210,000.

• 131 Kennedy Rd, Wny Partner Holdings Inc to Bridget Szymanski, $199,900.

• 11 Lindbergh Ct, Kirk M Witnauer to Jinat Mortuza, Mohammed Golam Mortuza Waris, $195,000.

• 38 Nadine Dr, Robert Wantuch, Catherine Wantuch Sauer to Bryan R Jarzyniecki, Michelle Graupman, $194,900.

• 86 Cayuga Rd, Nancy Gabryszak, Richard Gabryszak to Pink Flamingo Properties Llc, $186,900.

• 10 Lorraine Ln, Mary Wischman to Brian Pericozzi, $173,000.

• 105 Fairhaven Dr, Jo-Anne H Newkirk to Adela Darwish, Masaab Darwish, $165,000.

• 185 Heather Rd, Kyle Murray to Daniel Hussar, $153,000.

• 125 Standard Pkwy, Nicholas W Hebert to Ashley Stuart Mabe, $149,000.

• 50 Vern Ln, Helen A Gontarek to Colin W Rieman, Katherine H Wittmer, $145,000.

• 90 Clover, 416Homez Inc to Harpreet Kaur Sheena, Ranjit Singh, $142,600.

• 67 W Mayberry Dr, Michael A Paoletta, Michael A Klima to Red Jasper Holdings Llc, $142,000.

• 16 Miami Pkwy, Linda Chapman to Anayatul Haque, Nadiza Mehbub, $125,000.

• 12 Brookfield Ln Unit 4, Brian Parker, James F Ralston, Sharon L Ralston to Wny 18 Llc, $123,100.

• 172 Aris Ave, Mrr Property Solutions Llc to Mohi Ahmed, $118,400.

• 224 Roland St, Kory A Ferguson to Thomas Barwell, $20,000.

CLARENCE

• 9008 Roberts Grv, Brian Perelstein, Jennifer Perelstein to Joseph Carubba, $870,000.

• 4835 West Ave, Joseph Peter Logalbo to Megan R Keleher, Evan P Keleher, $326,500.

• 4180 Ransom Rd, Joy Kelley, Brian Kelley to Joy Kelley, $55,000.

COLDEN

• 9217 Hayes Hollow Rd, Michael Andrew Tekavec to Alexandria S Krywalski, Jacob M Krywalski, $290,000.

COLLINS

• 14514 Wilson Rd, Gabriela Luna to Alyssa B Baker, Tyler F Baker, $350,000.

CONCORD

• 10329 Manchester Rd, Kelly M Thompson, John J Thompson to Christian Scott Van Nelson, Joanne Mccarthy Van Nelson, $375,000.

• 7 Woodstock, Marilynn J Davies AKA Marilyn J Davies to Juliet Root, $311,000.

DEPEW

• 49 Mona Ct, Barbara E Lynch, to Brenton S Goldthwait, Tara Goldthwait, $156,000.

• 14 Airview Ter, Scott M Gawinski to Adam Mccrobie, $94,000.

EAST AURORA

• 121 Hamlin Ave, Patricia Brigit Vucic, Mladen Vucic to Carlos Santos, Kaitlin Santos, $308,460.

• 422 South St, Megan Kuntz-Kulczyk, Jacob Kuntz-Kulczyk, Jacob Kulczyk to Joseph W Fierle, $221,000.

ELMA

• 27 Old Mill Cir, Deanna Filipski to Phyllis Ann Wroblewski, $249,000.

• 401 N Davis Rd, 401 North Davis Road Llc to John G Roney, $128,000.

• 1941 Bullis Rd, Of Veterans Affairs Secretary to Patrick Gallivan, $105,000.

EVANS

• 886 Sturgeon Point Rd, Donna Oconnor, Timothy J Cooper to Joseph Edward Zasowski, Melinda T Zasowski, $540,000.

• 6679 Revere Dr, Jonathon D Anthon to Chelsea Grabowski, Edward Timothy Grabowski, $191,000.

GRAND ISLAND

• 2555 Staley Rd, Kathleen M Lorentz to Jolyne J Harsch, Mark W Harsch, $575,000.

• 172 Sturbridge Ln, Jolyne J Harsch, Mark W Harsch to Michele Ann Vaughn, William Z Vaughn, $520,000.

• 2167 Fix Rd, Michele A Vaughn, William Z Vaughn to Chelsey Lynn Skiba, Nathaniel J Skiba, $315,000.

• 1939 Bedell Rd, Wendy N Slowe to Marissa Penvose, Alexander Penvose, $225,000.

• 2356 Whitehaven Rd, James J Panepinto Irrevocable Trust to Tanner Morrow, Lauren Cole, $220,000.

• 1544 E Park Rd, Kathleen M Shanor to Hunter C Jacob, Katelynn Lee Jacob, $219,000.

• 986 Baseline Rd, Mark J Peszko, Kevin D Banks to 1856 Clinton Llc, $155,000.

• 2356 Whitehaven Rd (Part Of) James J Panepinto Irrevocable Trust to Tanner Morrow, Lauren Cole, $69,900.

• 2356 Whitehaven Rd (Part Of) James J Panepinto Irrevocable Trust to Melissa Morrow, Scott Morrow, $65,000.

HAMBURG

• 5833 Shamrock Ct, Mark Conomos to Beth A Sardina, $629,000.

• 4674 Carlyes Ct, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to William R Gallardo, $487,083.

• 5537 Cooper Ridge , Forbes Homes Inc to David R Kilijanski, Janice A Kilijanski, $476,150.

• 5332 Oakridge Dr, Samantha J Tarczynski, Adam M Tarczynski to Katie A Wright, Matthew W Wright, $369,000.

• 30 Scooter Ln, Amy Ross, Brandon Ross to Baljinder Singh, $345,000.

• 5026 Lakeshore Rd, Brenda Leaird Kelly to Kathlyn M Mcgreevy, $318,000.

• 5071 Lakeshore Rd, Elenora J Seib to Mark N Nurmi, $175,000.

• 114 Browning Dr, Christine E Wirth to David Militello, $150,000.

• 5800 Mckinley Pkwy, Margaret M Hine to Hennessy Family Irrevocable Living Trust, $139,000.

• 4328 Chisholm Trl, Eugene J Bartels, Joyce M Bartels to Kevin D Pohlman, $135,000.

• 68 Oak Hill Dr, Dusen Carrie Van, Christine A Fronczak to Mrr Property Solutions Llc, $110,000.

• 3879 Columbia St, Jean Steigert to Jean Steigert, Russell Frank Larocco, $105,000.

• 3869 Princeton Rd, Nationstar Mortgage Llc, AKA Mr Cooper to Rifeq Omar, $55,000.

HOLLAND

• 8497 Hunters Creek Rd, Denae E Michalski, Maxwell E Davern to Jeremiah Michael Delair, Kimberly Marie Delair, $355,000.

• 7693 Hunters Crk Rd, Cazenovia Holding Company Llc to Toni Marie Adamberger, David G Adamberger, $295,000.

• 287 Vermont St, Micah R Griffey to Emilio Enrique Jimenez, $207,000.

KENMORE

• 350 Crosby, Kyle Mccluskey, Brianna M Chicone to Shauna Lea Knoernschild-Lehr, Hans Knoernschild-Lehr, Anthony Miller Balling, $250,000.

• 43 Marquette Ave, Lexi R Craine to Brittney Freeman, $200,000.

• 107 Tremont Ave, Ashlea Palladino, John P Frampton to Daniel Glushefski, Finn Group Llc, $119,400.

LACKAWANNA

• 37 Brinker Rd, Francis M Ball, William Crowe to Daniel Glushefski, Finn Group Llc, $125,600.

• 47 Parkview Ave, Richard J Jablonski, Christopher Jablonski to Nicholas J Giambra, Jonathan Piotrowski, $108,000.

LANCASTER

• 29 Katelyn Ln, Julia Lowry, Mathew Lowry to Michael Gregory Schornak, Stephanie Nicole Angel, $410,000.

• 5269 William St, Patrick T Dobies to Justin A Miller, $225,000.

• 59 Sturm St, Richard L Marcy, Richard T Marcy to Eric Rentals Llc, $133,000.

• 11 Deepwood Pl, Hidden Meadow Lan Llc to Christopher Michael Diduro, $73,000.

NEWSTEAD

• 12254 Nice Rd, William Patrick Odonnell to Christopher Metzger, $110,000.

• L#6 Utley Rd, Hickory Tree Estates Llc to Michael Basar, Laurie Basar, $89,900.

NORTH COLLINS

• 3150 School St, William Henry Reed to Luke M Blasz, Hanna J Mccabe, $310,000.

• 11352 Eden Rd, Gary Toner to Timothy Scritchfield, $110,000.

ORCHARD PARK

• 40 Regalwood Dr, Patricia Ann Kulczyk to John V Vicario Jr, $300,100.

• 71 Southwick Dr, David G Hecht to Mary Alice Harrigan, $300,000.

• 111 Southwick Dr, Paul F Robinson to Patricia Matlock, Stephen Matlock, $290,500.

• 2 Orchard Hill Dr, Phyllis A Potter to Nadine Doetterl, Scott Zylka, $203,750.

• 2 Orchard Hill Dr, Clark Jacques Potter to Scott Zylka, Nadine Doetterl, $203,750.

• 3968 Southwestern Blvd, Diane J Augustine, to Kanwaljit Singh, $100,000.

• 50 Glendale Ter, Anthony J Lapiana, Shirley A Lapiana, Ashley Ramos to Ashley R Lapiana, $85,000.

SOUTH WALES

• 12449 Center Line Rd, Centerline Properties Llc, Adam Radolinski, Barbara Radolinski to Jacek Mazur, Niagara Semper Fidelis Inc, $1,500,000.

• 13254 Centerline Rd, Katelyn Jeanine Pierce, Shaun Everett Pierce to Jordan D Brittin, $242,000.

CITY OF TONAWANDA

• 431 Adam St, Melissa M Tully, Lance O Tully to Chandler Ryan, Patrick Ryan, $205,000.

• 31 Lynbrook Dr, Donald W Gallagher, Susan A Gallagher to Rebecca Johnson, $195,000.

• 180 Adam St, Gary C Tredo to Gustavo Alonso Briseno Vazquez, Claudia Briselda Villegas Ramos, $163,000.

• 5 Fremont St, Carol L Maier to Joseph Robert Pusateri, $80,000.

TONAWANDA

• 235 Carpenter Ave, Elaine Thomas, Carolyn Thomas to Janelle Breitnauer, $335,000.

• 67 Bannard Ave, Daniel W Crowe to Michael Beach, $270,000.

• 13 Winterwood Ct, Kerry Lewis, James Lewis to Cory T Dawson, $265,000.

• 54 Stoneleigh, Katelyn A Palka to Reyvelyn Wierzba, Ryan R Wierzba, $260,000.

• 121 Wilmington Ave, Rose G Bellomo, Steven Bellomo, Anthony Bellomo, Jennie Ferguson, Rosalie Russo to Cheryl John, $235,000.

• 326 Joseph Dr, Chester R Dzwielewski to Heather Marie Librock, Brett Gordon Librock, $197,000.

• 131 Fries Rd, Henry L Saramak to Daniel Molev Shteiman, $170,000.

• 258 Niagara Falls Blvd, Ann Marie Beall to Ibtihal Alazawee, Muntadher Falah Alshaikhli Sr, $139,000.

• 1534 Parker Blvd, Harold E Heusinger to Farhan Ahmad, $77,000.

• 22-26 Twain Ct, Patrick Goldrup to Equity Trust Company, Canazzi Ira Ben Linda, $40,000.

WEST SENECA

• 110 Camelot Dr, Paul R Lutz, Anna Lutz to Adam M Schnitzer, Sara L Schnitzer, $510,000.

• 50 Erwin Rd, Adam Schnitzer, Sara L Schnitzer to Kelly L Bird, Shaun D Bird, $365,000.

• 138 South Dr, Ryan Homes Of New York to Robert E Zaenglein, $293,335.

• 136 South Dr, Ryan Homes Of New York to James Robert Farnham, $286,960.

• 124 South Dr, Ryan Homes Of New York to Crystal Marie Melvin, $276,835.

• 500 Center Rd, Isabelle A Cantafio to Frank A Cantafio, $142,500.

• 1091 Reserve Unit 6, Georgiana Jankowski to Daniel Ciminelli, Karen Ciminelli, $97,000.

• 43 Dirkson Ave, Fannie Mae AKA National Mortgage Association to T&J Property Holdings Llc, $50,000.