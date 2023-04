Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Jan. 20, 2023.

AKRON

• 13 Hoag Ave, Julie M Gerstung to Ryan Mccann, $150,000.

ALDEN

• 11614 Cary Rd, Alyssa J Pellittieri, Anthony J Pellittieri to Kelsie Routledge, Thomas M Routledge, $280,000.

• 1222 Exchange St, Robert C Est Flowers to Krista Grady, $120,000.

AMHERST

• 162 Stonham Way, Darren E Paddock, Sandra C Paddock to Linda C Culligan, $750,000.

• 102B California Dr, Building Corp Natale, to Raja S Cheruvu, $582,400.

• 229 Ranch Trail W , Paul V Zackey III to Megan Wierchowski, $530,000.

• 199 Hickory Hill Rd, Wny 18 Llc to Laurie Hall, Carly Hall, Matthew Foster, $455,199.

• 78 Southwedge Dr, Courtney E Smith, Brandon M Smith to Ping Mao Xie, Li Ying Wang, $453,000.

• 245 Hunters Ln, Corinne L Shuler, William A Shuler Jr to Sean O Addie, Siobhan Addie, $450,000.

• 27 Winterbrook Dr, Ryan Homes Of New York to Fang Han, Xiaoxu Dong, $431,230.

• 544 Paradise Rd, Shannon K Gerena to Samantha Braddell, Aaron F Mong, $395,000.

• 32 Hidden Ridge Cmn, Rivona Ehrenreich to George L Mayers, Karen A Synor, $390,000.

• 152 Hidden Ridge Common, J Roger Quimby, Linda Quimby to David G Costello, Sharon Q Costello, $385,000.

• 115 Randwood Dr, Joseph D Mintz to Deborah L Morris, Phillip H Morris, $385,000.

• 105 Brookdale Dr, Deanna A Kardaman, Harvey S Kardaman to Rahmatullah Fnu, Mohammad Masoom, $330,000.

• 295 Robinhill Dr, Doris C Rising, Gerald R Rising to Stephanie H Pangrazio, John Binkowski, $330,000.

• 100 Orchard St, Mary Susan Carr to Kyle Boland, Erin Boland, $320,000.

• 124 Mt Vernon Rd, Thomas L Trabert Sr to Susan D Trabert, $300,000.

• 329 Huxley Dr, Dana Marie Ruh to Ian Liverani, Leanne Marinuk, $300,000.

• 149 Lehn Springs Dr, Norman Kohn Jr, Susan P Kohn to Daniel Bounds, $250,000.

• 4837 N Bailey, Abu Nassir M Sadi, Farjana Shima to Reginald Johnson, $240,000.

• 940 Hopkins Rd Ub, Ramona M Mills, John J Mills, Mills Family Trust to Mary Uselmann, $206,000.

• 45 Burroughs Dr, Patricia Oshea Jacobi to Connor J Hettich, $200,000.

• 309 Lamont Dr, Steven J Goldsmith to Christopher A Pei, Elisa Carine Pei, $195,000.

• 1751 Charlesgate Cir, Patricia A Mietus to Howard Corey Brooks, Jennifer Marie Brooks, $184,000.

• 1174 Eggert Rd, Patricia Adams to Queen City Invest Llc, $110,000.

• 103 Lafayette Blvd, Ryan M Brandenburger to Ryan M Brandenburger, Vinci Pietro, $80,883.

• 36 Campus Drive W, Desiree Hernandez to Kevin M Nightingale, $10,000.

BUFFALO

• 35 Gates Circle, Uniland Properties Ltd to 35 Gates Circle Llc, $1,360,000.

• 257 Parker Ave, John A Ziegler, Deirdre Doerr Ziegler to Nicholas Roy Brase, Sasha Elizabeth Nagelhout, $400,000.

• 143 Colvin Ave, Sherry Willoughby, James D Bangs to Richard D Wolniewicz, Linda L Wolniewicz, Jeffrey R Wolniewicz, $379,900.

• 143 Lovering Ave, Billy Homes Llc, Charles G Ii Lockwood to Patricia Lynn Davis, $360,000.

• 78 Greenfield St, Elizabeth C Koelmel to Heather A Dubick, $353,000.

• 729 Ashland Ave, Grant T Peehler to Ashland Village Llc, $335,000.

• 84 Admiral, Catherine Vircillo to Dana Elisha Kunkel, Brian Joseph Roche, $325,000.

• 112 Whitney, Taylor A Hashman to Jessica Keltz, $284,000.

• 276 Highgate, Marla N Turner to Shahnaz Begum, Aziz Ahmed Mazumder, $280,000.

• 307 Saranac, Andrea K Gallagher, Colin Gallagher to Mustafa Celebi, Samim Chalabi, $269,999.

• 304 Taunton Pl, Heather Dubick to Jasmine S Duffy, John P Duffy, $264,000.

• 326 Bedford St, Matthew Lazroe, Gloria Borrelli to Pkjb Llc, $229,000.

• 36, Clifford F Braxton Sr to Benjamin Willis, $225,000.

• 171 Winslow Ave, Eldora Falck to Ramon Acevedo, $195,000.

• 248 Northland Ave, Gm Realtor Inc to Kiam R Gunn Sr, $190,000.

• 117 Hollywood Ave, Edward J Giblin, Ellen R Giblin to Rachel Lynn Dibble, $175,000.

• 119 Tyler St, Helen A Gibbs to Julie E Roesser, Daniel M Vater, $175,000.

• 98 Hartwell Rd, Catherine M Bowers to Joshua Bachman, Sean E Paulson, Elizabeth A Learman, $171,250.

• 300 Sycamore St, Trina Belk-Floyd, Darren Floyd to Lovette L Mootry, Ryan L Richards Jr, $165,000.

• 215 Massachusetts Ave, Luis A Hernandez to Yar Sin, $165,000.

• 1155 Bailey Ave, Amy D Holliday to Dipa Yesmin Shopna, Md Abdus Sattar, $160,000.

• 380 La Salle Ave, Kweb Properties Llc to Md Shihabul Bari, $152,000.

• 191 Roslyn St, Biplop Kabir Mowla to Denise Lackey, Leon Lackey, $150,000.

• 343 Parkridge Ave, Datura Real Estate Llc to James Desrouleaux, $139,100.

• 299 Easton, Allisa M Johnson AKA Allisa M Pannell to Trust Equity Company Cust, Canazzi Ira Ben Caleb, $124,000.

• 33 Briscoe, Awesome Quality Inc to Salma Mausufa, Md Mositullah, $123,000.

• 307 Northland, Angela Nakajima to Abu Hanif, Md Amir Hossain, $120,000.

• 192 Lisbon Ave, Solvation Properties Llc to Fortunes America Properties Llc, $116,000.

• 2 Peoria St, Patricia A Rabent to Alexander Jose Kozak, $110,000.

• 42 Edson, Kenneth E Graber, Rich Mark Dave Llc to Home Loan Mortgage Corporation Federal, $103,286.

• 555 Fillmore Ave, Brian Morrison to Kabir Miah, $100,000.

• 83 Custer, Frank I Sclafani to Joseph S C Sclafani, $100,000.

• 42 Weyand, Mardie M Stoll to Karim&Karim Llc, $95,000.

• 87 Sears, Barbara R Nikonowicz, Agata Solecki to Ibrahim Sulaiman, Rabeya Bibi, $85,000.

• 710 S Division, Eldora Alice Locke, to Mohamad Harun, Ruby Jafar Ahmad, $83,000.

• 36 Hampshire, Marcello Troncone to Mske Llc, $80,000.

• 336 Koons Ave, Harrison T Davis to Nur Naher, $77,500.

• 59 Moreland St, David Dragone, Kim Dragone to Faisal Bin Sultan Ahmad, $75,000.

• 224 W Ferry, M&K Investments Llc to Qaid Llc, $75,000.

• 152 Philadelphia, Harold E Schroeder to Buffalo House Inc, $75,000.

• 1358 Kensington Ave, Janet D Stewart to Harun O R Rashid, Mohammed Shahid Ullah, $72,500.

• 277 Austin St, Donal J Cammilleri, Judith E Dietz, Keith Kadish to Mr, Nationstar Mortgage Llc, $55,186.

• 428 Grant St, Three-Vs Inc, Three-Vs Inc to Y&K Buffalo Inc, Y&K Buffalo Inc, $52,000.

• 100 Herkimer, M&K Investments Llc to Qaid Llc, $50,000.

• 69 Holmes Sy, I Lc Little to Ataur Rahman, $36,000.

• 325 Connecticut, John R Byrne to Cl 325 Connecticut Llc, $32,500.

• 344 Ideal, Of Buffalo City to Motiul Bhuiyan, $31,000.

• 67 Wade St, Sheresha Pitts to Abu H Kamal, $30,000.

CHEEKTOWAGA

• 37 Hunting Rd, Eleanor J Gibson to Marlin Wright, $280,000.

• 100 Messer Ave, Lucy Scanzuso AKA Lucia Scanzuso to David J Vogl, Mary E Vogl, $274,000.

• 160 Nagel Dr, Susan M Wrotny, Rita M Ciezak to Md Abdullah A Murad, $250,500.

• 145 Dubonnet Dr, James Simmers to Aaron Talbot, $245,000.

• 95 Lou Dr, William M Butchart to Corey Passafiume, $234,900.

• 156 Meadowlawn, Ellen M Lista to Ashraf Hussain Chowdhury, $230,000.

• 16 Lucid Dr, Emily M Fischer to Kiza Chabandjwa, Niha Fazili, $200,000.

• 31 Laurentian Dr, Arlene J Zdrojewski to Moizuz Zaman, $185,200.

• 188 Southgate Rd, Sfr3-000 Llc to Mark L Talley, $177,000.

• 198 Halstead Ave, Darryl Debergalis to Doralis Jones, Paseon Jones, $175,000.

• 2 Kendale Rd, Daniel J Snyder to Adam Roman, Violet Lent, $175,000.

• 31-33 Siberling Dr, Diane Lynch, Thomas J Lynch Sr to Duane Domagas Piosca, $161,000.

• 136 Willowlawn, Lawrence R Rosplochowski, Robert E Rosplochowski AKA Roger J Rosplochowski, to Nathaniel Benston Jr, $160,000.

• 118 Cresthaven, Donald F Schaefer to John Douglas Ferrick, $157,500.

• 11 Greenleaf Ln, Jason A Cardin to Venus L Wright, $150,000.

• 45 Isabelle Rd, Russell P Cirino to Jenny Cirino, $150,000.

• 67 Wheaton Dr, Carol A Buziak to Nicholas M Laspesa, Courtney P Richards, $135,000.

• 42 Crescent Ct, Kelly A Mikolajczyk to James N Mikolajczyk , $92,993.

• 9 Cayuga Creek Rd, Alexander M Wilczak to Ahamim Ahmed, $88,000.

• 199 Northcrest Ave, Angela D Scott to Olivia T Paulo-Lee, $86,000.

• 3872 Broadway, Broadway Industrial Park Llc AKA 3852 Broadway Llc to Broadway House 3872 Llc, $27,000.

• 4745 Union Rd, Virginia L Leggio to Buffalo Home Innovators Llc, $20,000.

CLARENCE

• 8961 Willyoungs Overlook, Equity Corporation (The) Marrano/Marc to James E Nowicki Jr, Sarah M Nowicki, $699,522.

• 5544 Hemdale Dr, Madeline R Macie, Barbara A Remmes, Sue Ann Podlas, Madeline A Bartels to James M Dauria, Linda A Dauria, $391,500.

• 5473 Village Station Cir, Sai Reddy Mandala to Sravan Narayan Reddy Gundlapally, $330,000.

• 5165 Shimerville Rd, Kevin Joseph Brainard to Zachary J Oconnell, $313,507.

• 8345 Vernon Cir, Marlene Bondanella, Gertrude A Tamborski AKA Gertrude J Tamborski to Ariana Marie Smaczniak, $222,500.

COLDEN

• 8664 Knapp Rd, Leanne E Fiegl to John J Langfelder, Amanda M Jones, $310,000.

COLLINS

• 14001 Sisson Hwy, James A Platt to Kristy Speers, Spencer Speers, $75,000.

DEPEW

• 661 Terrace Blvd, Jeffrey D Gorski to 661 Terrace Boulevard Llc, $290,000.

• 26 Gil Ln, Judith Ann Schrader, Lynette Hanus, Claudine Farrell to Mohammed Shahin, Jasmin Farhana, $230,000.

• 51 Lou Ann Dr, Fruck Family Trust to Charles L Butera, Kayleigh C Butera, $225,000.

• 129 Cornell Dr, Alexander A Stroka to Thomas Kelly, $115,000.

EAST AURORA

• 214 King St, Penelope A Freeland to Akash Desai, Sarah Desai, $389,900.

EDEN

• 8778 Elizabeth Pkwy, Timothy M Sion, Timothy M Sion to Justin J Heintz, Justin J Heintz, $166,000.

• 8716 West Ave, James R Schlierf to Andrew Schlierf, $140,000.

ELMA

• 1651 Jamison Rd, Daniel Lerczak, James Lerczak, Peter Lerczak, Karen Pericozzi to Mccormick Vincent R Jr, $340,000.

• 51 Boll Dr, Marc S Gromis to Kevin Bartosiewicz, $290,000.

EVANS

• 9560 Oakland St, Kevin J Pellegriti, Laura L Pellegriti AKA Laura J Pelligriti to Robert D Schrimmel, $180,000.

GRAND ISLAND

• 182 Sandstone Cir, Ryan Homes Of New York to Isiah Cristian Smith, Sanquin Leviticus Starks, $315,175.

• 3010 Baseline Rd, Marilyn J Burak to Alyssa Osinski, Nicholas Osinski, $265,000.

HAMBURG

• 5665 Un16B Southwestern Blvd, Villas At Brierwood Llc to Daniel G Campbell, Andrea Boncore-Campbell, $450,000.

• 5475 Cooper Ridge, Forbes Homes Inc to Costakis Frangou, Michelle Angela Roti, $445,905.

• 2415 Agassiz Dr, Amy S Urbank, Andrew J Urbank to Tyler S Gifford, $422,500.

• 4590 Roundtree Rd, Alicia C K Saad, Michael C Saad to Matthew Block, Cassandra Block, $290,000.

• 2164 Hobblebush Ln, Chi Suk Geile to Kendall Kent, Amanda Becker, $274,900.

• 4145 Sowles Rd, Karen M Mays to Cameron Colan, Scott Mays, $265,000.

• 6286-#02 Old Lakeshore Rd, Robert T Wannop Jr, Ruthanne Wannop to Joanne Koessler Lana, $250,000.

• 4546 Lake Ave, Charlotte H Chlosta to Joseph D Mammoser, $212,000.

• 4566 Wilson Dr, Ronald Osika to James C Klein, $182,000.

• 4219 Highland Pkwy, Kenneth O Yetman to Carl J Deane, $145,000.

• 4268 South Park, Angelica Popiela AKA Angelica Cuthbert to Done Well Properties Llc, $20,500.

• 329 Pleasant Ave, Annamaria Masucci, Joshua J Twarozek to Annamaria Masucci, $9,745.

KENMORE

• 202 Hoover Ave, George E Besch to Chelsea Vanevery, $180,200.

LACKAWANNA

• 195 Warsaw St, Amanda L Ratkiewicz to Mohammed Al Humaikani, $83,000.

LANCASTER

• 2 Dover Ct, Raymond L Carr to James A Olivo, $420,000.

• 120 Pleasant View, Grant W Willnow to Robert E Bartz, $387,500.

• 2 Prairie Ln, Patricia J Bonczyk to Kaitlin Marie Voyer, Matthew Daniel Voyer, $350,000.

• 206 Senec Pl, Susan D Kelledy to Melanie Meisner, $238,000.

• 61 Waltham Ave, Michael E Rcr Kempke, Lisa Rcr Kempke, Paul Rcr Vance to Brian A Dobrick, $204,000.

• 161 Kokomo St, Courtney Furcron to 160 Kokomo Llc, $180,000.

• V/L 22 Hickory Ln, Autumnwood Development Of Lancaster Llc to Cmk Builders Of Alden Inc, $75,000.

• 33 Deepwood Pl, Hidden Meadow Lan Llc to Ryan Lynn Swift, $73,000.

ORCHARD PARK

• 6354 Scherff Rd, Ashleigh Houser AKA Ashleigh Buss, John Buss to Daniel G Sheppard, $420,000.

• 5240 S Freeman Rd, Sophie Bova, Justin Bova, Nicole Baughman AKA Nikole Bova to Matthew L Burzynski, Jessica Burzynski, $375,000.

• 65 Faahs Dr, Linda M Bucher to Heidi A Steckstor, Jennifer Steckstor, $269,000.

• 15 Iroquois Dr, Mark Schmigiel to Eric J Peiffer Jr, Kristen M Peiffer, $210,000.

• 183 Vistula Ave, Stephanie Demarco to Bag Properties Llc, $50,000.

SPRINGVILLE

• 155 Maple Ave, Dashnaw Family Trust to Holly Hunt, Kimberly Holland, $30,000.

• 66 S Edgewood Dr, Maureen K Diehl, Richard V Diehl Jr to Maureen K Diehl, $17,888.

TONAWANDA

• 281 Deerhurst Park Blvd, Louis M&Jacqueline Lauria Joint Living Trust to Cody L Hashman, Taylor A Hashman, $410,000.

• 356 Athens Blvd, Stephen P Kerr to Nathan David Cristantello, $246,100.

• 38 Edgewood Ave, Yahao Bu, Yuan Tian to Jasmin Begum, $230,000.

• 1623 Sheridan Dr, Kathleen S Vollmer, Eugene J Vollmer Jr, Abigail M Engel, Kimberly Odonnell to Dejan Jakimovski, $227,500.

• 68 Tulane Rd, John Frank Novotny, Michele Sarah Novotny to Jordan Nelson, $220,500.

• 480 Zimmerman Blvd, Matthew D Voyer, Kaitlin Marinelli to Kevin Patrick Kokolus, $215,000.

• 106 E Monmouth Ave, Marie A Kelleher, Rebekah Kelleher, Keith C Kelleher to Clare H Valkwitch, $203,000.

• 83 Millwood Dr, Eva Meizlik to Yuderka Maria Sosa Peguero, $200,000.

• 133 Irvington Dr, Francis A Zwack, William J Zwack, Mary E Roos, Margaret M Rosseland to Michael A Rosseland, $185,000.

• 176 Mcconkey Dr, Vera Blagoverny to Kathleen F Fildes, $185,000.

• 67 Dunlop Ave, Dennis Madej, Brian Madej to Tulasha Magar, Ian Rai, $182,500.

• 280 Kohler St, Christine J Lilbert AKA Christine J Filbert, Duane D Doel to John A Law, $148,300.

• 22 Broadmoor Dr, Daniel Tronolone, Judith Middleton to Darren E Carson, $145,800.

• 173 Bannard Ave, Christine D Gusmann to Constance Chiavaroli, Jeffrey A Chiavaroli, $127,000.

WEST SENECA

• 421 Leydecker Rd, Ruth M Larsen to Kelly Rose Gleason, Evan Tyler Wohlabaugh, $525,000.

• 30 Marilyn Dr, Emilie B Vertalino, William A Vertalino to John Stoveld, Steve Stoveld, $330,000.

• 74 Columbia Pkwy, Jonathan S Draves to Mohammed J Ahmed, $289,100.

• 171 Densmore Ave, Tyler S Gifford to Remmen Katherine C Van, Sophia Hetelekides, $263,000.

• 115 Cresthaven Dr, Mary Jo Castellana to Amanda Jean Fiscus, Alonzo Jerome Fiscus, $223,400.

• 19 Dirkson, Charles Boody Jr to Janesa Gamblin, $220,000.

• 244 Heather Hill Dr, Carolyn M Ruggiero to Cortney Ott, $190,000.

• 244 Tudor Blvd, Michael F Dorenzo to Bernard J Pitass, Darlene A Pitass, $160,000.

• 337 Wimbledon Ct, Louis H Schmidt to Mcahal6 Llc, $140,000.