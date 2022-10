Erie County real estate transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Aug. 27, 2022.

AKRON

• 59 Jackson St, Clara E Noce, John E Noce to Nicholas C Pyzikiewicz, $350,000.

• 9 Cedar St, Mark William Young, Michael W Young to Christine M Papke, Laura Young, Mark William Young, Michael W Young, $110,000.

ALDEN

• 11256 Broadway St, Tina M Rados to Colleen Babiarz, Jonathan Jasinski, $475,000.

• 676 Sullivan Rd, Peggy A Ewert, David Kazmark to Kayla Halsey, $330,519.

• 679 Exchange St, James D Roll to Kelsey A Kueker, Michael H Kueker Jr, $200,000.

AMHERST

• 42 Olde Ivy Dr, Jianhong Chen, Fangyi Gu to N P Jr Tr Dodge, Vicky L Tr Oakley, $615,000.

• 42 Olde Ivy Dr, N P Jr Tr Dodege, Vicky L Tr Oakley, Equity Inc Tr National to Tenzin Khandoe, Tenzin Woser, $615,000.

• 114 Forestglen Cir, Elaina Basile, to Jeffrey Ponkow, Kristen Ponkow, $562,000.

• 10 Sedge Run, Marrano/Marc Equity Corporation to Sandra A Gwitt, $558,025.

• 285 Ranch Trail W, Homes Inc Forbes to Allen To, $545,840.

• 23 Emerald Trl, Hema P Arany, Praveen R Arany to Arman Falahati, Anahita Khodadadi, $545,000.

• 60 Founders Lake Ct, Ryan Homes Of New York, Inc to Aleks Jane Spellman, Joseph Spellman, $508,805.

• 14 Morningside, Anne Marie Kalkhof, Christopher J Kalkhof to Raj K Lincoln, $500,000.

• 364 Hunters Ln, John L Michalski, Susan A Michalski to Jian Wang, Jiangzhen Zheng, $489,900.

• 35 The Village Green, Julie C Hamilton to Nicolas Joseph Pino, $475,000.

• 127 Boxelder Ln, Melek Akkaya, Omer Ozeren to Marcia Shea, Matthew Shea, $470,000.

• 80 Andover Ln, Anne E Shaw, Leo T Shaw to Brendan Wakeham, $438,500.

• 17 Beachridge Dr, Qing He to Rupali Sood, Sandeep Sood, $425,000.

• 119 Fennec Ln, Kokila G Chheda to Afsaneh Mollaie, Faisal Mollaie, $425,000.

• 214 Winterbrook Dr, Ryan Homes Of New York, Inc to Manmeet Kaur, $394,240.

• 155 Corsica Way, Ryan Homes Of New York, Inc to Louis Cheminant, Kali Ann Slawinski, $373,450.

• 126 N Brier Rd, Felicidad A Frenette, Gerry A Frenette to Lauren J Calabrese, $372,250.

• 24 Morningside Ln, Barbara A Walsh, Christopher J Walsh to Elizabeth Anna Hall, $370,000.

• 20 Dappled Dr, Artemio G Vianzon, Norma S Vianzon to Sabiha Chowdhury, Mohammed Khan, $367,000.

• 276 Glenhaven Dr, Inc People to Sha Sha Jiang, $310,000.

• 1171 Maple Rd, Lesley Zitao Huang to Ashly Marie Kondziela, Timothy Jon Kondziela, $305,000.

• 315 Maple Rd, Colleen Gentz, Daniel J Gentz to Benjamin Daniel Schwed, Gabriel Schwed, $299,400.

• 12 Sudbury Ln, Llc Kry-Del to Jonathan Araujo, Margaret Araujo, $280,000.

• 10 Canterbury Ct, Daniel P Shaver to Melissa Piosca, $280,000.@

• 821 Klein Rd, Kathleen Case to Kaitlyn M Boesl, $253,000.@

• 174 Redwood Ter, Ann Ellen Sur Schrutt, Leonard Schrutt to Thiyageswaran Thiyagarasa, $245,000.@

• 143 Capen Blvd, Christina L Partridge to James N Crane, $240,000.

• 81 Nancy Ln, Around 2 Llc Putting to Mohammad Inzamul Haque, $232,000.

• 959 Wehrle Dr, Gordon P Bianchi, Norma M Bianchi to Abbas F Abbas, $230,000.

• 32 Meadow Lea Dr, Gretchen Swatsworth to Christine A Vranich, $225,000.

• 148 Margaret Rd, Qihongshan Zhang to Taisum Akter, $225,000.

• 509 Berryman Dr, Carolyn L Coudriet to Alexander Kuhrt, $220,000.

• 37 Coronation Dr, Kristi M Schrantz to Vladimir Vanev, $210,000.

• 8 Southcreek Ct, Sandra C Elliott to Denise Stedman, $190,000.

• 672 Longmeadow Rd, Andrew Finger to David S Balogh, Istvan Balogh, Zsuzsanne Balogh, $175,000.

• 75 Charter Oaks Unit 1, Revocable Trust 012815 Tr Mcclary to Ana A Miller, $175,000.

• 1015 Sweet Home Rd, Mu Llc Chuck to Zeba Rahimi, $155,000.

• 45 Guilford Ln Un4 & G84, Susan Lee Hoyler to Paul J Glauber, Paula C Glauber, $140,000.

• 70 Groton Dr, Marisa V Knab, Stephen Knab, Timothy Knab to Carol Joseph, David Joseph, Michelle Joseph, $135,000.

• 186 Dockside Pkwy, Dockside Patio Homes Llc to Jay M Mewar, $50,000.

ANGOLA

• 7 N Main St, Oran R Heeter to Edward Wojcik, $100,000.

• Vl Erie Rd, Beers Land Holding Llc to Bryan Dusenbury, $25,000.

AURORA

• 230 Hamlin Ave, Daniel I Rifkin, Laura M Rifkin to Rebecca A Moline, Alexandra L Ries, $1,380,000.

• 1837 Mill Rd, Joseph R Hess, Lynn Sullivan Hess to Matthew M Chambers, Nancy J Chambers, $495,000.

• 940 Davis Rd, Margaret G Balko, Robert P Balko to Robert P Bellitto, $445,000.

• 288 Cook Rd, Stephanie A Miller, Todd R Sur Miller to Pomeroy C Livermore, $265,000.

BUFFALO

• 372 Winspear Ave, Assets Llc Bebh to Mozibur Rahman, $1,500,000.

• 102 Portside, Carl W Jordan to Carly Jayne Smaldino, John J Smaldino, $700,000.

• 138 Bidwell Pkwy, William John Grant Jr, Bridget Anne Williams to Marilyn C Militello, Stephen M Scimone, $685,000.

• 364-370 Virginia St, Carrollco Llc to Property Care Llc In&Out, $660,000.

• 214 Norwood Ave, Maryna Luchkevych to Megan Saddleson, $600,000.

• 133 Bedford Ave, Susan E Maggiore to Akanksha Patel, Max Yellen, $500,000.

• 17 Tacoma Ave, Brendan Bulluck, Brendan Bulluck, Brendan Bulluck to Gregory Gelinas, Gregory Gelinas, Gregory Gelinas, $400,900.

• 466 Amherst St, Holdings Llc Hopeful, Holdings Llc Hopeful to Matt Pszonak, Matt Pszonak, $360,000.

• 109 Cottage, Shannon Callahan, Michael Rautenstrauch to Lisa Marie Panke, Yashodhan Talwar, $350,000.

• 32 Admiral Rd, Ann Soares, Pascal Soares to Elizabeth Kanarowski, $307,000.

• 1088 Delaware Ave 10H, Richard J Dye to Ellen Sears, $300,000.

• 235 Cumberland, Nicholas Mcdonald to Elizabeth K Dillon, Timothy P Monreal, $296,000.

• 2 Knoerl Ave, Allen R Cobb to Casandra Littlejohn, $255,000.

• 45 Densmore, Abbie Lauren Potts to Raymond Sullivan, $250,000.

• 112 Northland, Rokshana Binta Toha to Nick Brooks, Bryan Fletcher, Ihab Rizek, $243,000.

• 149 Avery Ave, Mariah Kramer to Ramona Corlette, Hollis A Deabreu Davis, $227,917.

• 314 Minnesota Ave, Shawn Washington to Jaspreet Grewal, $223,900.

• 22 Norman, Buffalo Group Llc Gac to Bart M Grady, Maria Grady, $204,000.

• 1450 Kensington Ave, Absarul Mowla to Begum Ahmed, Ali Tanweer, $195,000.

• 90 Dewitt St, Nan S Khum, to Baribefe Donabon, $185,000.

• 151 Tyler St, Robert S Singiser to Creek Apartments Llc Ellicott, $180,000.

• 102 Cumberland Ave, Jacob Abraham, Tori Carlson to Yonas Kidane Zeru, $180,000.

• 150 Butler, Dawn E Savage to Mikelina J Morgani, $175,000.

• 604 Woodlawn Ave, US Shelltech Construction Llc to Fahad Alfe, Mostarin Hossain, $165,000.

• 490 Norfolk Ave, Timothy J Cox to Maksuda Begum, Masuma Sultana, $165,000.

• 32 Coronada, Property Management Llc Gv to Robert Joseph Leary, $159,000.

• 63 Amber, Chadd Shelley to Mark Bunch, $151,000.

• 374 Winspear, Estate Llc Lebrun to Farhana Begum, Mohammad Nuruz Zaman, $130,000.

• 119 Albany St, Alfredo Candelaria, Ivette Candelaria to Sarah B Bostock, $125,000.

• 175 Weston Ave, Charron Anderson to Ebony Atwood, $122,000.

• 801 E Eagle, Rentals Llc D&N to Leland M Mullenax, $120,000.

• 130 Krakow St, Darlene D Campbell to Michael Taboni, $119,900.

• 339 Fargo Ave, Misteke Fomby to Twannay Collins, $115,000.

• 91 Haven, Sharmima Akter to Shamanta Khan, $100,000.

• 294 Skillen St, Leonardo V Gonzalez-Ramos, Maira Cristina Pardo to Yonisbel Perez Rodriguez, $98,000.

• 435 Swan St, Krystian Brown, Christina Hearn to David Schaub, $95,000.

• 61 Davidson Ave, James Peter Ratchford to Mohammad Tariqul Islam, $95,000.

• 31 Grider St, Property Solutions Llc United to Kazi Arifuzzaman, Sayda Tasluma Nur, $89,000.

• 361 Greene St, Paul M Odrobina to Umme Haney, Md Abul Hossain, $85,000.

• 606 Ferry E, Ali Llc Sultan to Md Mamik Chan, Saiful Islam, Monjur Morshed, Josim Uddin, $82,000.

• 61 Vanderbilt, Lori Mazurek to Musammat Rushna Begum, $81,000.

• 94 Vincennes, Barbara Gentile-Kemp to Sean Hassett, $75,000.

• 96 Wohlers Ave, Brothers Inc Farouk to Adari B Debi, Tapati B Debi, $60,000.

• 1040 Clinton St, Kimberly M Kollatz, Michael E Sur Kollatz to Karen Dashner, $54,000.

• 57 Kirkover St, John M Gach to Janeen Qadri, $50,000.

• 214 Landon, Variety Snsn to Salma Akhter, $40,000.

• 98 Memorial Dr, John H Bentkowski Jr, Judith Bentkowski-Dylong to Azrah Binti-Sikandar, Mujib Rahman, $25,000.

• 1042 Clinton St, Michael E Kollatz to Karen Dashner, $24,400.

• 33 Spann St, Steven T Bkr Tr Ryndak, Mark J Bkr Tr Schlant to Steven T Ryndak, $10,000.

CHEEKTOWAGA

• 52 Barbados Dr, Rosa Muscarella, William Muscarella to Josef Gangarossa, Shannon Gangarossa, $370,000.

• 187 Gary Ln, Scott E Pilat to Andrew J Lipinoga, Katie Marie Lipinoga, $341,000.

• 67 Nassau Ct, Mojibor Rahman to Daryl Wright, $290,000.

• 305 Mcnaughton Ave, Joan C Meyers, to Md Abdullah, Abeda Haque, $280,000.

• 45 South Pkwy, Norman J Widomski to Jakir Hussain, Fulqas Miah, $275,000.

• 14 Alexander Ave, Sean Soper to Cherise Burks, $240,000.

• 66 Lou Ann Dr, Alexander M Stojanovski to Dana A Zilka, $225,000.

• 1915 Kensington Ave, Kim D Fiorello, Ronald G Graham Jr, Karen B Smierciak to Mohammad Abdulla, $225,000.

• 127 Central Blvd, Cecilia A Nka Cialone, Cecilia A Crouch, Matthew D Crouch to Dawon Franklin Sr, $215,000.

• 312 Meadowlawn Rd, M Giesler 2018 Family Trust (The) 090718 Tr Judith to Jeffrey Talarczyk, $206,000.

• 5 Anna Ct, Amy R Runfola, Michael Runfola to Francy A Duska, $205,000.

• 116 Isabelle Rd, Real Estate Holdings Llc Silvertree to Megan Mihans, $205,000.

• 172 St Felix Ave, Paula G Scherer to Tanzina Awal, $205,000.

• 108 Pinehurst Ave, Maple Leaf Capital Corp to Penny Ann Lindsay, $200,000.

• 46 Surfside Pkwy, Robyn Dorn, to Stacey Peterson, $199,900.

• 175 Lou Ann Dr, Laurie A Walsh to Ronald Planter, $180,000.

• 53 Hillpine Rd, Koprevich Revocable Living Trust (The) Tr Virginia to Robert F Szymkowiak, $180,000.

• 20 Sprucewood Dr, Charles G Rennard to Jacob M Kawecki, Nina S Timpanaro, $175,100.

• 21 Lemoine Ave, Development Llc Wolcott to Darren Floyd, Shamilla Floyd, $168,000.

• 2187 Old Union Rd, Paul A Nazzarett to Anthony S Larock, Debbie A Larock, $165,000.

• 262 N Willowlawn Pkwy, Thomas Iii Ortiz to Alexandra L Strach, $165,000.

• 74 Alaska St, Pamela Ervolina to Anita Smierciak, $163,000.

• 11 Saint James Rd, Debra Ann Lelonek to Erin Riley, $160,000.

• 144 Greenway Blvd, Mary Hourt to Lakhwinder Singh Multani, $152,000.

• 19 Pendennis Pl, Heather J Hartmann, Robert P Hartmann to Sadia Anjum, Torikul Islam Mir, $145,000.

• 131 Preston Rd, Begum Mst Monowara, Mohammad Mollah to Khaleda S Begum, Ahammad Rezaur Rahman, $140,000.

• 445 Reiman St, Ralph W Grzedzicki to Emily C Zasowski, $133,000.

CLARENCE

• 5332 Glenview Dr, Natale Building Corp to Philip Joseph Desimone, Corrin Isabella Genovese, $996,050.

• 5450 Via Del Sole, Deixy M Nasrin to Oleg Byl, Ruslana Byl, $790,000.

• 6305 Strickler Rd, Ronald A Grimm to Mark J Winer, Michelle C Winer, $750,000.

• 4100 Thornwood Ln, Fred M Calandra Jr, Sharon M Calandra to Timothy R Brown, Michael Smith, $595,000.

• 5781 Field Brook Dr, Bruce R Kaemmerlen, Lisa A Kaemmerlen to Brian Dangelo, Alyssa Engel, $538,000.

• 5635 Creekwood Ct E, Natale Building Corp to Linda S Gerace, Peter G Gerace, $532,900.

• 4540 Christian Dr, Jennifer L Puma, John J Puma to Heidi A Hughes, Jason T Hughes, $498,500.

• 8332 Clarence Ln N, Susan Bradley Russ Living Trust to Thomas A Ternquist Jr, Megan N Woodward, $490,000.

• 9280 Greiner Rd, Kenneth Augustine, Rhonda Augustine to Adam L Osmon, $460,000.

• 4205 Harris Hill Rd, Thad J Berent to Allen J Miller, Kristin S Miller, $386,000.

• 9142-9148 Main St, Richard S Cimbalo to Squared Llc Gsd, $375,000.

• 10655 County Rd, Dean J Casterline, Kimberly A Casterline to Keith Reichard, Samantha Reichard, $360,000.

• 4230 Roxbury Dr, Nicholas M Scalzo to Linda A Conlan, $300,000.

• 10165 Shamus Ln, 5700 Strickler Road Llc to Denise M Bokor, James W Bokor Jr, $250,000.

• 8358 Main St, M Joyce Vantine to Callie Johnson, $220,000.

• 9325 Wehrle Dr, Gregory Kharlip, Pamela L Kharlip to Brian Warren Rouse, $180,000.

• 5425 Briannas Nook, Cimato Enterprises Inc to Michael Mcgrath, Thomas Mcgrath, $40,000.

• 8480 Wolcott Rd, Shirley A Urschel to John A Pieri, $38,000.

• 5735 Chatham Ln, Essex Homes Of Wny Inc to Angela Bumbalo, Samuel Bumbalo, $619,280.

• 6260 Goodrich Rd, 6260 Goodrich Road Llc to Transit Road Llc 7810, $525,000.

• 5760 Thompson Rd, Linda A Conlan to Elizabeth Scalzo, Nicholas Scalzo, $425,000.

COLDEN

• 10055 Partridge Rd, Citizens Bank Na to Nicholas M Scheer, $185,000.

• 13686 Kerr Warner Rd, Andrew B Schmitt to Todd Gullo, $245,213.

EAST AURORA

• 548 Fillmore Ave, Cassanadra C Tasker, Deacon B Tasker to Joshua R Benson, Keely A Benson, $536,000.

• 97 N Willow St, Robert J Dziedzic to Trevor Jon Hahl, $205,000.

• 78 Pine St, Christian A Charles, Jennifer Sb Charles to Jennifer Sb Charles, $50,000.

ELMA

• 31 E Jerge Dr, Gary R Maas, Susan L Maas to John Max Werth, $501,000.

• 20 Meadow Dr, Matthew J Kohler to Bill Cruz, Cheri A Cruz, $289,900.

EVANS

• 7109 Versailles Rd, Stacy A Marguart, Shane A Rogers, Shannon A Rogers, Shawn L Rogers to Michael J Mock, Nichole L Mock, $275,000.

• 1221 Backus Rd, Donald D Hellert, Joann T Hellert to Christopher Michael Brodnicki, $265,900.

• 357 Taft Ave, David Ramsey, Lisa Ramsey to Daniel W Ramsey, Mercedes L Ramsey, $260,000.

• 6825 Colony Ct, William C Lamarre to Adam W Donovan, $214,500.

• 6695 Gates Dr, Derek Ellis to Jacqueline Jo Uncapher, $147,000.

GRAND ISLAND

• 3225 W River Rd, Scott P Verost to Cheyenne Campbell, Dugald Campbell, $635,000.

• 62 Windham Ct, Forbes Homes Inc to Holland Raepple, Kristopher Raepple, $623,090.

• 50 Timberlink Dr, Amanda Barbosa to Louis Shakkour, Ruth Shakkour, $535,000.

• 191 Stonebridge Rd, Ryan Homes Of New York to Kathleen Marie Dann, $344,555.

• 1878 Bedell Rd, American International Relocation Solutions Llc to Lauren Lee, Ryan Lee, $313,000.

• 3074 Baseline Rd, Molly P Beyer, Kerry F Finn, Kevin B Finn, Patrick M Finn, Colleen B Odonnell, Kelly A Vettraino, Kathleen O Winzig to Amy R Runfola, Michael V Runfola, $299,900.

• 1901 Marjorie Rd, William A Kuhn to Jonas Stalyga, Rasa Stalygiene, $221,650.

• 2098 Ferry Rd, Paul R Lenzner, Teresa H Robelo to John F Obrien, Marlene J Obrien, $202,000.

• 3448 Greenway Rd, Chery E Dulak to Andrew Dulak, Brandy Dulak, $163,000.

• V/L Ransom Road, Niagara Sailing Club Inc to Ashley E Colan, $85,000.

HAMBURG

• 3183 Lakeview Rd, Antonella Schifano, Leo Schifano to Mary Ventura, Scott Ventura, $515,000.

• 64 Prospect Ave, Patricia M Godfrey-Lambert, Martin C Lambert to Daniel Andrew Ver, Jillian Renee Ver, $501,500.

• 1922 North Creek Rd, Mary Ann Ganci to Colin Eberhardt, Jennifer Eberhardt, $450,000.

• 4793 Clifton Pkwy, Anne M Downey, John R Roach to Kyle C Vater, Maggie R Vater, $415,000.

• 2259 Woodsfield Dr, Scott J Baryza to Caitlin Quinn, Clifford Quinn, $390,000.

• 6474 White Oak Way, Joseph F Ianniello to Nikole Button, Nicholas Gatti, $385,000.

• 2224 Harbor Run Ln, Jennifer S Middaugh, Kyle R Middaugh to Matthew Martin, $351,000.

• 3909 Sowles Rd, Joseph Grice to Elaine-Marie Hartmann, $348,500.

• 43 Scooter Cir, Shannon M Bunch to Bradley C Eichkorn, $340,111.

• 25 Browning Dr, Allen J Miller, Kristin S Miller to Kristin D Johnson, Michael P Johnson, $330,000.

• 239 Holiday Ln, Ramon Lopez to Joseph Klycek, Jessica Mills, $327,000.

• 6260 Eckhardt Rd #13, Cynthia C Honer, Michael P Honer to Antonella Schifano, Leo Schifano, $307,500.

• 65 Allie Ln, Denise Morris Kelly to Joseph F Ianniello, Margaret L Ianniello, $306,000.

• 3581 Big Tree Rd L#10, Marilyn Heim to Sandra Powers, $280,000.

• 4124 Stockton Ln, Brenda K Shelton to Stanley Obad, Ralph E Stonier, $264,000.

• 5798 Lakecrest Dr, Kyle C Vater, Maggie R Vater to Joyce A Persico, $260,000.

• 4331 Berkley Pl Unit 1403, Peter J Dangelo, Peter J Dangelo to Angel L Garcia, Angel L Garcia, Arlene Garcia, Arlene Garcia, $225,000.

• 5821 Diana Ln, Carol A Schieber to Christina Gilcrist, Dane Gilcrist, $225,000.

• 3446 Emerling Dr, Amanda P Wiechec to Michael L Kline, $206,000.

• V/L Taylor Rd, Linda M Matter to Alison Farrell, Marc Farrell, $205,000.

• 6810 Vail Dr, Leona M Brock, Kathleen W Lanc, Mary Lou Obrien, James Brien Walterich to Renee S Slemmer, $200,000.

• 4897 Milestrip Rd, Kay M Newell to Lisa Costa, Loren M Costa, $200,000.

• 108 Main St, Gerald F Brooks to Gerald F Brooks Jr, $20,000.

LACKAWANNA

• 283 Colton Ave, Christopher T Oehler, Jillian A Oehler to Ayron Jungren, $255,000.

• 243 Ludel, Michael J Sieracki to Kyle V Hercek, $190,000.

• 7 Seal Pl, Nicholas Korzkowski to Anthony John Marcucci Encarnacion, $175,000.

• 938 Ridge Rd, Anna Maria Roberts, Thomas G Roberts to Brian Caputi, Richard D Caputi, $165,000.

• 52 Relich Ave, Michael J Gallivan, Patricia M Gallivan to Jessica K Cervoni, Eric J Kozlowski, $160,000.

• 151 Maryknoll Dr, Geraldine Dombrowski, Jeffrey Dombrowski, Ronald Dombrowski Jr to Sean Michael Fox, $160,000.

• 29 Cleveland Ave, Lisa Costa, Loren M Costa to Robert J Prentki, $130,000.

• 2182 Abbott Rd, Mary Jane Hunter, Linda Carol Witmer to Nabeeh Mohamed, $125,000.

LANCASTER

• 30 Sedge Run, Marrano/Marc Equity Corporation to Jean A Brockner, $506,964.

• 35 Squirrel Run, Erin L Wlodarczyk, Michael J Wlodarczyk to Sarah Ruppert, Zachary Ruppert, $495,000.

• 3 Via Donato W, Russell J Mazur, Theresa J Mazur to Mark Ochterski, Robyn T Ochterski, $405,000.

• 64 Pheasant Run, Carolyn Kipler, Michael J Kipler to Anthony Naples, Christina Naples, $395,000.

• 734 Ransom Rd, Daniel C Mayer to Donald Holdaway, $394,900.

• 45 Deerpath Dr, Nicole M Kotlak to Kristi Sydor, Matthew Sydor, $387,000.

• 3 Hidden Trl, Joseph F Reina to George P Liaros, Michelle Liaros, $375,000.

• 29 Mary Rachel Pl, Marrano/Marc Equity Corporation to Judith A Incorvaia, Ronald P Incorvaia, $346,600.

• 1072 Town Line Rd, Gloria Elersic, Diane Torrelli, Joanne Vacanti to Michelle L Zglinicki, Ronald H Zglinicki, $290,000.

• 32 Woodlawn Ave, Jason S Wright, Megan E Wright to Chelsea Renee Lepore, $273,000.

• 139 Stony Rd, John J Kordrupel, Roseanna M Kordrupel to Christopher M Hetrick Sr, Tina A Hetrick, $255,000.

• 16 Botimer St, Kevin P Odea to Allen David Gale, Kelly Ann Gale, $215,500.

• 251 Lake Ave, Anne Frances Attebery, Bernard W Sheffer Jr, Carol Ann Sheffer, Mary Jo Sheffer, Susan Marie Sheffer, Carol Sheffer-Valair, Susan Marie A Srmack to Max Jaskier, $200,000.

• 89 Grant, Donald Monheim to Troy Colin Cellino, $165,000.

• 24 Deepwood Pl, Hidden Meadow Lan Llc to Michael Borynski, Nicole M Kotlak, $73,000.

MARILLA

• V/L Two Rod Rd, Southtowns Development Llc to Broadway Group Llc, $186,500.

NEWSTEAD

• 12702 Swift Mills Rd, Genevieve M Dispenza to Dylon Michael Klintworth, Rachel Anne Klintworth, $350,000.

• 4218 S Newstead Rd, Mark S Dean to Kimberly Laura Davenport, Meagan Jane Davenport, $300,000.

• 11678 Main Rd, Kevin A Gaik to Brittany R Dupras, Jared C Dupras, $257,500.

NORTH COLLINS

• V/L Sisson Hwy, Margaret Helman, Patrick R Helman to Christopher W Naedele, Denise J Naedele, $40,000.

ORCHARD PARK

• 15 Scattertree Ln, Laurie Wozniak to Nathan D Guido, Rebecca L Guido, $475,000.

• 30 Independence Dr, Karen M Nowak, Michael S Nowak to James Lewer, $471,000.

• 32 Candy Ln, Robert P Bellitto to Chandler O Henningham, Magen M Henningham, $390,000.

• 6072 Emerson Dr, Leah M Khan to Maureen H Glose, $335,000.

• 34 Kingswood, Triad Realty Llc Trust to Rebecca A Rosso, Ryan Andrew Rosso, $282,500.

• 3888 N Freeman Rd, Martha M Agt Pristas to David M Bushman, Adrael A Johnson, $240,000.

• 7600 Milestrip Rd, Debra J Kocieniewski, John J Kocieniewski to Dona M Dellaneve, Rocco Dellaneve, $116,000.

SARDINIA

• 13539 Grove St, Thomas F Webber to Jennifer W Webber, $65,000.

SPRINGVILLE

• 90 Rauch Dr, J William Canavan, Maureen A Canavan to Jolene J Biela, Jonathan E Biela, $310,000.

• 150 Woodward Ave, Francis Parent, Karen R Parent to Eva I Hammond, Rex L Hammond, $195,000.

TONAWANDA

• 316 Braxmar Rd, Judith A Tasca to Kathrine Morales, $350,000.

• 26 Woodcrest Blvd, Amanda L Deglopper, Jeffrey R Deglopper to Kathleen W Piwko, $312,000.

• 174 Carpenter Ave, Dickinson Construction Management Inc Jf to William Oliver, $310,000.

• 126 Lincoln Blvd, Andrew A Bonadio, Brooke G Mcadam to Amanda Nicole Rutherford, Brian Dennis Stowell, $301,000.

• 139 Meadow Ln, Andrea Mcclain, Michael Mcclain to Brianna Presutti, Quinton Smith, $278,000.

• 624 Moore Ave, Nathan G Blicharski to Victoria Koebli, Jacob Post, $260,000.

• 122 Somerton Ave, Lisa M Watroba, Marissa N Watroba, Thomas S Watroba to Evanette Dacile Veira, $258,000.

• 467 Highland Ave, Ann Marie J Henesey, Nathan Hoak to Jennifer Leigh Kachala, Nicola Giuseppe Nolletti, $250,000.

• 244 Kelvin Dr, Magen M Hovagimian to Zachary E Schoedel, $242,500.

• 126 Thorncliff Rd, Rachel Nola to Bruce Mapel, Gavin Mapel, Rosemarie Mapel, $241,000.

• 528 Zimmerman Blvd, Alissa Kapela, Irene Militello, James Militello, Vincent Militello to Kimberly R Reiser, Peter R Reiser, $231,000.

• 222 E Niagara St, Jessica A Abbott to James W Kerr, $226,000.

• 137 Springfield Ave, Brian M Howard, Erica S Howard to Changkui Zou, Mingfang Zou, $220,000.

• 32 Westchester Blvd, Adam C Lange to Ali Hasanzadeh, Dariush Parvin, $220,000.

• 234 Liston St, Kathryn Lawton, Jeremy Rockler to Maria A Bergey, $220,000.

• 227 Kettering Dr, Hailee Clayton to Benjamin Clark, Stephanie Latko, $217,000.

• 207 Overbrook Ave, Ryan M Lee to Franklin Colangelo, $210,000.

• 174 Tremont Ave, Anthony A Sciandra to Lisa Akers, $202,000.

• 33 Harrison Ave, Timothy Kielaszek to Michael Lane, Natalie Lane, $200,000.

• 137 Westchester Blvd, Janet Barone, Celeste Fellner, Christopher Fellner, Nicholas Fellner, Mary Gentz, Carolyn Scalzi, Joanne Smith to Joanne Smith, $192,000.

• 358 Avon Rd, Thomas J Davis to Febronie Ndayishimiye, Nicodeme Ngowenubusa, $191,000.

• 44 Old Colony Ave, Nancy H Skinner-Rios to Erin Frank, $190,000.

• 96 Krehmore Pl, Anna Jaremko to Ni Mang, Ngun Len Sung, $190,000.

• 59 Dale Dr, Frank Balsano, Christopher Williams to Marissa Balsano, $175,000.

• 43 Walter Ave, Susan L Schwass to Rebecca Burgos-Ceballos, $165,000.

• 34 Wall St, Jennifer L Sparcino to Spencer Holy, $165,000.

• 49 Fuller St, Donna G West to Christopher Mara, Caylie Stuart, $160,000.

• 242 Wadsworth Ave, Nancy J Giannelli to Zachary David Stapf-Vogt, $150,000.

• 224 Franklin St, Rose C Harris to Dawn M Surman, Walter R Surman, $100,000.

• 301 W Hazeltine Ave, Mohammed A Ameen to Mqdad Bayz, $85,000.

• 176 Main St, Alan A Dodge Jr to 135 Llc Legacy, $80,000.

• 10 Erie St, Richard Singleton to Steven Beach, Gloria Green, $62,251.

WALES

• 11283 Big Tree Rd, Karen R Penfold, Timothy Penfold to Holding Co Llc American, $475,000.

• 4365 Four Rod Rd, Richard Edward Dobson to Matthew Lagambina, $269,999.

WEST SENECA

• 71 Pine Tree Ln, James E Orzech, Patricia A Orzech to Heather Lang, Paul R Lang, $550,000.

• 239 Seneca Crk Rd, Diane M Swinnich to Dylan M Pritchard, $300,000.

• 26 Reserve Rd, David Frost, Patricia Frost to Renee M Biniecki, $290,500.

• 106 Westgate Blvd, Jamie L Kerner, Mark E Kerner to Angelina Ritorto, Jade Salzman, $280,000.

• 100 South Dr, Ryan Homes Of New York, Inc to Ning Qian, Haiyou Wang, $279,990.

• 56 Patricia Dr, John J Perkins to Denise M Clouden, $257,000.

• 63 Gregory Dr, Thomas Marinaro to Karli Burford, Nicholas Anthony Capizzi, $229,900.

• 225 Borden Rd, Ann M Szczesny to Dorene Polizzi, Michael Polizzi, $225,000.

• 255 Knox Ave, Sarah Behnke, Fredrick Ring to Benson Chen, Madison L Crow, $180,000.

• 86 Emporium Ave, Ryan M Marranca, Sara Marranca to Melody Good, David Winsor, $135,000.

• 235 Knox Ave, Kevin F Hagen to Robert M Riggs, $135,000.

• 18 Bradford Ct, Properties Inc Gardenview to Canazzi Ira Ben Linda, $100,000.

• 1172 Indian Church Rd U15, Alice Jakubowski to Karen Izbinski, Charlotte Michaels, $98,000.

• 127 South Dr, Queens Grant Llc 1000 to Ryan Homes Of New York, Inc, $35,700.

• 129 South Dr, Queens Grant Llc 1000 to Ryan Homes Of New York, Inc, $35,700.

• V/L Norwood Ave, Jean M Rama to Cheryl J Galante, Eric R Rama, $10,850.