Erie County real estate transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending July 22, 2022.

AKRON

• 5 Brodie’s Way, K&d Development LLC to Adrian Guadalupe; Enid Guadalupe, $69,900.

ALDEN

• 11759 Boncliff Road, Bethany M. Miller to Rachel M. Jackson, $370,000.

• 13281 Colonial Woods Drive, Delevan Property Holdings LLC to Andrew Michael Aldrich; Caitlin Aldrich, $230,000.

• 11025 Broadway, Aaron E. Allan; James R. Allan; Kelly J. Baker; Donna S. Laudico to Boe Hinsken; Tamatha Hinsken, $190,000.

AMHERST

• 26 South Long St., International Chimney Corporation to Uniland Partnership of Delaware Lp, $1,500,000.

• 1825 Maple Road, 1825 Maple Road LLC to 1825 Maple LLC, $930,000.

• 415 North French Road, Summit Educational Resources Inc to Buddys Second Chance Rescue Inc, $675,000.

• 66 Sable Park, Justin R. Bingel; Melissa A. Bingel to David Charles Clark; Jennifer Anne Clark, $665,001.

• 98 Arcadian Drive, Amit Jain; Ruchi Jain to Joseph Nicastro; Rachel Valkwitch, $620,000.

• 71 Stonybrook Lane, Shanai Trust 072611 Tr to Carolyn Barbara Sozen; Ercan Sozen, $620,000.

• 97 Founders Lake Court, Ryan Homes of New York to Nima Nimishkumar Patel; Nimishkumar Rasiklal Patel, $560,660.

• 82 Old Tower Lane, Marrano/marc Equity Corporation to Cologero C. Gallo, $558,574.

• 103 Echowood Court, Amanda Braga Sa; Sa Neto Valmiro C to Mary Sansone; Matthew Sansone, $510,000.

• 92 North Parrish Drive, Celine N. Charleson to Christina King; Lagarrett King, $493,000.

• 41 Hidden Ridge Common, Elaine M Telaak Irrevocable Trust 112315 Tr to Janelle Fiorella, $474,000.

• 269 Hunters Lane, Bahareh Nicole Alavi-Dunn; Terry Dunn to Amanda M. Mcnerney; Ryan Michael Mcnerney, $460,000.

• 27 Bridgehampton Circle, Ragini Dubey; Sameer Urgaonkar to Jordan M. Kelley; Morgan M. Kelley, $455,520.

• 39 Cherry Laurel Lane, Dale R. Gillmer; Linda J. Gillmer to Colleen Dressel; Paul Dressel, $451,777.

• 131 Hunters Lane, Deborah Anne Urbanczyk; James M. Urbanczyk to Jessica L. Kopf; Steven Kopf, $435,000.

• 130 Haverford Lane, Rebecca Simon; Jessica Simon-Murphy to Jeffrey Klapper; Polly Klapper, $428,000.

• 151 Eagle St., Cathleen E. Young to 151 Eagle St. LLC, $420,000.

• 41 Landings Drive, Paula M. Manthei to Monica Asanza Cobos, $400,000.

• 52 Winterbrook Drive, Ryan Homes of New York to Kendrick Sykes, $393,235.

• 71 Wickham Drive, Elaine M. Sobczyk to Danielle L. Bounds; Bounds Gregory R J, $375,000.

• 145 Bramblewood Lane, Joshua D. Feitshans to Lauren Gutt; Ryan Gutt, $365,000.

• 28 October Lane, Davis A. Garlapo to Thomas Mariano; Isabel Zhang, $363,888.

• 39 Cimarand Drive, Gary R. Kibler to Joanne P. Dane, $352,500.

• 2 Astor Ridge Dr Unit B, Susan Masone to Greg Rellinger; Jenny L. Rellinger, $350,000.

• 72 Washington Hwy, Thomas Michael Farrell; Kelly Todd to Elizabeth Patrick; Eric Steimer, $348,000.

• 4614 Harlem Road, Rachel Combs; Russel V. Combs Jr. to Daniel P. Robinson; Janmarie Robinson, $331,000.

• 41 Woodshire, Matthew J. Dillon; Melius Melinda R Dillon to Jamila Hoque; Mahbubul Hoque, $320,000.

• 35 Venice Circle, Salvatore Passalacqua to Fadia Hassan; Tariq R. Qasas, $300,000.

• 240 Ridgewood Drive, Michael A. Snacki to Rachelle S. Cizdziel; Dakota J. Kirkman, $295,000.

• 102 Hirschfield Drive, Jody L. Sirianni to Andrew T. Yoder; Melinda C. Yoder, $290,000.

• 89 Kaymar Drive, Donald H. Hillyard to Wei Dai; Kuljit Singh, $285,000.

• 47 Leonore Road, Frances C. Magyar; Paul C. Magyar to Mohd M. Islam, $260,000.

• 11 Copley Sq, Laurie M. Bosch; Heather L. Hartner; Gregory G. Henderson; William J. Henderson; Doris J. Mings to Zhen Dong; Andy Huang, $240,100.

• 1f Hickory Hill Road, Christopher J. Portante to Dongho Lee, $240,000.

• 16 Harrogate Sq Unit 16, Jeremy Compise to Jianhong Chen; Chuhan Zhang, $230,000.

• 78 East Summerset Lane, Phyllis A. Jakubczak to Joshua M. Perez, $224,000.

• 100 Charlesgate Circle, Lisa E. Morin to Michael Quartarone, $200,000.

• 32 Bennington Road, Celia M. Schaefer; Robert J. Schaefer to Daniel M. Deneka; Victoria Joan Deth, $199,000.

• 75 Apt C Oakbrook Drive, Kimberly Styka to Lauren Lee Watt, $195,000.

• 143 Carmen Road, Rose M. Mingoia to Sai Rental Homes&services LLC, $190,000.

• 65 Spruce Road, Matthew Stives to Joshua Kraft, $190,000.

• 104 Charlesgate Circle, Lisa D. Cox; Susan M. Witt to Dean Bradley Penman, $190,000.

• 303 South Cayuga Road, Jill Lach to Alexander J. Walfrand, $165,000.

• 79 Pfohl Place, Donna A. Koontz; Joseph R. Koontz to Rjd Development LLC, $165,000.

• 1340 Maple Rd Unit 5, Lisa Balko; Maxwell Balko to Kassia Grillo, $160,000.

• 120 Yale Ave., Mila M. Dennis to Sangpuii Ormsby; Scott Ormsby, $155,000.

• 73 Old Lyme Dr #1, Catherine R. Carney to Vesna Knezevic, $150,000.

• 179 Old Lyme Dr Unit 2, Mary Guarino to Peter E. Neilson; Gail Woolsey-Neilson, $150,000.

• 768 North French Road, HSBC Bank USA NA to Hoque Construction&property LLC, $147,000.

• 4605 Chestnut Ridge Rd Unit D, Robert Wells to Amy E. Hulse; Ryan J. Hulse, $132,000.

• 68 Millbrook Drive, Deborah A. Licciardello to Jde Services LLC, $130,000.

• 5 Cambridge Sq Unit F, Karen G. Shilen to Laura A. Canner; Ryan R. Maefs, $125,000.

• 52a Foxberry Drive, Mary G. Trifone to Norma J. Borgisi; Sarah Simon, $120,000.

ANGOLA

• Vl North Main St., Nichole L. Pinto; Michael J. Schmitt to Michael J. Schmitt, $13,000.

AURORA/EAST AURORA

• 1909 Grover Road, Alexander K. Mandych; Karen M. Mandych to Sean T. Mccann; Karen E. Siuda, $620,000.

• 219 South Grove St., Ira L. Johnson; Nancy Johnson to John D. Genereux Jr.; Renee K. Genereux, $504,000.

• 33 Elmwood Ave., Bathrick M. Kim; Alisa Jane Seeley; Kerie Ann Vallone to Mark K. Brown; Andrea S. Taylor, $405,000.

• 86 Glenridge Road, Cheryl A. Hessler; James W. Hessler to Benjamin Garvey; Sarah Garvey, $375,000.

• Vacant land Boies Road, Joseph V. Parlato Jr. to Ryan T. Keller; Erica R. Lipke, $300,000.

• 558 Oakwood Ave., Adam Jacobs; Leah Jacobs to Corey Anne Krabbenhoft; Trevor James Krabbenhoft, $282,000.

• 563 Linden Ave., Eleanor D. Kuzma to Anthony T. Cole; Tara Cole, $280,000.

• 747 West Falls Road, Brian J. Kawalerski; Brian James Kawalerski to Judith A. Kawalerski, $140,000.

BOSTON

• 6225 Shero Road, Lawrence A. Murtha; Mary P. Murtha to Garry P. Montgomery; Melissa B. Montgomery, $476,000.

BRANT

• 10241 Mileblock Road, Dawndi J. Lavalle; John T. Lavalle to Alyssa M. Dutson; Phillip E. Dutson, $370,000.

BUFFALO

• 15 Gates Circle, Uniland Properties Ltd to Louis H. Knotts, $1,500,000.

• 133 Elmwood Ave., Buffalo&wny Residential LLC to Elmwood Allen Apartments LLC, $799,500.

• 315 Middlesex Road, Mark A. Worrell; Worrell Sarah G K to Emily J. Hart; Samuel L. Yellen, $785,000.

• 590 Ashland Ave., Aidan Pursel to James D. Conboy; Rebecca Conboy, $665,000.

• 16 Claremont, James T. Rhoades; Lori P. Rhoades to Brian Dimit; John Spears, $582,000.

• 99 Ashland Ave., Earl R Mccolgin Revocable Trust 052217 Tr to Daniel Smith Jr., $510,000.

• 1042 Elmwood Ave., Elmwood One LLC to Robert J. Peltier; Christopher Charles Goulah; Craig J. Larotonda, $400,000.

• 329 Baynes St., Timothy K. Graves to Terrence H. Coles, $385,000.

• 20 Fairchild, Erica A. Hein; Zachary M. Hein to Gaurang Gupta; Sumedha Sharma, $375,000.

• 149 Parkside Ave., Chanphaneth S. Melsztynski; Rafal Melsztynski to Courtney Jarka, $375,000.

• 388 #2 Summer, April M. Whalen to Elizabeth A. Earl, $371,000.

• 59 Crestwood Ave., Devon E. Southall to Eser Yildirim, $350,000.

• 240 Hickory St., Jeanette Alston-Hawkins; Wade D. Hawkins Sr. to David Sifkarovski, $300,000.

• 900 Delaware Ave Unit 202, Parker H. Tredwell to Earl R Colgin Revocable Trust 052217 Tr, $290,000.

• 51 Avery Ave., Melissa A. Meder to Casey W. Milbrand, $290,000.

• 166 Commonwealth, Brian E. Johnson to Mazza Sabrina La, $280,000.

• 1 Tacoma, Justin C. Hart; Kaylee S. Neureuther to Joncarlo Callea, $260,000.

• 17 Taft Place, Ian Eller to Nicholas Salvi, $255,000.

• 44 Tamarack St., Philip J. Barr to Alicia Giles, $240,000.

• 106 Sage Ave., William Pike; Emily Rosen to David Wagner; Theresa Wagner, $240,000.

• 348 Cumberland Ave., 348 Cumberland LLC to Valerie Steinhauer, $232,000.

• 50 Rother, Amna Bilal Khokhar to Med Le; Phu Phu Win, $230,000.

• 99 Pawnee Parkway, Donna E. Baker to Lena C. Militello, $229,500.

• 134 Hughes St., Melvin Parker to Alicia Nicole Officer, $225,000.

• 450 Ferry W, Kathleen Carbone to Katrina Cole-Harris; London L. Harris, $225,000.

• 26 Delham Ave., Mrr Property Solutions LLC to Anthony J. Farah; Cynthia H. Farah, $212,000.

• 95 Densmore St., Joseph E. Ramia to Kelly Marie Scanlon; Michelle Lynn Scanlon, $200,000.

• 33 St Florian St., Alfreda Homa; Simon S. Homa Jr. to Matthew J. Lawrence, $200,000.

• 102 Howell St., Arfil Properties Inc to Lawrence Barker Jr., $196,100.

• 68 Princeton Place, Matthew Smith to Mark D. Bigley, $195,000.

• 113 Woodside, Ra&bt LLC to Rafael L. Rodriguez-Alomar, $195,000.

• 43 Gelston, Nathan Marion to Quincy Majerowicz, $189,000.

• 45 Unger Ave., Dawn M. Rusaw; Matthew A. Rusaw to Charles Collins, $179,000.

• 205 Gold St., Darlene J. Carpenter; John B. Carpenter; Lois J. Donath to Mohammed M. Chowdhury; Taslima I. Ema, $175,000.

• 266 Willett, Jamh WNY LLC to Sean Matthews, $162,000.

• 98 Spaulding St., Maguire-Bradley Properties LLC to Silver Lining Homes LLC, $150,000.

• 306 Maryland St., Anthony Paradiso; Lorraine Paradiso to Nicole Aldinger, $147,440.

• 95 Jewett Ave., Dianna Wright; Warren E. Wright to Akther Hussain, $140,000.

• 128 Brunswick Boulevard, Shaha A. Bhuiyan; Mosammat N. Yasmin to 128 Brunswick LLC, $139,000.

• 428 South Ogden St., Dennis Makowski to Daniel Kevin Zielinski, $121,500.

• 20 Hines, Whitney Kunz to Jeffrey Avolio, $120,000.

• 140 Berkshire Ave., Trevor Mcneal to Angela M. Mcneal, $120,000.

• 215 Playter, Leonard Shannon to Andrew-Jeanette Properties LLC, $120,000.

• 653 Michigan Ave., Amiad Outfitters&apothecary LLC to Azimah Jalil; Jalil Kamal Hussein Mohamad, $115,500.

• 129 Hamlin Road, Chapman Catherine C Est; Catherine Est Chapman; Franklin R. Pratcher to Bank of America NA, $111,339.

• 77 Paul Place, This Ones For The Boys LLC to Mohammed Jamal, $110,022.

• 42 Princeton Place, June Ghasemi Revocable Trust Tr to Silver Lining Homes LLC, $110,000.

• 493 Busti Ave., Optimum Scotia Enterprise LLC; Optimum Scotia Enterprises LLC to Carment Balgobin; Tom Soli, $107,500.

• 162 Bickford, Buffalo Niagara Properties Corp to Aziz Mohammad Tariqua L; Nfn Ruma, $104,000.

• 25 Bissell Ave., Bangladesh Plaza LLC to Shamima Akhter; Mahabur Rahman, $94,000.

• 84 Wohlers, Rabia Ellahi to Seven Stars Boys LLC, $90,000.

• 103 Central Ave., Farjana Alam to Abul Hasnat, $88,000.

• 58 Poultney Ave., Gina Titus to Marzan Ahmed, $85,100.

• 54 Forest Ave., Raymond Woods to Smn Properties LLC, $80,000.

• 195 Hertel, Waseem Elwaseem to Hassan Abdul Ghafoor Ali, $75,000.

• 50 Navel, Christian Tuyizere to Habiba Latif Corporation, $71,000.

• 65 Connelly Ave., Poshine Jenifer to Diane M. Romer, $70,000.

• 1237 Kensington, James Roberts Ira Ben; Equity Trust Company Cust to Meira Foods LLC, $70,000.

• 31 Grider, Carrie Carmichael to United Property Solutions LLC, $68,000.

• 109 Maryland St., Thao Lai to Jimmys Legacy LLC, $65,000.

• 229 Parkdale Ave., Michael Byham to Eagle Eye Enterprises LLC, $60,000.

• 62 Sears St., Mdhamidur Rahman to Asumah Mohamed Johar; Abdul Rahim Ullah, $60,000.

• 43 Cornwall, Beverly L. Menifee to Forida Ahmed; Asia Akter; Jesmin Sultana, $55,000.

• 27 Eller Ave., Jeriesha Thomas to Mohammed D. Alam, $50,000.

• 157 Gilbert St., Matthew F. Bruenn to M&m Great Transportation Inc, $40,000.

• 11 Dupont St., Pierce Turner; Pierce Turner Sr. to Dupont Kingsley LLC, $30,000.

• 88 Keystone St., Roy K. Reeves to Shahed Chowdhury, $27,000.

• 1367 West Ave., Huston Telech to 1371 West LLC, $20,000.

• 294 East St., Rodriguez Jennifer M Puyarena to Precious Hub Inc, $20,000.

• 537 Madison, Renee Moore; Tamara L. Stephen to Elora Sharmin Luna, $20,000.

CHEEKTOWAGA

• 496 Roycroft, Karen Caruana to Elizabeth Turner, $355,000.

• 50 Armond Lane, Lindsey B. Morgan; Matthew J. Speyer to James Durolek; Myrrhynda Nati-Durolek, $330,000.

• 73 Angela Lane, Expressway Assembly of God Inc; Faith Assembly of God Inc to Naznin Aktar; Shabhia Aktar, $310,000.

• 92 Martinique Drive, Nancy Bujnicki; Paul C. Bujnicki to Cheryl Lufbery; John R. Lufbery, $300,000.

• 124 South Seine Drive, Frank A. Guzowski; Susan M. Guzowski; Mary Nizzaro to Mizan Uddin; Mohammed Razan Uddin, $295,000.

• 55 Rowley Hollow, Deborah A. Bidjov; George K. Bidjov to Toni Greco; Marianne Krafft, $285,000.

• 814 Beach Road, Maureen Polowy to Md Islam, $269,814.

• 15 Ellsworth Drive, Kathleen Gottfried to Emily E. Dowdall, $254,500.

• 103 Boll St., Jaclyn Miszko; Elizabeth Swist to Md M. Hossain; Sharmin Sultana, $252,500.

• 8 Philip Drive, Frank E. Benbenek; Irene S. Benbenek to Brian E. Magner, $243,000.

• 44 Rogers Drive, Eric Grosenbaugh to Rebecca Alvira; Gina Graziani, $242,500.

• 84 Gates St., Lmsm Propertys LLC to Nazma Akter, $240,000.

• 96 Dean Road, Matthew R. Fazzalaro to Julie Stanson, $228,000.

• 222 Wagner St., James Webb to Sway Htoo; Hser Wah, $216,000.

• 20 Beverly Drive, Jonathon W. Brant; Jordan M. Keenen to Paul G. Ackerman III, $210,000.

• 31 Rumford St., Philip M. Sydoriak to Integrity Property Group LLC, $207,500.

• 125 Isabelle Road, Joseph Digiacomo Jr.; Maria Digiacomo; Peter Digiacomo; Thomas Digiacomo; Maria J. Lagana to Francisca Grace Cutrona, $200,000.

• 52 West Grand Boulevard, Kimberly Hourigan; William P. Hourigan to Tony Cox, $200,000.

• 283 Reiman St., Katelyn F. Saxer to Julie Robertson, $200,000.

• 55 Seton Road, Mary Lou Bolibrzuch; Mary Lou Hebler; Kathleen M. Reilly; Gregory D. Schall; Gregory J. Schall; Donna M. Young to Bilkich A. Ali; Md Z. Ali, $196,000.

• 71 Lydia Lane, Dorothy H. Szpila to Jeffrey Brown, $195,000.

• 69 Dartwood Drive, Linda Harkiewicz; Marilyn L. Huber; Mary-Jo Price-Williams to Courtney L. Herbert; Patrick A. Herbert, $195,000.

• 34 Yorktown Road, Nelson J. Burkard to Jason D. Pawlak II; Elizabeth A. Vohwinkel, $190,000.

• 235 Bellevue Ave., Deborah Jasinski; Deborah M. Jasinski; Vincent P. Jasinski Sr. to Melissa Piechowicz, $185,000.

• 16 Crescent Court, Tiffany A. Fischer to Mohammad Sadek, $185,000.

• 110 Glidden St., Celeste Jakubowski to Dung Van Le; Uyen Tu Nguyen, $185,000.

• 65 Wanda Ave., Syed Alamgir Ahmed; Eva Akther to Abdul Aziz Chowdhury, $180,000.

• 232 Boll St., Raymond H. Brunn to Victoria R. Kinney, $179,900.

• 874 Falcon Drive, Dawn M. Klukowski; Julian Klukowski to Jacqulyn Bednarek; Thomas Bednarek, $175,000.

• 25 Rumford St., Thomas F. Burg to Md Rakibul Hasan; Mohammed Mozahidul Islam, $160,000.

• 262 Oehman Boulevard, Carol A. Means to Marisa Knab; Stephen Joseph Knab; Timothy Joseph Knab, $155,000.

• 96 Woodell Ave., Christine V. Malek to Konstantin Slavashevich, $146,500.

• 163 Eastland Parkway, Kimberly A. Joost to Rna Property Management Inc, $146,163.

• 33-35 Brookhaven Drive, Jarlin Montero to Farha Zaman, $140,000.

• 57 Vernon, Abdul Salek to Srivani Thotta; Shyamsunder Venkatesan, $140,000.

• 25 Heather Road, Mohammed Alamri to Jeannine Tyson, $135,000.

• 4315 Union Road, Josephine Mazurek Irrevocable Trust 031513 Tr to Md Maruf Ahmed; Mst Sultana Akhter, $135,000.

• 1 Pebble Creek Drive, Andrew J. Perrigo to Catherine Cinfio, $132,000.

• 908 French Road, Robert C. Croft to Louis B. Dingeldey, $129,900.

• 156 Broad St., Nancy M. Lang to Grace C. Costello, $118,000.

• 98 Ivanhoe Road, Bibhuti Mazumder; Ronima Mazumder to Mahena A. Chowdhurany; Mohammed N. Uddin, $116,000.

• 1195 Walden Ave., Dreammart Platinum Homes LLC to Access One Construction Inc, $100,000.

• 470 Cherokee Parkway, John F. Douds to Ahmad A. Wahab; Kaley E. Wahab, $82,000.

• 84 Chapel Ave., Roswitha Lichtenberger to This Ones For The Boys LLC, $67,500.

• 218 Olmstead Ave., Paul Flewelling to Samantha Barnes; Ethan Timm, $60,000.

CLARENCE

• 8378 Black Walnut Drive, Monica Lupion Cordero; Naval Enrique J Bosch to Justin David Modrzynski; Lorena Modrzynski, $755,000.

• 9167 Martin, Emmanuel L. Jackson; Nicole E. Jackson to Brandon S. Wooley; Rachael L. Wooley, $661,000.

• 8090 Old Post Road West, Amy M. Lindstrom; Eric J. Lindstrom to Mcclain Andrea B K; Michael Peter Mcclain, $626,626.

• 5703 Creekwood Ct W, Natale Building Corp to Patricia Digiacomo; Richard F. Digiacomo, $618,450.

• 8655 Transit Road, 8655 Transit Road LLC to 8655 Transit LLC, $550,000.

• 5534 Marthas Vineyard Drive, Nadine A. Tricoli-Billingsley to Ahmet Orgev; Gizem Orgev, $545,000.

• 10510 Miland Road, Joseph F. Mullen; Luann Mullen to Cynthia M. Powers; John R. Powers, $500,000.

• 9433 A Heritage Path, Heritage Path I LLC to Donald&annette Taylor Family Trust 070122 Tr, $472,000.

• 9443 D Heritage Path, Heritage Path I LLC to Joanne Aronica-Olyaei; Arash Olyaei, $451,640.

• 10165 Keller Road, David W. Mosher; Linda A. Mosher; Carol M. Schwertz to Andrew Pruyn; Gina Pruyn, $396,000.

• 5020 Meadowbrook Road, Carol J. Mccarthy; Sean P. Mccarthy to Anthony A. Sciandra; Jennifer L. Sciandra, $291,000.

• 9730 Longleaf Trail, Natale Building Corp to Shereen S. Alrashdan; Yasser Heakal, $200,000.

• 10223 Shamus Lane, 5700 Strickler Road LLC to Ahsan Ahmed, $145,000.

COLDEN

• 9810 Blanchard Road, Robert A. Solly to Cg Land LLC, $80,000.

COLLINS

• 12798 New Oregon Road, Brian K. Rogers; Elizabeth Rogers to Keith W. Rogers, $125,376.

• 13400 Rich Road, Terra Apotheca Trust 100406 Tr to Jason H. Franklin, $74,204.

CONCORD

• 120 Deer Run, Mark Himes to David R. Ball, $179,000.

EDEN

• 8711 Hammond Drive, Joan B. Staby; Staby Family Trust 011207 Tr to Molly Rose Brockman; Jesse Shane Cole, $330,000.

• 9885 Gowanda State Road, Emily S. Allen to Kelly M. Grimaldi; Robert J. Grimaldi II, $325,000.

• 2842 Roswell Parkway, Erinn B. Folts; Joseph L. Folts to Kathryn E. Kramer, $205,000.

• 2692 Green St., Laing Family Properties LLC to Green St. Warehouse LLC, $100,000.

ELMA

• 60 Stoneridge Lane, Angela Overhoff; Mark Overhoff to Erik Hansen, $1,150,000.

• 2160 Hall Road, Gary A. Slachetka; Sharyn Slachetka to Mark Farrugia; Alison Vargovich, $825,000.

• 111 Kirkwood Drive, Douglas R. Trumpler; Wanda S. Trumpler to Michael Stoklosa; Yvonne M. Stoklosa, $700,000.

• 120 Hickory Hill Road, Gloria J. Kaeselau; John P. Kaeselau to Michael Brennan, $326,000.

EVANS

• 394 Lakeside Road, Daniel J. Hailand; Katherine A. Odonnell to Obies Lakeside LLC, $580,500.

• 1439 Darlington Drive, Donna J. Hacic; Joseph T. Hacic to Douglas Zimmerman; Nicole Zimmerman, $250,000.

• 9550 Versailles Road, Adeline Bolton; Robert I. Bolton Jr.; Brenda S. Burgstahler to Richard J. Szymankiewicz; Sharon M. Szymankiewicz, $250,000.

• 9219 Lakeside Road, Linda C. Band to Adrian Brady-Cesana; Ashlee Linh Newcomb, $249,000.

• 648 Eisenhower Ave., James C. Klein to Mrr Property Solutions LLC, $45,000.

FARNHAM

• 647 Perry St., Frederick E. Ball; Mary Ann Ball to Feb Development LLC, $60,000.

GRAND ISLAND

• 2038 Grand Island Boulevard, Auto Fix of Grand Island LLC to Rivertown Center Holdings LLC, $800,000.

• 2591 Love Road, Betina L. Jennings; Richard B. Oconnor to Cynthia M. Bruno; Frank Bruno, $550,900.

• 72 Windham Court, Forbes Homes Inc to Jason Shi, $539,999.

• 244 Colonial Drive, Betty Gillespie; Ross M. Payne to Sierra Besl; Ryan Held, $385,000.

• 2116 Harvey Road, Joseph Jay Bilski to Anne M. Dietterich; David J. Dietterich, $382,500.

• 175 Sandstone Circle, Ryan Homes of New York to Garry Graber; Sharon Graber, $316,545.

• 211 Marlin Road, Thorice M. Jacobs to Eric S. Kozakiewicz, $250,000.

• 81 Pleasant Trl, Robert Campo; Shelly Campo to Caleb J. Canzazzi, $241,000.

• 3190 Stony Point Road, Mary J. Powers; Roland S. Powers Jr. to Andrew Carrigan, $238,200.

• 1910 Broadway, Sybil E. Kennedy to Sarah Wood, $192,500.

• 1516 Huth Road, Christopher L. Sylvester; Mary Ellen Sylvester to Nickel City Design LLC, $120,000.

• 405 Baseline Road, Michael A. Sperrazza; Sara J. Sperrazza to Christina G. Maerz; Nathan B. Maerz, $98,000.

HAMBURG

• 3040 Amsdell Road, Olv-Brierwood Healthcare Company LLC to Teddytree Realty LLC, $3,150,000.

• 6385 L#28 Boston State Road, Wetzl Boston State Road Development LLC to Martha R. Faulring, $506,296.

• 2804 Christopher Boulevard, Dennis G. Wnuk; Judith A. Wnuk to Jeffrey H. Crossett; Michelle Wagner, $475,000.

• 2211 Shadow Lane, Erika Roncone; Harvey L. Schwartzmeyer III to Alayna V. Pliszka; Michael J. Pliszka, $454,500.

• 84 Huron St., Wendy Miller Backman to Andrew J. Mcevoy, $435,000.

• 5665-#31c Southwestern Boulevard, Debra Carpenter to Corinne Giermek, $394,000.

• 4000 North Hampton Brook Drive, Rachel Miller; David F. Zacharczyk to Jacqueline Marie Gentner, $361,000.

• 6174 Woodford Drive, Karen E. Zern; William Z. Zern to Dennis G. Wnuk; Judith A. Wnuk, $360,000.

• 3705 Breckenridge Road, Lisa A. Edwards; Michael L. Edwards to Amanda I. Herrmann, $333,000.

• 5100 Bayview, John P. Maddigan; Patricia Agt Maddigan; Maddigan Patricia W Agt to Travis B. Mcnichol; Mary E. Nemec, $330,000.

• 3915 Sharondale Drive, Erik J. Balcerzak; Jessica L. Balcerzak to Christopher Russo; Samantha J. Russo, $315,000.

• 3830 Wolf Road, Holly L. Ranger to Jacob E. Crawford; Kayla M. Crawford, $315,000.

• 2389 Hobblebush Lane, Lois B. Marks to Donna J. Hacic; Joseph T. Hacic, $301,000.

• 17 Allie Lane, Barbara A Forbush Revocable Trust 041421 Tr to Kevin J. Annas; Shari A. Annas, $289,900.

• 3309 Old Lakeview Road, Christine Vernon; Samuel J. Vernon Jr. to Matthew Scheffler, $275,000.

• 81 Sandra Place, Ashley A. Daddario to Andrea Chelsey Doyle, $260,000.

• 103 Crownview Terrace, Caitlin Bemish to Amber Maria-Polita Kania; Kyle Kania, $235,000.

• 4604 Kennison Parkway, Daniel Murray to Michael G. Quinn; Kimberly L. Styka, $230,000.

• 3792 Lynn Drive, Brown Dawn M Cenname; Martha Marie Cenname to Enaim P. Fuentes; Ruth P. Garibaldi, $220,000.

• 4932 Morgan Parkway, Shannon Carrigan to Jadelyn M. Mol, $180,000.

• 3773 Westview Ave., Bill A. Taggert to Denise Marie Hammell, $155,000.

HOLLAND

• 11257 Blanchard Road, Fern M. Smith to Mark W. Miles, $40,000.

LACKAWANNA

• 155 Center St., 155 Center LLC to Eliviat 155 Center LLC, $205,000.

• 195 Maryknoll Drive, Jelena Subasic to Ferdinanda Bianca Borrelli, $188,000.

• 61 Parkview Ave., Psrwny LLC to Jennifer Coble, $161,000.

• 96 Wilkesbarre St., Earline Pino Irrevocable Trust 082218 Tr to Abdulelah Ahmed, $150,000.

• 17 Stearns Ave., Great Fortune Trading Corp to Shibbir Ahmad; Shammi A. Uddin, $115,000.

• 36 Prospect Place, Michelle Mazur; Christopher M. Pannozzo to Lmsm Propertys LLC, $110,200.

• 18 Edna Place, John Michnik; Richard F. Michnik; Dawn Rousseau; Rosanne Scarsella to Juana Davila, $110,000.

• 8 Michaels Place, Cynthia J. James to Joseph L. Sebastiano, $20,000.

LANCASTER

• 69 Middlebury Lane, Christine Oconnell Murray; Christine M. Oconnell to Elizabeth Feeley; Peter Oconnor, $554,500.

• 8 St Anthony St., Christian Wesolowski to Erica Ashley Carpenter, $350,000.

• 5 Mary Rachel Place, Marrano/marc Equity Corporation to Zachary D. Benfanti, $349,900.

• 42 Denton Drive, Gail Littlefield to Jessica L. Komara, $322,000.

• 23 Norris Ave., Mallory Derkovitz; Brandon M. Koch; Mallory R. Koch to Craig Zielin; Lynn Zielin, $265,000.

• 269 Erie St., Jonathan Thompson to Megan Sackett; Maxx Weber, $232,000.

• 162 Irwinwood Road, Gary K. Sieber; Kelli A. Sieber to John Charles Carroll; Kimberly Clare Corrie, $227,500.

• 11 Martha Drive, Meagan Roy to Sean Murray, $190,000.

• 16 Livingston St., Alexandra G. Janiszeski; Jordan Janiszeski to Noah R. Trotta, $150,000.

• 169 Belmont St., Kathleen M. Pionessa to Paul O. Pionessa, $75,000.

• 604 Columbia Ave., Dorothy J. Beiter; George P. Beiter to Craig Beiter, $70,000.

MARILLA

• 11423 Hiview Court, Jennifer L. Barry; Ronald J. Marien; Steven J. Marien; Jenine M. Mcheffey to Shannon Green; Nicholas Kavanagh, $440,000.

NEWSTEAD

• 6140 Utley Road, Elizabeth Destito; Vito J. Destito to Steven Solazzo; Shannon Marie Tomasulo, $473,509.

• 5661 Barnum Road, Alexander L. Gaik; Alexander Gaik; Barara Gaik; Barbara Gaik; Barbara L. Gaik to David W. Ludwig; Sarah A. Peek, $260,000.

NORTH COLLINS

• 2052 Spruce St., Kelly L. Grapes; Kelly L. Grapes-Preischel; Kevin M. Preischel to Grace N. Nosal; Ryan M. Szczesniak, $175,000.

• 2264 Thiel Road, Joan B. Lawton to Terry Blidy; Sally Brockman; Gail Ingleman; Kenneth S. Lawton, $160,000.

• 4876 Lenox Road, Brian K. Rogers; Elizabeth Rogers to Bradley Enser; Emily A. Enser, $52,365.

• Vl Lenox Road, Jacquelin Lee Sutton-Reese; Jacquelin Lee Reese; Sutton Joseph C Jr Dec; Sutton Karen L Dec to Jason Barker; Nicole Barker, $45,000.

ORCHARD PARK

• 54 Grand View Trl, David A. Busch; Michelle H. Busch to Samantha Innes Revocble Trust of 2022 070622 Tr, $1,400,000.

• 116 Autumn Lane, Oak Orchard Development LLC to James A. Cummings, $850,311.

• 6 Sandpiper Court, Forbes Capretto Homes to Ryan B. Hare; Jessica M. Strauss, $799,862.

• 27 Lakeridge Drive, Jordan D. Mack; Michelle Mack to Lacey Free; Benjamin Harp, $610,000.

• 7555 Ellicott Road, Linda A Aures Living Trust 120699 Tr to Fairey Revocable Trust 051616 Tr, $515,000.

• 5971 Bunting Road, Kathryn Hart to Pins33qer LLC, $500,000.

• 6641 East Quaker St., John James Bono; Jamie Root to Jens Carstensen; Paige E. Carstensen, $490,000.

• 17 Judith Drive, Divanei M. Braga; Lysette T. Braga to Camp 33 LLC, $480,000.

• 60 Briar Hill Road, Rosemary C. Nehill; William H. Nehill to Teresa V. Boettrich, $370,000.

• 84 Southwick Drive, Eileen O. Hamberger to David Comerford; Mary Katherine Comerford, $270,000.

• 84 Burmon Drive, Edward J. Zelechoski; Patricia A. Zelechoski to John B. Przepasniak; Irene S. Sperandeo, $255,000.

• 68 Briar Hill Road, Andrew F. Emborsky; Darrin J. Thomas to Dan Glushefski, $248,001.

• 99 Bielak Road, Lauren Palleschi to Jennifer Swift, $232,268.

• Vacant land Jewett-holmwood Road, Peter R. Murray to Tnglg LLC, $200,000.

• Vl Jewett Holmwood Road, Donald Nuwer to Lauren Kotrys; Thomas Kotrys, $150,000.

• 7186 Ellicott Road, Bart A. Adams Jr. to Dorlene Makowski; William Makowski, $140,000.

CITY OF TONAWANDA

• 474 Delaware St., Mooney 2020 Family Trust Tr to Alicia A. Rinehamer, $285,000.

• 4 Maldiner Ave., Trevor Willison to Morgan E. Marshall, $273,000.

• 422 Ellicott Crk Road, Rebecca Cunningham; Jeffrey G. Justen to Kristen Stambach, $270,000.

• 25 Kibler Drive, Gale E. Calhoun; James R. Molnar to Baja Properties LLC, $225,500.

• 74 Coshway Place, Corey Kufchak; Pauline Kuznicki to Jonathan Whittaker, $223,000.

• 133 Frederick Road, Tabatha Wolinski to Scott Obrocta, $218,000.

• 87 Mullen St., Gail I. Brown; Daniel F. Miller to Geoffrey M. Nowakowski, $215,000.

• 185 Main St., Samuel J. Gelose to Karen A. Gibson, $148,000.

TONAWANDA

• 175 Milens Road, General Electric Company to Uniland Development Company; Uniland Partnership of Delaware Lp dba, $4,100,000.

• 225 Crosby Ave., Margaret Riley; Patrick James Riley to Carissa A. Pershyn; Derek I. Pershyn, $400,000.

• 147 Paramount Parkway, William J. Breene to Brian J. Hermanson; Carol S. Hermanson, $360,000.

• 20 Dolphann Drive, Nicole M. Eckrote to Anthony P. Cammarata; Jessica M. Kaplan, $325,000.

• 55 Kenview Ave., Ckaruse Jeann Laduca; Clarise J. Laduca; Donald Laduca; Donald C. Laduca to Katherine Spoth; Patrick Wick, $315,000.

• 175 Sweet Briar Road, This Ones For The Boys LLC to Ann P. Kuhn; Brandon J. Kuhn, $310,000.

• 55 Enola Ave., Chandler Amanda R S; James G. Chandler to Gabrielle K. Trela; Paul D. Trela, $310,000.

• 158 Westfall Drive, Ashley J. Kamrowski; Michael R. Kamrowski to Sarah Blyberg Stanton, $309,000.

• 155 Abbington Ave., Kim Marie Caruana to Samantha Mogavero, $300,000.

• 287 Louvaine Drive, Karen M. Wagner to Habberfield Laura L W; Cosimo S. Polino III, $283,000.

• 158 Moulton Ave., Peter E. Neilson; Gail Woolsey-Neilson to Kimberly Maureen Hoffman; Paul William Hoffman, $280,000.

• 116 Palmer Ave., Lawrence M. Loveless Jr.; Stephanie C. Loveless to Alice Kelsey Lewis; Lauren Pilcher, $280,000.

• 100 Tulane Road, Amanda M. Gary; Craig R. Przyklek to Salwan J. Abdul-Sahib, $265,000.

• 18 Overbrook Place, Donna M. Loliger; Scott D. Loliger to Jeffrey M. Ward; Maureen A. Ward, $249,000.

• 303 Fries Road, Eileen Yager; John Yager to Tyler J. Cutajar, $240,000.

• 427 Brighton Road, Nicholas J. Ruminski to David J. Mitchell; Sheila A. Mitchell, $230,000.

• 15 Wrexham Ct S, Emily A. Genco to Kevin Jay Keller, $230,000.

• 101 Heath Terrace, Mary E. Gillig to Patricia Angrisano Ossa, $225,000.

• 123 Somerville Ave., Joshua T. Keller; Jamie M. Szymanski to Sh Annon Ethan F, $221,000.

• 35 Desmond Court, Marc V. Palmeri to Alexis J. Maras; Michael J. Maras, $214,500.

• 53 Colonial Ave., Virginia K. Zawadzki to Elshaer Abir Salah Elsayed; Nada Ahmef Abdelmordy Nabawy, $210,000.

• 401 Kinsey Ave., Bradley Nasca; Richard Andrew Pagliaroli to Alsson Brundige; Danielle Brundige, $205,000.

• 411 Ashford Ave., Carole A. Gardner to Pay Reh, $180,000.

• 167 Ensminger Road, Bison Storage&warehouse Corp to Turk Builders LLC, $140,000.

• 19 Mayville Ave., Toby Sutton to WNY Development Inc, $110,000.

• 208 Cortland Ave., Equity Development Homes LLC to Mary L. Grace; Peter H. Grace, $58,000.

• 21 Shepard Ave., Peter Miller; Erin Walsh to Peter Miller, $25,000.

WALES

• 12342 Big Tree Road, Benjamin T. Garvey to Zachary Mcnaughton, $220,000.

WEST SENECA

• 109 Pinecourt North, Rosario Averion to Noor M. Mostafa, $355,620.

• 747 Cindy Lane, Sharon M. Blaszak; Thaddeus R. Blaszak to Kyle Joseph Baumgardner; Melissa Elizabeth Baumgardner, $350,000.

• 46 Pacecrest Court, Angela E. Anderson; John R. Anderson to Hillari Anderson; Ronnie Anderson, $337,838.

• 5536 Berg Road, Marcy J. Stone; Keith A. Taylor to Emily Denisco; Max Denisco, $337,500.

• 84 Sunbriar Drive, Albert R. Pearce Jr. to Holly C. Ndeze; Ndekezi S. Ndeze, $305,000.

• 139 South Drive, Ryan Homes of New York to Justin Lamont Morgan, $295,785.

• 139 Maryon Drive, Cynthia C. Hanley; William P. Hanley Jr. to Katie J. Mccourt, $287,500.

• 74 Carriage Park, James G. Rellinger; James Gregory Rellinger; Jenny L. Rellinger to Mary Jane Hornung, $285,000.

• 144 South Drive, Ryan Homes of New York to Shelby L. Hall, $280,340.

• 481 Main, Holly C. Ndeze; Ndekezi S. Ndeze to Chevagne Mcalmont-Winston; Brian Punch-Eastman, $255,000.

• 49 Muriel Drive, Ann H. Trimper; Charles S. Trimper Jr. to Zachary Kelly; Jenna Scinta, $245,000.

• 114 Flohr Ave., Jeffrey R. Campeau to Ashley Erin Gainey, $242,000.

• 263 Kirkwood Drive, Daniel J. Smith to Joseph Thomas Radwan, $241,000.

• 45 Wichita Road, Kry-Del LLC to Christian Hempelmann; Jennifer Homewood, $195,000.

• 790 Reserve Road, William J. Baran Jr. to Marrano/marc Equity Corporation, $182,000.

• 93 Tampa Drive, George M. Smith; Marilyn J. Smith; Mary Kathleen Smith; Mary K. Smith-Croce to Margaret Cunningham; Kathleen Cunningham-Isch, $150,000.

• 18 North Covington Drive, Colleen M. Roof to Timothy Roof, $40,600.