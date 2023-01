Erie County real estate transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Nov. 5, 2022.

AMHERST

• 585 Lebrun, Micki R Weiner, Gretchen S Gross to Allan M Vanhoven, $850,000.

• 49 Redspire Way, Anushri Mazumdar, Amar C Ghosh to Andrew Troy Nelson, Kristen M Nelson, $501,000.

• 81 Landings Dr, Colleen M Pittner to Jean Damour, Jessica Damour, $500,000.

• 306 Meyer Rd, Sheila R Goldberg Revocable Trust Tr to 570 Delaware Xxv Llc, $500,000.

• 4966 Sheridan Dr, Angelo S Albert to Ummul Mukta, $490,000.

• 64 Shalamar Ct, Alexander Belous to Alejandro Perez, Brandy L Woolson, $465,000.

• 119 Shadow Wood Dr, Kyongsei Sohn, Sungeun Kim to Julie E King, $424,000.

• 42 Old Farm Cir, Jeremy L Hodson, Eileen M Hodson to Brian J Rusek, $410,000.

• 48 Azure Pine Ct, Gerard M Osullivan to Laurence Batmazian, $355,000.

• 213 Oakbrook Dr, Victorine E Brynes, David J Brynes to Katherine L Africano, Coey C Kyle, $350,000.

• 91 Tartan Ln, Evola 2018 Family Trust 042718 Tr to Michelle Devlin, Steven Devlin, $350,000.

• 172 Foxpoint W, Timothy W Schwartz, Rhonda K Schwartz to Nicholas J Green, Jasmeet K Talwar, $347,500.

• 58 Brittany Dr, Thomas P Miranda, Patricia J Miranda to Andrew F Hage, Anthony J Hage, $345,100.

• 5 Eagles Trace, Shounak U Gore to Kevin P Paris, Julie Knubbert, $345,000.

• 511 Sprucewood Ter, Alec J Marotto to Libby R Tomasulo, Nicholas M Tomasulo, $340,000.

• 212 Sunshine Dr, Howard L Payne III to Sharifa Rahman, Tarequr Rahman, $330,500.

• 349 Cottonwood Dr, O&Leslie R Raynor Revocable Trust (The) 090413 Tr Joel to Chanel Freeman, $329,000.

• 434 Sagewood Dr, Eight Lives Holdings Llc to Marku Dsouza, Premila Maria Pinto, $320,000.

• 881 Klein Rd, Lc Strategic Realty Llc to Mubashir Mohamed, $310,000.

• 199 Hickory Hill Rd, Graham Smith to Wny 18 Llc, $300,000.

• 64 Marine Dr, John W Mcneil to Deusen Robert Laurence Van, $291,000.

• 27 Telfair Dr, Catherine M Wech to Christina L Yaple, $290,000.

• 124 Park Forest Dr, Tori P A Cancilla, Marshall M Cancilla to Zachary D Cascio, Orit Cascio, $285,000.

• 76 Sundown Trail, Eva Blum to Marcella Picone, $285,000.

• 95 Oakbrook Dr Unit F, Danielle L Pecora to Martin Bednarek, $271,500.

• 922 Sweet Home Rd, Sharon A Graber to Kenneth C Dowd Jr, $270,000.

• 461 Washington Hwy, Howard D Cadmus to Katherine Elizabeth Mcdonald Polakiewicz, Elia Christian Vargas, $270,000.

• 390 Kaymar Dr, David P Rodriquez, Curtis Anthony to Keshab R Acharya, $265,000.

• 2 Morningside Ln, Lc Strategic Holdings Llc to Jonathan M Collins, $264,000.

• 138 North Dr, Crystal Addison to Ranjeet Singh, $261,250.

• 139 Stevenson Blvd, Allison P Swackhamer AKA Alison P Swackhamer to Meaghan Tederous, Harold Cole Jr, $245,000.

• 52 Garden Pkwy, Beatrice F Stone to Troy Gilchrist, $237,000.

• 351 Callodine Ave, Tam Nguygen, Manh Nguygen to Nathaniel Schmitz, $232,000.

• 41 Jasper Dr, 716 Estates Llc to Steven Odebralski, $220,000.

• 149 S Union Rd, Francis Jacobi to Daniel M Fiorella, $192,500.

• 804 N French Rd, Yihe Yu to Alec Southern, $180,000.

• 30 Georgian Ln #C, Gloria M Cordaro to Brandon M Mayer, Louise Bastien, $180,000.

• 171 E Royal Pkwy, Kristin H Gasiewicz, Martin J Eckenrode to Elizabeth Gasiewicz, Steven Gasiewicz, $160,000.

• 11A Foxberry Dr, Christine Conley Reeb, Donald F Conley to Mark E Welch, $155,500.

• 74 Cranburne Ln, Raymond P Szpylman to Jbk Properties Llc, $138,000.

• 135 Charter Oaks Dr Unit 1 , Janice C Elsinghorst to Alana Lisa Rossi, Gina Rossi, $131,000.

• 100 Frankhauser Rd, Robert J Yunkes to Dennis Cannon, $75,100.

ANGOLA

• 47 North Main St, Gina Lachowski to Kims Shear Expressions Inc, $47,500.

AURORA

• 26 Creekstone Dr, Monica L Moore, William C Moore to J Donald Schumacher, $702,002.

• 20 Mary Janes Ln, Patrick D Quinn to Ashley Cedro, Keith Cedro, $400,000.

• 960A East Porterville Rd, Jack A Timmerman to Eric Schnirel, $389,500.

• 624 West Falls Rd, Stephen L White, Nancy G White to Emma R Buckley, Travis R Buckley, $321,000.

BOSTON

• 7805 Omphalius Rd, Daniel M Helbling, Kelly Jean Helbling to Richard Roberts, Jianna Roberts, $305,000.

• 6467 Patchin Rd, Sharon Misiak to Tara Maston, Joshua Maston, $142,500.

BUFFALO

• 216 Rivermist Dr, Joan Esther Lesswing to Christopher P Wasp, Patricia A Wasp, $685,000.

• 55 Argyle Pk, (The) Buffalo Seminary to Nicholas J Robertson, Anne Trapasso, $620,000.

• 345 Rachel Vincent Way, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Elizabeth E Nostrant, Andrew J Nostrant, $522,865.

• 378 Lakefront Blvd, Daneen M Eisinger to Francis G Warthling, $510,000.

• 36 Dorchester, Robert J Graham to Brian Mercer, Elisabeth Mercer, $495,000.

• 753 Crescent Ave, Tonya L Previglian to Retract Properties Llc, $449,900.

• 34 Radcliffe, Thomas M Kalenik, Pauline T Kalenik to Rebecca Chaleff, Kellen Hoxworth, $440,000.

• 9 Summit Ave, Winifred G Boyd to Maura Mccarthy George, Anthony E George, $401,000.

• 613 Richmond Ave, Judy Ann Joy-Pardi to Lynn Larkin, Sean Larkin, $400,000.

• 140 University Ave, Claire B Mcintosh to Harrison Haessler-Aquino, Megan Walker, $356,000.

• 206 Ellicott St Unit 501, Keith M Hausrath to Alexander Downing, $350,000.

• 26 Huntington, Joshua Halliman, Jennifer Halliman to Ainslie S Evans, $335,000.

• 76 Sixteenth St, Amy Yockey to Michael P Zbrzezny, $300,000.

• 1088 Delaware Ave - Unit 9G, Robert J Perelli to Samantha Foy Bordonaro, $285,000.

• 175 St James Pl, Patricia M Becker to Gordon Spivey, $280,000.

• 30 Elmwood Ave, John H Slosson to Mary C Rhinehart, Marshall S Rhinehart, $279,900.

• 27 Shoreham, Francesco Attardo to Jofix Llc, $265,000.

• 252 Highgate, Deidra M Whiteside, Zachery J Whiteside to Myron M Chatman, $250,000.

• 215 West Tupper, Carousel Sub 2 Llc to Tamara Chambers, $242,000.

• 80 Elgas, This Ones For The Boys Llc to Saw Lar Khu, $240,000.

• 95 Whitehall, Kevin P Kelly to Annmarie E Coughlin, $218,000.

• 224 15Th St, Joseph J Gould, Chloe Hansen-Toone to Connor Hoffman, $215,000.

• 342 Downing St, Briana Harrington, Michael George to Sinclair Ashley Jordan, Sinclair Joseph Hayden, $215,000.

• 119 Kimberly, Marianne Sibiga, Suzanne Kessler to Andrew S Putney, $213,500.

• 100 Roanoke Pkwy, Genesis Property Group Lp to Ousmane Balde, Sarata A Balde, $205,000.

• 37 W Northrup Pl, Ub Rentals Llc to Joseph J Sorrentino, $200,000.

• 136 Arden Ave, 416Homez Inc to Kazi Mohammed Nouruddin, $200,000.

• 38 Ritt Ave, Irma I Ramos, Carlos W Ramos to Joseph Ramos, $200,000.

• 96 Berwyn, Mahamad Hashim, Mahamad Hashim to Abu Taher, Abu Taher, $200,000.

• 124 Unger, Tina Kaczynski, Noel Byrne to Khadisha Elliott, $198,000.

• 25 Oakhurst, Catherine Mary Clark to Hannah Labedz, $195,000.

• 1971 Hertel Ave, Autonomous Development Llc to Katie L Parsons, $195,000.

• 24 Salem, Patrick T Fitzgerald, Kevin J Fitzgerald to Rnsc Properties Llc, $195,000.

• 638 Taunton Pl, Linda M Saletta to Zakary A Dorler, $175,000.

• 325 Newburgh Ave, Worldwide Goods Inc to Md Nurul Islam, $170,000.

• 316 Marilla, Kathryn J Hinderliter to Nicole L Hinderliter, Michael C Hinderliter, Kyle Wolfley, $165,000.

• 563 Humboldt, Sumon Traders Corporation to Ahmed Shamsuddin, Rehana Akter, $160,000.

• 770 W Ferry Unit 30A, Gail Mccarthy to Katherine A Christoferson, Owen E Christoferson, $160,000.

• 50 Knox Ave, Beverly M Mcconnell to Carl D Southern, $160,000.

• 11 Cable St, Steven Dickman to Anthony Radzikowski, $155,500.

• 163 Cantwell Dr, Dolores M Berryman to Jillian M Byrne, $150,000.

• 43 Frank Ave, Robert S Stawicki, Kimberly A Stawicki to Tina M Crapsi, Christopher Adam Goulet, $146,000.

• 20 Lakewood, Queen City Invest Llc to Mizanur Mazumder, $139,900.

• 48 Inter Park, Alene N Smith to Mehdi Aktar, Shimol Aziz, $138,500.

• 48 Moreland, Carousel Sub 4 Llc to Dashawn Joseph Lamonte Robinson, $135,000.

• 88 Frank Ave, Brian M Cuthbert to Edward L Olczak, $135,000.

• 232 Herkimer St, Nicholas Giambra, Jacob Basher to Todd M Nibbe, $130,000.

• 124 Westminster, Sharon Floyd, Sharon Floyd, Sharon Floyd to Al-Linda K Douglas, Al-Linda K Douglas, Al-Linda K Douglas, $125,631.

• 44 Custer, 44 Custer Associates Llc to Asif Chowdhury, $125,000.

• 34 Abbott, Tanisha Inc to Helen Griffin, $122,000.

• 116 Wood, Md Abul Hussein to Md Hoque, $120,000.

• 265 Weiss, Lmr Capital Llc to Jake Faraci, Kiley Adriance, $120,000.

• 169 Geary St, Jean M Odonnell to Laura J Koenig, $120,000.

• 477 Winspear Ave, Dustin A Herzberger to Ishtiak A Chowdhury, $110,000.

• 163 Landon St, Queen City Invest Llc to Anila Corporation, $100,000.

• 266 Lasalle, Nadia Z Chowdhury to Abu Taher, $100,000.

• 118 Mayer Ave, Lisa A Carlo to Deidre Kelley, $100,000.

• 391 Walden Ave, Nadina M Powell to Bayt Ul Aisha Llc, $98,500.

• 330 Roesch Ave, Bernice Beverly Margaret Dzielski to Limited Partnership Njmk-375-Orchard, $83,000.

• 28 Theodore, Abayomi Olomo to Md Mamunur Rashid, $75,000.

• 90 O Connell Ave, Iqra Properties Inc to Ayyadaz Builders Ltd, $70,000.

• 169 Mineral Spring Rd, Patrick J Ramback to Timothy J Ward, $70,000.

• 22 Ryan St, County Of Erie, Ref, Scott A Bylewski to Gavin Edlich, Samantha Edlich, $65,000.

• 213 Longnecker, Carolyn Steele, Julie Lindbloom to Kimberly Bevelock, Patrick Bevelock, $60,000.

• 31 Avon, Ronald William Reger to Tamala L Reger, Michael L Korcz, $60,000.

• 178 Merrimac St, Emmanuel J Schmidbauer to John Mcmahon, $60,000.

• 680 Jefferson, Ollie Caver Bradberry to Badrul M Haque, $60,000.

• 73 Sanford, Nahid Realty Inc to Md Delower Hossain, Tania Akter, $60,000.

• 193 Locust, Mohammed I Choudhury AKA Mohammad I Choudhury to Tareq Saleh, $55,000.

• 26 Thomas, Sophie Piatkowski, James Piatkowski to Md Aminul Islam, $50,000.

• 981 Sycamore, Kalsoom Akhtar Khah to Gano Hissu, $50,000.

• 440 Dodge St, Terri L Lotempio, Gloria Eldridge to Md Siful Islam, $45,200.

• 107 Gilbert, Pamela M Eckel to Thomas J Gorski, $45,000.

• 674 Jefferson, Ollie Caver Bradberry to Realty Hdh, $35,000.

CHEEKTOWAGA

• 240 Crabapple Ln, Robert G Stonebrook, Jaclyn E Stonebrook to Nur Mohammad, Samiha Zarin, $403,000.

• 59 Vegola Ave, Mary E Froehlich to Aysha Begum, $330,000.

• 61 Grand Blvd, Tyler L Ljungberg to Shahin Consulting Corp, $325,000.

• 3 Bahama Ln, Erica A Law, Brian W Law to Robert Ziolkowski, $310,000.

• 164 Chapel Ave, Aimee L Cambio, Lauren A Jagord to Enamul Haque, $300,000.

• 43 Irondale Dr, Dontaya P Sumpter, Brandon Sumpter to Abdullah Muhammad, Shajna Begum, $299,900.

• 44 Angela Ln, Dwayne M Gaczewski, Christine Gaczewski to Uzzal Ahmed, $260,000.

• 87 Sandy Ln, Walter Zamoyski, Mathew Zamoyski to Sumena Begum, Md Bayzid Monju Tapa, $255,000.

• 157 Atlantic Ave, Irene Prytkora AKA Irina Prytkova to Mohammed Shamsul Haque, Farhath Asad, $250,000.

• 15 Cathedral Ln, Nicholas Lewandowski to Mohammed Hoque, Hasina Nasreen, $245,000.

• 77 Elaine Ct, Nancy J Haas to Dale P Mcdonnell, Lauren Jagord-Farinacci, $235,000.

• 52 W Cavalier Dr, Matthew Turk to Collin Chapman Mandris, $228,000.

• 541 French Rd, Roberto C Monroy, Maria I Monroy to William Riley Buehrle, Rachel Anne Kleiner, $223,000.

• 35 Benz Dr, Mrr Property Solutions Llc to Kylie L Muller, $220,000.

• 85 Seminole Pkwy, Jessica Kubiak-Lalka to Benjamin L Wadhams, $215,000.

• 35 Bahama Ln, Paul R Iv Kula to Bal B Biswa, Tara D Biswa, $210,000.

• 742 Cleveland Dr, Christina L Yaple to Andrew S Bascom Jr, $210,000.

• 670 Cleveland Dr, Northern Realty Solutions Llc to Sandra Doucet, $200,000.

• 646 Cayuga Creek Rd, Karen Zasada, Keith Nawotka, Kevin Nawotka to Jill M Monkelban, Alessio Gulino, $190,000.

• 116 Meadow Pl, William F Burgard to Shahnewaj Kawsar, $185,000.

• 121 Woodell Ave, Edward Simmons to Samad Choudhury, $175,000.

• 70 Kendale Rd, Ishora Khanal, Keshav Prasad Dahal to Jerome Edward Phillips Jr, $172,000.

• 27 Eileen Ct, William Shurmatz, Anna Shurmatz to Katherine Saeli, $170,000.

• 139 Hedley St, Raffaela Calcaro to Sarah Ann Rose, $165,000.

• 30 Princeton Ct, James M Durolek to William Edward Macpeek, $165,000.

• 676 S Huth Rd, Sari Majeed to Thomas Smith, $160,000.

• 39 Griffith St, Margaret M Ratajczak, to Rogert Vullo, Jennifer R Daigler, $155,000.

• 30 Edge Park Rd, Logan Struebing to Max Leonard Kozlowski, $145,000.

• 4662 Union Rd, Jenny Cirino to Michael A Speicher, $140,000.

• 155 Kilbourne Rd, David J Wolff Jr, Nathan A Fischer, Lane M Fischer to Unisource Realty Llc, $121,000.

• 133 Reo Ave, Bettina M Holman to Ryan Devin, Sean Mattrey, $107,000.

• 1151 Cleveland Dr, Burl L Smith to Richard J Viggato, $105,000.

• 66 Pine Ridge Rd, Ann Marie Kroll to Lisa A Kroll, $104,000.

• 105 Ivanhoe Rd, Esperance Utetiwabo, Albert Rwigamba to Edward C Fomby, $100,000.

• 333 Eggert Rd, Kathy A Jackson-Nealy to Mrr Property Solutions Llc, $90,000.

• 80 Westbrook Dr, Alan D Brzoskowski to This Ones For The Boys Llc, $85,000.

• 59 Steven Dr, Eleanor M Smith to Julianne P Milligan, Edward S Smith Jr, $84,625.

• 184 Clover Pl, Nanette Eutsler to Silvertree Real Estate Holdings Llc, $73,000.

CLARENCE

• 5703 Fairmeadow Ct, Tara L Lapp, Jason P Lapp to Amee R Patel, Rohan H Patel, $785,000.

• 5482 Via Marina, Ferdinando Cimato to Kelly Tate, William Tate, $680,000.

• 5535 Via M, Fathi Alawad to Roula Ghadban, $660,000.

• 5747 Chatham Lane, Essex Homes Of Wny Inc to Michael Criscitiello, Ann L Cristiello, $617,825.

• 5651 Woodruff Dr, Elena M Metschl, Stephen J Metschl to Ying Zhu, Naien He, $560,000.

• 5684 Waterford Ln, Michael A Criscitiello, Ann L Criscitiello to Cathleen M Ducato, $547,000.

• 5729 Chatham Ln, Essex Homes Of Wny Inc to Nadine Tricoli-Billingsley, $534,505.

• 5655 Creekwood Ct E, Natale Building Corp to Elena Metschl, Stephen Metschl, $520,000.

• 6147 Highgrove Pk, Salvatore J Colangelo, Patricia M Boardway to Charbel Boujaoude, Assel Duambekova, $490,000.

• 4775 Shisler Rd, George 2020 Family Trust 012220 Tr, Donald L George to Kathleen Basham, James Basham, $469,000.

• 4981 Winding Ln, Luke Plants, Aili Plants to Mary Calabrese, Casey Calabrese, $452,000.

• 6790 Scottsdale Rd, Daniel V Mediak to Carolyn R Owczarczak, Matthew M Owczarczak, $435,000.

• 7601 Transit Rd, Richard W Ford to Hailey L Feind, $270,000.

• 4825 Kraus Rd, Susan L Greenwood, Christopher Goodman to Austin R Weil, Chloe Weil, $260,000.

• 5386 Village Station Cir, Keith Wayne Church to Margaret A Armbruster, $250,000.

• 9064 Main, Nicole Faye Keller, Adam F Keller, Robert Keller to 9064 Main Street Llc, $250,000.

• 4473 Arondale, Ann Marie Prue to Jonathan Robertson, $220,000.

• 4306 Shimerville Rd, Cwabs Inc Asset-Backed Certificates Series 2006-19 (The) Tr to Jaden Hawkins, Jennifer Lynn Trawinski, $195,700.

CONCORD

• 12940 Belscher Rd, Roseann Hausrath, Sharon Bartczak, Steven Chlebowy, Michael Chlebowy, Martin Chlebowy to Mary Arsenault, $220,000.

DEPEW

• 25 Albert Ct, Ronald J Skierczynski Jr, AKA Ronald L Skierczynski Jr to Russell R Recore, $280,000.

• 183 Meadowlawn Rd, Nazma Akther to Nazmus Sakeeb, $245,000.

• 140 Penora St, Joseph P Puinno, Chanceton G Puinno to Jared M Miller, Brittany L Nowatzki, $216,000.

• 47 Fairview Dr, Samantha Schmidt, Adam Schmidt, to Michael Juzdowski, $212,000.

• 45 Alys Dr, Patricia M Metz to Joseph Demario, $185,000.

• 34 Asbury Pl, Eugene E Parucki to Michael T Copp, $175,000.

• 61 Lindan Ct, Cynthia Kaczor, Cheryl Gruenauer, Sharon Wallawander, David Zerkowski to Cheryl Gruenauer, Thomas Gruenauer, $168,000.

• 73 Tyler St, Wny Property Associates Inc to Tasha D Frazie, David Kern, $164,000.

• 6210 Transit Rd, Robert A Heckl to Jonathan W Gull, $160,000.

EAST AURORA

• 12 Tunbridge Walke , Saxon C Deck, James F Deck to Darlene Kihlberg, $235,000.

• Main St, Lindsay A Wittman, Collin Wittman to Marsha Niceforo, Raymond Niceforo, $15,000.

EDEN

• 2021 Ferrier Rd, Matthew Barrera to Michael J Schaefer, $269,900.

• 3360 N Boston Rd, Dena Trembath, David Trembath, Jennifer A Runfola to National Mortgage Association Federal, $88,946.

ELMA

• 571 Girdle Rd, Julie L Draper, Russell J Draper to Lauren Herman, $716,000.

• 7 Terrace Ln, William J Brader, Bonita A Brader to Dawn V Burchalewski, Martin J Burchalewski, $709,900.

• 3555 Bullis Rd, Garrett L Moffett to Amy B Mangual, Jorge L Mangual, $569,000.

• 191 S Ostrander Rd, David B Phillips, Annette M Phillips to Edward F Hattenberger, Sara A Hattenberger, $430,000.

• 19 Old Mill Cir, Genevieve S Boniface, Harold F Boniface to Stefanie F Grobe, $265,000.

• 2841 Transit Rd, James A Wyzykiewicz to Justen Neil Hanna, Amy Marie Hanna, $255,000.

• 211 Queensway Rd, Beverly Jane Drake to Kelli Schwertfeger, Bruce Gerard Schwertfeger, $240,000.

• 6131 Clinton St, Sdc Properties Llc to Ryan Kanowski, $145,000.

EVANS

• 396 Roat Dr, John Lucas Viola Llc to Patricia A Jeffries, $550,000.

• 1115 Wisconsin Rd, Randy W Jazembak to William T Strombel, $349,000.

• 820 Beach Rd, Thompson Family Irrevocable Trust 120619 Tr to Jared Hebner, $220,000.

• 6682 Prescott Dr, David E Watts to Heather Houck, Joan Houck, $150,000.

• 9160 Meadow Ln, Michael Blotnik, Sabine Baeckmann to Federal Home Loan Mortgage Corporation, $128,727.

• 163 Reeves Rd, Susan Krzos, Michael Kent, Jon Krzos to Shannon E Oconnor, $38,000.

• 9677 Oakland, Janet G Hartinger to Philip R Hartinger, $31,500.

GRAND ISLAND

• 2540 E River Rd, Tarrie Louise Mercer to Phyllis A Siskar, Thomas D Siskar, $762,500.

• 900 Ransom Rd, Anurag Sharma, Aimee J Marko to Courtney Mohr, Daniel J Mohr, $467,500.

• 259 Cardinal Ln, Thomas P Moody Living Trust (The) 031516 Tr to Cassandra Smith, Joel Smith, $380,000.

• 233 Laurie Ln, Paula L Lewis, Joseph D Lewis to Edward Robert Keener, $300,000.

HAMBURG

• 5256 Lake Shore Rd, Paul Werthman, Susan Werthman to Joseph M Abramo, Sally K Abramo, $1,200,000.

• 4750 Carlyes, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Monica L Moore, William C Moore, $669,027.

• 4756 Carlyes Ct, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Lynn M Rhow, $634,817.

• 2135 Shadow Ln, Joy Femi, David T Femi to American International Relocation Solutions Llc, $515,000.

• 2135 Shadow Ln, American International Relocation Solutions Llc to Kenneth M Witek, Joanne Witek, $515,000.

• 4683 Carlyes Ct, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Chao-Hui H Starrett, David A Starrett, $469,744.

• 6515 White Oak Way, Alyssa L Challgren, Nicholas F Challgren to Diane M Borowski, $440,000.

• 72 Maple Ave, Eric C Hackett, Rachel A Hackett to John W Ninos, Michele R Ninos, $395,000.

• 2847 Coventry Grn, Dean J Jackson, Diana M Jackson to Ryan Scherrer, Shaunna Scherrer, $390,000.

• 6867 Gowanda State Rd, Kenneth P Muzika to Kara A Reville, Anthony Mariani, $354,900.

• 48 Oliver Pl, Kayla M Smith, Ryan M Smith to Bryan Chase Antonik, Kathleen Burklow Antonik, $321,000.

• 6367 Treefoil Ct, Kelly L Ball, Renee M Sills to Renee M Sills, $279,954.

• 5067 Bradley Ln, Michael J Schuster, Julie A Schuster to Matthew W Jendrasik, Victoria F Jendrasik, $266,000.

• 3905 Brian Ct, Lydia I Cordero, David C Cordero to Cheryl Kurczewski, Van Kurczewski, $255,000.

• 3369 Dickens Rd, Zachary A Barringer to Jennifer Lynn Robinson, $250,000.

• 5098 Clarice Dr, Lorraine A Barnes to Dawn M Kovach, Daniel M Kozub, Stanley M Kozub, Sandra A Schenck, Carol A Pietras, Michele Lee Zielinski, $235,000.

• 5569 Green Meadow Ct, Jeffrey Todd Bochiechio, Conrad Shaw to Ray Allen Latona, $234,001.

• 146 Brookwood Dr, Kaitlyn Domres to Dorene Hersh, $230,960.

• 4880 Kennison Pkwy, Karen M Reinard, Irvin C Reinard to Jessica Arndt, Nicholas Arndt, $209,900.

• 4331-S3 Berkley Pl Unit 12, Iwanski Vincent J to Donna Tanner, $203,750.

• 5747 Apollo Dr, Sheila Smith, Robert J Schanbacher, Mark D Schanbacher, Marianne Darwin to Kara L Mcnamara, $200,000.

• 4658 Wilson Dr, Dorothy Fumerelle, Louis Fumerelle to Kaitlyn Marie White, Alexander James White, $194,000.

• 15 Linwood Ave, Scott A Bylewski, County Of Erie Ref to Tyler Schmitz, $120,000.

• 4467 Little Pine Rd, Stephen D Towle to Jm Lodging Llc, $110,000.

HOLLAND

• 9661 Wagner Rd, Joseph W Iv Gentile to Emily V Grant, $235,000.

KENMORE

• 261 Victoria Blvd, Jessica M Wachowicz, Michael J Wachowicz to Cole P Axberg, Glen P Axberg, $236,000.

• 206 E Hazeltine Ave, Charis A Zaczek to Eugene Paladino Sr, $190,000.

• 200 Mang Ave, Marian P Angrisano to Damariz Hacker, $185,209.

• 405 W Hazeltine Ave, Melinda J Frears, Leonard M Frears to Regis L Hillman, Briona E Reed, $175,000.

LACKAWANNA

• 1333 Mckinley, Ranjit Singh to Mohamed Elzahiri, $289,900.

• 161 Kirby Ave, Anthony Rao, David Rao to Abu Rashed, $78,000.

• 15 Cottage Pl, Beverly A Wojcik to Immense Multitrade International Inc, $75,000.

• 179 Holbrook St, Halla Properties Management Inc, Halla Properties Management Inc to Tsa 716 Property Llc, Tsa 716 Property Llc, $60,000.

• 99 Beech St, Halla Properties Management Inc, Halla Properties Management Inc, Halla Properties Management Inc, Halla Properties Management Inc to Big T Property Llc, Big T Property Llc, Big T Property Llc, Big T Property Llc, $46,000.

LANCASTER

• 23 Henslow Way, Anthony Manetta Jr, Michael P Manetta to Bonita A Brader, William J Brader, $524,900.

• 12 Rose St, Thomas R Kotarski, Amy M Kotarski to Lipinczyk Alexandra C, Lipinczyk Jeffrey D, $480,000.

• 667 Pleasant View Dr, Keith Nawojski, Anna Nawojski to Lisa M Fagan, $470,500.

• 6 Kevwood Ln, Autumnwood Development Of Lancaster Llc to William R Hammann, Charlene Marie Majchrzak, $444,820.

• 12 Saybrook Dr Unit 6, Christina Ryan Irrevocable Trust 041221 Tr to Jeffrey J Wells, Marcia M Wells, $420,000.

• 12 Arrow Trl, Lynette E Lagreca, Charles J Lagreca to Kristen N Daniels, Joshua R Schneider, $415,000.

• 1348 Ransom Rd, Brittany Bizzarro, David Martinez to Erik John Metzger, Tiffany Ann Metzger, $405,000.

• 19 Trentwood Trl, Casey Calabrese, Mary Schick to Emily Rose Czechowski, Christopher Andrew Martone, $360,000.

• 380 Seneca Pl, Ann Raniero to Dennis J Powell, Janice M Powell, $327,500.

• 49 Hanover St Unit 3501, Rick Masters to Perry R Koch, $288,000.

• 38 Northwood Dr, Gary J Rackley to Sandra Powers, $284,000.

• 37 W Drullard, Rebecca L Harris to Robert Blenker Jr, Susan Blenker, $195,000.

• 56 Banner Ave, Richard P Carpenter to Jill Schweizer, $180,000.

• 13 Anna Dr, Anna M Spacone to Mega Residential Llc, $160,000.

• 1308 Ransom Rd, Eric Lukowski, Christopher Lukowski to Heather G Meister, Joel Clayton Meister, $150,000.

• 1057 Ransom Rd, Lynn M Taylor, Carl E Eckertson, Jack H Eckertson to Kathleen C Haniszewski, Paul J Haniszewski, $100,000.

• 77 Central Ave, Gerard A Corbett Jr, Louise A Saviola-Corbett to Steven Simme, $90,000.

MARILLA

• 11478 Tomarsue Dr, Sheila L Whalen, Brian M Whalen to Jacob Eschborn, Sarah Eschborn, $405,000.

ORCHARD PARK

• 3 Airmont Dr, Matthew Haack to Sarah Best, $715,000.

• 370 Independence Dr, Kathleen C Knauth, Brian D Knauth to Melissa Rose Ragona, Simon Michael Ragona III, $640,000.

• 19 Riley Mdw, Ralph J Januale, Cynthia Januale to Alicia Saad, Michael Saad, $515,000.

• 78 Old Orchard Ln, Nancy T Demarco to Audrey F Tobin, $435,000.

• 60 Scattertree Ln, James S Carr to Jessica Walor, Daniel Walor, $410,000.

• 34 Falconcrest Ln, Rebecca J Thalmud, Mark R Giancaterino, Alexandra M Hoover to Wny Partner Holdings Inc, $350,000.

• 252 Burmon Dr, Carl A Stauch, Carl A Stauch Irrevocable Trust Tr to Carl Anthony Stauch III, $265,000.

• 11 Dorchester Rd, Franklin Thompson, Laura Thompson to Danielle E Glover, Daniel M Glover, $205,000.

SARDINIA

• 12750 Creek Rd, Karl G Mullenhoff to Mrr Property Solutions Llc, $40,000.

SPRINGVILLE

• 137 Woodward Ave, Charlotte H Doty to Ej Properties Inc, $35,000.

CITY OF TONAWANDA

• 36 Carney St, Justin D Burczynski, Svetlana I Burczynski to Dorothy A Miller, $196,000.

• 49 William St, Shannon Marie Kane to William H Wilson III, Terrana Vincent, $300,000.

• 422 Ellicott Crk Rd, Kristen Stambach to Christina L Partridge, Dennis S Albert, $270,000.

• 177 Gibson St, Stephanie D Martin to Katie Mae Schultz, Matthew D Schultz, $260,000.

• 568 Morgan St, Kevin A Leblanc to Janet Kpaka, $240,000.

• 100 Ilion St, Christina R Young to Charles M Swanick, Shelly L Swanick, $200,000.

• 71 Harvington, Barrel Gate Properties Llc to Daniel Verrall, $197,500.

• 140 Ilion St, John B Agt Engel to Kerry Ohagan, $185,000.

• 441 Morgan St, Michael Hall to Dominic Colangelo, $160,000.

• 33 Clarence Harder Dr, Richard Rogan to Timothy Gull, Candy Zackey, Thomas Zackey, $130,000.

• 23 Benton St, April Skalek to Rooted Rei Llc, $80,000.

TONAWANDA

• 81 Neumann Pkwy, Lois J Mayer to Erin Catalano, Dominic Catalano, $315,595.

• 54 Maplegrove Ave, Samantha M Maiarana, Philip J Maiarana to Zachary Allen King, Dawn Marie Carter, $310,000.

• 238 Joseph Dr, Allison J Grimaldi, Michael C Grimaldi to Michael D Marino, $288,000.

• 471 Delaware Rd, Sherry L Thurston, Roy F Thurston to Caitlin Brown, Nathaniel D Holliday, $288,000.

• 58 Neumann Pkwy, Jacob Louis Barnett to Charles T Barone, $266,000.

• 106 North Ellwood Ave, Roseann M Militello, Charles R Militello to Ruth Manley&Janice Elsinghorst Revocable Trust 103022 Tr, $260,000.

• 1504 Ellicott Creek Rd, Nathalie A Kushman, Ryan Joseph Kushman to Yu-Hsuan Chen, John Schmitt, $234,000.

• 103 Ralston Ave, Chris Dulakis, Dessie Dulakis, Mark Dulakis, Vicki Stamatelopoulos to Shaunna E Slattery, Thomas J Zwick, $231,500.

• 115 Treadwell Rd, Joyce Doreen Sparkes to Susan Marie Wiechec, Jason Wiechec, $231,000.

• 207 Idlewood Dr, Audrey D Stankowski to Bonita Lojek, Rick J Lojek Sr, $230,000.

• 246 Wilmington Ave, Andrea Marie Shahin to Elizabeth Mary Lavoie, Andrew Ian Lavoie, $226,650.

• 339 Traverse Blvd, Brian M Dangelo to Patrick T Towey, $218,000.

• 111 Calvin Ct S, Gladys M Chimera to Jean-Baptiste Hitarurema, Serotine Nikuze, $210,000.

• 116 Wilmington Ave, Kathleen M Brown to Angel L Soto, Maria L Soto, $206,000.

• 249 Harrison Ave, Theresa M Pasciak to James Harvey Engel Jr, $206,000.

• 19 Kelvin Dr, Ching Chi Wu Fleury, Bryan Michael Fleury to Melanie Weaver, $178,000.

• 298-302 Ensminger Rd, Debra Robertson, Kathleen Dijames, David Burkhard to Daniel Hark, $170,000.

• 1829 Parker Blvd, Mirakasa Inc to Andrea Kostek, $170,000.

• 768 Starin Ave, Ek Real Estate Fund I Llc to Xcipiter Development Llc, $145,000.

• 1740 Parker Blvd, Daria Pratcher, June M Curley Est to Wny 18 Llc, $118,300.

TOWN OF TONAWANDA

• 1420 Parker Blvd, Geraldine B Mcmahon to Bianco Carolyn M Del, John L Alessandrea, $307,000.

• 161 Greenfield Dr, Mark D Christy to Kenneth Vetter, $250,000.

• 114 Walter Ave, Franklin D Palivoda to Michael Buscaglia, $155,000.

• 1217 Tonawanda St, Stephen Gore, Joseph De Perio to Federal Home Loan Mortgage Corporation, $102,065.

WEST SENECA

• 26 Camelot Dr, Victor M Wright, Elizabeth M Wright to Jonathon Schiavone, $410,000.

• 720 Reserve Rd, Michael E Wischerath, Kellie Fox Wischerath to Emily K Marinaccio, Johnpaul Marinaccio, $300,000.

• 61 Brookside Dr, Amie M Jakubowski to Noreen Hughes, $290,000.

• 9 Westview Dr, Jennifer Devette Johnston, Rebecca Johnston to Beth E Huber, $219,900.

• 7 In The Woods Ln, Robert J Zehler, Diane M Zehler to Michael F Zehler, $210,000.

• 70 Larkwood Rd, Giovanni Gentile to Heather Larivey, $192,000.

• 84 Tindle, Edward&Nina Heiser Living Trust (The) 051121 Tr to Joel Graham, Elizabeth Graham, $115,000.