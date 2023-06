AMHERST

155 Briarhill Rd, Eve Y Feigelis, Jerry N Faitelson to Scott R Nodzo, $1,500,000.

5559 Oak Dale Ln, Paulette Gordon, David Gordon to The Wojcicki Family Protection Trust, $990,000.

151 Ruskin Rd, William M Morris, Marilyn E Morris to Hannah Piscatelli, Robert Piscatelli, $790,000.

80 Plumwood Ct, Keith Terryberry, Marie C Terryberry to Caitlin Jeanne Reich, Joshua D Reich, $712,000.

29 Gesel Ln, Forbes Homes Inc to Araceli Olvera Granados, Fernando Medellin Perez, $660,383.

55 Halston Pkwy, David M Stearman, Jennifer Judelsohn to Lorne M Freedman, Rebecca P Freedman, $636,500.

104C California Dr, Natale Building Corp to David Serra, $584,900.

136 Corsica Way, Ryan Homes Of New York to Prasanna Kumar Kandregula, Manasa L Kandregula, $415,050.

2329 Kensington Ave, Mary E Mckowan Travis AKA Mary M Mckowan Travis to Sarah A Milby, $361,900.

20 Noel Dr, Julie Ellen Taylor, Matthew Steven Taylor to Feng Juan Yang, $319,900.

101 Hampton Hill Dr, Mark Milwick to Paul Milwick, $300,000.

225 Wedgewood Dr, Beverly Sue Moncer Drake, Lawrence D Drake, Lawrence D & Beverly Sue Moncer Drake Trust to Albert Michaels, Wilkinson Michaels, $290,000.

125 E Summerset Ln, Amherst Rental Group Llc to Zahid Miah, $232,000.

29 Lorfield Dr, Kenneth L Seldeen, Claudia C Recinos to Tracy Zawistowski, George Kardoulias, $223,000.

170 Hillcrest Dr, Wny Development Inc to David Frazier, $155,000.

641 Skinnerville Rd Unit E , Lindsay Macdonald to Anna Martell, Lorraine Schwagler, $150,000.

58 W Klein Rd, Christina L Bridge to Next Home Wny Llc, $144,307.

419 Burroughs Dr Unit F , Kevin M Barden to Elizabeth Merrill, $143,500.

105 Carmen Rd, Colleen K Oppermann to Four Friends Construction Corp, $115,000.

4 The Tradewinds Unit D, Jyothi Lakshmi Rebala, Pradeep Rebala to Lawrence Alan Kohrn, Sarah Allison Kohrn, $95,000.

BLASDELL

5 Salisbury Ave, Laurie J Texido to Bonnie Jean Baginski, Jason Robert Baginski, $150,000.

BUFFALO

88 Oakland Pl, Michael Hartke, Kenneth Mazur to Samuel Fleming, Ye Wu, $1,200,000.

274 Lakefront Blvd Unit 103B, Lakefront Boulevard Llc to Joseph Bockus, Jennifer Bockus, $899,000.

41 Lancaster Ave, Uniland Properties Ltd to Molly E Moore, $850,000.

509 Linwood Ave, Dennis S Patrone, Vanessa B Patrone to Colin Morrissey, $380,000.

326 Bryant, Karen Yan Jiang, Mei F Jiang to Maja Breznik, Aaron J Abbarno, $370,000.

459 Huntington Ave, Cassandra A Cammarata to Samuel Peter Cammarata, $350,000.

383 Washington, Andrea Schnopp, Julian Schnopp to Kristin Nguyen, Trung Q Nguyen, $338,000.

104 Taunton, Alexandria T Makowski to Alexander T Anelli, Megan L Syrell, $305,000.

137 Hamlin Rd, Cheryl L Olive to Angela G Carr, Michael A Carr, $210,000.

105 Sanders Rd, Catherine A Usewicz to Gabrielle R Hardy, $206,000.

309 North St Unit 22, Benjamin E Paluch to Benode Bihari Llc, $198,000.

60 Donaldson Rd, Cheryl E Dublin, David L Edmunds Jr to Jazmine Butler, Rachel Butler, $190,000.

233 Englewood Ave, Lillian A Serra to Christopher M Wadsworth, $190,000.

38 Weston, Yvette Ward to Andrea I Lewis, $190,000.

309 Nor, Veronica L Horowitz to Sawa Hawramy, $189,000.

291 Lisbon Ave, Sukran Ullah Corporation to Tahmina Chowdhury, $185,400.

40 Lisbon, Sabrina Property Inc to Algerson Andre, $178,000.

101 Brinton St, Janine C Zackheim AKA Nina C Zackheim to Joanna Herbaczewska, Daniel Bernatowicz, $175,000.

14 Glor St, Janmarie Robinson to Mitsuko Korobkin, $172,000.

367 Weimar, Khaled Alabadi to 367 Weimar Llc, $155,000.

488 Lisbon, Karolina Bazylewicz to Emerald Property Collection Ny Llc, Redbird Properties Llc, $145,000.

164 Shirley Ave, John D Dent Jr, Kathleen R Sykes to Calvin J Hamilton, $138,000.

123 Evelyn St, Linda Ortman Funk, Kevin W Funk, Kimberley Davis to Suheir Sultan, Ibrahim Salim, $125,000.

160 Stanislaus, Fatima Memon to Asfakhusen Shaikh, $125,000.

48 Hagen St, Amber N Allen to Md H Kabir, $120,000.

67 Mineral Springs, 416Homez Inc to Mgii Properties Llc, $118,000.

12 Palos Pl, Timothy T Ferguson to Joseph Pezone, $115,000.

95 Kelburn, Deborah Wojciechowski, Sharon Dekanski, Darryl Sittniewski to Dawn Cousins, $115,000.

63 Roslyn St, Ymr Homes Llc to Mohammad Raihan Kabir, $100,000.

360 Fourteenth St, Matchless Realty Llc to No Za Met, $99,000.

237 Westminster Ave, Andrea Lewis to Njw Properties Llc, $92,000.

218 Dewitt, Aernam Rosemary Van to Solomon Berhe Negash, $90,000.

310 Madison, Taherul Islam to Sahlam Bin Noor Ahmad, Zahidah Begum Mohamad Subahan, $87,000.

354 Cornwall, Adele Hyla-Brewster to Fahad Islan, Mosammat Fatema Aktar, $85,250.

302 Walden, Odeen Eccleston to Badraddin Nagi, $80,000.

27 Stratfo, James Dyson to This Ones For The Boys Llc, $75,000.

652 Wyoming Ave, Lnv Corporation to Sami Afnan, $71,000.

78 Briggs Ave , Donald E Abbott, Debra L Abbott to Rock Hard Properties Llc, $70,000.

28 Arkansas St, John J Carroll II, John J Carroll IV to Ym Property Group Llc, $50,000.

45 Roslyn, Israt Jahan Hossain to Menaj Corporation, $45,000.

70 Sears, Mark Adamusik to Mohamad Alam Mohamed Kasim, $45,000.

95 Vandalia St, Home Chex Inc to Mohammad Pradhan, $40,000.

19 Lawrence, Miloman Llc to Medusa Development 1 Llc, $40,000.

446 Plymouth, Pedro Omar Alvarado, Samantha Darby to Alberto Dominguez Cardenas, Miguelina Mercado, $40,000.

66 Gladstone, Forward Co Ltd to Qusay Salah, $30,000.

135 Reiman, Md Shahinur Rashid Molla to United Bd Friends Inc, Muhammad Rakebul Arif, $20,000.

220 Metcalfe St, Madalin Kosmoski to Md Amir Hossain, Mohammad Abdul Awal, $20,000.

CHEEKTOWAGA

177 Whitney Pl, Nicole M Burgio to Daniel Mcdowell, Lindsay Wilcox, $362,000.

75 Joseph St, Elizabeth A Rice, Peter J Rice to Fatheha Begum, Tufayel Ahmed, $355,000.

156 Rushford Hollow Dr, Patricia L Machnica to Marianne Pernick, $310,000.

43 Janine Ct, Mary H Allis to Jonathan A Velazquez, Michelle Velazquez, $301,600.

56 S Prince Dr, Gary C Lyons, Sandra K Lyons to Jesse Odell, Arrielle Orourke, $268,000.

30 Meadaowlawn Rd, Patricia A Zuppa to Ravinder Singh, $250,000.

545 Washington Hwy, Christina Turner Parker, Stephon G Parker to Maya Lawson, Jeremiah Lawson, $250,000.

102 Surfside Pkwy, David T Merrell, Denise Merrell, Patricia I Merrell, Donna Manquen to Joseph A Polichetti, Kimberly S Polichetti, $235,000.

116 Wallace Ave, Mrr Property Solutions Llc to Andre Williams, $225,000.

17 Vern Ln, Kelly J Obrokta to Taneka Heard, $205,500.

70 Laura Ct, Jane T Kosicki to Shakhawat Hossain, $205,000.

714 S Huth Rd, Diane Schiavone to Anthony J Verhagen, $196,100.

64 Lordan Dr, Jeanette T Stinson to Melissa Nicole Leroy, $195,000.

48 Marilyn Dr, Palmerton Properties Llc to Joshua C Gilbert, Katelyn A Gilbert, $190,000.

245 Aris Ave, Buffalo Group Llc to Christopher Swierat, $184,900.

57 Colby St, David A Lattner to Adam M Galbraith, $183,000.

35 Woodland Ter, Robert R Wroblewski, Kathy A Koeppel to Mohammed M Hussain, $181,050.

12 Gardenvale Dr, Am Realty Management Services Llc to Nha Enterprises Llc, $180,000.

274 Boll St, Jonathan Pontrello to Rosalyn Barnes, $170,000.

37 Winkler Rd, Rovina Kirkland to Finesse Dora Mitchell, $165,000.

57 Aberdeen St, Jennifer A Borgioli to Brigitte A Wilk, $150,000.

9-11 Idlebrook Dr, Latifa Llc to Next Home Wny Llc, $149,000.

3433 Harl, Russell V Hayes to Antoinette D Charles, Richard D Charles, $93,000.

40 Kendale Rd, Michelle Awolesi to Reynelle R Talford, $82,000.

144 Alexander Ave, Theresa A Hopkins, Daniel Schaus to Bibi Kohinur Corporation, $57,370.

85 Jackson Ave, John P Podsiadlo to Tabitha J Ryan, Clifford C Boivin, $47,000.

CLARENCE

9044 Somese, Essex Homes Of Wny Inc to Marie C Terryberry, Keith J Terryberry, $877,925.

9423 B Heritage Path, Heritage Path I Llc to Christina Ryan Irrevocable Trust, $435,000.

8890 Tonawanda Creek Rd, Lee & Suzanne Vermeulen Irrevocable Trust to Kerry Petrie, $340,000.

COLDEN

8747 State Rd, Vineeta S Risbood to Sarah Breidenstein, Steven J Breidenstein, $230,000.

COLLINS

3746 Route 39, Marcia J Bukowski, Michael C Bukowski to Kaytlynn M Darling, $100,000.

13613 Brewer Rd, Joseph H Kehr, Julie L Kehr to Troy Fedick, $20,000.

CONCORD

11275 Springville Boston Rd, Joseph J Sciortino to Rosemarie Hesser, Sean T Hesser, $60,000.

DEPEW

65 Tyler St, Bart M Grady to Michael Zaragoza-Anderson, $277,000.

95 Lewan Dr, David P Whalen, Joseph J Terranova to Tms Wny Property Inc, Md Abubakar Siddik, $159,000.

161 Calumet St, Sandra Stumpf, to Sarah Alrashedi, $70,000.

EAST AURORA

242 Willardshire Rd, Elizabeth S Wallace, Paul K Wallace to Blackfish Creek Llc, $915,000.

EDEN

2520 Beverly Ave, Sunset Custom Homes Inc to Dennis Caez, Susan M Caez, $489,000.

2713 Green St, Jenna M Szymanski, Skyler J Szymanski to Ryan P Gaglione, $158,000.

ELMA

1991 Transit Rd, Brian M Jascur to Christina Elia, Jessica Gentz, $370,000.

31 Pond Brook Dr, Kathleen G Hall to Barbara Ann Hulsing, Russell Dean Hulsing, $251,000.

Vl Clinton St, Lu Anne Laufer, David Monin, Harry Monin, Keith Monin, to Sara Fall, $195,000.

6920 Clinton St, Keith C Bkr Tr Monin, Danielle R Bkr Tr Monin, Mark J Bkr Tr Schlant to Sara Fall, $65,000.

EVANS

1306 Gowans Rd, Robert Palmer to Wes-Ma Farms Llc, $145,000.

7508 Derby Rd, Eugene F Martin to Aaron J Buck, $135,000.

GRAND ISLAND

86 The Commons, Jeffrey S Willis, Andrea Tarshus to James Miller, Melissa R Miller, $450,000.

126 Stonebridge Rd, Brandon L Mumaw, Lauren J Mumaw to The Darien & Jennifer Holler Trust, $385,000.

2098 Ferry Rd, Marlene J Obrien, John F Obrien to Alwxandra T Makowski, Kurt Stanley Makowski, $350,000.

HAMBURG

4067 Connors Way, Emmanuel E Lawson to Kelly M Murphy, $405,000.

170 George St, Cindy A Piazza to Steven Cultrara, $110,000.

4268 South Park, Done Well Properties Llc to Amy Flis, $40,000.

KENMORE

202 Knowlton Ave, Josephine Sciandra, Angelo S Sciandra to Robin Howell, Braden T Howell, $252,000.

40 Victoria Blvd, Grace Lloyd to Corey Bieniak, $215,000.

350 Hamilton Blvd, Gloria J Ditondo to Paul Tagliarino, $150,000.

LACKAWANNA

179 Edison St, Bao-Dzuy H Nguyen, Kayla T Ong to Courtney Hatten, $226,000.

84 Autumn Ln, Mindy M Wise, Randy T Wise to Kieth M Henry, $190,000.

13 Modern Ave, Jeffrey Kulczyk to Frederick A Costantino, Kayley M Omlor, $189,999.

1234 Ridge Rd, Marib A Dhalai to Ayesha Upoma, Samsuddin Fnu, $189,000.

87 Elkhart Ave, 2028 South Park Llc, to Jeffrey Mcarthur, Amy Mcarthur,$95,000.

19 Lehigh Ave, Kmrt Llc to Orlando Garcia, $20,000.

LANCASTER

8 Candlestick Ct, Michael J Ziemann, Tara L Ziemann to Sylvester L Gittens, Molly Allison Dandino-Gittens, $540,000.

4852 William St, Steven Deuser to Stephen Gosciak, $300,000.

144 Northwood Dr, Maureen E Chambers to Morgan Owczarczak, $225,000.

27 Olde Stone Ln, Paul J Blachowicz to Jamie Gwin, $150,000.

5619 Genesee St, Team Soda Properties Llc to Robert A Kupiec, Katie Norris, $115,000.

9 Newell Ave, Sfr3-060 Llc to Alaa Mansi, $90,000.

NEWSTEAD

5040 South Newstead Rd, The Thomas P Muck Living Trust to Matthew Lennert, $281,500.

6012 Crittenden Rd, Jason W Wruck, Melanie L Wruck to Jason W Wruck, $14,500.

ORCHARD PARK

115 Autumn Ln, Oak Orchard Development Llc to Marissa Harmer, Michael Harmer, $779,495.

7095 Jewett Holmwood Rd, Nuwer Family Trust to Cheryl Nichy, Jon W Nichy, $430,000.

45 Curley Dr, Joseph L Komoroske to Jeremy B Harvey, Sarah J Piasecki, $405,000.

CITY OF TONAWANDA

36 Park Ave, John P Figueroa, Stephanie H Figueroa to Keysha Cantres, $222,600.

208 Walter Ave, Rozalind J Adams to Richard W Davenport, $170,000.

340 Grove St, Anna E Haag to Queen City Invest Llc, $112,500.

TONAWANDA

163 Rochelle Park, David G Sabatino to Yuhao Du, Qinyu Zuo, $270,000.

111 Dunlop Ave, Ann M Drapo to Karen Holloway, $248,000.

294 Fairfield Ave, Aubree J Canzoneri to Ashley Strough, Eli Boltz, $230,000.

36 Boswell Pl, Sughra Abdelfatah to Win Htoo, $210,000.

938 Highland Ave, Joseph S Sclafani to Sage Nicholas Peters, $207,000.

318 W Girard Blvd, Edward T Farrell to Colin Edward Farrell, $206,150.

229 Harrison Ave, Madison Anne Douglas to Dylan Christopher Falank, Ellen Catherine Scherer, $195,000.

403 Wendel Ave, Annette T Mussachio to Timothy E Walton, Elaine Marie Walton, $185,000.

128 Old Colony Ave, Robert J Gibbons to Alanna H Mergel, $183,900.

189 Cortland Ave, John Bargnesi Jr to Samantha Barry, $183,000.

61 Green Acres, Lori Mallone to Darien Pauls, Kristen Pauls, $155,000.

207 Claremont Ave, Daniel Glushefski to Amwny Holdings Llc, $110,000.

WEST SENECA

604 Carriage Ln, Joel M Cancilla to Beverly A Merowchek, $360,000.

130 Allendale Rd, Rita Kay Forys, Walter P Forys to Duncan Vandurme, Chelsea Vandurme, $335,000.

149 South Dr, Ryan Homes Of New York to Matthew Vallone, Jennifer Silvey, $290,085.

111 South Dr, Ryan Homes Of New York to Madelyn Schafer-Oreiro, $284,682.

147 South Dr, Ryan Homes Of New York to Richard Davis, $275,575.

141 North Ave, Broadway Property Management Llc to Michelle Stebbins, $235,000.

10 Chippewa Ct, Brian J Lester, Virginia M Szustakowski to Tessa Widmer, $169,600.

31 Christopher Dr, Michael A Benson, Mary Ellen White, Patrick J White to Dreamco Development Corp, $167,700.

1993 Ridge Rd, Dorothy Distefano, Donald Lewinski III to Federal National Mortgage Association, $156,832.

315 Collins Ave, Sharon Scime to Rebecca Scime, Scott Aldrow, $118,000.