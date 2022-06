Erie County real estate transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending April 22, 2022.

ALDEN

• 1551 Homecourt, Richard E. Flick; Rose M. Flick to Lawrence J. Farinelli; Kristina C. Wechter, $376,000.

AMHERST

• 102a California Drive, Natale Building Corp to John P. Touhey, $580,000.

• 91 Troy View Lane, Syed A. A; Naseera Syed to Ahmed M. Saeed, $580,000.

• 21 Wickendon Court, Linca C. Clark to Wei Bo; Ye Zhan, $565,000.

• 228 Sierra Drive, Ryan Homes of New York to Maritato Living Trust 041322, $514,950.

• 48 Autumnview Road, Sherry A. Chase; Benjamin J. Fitt to Yige Dong, $510,250.

• 55 Towhee Court, Kathy M. Egan to Suvarna A. Bagde; Harikrishnan Gopalakrishnan, $484,716.

• 76 Chasewood Lane, Aimee L. Hobika; Geoffrey G. Hobika to Brian T. Bennett; Melissa S. Bennett, $430,000.

• 25 Bellingham Drive, David A. Dec to Robert T. Wren; Sarah A. Wren, $425,000.

• 58 Winterbrook Drive, Ryan Homes of New York to Lei Jiang, $393,745.

• 100 Brittany Drive, Audrey S. Morley; Mark E. Morley to Nicole Davis; Favio Osorio, $370,000.

• 132 Wickham Drive, Carrie A. Grant; Michael F. Grant to Alexandra Mckeever; Daniel Patrick Mckeever, $360,000.

• 128 Ransom Oaks Drive, Elizabeth J. Duff; Michael F. Duff; Michael P. Duff to Mohammed Q. Karimi; Rabai Karimi, $330,000.

• 126 Westfield Road, Inez Carraher; Robert P. Carraher to Nicole Smolinski, $325,000.

• 115 Jeanmoor Drive, Dina M. Mann; Todd C. Mann to Mackenzee Orourke; Matthew Orourke, $270,000.

• 73 Colony Court, List Andrea Kay Ridings to Carol A. Gural, $260,091.

• 350 Burroughs Drive, Alexandra Charboneau to Allison M. Grant; Eric Villalta, $230,000.

• 1115 Youngs Rd Unit A, Joann R. Shafer to Robert Large, $208,000.

• 29 Bissell Drive, Kevin H. Becker; Theresa L. Sands to Longjam Singh, $205,000.

• 442 Maynard Drive, Nikki M. Carver; Steven F. Carver to Mahabubur Rahman; Nigat Rahman, $205,000.

• 418 Robin Road, Jiahui Liang to Steven Denman; Xiaoqi Wu, $202,800.

• 1145 Youngs Rd A, Cathlene Lambert; Charlene Leising; Arthur Lauer to Susan R. Rusek, $195,000.

• 940 Hopkins Rd Unit G, Jennie Pohl to Shirley Birl, $187,000.

• 4617 Chestnut Ridge Rd #b, Ryan Scarfone to John R. Habermehl, $180,000.

• 518 Sweet Home Road, Gabiel Guzman to Dayna Boone; Lloyd Boone, $165,000.

• 21 Cranburne Lane, Jayantilal P. Patel; Tarlika Patel to Rajvir Kaur, $154,000.

• 4547 Chestnut Ridge Rd #211b, Marilyn E. Schlehr; Michael T. Schlehr to Fethiya Sevde Ersan; Mehmet Ismet Ersan, $151,000.

• 60 Old Lyme Dr Unit 4, Stanley; Zionts H. A; Stanley Zionts to Anthony J. Saletta; John J. Mogavero, $95,000.

• 60 Founders Lake Court, Ciminelli Muir Woods LLC to Ryan Homes of New York, $82,330.

• 34 Winterbrook Drive, Mj Peterson Airport LLC; Mj Peterson-Airport LLC to Ryan Homes of New York, $60,187.

• 155 Corsica Way, Mj Peterson-Airport LLC to Ryan Homes of New York, $60,187.

ANGOLA

• 32 Lincoln Ave., Louis&anna M Perez Living Trust 120197 Tr to Mark Mungovan Jr.; Patricia Mungovan, $120,000.

AURORA/EAST AURORA

• 559 Crescent Ave., Robert G. Skinner to Katlin Hess, $455,000.

• 394 Quaker Road, Erich Nuernberger; Susan L. Nuernberger to Sarah Lynn Tasker; Steven Jay Tasker, $400,000.

• 2405 Blakely, Diana L. Wolf to Shannon M. Obrien, $69,000.

• Vacant land Luther Road, Beulah M. Dougher; William A. Dougher to Kristin H. Armstrong; Robert S. Armstrong, $35,000.

• Vacant land Big Tree Road, David W. Janca to Derek Jonathan Janca, $20,000.

BUFFALO

• 255 Lincoln Parkway, Catherine B. Fenn; Geoffrey R. Fenn to Allison Brashear; Clifford Austin Ong, $1,100,000.

• 15 East Utica St., Tnt Dynamite Properties LLC to 15 East Utica LLC, $750,000.

• 354 Utica West, Scott Tylicke to Dearborn Development LLC, $555,000.

• 200 Delaware Unit 1508, David W. Anderson to Carlos Santos; Dina Santos, $541,125.

• 95 Jewett Parkway, Mark J. Nowak to Jamie L. Kenline; Michael R. Kenline, $525,000.

• 94 Edson St., Le Best Homes LLC to Eio Holding LLC, $494,500.

• 2166 Main, 905 Delaware Ave. Associates Inc to Allison Gullion; Christopher Gullion, $450,000.

• 59 Radcliffe Road, Corrin Genovese to Daniel Nanula; Julia Nanula, $440,000.

• 183 Anderson, Victoria Belniak; David Schwartz to Cheryl Ann Banko, $415,000.

• 233 Richmond Ave #12, Thomas J. Habdo to Patricia Mezhir; Dallas Myers, $292,000.

• 111 Kimberly Ave., Sarah B. Braunscheidel to Kevin R. Schwertfager, $290,000.

• 11 Hollywood, Wayne M. Kicinski to Evan Jeremiah Wright, $255,011.

• 156 Nicholson, Elena A. Nosworthy; Raymour P. Nosworthy to Elizabeth L. Crocker, $255,000.

• 33 Tuscarora, Brian Gould to Flannan P. Gould, $250,000.

• 91 Tennyson, Arlene C. Sciandra to Joshua L. Brucki; Christina M. Clabeaux, $245,000.

• 360 Auburn Ave., Joseph A. Maybee to Thomas J. Habdo, $240,000.

• 21 Kenefick St., Andrew Pillinger to Sharmin Akhter; Bhuiyan Md Rafsun Alam, $201,000.

• 208 Hudson St., Ronald Scott to Tri Trekkers LLC, $200,000.

• 901 Kensington, William F. Gersitz to Jabr Abdulmajid, $190,000.

• 28 Chauncey St., Jhonnatan Jimenez-Mendoza; Rosmery Pardo Mora to Jacqueline White; Ryan White, $189,440.

• 54 East Oakwood Place, Mutambala Shweka; Shweka Mutambala Wa Mbinga to Benjamin L. Wixner, $186,000.

• 33 Magnolia, Edward M. Hartman to Ryan P. Langer, $183,000.

• 118 Crowley, Lmsm Propertys LLC to Benjamin J. Tomasulo, $172,500.

• 20 Mt Vernon, Morris B. Rogers III to Alexander Peter Johnson, $171,500.

• 11 Blaine Ave., Foster Faney L H; Darryl T. Hilliard; John T. Hilliard Jr.; Vicki L. Poole; Linda Y. Williams to Brazos Real Estate Holdings LLC, $170,000.

• 121 Arden Ave., Lisa J. Young to Bibi Amena Rozy, $170,000.

• 21 Pomona, Edwin Borrero III to Zachary Austin Rozler, $166,771.

• 198 Babcock St., Tony Rudolph to Yesenia N. Vazquez, $166,000.

• 158 Baynes St., David Lalomia to Daniel C. Palmer, $160,000.

• 320 Connecticut St., Long Le; Dung Nguyen to As Plus Property Management Inc, $150,000.

• 101 Manitoba St., John J. Dauria to Dans Snowplowing LLC, $150,000.

• 317 Riverside, Garrett Britton; Dawn M. Core-Krupczyk; Jason Krupczyk to Peninsula Wholesale Holdings Corp, $149,900.

• 40 Cottage St., Dobucki Charles J Rcr; Charles Rcr Dobucki to Sadoff Development LLC, $140,000.

• 39 Custer St., Jitu Ig of NY LLC to Jakat Inc, $139,000.

• 37 Lorraine Ave., Katherine M. Zippier to Anthony Dewald; Sara Dewald, $130,000.

• 380 Lasalle Ave., Abbotsinch LLC to Kweb Properties LLC, $125,000.

• 322 Dearborn, Benjamin L. Wixner to 322 Dearborn LLC, $125,000.

• 539 Winslow, Walker James W Vii to Ali Hussain; Zannati Hussain, $115,000.

• 76 North Parade, Wade Enterprises LLC to Dionne Brown, $115,000.

• 39 Custer St., Ck2 LLC to Jitu Ig of NY LLC, $110,000.

• 58 Hastings St., Corinne L. Setlock; Corrine Setlock to Mohammed A. Hossain, $105,000.

• 53 Clayton St., Thakur Mainali to Chandra Mainali, $100,000.

• 80 Elgas, Paul N. Tatu to This Ones For The Boys LLC, $100,000.

• 1696 South Park Ave., Roberts Family Trust Tr to Sarah Maymi, $95,400.

• 19 Freeman, Jamori L. Williams; Williams M. Marcelain to Amicus Qubella LLC, $95,000.

• 67 Strauss St., Abm S. Khan to Md Hamedul Islam; Jasmin Khan, $93,000.

• 113 Eighteenth St., Commonwealth Properties Lc to Madelin Pagan; Hiram Rivera, $90,000.

• 119 Howell, Michael C. Tidd Sr. to Elaina Mondoux; Tyler Mondoux, $89,900.

• 206 Parkdale Ave., Frank S. Albanese to Buffalo Sleep Care LLC, $89,900.

• 127 Shepard St., Kendall Williams to Sakib Akhter Khan, $85,000.

• 32 Glendhu, Bridgett K. Mcclure to Tracy Lynn Mcclure, $80,000.

• 58 Gallain Ave., Kristy R. Drew to Silver Lining Homes LLC, $80,000.

• 478 Doat St., Randy Palomino; Roger Palomino; Steiner Palomino to Rezaur Rahman; Wahida Rahman, $80,000.

• 146 Hewitt Ave., Diane M. Mahome; Jason D. Oliver to Md T. Hossain; Rajia Sultana Ria, $80,000.

• 3125 Bailey, Fortune America Properties LLC; Fortunes America Properties LLC to P&p Buffalo LLC, $76,500.

• 275 Cable St., Harrington Cummings to Monalisa Ahmmed; Md Jahangir Alam, $75,000.

• 123 Elmer, Lmsm Propertys LLC to Md A. Rahman, $73,500.

• 51 Moreland, Rza Group Inc to Salomie Ahmed; Sheikh Ahmed, $71,500.

• 47 Leslie, Paul Gresko to Babur Md Hossin Ahmud, $70,000.

• 123 Elmer, Yechiel Chanzin; David Gellis to Lmsm Propertys LLC, $62,000.

• 89 Fisher St., Salma Akhter; Md Shahjahan to Modu C. Das; Purnima Das, $61,500.

• 433 East St., Catherine Dempsey; Jean E. Whitney to Abdirahman Muse, $61,000.

• 37 Peace St., Iona Property LLC to Elgin LLC, $60,000.

• 196 Parkdale, Frank S. Albanese to Buffalo Sleep Care LLC, $60,000.

• 53 A St., Rowshon Ara Begum to Bee Ra Hee Mar; Har San, $60,000.

• 74 Navel Ave., 74 Naval Ave LLC; 74 Navel Ave LLC to Khorshid Alam; Nurun Nahar, $56,000.

• 212 North Ogden St., Mrr Property Solutions LLC to Md M. Akand; Aysha Siddiqua Raka, $55,000.

• 7 Olympic Ave., Robert E. Ware to Nipa Bhowmik; Rabindra N. Bhowmik, $50,000.

• 266 Olympic, David Moore to Mir H. Chowdhury; Chowdhury Mir Shariful Hossain, $50,000.

• 103 Armbruster St., Michael J. Kruse to Md Homain Kaber, $47,000.

• 389 Hopkins St., Recone LLC to Dhaniya Estates Inc, $35,000.

• 244 Shumway, Candace V. Diaz; Stanley M. Diaz to Mohammed A. Mannan, $32,000.

• 31 Kamper Ave., Catherine M. Terhune; Cathy M. Terhune to Tara Steins; Timothy M. Steins, $18,000.

• 217 Cambridge Ave., Carousel Woods LLC to Connie Alston; Amina Mack, $7,900.

CHEEKTOWAGA

• 63 A-d Windwood Court, Krasimir Bakardjiev to Brandon Barker, $349,800.

• 65 Burdette Drive, Barbara A. Geercken; Lawrence R. Geercken Jr. to Valmik D. Bhatt; Prakruti Pandya, $275,000.

• 35 Babbette Drive, Jeffrey J. Lesch; Mark R. Lesch; Rose Lesch to Yu Zou; Chun Ling Tan, $245,000.

• 33 Vern Lane, Matthew M. Maciejewski to Sipon Ahmed, $230,500.

• 61 Bay Lane, Melanie Dandrea 2018 Trust Tr to Megan Hanrahan; Robert Luckman, $229,500.

• 40 Dennis Lane, Elizabeth A. Chelus to Jennifer Rock, $227,900.

• 19 Pinewood Terrace, Cheryl D. Hill to Ronald Kirk, $220,000.

• 74 Fontaine Drive, Carissa L. Dowell; Damar R. Dowell to Hollyann Sue Estep; Nathan J. Estep, $201,000.

• 60 Charnwood Drive, Jamie Ruh to John Hellriegel, $200,000.

• 93 Princeton Ave., Cody J. Burger; Amy L. Shoemaker to Candace L. Heidemann, $199,503.

• 88 Rumford St., Sarah Hackett-Brior to Cady Colantonio; Robert Karnuth III, $191,000.

• 217 Rossler Ave., Halima Haque LLC to Ryan P. Frechette; Kira Kozak, $189,000.

• 14a-d Springfield Dr N, Genesis Property Group Lp to North East Wave Holding LLC, $170,000.

• 139 Farmingdale Road, Sandra A. Syrell to Sherri F. Kobis, $162,000.

• 89 Pinehurst Ave., Chantel Marie Perez to Sarah Anne Ulrich; Colt Robert Vigneron, $155,500.

• 43 Laverack Ave., Sandra A. Overton; Stephen C. Overton to 43 Laverack LLC, $140,000.

• 45 Colony St., 45 Colony St. LLC to Musa Alamari; Hanan A. Drmosh, $140,000.

• 16 Unit D-2 Appletree Court, Linda Susan Zakrzewski to Mark E. Hill, $135,000.

• 44 Meadowlawn Road, Andrew D. Murphy; Lynette M. Murphy to Crisman Amber S Murphy; Shaun P. Crisman, $126,000.

• 41 Sierra Drive, Dennis A. Mcnaney to Meagan L. Collins; Austin M. Hutchinson, $125,000.

• 18 Manitou St., Brian E. Rowell to Melissa A. Rowell, $105,000.

• 63 Peach Tree Road, Paulette V. James to Khaylek Inheritance LLC, $80,000.

• 18 Barbara, Bros Pros Property Holdings Inc to Sm Raihan Habib, $75,000.

• 52 Victoria Boulevard, Susan Kausner; Susan L. Kausner to Kyle Coston; Julia Seege, $66,766.

• 151 Broad St., Marcia M. Wahler to Frank A. Ungaro, $60,000.

CLARENCE

• 5376 Marguerites Way, Forbes Homes Inc to Melvin&tai Matsuoka Joint Trust 111918 Tr, $631,494.

• 5035 Ledge Lane, Renato Manocchio; Sueli Manhani Manocchio to Chandrawattie Hosein; Jewan Hosein, $510,000.

• 4095 Harris Hill Road, Pamela Wisniewski to Trevor Sciolino, $290,000.

• 8784 Hearthstone Drive, Crystal L. Hemmingson; Daniel T. Hemmingson to 8670 Main St. Properties LLC, $130,000.

COLLINS

• 14514 Wilson Road, Bailey Giambelluca; Mark Giambelluca Jr. to Gabriela Luna, $398,900.

EDEN

• 4158 Schintzius Road, Lillian G Wierzba Irrevocable Trust Tr to Thomas Whalen, $257,500.

ELMA

• 71 Clinton Heights, Julienne N. Blackwell; Carl F. Nielan; Cathleen A. Nielan; Gregory P. Nielan to Jason Richard Pagano, $375,000.

• 70 Billington Heights, Carolyn L. Hastings; Ricardo Alberico to Cody Dahleiden; Jenna Dahleiden, $355,000.

• 841 Transit Road, Judy A. Herman; Lawrence W. Herman to Katherine M. Donovan, $239,000.

EVANS

• 6766 Erie Road, C Militello&son Inc to WNY Derby Inc, $190,000.

• Vacant land Lake Shore Road, Toombs Jean; Toombs Roger E to Mark Dolegowski; Yvette Dolegowski, $163,000.

• Vacant land Erie Road, Charles P. Militello to WNY Derby Inc, $125,000.

• 1388 Independence Drive, Judith A. White; Judith White; Leonard D. Zaccagnino to Igloo Series IV Trust Tr; US Bank Trust NA Tr, $59,741.

• 7452 Southwestern Boulevard, Akther Hussain; Salvatore Incardona to Akther Hussain, $50,000.

GRAND ISLAND

• 2325 Grand Island Boulevard, Pontus Rad Portfolio LLC to United Friends LLC; Mindset Gurus LLC, $2,465,473.

• 31 Buckhorn Court, Edward H. Stisser; Kathryn J. Stisser to Brandon J. Antonelli; Megan A. Antonelli, $477,300.

• 19 Queens Drive, Brenda L. Fox; James R. Fox to Kelsey Marie Fox, $195,000.

HAMBURG

• 3799 Windover Drive, Timothy Calkins Tr.; Virginia B. Calkins Tr.; Washington Trust Company of Westerly Tr to Daniel Richard Byles-Smith, $630,000.

• 3353 Cedar Valley Way, Forbes Homes Inc to Amanda Fanshel; Elliot Joseph Fanshel, $508,004.

• 2141 Shadow Lane, Brian Gorney; Danielle Gorney to Nicholas Alexander Jones; Samantha Paige Luchan, $406,500.

• 3548 Heatherwood Drive, Jason Berne; Michelle Berne to Andrew J. Lanigan; Sarah B. Lanigan, $400,000.

• 3722 Heatherwood Drive, Terry C. Kadwell to Christopher S. Barnard; Sarah A. Barnard, $327,000.

• 133 Boxwood Circle, Blake F. Richard; Frank R. Blake to Hayley L. Rogers; Joshua W. Rogers; Julie E. Rogers; William A. Rogers Jr., $305,000.

• 3995 Essex Place, Putting Around 2 LLC to Charity Carrig; Timothy Carrig, $295,000.

• 94 Randall Terr, Mark A. Graham to Myles A. Kaeding; Cassandra J. Steele, $255,000.

• 4172 Bayview Road, Michael T. Koch to Angela Ulak; Paul Ulak, $240,000.

• 4602 Parker Road, Marjorie Eagan; Ann Mcnamara; Rosemary Stephen-Hassard to Angela Mcnamara; Joseph Mcnamara, $215,000.

• 5042 Glendale Ave., Zerby Trust 101818 Tr to Alex J. David, $213,000.

• 39 Evans St., Petes Char Pit LLC to Treenuch Suphankomut, $210,000.

• 1560 Sundance Trail, Steven J. Sacco to Brianna Laprell; Ryan Smith, $205,000.

• 49 Beverly Place, Paulette M. Dubey; Richard D. Dubey III to Andrew S. Mcleary; Stephanie C. Mcleary, $175,000.

• 4218 Milestrip Road, Lakhwinder S. Gill; Parabhprit K. Gill to 4218 Milestrip LLC, $167,000.

• 4111 Dean St., David Kuczkowski to Emma Kuczkowski, $160,000.

• 4602 Parker Road, Marjorie Eagan; Ann Mcnamara; Rosemary Stephen-Hassard to Angela Mcnamara; Joseph Mcnamara, $135,000.

HOLLAND

• Vacant land 0 Day Road, Michael J. Drum to Ashley M. Kobler, $55,972.

LACKAWANNA

• 1730 Electric Ave., William F. Jaworski to Peninsula Wholesale Holdings Corp, $157,500.

• 3045 South Park Ave., South Park Express Food Market LLC to Hussain Saleh Mohamed, $125,000.

LANCASTER

• 32 Sedge Run, Marrano/marc-Equity Corporation to Brenda Small; Robert Small, $469,516.

• 53 Home Road, Kimberly Richardson to Cristina M. Logal; John D. Logal, $318,000.

• 2 Signal Drive, Michael J. Rushok to Michael J. Rushok Jr., $290,000.

• 1 Brockton Drive, Maureen Rivera to Kelly Lyn Odonnell, $249,500.

• 14 Ronald Drive, Judith Andrews; Mary Lynn Cody; Joseph R. Cristina III; Bethann Goldsmith; Karen Sanner; Linda Witt to Tyler Scott Witt, $245,000.

• 179 Enchanted Frst S, Donna Miller to Connie Dreyer, $225,000.

• 61 Grant St., Carol A. Migdalski; Phillip A. Migdalski; Phillip Migdalski; Phillip M. Migdalski; Robert P. Migdalski to Crystal Lee Herberger, $197,000.

• 32 Maple Ave., Daniel P. Mckowan to Caleb Sexton, $173,000.

• 21 Briarwood Drive, Jessica Delano; Daniel T. Foster to Daniel T. Foster, $112,917.

MARILLA

• 108 Four Rod Road, Burco LLC to Robert Mays; Charlotte Mays Nowell, $298,900.

NEWSTEAD

• Martin Road, Mary F Mecca Irrevocable Trust Tr to Michael J. Baehr, $70,000.

NORTH COLLINS

• 10638 Sisson Hwy, David L. Gabel; Judith M. Gabel to William R. Kenyon, $360,000.

• 2130 Spruce St., Jj Dude LLC to Kyle Gregoire, $48,000.

ORCHARD PARK

• 102 Autumn Lane, Oak Orchard Development LLC to Dominica M. Sortisio; Paul Sortisio, $565,165.

• 7693 Ellicott Road, Skdp LLC to Elissa Rae Paar; Jason Ryan Paar, $439,000.

• 6741ce Cole Road, Marilyn C. Schwindler to Emily R. Laubert; Kevin Toczyski, $430,000.

• 275 Thorn Ave., Ruth G. Kabel to 275 Thorn Property LLC, $285,000.

• 53 Furlong Drive, Knoche Farms Three LLC to Kelly Emerling, $155,000.

• 30 Edgewood Farm Lane, Thomas J Johnson Land Development LLC to Margaret F. Cain; Michael E. Cain, $155,000.

• 34 Edgewood Farm Lane, Thomas J Johnson Land Development LLC to Richard L. Gernold, $155,000.

• 400 Summit Ave., Diane M. Ciurczak; Rena Killian to Rmac Trust Series 2016-Ctt Tr; US Bank NA Tr, $145,548.

• 15 Golden Crescent Way S14127, Pleasant Acres West LLC to Corey B. Granberry; Latonya R. Granberry, $125,000.

SARDINIA

• 12945 Genesee Road, Shane M. Oconnell to Gregory Giuga, $20,000.

SPRINGVILLE

• 83 South Central Ave., Carrie A. Oconnell; Carrie Oconnell to Larry Snyder; Pamela Snyder, $225,000.

• 104 Maple Ave., Maisie M. Everts; Maisie Mae Everts; Ronald G. Everts; Timothy J. Kane; Nadine Naemon to Rmac Trust Series 2016-Ctt Tr; US Bank NA Tr, $89,000.

CITY OF TONAWANDA

• 47 Niagra St., Pontus Rad Portfolio LLC to Remhy LLC, $3,850,335.

• 275 Morgan St., Alfred D. Barraclough; Joyce L. Barraclough to Rooted Rei LLC, $51,225.

TONAWANDA

• 12 Colvinhurst Drive, Janette M. Mcgowan; Scott A. Mcgowan to Nicholas D. Cultrara; Lauren J. Tollefson, $305,600.

• 605 Woodstock Ave., Robert J. Kingston to Kimberly K. Stewart, $281,000.

• 329 Wardman Road, Ryan E. Leising to Dylan Goodsell; Courtney Rosiek, $272,000.

• 69 Victoria Boulevard, Mary Ann Jones to Sonia N. Hassan, $245,069.

• 1729 Colvin Boulevard, Bonnie R. Jehle; Frederick W. Jehle Jr. to Kathyrn A. Morris, $245,000.

• 2802 Colvin Boulevard, Michael Sinatra to Nicholas C. Aquino, $243,500.

• 178 Eugene Ave., Spreuer Vilma Yumiko Ogaki to Nicholas A. Jurewicz, $240,000.

• 357 Abbington Ave., Marjorie A. Baker to Sabah Salih First Party Supplemental Needs Trust, $240,000.

• 234 Hamilton Boulevard, Marc Bourgeault to Ashley Colopy, $237,500.

• 137 Thorncliff Road, Holly L. King to Rebecca M. Dugan, $225,000.

• 138 Lasalle Ave., Aries Real Estate LLC to Steven Fernandez, $219,900.

• 145 Hawthorne Ave., 145 Hawthorne LLC to Joseph Rogalski, $206,599.

• 216 Nassau Ave., Deborah F. Wojciechowski; Mark T. Wojciechowski to Vladimir Tattybayev, $192,500.

• 99 West Hazeltine Ave., Potter D. Scott; Darrell Scott Potter to Micah J. Bate; Felicia A. Ford, $181,000.

• 1141 Brighton Road, James E. Kerr to Cesar Benjamin Bonilla, $180,000.

• 111 Irene St., Debbie L. Kenny to Eduardo Lopez Osorio, $130,000.

WEST SENECA

• 43 Jaycee Lane, Charissa M. Hanania to San Filippo Andrew M; San Filippo Kristen M, $640,000.

• 104 Chancellor Lane, Edward D. Warren; Jennifer M. Warren to Susan Comstock; Wayne Leroy Comstock, $381,000.

• 3808 Clinton St., Jeffrey S. Offhaus to Yasser Carrillo Chartrand, $330,000.

• 702 Carriage Lane, Marrano/marc Equity Corporation to Alyssa J. Kostecky, $269,205.

• 117 Theresa Court, William J. Leitzel; Linda D. Myers to Matthew C. Leitzel; Reyes Katia A Rodriguez, $268,000.

• 117 Woodcrest Drive, Ryan P. Diflavio; Paulina Webber to Wyatt E. Hausner; Sarah R. Tilley, $227,000.

• 112 Century Drive, Catherine Broom; David M. Broom Jr. to Brian Campbell; Melissa Campbell, $215,000.

• 1893 Union Road, Union West LLC to Diana Masters; Michael L. Masters, $215,000.

• 1150 Orchard Park Road, Moell Holdings LLC to Katherine Wittmeyer, $210,000.

• 52 Briarhill Drive, Angela J. Lattanzio; Duncan P. Lattanzio; Frank A. Lattanzio Jr.; Maria A. Lattanzio to Andrew Todd Fuller, $189,900.

• 2830 Seneca St., New Home Properties LLC to Abbigail Kelley; Devin P. Kelley, $150,000.

• 814 Mineral Springs Road, Gail M. Vogel; Paul G. Vogel to This Ones For The Boys LLC, $140,000.

• 120 Cambridge Ave., Brian V. Hirsch to Austin Hirsch; Ali Toth, $130,000.