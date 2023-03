Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Dec. 16, 2022.

AKRON

• 102 John St, Raymond J Carlo Jr, Sharon A Carlo, Carlo 2017 Family Trust 071417 Tr to Stanley J Odachowski, Joanne Odachowski, $250,000.

ALDEN

• 289 Two Rod Rd, Vivian H Kidder Trust (The) 062216 Tr to Kirk Frink, Elise Lund, $270,000.

AMHERST

• 313 Meadowview Ln, Nallasivam Vivekanandan&Meena Vivek Living Trust (The) 012405 Tr to Richard D Smith, Courtney G Smith, $614,000.

• 34 Founders Lake Dr, Ryan Homes Of New York to Lior Weinstock, Stephanie Christine Weinstock, $560,155.

• 204 Sierra Dr, Ryan Homes Of New York to Paige Elisabeth Campana, Paul William Campana, $548,470.

• 56 Plumwood Ct, Sara H Davis, Jason B Davis to Amanda E Hicks, $465,000.

• 297 Presisio Pl, August G Vanopdorp, Jaoyce B Vanopdorp to Sneha Suresh Chauhan, $420,000.

• 27 Lancelot Ct, Jake Ross Paster, Rachel Emily Paster to Thomas W Jordan, $420,000.

• 344 Mill St, Penny M Wolfgang to Deborah Rhoades, $330,000.

• 268 Hamilton Dr, Kathleen Mackin to Traci Lynn Shannon-Porcelle, David R Porcelle, $325,000.

• 105 Galileo Ct, Al1 Holdings Llc to 105 Galileo Llc, $321,500.

• 32 Azure Pine Ct, James R Hunt, Ashley Hunt to Jaspal Bath, Farjana Mimi, $320,000.

• 80 Beaumont Dr, William G Kenney III, Jesica M Kenney to Kelsey Keller, Nathan Keller, $315,000.

• 26 Sweetwater Ct, John H Kausner to Laura Voigt, $310,000.

• 112 Joanie Ln, Annette Ahearn to Suzanne Wagner, $300,000.

• 3782 Main St, Louise M Lalli to Taylor A Gillespie, $285,000.

• 753 Forest Edge Dr, Scott R Moll to Vidyarani Sannu, $273,000.

• 2775 Hopkins Rd, Mohamad Bhuiyan to Steven Bradley Ringstad, Tamera Fay Ringstad, $265,000.

• 445 Hopkins Rd, Matthew Veres, Megan Veres to Yu Pei Hung, $265,000.

• 299 Frankhauser Rd, William Aaron Dodge to Trevor Fulford, $260,000.

• 812 Eggert Rd, Benjamin J Carbrey to Sayem F Talukder, $255,000.

• 296 Capen Blvd, Kyle Sims to Anwar Hossain, Romana Hossain, $249,000.

• 112 Yorktown Rd, Amanda Whitford, Daniel B Fink to Shawn M Lynch, Katherine B Filchak, $247,000.

• 298 Cindy Dr, Harry K Slocum, Janette L Slocum to Moon Moon Jui, Khairul Alam, $240,000.

• 82 Millbrook Dr, Brittany L Espino to Li Zhang, Ming Zhang, $240,000.

• 4583 Chestnut Ridge Rd #1, Ruth G Manley to Overbrook Llc, $200,000.

• 100 Argyle Ave, Thomas Corbett to Kimberly R Carter, $200,000.

• 127 Lamont Dr, David E Jauch to Christopher Froewiss, $185,000.

• 1684 Eggert Rd, Carolyn H Ley to Sarah Rose Hopseker, $180,000.

• 208 Charlesgate Cir, Patrick J Walker to Barbara Spinder, $171,000.

• 75 Guilford Lane Unit 8 , Jiyeon Kang to Dianna M Cichocki, Jason Cichocki, $165,000.

• 50 Garrison Rd, Jeffrey P Stadelman to 497 Massachusetts Avenue Llc, $160,000.

• 11 Georgian Ln Unit 3, Anthony M Hr Lafornara, Vicki P Lafornara to Fahadullah Shaikh, Irshad A Shaikh, $120,000.

• 20 Beech Rd, Helene A Gallagher to Nuaimy 716 Inc, $93,000.

ANGOLA

• 73 Center St, Heather K Henry, Joseph R Kester to Grace Nasso, Zachary David Thiesen, $269,000.

• 112 Lake St, Dennis R Streebel to Ryan Kennedy, $108,200.

AURORA

• V/L Center St, Joyce R Josefiak to Thomas Edward Josefiak, Emily Jean Josefiak, $300,000.

BOSTON

• 7720 Eddy Rd, Theresa A Johnson, Theodore K Johnson to Patrick M Fitzgerald, Melissa A Vuich, $625,000.

• 6157 Wildwood Dr, Alexander R Dunn to Joseph S Mango, Julia Faulise, $535,000.

• 7852 Cole Rd, June Ester Steinmetz to Benjamin D Wells, $165,000.

BUFFALO

• 22 Oakland Pl, Kevin J Christner to Courtney Sinatra, Nicholas Sinatra, $775,000.

• 1088 Delaware Ave, Sarah C Goodyear to Denise Hanlon, John Amershadian, $625,000.

• 233 North Dr, Angelo J Conti, Jennifer L Conti to Austin T Brown, Drake D Arnold, $402,330.

• 198 Lovering, Rosies 198 Llc to Joseph Anthony Fedele, Paige Elizabeth Fedele, $372,500.

• 127 Frontenac Ave, Socalgals Revocable Trust (The) 080818 Tr to Alexandra A Meglin, Jeffery A Grattan, $365,000.

• 309 West Ave, William P Powers III, Sara E Kaylor to Konrad A Heinonen, $360,000.

• 309 Beard, Jacqueline M Welch to Kevin Koniarczyk, $350,000.

• 1088 Delaware Ave Unit 9A, Lynn C Smith to Henry Rodriguez, $315,000.

• 849 Delaware #404, Li Li to Paul Jenkins, $300,000.

• 67 Edge Park Ave, Louis S Kimmel to Cp Joseph Real Estate Group Llc, $295,000.

• 332 Bird Ave, Ella M Difrancesco to Mitchell J Morgan, $280,000.

• 171 Sixteenth St, Steven R Root, Laurel D Root to Alexandra Felicity Lawson, Rebecca Lynn Bortolin, $260,000.

• 79 Kimberly, Maureen T Donovan, Donald P Nelson to Susan Marie Dimartino, $240,000.

• 140 Durant, Linda M Herbert to Cody J Cook, $230,000.

• 46 Regent St, Luther Robinson, Sandra Robinson to Tawandra Anderson, $230,000.

• 21 Eden St, Robert C Maggio to Emily Kelley, Cynthia Delaney, $210,000.

• 555 Potomac Ave, Gabrielle P Derose to Lise Hernandez, Marcelino Hernandez, $210,000.

• 79 Harding Rd, Joseph Librera, Mike P Librera, Bill J Librera, Charles Librera, Carol A Danner to Daniel Bonner, Richard Bonner, $210,000.

• 56 Pontiac South St, Amy A Harrington, Peter Joseph Guzinski to Katherine Murphy, Gregory J Schwab, $200,000.

• 86 Princeton, Richard T Kittinger, Richard T Kittinger to Shamar D Rogers, Shamar D Rogers, $200,000.

• 238 West Ave, Elaine Fernandez, Herberto Vega to John Blood, Annette N Novelli, $195,000.

• 59 Fairchild Pl, Gwen Mark to Sean Andrew Mckenzie, $195,000.

• 45 Riverside Ave, Tsar Properties Llc to Bu Meh, Kabukula D Alyegera, $180,000.

• 93 Clayton St, Thomas J Binda to Madeleine Callanan, $173,000.

• 539 Military Rd, David Duffy to Ahmed Abdullah, $165,000.

• 76 Ladner Ave, William J Ork to Brennan Sailing, Alexandrea Sailing, $160,000.

• 295 Ideal St, Wieslawa K Niedzwiedz to Crystal M Howard, $155,000.

• 232 Laird Ave, Buomkuoth Thot to Antonio Quinones Davis, $155,000.

• 101 Sayre St, Kkbm Properties Llc to Angel L Diaz Jr, $145,000.

• 1675 Clinton St, Molliann M Spear to Mosleh Y Alameri, $145,000.

• 236 Weston Ave, Mizanur Rahman to Sharmi Daniel, $135,000.

• 164 Barnard St, Emily Wu, Alejandro R Aguilar to Mary K Voltz, $130,000.

• 653 Northumberland Ave, Jarna Begum to Farhan Rehman, $125,000.

• 608 Woodlawn, Cleotis Dean to Lynette K Thomas, Trevor W Thomas, $105,000.

• 82 Elmer Ave, Buffalo Elmer Llc to Kabir Hossain, $104,900.

• 376 Downing, Michael J Mcgrath Sr, E Carey Cantwell to Wny Partner Holdings Inc, $104,001.

• 34 Harriett, Cherise Jones to Jahanara P Mintu, $100,000.

• 133 French St, Julia L Bolden to James Moore, $100,000.

• 41 Salem, Mary M Drilling, Adam R Hicks to Sara Hicks, $100,000.

• 89 Beck St, Carol A Kosmowski to Jaber Jaafar, Khatijah Golam Shorif, $92,000.

• 70 Newburgh Ave, Bibi Bilkis Begum to Umme Salma, $85,000.

• 124 Fredro St, Charles J Mcfayden to Mohamad Faruq Hussain, Swethambari Ramamurthy, $75,000.

• 273 Roesch Ave, Gurwin Ventures Llc to Muhammed Hossain, $75,000.

• 977 E Lovejoy St, Robiul Chowdhury, Razina Akther to Sultana Talukder, $75,000.

• 499 Highgate, Scott G Cleveland to Rsbd Llc, $74,375.

• 374 Germania St, Horizon Trust Company Cust, Severson Ira Ben Andrea to Carolyn J Boczarski, Ronald F Boczarski, $71,000.

• 385 Breckenridge St, Ymr Homes Llc to Susan Giordano, $70,000.

• 81 Henrietta, Lehman Mortgage Trust Mortgage Pass-Through Certificates&See, Fargo Bank Na Tr Wells to Anita Ahuja, $69,825.

• 86 Kelburn, Kimberly M Kollatz to Joseph R Derrick, $69,400.

• 156 Zenner St, Hansiel Moody to Mahbub Rahman, $62,500.

• 36 Warwick Ave, Ouida Binnie Francis, Linda Ramsey, Michael Ramsey to Jushna Begum, $59,000.

• 1410 South Park, Frank V Bodami, Sandra Bodami to Louis Benes, $50,000.

• 51 Zenner St, Ruth L Russell to Rousan Ara, Mohammed Shah Kamal, $38,000.

• 31 Hill St, Laura J Mudie, Roger C Mudie to Nur Muhammad, $37,000.

• 21 Glenn St, Alice Radomski to H&K Holdings Llc, $35,000.

• 21 Norway Pk, Md J Uddin to Jobaida Khanam, $35,000.

• 240 Abbott, Deborah Mae Halstead to Marleny Borja Ruiz, Luis Javier Florez Montoya, $30,000.

• 220 Lewis, S&B Housing Llc to Mst Sultana M Siddika, Mohammed Borhan Uddin, $23,000.

CHEEKTOWAGA

• 20 Peridot Pl, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Nola M Provost, Shelby M Fromm, $514,907.

• 105 Whitney Pl, Gyunbeom Park, Luuly Park to Joletta D Catalino, John F Catalino, $368,000.

• 88 Jerome Dr, Andrew T Nelson, Kristen M Nelson to James F Dolan, Jessica C Donovan, $277,500.

• 77 Angela Ln, Linda M Colangelo, to Fa Ming Zheng, $258,000.

• 100 W Cherbourg Dr, Amber Wittek to Matthew Emmerling, Jessica Emmerling, $246,000.

• 159 Autumnwood Dr, Nancy A Kuc, Phillip C Kuc to Daniel Fox, Rachel Pandolfe, $245,000.

• 480 Walton Dr, Bryan H Worth to Gabriella Alfano, $231,000.

• 85 Ellsworth Dr, Patrick A Boice to Evan M Erickson-Hauser, Andrea Macy Davis, $210,000.

• 64 Hillsboro Rd, Lisa Chase to Samantha M Romanowski, $200,000.

• 177 Cayuga Creek Rd, Nancy M Owczarczak, William Owczarczak to Ebenezer John, $200,000.

• 109 Starlite Ave, Marc J Fruth, Joyce M Fruth to Lowell L Merritt III, Kayla Elaine Merritt, Elaine Marie Zak, $190,000.

• 23 St Felix, Margaret L Cielinski to Saulo G Calle Bermeo, Yadira Galabay Gonzalez, $185,000.

• 73 Randolph Ave, Fred H Cohen to Peter Briggs, $180,000.

• 70 Leonard Post Dr, Danielle A Mazurek to Sharmin Akther, $177,000.

• 52 W Toulon Dr, Douglas Coppola, David Nemeth to Lsf9 Master Participation Trust Tr, Us Bank Trust Na Tr, $176,323.

• 115 Audet Dr, Julia Anne Haley AKA Julia Anne Wroblewski to Natalie L Sowa, Justin T Sowa, $175,000.

• 42 Seton Rd, Su N Ha, Uyen Ngo to Tuyen Nguyen, $170,000.

• 207 Helen St, Wolcott Development Llc to Donald Charles Petra, $166,500.

• 119 Midland Dr, John J Obrien, Chanel T Mccarthy to First Trust, Us Bank Trust, $154,493.

• 58 Pinehurst Ave, Stacey Marie Ours to April Anthony, $127,000.

• 25 Marne Rd, Erie County to 25 Marne Llc, $120,000.

• 33 Chapel Ave, Jacqueline K Nitsche, David C Nitsche to Kry-Del Llc, $110,500.

• 104 Farmingdale Rd, Mmj Home Improvements Inc to Elizabeth M Canella, Joseph P Canella, $107,500.

• 199 Wagner St, Joseph V Borowiak Jr to John Jaracz, Joseph Jaracz, $80,000.

CLARENCE

• 5403 Waterlefe Dr, Designer Homes Of Wny Llc to Brittany Texter, James Texter, $864,205.

• 5658 Creekwood Ct E, Natale Building Corp to Phyllis Savarino, $620,000.

• 4940 Glenwood Dr, Lisa A Benedetto to Luis Reyes, Sara Reyes, $365,000.

• 9175 Sesh Rd, Stephen J Holtham to Peter A Pfentner, $339,000.

• 10448 Clarence Center Rd, William A Schuler to Jessica N Notarius, $320,000.

• 5298 Greenhurst Rd, Paul R Winterhalter to Aaron P Mclane, Gizelle Mclane, $291,000.

• 5160 Glenwood Dr, Karen A Hopkins, Glenn C Hopkins to Justin Fordham, Lacy Fordham, $272,000.

• 4259 Wildwood Dr, Carolyn R Owczarczak, Matthew M. Owczarczak to Chanthavy Phommavongsa, $260,000.

• 4950 Winding Ln, Payne Revocable Trust 102615 Tr to Mary C Polino-Graziadei, Michael J Graziadei, $250,000.

• 6020 Railroad St, Cc Gateway Properties Inc to Number One Son Properties Llc, $185,000.

• 4180 Gunnville Rd, Nancy T Campanella, Steven Campanella to Stephen Petronski, Louise Petronsky, $175,000.

• 4691 Quarry Ln, Steven M Gold, Ashley M Gold to Joseph Notaro, Louise Notaro, $165,000.

• 6390 Goodrich Rd, Michael N Marcolivio to Richard P Cyrus III, $164,500.

COLDEN

• 9339 Center St, Deborah A Kanner, Jack D Kanner to Lisa M Ventrice, Timothy J Ventrice, $273,000.

• 8524 Stanfield Rd, Charles K Cassety III to Matthew Franklin, Lauren Skoney, $225,000.

• 4230 Woodside Rd, Joseph E Wells, Tara Wells to Joseph E Wells, $42,884.

CONCORD

• 12762 Springville Boston Rd, Ronald John Dimpfl to Patrick A Tolsma, John H Lange, $220,000.

• 11151 Trevett Rd, Kara Heary, Nicole Heary to Anne Over Anne Pirowski, Kenneth Pirowski, $165,000.

DEPEW

• 152 Cheryl Ln, Daniel J Dee, Jessica R Dee to Jason Stebick, $255,000.

Support Local Journalism Your subscription makes our reporting possible. SUBSCRIBE: $1 for 3 months

• 47 Autumn Lea Rd, Equity Trust Company Cust, Schuster Roth Ira Ben Christine to Bryan Ficker, $238,000.

• 309 Canton St, Johanna Ogledzinski, Dorothy Machaczka to Decmar Properties Llc, $230,000.

• 11 Mary Lou Dr, Teeraunch Dickson to Erika Kolacz, $190,700.

• 17 Morgan St, Stella C Ziemba to Akshay Varshnay Jetty, Hanna R Ross, $160,000.

• 39 Arlington Pl, Amanda Masocco, Michael Masocco Sr to Brian L Fohrd, Judith M Fugate, $155,000.

EAST AURORA

• 800 Ma, Collin Wittman, Lindsay A Wittman to Lisa N Jacob, Jeffrey T Brown, $440,000.

EDEN

• 7369 Gowanda State Rd, Henry Realty Associates Llc to Daniel M Henry, $100,000.

ELMA

• 950 Rice Rd, Gayle A Mann, Delores H Vaillancourt, Robert G Vaillancourt to Ashley Courtney Kowalyk-Mychajliw, Stefan Iwan Mychajliw Jr, $450,000.

• 1875 Transit Rd, Judith M Kolarczyk, Katherine A Kolarczyk, Thomas M Kolarczyk to Donna Strzelczyk, Thomas Strzelczyk, $439,136.

• 1481 Porterville Rd, Davis L Mcdonough to Kaitlyn Jenna Alongi, Adam Wojcik, $282,000.

• 181 S Blossom Rd, Leah L Bristow to Robert Mahany, Madison Morrow, $200,000.

EVANS

• 1247 Backus Rd, James A Demmerley Jr AKA James A Demmerly Jr to Terrence B Mcgarrity, $275,000.

• 9510 Southwood Dr, Frank Lafratta to Frances A Smith, $250,000.

• 449 Dawn Ave, Ronald A Shane Jr to Stone Rutzen, Catherine Bullock-Rutzen, $215,000.

• 586 Herr Rd, Saraleen A Atti, Larry J Atti to Larry S Atti, $183,000.

• 9682 Lenox St, Donald Hill to Brittany M Rowell, $177,000.

• 6839 Revere Dr, Cynthia A Gutkowski to Brenda L Monkhouse, $150,000.

• 6475 Putnam Dr, Kevin J Mcbride to Albert J Mckinney, Elizabeth A Mckinney, $127,500.

• 9624 Point Breeze Dr, Frances A Smith to Dana R Carlson, $125,000.

• 228 Sterling Ave, Dominic M Calandra, Jamie L Calandra to Rosanne Noworyta-Gertz, $120,000.

• 251 Kennedy Ave, Donald Mullen to Rebecca A Jones, Brandon T Jones, $60,000.

• 397 Shell Rd, Erie County to Carmen Clark, $35,000.

GRAND ISLAND

• 118 Independence Ln, Margaret L Dolan to Daniel Alan Stout, Kaitlyn Niland, $450,000.

• 188 Sandstone Cir, Ryan Homes Of New York to Allison A Graber, Robert S Graber, $375,521.

• 121 Settlers Row, Charles D Schmidt, Lisa Stacy-Schmidt to Joshua D Wagner, Laura Wagner, $375,000.

• 3043 Westwood Dr, Catherine C Lovullo, Jennifer M Saraceno to Megan M Schumacher, $296,600.

• 724 Kirkwood Dr, Rolland Ross Miller Living Trust Tr to Robert M Sherwood, $250,000.

• 751 West River Pkwy, William G Whitford AKA W George Whitford, Cameron R Whitford, Holly Jean Best AKA Holly W Best to Brian E Swiatek, Terri B Swiatek, $230,625.

• 751 W River Pkwy, Bruce M Whitford to Terri B Swiatek, Brian E Swiatek, $76,875.

HAMBURG

• 6086 Old Lakeshore Rd, Paula Joy Reinhold, John D Reinhold to Barbara Harder, Paul Harder, $1,200,000.

• 2180 Lakeview Rd, Nicholas J Borowski, Diane M Borowski to Ashlee M Abraham, Alexander R Dunn, $752,014.

• 5528 Sycamore Ln, Forbes Homes Inc to Toan Duc Nguyen, $619,378.

• 4686 Carlyes Ct, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Kurt Damstetter, Christina Acquard, $510,574.

• 4724 Winding Woods Ln, Fkm Union Llc to Casey Gormley, Kevin Gormley, $500,000.

• 4702 Carlyes Ct, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Diana Lynn Haren, Michael Aloysius Haren, $469,950.

• 5579 Cooper Ridge , Forbes Homes Inc to Wendy Keller, $459,450.

• 4078 Beaubein Dr, Patrick Mccarthy, Tiffany Mccarthy to Erin Dehlinger, Jacob Dehlinger, $392,393.

• 5665-#31C Southwestern Blvd, Phillip B Lane to Gerald Joseph Suffoletta, Kim Marie Suffoletta, $380,000.

• 5135 Briercliff Dr, Andrew M Carriero, Carin Carriero to Timothy Fudella, Maria Brzozowski, $339,000.

• 4818 Clark St, Eugene J Wehrfritz to Kimberly Karp, Nathan Karp, $280,000.

• 2263 Harbor Run Ln, Clarence J Jackson, Jennifer L Jackson, Ashley Jackson to Elizabeth R Rybarczyk, Zachary Shaffer, $260,000.

• 203 Long Ave, James R Oneill to Robert J Fahano, $260,000.

• 5547 Juno Dr, John M Chilcott, to Courtney L Blanar, Ryan P Blanar, $247,500.

• 5134 Bradford St, E-State Media Marketing Llc to Ryan A Wheeler, Rebecca J Wheeler, $215,000.

• 28 Randall Ter, Daniel J Maleski to Anna Chiacchia, $197,000.

• 3688 Second St, Ann M Zukowski to Nina Somerville, $186,000.

• 91 Huron, Katherine J Newkirk to Anthony George, Brianna George, $170,000.

• 4180 Bain Pkwy, Buffalo Renovations Plus Llc to Perri E Kraengel, $144,999.

• 4251 South Park Ave, Juan R Davila Correa to Cynthia Moore, $121,000.

• 5576 Birchwood Dr, Federal Home Loan Mortgage Corporation to Mary Coleen Size, Michael Patrick Size, $95,000.

HOLLAND

• 11104 Blanchard Rd, Todd R Engasser to Kacie Pierce, Timothy Miner, $363,000.

• 75 N Main St, Jessica L Bilkey to Patti Ann Haws, $200,000.

KENMORE

• 215 Parkwood Ave, James J Desjardins, Kathleen Desjardins to Alexander L Rubin, Mitchel Rubin, Joyce Beers-Rubin, $289,900.

• 209 Wardman Rd, Jessica L Seabury to Samuel D Sherrill, Samantha L Burfiend, $238,000.

• 282 Shepard Ave, Dylan J Deabold to James Robert Arnold, Julia Mae Arnold, $200,000.

• 258 Euclid Ave, Kristin Langdon Arcuri, Kurt J Ailinger to Ymr Homes Llc, $131,000.

• 302 Tremaine Ave, Louise E Gleason to Khaled Muthana, $120,000.

• 72 Nassau Ave, Erie County to 72 Nassau Trust, $110,000.

• 356 Tremont Ave, Margot C House to Carmen F Laurendi, $40,000.

LACKAWANNA

• 1151 Mckinley Pkwy, 1151 Mckinley Parkway Llc to Abdulla Abuhamra, $110,000.

• 43 Lennon S, Henry R Muhlbauer, John P Lennon to U S Bank Trust Na, Cabana Series Iv Trust, $71,688.

LANCASTER

• 7 Henslow Way, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Betty A Wickham, Dale A Wickham, $544,504.

• 20 Sedge Run, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to James F Driscoll, Lucja Driscoll, $542,160.

• 680 Pleasant View Dr, Christopher Fabozzi to Shruti Anand, Fnu Anubhav Khare, $515,000.

• 38 Apple Blossom Blvd, Mark N Militello, Katie M Militello to Mandi R Wach, Matthew W Wach, $490,000.

• 11 Mary Rachel Pl, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Russell J Mazur, Theresa J Mazur, $397,976.

• 3910 Bowen Rd, Debra A Nemeti, Nicholas J Nemeti to Margaret L Dolan, $350,000.

• 16 Oakwood Common, Joseph M Kolis, Kathleen M Kolis, Margaret A Hale, Roseann Beiter to Corrine M Urshel, Peter D Urshel, $345,000.

• 20 Hedge Ln, William R Garcia to Thomas P Johnson, $290,000.

• 113 Westwood Rd, Richard E Tomaszewski, Tracy Tomaszewski to James P Brady, Claire N Brady, $280,000.

• 1371 Ransom, Harley M Wendel, Marilyn L Wendel to Minal G Nalawade, Ganesh Dasharath Nalawade, $262,500.

• 27 Church St, Brandon W Schalck to Alyssa R Willmarth, $192,000.

• 142 Old Stone Ln, Joanne B Koszuta, Bernadine Klemczyk, Carol A Odojewski to Daniel L Kerl, Dolores E Kerl, $189,900.

• 14 Clark, Jonathan D Weir to 14 Clark Street Llc, $152,575.

• 3905 Bowen Rd Unit 47, Jon P Shinglebecker, Patricia A Shingledecker to Mohamed Emam, $130,000.

• 546 Lake Ave, Alan C Sirface, Michael Sirface to Michael Sirface, $100,000.

• 14 Deepwood Pl, Hidden Meadow Lan Llc to Kyle S Schmidle, Lisa C Schmidle, $73,000.

NORTH COLLINS

• 2075 Harrison Ave, Joseph A Strnad to Joshua Dobbs, $60,000.

• 2042 Sherman, Joseph A Strnad to Joshua Dubbs, $60,000.

ORCHARD PARK

• 10 Christina Ln, Kastle Holdings Trust Tr to Ross F Cole, Taylor N Cole, $935,000.

• 44 Birdsong Pkwy, Jonathan J Feliciano, Shannon N Feliciano to Richard P Vienne Jr, $770,000.

• 25 Ponderosa Ct, Cathy A Moll, Robert F Moll to Joseph Oginsky, Alyssa Hoffman, $665,000.

• 35 Squire Dr, Andrew P Devine, Kara R Devine to Benjamin C Morton, $530,000.

• 5 Mount Airy Dr, Cheryl Jachlewski, Timothy Jachlewski Jr to Dawn Goodwin, Thomas A Goodwin, $520,000.

• 9 Forsythia Ct, Patrick M Fitzgerald to Jethro Pierre, Robyn Pierre, $485,000.

• 98 Autumn Ln, Oak Orchard Development Llc to Joelle Barris, Robyn J Barris, $465,365.

• 5 Springcreek Dr, Done Well Properties Llc to Quinn Thomas Rola, Samantha Lynn Rola, $455,000.

• 6519 Chestnut Ridge Rd, Monte Nicholas J Del to Hanah Ali, Zeyad A Saeed, $435,000.

• 20 Rolling Hills Dr, Susan A Patanella to Kelly Bieniek, Thomas Bieniek, $420,000.

• 6084 Berkley Dr, Boquard Family Trust 040618 Tr to Jared R Kirkby, Wendy R Kirkby, $380,000.

• 5 Edgar Cir, William C Wood, Wendy S Gloss to Ellen M Pinker, $340,000.

• 5 Moreland Dr, Nancy Helen Kamm to John Vanderbush, Jeanine Vanderbush, $275,000.

• 4740 Abbott Rd, Doris I Hahn to Norman Scott Fox, $250,000.

• 2890 Southwestern Blvd, Barbara J Ferraro to Tamara Recckio, $160,000.

• 92 Lakeview Dr, Michael Woolley to Vincenzo Leo Schifano, $60,000.

SARDINIA

• 12249 Savage Rd, Thomas W Becker, Mary I Becker to Alysa Allen, Ira Lee Warlick, $225,000.

• 11929 Middle Rd, Crystal Jean Lambert, Marc Christopher Martindale to Rose M Wagner, David P Wagner III, $50,000.

• 175 E Hill Run, B&B Homes Inc to Gloria Cafferty, $283,300.

CITY OF TONAWANDA

• 553 Niagara St, Kimberly M Nero to Terrence Zweier, $255,000.

• 416 Adam St, Ronald C Warden, Ronald C Warden to Steven Dasta, Steven Dasta, $227,500.

• 78 Maldiner Ave, Christopher J Hoch, Norine M Hoch to Alfonso R Ventura, $219,000.

• 13 Eas, Melissa Hylekema, Eric L Hylkema to Kaied Morshed Jr, $120,000.

TONAWANDA

• 148 Bathurst Dr, Joan M Ohare, William A Ohare to Charleen Vitrano, Michael Vitrano, $350,000.

• 1194 Woodstock Ave, Jacqueline Marquis, Sydney Marquis to Michael J Miller, $275,000.

• 203 Forbes Ave, Gretchen N Seitz to Michael Pryor, Marie Ramirez Castillo, $270,000.

• 265 Coventry Rd, Donald N Lange to Aung Myo Min, $244,900.

• 157 Lorelee Dr, Michael G Shofner, Bradley J Shofner to Jeffrey Keen, $240,000.

• 243 Mcconkey Dr, Adam Magnani to Lindsey Lascelle, Philip Passafiume, $236,000.

• 80 Koenig Cir, Sara J King to Vincent Lauer, Jillian Swisher, $234,000.

• 94 Pryor Rd, Alyssa Osinski, Nicholas Osinski to Michael Madigan, $234,000.

• 276 Zimmerman Blvd, Lisa M Divita, Salvatore J Divita to Grace P Gehman, $216,000.

• 122 Findlay Ave, Chin Li to Dannelly Rodriguez, Byran Carvajal, $210,000.

• 2056 Parker Blvd, Patricia R Davis, David J Deglopper to Calysta Diane Cumbo, $202,000.

• 87 Kettering Dr, Thomas F Maloney to Zuleyka M Valentin, Ivan A Roman, $199,999.

• 242 Pilgrim Rd, Amanda Nguyen-Czajkowski, Michael A Czajkowski to Shqipe Gashi Ruhani, Shqipe Gashi Ruhani, Valon Ruhani, Valon Ruhani, $190,000.

• 231 Cortland Ave, Marcia Dicenso to Mkd Elmview Associates Llc, $180,000.

• 78 Byron Ave, Michael Faltyn, Robin Faltyn to Brittny Nicole Collins, $180,000.

• 282 Dupont Ave, Donald E Ii Holingbaugh, Donald E Ii Holingbaugh, Donald E Ii Holingbaugh to Kayla G Alvear, Kayla G Alvear, Kayla G Alvear, $160,000.

• 3 Winkler Rd, June Woodson to Margaret C Woodman, Abdelwahab G Abdelkarim, $160,000.

• 775 Harrison Ave, Natasha Esmond, Robert Esmond to House2Home Investing Llc, $140,000.

• 38 Old Colony Ave, Alice R Stratton to Amara Lee May, $130,000.

• 1431 Parker Blvd, Thomas H Hughes to Xcipiter Development Llc, $125,000.

• 81 Moulton Ave, 81 Moulton Llc to Laura Shotwell, $125,000.

• 255 Glenhurst Rd, Erie County to Julie Rizek, $115,000.

• 222 Parkedge Ave, Michael Klein to Mrr Property Solutions Llc, $92,000.

• 134 Colonial Ave, Erie County to Julie Rizek, $85,000.

• 52 Hawthorne Ave, Janet M Buchanan to Am Realty Management Services Llc, $59,900.

WEST SENECA

• 37 Carmelite Dr, Christine M Tempestoso, Ulderico Tempestoso Jr to Jack Route, $329,900.

• 43 Sunbriar Dr, Christopher M Jones, Tiffany L Jones to Edward J Ertel, Ann M Venticinque Ertel, Anthony A Venticinque, $289,000.

• 75 Norwood, James N Bartosiewicz, Haven Shin to Donald Woloszynek, $250,000.

• 222 Summit Ave, Mark J Whalen, Ella A Whalen to Mark C Embree, $235,000.

• 99 Creekward, Joshua J Lukasik to Andrea Nicole Almeida, $189,900.

• 38 Dirkson Ave, Pamela J Bell to Kevin C Leemer, $160,000.

• 960 Mineral Springs Rd, Cvf III Mortgage Loan Trust II to Twelve2108 Llc, $131,800.

• 91 Almont Ave, Thomas E Colern to Jenna Phillips, $130,000.

• 133 Woodcrest Dr, Maureen M Oswald, Laurie A Grundner to Laurie A Grundner, $100,000.

• 34 Northridge Dr, Kristin Mccann, Brian Mccann to Brian Mccann, $100,000.

• 5547&5551 Seneca St, Erie County to Hopkins Partners Llc, $80,000.

• 45 Columbia Pkwy, Amanda L Metzger, Justin J Lamorticella to Justin J Lamorticella, $37,000.