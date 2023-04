Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Jan. 13, 2023.

AMHERST

• 71 Forrester Ct, Sherry L Dellebovi to Serge Ronald Thony, Sharon Lee Thony, $810,000.

• 21 Gesel Ln, Forbes Homes Inc to Manish Ambre, $649,979.

• 50 Insbrook Ct, Jeffrey P Corretore, Lisa K Corretore to Virginia R Frantz, Bryan A Frantz, $460,000.

• 127 King Anthony Way, David C Quinn, Danielle Dziura to Harary Management Llc, $377,500.

• 145 Lafayette Blvd, Carrie Kovach to 145 Lafayette Llc, $375,000.

• 183 Wyeth Dr, Mary Jane Butterson, Ronald G Butterson to Allison Harmon, $350,000.

• 77 Glen Oak Dr, Diane P Bird to Brianna Velez, Jonathan William Velez, $329,600.

• 266 Fairways Blvd, Michael Stern, Steven Stern, Bernice S Stern, Judith Weinstein to Noor Khafaji, Mustafa Aljassar, $315,000.

• 346 Sagewood Ter, Lisa Nicole Fronczak, Nicholas Louis Fronczak, Melissa Fronczak to Christopher Wayne Mosgeller, $313,000.

• 533 Capen Blvd, Christopher D Cramer, Sherriann Cramer to Patricia Gallagher, Charles Sugent, $300,000.

• 52 Charlestown Rd, Emily Francis, Mark P Francis to Katelyn Ann Palka, Brett Tevens, $300,000.

• 352 Carmen Rd, Michael V Trachtenberg to 352 Carmen Llc, $277,500.

• 248 N Long St, Dennis P Harlow to Adam A Cole, $270,000.

• 89 E Summerset Ln, Amherst Rental Group Llc to Corvair Harge, $270,000.

• 540 Getzville Rd, Fred S Kunderman to Todd B Hoeltke, Erin E Hoeltke, $264,000.

• 47 Union Common , Nicholas Ducato to Bonnie L Miletich, Robert S Miletich, $247,000.

• 182 Sunrise Blvd, Catherine J Tornabene, Martin Tornabene, Steven Tornabene to Melanie Burkard, $245,000.

• 100 Empress Ave, Glenda J Smith to Md Iqbal Hasan, $230,000.

• 37 Altair Dr, Charles Henry Beckmann to Edward Cooper, Christina Cooper, $230,000.

• 132 Bernhardt Dr, Matthew J Long to Christopher Dowd, $211,000.

• 491 Windermere Blvd, Laura Wagner, Joshua D Wagner to Brittany Moore, $200,000.

• 43 Alberta Dr, Costantino Family Trust to Jake Yousey, Rachel D Yousey, $199,900.

• 126 Meadow Lea Dr, Creation Properties Llc to Amal Fathallah, Mohammed M Baqer, $190,000.

• 315 Niagara Falls Blvd, Ju&Ja Llc to Brian P Bui, $180,000.

• 1 Beacon Park Unit 1C, Naomi Jane Polinski to Katelyn Lazzaro, $160,000.

• 101B Foxberry Dr, Shirley J Schmidt to Amanda Saunders, $155,000.

• 368 N Ivyhurst, Diane Hutchison to John F Lord, $140,000.

• 4609 Chestnut Ridge Rd, Sujatha Addagatla to Matthew David Snyder, Daoti Lin, $130,000.

• 215 Charter Oaks Dr Unit 1, Ting Xie to Phyllis Melski, $105,900.

• 45 Mona Dr, Roy R Defrancis, Suzanne Defrancis to Nicole A Dyer, $95,000.

• 4783 N Bailey Ave, William J Brunetto to Katie M Eagan, Robert Eagan, $80,000.

• 91 Cambrook Row, Lay Ching Sze AKA Ling Lay Ching to Christopher K Sze, Denise Tan, $70,000.

ANGOLA

• 102 Grove St, Kate Heinrich-Noah to Donald A Newman, Jacqueline M Newman, $215,000.

AURORA

• 4600 Martingale Ct, Gerald J Peirick, Beverly A Peirick to Donald E Castro, Judith Castro, $485,000.

• 1449 Underhill Rd, Karen M Higley, Todd M Higley to Dillon Jones, Lauren Jones, $375,000.

• 2097 Davis Rd, Jacob J Ingoldsby to John Tilyou, Madison Tilyou, $265,000.

• 108 Glenridge Rd, Heidi E Billittier, Rachel K Phillips to Sylvia Oconnor, Collin J Oconnor, Agata E Pijanowski, $260,000.

• 666 Mill Rd, Esther S Howard to Austin P Barvian, $180,000.

• 2366 Emery Rd, Donna M Nagle to Jordan Andrew Collins Hartwig, Molly Hartwig, $157,000.

BLASDELL

• 3620 South Park Ave, David J Danish, Stella S Danish, to Derrick Knighton, $198,000.

• 66 Salisbury Ave, George J Wizner to Emily Ann Bosse, $175,000.

• 265 Labelle Ave, Jeffrey Russell Sr AKA Jeffrey T Russell to Brandon L Cruz, $153,000.

BOSTON

• 8948 Hickory Meadows Rd, Kristen M Odell, Mark A Odell to Avo Obrian, Amy Obrian, Christopher Mayer, $340,000.

• 5175 Glenn Terr , Dorothy Henry to Constance M Berwaldt, $240,000.

BRANT

• V/L Clarence Center Rd, Beverly A Lally to K-1 Properties Inc, $500,000.

• 10790 Erie Rd, Frank A Monteleone to Langford Tree Farm Inc, $125,000.

BUFFALO

• 64 Meadow Rd, Amy K Wilson, David J Wilson to Dolphin Revocable Trust, $3,000,000.

• 440 Linwood Ave, Megan Hurley, Paul Tesluk to Patricia A Thomas, Thurman Lee Thomas Jr, $999,900.

• 1071 Amherst St, Michael A Suwala to Exodus V Revocable Trust, $950,000.

• 33 Gates Cir Apt 5G, Toby F Laping, John M Laping to Paul Valas, Susan Scabrini Valas, $565,000.

• 149 Woodward Ave, Lauren Woollacott, Bradford A Woollacott to John T Blackwood, Sine Lorenzen, $469,000.

• 1088 Delaware Ave #12De, Ann E Schapiro to John M Laping, Toby F Laping, $460,000.

• 75 Radcliffe Rd, Lindsay Ahmed, Turell Ahmed to Benjamin Stadler, Corrine E Stadler, $380,000.

• 1088 Delaware Ave #5E, Suzanne M Sears to Laura Oneill, $350,000.

• 80 Dewitt, L&L Property Holdings Llc to Cb Development Group Llc, $325,000.

• 64 Prospect Ave, Daren T Kelleran to Meghan Marotta, $300,000.

• 57 Mariner, Samantha Schlein to Abgw Llc, $299,900.

• 681 Parkside Ave, Josephine Navarro to Alexandra Ruth Chambers, Alexander Nikolas Kotrides, $299,000.

• 9 N Park Ave, Daven M Katulich, Laura K Katulich to Randal L Lloyd, Frederick A Soued, $291,000.

• 198 Culver Rd, Constance J Ogrady to Dianne Smith, $235,000.

• 242 Minnesota, Chantele M Scissum AKA Chantele M Thompson to Md A Kabir, Rokeya Begum, $230,000.

• 67 Godfrey St, Shirley C Morris to Celeste E Borczynski, Michael R Borczynski, $220,000.

• 59 Amherst St, Dearborn Development Llc to Anthony A Emmi, $217,500.

• 38 Ridgewood Rd, Mark A Morganti Jr to Michael J Distasio, $211,000.

• 29 Seattle, Ruth Irene Dwigans, Angel A Gutierrez, Elisabeth C Zausmer to Maria Vilma Brooks, $200,000.

• 19 Leonard, Marquis Enterprises Llc to Mohammed Robiul Awal, $190,000.

• 243 Columbus Ave, Brian Camalleri, Kathleen D Camalleri to A Htway, Nay Ihaw, $180,000.

• 869 South Park, Ryan M Mcgee to Dennis R Doherty, Peggy A Doherty, $175,000.

• 314 Chelsea, C W Martin to Oriana Nabi Inc, $171,100.

• 16 Mesmer Ave, 716 Estates Llc to Steven Odebralski, $170,000.

• 825 Bailey, Mmm Awad Llc to Saiful Islam, $170,000.

• 1390 Michigan, Alisa Johnson Norwood, Christopher Johnson Norwood, Willie Joe Norwood, Edward Johnson Norwood, Levette Jones, to Toyuba Sikander, Robert Santmyer, $170,000.

• 105 Whitfield Ave, Mark R Smith Jr to Yavonne Sweat, $165,000.

• 72 Olcott Ave, Denis Merella, Linda Cassick to Joshua Crawford, Kathryn M Crawford, $150,520.

• 164 Roesch Ave, Iris M Irizarry to Kim M Bulls, $147,000.

• 29 Schiller St, Mathew Conti AKA Matthew Conti to Amee L Rudolph, $139,000.

• 31 Indian Church Rd, William P Patchett to Boppys Properties Llc, $128,350.

• 53 Koester St, Margaret Hannon to Done Let Bee, Paw Z Ali, $126,000.

• 360 Roslyn, Henry Coleman Mccain to Mamun Md Abi Abdullah Al, $120,000.

• 76 Northrup West, Gerald Mowry to 716 East Side Holdings Llc, $115,000.

• 6 Norman, James K Clark II to Zachary John Haller, $115,000.

• 264 Hewitt, Gloria Ann Bassett, Ruth Beckham, Oneal Fields, Willie Fields, Lynette Mack, Barbara G Wilkins to Md Rakibul Hasan, $107,000.

• 197 Dewey Ave, Marlin J Wright to Md Golam Kibria, $105,000.

• 576 Humboldt Pkwy, Horizon Trust Company Cust, Shaw Ira Ben Jeffrey to Sam Shahjahan Chowdhury, $100,000.

• 173 Trowbridge, Donna Haslinger, James J Macey to Mohammed Ashak, $91,100.

• 36 Littlefield, Raymond G Caster to Rachel Ann Sanders, $83,000.

• 95 Moreland St, Patricia Walczak-Knop to Corp Rawzon, $81,000.

• 399 Smith St, Paul Bellezza to Buffalo Hope Properties Inc, $75,000.

• 97 Richlawn Ave, Cecil Brown, Geraldine Brown AKA Jeralean Brown to Sumi Akter, Md Abdul Hannan, $75,000.

• 373 Fulton St, Nicole Ford, Robert F Larusch to Koil Begum, Mohammed A Sarwar, $70,000.

• 95 Cambridge Ave, Jeffrey L Moody to Corp Sumon, $65,000.

• 117 Box Ave, Elizabeth N Kendrick, Brianna L Prim to Rokeya Begum, $65,000.

• 230 Dutton, Furmond S Bolden Sr, Furmond S Grd Bolden Jr to Halemah Abdul Rahim, Jalil Muhammad Wares, $65,000.

• 144 Schiller St, Telenechasim Ltd to Sultana Parvin, Tamzid Rahman, $65,000.

• 376 Hertel, Gerald Mowry to 716 Estates Llc, $65,000.

• 2415 Bailey, Abul Kashem to Yusuf Ahmed, Umme Hafsa, Tamanna Jahan Yasmin, $60,000.

• 50 Dorris Ave, 716 Estates Llc to Ruma Sultana, $55,000.

• 41 Holland Pl, Irene Lo to Lone Pine Properties Llc, $55,000.

• 422 Willett, Kaitlyn M Mccarthy, Joseph J Rodriguez to Mahmuda Arif, Mohammed A Rahman, $54,000.

• 170 Cantwell, Kimberly A Davidson, Thomas J Davidson to Jolene Danner, $50,000.

• 34 Hazelwood Ave, Lawrence Williams Jr to Global Holdings Property Management Llc, $50,000.

• 121 Landon St, Raymond Gilliam to Ferdous Begum, Sabura Akter, $49,500.

• 297 Sweet, Abdul Subedar to Inamul Hasan Jamal Hussain, $40,000.

• 464 Woodlawn, Sheniqua Mccloud to Jewel Ahmed, $34,200.

• 141 Berkshire Ave, Latoya Peete, Stanley Peete, Jahaan Peete to Clint Taylor, $25,000.

• 192 Dewey Ave, Archie J Stewart to Marcus Gaskin, $10,000.

CHEEKTOWAGA

• 70 Theresa, Denise Barham to Rhiza Hossain, Mohammed Hossain, $310,000.

• 55 Lackawanna, Ana J Aguilar, Andy R Canizares to Farzana Ahmed, Mohammad K Ahmed, $230,000.

• 960 Borden Rd, Karin A Weale, Diane Zimmer to Paul Richard Donati, $220,000.

• 55 Trudy Ln, Patricia Dywinski to Sherry A Thomas, $216,000.

• 62 Yvette Dr, Pasquale T Morrone, Angeline J Morrone, Santina Grant to William Charles Frances Tooke Jr, Debra J Tooke, $215,062.

• 6 St Lucian Ct, Brian C Naus to Aleigha Simmons, $210,000.

• 19 Ellsworth Dr, Andrew Z Lepore, Laura S Paul to Jushna Begum, Ahmed Hossain, $202,000.

• 1166 Cleveland Dr, Marc A Zaborowski to Danieca D Baetiong, $189,900.

• 93 Harris Ct, Dennis G Panek, Janice M Panek to Justine D Mistretta, $185,000.

• 2272 William St, Annette Cottone to Monica Jackson, $180,000.

• 16 Brookfield Ln Unit 3, John Eric Wulf to Peter Hammerl, $180,000.

• 164 Helen St, Leaf Capital Corp Maple to 164 Helen Street Llc, $175,000.

• 125 Cedar Rd, Sharon S Sanford to Michael Ray Sanford, $175,000.

• 2279 Broadway St, Carcaci Mulvenna 2020 Family Trust to Lauren Metzger-Orynawka, $175,000.

• 33 Lyman Ave, Kenneth C Smaczniak to Davina A Anthony, $170,000.

• 53 Moorman Dr, A Creek B-14-12063-Clb Wdny Bkr Tr Deborah to Diana Jorge, Rafael Massa Sr, $170,000.

• 74 Rossler Ave, Kristi A Runyan, Zachery K Runyan to Kendon L Smith-Holder, $167,000.

• 411 Pine Ridge Rd, Bradley J Kilger to Tamkin Nurul Anwar, $160,000.

• 55 Betty Lou Ln, Richard K Beagle to Rinoa A Krajewski, Nikolas F Verdi, $160,000.

• 80 Westbrook Dr, This Ones For The Boys Llc to Shieda Myles, $154,000.

• 45 Cochrane St, Dkgg Property Management Llc to Patrick F Sportelli, $150,001.

• 65 Awood Pl, Zachary S Laventure to Joshua Laing, $150,000.

• 123 Jackson Ave, Cheryl L Mcgee to Lindsay E Mackay, $140,000.

• 145 Mafalda Dr, Jessica D Huber to Wolcott Development Llc, $117,000.

• 26 Preston Rod, Roy Roger Ii Jones to Mohammed F Alam, $107,500.

• 44 Sobieski Ave, David P Est Sobczak to Paul M Sobczak, $100,000.

• 1735 Kensington Ave, Patricia F Reddish to Rooted Rei Llc, $73,700.

• 55 Northern Pkwy, Hannah Waterman, Matthew Robert Kinsman to Hannah Waterman, $6,000.

CLARENCE

• 9566 Cobblestone Dr, Anthony Nanula to Jonathan J Amoia, $1,160,000.

• 8149 Oak Leaf Ln, Thomas Alan Riggs Jr, Nellie Riggs to Uri Kaufmann, $670,000.

• 5711 Chatham Ln, Essex Homes Of Wny Inc to Margaret Jolles, $568,640.

• 5652 Fercrest Court U, Pamela J Anderson, William S Anderson to Glen Quackenbush, Maria Quackenbush, $525,000.

• 6166 Highgrove Pk, Jane Gurbacki to Edward L Courton, Constance Williams, $490,000.

• 6192 Shamrock Ln, Marilyn J Liszkiewicz, Patrick D Liszkiewicz to Jessica Danielle Marone, Ferris James Marone, $465,000.

• 8272 Old Post Road East , Kathleen M Quinn to Alexis Peterson, Daniel Oleary, $425,000.

• 5060 Salt Rd, Engasser Family Trust to Michelle Buhite, Leslie Buhite, $368,000.

• 4287 Cameron Dr, Jeffrey J Schlabach, Nicole A Schlabach to Stephen Weimer, $307,500.

• 7020 Goodrich Rd, Michael Pease to David Paul Morreale Jr, Lindsay Star Hahn, $261,318.

• 7590 Goodrich Rd, Michael Dougherty, Shaun Dougherty to Diane Gianturco-Laczi, $260,000.

• 4119 Wildwood Dr, Brandy L Woolson, Alejandro Perez to Marina L Ward, $250,000.

• 4744 Ransom Rd, Nicholas D Valente to Emily Hockwater, Matthew Hockwater, $220,000.

COLDEN

• 9259 Blanchard Rd, Judy T Rafalski, Rebbeca Campbell to Gwen L Cedfeldt, $260,000.

• 8663 Fairview Terr , Robert H Henning to Sabrina Difrancesco, Matthew James Difrancesco, $230,000.

COLLINS

• 13866 Quaker St, Gail A Russell to David R Habermehl, Wendy Habermehl, $170,000.

• 2335 Maple Ave, Erie County to Tree Farm Langford, $30,000.

DEPEW

• 38 Helenbrook Ln, Corrine M Urshel, Peter D Urshel to Diem Ngoc Mai, Ngoc T Mai, $290,000.

• 90 Ashford Pl, Kaya A Kosar to Esther Kaul, Sushim K Kaul, $234,900.

• 111 Hanwell Pl, Paula Petrella, Peter J Petrella to Kelsey L Bukowski, Kevin A Partridge, $188,000.

• 17 Brewster St, James A Whipkey to Jessica Prystawski, $102,750.

EAST AURORA

• 265 Perry St, Valerie Ulm to Sassys Equity Llc, $345,000.

EDEN

• 7757 Ferrier AKA Town Line Rd, Tiki Series III Trust to Nathan Ciciera, $225,000.

ELMA

• 120 King Rd, Janet S Roberts to Kimberly Orth, Emma K Bray, $215,000.

• 895 N Davis Rd, Naomi M Johnson to Adam W Ramsay, $172,000.

EVANS

• 9211 Lakeside Dr, Jacqueline M Newman, Donald A Newman to Jennie M Asaro, $350,000.

• 1508 Stone Ridge Dr, Wyndham Eaton Revocable Trust to Linda L Williams, $290,000.

• 6599 Putnam Dr, Genowefa Los to Dakota D Glashauser, $162,000.

GOWANDA

• 64 Perry St, Tharnish 2019 Family Trust to Carrie S Strawder, Patrick D Casteel, $166,000.

GRAND ISLAND

• 2400 E River Rd, Jacqueline M Vandever to Charles Rebon Jr, $538,000.

• 1423 E Park Rd, Hooks Handyman Service Llc to Bailey K S Maynard, Imari J Maynard, $180,400.

• 65 Crescent Rd, Christina M Easley, Micah Nathaniel Easley to Martin Gutierrez, Valeria Gutierrez, $174,900.

• 56 Revere Rd, Bruce Roche to 2021 Tj Llc, $142,600.

HAMBURG

• 4936 Bernadette Dr, Scott Forehand, Lisa G Forehand to Anna J Whieldon, Grant W Whieldon, $552,000.

• 3240 Lakeview Rd, Colleen E Nolan to Pauline Mckeown, Mckeown Vincent James, $530,000.

• 4663 Carlyes Ct, Dato Development Llc to Peter M Grisanti, Demi Jo Tyger, $451,806.

• 6390 White Oak Way, Jacob J Januchowski, Kaitlyn A Januchowski to Frank Andrew Iv Schuman, $409,900.

• 1456 Evergreen Dr, Douglas Lawson, J Michelle Lawson to Daniel M Kiernan, Denise L Kiernan, $390,000.

• 5359 Oakridge Dr, Anna J Pawlaczyk AKA Anna J Whieldon, Grant W Whieldon to Benjamin B Bell, $370,000.

• 4223 Arthur Ct, Jack Rice, Maria Rice to Louis C Stagner, Cathyann Stagner, $310,000.

• 5090 Morgan Pkwy, Lisa Mogavero to Jenna E Mcgough, $226,000.

• 5085 Chapman Pkwy, James Friedman, Cheryl Ann Friedman to Erin M Koch, $210,500.

• 3369 Ashley Dr, Richard J Genesse to Franky Smith, $196,500.

• 4330 Berkley Pl, Michele A Ciavarella to Mrr Property Solutions Llc, $110,000.

• 1404 Evergreen Dr, Jessica B Ritz, William R Ritz to Jessica B Ritz, $70,000.

HOLLAND

• 75 Taylor Hts, James Messecar, Renee Messecar to Maria Teluk, Paul Teluk, $401,000.

• 143 N Main St, Daniel J Hankey to Sharon Hartwig, $163,000.

KENMORE

• 233 Crosby Ave, David Thomas Dudek, to Christine Kapuscinski, Eric Matthew Kapuscinski, $300,000.

• 127 Stillwell Ave, Jesus Vigo Jr, Jacqueline Sanchez to Katherine A Uvick, Stephen P Downs, $260,000.

• 35 W Hazeltine Ave, Vulcan Development Llc to Anthony Appiani, $238,000.

• 102 Mckinley Ave, Karen Holt to Tyler Smith, $235,000.

• 53 Warren Ave, Wny Development Inc to Amy K Burton, Davis L Burton, $206,000.

LACKAWANNA

• 44 Stearns Ave, Thein Htun to 2030 Development Inc, $205,500.

• 2170 Abbott Rd, Mirza Family Llc to 2170 Abbott Llc, $200,000.

• 1435 Electric Ave, Daniel W Kaminski, Michaelle Kaminski to Jason Kaminski, Michael Kaminski, $93,200.

• 79 Martin, Theresa A Dombrowski to Bennett Enterpirses Of Buffalo Llc, $75,000.

LANCASTER

• 15 Ellie Ct, Mrr Property Solutions Llc to Sarah C Lewandowski, Patrick R Uhteg, $450,500.

• 76 Steinfeldt Rd, Lisa Grahnert-Mullen to Jessica Greger, Raymond Peracciny, $405,000.

• 3 Partridge Walk, Jennifer A Innus, Guntis E Innus to Andrea Madeline Doak, $335,000.

• 39 Brockton Dr, Suzann L Costanzo to Thomas H Forbes, $320,000.

• 71 Hanover St, Mary Joan Damore to Thomas H Jackson, Mary Beth Hines, $270,000.

• 35 Harvey Dr, Patrick Mcduff to John P Kessler, Joyce Kessler, $267,000.

• 3531 Walden Ave, Jennifer M Smith, Elizabeth J Smith to Emily R Davis, $205,000.

• 18 W Home Rd, Theresa Wolfe, Raymond H Wolfe to James Wolfe, $173,000.

• 3911 Bowen Rd Unit 16, Gary M Nervo to Rachel Silva, Diego Silva Velazco, $138,000.

MARILLA

• 239 Three Rod Rd, Paul A Stutzman, Nancy E Mastronardi to Linda M Domanowski, Paul M Domanowski, $320,000.

NORTH COLLINS

• 10550 Main St, Alissa Russell, Jennifer Russell to Kevin J Pellegriti, Laura L Pellegriti, $290,000.

• 2077 Kimble Ave, George E Pierce Jr, Michelle A Pierce to Carrie Anne Kirkland, $132,000.

ORCHARD PARK

• 51 Braunview Way, Anthony R Ricottone, Deborah A Ricottone to Thomas A Skwara, $750,000.

• 27 Alyson Dr, Knoche Farms Three Llc to Ann Catherine Dillon, Conor Thomas Flynn, $747,155.

• 105 Autumn Ln, Oak Orchard Development Llc to Joseph James Fenush Jr, Elizabeth Ann Fenush, $600,026.

• 6735 Powers Rd, Christine Denisco, Thomas Denisco to Frank J Frascogna, Patricia A Frascogna, $530,000.

• 9 Pine Ter, Deborah B Kreuzer, Michael J Kreuzer to James D Waddell, Katherine Lynne Waddell, $416,000.

• 6042 Seufert Rd, Daniel G Sheppard to Samantha Lee Glace, Jason Murphy Stuhr, $279,600.

• 6027-4 Webster Rd, Rasp Family Trust to Harry E Sanders III, $277,500.

• 4763 Bussendorfer Rd, Mitchell Est AKA Zielinski to Dylan L Krajnik, $239,900.

• 42 Bridle Path, Kelly P Chimera 2022 Revocable Trust to Keith C Fronczak, $230,000.

• 4956 Ellicott Rd, Smng Holdings Llc to 4962 Ellicott Road Llc, $200,000.

• 6459 Webster Rd, Janet M Kill, Nadine M Ormond to Alan Kuhn, $60,000.

SPRINGVILLE

• 118 Chestnut St, Michele M Bradley to Kelsey Doyle, Cory E Klein, $175,000.

• 7 Church St, David R Hebdon to Elaine M Hallett, James S Hallett, $96,000.

TONAWANDA

• 42 Calvert Blvd, Elizabeth A Fenush, Joseph J Fenush to Ryan Gudis, $340,000.

• 141 Woodcrest Blvd, Margaret S Torregrossa, to James Robert Taylor, Emily Louise Taylor, $312,500.

• 39 Linden Ave, Justin S Bennett, Dana M Tintner to Dominic Arnold, Katelyn Arnold, $290,000.

• 78 Leawood, Alicia M Dyson AKA Alicia M Geis to Ti Kee, Shoe Kay, $269,000.

• 1728 Colvin Blvd, Anita J Anderson, to Anthony C Glorioso, Charles A Glorioso, Mary Jo Glorioso, $262,500.

• 69 Barton St, Apurbo Inc to Jeremy Pecorella, $239,000.

• 125 Grandview Ave, Michael J Hambruch to Johnathan Pryor, Tammie-Kae Pryor, $211,800.

• 190 Athens Blvd, 190 Athens Llc to Joseph Olivieri, Lynne Olivieri, $210,000.

• 197 Dekalb St, Ashley Lynn Territo to Townhouse Management Llc, $205,000.

• 606 Highland Ave, Robin L Guarino to Scott Mitchell Conway, $205,000.

• 100 N Nicholas Dr, Louise H Hennings to Jasmine Ford, $200,000.

• 5 Mosher Dr, Upgrade Properties Wny Llc to Sara R Macdonald, $190,000.

• 134 Hawthorne Ave, Edith M Bauer, Scott B Bauer to Noah Minton, $181,000.

• 124-125.5 Grove, Louis N Cieri, Susan J Cieri to Persico Real Estate Holdings Llc, $175,000.

• 129 Grandview Ave, Patrick M Pieszala, Suzannah D Cary to Michael Jurewicz Jr, Leah M Jurewicz, $166,000.

• 37 Edith St, Jillian Giambra to Sabrina Lee Schwartz, $165,000.

• 371 Cornwall Ave, Kevin H Hodge to Gurdev Singh, $161,000.

• 255 Woodcrest Blvd, Jane E Agt Henry to Jack Whiting, $160,000.

• 58 Stark St, Fallsconnection Holdings Llc to Ingemar Imbert, $155,000.

• 330 Utica St, Joan F Fox to Kharissa Fanara, $155,000.

• 189 Cortland Ave, Mary M Polizzi to John Bargnesi Jr, $130,000.

• 64 Claremont Ave, Dawn R Weinbaum to Zander Properties Llc, $120,000.

• 321 Grimsby Rd, Janet Binette to Rapid Response Properties Llc, $12,500.

• 67 Neumann Pkwy, Lindsey M Guzdek, Michael V Guzdek to Lindsey M Guzdek, $10,000.

WEST SENECA

• 739 Cindy Ln, Patrick M Sullivan Jr, Tracy L Sullivan to Tanner Moody, Jacqueline P Moody, $350,000.

• 22 Marlow Rd, Global Holdings Property Management Llc to Eric Charpentier, $295,000.

• 88 Jasmine Ave, Alfred Sierzchula Jr to Joseph Gurgen Unanov, $277,500.

• 1720 Southwestern Blvd, Yvonne G Zeliff to Christopher Stilwell, Sandra Stilwell, $255,000.

• 91 Cranwood Dr, Mark Kirchmyer, William Kirchmyer, Jeffrey Kirchmyer, Joseph Kirchmyer to Andrew Michael Schmidt, Melinda Irene Schmidt, $235,000.

• 120 South Dr, Ryan Homes Of New York, to Tyler Jacobi, Karen Marie Jacobi, $231,770.

• 107 Electric Ave, Mrr Property Solutions Llc to Maria Kaisler,$224,195.

• 27 Savona Ave, This Ones For The Boys Llc to Andrea R Bautista, $185,000.

• 75 Hillcrest Hts, Alice C Kuna, Christine M Kuna to Pamela A Vance, $182,000.

• 1181 Indian Church Rd, Janice Kilijanski, Richard A Albano, Nancy Jayne Albano to Maria Marecki, $160,000.

• 285 Wimbledon Ct, Kay M Newell to Rush Creek Properties Llc, $105,000.

• 40 Florence Ave, Leeann K Tindell, John J Kapitany Jr to Leeann K Tindell, $8,400.