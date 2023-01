Erie County real estate transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Nov. 19, 2022.

AKRON

• 6 Sunrise Dr, Patricia A Gaczewski to Charles Hawkins, Megan Roffle-Hawkins, $245,000.

ALDEN

• 3410 Home, Cassandra Jernatowski to Tina Marie Jernatowski, $260,000.

• 11275 Westwood Rd, Herbert H Schmidt III, Scott Alexander Schmidt to Garrett Hall, Lauren Hall, $235,000.

• 1382 Elm St, David A Masci, Deborah A Masci to Carolyn R Owczarczak, David Gregory Owczarczak, $225,000.

• 1073 Bonnie Lake Dr, House2Home Investing Llc to Eric R Kennedy, $170,000.

• 1146 Exchange St, Carol A Russell, William F Russell to Ashley R Ohara-Mccloskey, $140,000.

AMHERST

• 42 Burbank Dr, Michael J Jarmusz, Caryn M Jarmusz to Jeffrey Yager, $811,000.

• 114 S Cayuga, Shelley M Kimelberg, David H Kimelberg to Waseque A Qazi, $770,000.

• 20 Brockton Rdg, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Craig A Saline, Sharon M Saline, $715,940.

• 130 Harbridge Manor , John T Tr Brodfuehrer, Reginald B Ii Tr Newman, Clark C Tr Newman to Clark C Tr Newman, Reginald B Ii Tr Newman, John T Tr Brodfuehrer, $700,000.

• 67 Founders Lake Ct, Dipeshkumar Patel to Leonid Panilovich, Nadezhda Panilovich, $671,000.

• 381 Lebrun Rd, David A Tr Schlein, Charlotte L Dec 042215 Tr Braun, Edwin J Tr Braun to Jenny Romero, Nahallie S Kiser, $550,000.

• 1475 Tonawanda Creek Rd, Christopher Hildreth to Christopher J Turchiarelli, $539,900.

• 36 Troy View Ln, Yuan Tian, Yahao Bu to Shams Hamideh, Sinai Hamideh, $480,000.

• 223 Glen Oak Dr, Joseph G Rutkowski to Nicoya D Walker, Matthew L Walker, $415,000.

• 154 E Royal Pkwy, Elmbrook Development Inc to Jeanne L Wiles, Kevin F Wiles, $409,000.

• 157 Brookdale Dr, Margaret A Naples, David M Naples to Rizwana Tasmin, Habibul Bakht, $400,000.

• 84 Harper Rd, Sharon Ruminski to Bryan H Worth, Molly Worth, $400,000.

• 86 French Oaks Ln, Robin Ordaunt-Kress, Sharlene Rypysc, Melvin Epstein, Howard Epstein, to Joshua A Vogler, $392,000.

• 321 N Forest Rd, Julia Rosic Brueckl to Craig Gestring, $385,000.

• 279 Sprucewood Ter, Robin Mordaunt Kress, Michael D Kress to Karen Thomas, Zachary Thomas, $350,000.

• 3178 Sweet Home Rd, Tyler Prigionieri, Katlyn Wescott to Amy Sujka, $324,900.

• 46 Gordon St, James R Baldwin to Nadine Ayoub, Christopher V Fritz, $315,000.

• 92 Walton Dr, Glenn T Hart to James D Kim, June J Chang, $299,000.

• 306 Walton Dr, Victor L Paquet III to Julia Sosnowski, Devon Miller, $290,000.

• 487 Washington Hwy, Brandy E Meece to Panda G Smithson, Stephen Bobby Smithson Jr, $289,900.

• 64 Wiltshire Rd, John G Rcr Schmidt Jr, Eight Lives Holdings Llc Rcr to Mohsin Raza Sayed, Sabina Mohsin Sayed, Zain Abbas Mohsin Sayed, $272,000.

• 339 Washington Hwy, Catherine Marie Delbarba to Michael A Dibernardo, Ellen C Ball, $262,611.

• 7C Homer Ln, Denise A Carnes, Michael J Carnes to Jack Giammaresi, $260,000.

• 68 Cornell Ave, Hilary H Olds, Zacchary P Tenhuisen to Amy Garbacz Snyder, Neal Thomas Snyder, $258,700.

• 192 Evans, Karl N Schlifke, Brian P Schlifke, Mark J Schlifke to Gregory A Teplitsky, Sarah Elizabeth Blewett, $255,700.

• 155 Los Robles St, Adavid Llc to Emily Susan Hurley, $250,000.

• 1 Stoneledge Ct, Richard A Marotto Jr to Newton Addo, $235,000.

• 4225 Millersport Hwy, Sean P Lillis to Caitlin M Lillis, Ryan J Bress, $225,000.

• 20 Argosy Dr, Henry A&Ardath M Grajek Trust (The) 031097 Tr to Brandon Joslin, $225,000.

• 1390 Maple Rd Unit 3, Marie L Palermo Irrevocable Trust 031115 Tr to Susan Cosentino, $200,000.

• 20B Georgian Ln, Jae K Phyo to David C Miller, $198,000.

• 3 Tralee Ter, Jessica L Pepe to Denise Nagode, $160,000.

• 140 Charter Oaks Dr Ub , Oleg Demus to Rachel Perelstein, $155,000.

• 4609 Chestnut Ridge Rd Unit C, Vikas Chadha to Andrew White, Beverly White, $140,000.

• 550 Grover Cleveland Hwy, County Of Erie, Scott A Bylewski to Nmatm Group Inc, $130,000.

• 4A Foxberry Dr, Stewart A Landau, Denise F Landau to Diane Brady, Stephen Brady, $115,150.

• 96 Jasper Dr, Scott A Bylewswki, County Of Erie to Rsbd Llc, $110,000.

ANGOLA

• 25 School St, Katie S Hamm to Dennis Spicciatie, Mary Margaret Spicciatie, $225,000.

AURORA

• 1234 Center St, Kathleen A Lillis, Edward M Lillis to Thomas Kotarski, Amy Kotarski, $510,000.

• 2150 Lapham Rd, William F Tr Savio, Emraan Ben Tr Ansari, Kimberly B Dec Tr Ansari, Safiya Ben Tr Ansari to Eugene A Kowalczewski, $480,000.

• 233 Behm, Keith Warning to Eugene J Wehrfritz, $345,000.

• 1994 Davis Rd, Tracy Shanley to Christopher W Musshafen, $191,000.

• 4727 Transit Rd, Natalia L Valencia, Adelfino Trejo to Edwin Glass, $180,000.

BRANT

• 242 Lotus Pt Rd, Becca Regina Mckee to Irvin Reinard, Karen Reinard, $175,000.

• 1207 Milestrip Rd, County Of Erie, Scott A Bylewski to Sns Investment Group Llc, $75,000.

BUFFALO

• 723 Parkside Ave, Nicole A Franz, Edward P Franz to Michael J Brooks, $465,000.

• 102 Saranac Ave, Christopher R Oconnor to Shannon Elizabeth Marie Mccabe, $420,000.

• 193 Lovering Ave, Lawrence Calabrese to Joseph A Wojnowski, $380,000.

• 36 Abbottsford Pl, Caroline B Canton Diaz, Mauricio Canton Diaz to Emily Hillman, Alexander Schimert, $340,000.

• 625 Starin Ave, Rachael Mark to Jakku Properties Llc, $295,000.

• 291 Mckinley Pkwy, Frank C Castiglia, Heather A Castiglia to Claire M Kelley, Patrick R Goodspeed, $280,000.

• 357 Taunton Pl, Nicolas G Largo, Christina M Gulla to Patrick Jones, $260,000.

• 194 Taunton Pl, Brittany J Perla, Cory M Perla to Kellyn Torres, William Torres, $250,000.

• 252 Summit Ave, Kathleen M Castillo, Dennis A Castillo to John P Zenger, $245,000.

• 78 Mariemont, Michael F Distefano to Gage Hilton, $240,000.

• 209 Amber St, Bennett R Marquis to Christine Figueroa, Flavio F Figueroa, $235,000.

• 183 West Ave, Samantha L Hernandez to Maria Torres-Hernandez, Lillian Quintana, $225,000.

• 47 Crescent Ave, Dasie Elizabeth Lockett-Todd to Barnato Llc, $220,000.

• 173 Minnesota Ave, James Quaye, James Quaye, James Quaye to Kazi Akil Mahmud, Kazi Akil Mahmud, Kazi Akil Mahmud, $215,500.

• 781 E Eagle, Robert M Ziolkowski to Sarah Medina, $210,000.

• 302 W Delavan Ave, Idelisa Alvarez-Licea to Gordon R Spivey, $205,000.

• 236 Ideal, Kats Development Llc to Michele A Mccullough, $200,000.

• 93 Martha Ave, Md Abdul Motin Munshi to Latonya Foster, $200,000.

• 1368 Delavan East, Friends&Faith Inc to Novosys Inc, $190,000.

• 159 S Legion Dr, Phillip B Lane to Laura E Daigler, Joshua E Casillas, $183,900.

• 84 Hammerschmidt Ave, Tim J Eng to Barbara Napieralski, Kathy Napieralski, $179,999.

• 115 Grove, Jeremy Stott to Jessica Page Ilunga, $179,000.

• 26 Woodside Ave, Anthony R Coniglio to Silver Lining Homes Llc, $175,000.

• 781 Northampton St, United Fulton Enterprises Inc to Ariful Islam, Baby Islam, $175,000.

• 41 Langfield Dr, Garfield D Wright to Deidre Belcher, $175,000.

• 57 Victoria, Ulysees O Wingo Sr to Ulysees O Wingo Jr, $175,000.

• 658 Eggert, George Prewitt to Bonita Lanae Banks, $170,000.

• 108 Rutland, Susan M Feely to Jessica Koch, Alexander Koch, $170,000.

• 352 East St, Habitat For Humanity/Buffalo Inc to Tanaka King, $165,000.

• 140 Norman, David Robert Lomas, Steven Francis Lomas to Bailey M Flick, $152,775.

• 209 Leroy, Md Rahman to Dream Atari Llc, $150,000.

• 234 Doat, Barbara A Kopp to Mohammad Nizam Uddin, $150,000.

• 2125 Niagara St, Vf Plumbing Llc to Edward Aboni, $145,000.

• 321 Cornwall, Ec Cohen Real Estate Llc to Sohel Ahmed, $145,000.

• 238 Utica E, Mary L Johnson to Shameem A Lipy, $145,000.

• 32 Verona St, Faithful Homes Llc, Faithful Homes Llc to Site 87 Llc, Site 87 Llc, $138,000.

• 322 Doat St, Frances R Mccollough to Padma Buffalo Inc, $135,000.

• 303 Weimar St, Rose Marie Zanghi, Frank C Zanghi Jr to Lorri Atkins, $122,800.

• 205 Winslow Ave, Nilufa Uddin, Mohammed B Uddin to Samima Akter, $122,000.

• 392 Doat St, Earthanicol Mcclary to Jakir Hossain, $121,500.

• 163 Phyllis Ave, Nannie Lee Woods to Samson Makayi, $121,000.

• 1042 Kensington, Farjana Islam, Md Naimul Islam to Md Farid Hosen, Md Babul Aktar, $120,000.

• 76 Millicent Ave, Cobny Llc to Abasi Muhina, $119,900.

• 158 Sumner, Ferdous Akther, Jaynal Abdin to Razia Begum, $115,000.

• 33 Roma Ave, Nicole Nootenboom, Curtis Taber, Constance Blumreich AKA Connie Blumreich to Amina Sarker, $110,000.

• 620 Woodlawn, Bertha Smith to Mohamed J Hameed Lebbe, $105,000.

• 205 Eaton St, Ferdousi Akhter, Ferdousi Akhter to Nurul Amin Siddiki, Nurul Amin Siddiki, $105,000.

• 154 Gilbert St, Rebel Properties Llc to Shah M Rahman, $101,000.

• 69 Pontiac S, County Of Erie, Scott A Bylewski to Fol Usa Corporation, $100,000.

• 286 Shumway, Titonpreanka Builders Ltd to Business Development Group Inc, $98,000.

• 61 Hazelwood, Abul Kashem to Nasreen Fazal, $95,000.

• 140 Weiss, Ctr Buffalo Group Llc to Jeremy Thomas, $92,500.

• 136 Milton, County Of Erie, Scott A Bylewski to Md Islam Nazrul, $90,000.

• 37 Laird, Zmg Group Inc to Longjam Jyotilal Singh, Naw Nyein Pyae Sone Thaw, $90,000.

• 684 Division South, Albert Leonard Sprague Jr to Darian Bryan, Jessica Bryan, $90,000.

• 336 Woltz, County Of Erie, Scott A Bylewski to Evergreen Platinum Llc, $85,000.

• 38 Keystone, County Of Erie, Scott A Bylewski to Evergreen Platinum Llc, $83,000.

• 81 East, Rebecca Torres to Bertram L Torres, $82,000.

• 1267 Seneca St, County Of Erie to Papon Ahmed, Ismail Hossain, $80,000.

• 176 Olympic, Scott A Bylewski, County Of Erie to Evergreen Platinum Llc, $79,000.

• 253 Benzinger, Scott A Bylewski, County Of Erie to Mohammad Nazrul Islam, $79,000.

• 131 Harriett, Scott A Bylewski, County Of Erie to Mohammed Ali, Bibi Bilkis Begum, $74,000.

• 272 Olympic, Scott A Bylewski, County Of Erie to Evergreen Platinum Llc, $74,000.

• 84 Remington Pl, Barbara Tobias, Michael E Tobias to Brian Hillery, $72,500.

• 50 Ericson, County Of Erie, Scott A Bylewski to Shahid Ullah, $70,000.

• 36 Knoerl Ave, Residential Credit Opportunities Trust V-D Tr to Erie County Investments Llc, $48,000.

• 209 Oxford, Timothy H Mahiques, Jared N Jardina-Kish to Timothy H Mahiques, $43,000.

• 76 Dorris Ave, Bertha Davis to Fm&D New York Inc, $38,000.

• 239 Fox St, Willie Higgs Jr to 716 Estates Llc, $35,000.

• 114 Hastings Ave, East Rock Financial Llc to Amelia H Moore, James Henry Moore, $28,000.

• 85 Ullman St, Gary L Aljoe to Mmr Property Solutions Llc, $15,000.

• 253 Roslyn St, Wright Ira Ben Pam, Horizon Trust Company Cust to Jamuna Corporation, $11,500.

• 125 St Joseph, Raymonta Cabell to John E Kidd, $9,000.

CHEEKTOWAGA

• 95 Nantucket Dr E, Teresa Peters to Hussain Dulal, Tahmina Bushra, $318,000.

• 2945 William St, Diane Malicki, Robert G Malicki to Kenneth Wayne Moultrie, Amy Lyn Close, $255,000.

• 931 Maryvale, Marilyn Witmer to Rosemary Malek, $251,000.

• 94 Liberty Ter, Benjamin R Wolf, Meghan A Corcoran to Kalee Galletta, $240,000.

• 25 Sandy Ln, Donald P Derk to Lisa Marie Proulx, Stephen James Proulx, $240,000.

• 35 Harris Ct, Shalayna Lukasiewicz, Joseph Lukasiewicz to Michael Lukasiewicz, Emily Stefano, $235,000.

• 153 Diane Dr, Donna J Brown, Timothy J Brown to Leasha Marie Johnson, Ryan Johnson, $235,000.

• 91 Ceil Dr, Lisa A Herrmann to Kamir De La Cruz Rodriguez, $230,000.

• 24 Strawn St, Scott Slaiman to Md Abu Shahriar, Shahida Khanam, $225,000.

• 48 Lordan Dr, Eugene E Czajkowski to Kristy E Colvin, Andrew I Colvin, $220,000.

• 58 Crandon Blvd, Norman A Haberl, Josephine T Haberl to Shahana Khanam, Mohammad Bahanur Rahman, $216,000.

• 55 Brentwood Dr, William T Hartnell Sr to Kelsey L Gramza, Mitchell S Fischer, $215,000.

• 40 Huth Rd, Shanaj Parvin Mithun, Mohammad Yaqub to Farzana Kawsar, Mohammed Abdul Hamid, $210,000.

• 287 N Willowlawn Pkwy, Jessica Kraft to Donald D Mikowski, $200,000.

• 84 Ellen Dr, Selecti Property Management Llc to Kristofer M Oconnor, $195,000.

• 2683 Harlem Rd, Sandra Frasier to Aminur Rahman, Mst Hasna Begum, $190,000.

• 139 Francis, Thomas Gallagher to Ryan A Niemczal, $190,000.

• 48 Mildred Dr, Anthony M Silveri to Jesse L Fronckowiak, $190,000.

• 42 Freda Ave, Michael S Barbera to Walter L Henderson, Kia L Wilson, $188,000.

Support Local Journalism Your subscription makes our reporting possible. Support this work for $1 a month

• 19 Loxley Rd, 416Homez Inc to Amena Begum 81 Usa Inc, $180,000.

• 28 Danielle Dr, Sylvia D Paladino to Katherine Elizabeth Lipczynski, Michael John Hockwater, $177,000.

• 18 Glidden St, Florence Chrzanowski, Kim Marie Mcgarvey, Tammy L Poisson to Daniel Joseph Burlingame, $175,000.

• 111 Aris Ave, John J Stineman, Florence H Stineman to Shannon Stocker, $175,000.

• 8 Doyle Ct, Charlene A Borowy to Linda Gramza, $156,000.

• 59 The Ave, Sarah Medina to Jerry J Ridgeway, Talyssa Dean, $150,000.

• 50 Evergreen Pl, Ashley N Schierer, Ryan M Buono to Danielle Masse, Lori A English, $150,000.

• 88 Briarcliff Rd, Rosemary Kulaw, Gregory Kulaw to Kristi Sajdak, $142,000.

• 118 Northern Pkwy, Scott A Bylewski, County Of Erie to Rsbd Llc, $130,000.

• 58 Bory Dr, Gerard C Cwiklinski to Michael P Cwiklinski, $125,250.

• 110 Buell Ave, Scott A Bylewski, County Of Erie to Sns Investment Group Llc, $120,000.

• 52 Meadowbrook Pkwy, Rudolph Pajak Jr to David Korzkowski, $110,000.

• 19 Wellworth Pl, Thaddeus C Zielinski to Dawn P Rzepka-Giancarlo, $108,350.

CLARENCE

• 9683 Golden Aster Ct, R&D Contracting Inc to Gary J Cappellino, Mary Anne Cappellino, $975,000.

• 5570 Via Marina , Sharon L Pezzino, Richard F Pezzino to Jihae Lee, Taiho Shin, $721,500.

• 9068 Covington Dr, Essex Homes Of Wny Inc to Jeanette Dauber, Stanley Dauber, $576,890.

• 8851 Millcreek Dr, Nels Cremean, Elizabeth Cramean, B Eun Lee, Anne Lee to Immanuel Rajkumar Selvaraj, Juliet Carolyn Rajkumar, $570,000.

• 8050 Highland Farms Dr, Melissa J Quinones, Kemuel A Quinones to Joseph G Rutkowski, Carrie Rutkowski, $560,000.

• 5692 Ferncrest Ct Unit D, Robin I Kaplan, Richard D Kaplan to Arthur A&Susan A Becker-Weidman Trust 110121 Tr, $500,000.

• 8685 County Rd, Thomas N Allingham, Katherine S Allingham to Mansour G Mansour, Melissa R Nolan, $280,000.

• 4390 Harris Hill Rd, Debra J Kustas to Jarrett Douglas Mccann III, $255,000.

COLDEN

• 8784 Lower East Hill Rd, Peter Elkins, Luanne Elkins to Brianna Ward, $100,000.

• 9153 State Rd, David J Crotty to Thomas Cox, $70,000.

• 10483 Partridge Rd, Carol Mary Martin, Sean E Martin to Robert John Grandits, $27,500.

COLLINS

• 13703 Brewer, Betty L Martin, Michael C Gawlak to Michael J Schuster, Julie Ann Schuster, $270,100.

• 14003 Brewer Rd, Linda Gellatly to Austin L Keppler, Alexis A Carney, $250,000.

• 70 Bader Ave, Caitlin M Mcmurray to Dennis Huber, Jessica Huber, $175,000.

• 111 Buffalo St, Daniel Miller to Paul Zimmermann, Peter Zimmermann, $65,000.

DEPEW

• 81 Bellwood Ln, Michael R Tibollo, Barbara Mclelland to Jennifer Ann Anticola, $260,000.

• 205 Borden Rd, Jay D Suckow to Mjj Equipment Llc, $145,000.

• 291 Evane Dr, Alesia M Dienno, Keith A Dienno to Alesia M Dienno, $30,000.

EAST AURORA

• 367 Girdle Rd, Marybeth Reed, Catherine M Mastin, Judith A Kulesa, Robert D Schultz, Gerard E Schultz Jr to Gretchen Marie Peterson, David C Batkowski, $627,500.

• 292 Perry St, Paul Joseph Braunscheidel to Lindsey C Taggart, Andrew W Taggart, $511,000.

• 522 South St, Mary E Snyder to Matthew Yustin, Andrea Miller Yustin, $290,000.

EDEN

• 8857 S Main St, James V Colgan, Amanda L Colgan to Timothy M Shutt, $265,000.

• 8355 Cobblestone Ct, Charles H Keesler to Jason William Whitehead, Toni Ann Whitehead, $242,000.

• 2489 Hemlock Rd, Rebecca R Szymanski, Kyle J Szymanski to Thomas Young, Paige Baker, $140,000.

ELMA

• 30 Sigman Ln, Lorraine Bisco, James G Bisco to Adam Pehur, Janie Pehur, $350,000.

• 1600 Bullis Rd, Sharon R Robida, Glenn W Horrigan, Daniel W Horrigan to Lisa King, $205,000.

EVANS

• V/L Potter Rd, Catherine M Oldenburg, to Auguste Janovic, Steven L Janovic, $330,000.

• 9205 Lakeside Ave, Stephanie J Johnson, Daniel E Johnson to 9205 Lakeside Road Llc, $300,000.

• 9906 Utica St, Hogg Builders Inc to John B Hayes, $185,000.

• 257 Garfield Ave, Sara L Mattingly, Darren T Mattingly to Quentin Ryan Jensen, $181,500.

• 473 Monroe, Scott A Bylewski, County Of Erie to Buffalo Erie Niagara Land Improvement Corporation, $126,900.

• 1020 Backus Rd, Scott A Bylewski, County Of Erie to John Gresko, $65,000.

GRAND ISLAND

• 152 Sandpiper Ln, Susan M Karalus, Kris J Christensen to Lsrmf Mh Master Participation Trust Ii Tr, Us Bank Trust Na Tr, $382,193.

• 727 Alt Blvd, Roxanne Walter, Matthew A Walter to Bryan M Bencic, Amy Bencic, $362,000.

• 179 Slate Ln, Ryan Homes Of New York to Stoyia Klys, Jim Klys, $340,605.

• 177 Slate Ln, Ryan Homes Of New York to Eric B Glenn, Jennifer R Glenn, $311,325.

• 68 Elsie Ln, Lynda J Costello to Keuryn K Siragusa, Lauren E Schihl, $185,000.

• 995 Carter Dr, County Of Erie, Scott A Bylewski to Cleotis Dean III, Cleotis Dean Jr, $80,000.

• 2198 Fix Rd, Raymond L Deglopper to Eileen A Niland, James M Niland Jr, $7,500.

• 2198 Fix Rd, Raymond L Deglopper to Artie M Mcauliffe, Thomas F X Mcauliffe, $7,500.

HAMBURG

• 86 Sandra Pl, Marissa Harmer, Michael Harmer to Margaret M Macdonald, Kevin D Sullivan, $405,500.

• 43 Allie Ln, Nicole Leigh Stovre, Michael Lawrence Stover to Izaz Amhed, $400,000.

• 3633 Breckenridge Rd, Debra A Tomasello to Donald Wesley, Penelope Wesley, $350,000.

• 6182 Woodford Dr, Enrico J Francani to Joel Capolongo, Melissa Jean Capolongo, $308,000.

• 5785 Diana Ln, Steven Wilkie, Andrea Wilkie to Keith M Connolly, Andrea M Eastbury, $280,000.

• 160 Chapel Glen Dr, Jerome Nagy to Abigail Fetterick, $254,716.

• 4437 Waveland Ct, Christopher B Ferguson to Jason A Jackson, Lauren E Jackson, $250,000.

• 146 Forestal Dr, Amy M Taylor to Tyler Diorio, Leigh-Anne Diorio, $210,000.

• 3882 Lynn Dr, Darlene L Bowen to Adara Smith, Matthew Smith, $202,000.

• 4457 Little Pine Rd, William R Frye to Kristen Macneil, $190,000.

• 4163 South Park Ave, David L Pedone to Nicole K Oneill, $155,000.

• 5166 Pittsburg St, Carol M Staffehl to Monnica Jeffers, Nathan Jeffers, $71,000.

• 3643 Second St, Louis&Mary Lou Toporek Irrevocable Trust to David L Toporek, $40,000.

HOLLAND

• Part Of 0 Partridge Rd, Suzanne R Draper, to Micah R Griffey, Reilly J Griffey, $225,000.

• 8025 Hunters Crk Rd, Harten Peggy Von to Gregory A Savage, Amy M Savage, $175,000.

KENMORE

• 422 Wardman Rd, Gregory Sanderson to Katherine Duke, Michelle Duke, $296,000.

• 338 E Hazeltine Ave, Joseph D Khreis to Caitlin R Reilley, Nicholas A Swain, $245,000.

• 54 Delwood Rd, Donna Lee Elwood to Laura K Kibler, $240,000.

• 11 Myron Ave, Debbie Nappo to Zachary E Manuszewski, Katherine P Kraft, $180,000.

• 162 Wabash Ave, Debra A Campisi to Michael J Girling, $75,000.

LACKAWANNA

• 75 Modern Ave, Gerard J Skrzynski to Joel Omar Davila, Romayra Davila, $130,000.

• 114 Stoney, Joseph Kuszniaj, Thomas Kuszniaj to Angelica Aviles, $106,666.

• 114 Stoney, Michael Kuszniaj to Angelica Aviles, $53,333.

• 18 Bethlehem St, County Of Erie, Scott A Bylewski to Maa Construction Ny Corp, $25,000.

LANCASTER

• 16 Sedge Run, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Kathleen M Domino, $485,615.

• 9 Sedge Run, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Ping Wang Revocable Trust (The) 071714 Tr, $480,133.

• 4622 Walden Ave, George Peppes to Rudy Cormier, Kara Vazquez, $450,000.

• 111 Michaels Walk, Michele Busshart to Justin Glodowski, Kara Desiderio, $360,000.

• 14 Hedge Ln, Dorothy C Bartell Residence Trust 10022013 Tr to Julie Meyer, Lester Meyer, $325,000.

• 3 Home Rd, Courtney Kelley, Joseph Keleher to Craig Michael Landseadel, Jennifer Marie Landseadel, $265,000.

• 80 Cambria St, Diane L Kuciel to Stacie Peters, John Peters, $262,500.

• 126 6Th Ave, Raymond M Wagner to Little Fox Property Management Llc, $257,500.

• 112 Slate Bottom Dr, Michael Juzdowski to Nancy Robak, $237,000.

• 471 Central Ave, Shirley M Meier to Dominic J Musilli, Stephanie N Szymanski, $210,000.

• 52 Wilma Dr, Thaddeus S Est Jason to Ronald Andres, $190,000.

• 3901 #72 Bowen Rd, Taylor Rock to Kabita Rai, $135,000.

NORTH COLLINS

• 10433 Pine St, Cheryl Kladke, Jamie Strasser to Alexander R Lombard, $165,000.

• 2138 Langford Rd, Aron J Ayers to Michael Reynolds, $160,000.

ORCHARD PARK

• 7 Hillsboro Dr, Frank J Frascogna, to Brian T Fredericks, Kathleeen M Sweet, $715,000.

• 105 Squire Dr, Bora E Baysal, Susan Felsenfeld to Ross Phillips, Elana Phillips, $450,000.

• 3 Fawn Ter, Sally B Roberts Living Trust 032306 Tr to Elaine M Francis, James C Francis, $400,000.

• 46 Edgewater Dr, Leslie D Bennett to Natalie Skwarek, Hemanth Gudi, $385,000.

• 5 Nieman Dr, Sarah J Pici, Michael V Pici to Joseph Pici, Mary Sellers Pici, $356,000.

• 6704 E Quaker St, Caroline T Dau to Patrick M Daly, Bailey C Daly, $275,000.

• 5555 Big Tree Rd, Russell W Smith to Robert Smith, $265,000.

• 20 N Lake Dr, Katie M Judge to Kevin P Judge, $240,000.

• 24 Kingswood Dr, David Zaccaria, Darlene Zaccaria to Jamie Rochelle Zaccaria, Nicholas Allan Nowicki, $225,000.

• 15 Hazel Ct, William E Eagen Jr to Aaron J Crane, $205,000.

SARDINIA

• 12870 Meyers Rd, Grace L Rosier to Louis Giambrone, $167,000.

• 12910 Deerfield Dr, Rymato Inc, Wny Property Associates Inc to Dawn M Bennett, Tammy Latham, $60,000.

SPRINGVILLE

• 134 Maple Ave, Keith Kasper to Hua Mei Chen, $175,000.

CITY OF TONAWANDA

• 211 Brookside Terr , Richard L Cuzydlo Living Trust (The) Tr to Conor A Atkins, $281,000.

• 240 Grove St, Jackie A Smilinich, Dennis J Smilinich to Steven Feinstein, $275,000.

• 214 Broad St, Michael William Jaeger to Julia Guillaume, Mary Kvetkosky, $245,000.

• 161 Ilion St, Glenn W Ehlers, Lynn M Stein to Rebecca Lyn Hughes, Tyler Leighton Hughes, $223,000.

TONAWANDA

• 62 Cable St, Shed Property Solutions Llc to Frederick Howard, $345,000.

• 198 Wrexham Ct N, Baghdadi Suhailah Mj Al, Saleh Omar Al to Thayaparan Kulasingham, $270,000.

• 2492 Colvin Blvd, Jessica Kearney, Kenneth G Miller to Sandra Betancourt, James I Tubbins Jr, $240,000.

• 279 Woodgate Rd, Russell F Guarino to Jaime M Mcnichol, $219,900.

• 294 Liston St, Dorothea E Schweitzer to Cristina Medina-Colon, Alexander Ehms, $205,000.

• 182 Melody Ln, Ruth A Boughton to Lance D Rekoon, $205,000.

• 2858 Eggert Rd, Buffalo Revival Llc to Alicia Marie Rivera, $194,000.

• 155 Green Acres Rd, Robert Weisner to Tommy Garcia, Abigail Nieves, $190,000.

• 235 Blackstone Blvd, Janet L Muscato, William J Odonnell, Thomas F Odonnell Jr, Paul B Odonnell to Jeffrey W Odonnell, $175,000.

• 227 Wynnwood Ave, Karen E Burke to Tpg Properties Llc, $130,000.

• 98 Waverly Ave, Peter M Baker Jr, Lisa R Baker, Henry A Zomerfeld to Ymr Homes Llc, $126,230.

• 217 Oakvale Blvd, County Of Erie, Scott A Bylewski to Zale Property Holdings Inc, $120,000.

WEST SENECA

• 47 Nina Ter, Michele E White AKA Michele E Lewandowski, Jerremy S White to Janelle L Sullivan, Kevin T Sullivan, $410,000.

• 3 Davis Rd, Ashley Lynn Argentieri, Mario Anthony Argentieri to Christine Gaczewski, Dwayne M Gaczewski, $331,400.

• 1202 Carriage Ln, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Elizabeth A Meyers, $290,015.

• 1201 Carriage Ln, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Mary Ann E Peters, $288,690.

• 36 Westcliff Dr, David L Militello to Jannette Garcia Young, Christopher D Young, $260,000.

• 473 Fisher Rd, Quinn T Rola to Barbara Ferrell, $250,000.

• 170 Westcliff Dr, Zachary M Sireika, Alyse N Sireika to Carley J Bolewicki, $240,000.

• 10 Lyndale Ct, Mary Beth Gallagher to Gary Major, Katya Major, $220,000.

• 67 Cranwood Dr, Ronald A Rzeszutek to Rebekah Elaine Tranchell, $220,000.

• 11 Circle End Dr, Florence Dechellis to Jordan Skotarczak, $215,000.

• 221 Fremont, Charles Farnsworth, Cassara Farnsworth to Jessica M Novack, Keegan L Novack, $205,000.

• 167 Duerstein St, Dawn M Lorenz to Exodus Knoblauch, $167,000.