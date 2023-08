ALDEN

2311 Crittenden Rd, Michael Pieszala to Anthony John Kania, Kathryn M Nowicki, $478,000.

1007 Bonnie Lake Dr, Christopher M Robinson to Joseph M Hynes, $240,000.

AMHERST

350 Alberta Dr, 350 Alberta Llc to Alberta Drive Llc, $1,920,000.

5365 Main St, Monro Inc to 5365 Main Llc, $705,000.

130 Landings Dr, Zheng Yang, Janet Zheng Yang, Peter I Lin to Amanda Zafur, Brian Michael Walter, $675,000.

228 Surrey Run, Franz Richard Ii Griswold, Ellen Elizabeth Gruttadauria to Guenter W Albrecht Buehler, Veena Prahlad, $650,000.

56 Sierra Dr, Ryan Homes of New York to Megon M Gachette, Yves M Gachette, $594,555.

38 Sierra Dr, Ryan Homes of New York to Surendra Pratap Singh, $569,860.

87 Sargent Dr, Max R Lafer, Michelle A Lafer to Kristin Leroy, Joshua Leroy, $540,000.

213 Londonderry, Paul A Smith, Rosemarie J Smith to Rabih Merhej, $475,000.

63 Fairways Blvd, Helene R Barish, to Alyssa Christine Hamel, Mark Daniel Hamel, $367,000.

169 Cherrywood Dr, Arcangela Venditti, Milena Venditti to Alexandra L Zaccagnino, Benjamin N Zaccagnino, $359,000.

142 Patrice Ter, Leona C Miller to Patrick A Kraft, Renee J Kraft, $357,000.

123 Redwood Ter, David A Baca Rubio to Megan M Gullo, $352,000.

55 Cindy Dr, Elizabeth D Kermis, Mary Anne Kermis to Jessica Schiffman, Christian Aichinger, $349,520.

290 Bauman Rd, Thomas F Ii Hurley, Marjorie A Schillo to Chelsea J Ferguson, Richard M Ferguson, $335,000.

384 Berryman Dr, Brian W Siefering to Ayesha Saqebur-Rahman, Asif Zakaria, $325,000.

130 Dalewood Dr, Raymond T Shu to Taylor Taberski, Maria A Taberski, Mary Mcdermott, $315,000.

54 Hyledge Dr, Anne T Seitz, Donald F Seitz to Brittany Neumann, Robert J Neumann, $308,500.

139 Huxley Dr, Catherine R Cornbleth to Aimee C Capelli, Peter J Capelli, $293,000.

15 Dorchester Rd, Deborah A Weitzel, Dennis M Grotke, David A Grotke to Luis A Sanchez, Olga Glagovyak, $283,000.

169 Leonore Rd, Roger L Lalli to Jin Ying Lin, $265,000.

354 Old Meadow Dr, Jean M Armstrong, Timothy E Armstrong to Lori A Poepsel, Joyce M Hughes, $263,000.

117 Park Forest Dr, Russell Dinatale, Ana Stoehr to Rahina Parven, Md Humayon Rashid, $261,000.

118 Bucyrus Dr, Michael J Fabiano, Jean Lucy Fabiano, Marie Molnar to Luann Tessman, $252,000.

165 Berryman Dr, Joan Agt Currier to Sean Smyth, $232,000.

179 Hamilton Dr, Carol A Stier AKA Carol A Norwalk, Diane E Napoli to Carson Bloomingdale, $220,000.

411 Harding Rd, Kathleen Basham to Brian A Mrugalski, Maren Mrugalski, $209,000.

20B Foxberry Dr S, Heather Colosimo to Sofia Badanin, $205,000.

4867 N Bailey Ave, The David J Thomas Revocable Trust to Thi Hoang Ha Nguyen, $205,000.

221 Springville Ave, Cormier Student Housing Llc to Dhaliwal Property Holding Llc, $195,000.

96 Streamsong Ct, Natale New Llc to Angela Patricia Campagna, Michael Peter Campagna, $155,000.

Oakbrook Garage Un, Eleanor Lavey Ponto to Candace L Zuccaro, $12,000.

BUFFALO

303 Richmond, Rebecca C Radke, Michael L Radke to 303 Richmond Ave Llc, $1,150,000.

257 Summer St, Gold Wynn Deco Llc to 257 Summer Llc, $1,120,000.

200 Division S, Mineola Contracting Ltd to 200 Division Llc, $868,000.

665 W Ferry St, Mehmet Erk to Parisa Sadat Ataei, Jeffrey Young, $818,500.

771 Lafayette Ave, Molly 333 Llc to Paula R Bozer, Alan J Bozer, $630,000.

333 Franklin St, Buffalo Development Corporation to Jakku Properties Llc, $600,000.

46 Ketchum Pl, Barnato Llc to Clara Bennett, Karl Byleen-Higley, $442,000.

642 Kenmore, Del-Ken Llc to Sharon A Hartman, Darren R Hartman, $400,000.

3206 Bailey, Tam Of Wny Llc to Mohammad Mokaroom Molla, $357,390.

29 Ontario, 238 Normal Llc, 238 Normal Llc to Queen Force Llc, Queen Force Llc, $355,555.

828 Mckinley Pkwy, Danielle Russell, Rayshad Russell to Jennifer M Shull, $350,000.

71 Cottage St, Donald L Murphy to Catherine G Burden, $350,000.

847 Parkside, Michael N Genga to Dennis Knipfing, $331,000.

268 Saranac Ave, Michael A Gatti, Bernadette M Hall to Gerard J Puccio, $317,000.

110 Ridgewood Rd, Gregory Davis, Lauren Davis to Katharine Clare Mahoney, Mark Mahoney, Thomas Joseph Heubush, $310,000.

26 Park St, Danielle Boudreau, Paul Zawistowski to Christopher Beal, $300,000.

10 Tacoma Ave, Bhima Niroula, Bishnu Niroula to Shawna Adams, $295,000.

492 Connecticut St, Brianna K Nilsen, Austin R Nilsen to Gustavo J Rivera-Gonzalez, Emily E Rivera, $285,000.

15 Ontario St, 238 Normal Llc, 238 Normal Llc to Queen Force Llc, Queen Force Llc, $284,445.

229 French St, William J Walters Jr to 229 French Street Llc, $280,000.

201 Glenwood Ave, Robert A Stowers, Amy N Stowers to Aichun Dong, Ping Huang, $250,000.

23 Mariemont Ave, Richard R Gritzke to Jeco5 Llc, $245,000.

15 Bloomfield, South Buffalo Holdings Llc to Christopher White, Alexis White, $230,000.

363 Rhode Island, Black Dog Ny Llc to Lauren Fina, $225,000.

294 Parkdale, Buffalo Better Housing Inc to Courtney Cobb, $224,900.

608 La Salle, Victoria J Gutierrez to Gillian Belcher, $203,000.

600 Hopkins St, Gannon-Patel Enterprise Llc, Gannon-Patel Enterprise Llc to Lucas Toporek, Lucas Toporek, $188,000.

50 Houst, Noble House Property Group Inc to Kumar Diyali, Kamala Ghatane, $187,500.

78 Milford, Peter Crotty to Rebecca Zamorski, $185,000.

218 Massachusetts, Tyrone Bivens to Nicholas Landon Cullis, $185,000.

149 Folger, 149 Folger Llc to Gina Dibenedetto, $180,200.

221 Fourteenth, Isaac Marial to Ajaib Ali, Chedi Chedi, $180,000.

71 Olcott, John F Novak III, Patricia S Novak to Jeco5 Llc, $175,000.

243 Sycamore, Debra J Hall to Dana Roxanne Harris, $175,000.

12 Ashton, Michelle Stoltman, Matthew L Stoltman to Toni Jay Haugen, $173,000.

274 Hoyt St, Andrew J Wesner, Lisa M Martin to Helen Brown, $170,000.

28 Wade, Blo Renovations&Property Management Llc to Thomas P Carlin, Ania O Works, $170,000.

48 Zittel St, Gino Zirpoli to Timothy C Hoar Jr, $164,900.

2121 Niagara St, Vf Plumbing Llc to Tristan S Street, $160,000.

197 Hertel Ave, Dergham Abukaffaya to Steven R Layman, $145,000.

70 Shirley Ave, Mohammed M Ahasan to Mohammad A Matin, $139,900.

364 Potomac, Benjamin O Igwe to Captain Brunch Properties Llc, $135,000.

461 Herkimer, Jacek Kumor to Biniam Kidane, $135,000.

14 Boehm Pl, Rofiqul Islam Bhuiyan AKA Rofiqul Islam Bhuiysn, Shaheda Akther to Mohammad Khair Bin Zalad Ahmad, Fatimah B Syed Rahman, $134,900.

55 Lang Ave, Empire Realty Services Group Inc to Jade Hughson, $130,000.

220 Minnesota, Benjamin O Igwe to Sukran Ullah Corporation, $130,000.

476 Moselle, Joseph Merritt III to Fth Management Inc, $123,000.

117 Box Ave, Rokeya Begum to Sa Ben Be, $115,000.

34 Joslyn, Nicholas J Morgan Anderson to Glenford Brown, Jamar Brown, $110,000.

133 Esser Ave, Ronnie C Michael to Farhana A Boby, $105,000.

52 Olympic, Samadah A Kathoon to Howlader&Roson Inc, $100,000.

66 Wakefield, Albert Garrison Jr to Rashada Akthar, Mohammad Milad Hossain, $100,000.

136 Peter St, Adrianna Harris, Ana Maria Maza to 136 Peter Street Ny Llc, $100,000.

208 Weimar, Carousel Sub 4 Llc to Weimar2 Llc, $100,000.

191 Weimar, Carousel Sub 4 Llc to Weimar2 Llc, $100,000.

68 Heussy, Leprechaun Properties Two Llc, Lmb Capital Inc to Trevor Davis, Arelys Catena, $95,000.

1967 Niagara, Pruitt Ira Ben Danielle, Equity Trust Company to Abbotsinch Rental Housing Spv Llc, $93,500.

254 Fenton, David Robert Majewski to Mike Toro, $93,000.

29 Ericson, 29 Ericson Llc to Mohammad Asad, $87,500.

19 Hagen, Tzmn Properties Ltd to Ally Sharifu, $87,000.

161 Reiman, David Ira Bendavid Diesenbruch Ira Ben Diesenbruch, Equity Trust Company, Reitz Ira Ben Matthew to Sade D Greene, $85,000.

137 Davey, 137 Davey Llc to Mohammad Mujiber Rahman, $81,000.

324 Plymouth Ave, Ler Gay to Wa Wa Khaing, $80,000.

500 Normal, Ralph Mohr, Mark R Kistela, Pauline Kistela, Richard H Kistela, to Cullinan Development Llc, $75,400.

214 Floss Ave, Kia Mcilwain to Queen City Invest Llc, $71,850.

55 Greeley St, Edward M Lazik Jr to Peter Pinelli, $68,500.

85 Brownell St, Tuxedo Housing Llc to Nai Oo, $60,000.

2128 Kenmore Ave, Tin Aung, Pa T Da to Arakan American Buddhist Inc, $57,800.

127 Stevens, Mary Johnson to Nubad Enterprise Llc, $50,000.

60 Dash, Richard Willard to Josian Mendez, Sonia Mendez, $46,210.

82 Crossman Ave, Ali Salah Musaed to Khairul Alam, $46,000.

61 Hertel Ave, Martin J Folga to Rock Hard Properties Llc, $46,000.

43 Ludington, Gloria E Mutter to Mcmain Llc, $40,000.

11 Californ, Joseph S Mortellaro to Rock Hard Properties Llc, $35,000.

112 Texas St, Katrina D Owens to Yahan Properties Inc, $34,000.

22 Burgard, 85 Group Llc to Md Khan, Nahid Sultana, $7,000.

CHEEKTOWAGA

155 Croydon Dr, Brian J Mikula, Rhonda J Schlenker to Samuel James Orecki, Madeline Kaiser, $315,000.

176 Nadine Dr, Andrew D Mcqueen AKA Andrew D Macqueen to Kittrella M Whitlock, $300,000.

202 Autumnwood, Sarah E Wolf, Brian C Grochoki, Don F Grochoki to Rick A Tresmond, Sabha Tresmond, $267,000.

119 Crescent Ct, Wny 18 Llc to Laura M Figueroa, $265,000.

27 Olcott Pl, Emaar Usa Inc to Zandra D Billingsley, $245,000.

96 Cass Ave, Hector Nieves, Alexandra Ortiz to Rachael Niles, Elysebeth E Simmang, $243,000.

125 Bright St, Frank Ungaro to Gabriel Xavier Vail, Joshua Michael Montanaro, $235,000.

285 Strasmer Rd, Renata E Worobel to Mark Mioducki, $235,000.

216 George Urban Blvd, Joseph Sebastiano to Syed A Ahmed, $235,000.

107 Seton Rd, Zachary D Nestico, Danielle M Kania to Gino Peter Lattuca, Isabella Rose Pullara, $221,500.

47 Delmar Ave, Paul Mazur, Russell Mazur, Mark V Mazur to George Pancio, Madeline Cipro, $210,001.

210 Ellen Dr, Gail A Taylor to Brianna Hodge, Michael Buxton, $210,000.

1258 Walden Ave, Joan M Priebe, Sue Ann Winklhofer to Frla Legacy Llc, $200,000.

3567 Harlem Rd, Janet M Craft, Mark R Craft to Jack Martin Tamburlin, $200,000.

42 East Cavalier Dr, George W Bantle to Kevin Martin Rygg, Danielle Marie Dolegala, $185,000.

27 Laura Ct, Christine I Wojciechowski to Deven Biswa, Ganga Rasaili, $185,000.

478 Dingens St, Md Raihan Uddin AKA Md Raihan Uddini to Timothy R Verheyn Jr, $174,900.

66 Westcheser Dr, Adavid Llc to Tina Ryder, $165,000.

75 Seton Rd, Peter M Zlotkowski to Richard Winter, $142,000.

159 Eastland Pkwy, Jennifer E Davis, Michael C Wild to Zayan Wny Inc, $137,600.

29 Reo, Eftadur Rahman Choudhury, Muhammad Tamin Zaman to Gina Garrison, $130,000.

14 Martinvale Ct, Daniel Monroe, David Monroe, Douglas Monroe, Donald J Monroe, Debra Greenaur, Donna Buchwald to Elizabeth M Canella, Joseph P Canella, $125,000.

70 Marne, Ankjj Canada Inc to Md Mosharef Hossain, $100,000.

279 Griffith St, Lisa M Kazmierczak to Antoinette Williams, $82,000.

53 Preston Rd, Hector E Perez to Biplob Kabir Mowla, $55,000.

CLARENCE

5685 Shimerville Rd, Alden State Bank to Anna Levin, $795,000.

9269 Via Cimato Dr, Brenda T Desroches, Christopher R Morphew to Claude A Schnell Living Trust, $725,000.

6111 Clarence Lane N, George F Kermis III to Kyle P Mease, Sarah Borowiak, $450,000.

4485 E Overlook Dr, Linda M Trzyna, Paula A Koch, Gregory Deinzer to Lynne M Bona, Joseph M Bona, $357,000.

5315 Greenhurst Rd, Ward M Caldbick to Christopher Horvatits, Kailee M Wainwright, $319,918.

8679 Sunset Dr, Cathy Tuhovak to Jay Grimes, Renee Grimes, $300,000.

COLLINS

14663 Buffalo St, Benroc Llc to Robert Becker, Samantha Becker, $12,500.

DEPEW

4685 Broadway St, Necci Holdings Llc, Necci Holdings Llc to Strickland Holdings Llc, Strickland Holdings Llc, $495,000.

4776 Broadway, Trider Llc to Xidi Zheng, $270,000.

46 Dean Rd, Melanie A Prosser to Erin Claire Andrade, Brian Mathias Andrade, $240,000.

45 W Third St, Douglas M Lipczynski to 1734 Davey Hill Inc, $230,000.

252 Calumet St, Stephanie L Haller to Migdalia Lozada, $220,000.

58 Bonita Dr, Justin Bagnoli to Sydney Gennocro, $175,000.

EAST AURORA

471 Main St, Jay W Ricketts, Robert H Gurbacki, Douglas W Marky to Facelift Properties Llc, $800,000.

270 Buffalo Rd #45 & Gar 126, Richard Sojka, Joyce Sojka to William J Burke, $232,000.

EDEN

3068 Hillbrook Dr, Yvonne M Rychlik, David Rychlik to Chad Lindner, Ashley Lindner, $435,000.

2778 Oakland Dr, David A Morgan to Christopher N Doyle-Brown, Amber Lee Pollinger, $250,000.

2539 Beverly Ave, Cornell J Holler, Melissa A Holler to David M Rychlik, Yvonne M Rychlik, $250,000.

8635 Lower Dr, Donald W Campagna, Kathleen A Campagna to Anne E Brindamour, Christopher P Brindamour, $175,650.

2058 Eden Evans Ctr Rd, Kathleen E Wells to Edward A Helling, Kristen J Helling, $137,000.

8926 Carriage Crossing, Joyce M Schreiber Living Trust to Charles G Derose, $70,000.

8207 Schreiner Rd, Richard E Minekime to Sunset Custom Homes Inc, $45,000.

ELMA

451 Stolle Rd, Brandy Rackliff, Kenneth Rackliff to Weichert Workforce Mobility Inc, $680,000.

451 Stolle Rd, Weichert Workforce Mobility Inc to Christopher Welch, Kristen Welch, $680,000.

7041 Clinton St, Linda Morlacci to Cusa Enterprise Llc, $499,000.

3410 Bowen Rd, Angela L Fisher, Lee A Fisher to Jennifer Fisher, Lee A Fisher, $104,038.

EVANS

53 Lorain St, Wny Partner Holdings Inc, Gail Walter to Kristen A Murphy, Kimberly A Hammond, $190,000.

6855 Revere Dr, Rjm Homes Llc to Lori J Lauter, Stephen Lauter, $167,500.

183 Reeves, Jay B Murphy Jr to Susan A Wojda, $130,000.

6861 Wayne Dr, First Property Asset Managers Llc to Christopher P Freitag, David C Esis, $62,500.

GRAND ISLAND

1189 East Park Rd, Stephanie Lynn Nabozny to Andrew R Maziarz, $225,000.

57 Jenell Dr, Denise M Stedman to Kelly Nichols, $225,000.

HAMBURG

4682 Brompton Dr, Nicole Spencer to Rose Mary Rohloff Revocable Trust, $562,500.

4932 Waterford Ln, Waterford Pines Community Llc to Joseph Stanz, Dominica M Stanz, $469,900.

4757 Carlyes Ct, The Marrano/Marc Equity Corporation to Frederick S Toporek Jr, $467,900.

3038 Upper Ct, Jonathon G Rehner, Marissa V Harper to Erika Matsuno Skipper, Scott Michael Skipper, $385,000.

4287 Arrowwood Dr, Mary C Mcmahon to Amy Lynne Boyce, Adam Magnani, $365,000.

17 Therin Dr, Frances E Mckey to Ek Real Estate Fund I Llc, $320,000.

345 Charlotte Ave, Brant R Hodgson, Brant W Hodgson to Mary Elizabeth Turiano-Fox, P Michael Fox, $310,000.

18 Henderson Pl, James O&Margaret T Klinger Trust to Michelle A Ambrosoli, $302,000.

24 Pinegrove Park, The Gleason Family Trust to Patrick S Goeller, Lynn M Steinbrenner, $280,000.

3581 #1 Big Tree Rd, Aron Patrick Borzillieri, Paige Parisi Vivian to Elizabeth K Bacher, $279,900.

26 Milford St, Adam D Bett to William Herder Jr, Madilyn Brown, $260,000.

2150 Lakeview Rd, Michelle A Ambrosoli to Samuel J Vernon Jr, $240,000.

4637 Morgan Pkwy, Lsf9 Master Participation Trust to Suzanne E Macdonald, Jayson C Macdonald, $193,000.

3555 Salisbury Ave, William&Ann Holdings Llc to Kathleen 072817 Tr Palmer, $165,000.

4109 Burke Pkwy, Janet R Bence to Nicholas T White, Nadia K Tomasik, $115,000.

KENMORE

941-955 Military Rd, Niagara Gear Corporation to Amma Properties Llc, $740,000.

79 Knowlton Ave, Mark S Sutton, Paula M Sutton to Ndanga Joel Ramazani, Regine Etungano Ndanga, $282,500.

150 W Hazeltine Ave, Brazos Real Estate Holdings Llc to Katrina Hale, $230,000.

396 Kinsey Ave, Samantha M Darby to Kyle Mccracken, Victoria Caicedo, $222,000.

46 Euclid Ave, Brandon L Denton, Mariko C Denton to Iron Owl Asset Management Llc, $215,000.

379 Wabash Ave, Eric J Plotar to Christian N Torres, Jillian M Meister, $207,000.

165 Hoover Ave, Robert N Hyatt to Kathleen A Brogan, $200,000.

19 Washington Ave, Robert John Ferrara, Nicholas G Grd Baich to Buffalo Group Llc, $140,000.

41 Charleston Ave, Melissa A Zanghi, M Zanghi, Carolyn E Leed to Wny Partner Holdings Inc, Daniel Glusheski, Rymato Inc, $107,301.

LACKAWANNA

237 Colton Ave, Jason R Sole to Margie Lovas, Kristof Lovas, $215,000.

20 Verel Ave, Kelly Bieniek, Thomas M Bieniek to Michelle Pietkiewicz, $160,000.

99 Center St, Christopher J Dickinson to Shatu Property Llc, $120,000.

64 Arnold Pl, Msrw Enterprises Inc to 4104 N Buffalo Rd Llc, $83,000.

1837 Electric Ave, Francis P Taylor Jr to Wolcott Development Llc, $45,000.

LANCASTER

17 Buckingham Ct, Patrick Wade Patterson, Patricia J Patterson to Michael Nigro Jr, Diana M Nigro, $515,000.

10 Kevwood Ln, Kevin Stoldt Sr to Carol Ann Lee, Choong Ki Lee, $507,000.

8 Regency Ct, John V Pastore to Suzanne Margaret Helmick, Gwendolyn Gail Bates, $456,000.

230 Nathan’S Trl, David E Nowicki to Nicolette Alexis Mazzarella, Shawn Timothy Glieco, $430,000.

24 Banner Ave, Maria Rose Antonicelli, Paula Maria Walsh to Santo Fonseca, $345,000.

55 Irwinwood Rd, Rosemary A Czapla to Pamela A Hamman, $250,000.

38 Newell Ave, L&I Cohen Properties Llc to Pear Tree Homes Llc, $85,000.

40 Newell Ave, L&I Cohen Properties Llc to Pear Tree Homes Llc, $85,000.

6 Crabapple Ln, Laurie B Hulton, Edward G Hulton Jr to Laurie B Hulton, $48,000.

MARILLA

1625 Marion Ln, Nancy Lee Kasprzak to Daniel Potzler, Grace Potzler, $340,000.

NEWSTEAD

11973 Stage Rd, Rebecca A Stephenson, Justin P Mcinerney to Alexandra Maria Danakas, $680,000.

NORTH COLLINS

10084 New Oregon Rd, Sean Cooney, Whitney Crispell to Matthew Lapennas, Whitney Yax, $25,000.

ORCHARD PARK

6020 Seufert Rd, George B&Sharon P Moore Living Trust to James C Stuhr, Margaret R Stuhr, $800,000.

16 Highpoint Ct, Devincentis Andrew J, Devincentis Marie to Hua Lin, Melody Lin, Qiang Zheng, $785,000.

53 Arrowood Ln, Michele M Perry, Dale M Kasprzyk to Korri J Hall, Bradley E Hall, $620,000.

5226 Murphy Rd, Donald J Waldraff, Kelley A Waldraff to Henry W Kaack, Constance M Kaack, $485,000.

20 Cranwood Ln, Constance Marie Kaack, Henry Walter Kaack to Nicholas M Shull, Kelsey N Speidel, $483,000.

6390-6392 New Taylor Rd, Madonna A Wolfe to Kevin J Struebel, Tara Struebel, $405,000.

29 School St, Karie M Wellington to Keith Jarosz, Kelly Jarosz, $239,900.

23 Edgewood Farm Ln, Thomas J Johnson Land Development Llc to Sydney J Kandefer, Jeremy R Figler, $170,000.

SPRINGVILLE

399 Mill St, Kristen A Mingle, Paula A Baker, David J Baker, David J Baker Jr, Kevin P Baker to Jordan M White, Kimberly A Matuskiewicz, $231,000.

155 Maple Ave, Kimberly Holland, Holly Hunt to Mrr Property Solutions Llc, $40,000.

CITY OF TONAWANDA

210 Delaware St, Michael Hasenauer to Thomas Howland Mitchell, $250,000.

112 Kohler St, Ryen David Semple to Asia Winger, $150,000.

33 Schuler Ave, Richard J Zahm to John P Sheehan, $142,500.

263 Main St, Janice Zimmermann, Joseph Zimmermann to Rebecca E Zimmermann, Andrew D Zimmermann, $56,400.

442 Morgan St, Richard J Anthony to Joseph Capaccio, Karen M Nevins, $50,000.

73 Highland Ave, Anthony L Bundy to Scott Sheehan, $50,000.

TONAWANDA

608 Woodland Dr, Susan M Gambino AKA Susan A Gambino, Michael A Gambino to Matthew Warner, Samantha Catone, $335,000.

307 Woodmere Dr, Kelly Duncan to Preston Hamill, $320,000.

852 Delaware Rd, Michael J Szymczak, Rachel Hessenthaler to Katherine Grace Mayse, Derrek Reed Mayse, $287,000.

356 Traverse, Gloria Dec Atlas, Irving Atlas to Ismael Estrada, Sarah Defries, $285,000.

23 Winterwood Ct, House Numbers Inc to Kristin Filipiak, Zachary Socha, $271,000.

98 Legion Dr, Margaret E Skibinski to Kaitlin M Maxwell, $250,000.

367 Athens Blvd, Amy J Stoerr, Thomas G Huchinson, Leslie Eisenhauer, Nancy S Bartis, Wendy H Morris, Amy J Stoerr, to Zachary M Krisnosky, $240,000.

274 Orchard Dr, Joel W Nelson to Jennifer Guillow, $230,000.

26 Wilmington Ave, Enza Dassisi, Connie Arnone, Antonio Dassisi to Wanida Dallmann, Adam Dallmann, $228,000.

99 Westchester Blvd, Brendan Cunningham to Jillian Kuzdzal, $227,000.

146 Conant Dr, Christie Lee Baynes to Elizabeth Moore, $225,900.

362 Two Mile Creek Rd, Theresa Delauro to Lu Reh, Law Meh, $221,000.

115 St Johns Ave, Kristen Lucia, Bradley Lucia to William S Hambridge, $205,000.

52 Commodore Ave, Khin Nin Tay, Tha Wah to Mark Hennes, $200,000.

287 Westchester Blvd, Joseph C Lovullo to Dawn Rapazza, $180,000.

681 Ellicott Cr Rd, Linda A Friedman to Wny Development Inc, $150,000.

93 Shepard Ave, Michael Trefney to Peter Rudnicki, $136,000.

505 Ellicott Crk Rd, Robert Mastandrea to Luke Topolski, $50,000.

112 Lyndale Ave, Jamal Harb to Kevin Martin, $33,500.

24 Douglas St, James M Nessler to Christopher J Butts, $13,500.

WEST SENECA

109 Camelot Dr, Gary D Ii Sengbush to Joseph K Oconnor, $470,000.

41 Mill Rd, Marie T Owczarczark to Ricardo Sanz Martin, Megan R Sanz, $379,999.

25 Oakbrook Dr, Linda A Makey, Michael E Makey to Kaitlin E Knaszak, Sam Lawley, $360,000.

302 Carriage Ln, The Marrano/Marc Equity Corporation to Pui Man Rosalind Lai, $346,500.

22 Glenmar Dr, J Thomas Sommer, Patricia Anne Sommer to Meghan R Goodwin, Alex M Goodwin, $321,000.

93 Sibley Dr, John D Rosenhahn, Karl P Rosenhahn, Maria T Tober, Joyce Oles to Neil P Mccormick, Brianna M Mccormick, $307,000.

3875 Clinton St, Karen M Mcrae, Michael G Mcrae to Sarah Pruski, $290,000.

343 Union Rd, Barbara A Shanahan to Ralph C Lorigo, $280,000.

1 Brookedge Ct, Olivia M Miller, Ty A Bentham to James F Campofelice, Phyllis Campofelice, $261,000.

225 Boncroft Dr, Jessica M Zimmerman to Andrew Edward Sandel, Emily Elizabeth Biddeman, $230,000.

60 Woodcrest Dr, Mary E Seekins-Brendl, John W Brendl to Bonazelli Holdings Llc, $160,000.

487 Main St, Mary J Godwin, James C Godwin to Sarah A Miller, $107,000.

166 South Drive, 1000 Queens Grant Llc to Ryan Homes Of New York, $37,500.

164 South Dr, 1000 Queens Grant Llc to Ryan Homes Of New York, $37,500.

188 South Dr, 1000 Queens Grant Llc to Ryan Homes Of New York, $37,500.

190 South Dr, 1000 Queens Grant Llc to Ryan Homes Of New York, $37,500.

66 Fernwood Ave, Joseph Demarco to Nicole Pearce, $12,000.