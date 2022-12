Erie County real estate transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Oct. 8, 2022.

AKRON

• 11875 Hunts Corners Rd, LNL HC LLC to Jason M Langendorfer, Kerri A Reszel, $495,000.

• 5400-5402 Barnum Rd, Choice Employment Services LLC to Nancy A Santarelli-Howarth, $295,000.

• 6 Mill St, Biscaro Family Trust to Timothy Gull, Candy Zackey, Thomas Zackey, $135,000.

ALDEN

• 12725 Genesee St, Dale Shaw to Lisa M Schwab, Tyler J Schwab, $412,500.

• 11406 Cary Rd, Diane L Becker, Donald J Becker to Anthony Rybicki, Julie Rybicki, $295,000.

• 11631 Parkwood Dr, Charles Acquisto Jr to Christopher Tornabene, $285,000.

• 968 Clearvue Dr, Linda A Gregorio, Deborah A Ball, Cheryl M Schultz to Brian David Lelonek, $219,900.

• 573 Creekside Dr, Mark M Mcmcoy, Brian Attea, referee to US Bank Na Tr Us, Structured Asset Investment Loan Trust Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-8 Tr , $173,190.

• 1073 E Bonnie Lake Dr, Patricia Wojciechowski, Alfred E Wojciechowski to House2Home Investing LLC, $95,000.

• 12635 Reinhardt Rd, Amanda L Lamontagne, Orion M Lamontagne to Orion M Lamontagne, $25,954.

AMHERST

• 24 Alexia Ct, Jeffrey Grossberg, Marnie Grossberg to Jeffrey P Thiele, Michele L Thiele, $788,500.

• 1239 Eggert Rd, Grant J Szymanek, Grant J Szymanek, Grant J Szymanek to Niagara Frontier Properties LLC, Niagara Frontier Properties LLC, Niagara Frontier Properties LLC, $750,000.

• 47 Beckfo, Jody A Goldstein to Gretchen M Galvin, $750,000.

• 138 S Cayuga Rd, A Jordan Living Trust 042716 Tr Patricia to Bridget Humann, $750,000.

• 10 Ansonia Ct, Javaid A Azami, Noreen R Azami to Brandon M Smith, Courtney E Smith, $725,000.

• 136 Summer Hill Ln, R Papa Testamentary Trust (The) 012813 Tr Frank to Rita A Bencini, Robert L Bencini, $725,000.

• 71 Covent Garden Ln, Cheryl Rossi, Michael Rossi to R Kevin Reynolds, Karen Mclean, $615,000.

• 47 Hampton Hill Dr, Karen J Lang to Dominic Defillippo, Arlan Peters, $551,000.

• 53 Brandywine Dr, Kenneth C Riter, Terese A Riter to Jason Carroll, Martina Tsai, $525,000.

• 199 Sierra Dr, Ryan Homes Of New York, Inc to Orlando Jaquay Lewis, Sheree Hendricks Lewis, $521,550.

• 8 Chicory Ln, Sarah K Anders, Walter R Anders to James L Floor, Melissa J Floor, $515,000.

• 10 Silver Thorne Dr, John Olivier to Jillian K Da Costa, Rui Pedro Da Costa Chaves, $502,500.

• 155 Quail Hollow Ln, Stella M Gillick, William P Gillick to Michael Maley, Debra Maley, $480,000.

• 280 Bramblewood Ln, Kevin Gibbons to Ashley Acevedo, Arnd Pralle, $463,000.

• 124 Britannia Dr, Mary Ann Marso, Michael E Marso to Philip Maiarana, Samantha Maiarana, $430,000.

• 71 Kings Trail, Peter Cohen to Zhenbo Hu, $382,000.

• 443 S Ellicott Creek Rd, Nancy Armstrong, Richard T Armstrong to Michael J Dorgan, $375,000.

• 164 Mt Vernon Rd, Daniel C Menza to Howard Faden, Dara Faden, $355,000.

• 246 Fruitwood Ter, Timothy M Sullivan Jr, Jenna M Sullivan to Jacklyn Gifford, $350,000.

• 130 Cottonwood, Robert E Young, Karen J Young to Jennie Raymond, Brandon Raymond, $340,000.

• 80 Capen Blvd, Jasraj Sandhu to A K M Quamrul Islam Mazumder, Irin Parvin, $285,000.

• 1406 North French Rd, John P Schmidt, Christine E Hinds to Michael Scalzi, Michelle L Scalzi, $265,500.

• 10 Sugarberry Ln, Jeanine M Oneil, John J Oneil to Andrew K Peterson, $255,000.

• 980 Hopkins Rd Unit E, Stephen R Greco III to Theresa R Mazurek, $233,000.

• 9 Keph Dr #6&Garage #11, Jesse R Lewandowski to Cameron Campbell, $227,000.

• 64 Bucyrus Dr, Jeanina M Odien, Robert G Odien Jr to Syed Shabbir Ali Abbas, $225,000.

• 75 Groton Dr Unit G, Julie T Carey to Melissa Stark, $215,075.

• 3355 Hopkins Rd, Kimberly A Lawson, Kimberly A Lawson to Rosanne Davis, William R Davis, Rosanne Davis, William R Davis, $215,000.

• 991 Klein Rd, Mary C Sinon, Rose-Marie Bolt to Usacan Real Estates LLC, $210,000.

• 210 Harrogate Sq, Jeffrey R Bowen to Rae-Ann Stack, $209,900.

• 950 Hopkins Rd Unit A, Robert F Davisson to Debra Croutworst, $207,000.

• 1410 Dodge Rd, Lisa A Lograsso, Carl M Lograsso to Twenty One Rentals LLC, $200,000.

• 110 Delta Rd, Richard S Trzaska to Sabeeha W Alayan, $200,000.

• 116 Springville Ave, Bina R Chanu, Nirendra K Singha to Ayet Properties Inc, $190,116.

• 1145 Youngs Rd Ug, Maria Carey to Randall Biehl, $182,000.

• 1210 Youngs Rd Unit G, Colleen Creighton, Colleen Creighton, Colleen Creighton to Ashley N Flanagan, Ashley N Flanagan, Ashley N Flanagan, $165,000.

• 7 Presidents Wk, Vernon E Calander Jr to David Coric, Kathryne Coric, $158,268.

• 17 Buckeye Rd, Paul J Tatu to Joshna Singh, $155,000.

• 4775 Chestnut Ridge Rd Unit 8, Victoria A Horecki to Joe Lin-Hill, Nicole Lin-Hill, $148,000.

• 46-D Beehunter Ct, Robert Merrifield to Michael Miller, Barbara Miller, $145,000.

• 586 N French Rd Ste.101, Darrel R Lloyd Jr to J Wild Property LLC, $115,000.

• 65 Greenwich Dr Unit #3, Congying Wang to Michael Blemel, $107,000.

AURORA

• 100 Stewart Ct, Meghan Robinson, Jerry Hughes Jr to Dion R Dawkins, $1,300,000.

• 1740 Emery Rd, Mary P Mclaughlin, Peter T Mclaughlin to Nathaniel Scott Wells, Chelsea Jo Haviland, $640,000.

• 4 Aurora Mills Dr, Marrano/Marc-Equity Corporation (The) to Gloria S Whitney, Nelson E Whitney, $613,500.

• 997 Sweet Rd, Casey Welch to Therese Soullier, $269,900.

• 141 Pomander Sq, 2016 Family Trust 120216 Tr Boltz to Ashley N Popp, $207,500.

BOSTON

• 8271 Boston State Rd, Clinton R Dekay to Thomas A Stanley, $360,000.

• 8398 Boston State Rd, Kimberly Georger to Christine M Laks, Michael Laks, $290,000.

• 7548 Eddy Rd, Cynthia M Shore, Gary P Shore to Ethan R Whitver, Kayla M Whitver, $200,000.

• 0 W Tillen Rd, David W Daniels Jr to Michele Anderson, William Anderson, $50,000.

• 7018 Sunset Ln, Matthew T Szarleta, Samantha J Wulff to Matthew T Szarleta, $15,000.

BRANT

• 12062 Mile Block Rd, Charlene E Mehnert to Harley A Mehnert, $193,000.

BUFFALO

• 240 Woodbridge Ave, Kevin B Quinn, Therese M Quinn to Anita H Ladori, David J Ladori, $775,000.

• 50 Richmond Ave, Douglas M Kane, Kellena L W Kane to Justin P Azzarella, $650,000.

• 202 Portside, John A Olenick, Kathleen R Olenick to David J Cress, Diane L Cress, $599,000.

• 172 Huntington Ave, Anita H Ladori, David J Ladori to Andrea Gallagher, Colin Gallagher, $515,000.

• 272 Sterling Ave, Seth B Greenbaum to Naples Re LLC, $470,000.

• 247 Lakefront, Frank K Liu, Marcia Liu to Marissa Schneggenburger, $435,000.

• 168 Crescent Ave, Richard J Battaglia to Christine Fontaneda, Juan Carlos Fontaneda, $400,000.

• 800 Columbus Pkwy, Emily A Cornwall, Ashley L Swan to Ashley L Swan, $400,000.

• 48 Sterling, Michelle M Lawrence to Roberto C Cruz, $370,000.

• 582 Utica West, Deanna L Cherico, Stephen R Cherico to Rebecca Brown, William C Santen, $360,000.

• 19 Ketchum Pl, Chelsea L Russell, Daniel G Potter to Winifred P Stanton, $330,000.

• 350 North Park Ave, John R Armstrong, Penny C Armstrong to WNY Billing Services LLC, $300,000.

• 51 Glor St, Soib Karadzhayev to Steven Briggs Salcedo, $296,000.

• 36 Tremont, James Rhoades to 36 Tremont LLC, $265,000.

• 874 Lafayette Ave, Susan Keller Mathers to Kristen L Peterson, $265,000.

• 117 Herkimer St, Wanda Fuentes to Investors Limited Partnership Flavelle, $260,000.

• 263 Sanders, Ronald Ademir Bustamante to Melissa M Doerr, David Doerr, $252,222.

• 80 Page, Nestor O Gonzalez to Mohammed Badr, $240,000.

• 354 Baynes St, Of Isreal The Knesset Of Jesus Biblical&Cultural Center (The) Congregation to Bover LLC, $235,000.

• 780 Amherst St, Finoli LLC to Boren Ren&Shiow Jing Judy Jou Living Trust 112219 Tr, $235,000.

• 121 Whitehall Ave, Margaret Mary Petrucci to Lindsay Amber Chmieleski, $231,900.

• 25 Turner Ave, Paul E Fitzpatrick Jr to William Joseph Vivian, $226,000.

• 213 Sycamore St, Queen City Invest LLC to Ieasha D Johnson, $225,000.

• 527 Glenwood, Ffr Holdings LLC to Dorothy Pratt, $220,000.

• 49 Ripley Pl, Carousel Sub 2 LLC to Benjamin Reading, $220,000.

• 249 Holly St, Alice Damato to Louis J Kaznowski, Brianna M Horn, $215,000.

• 343 Whitfield Ave, Josephine D Zaccagnino to Dennis Hart, $212,000.

• 157 Fargo Ave, Buffalo West Side Properties Inc, Buffalo West Side Properties Inc to 157 Fargo Ave LLC, 157 Fargo Ave LLC, $211,900.

• 179 Mariemont Ave, Mark C Mayville to Bethanne Bartus, $202,500.

• 23 Tenth, Marissa A Dauria, Kacie J Mills to Michael Tona, $201,000.

• 170 Hedley, Marc J Schimenti to Enayet Hussain, $200,000.

• 342 Crestwood, Rhonda C Sireci to John D Dobson, Patricia B Dobson, $200,000.

• 511 Hewitt Ave, Timothy Love to Zahed A Chowdhury, Kulsuma Begum, $200,000.

• 16 Greeley, Ryan M Kenton to Mehran Tehrani, $195,000.

• 136 Goethe St, Marylouise Nanna to Samantha Epps, $188,000.

• 38 Gallatin Ave, Ricardo Gonzalez to Rayonia Everette, $180,000.

• 170 Ladner Ave, Michael J Burnett, Jill G Burnett to Robert Glenn, Erin Glenn, Etienne Joubert, $177,300.

• 115 Wilkes Ave, Irfanul Kabir MD, Rozy Akhter to Shibbir Ahmed, $177,000.

• 276 Carolina St, Dorothy Lewczyk to Laticia M Williams, Robert L Williams, $175,000.

• 93 Spann, Alchem Associates LLC to Elizabeth Minns, $175,000.

• 618 Marilla St, Jonathan Hanover to Catherine Jean Lanker, $175,000.

• 97 Oneida St, Carole R Christiano to Shyful Islam, Afsa Akter Isha, $170,000.

• 446 Wohlers Ave, Glenn Reid to Mohamad El Turk, $167,000.

• 271 Roslyn, Amicus Qubella LLC to Mohammed Nowaz, $165,000.

• 146 Potomac Ave, Tariq Qasas to Michelle Harris, $160,000.

• 88 Riverside Ave, John Joseph Martin to Buffalo Spaces LLC, $160,000.

• 766 Prospect, Martin Salvatore Grisanti Jr to Blue Door Property Development LLC, $160,000.

• 18 Gibson St, Ab Properties Buffalo LLC to Med R Phe, $157,000.

• 69 Zittel St, Key Flooring LLC to John Matthew Mooney, $156,000.

• 468 Fargo Ave, 468 Fargo LLC to Mega Buffalo LLC, $155,000.

• 1947 Niagara, Kathleen A Kitzmiller, Lorraine A Kitzmiller, Lloyd M Kiztmiller to Pu Shwe, Eh Soe, $150,000.

• 108 Hirschbeck, Rong Property Corp to Tylerr Scott, $150,000.

• 137 Weyand Ave, Hara Prosad Mandal to Jarrett Zerkowski, $150,000.

• 54 Evelyn St, Joseph C Crispin to Khine Naing, Khin Myat Nwe, $145,200.

• 171 Austin, Lauder Lp 16621 to Force Lcc Queen, $145,000.

• 47 Ladner Ave, Robert Grunzweig, Ann Hughes to Clare M Yager, $143,000.

• 49 Newburgh Ave, Bell Legacy LLC to Abdur Maikal, $140,000.

• 16 Condon Ave, Boyd W Bertram III, Cheryl Bertram to Henok Bein, $139,900.

• 64 Norris St, Steven D Ward to Juan C Rivera, $135,000.

• 13 Ontario St, Tesluk Living Trust (The) 122303 Tr Irene to 238 Normal LLC, $133,000.

• 57 Pooley Pl, Airrica L Uhteg to Aweis Mohamed, $127,000.

• 70 Sunnyside Pl, Mary Margret Little, Michael Little to Queen Force LLC, $125,000.

• 120 Deerfield, Nick B Sullivan Sr to Kameika Seun Drummond, $123,000.

• 25 Chauncey St, 25 Chauncey LLC to Peninsula Wholesale Holdings Corp, $120,000.

• 85 Simon St, Jb Associates Of Wny LLC to Nicholas Olivieri, $115,000.

• 53 Keystone St, James L Basham to Zharna Begum, Safir Uddin Ahmed, $115,000.

• 328 Mills, Jamario Mcdaniel to Soe Way, Has Pe Yar, $113,000.

• 140 Sidway St, Debra Benes to Saima Ismail, $109,000.

• 450 Doat St, Taslima Akter to Zillur Khan, Zahura Zakaria, $95,000.

• 43 Amber St, Donald Dalton to Brandon Block, $94,500.

• 32 Progressive Ave, Sandra A Fantauzzo, Mark A Fantauzzo to Nicole M Tinnell, $90,000.

• 143 Germain St, Patricia Cortes to Infinite Investors LLC, $90,000.

• 70 Frank Ave, 716 Estates LLC to Hypnarowski Real Estate LLC, $85,000.

• 73 Alma Ave, Javonde Tallington to Tanvir Mollah, $82,000.

• 85 Wood Ave, Main Uddin to Jubly Enterprises Inc, $81,000.

• 80 Sussex St, Sumon Krishna Modak to Creation Properties LLC, $80,000.

• 158 Box Ave, Buffalo Group Ltd Alee to 158 Box Ave LLC, $80,000.

• 223 Blaine Ave, Sfr3-030 LLC to Mostafa Rayhan Mohammad, Forid Khondoker Akther, Fahad Kamran, $70,000.

• 253 Wyoming, Holly Spiller to Queen City Invest LLC, $70,000.

• 146 Longnecker St, Igor Zilberleyt, Liese M Zilberleyt to Charles Farrar, $65,000.

• 68 Schiller St, Ali Khursheed to Jv Property Holdings LLC, $60,000.

• 134 Gelston St, Kathleen Grimm, Frank Maraschiello to Medusa Development 1 LLC, $47,000.

• 495 Grider St, Philip M Martin to Asma Akhter, $44,000.

• 149 Woltz Ave, Safder Ali to Muhammad Khadim, Imran Nazir, $40,000.

• 71 Prenatt, Lillian A Dejac AKA Lillian R Dejac to Waled Al-Okam, $30,000.

• 621 Fulton, Rafael A Moreno to Waled Al-Okam, $30,000.

• 649 Ogden South, Margaret Hendershot to Neer Properties LLC, $30,000.

• 152 Goembel, Cumilla Plaza Reliance Group Inc to Shapla Inc, $30,000.

• 295 Barnard, Raymond D Keane to David Carpenter, $25,000.

• 100 Barnard, Delphine T Reddien to Mossa Papa Meats LLC, $20,000.

CHEEKTOWAGA

• 324 Burke Dr, Anthony Rizzo Jr to Zachery J Whiteside, Deidra M Whiteside, $375,000.

• 1205 George Urban Blvd, Ronald P Burkard, Ruth M Burkard to Brandon M Dycha, $260,000.

• 185 S Transit Hill Dr, Charlotte M Wojdan to Daniel Caruso III, Yvette Cruz, $251,000.

• 850 Maryvale Dr, Kyle Blask to Benjamin Parlato, $247,500.

• 23 Algiers Ln, Rebecca E Taneff, FKA Rebecca E Sikora to Daniel J Tyczynski, $240,500.

• 840 Borden Rd, Don C Franklin to Mohammed Parvez, $218,000.

• 269 Danbury Dr, Maureen L Wilkie to Fatima Harb, Mohammed Harb, $215,000.

• 82 N Seine Dr, Pauline Stalker, Robert Stalker to Delevan Property Holdings LLC, $210,000.

• 39 Gary Ln, Elizabeth Smith to Angela Chong, $210,000.

• 179 Fairvale Dr, Crista A Mycio to Mackenzie Smith, $205,000.

• 22 Campwood Ct, David E Witt, Cory Edward Hauke to Kyle Wlaschin, $201,000.

• 98 Barbados Dr, Patricia A Kendzierski to Lorenzo Rodriguez, $200,000.

• 132 Concord Dr, Sterling Associates LLC to Joly Zakaria, $195,000.

• 1097 Maryvale Dr, Carole A Golden, Leonard M Golden to Laura R Gress, Michael J Gress, $195,000.

• 35 Autumn Ln, York Revocable Living Trust Of Richard L Bakowski 081619 Tr New to Anitajoyce H Garcia, $194,000.

• 1005 Maryvale Dr, Kathleen M Young to Joy Baker, $180,000.

• 511 Walton Dr, Charles Haseltine, James Baszczynski to Victoria M Christopher, Shaun M Christopher, $179,000.

• 64 E Rouen Rd, Alexander Dempsey to Jaclyn N Robinson, $173,900.

• 3115 Broadway, Adam F Kurek to 3115 Property LLC, $169,000.

• 105 Bright St, Barbara Lelonek to Joseph Batorski, $150,000.

• 4528 Union Rd, Ronald A Noworyta, Sophie F Noworyta to Samantha L Allen, $150,000.

• 73 Gates St, Thomas Roger Bykowicz to Ferdousi Begum, $112,500.

• 245 Aris Ave, Joel Winkowski, Richard M Winkowski to Buffalo Group LLC, $85,000.

• 3316 Genesee St, Gurjeet Singh Kang, Ramanjot S Kang to Jammc Estate Corporation, $80,000.

• 1155 Borden Rd, Sandra K Karsst to Theresa Pavalonis, William Pavalonis, $73,999.

CLARENCE

• 5521 Oak Field Ln, Gretchen M Galvin to Amanda Perez, Nicholas Perez, $640,000.

• 8425 Avonside Ct, John P Stevens, Leslie R Stevens to Amanda Kramer, Vladimir Kramer, $590,000.

• 4089 Foxwood Ln, Frederick L Morey, Gina A Morey to Alec Marotto, Kelly Marotto, $590,000.

• 4226 Foxwood Ln, Andrew K Peterson to Angelo S Albert, $525,000.

• 8250 Wolcott Rd, Barbara M Wurzler, AKA Barbara M Murty to Nicholas W Lewandowski, Alicia K Lewandowski, $430,000.

• 8257 Clarherst Dr, Margaret Schmidt to Scott Slaiman, Teresa L Forzisi, $350,000.

• 5910 Goodrich Rd, Jean Horvath Doane to Harbor Holmes LLC, $225,000.

• 9265 Greiner Rd, Marilyn Betz to Karen A Trimmer, Wayne S Trimmer, $200,000.

COLDEN

• 7601 Lew, Lynda L Waldron to Victor P Mohney, $107,000.

DEPEW

• 100 Warsaw, Jonathan A Morgante to Garrett J Jason, $285,000.

• 42 Litchfield Ave, Gregory Miller, Tara L Schiumo to Megan L Brodziak, $230,000.

• 104 Barnabas Dr, John Connolly to Timothy J Cox, $230,000.

• 18 Jackie Ln, Joanne R Pawlak to Christine Irwin, Shawn Adamski, $205,777.

• 564 French Rd, Mitchell Grosofsky to Alisina Ahmadi, Noorjahan Ahmadi, $205,000.

• 43 Terrell St, Larry T Hoeltke to Nathan I Luaghlin, Morgan L Murphy, $189,900.

• 67 Olanta St, Michael A Rich to William F Maryniewski, $185,000.

• 122 Bissell Ave, Allen Roll, Kathryn Butler to Jenna Jacob, $178,000.

• 132 University Ave, Richard F Meindl to Amber Meindl, $125,000.

• 144 Elmwood Ave, David J Bartochowski to Queen City Invest LLC, $11,500.

EAST AURORA

• 164 Center St, Denise A Nagle, Gerald A Nagle to Genevieve J Goergen, Frank R Pelosi III, $360,000.

• 1231 Surrey Run, J Stone Revocable Trust 062811 Tr Gloria to Natalie A Mccabe, Brendan Mccabe, $350,000.

• Vl South St, Susan Purdy Katsinis to Nancy James, Nancy James, $58,000.

EDEN

• 7529 Sisson Hgwy, Deanna Hatrick AKA Deanna L Trautwein to Daniel Gurney, Alyssa F Mcternan, $180,000.

ELMA

• 61 W Jerge Dr, Michael Scaccia, Sarina M Scaccia to Christina M Walkowski, Neil A Walkowski, $467,000.

• 90 Oaknoll Ct, James R Pettys, Peggy A Pettys to Cheryl L Owczarzak, Craig A Owczarzak, $457,400.

• 810 Willardshire Rd, J Smith Trust 041516 Tr Robert to Jason Beck, Leslie C Beck, $420,000.

• 1642 Jamison Rd, David G Baker to Bridget G Sajdak, Michael F Sajdak, $317,500.

• 641 Stolle Rd, John D Cooke, Charlotte H Cooke to Erik J Balcerzak, Jessica L Balcerzak, $250,000.

• 2591 W Blood Rd, Massucci Family Trust (The) 052118 Tr Edna to Sheri Ann Kompinski, $180,000.

EVANS

• 6819 Putnam Dr, Shaunna L Singh, Ryan A Scherrer to Kevin J Merkel, $242,000.

• 1359 Peppertree Dr, James R Jones to Edward Rodgers, Heather Rodgers, $225,000.

• 9615 Point Breeze Dr, LMB Capital Inc, Brian Hillery to James J Kolpack, Michelle L Kolpack, $170,000.

• 9466 Jamestown St, Lori A Baldwin to James K Ii Wood, $135,000.

• 214 Kennedy Ave, Kenneth F Evert to Darlene Jerge, Nathan Mall, $82,500.

• 9615 Point Breeze Dr, LMB Capital Inc, Brian Hillery to Lisa Ann Balbierz, Theodore D Balbierz, $70,000.

• 9462 Lafayette St, Andrew D Kehrer to Jared J Keller, $70,000.

GRAND ISLAND

• 2055 E River Rd, Scott Brady to A Freeland Irrevocable Trust 120221 Tr Julie, $732,500.

• 162 Fairview Ct, Christin Lee, Tenpao Lee to Krista Glownia, Eugene F Mongan Jr, $377,500.

• 408 Colonial Dr, Patrick T Hahn to Brooke Demarco, Ryan Clark, $302,000.

• 1050 Carter Dr, Linda Gramza to Joseph D Lehr, $270,000.

• 3135 Whitehaven Rd, Courtney N Mohr, Daniel J Mohr to Jeffrey Thomas Barrett, $270,000.

• 3330 Sandy Beach Rd, David T Goetz to Genine M Golba, $195,000.

HAMBURG

• 73 Madison Ave, Donald G Palmer, Margaret E Palmer to William&Ann Holdings LLC, $695,348.

• 139 Orchard Ave, Margaret E Palmer, Donald G Palmer, to William&Ann Holdings LLC, $539,588.

• 6718 Willow Ridge Dr, Robert Chowaniec, Suzan Chowaniec to Lawrence Spaulding, Shirley Spaulding, $500,000.

• 4608 East Highland Pkwy, Gary C Ruszczyk, Lisa K Ruszczyk to Deborah Lynn Ann Frink, $430,000.

• 4770 Clifton Pkwy, Joseph Ritzert to Joseph Eugene Dorobiala, $350,000.

• 9 Scooter Ln, William R Scott to Brett M Warthling, $350,000.

• 3666 Howard Rd, Lisa A Meegan, Timothy P Meegan to William Wayne Bieler, Jennifer Christine Cecchettini, $300,000.

• 6008 Margaret Ann Dr, Evan D Daruszka to Margaret A Hull, Steven Eugene Hull, $265,000.

• 4870 Clark St, Jeffrey P Cervoni, Jonathan M Cervoni, Nicholas R Cervoni to Laura M Baryza, $265,000.

• 5101 Bradley Ln, Diane Johnson to Eric Jennings, $250,000.

• 1950 Lakeview Rd, Susan Dilimone AKA Susan Rodino to Milagros M Escalante, Jose Castro, $246,000.

• 6550 E Eden Rd, Merrily Kuhn, James Kulwicki to Christy A Gause, $235,200.

• 5049 Lynwood Ave, Ann Marie Agro, John Agro, Tiffany M Agro to Brian Stachowiak, Marlena Stachowiak, $230,000.

• 4284 Salem Dr, Julie Joyce to Timothy R Bogumil, Colleen Bogumil, $195,000.

• 4730 Lake Shore Rd, Gregory Pikul, Nancy Pikul to Ryli Reanna Chmiel, $175,000.

• 5114 Morgan Pkwy, Kathleen Karelus to Jane E D Morello, $145,000.

• 4995 Thurston Ave, Bradley J Roberts to This Ones For The Boys LLC, $135,000.

• 86 Marlowe Ave, MRR Property Solutions LLC to Potenza 2019 Family Trust 073119, $99,900.

• 3674 Wabash Ave, Kathleen V Jarnot to Gino Albini, $15,000.

KENMORE

• 310 Crosby Ave, Sandra M Laughlin, Michael J Laughlin to Su Su Khine, Tin Hla, $360,000.

• 203 Mckinley Dr, Kyle Wegman, Stephanie L Dinicola to Christopher Ganci, $323,000.

• 53 Westgate Rd, Richard D Aguglia, Richard D Aguglia Jr, Rose Marie Aguglia, Lisa David to Richard D Agugia, Rose Marie Aguglia, Amber Goodman, Christopher Pleto, $262,000.

• 22 Tremaine, Bricks&Mortar Properties LLC to Richard C Ebeling Jr, Tamara K Ebeling, $230,000.

• 72 Charleston Ave, Sandra Ref Lobrutto, Joshua Ref Dubs to Argolica LLC, $194,287.

LACKAWANNA

• 125 Shannon Dr, Heather M Kwiatkowski, Keith R Kwiatkowski to Abdulla M Ahmed, $250,000.

• 79 Balen Dr, Rose Martin to 79 Balen Drive LLC, $235,000.

• 104 Relich Ave, Harold G Kozub to Mercedes A Chentfant-Mcdougall, Dakota S Weaver, $170,000.

• 44 Newman St, Jeffrey M Keough, Bethany G Keough to Ricardo Cruz, $167,500.

• 61 Verel Ave, Benjamin A Paquet to Nicholas S Albanese, Joanne Albanese, $160,000.

LANCASTER

• 71 Heritage Dr, Carl J Salzmann to Anthony Palma, Melissa Palma, $407,000.

• 35 Mary Rachel Pl, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Adriann L Chrapa, $381,690.

• 42 Foxhunt Rd, Zenon Skubish to Christopher M Parrinello, $370,000.

• 4 Regency Ct, Mark Jakiela to Diane Madlock, Stefan Madlock, $350,000.

• 66 Running Brook Dr, Sally Woronowicz to Michael James Jackson, $300,000.

• 21 Brockton Dr, Lee Allard to Richard F Pezzino, Sharon L Pezzino, $244,000.

• 32 Deepwood Pl, Hidden Meadow Lan LLC to Stephen Hlavaty, Erica Hlavaty, $73,000.

MARILLA

• 11060 Lyndale Ln, Deborah L Kamholz to Aaron N Carluccio, $310,000.

NORTH COLLINS

• 10460 Main St, Sharon Friedman, Simon Friedman to Joseph Sprague, $160,000.

• 10631 New Oregon Rd, Vincent J Koener Jr to Anthony Sardo, $50,000.

ORCHARD PARK

• 68 Middlebury Rd, Melanie Jachimowicz, Robert Jachimowicz to Christopher Oconnor, $618,000.

• 8 Melant Dr, Edwin J Marchant Jr to Jill E Rabon, Ronald Keith Rabon, $575,500.

• 34 Chauncey, Natalie J Bellini, James W Vail to Brian J Radloff, Veronica A Radloff, $509,521.

• 6 Falconcrest Ln, Jason A Beck, Leslie C Beck to Heather Kwiatkowski, Keith Kwiatkowski, $459,000.

• 5765 Scherff Rd, Neil A Walkowski to Eric Burroughs, Melissa Burroughs, $425,000.

• 6025-4 Webster Rd, Joyce Bayer to Julie A Allen-Otis, Carl E Otis, $287,000.

• 3 Lakewood Dr, Brian M Stanton, Sharon M Stanton to Amanda L Grenier, Kyle M Palmer, $281,000.

• 2995 Angle Rd, Albert James Marino, Sammantha Pressler to Sammantha Pressler, $256,000.

• 5436 Big Tree Rd, Joseph J Sikora to Jolene M Grzechowiak, Peter T Duggan, Adrianna K Duggan, Jeffrey M Duggan, $229,575.

• 16 Ridgewood Dr, Carole P Brown to Michael J Brown, $80,000.

SARDINIA

• 13000 Allen Rd, Sally Ann Miller, David A Buncy, Arthur L Dec Buncy, Carol Dec Buncy, John D Buncy to Shania A Platt, Justin Uhteg, $159,500.

• 13000 Allen Rd, David A Buncy, Arthur L Buncy, Carol Buncy, John D Buncy, Sally Ann Miller to David A Buncy, Megan B Buncy, $140,000.

CITY OF TONAWANDA

• 182 Brookside Terr W, Chelcy Falzone to Russell E Welker, Sarah L Welker, $275,000.

• 36 Gath, Dennis S Albert to Raymond Malouin, Deborah Malouin, $225,000.

• 32 Taylor Dr, Anthony W Gerace to Justin Bacon, $200,000.

• 211 Linwood Ave, Cathleen M Shanahan, John E Shanahan Jr to David Hartman, $195,000.

• 192 Walters Ave, Marion J Fry, Randy G Fry, Wayne L Fry to Sharon N Wallace, $180,000.

• 18 Bellhurst Rd, Janet A Holliday to Kyle S Sosnowski, $175,000.

• 9 Tussing Ln, Mariam J Saleh to Rosalee Echevarria, $150,000.

• 21 Alliger Dr, Federal Home Loan Mortgage Corporation to Triple Z Enterprises LLC, $112,000.

TOWN OF TONAWANDA

• 79 Woodcrest Blvd, Courtney L Christman, John C Nowak to Olivia A Wilhelm, $370,000.

• 107 Dexter Ter, Eric S Schrader, Michele K Schrader to Elizabeth J Atallah, Jason M Krolikowski, $328,120.

• 123 Willowgrove S, Megan H Murphy AKA Megan H Short Daniel W Murphy III to Joseph Simonian, $300,000.

• 38 Neumann Pkwy, Lucille M Defranks to Daniel C Menza, $295,000.

• 619 Harrison Ave, Michael Buziak to Paul J Tripi, $275,000.

• 22 Westwood Dr, Alexandra C Lipinczyk, Jeffrey D Lipinczyk to Courtney Newton, $270,000.

• 257 Wynnwood Ave, Matthew K Ziolkowski, Haley S Braun to Raj M Rai, Saran K Rai, $265,000.

• 23 Danbury Ln, Franklyn B Olmstead to Donna M Miska, Herbert A Miska, $260,000.

• 61 Moore Ave, Traci M Aka Astyk to Aleksander Gasser, $252,000.

• 332 Oakvale Blvd, Jeffrey R Stallman to Nathan Annam, $250,000.

• 170 Moulton Ave, Robert L Emblidge III, Kara L Emblidge to Kristy L Giardina, $243,000.

• 2 Halsey Ct, Fay M Poli, Michael Poli to Sarah Eileen Weisensel, Skylar J Rowe, $240,000.

• 52 Greenleaf Ave, Sara A Fagyas to Jack Alagna, Melissa Alagna, $240,000.

• 986 Delaware Rd, Jacquelyn Conti, Paul Conti to Fariha Chowdury, Farhan Masud, $230,000.

• 38 Treadwell Rd, Kathleen A Reming, Ann M Sutton, Cynthia J Sutton, Kenneth L Sutton to Molly L Mitchell, Ryan P Galvin, $225,000.

• 74 Coventry Rd, Diane M Saskowski, William J Saskowski Jr to Lindsey Mcgee, Michael Ayler, $210,000.

• 2948 Eggert Rd, Laura A Peterson Frank J Horucy Jr to Kathleen Mayer, $196,000.

• 151 Edgewood Ave, Frank E Kurzweg Jr to Anuradha Mendu, Siva Harsha Yedlapati, $190,000.

• 23 Treadwell Rd, Barbara A Ratajczak to Dominic S Scaduto, $190,000.

• 194 Harrison Ave, John Welch, Carol Welch to Steven Starba, $183,000.

• 100 Oakridge Ave, Jessica M Kindron to Kathleen M Kanaley, $182,000.

• 309 Woodgate Rd, Jared K Matthews to Sarah Klaiber, Mackenzie Klaiber, $170,400.

• 82 Ellwood Ave, David J Carpenter, Diana L Carpenter to Tyler Cooper, $170,000.

• 680 Highland Ave, Margaret J Dusel to Daniel A Morino, $165,000.

• 387 Brighton Rd, Danielle Kwakye-Berko to Dakota A Lloyd, $163,000.

• 73 Pilgrim Rd, Robert J Mcmaster, Deresa Mcmaster to Christine Ann Voit, $160,000.

• 122 Henderson Ave, Heather L Robb to Amy Jensen, Steven Jensen, $152,100.

• 150 Desmond Dr, Raymond G Marello to Nicole M Marello, Raymond G Marello III, $140,000.

• 121 Thorncliff Rd, Trust 2017-Rpl1 Tr Reo, Bank Trust Na Tr Us to Niarie Ventures LLC, $125,000.

• 149 Roswell Ave, Cathleen M Stearns to Blue Lizard Housing LLC, $120,000.

WALES

• 6074 Hunters Creek Rd, Michael C Thomas to Maria L Putzke, Timothy Putzke, $192,000.

WEST SENECA

• 260 Borden Rd, Anna M Eising, Robert W Eising to Katherine M Galuszka, Dale E Galuszka, $325,000.

• 343 Main St, Mary Jo Noworyta, Martin P Noworyta to Alicia Delvalle, Jeremy Michael Delvalle, $290,000.

• 135 Hillview Ter, Matthew David Krupp, Kristi Lynn Krupp to Cory D Dudziak, Julia E Dudziak, $289,900.

• 128 Carriage Park, Alexandra J Furlong, Patrick M Furlong to Margoth N Calle, Bolivar Orellana, $270,000.

• 109 Cloverside Dr, Susan M Mueller to Joan M Costello, $230,000.

• 36 Delray Ave, Michael T Ejbisz to Gavin Sheehan, $200,000.

• 47 Kelsey Dr, David J Barbarito, Michelle M Barbarito to Emily Oreilly Whitworth, Brandon Robert Whitworth, $199,000.

• 226 Woodcrest Dr, Elizabeth Geraci, George Smurawski to Theresa Bolton, Jeffrey Bolton, Sandra Bolton, $195,017.

• 3764 Seneca St, Sandra L Winiasz to Jennifer A Skowronski, Michael Skowronski, $140,000.