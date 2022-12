Erie County real estate transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Oct. 22, 2022.

AKRON

• 12003 Rapids Rd, Crystal Schmitt, Nathan Schmitt to Michael Wischerath, Kellie Wischerath, $520,000.

• 13089 Steiner Rd, Paula J Kropelin, Michael J Kropelin to Theresa L Gaglione, Gregory S Gaglione Jr, $290,000.

ALDEN

• 52 Three Rod Rd, Paul W Lamprecht Irrevocable Trust, Dian D Lamprecht Irrevocable Trust to Susan M Everett, $315,000.

• 13277 Maple Ridge Dr, Carrie M Czarnecki, Christopher J Czarnecki to Matthew Ryan Laviolette, Jessica Lin Deangelo, $285,500.

• 1784 Crittenden Rd, Robert Donald Overhoff Sr to Deanna Zeigel, $250,000.

• 13371 Railroad St, Eggink Rei LLC to Tristan A Almeter, $245,000.

AMHERST

• 98 Golden Pheasant Dr, Nicole Martin, John J Dabby to Lia R Lando-Reynolds, Nicholas Y Reynolds Sr, $800,000.

• 64 Plumwood Ct, Howard I & Sherri E Davis Living Trust to Hampstead Arbor Real Estate Trust, $651,000.

• 26 Bentley Ct, Karen L Stuhlmiller, Mark J Stuhlmiller to Inyoung Jung, Ju Joh, $623,000.

• 87 Founders Lake Ct, Ryan Homes Of New York, Inc to Aaron Jeffrey Schauger, Kirsten Rhianne Schauger, $588,470.

• 108 Thamesford Ct, Anthony Perna, Susan Perna to Timothy J Finan, Carla Ann Marinelli, $575,000.

• 96 Burroughs Dr, James J Duggan, Pamela H Thibodeau to Moira Lewis, Patrick Lewis, $555,000.

• 211 Sierra Dr, Ryan Homes Of New York, Inc to Minhaj Sarwar, $551,755.

• 186 Sierra Dr, Ryan Homes Of New York, Inc to Adam Caruso, $536,535.

• 52 Founders Lake Ct, Ryan Homes Of New York, Inc to Janelle Young, Craig Young, $520,565.

• 45 Morgan Pkwy, Donald P Eggleston to David G Economou, Kim E Allen, $515,000.

• 29 Founders Lake Ct, Ryan Homes Of New York to Jagmohan Mehandiratta, Kanika Gulyani, $482,935.

• 6 White Pine Ct, Amy Marie Durbin, John R Durbin to Matthew Cole Mccarthy, Nadia Mccarthy, $475,000.

• 447 Washington Hwy, Fortress Homes LLC to Beth L Ben Hoskins, Susan S Hoskins Living Trust, $460,000.

• 27 Huntingwood Dr, Elizabeth C Gengo, Kyle R Gengo to Kristina L Hines, Matthew L Callari, $451,117.

• 188 Cherrywood Dr, Christopher J Turchiarelli to Ayanna Tramont, Thomas Neff, $450,000.

• 147 Florence Ln, Ning Qian, Haiyou Wang to Chi Wai Siu, Fang Yang, $426,218.

• 59 Wellington Ct, Frank J Cipolla, Wilma Reid Cipolla to Kathleen M Stamm Irrevocable Trust, $405,500.

• 134 Brandywine Dr, Donald C Ford to Matthew Somma, Amanda Somma, $400,000.

• 129 Northington Dr, Cheryl Anne Reitz to Jahanara Begum, $390,000.

• 67 Saber Ln, Deborah A Lamond, Kevin J Lamond to James J Thurston, Margaret E Thurston, $375,000.

• 162 Winterbrook Dr, Ryan Homes Of New York, Inc to Talia Ara, $368,465.

• 137 Breezewood Common, Blue Water Village Holdings LLC to Julia M Farrell, Michael P Farrell, $362,000.

• 106 Corsica Way, Ryan Homes Of New York, Inc to Diana Gineth Ramirez Rios, Fabio Monroy, $349,145.

• 35 Joanie Ln, Jesse M Vick to Philip A Demambro, $340,000.

• 22 Sweetwood N, Christopher Joseph Cahill, Kori Kathleen Cahill to Christian Cooney, Renae Anne Cooney, $325,000.

• 123 Emerson Dr, Tyra Hilliker to Jenetha Manivannan, Kumarasamy Manivannan, $311,000.

• 45 Belmont Pl, Jason P Watrous to Nicholas Sponaugle, $302,500.

• 400 Tiburon Ln, Cora Clay, Stacy Eric Clay to Brazos Real Estate Holdings LLC, $300,000.

• 38 Pasadena Pl, Linda J Pacer to Eli J Richards, $300,000.

• 287 Getzville Rd, Marwin L & Zelda H Feldman Living Trust to Trfj Trust, $293,000.

• 86 Cranburne Ln, Lc Strategic Realty LLC to Zachary Kelly, $287,000.

• 6 Thamesford Ln, Donna M Cassano, Shirley A Giglia to Thomas Renzi, $285,000.

• 156 Highland Dr, Michael R Wolcott to Nicola Brotherston, $279,900.

• 256 Ridgewood Dr, Timothy Snyder to Kazneen Kauser, Shamsul Huda, $260,000.

• 209 Robin Rd, Oneida Nunez, FKA Bethania Nunez-Rodriguez, Werdy F Rodriguez to Mohammed Almeftashi, $260,000.

• 2 Partridge Run, Saeed Darbo to Blake Leslie, Jeffrey Leslie, Joyce Marie Leslie, $260,000.

• 210 Breezewood Common, Lucy B Wilton Trust to John R Armstrong, $255,000.

• 43 Creek Rd, Andrea Soria to Francis Unger, $253,000.

• 172 Bernhardt Dr, Dennis E Johnson, Lori J Johnson to Claire Lega Carlo, Timothy Joseph Carlo, $250,000.

• 32 Old Orchard, Robert M Chick to Colton G Torgerson, Lindsay Torgerson, $225,000.

• 4796 N Bailey Ave, Jesse Southerland to Papillion Holdings LLC, $200,000.

• 7 Beacon Pk Unit H, Kwang Jin Chung to Robert Merrifield, $185,000.

• 204 Mill St, John Cammarano to Jodi S Castronova, Darrick R Castronova, $172,000.

• 364 Homecrest Dr, Ronald Planter to Alyssa A Fini, $170,000.

• 3949 E Robinson Rd, Kenneth R Hoeltke to Taylor Ann Buchanan, Casey Allen Babb, $168,000.

• 611 Skinnerville Rd Unit G, James Tronolone to Tomasina Lee Margaret Evangeline Lamper, $155,000.

• 381 Windermere Blvd, James J Rutowski to Sylvia M Majtyka, Michael A Majtyka, $130,000.

• 92 Larch, Eunice Jackson to Giang Mai, Vicky Nguyen, $105,000.

ANGOLA

• 44 Dellwood Ave, Marilyn Reid to Ian D Sansone, $260,000.

• 42 High St, Grace M Coventry, Richard Coventry to Richard Coventry, $58,780.

AURORA

• 12 Millstone Dr, Marrano/Marc Equity Corporation to Kevin Durkin, Sean Coughlin, $719,456.

BOSTON

• 7656 Boston Colden, Whirlwind Renovations Inc to Connor J Luthringer, Taylor R Luthringer, $340,000.

• 8088 Feddick Rd, May Irrevocable Trust to Gregory L Stromecki, $227,500.

• 6574 Valley Vw Cir, Kristin Jaskolka, Michael Jaskolka to Lindsay E Hines, Patrick Oconnor, $225,000.

BRANT

• 10062 Hammond Rd, Miles J Malinowski to Ellsworth E Nolan, Jamie S Nolan, $201,000.

BUFFALO

• 1003 Admirals Walk, Laura J Taylor, Gary Taylor to Barbara P Baird, Brian D Baird, $1,050,000.

• 27 St Catherines Ct, Joan K Bozer to Rachael Schultz, Todd A Schultz, $850,000.

• 11 New Amsterdam Ave, Keri Bozzo, Kevin Rozanski, Christian Rozanski to Christine Conley Reeb, $700,000.

• 25 Edge Park, Buddy Borowiak to Sheryl Maher, $620,000.

• 172 Linwood Ave #5, Roni Reese Carlson to Franconia Holdings LLC, $560,000.

• 111 Park St, Alexandra Reed Harrington, Paul Linden-Retek to Lower Coast LLC, $520,000.

• 20 Harbour Pointe Common, Daniel A Spitzer, Susan K Baumler to Patricia Ann Sommerville, Richard Henry Cuny, $490,000.

• 19 Robie St, Matthew A Cahoon, Caroline L Funk to Stephen W Roy, Rachel A Roy, $401,000.

• 435 Vermont St, Elizabeth M Mcnamara AKA Elizabeth Marie Krzyzan to Max Sherman, Max Sherman, $399,000.

• 80 Cottage St, Martha Nicotera, Thomas Nicotera to Brian Christopher Pope, Erin Elizabeth Walls, $370,000.

• 610 Main St, Kenneth Szczepanski to Vincent R Villalobos, $360,000.

• 2452 Delaware, Services Of Erie County Child&Family to Shahid Mohammed Almakaleh, $341,000.

• 9 Wellington Rd, Richard C Mariano Jr, Christopher P Ryan to Patrizia Casali, Maurizio Conti, $325,000.

• 129 Norwood, 555 Group LLC to Ciara Marie Morreale, $300,000.

• 30 Avery, Victoria J Weber to Kinnasia V Wynter, $270,000.

• 809 Amherst St, Robert P Johnson, Lucille Hester Surncey to Cascade Funding Mortgage Trust-Hb8, $250,142.

• 19 Montcalm St, Diana Pomakova, Ognian Pomakov to Salina P Ortiz, Paul E Humphrey, $225,000.

• 34 Briscoe Ave, Pickett Trust to Mohammad A Aziz, $202,000.

• 110 Winspear, Marlon Browar to Vanico El-Amin, $200,000.

• 47 Frank, David Salatka, Mary Jane Salatka to Angela Harris, $200,000.

• 143 Ramsdell Ave, Paul M Yeager, Alaina M Yeager to M Hossain Sr MD, $200,000.

• 131 Blaine, Steven J Dasta to Darryl Gaines, $200,000.

• 86 Heath St, Avani Pandya, Tilak C Jani to Jasmine A Davis, $193,000.

• 178 Lisbon, Hooks Handyman Service LLC to Azam Mughni, $192,000.

• 168 Chadduck Ave, 168 Chadduck Ave LLC to Emily Bartz, Kayla Rose Wolk Bartz, $178,000.

• 296 Gold St, Susan D Whitmire to Shayna Gasiorek, $165,000.

• 83 Monticello Pl, 416Homez Inc to Ajantha Nithi, $165,000.

• 145 Bennett St, Anthony P Hayward to Lemonde Davis Jr, $160,000.

• 49 Flower St, Ann M Tierney to Oakgrove Twelve LLC, $160,000.

• 344 Newburgh, Stacia V Young to Nikiya S Campbell, $158,000.

• 31 Sheffield Ave, Edward P Meehan to Dennis N Laracuente, $157,500.

• 14 Hobart St, Kenneth J Stadler, Barbara J Stadler to Michael Terran Turner, $154,580.

• 230 Ashland, Edward L Morefield to Christine B Knab, James C Knab, $150,000.

• 71 Grote St, Abdirahman Muse to Andrea L Johnson, $150,000.

• 122 Stevenson, Thomas Geber to This Ones For The Boys LLC, $150,000.

• 454 Fillmore, Ariful Iiyaas to Sabina Yesmin, $146,260.

• 139 Aver Y Ave, Christopher Lawrence to Malik Brown, Callice C Wood-Brown, $143,000.

• 503 Highgate Ave, Quentin L Scissum to Rehan Alam Inc, $140,000.

• 11 Henrietta Ave, Placide Dusengimana to David Hardware, $140,000.

• 967 Walden, Blue Bunny Properties LLC to Sufia Akter, Masum Miah, $140,000.

• 142 East St, Dearborn Development LLC to Matthew John Cosmann, $140,000.

• 324 Cable St, Visionary Income Properties LLC to Mohammed Liakat Ali Bhuiyan, $132,000.

• 294 Holly, Bennett Enterprises Of Buffalo LLC to Sekou Baldi, $130,000.

• 16 Ryan St, George P Crane, Matthew R Crane to This Ones For The Boys LLC, $130,000.

• 350 Lisbon, 350 Lisbon LLC to Shayla Khandoker, $125,000.

• 1798 Seneca, Rownok Shah Nowrose to Abdul Wahid Khan, $120,000.

• 91 Hamilton St, Al Salman Properties Inc to Jelitza E Rosado Colon, $120,000.

• 42 Cantwell, James M Kinsella to Sheffield Partners LLC, $115,000.

• 342 Davey St, Ian D Foley to Lourdes Caban Segui, Daylin Sotillo Valverdi, $115,000.

• 18 Bissell Ave, Juliette E Heft to Umma S Bristi, $115,000.

• 14 Geary St, Joan F Migas to Zahin Faiz, Musarrat Sultana, $115,000.

• 27 Wade Ave, Norma Landel Johnston to Md Nazmull Hossain, $106,000.

• 266 Roesch, S&M Traders Inc to Tahmina Akter, $100,000.

• 397 Olympic, Mohammad Ali Sajib to Md Serajul Islam, $100,000.

• 138 Reiman St, Property Group Lp Genesis to Syed M Ahmed, $95,000.

• 19 Madison, Brandon Lott to Lance Thompson, $90,000.

• 71 Victoria Ave, Leon H Martin III to Abu Taher MD, Mohammed Ruhul, $90,000.

• 24 Courtland St, Roberta J Otoole, Kelton Sean Ruffin Jr to Rehan Alam Inc, $85,000.

• 226 Waverly St, Ferdousi Begum, Rafiqul Mowla to Kaleda Begum, Mohammed Momin, $80,000.

• 5 Fennimore Ave, Cheyenne Castro Santos to 5 Fennimore LLC, $80,000.

• 137 Breckenridge St, Herbert E Hogue Jr to Mega Buffalo LLC, $80,000.

• 63 Sirret St, Stuart Abbott to Vlp Holdings LLC, $77,365.

• 51 Forman, Andrian N Mangual to Safa Alam, Mohammad Ashraf, $75,000.

• 220 Walnut St, Andre Gary, Andre Gary to Cariol Horne, Cariol Horne, $75,000.

• 26 Hazelwood Ave, Michele D Johnson to Sumana S Ahmed, Tasnova Akter Shorna, $75,000.

• 215 Efner, Ismail Kassab to Queen Force LLC, $72,000.

• 76 Wyoming Ave, Vernon Fowler to Queen City Invest LLC, $70,000.

• 511 Dartmouth, Menahem Mendel Hanzin to Masba Uddin, $70,000.

• 90 Colfax Ave, Herlene E Beard to Nfn Jashim, $65,000.

• 99, Ismail Mohammad to Mohammed Jalal, Amina Binti-Musa Ali, $60,000.

• 68 Zittel St, Delightfulhome LLC to Tasnim Saiara Lokman, Imtiaz Nasim, $59,900.

• 359 Davey St, Abu S Talukder, Abu S Talukder to Md Babul Hossain, Md Babul Hossain, $50,000.

• 56 Sprenger, Robert F Sommerville to Abdul Gafur, Md Monirul Islam, $40,000.

• 163 Landon St, Stanley L Frazier to Queen City Invest LLC, $32,000.

• 60 Rose, Jhusa Construction&Management Inc to Ferdous Jahan, Hafsha Alam, $30,000.

• 223 Maurice St, Abdul Goffar, Md Nurul Alam, Sodrul Alam to Mohammed Kuyyum, $23,000.

• 44 Concord, Mango Homes Inc to Maria Serena LLC, $20,300.

• 285 Babcock, Rz Real Estate LLC to Lidan 1 LLC, $20,000.

• 194 Gorto, Letu Ahmed to Dnm Home Improvement LLC, $20,000.

CHEEKTOWAGA

• 50 Wainwright Rd, Diane Madlock, Stefan Madlock to Bettye J Lawson, $335,000.

• 34 Parktrail Ln, Robert A Flowers, Rosemarie Flowers to Catherine Adams, $310,000.

• 11 Red Oak Dr, Jentsch & Company Inc to Ami Property Group LLC, $305,000.

• 540 Borden Rd, Michael C Przywuski to Nelufar Akter, $290,000.

• 18 Paradise Ct, Citylights Partners LLC to Shahrear Hossain, $255,000.

• 10 Mayberry Dr W, Andrew D Gier, Laryssa Marie Gier to Stephanie Reczek, $240,000.

• 21 Ravenswood Ter, This Ones For The Boys LLC to Claire L Kreuz, $239,000.

• 261 Cass Ave, Lisa Wyzykowski, Roy M Wyzykowski to Nicole Williamson, $235,000.

• 24 Birchwood Dr, Johanna Avino to James Steinman, $227,500.

• 461 Lamarck Dr, Thomas E & Virginia M Schultz Irrevocable Trust to James D Rogalski, $220,000.

• 75 Leonard Post Dr, Denise Mitschang, Thomas P Fraley to Ethan M Rizzo, $201,500.

• 260 Seton Rd, Diane M Kean, Marcia A Lemke, Audrey T Eisenhardt to S Miah MD, Salma B Alam, $200,000.

• 119 Frantzen Ter, Barbaritz Irrevocable Trust to Farhana Akter, Mahadi Chunnu, $200,000.

• 33 Creek View Dr, Alexandra I Santos to Jake O Anowar, $200,000.

• 1290 George Urban Blvd, Aaron N Carluccio to Ritecare Realty LLC, $196,000.

• 111 Seminole Pkwy, Patricia F Stypa to Gaetano Insalaco, $192,700.

• 115 Wheaton Dr, Richard J Schieb Jr, Mary Ann Schieb to Demeris Robinson, Abigail Koeth, $190,000.

• 48 Creekside Dr, Donald Czapla Jr, John J Delmonte to Ymr Homes LLC, $181,800.

• 51 Mcnaughton Ave, Antonio J Donisi, Caitlin K Donisi to Savannah Honrada, Richard Honrada, $180,000.

• 17-19 Starcrest Dr, Kenneth E Merin, Brienne P Buckles to Sherif Geleil, Maryam Al Bayati, $177,000.

• 118 Laurentian Dr, Judith A Myszka to Ser Reh, Hseh H Paw, $175,000.

• 93 St Felix Ave, Janice Larson, Joseph Astyk, Judith Hiller to Emily Huong Lien Tran, Kenny Tran, Lien Tran, $173,999.

• 123 Medina St, Jean Bautz to Donna Jennings, $173,500.

• 35 Liberty Ter, Abigail Avery to Joella Sylvia Laramay, James Alan Conners, $169,600.

• 234 Curtiss St, Theresa Winkler to Vincent E M Panuccio, Danielle E Dorchak, $162,000.

• 1693 Kensington Ave, Jennifer L Harris to Jennifer L Woolford, $158,500.

• 103 Ivanhoe Rd, James L Basham to Luster Davis, $155,000.

• 42 Crestwood Pl, Patricia A Christopher, Dennis W & Patricia A Christopher Family Trust to Tyrone Williams, $153,000.

• 74 Pine Ridge Rd, Mohammad A Tamim, Bushra Yasmin to Minara Begum, Shamsu Uddin, $150,000.

• 254 Crocker St, Emily Wachowski to Joseph Stacey, James Stacey, Cynthia Hamilton, $150,000.

• 155 Fontaine, Carolina P Gilchrist to S&M Traders Inc, $130,000.

• 24 Honduras Ln, Allen H Besser to Kc Buffalo Enterprises LLC, $130,000.

• 8 Starcrest Dr, Isaac Newton to William Terril Johnson, $115,000.

• 55 Joel Dr, Kenneth R Egan Sr to John Laudisio III, $110,000.

• 61 East End Ave, Sharon A Yea to Nmatm Group Inc, $105,000.

• 24-26 Sandstone Dr, Jean A Penny to Jordyn Dabney, $100,000.

• 102 Woodell Ave, James Witka to Mrr Property Solutions LLC, $75,000.

• 125 Bright St, Linda Babiak, Dennis Babiak to Frank Ungaro, $75,000.

CLARENCE

• 4941 Anfield Rd, Lisa P Vacanti, Robert L Vacanti to Rachid Cheaib, Randa Cheaib, $955,000.

• 5517 Oak Field Ln, Edward Shen, Lizhong Shen, Guang Shen, Yu Zhang to Jessica L Cristalli, Joseph T Cristalli III, $850,000.

• 5284 Mallard Roost, Rachid Cheaib, Randa Cheaib to Amani Babwiriza, $845,000.

• 5825 Shimerville Rd, Jeannine M Rutherford to Matthew L Long, Lauren M Creighton, $775,000.

• 5605 Shimerville, Colleen Goodwin to David F Swart, Tonisha L Swart, $710,000.

• 4698 Brentwood Dr, Joseph P Bockus, Jennifer A Bockus to Gregory J Moscicki, $700,000.

• 9023 Somerset Way, Essex Homes Of Wny Inc to Mary Lou Debergalis, Michael Debergalis, $650,845.

• 9008 Willyoungs Overlook, Forbes Homes Inc to Adam T Lawler, Deanna N Rose, $649,737.

• 5463 Waterlefe Dr, Mcw Const Inc to Michelle Baker, $644,000.

• 5407 Briannas Nook, Jason M Rizzo to Indermohan Singh Chawla, Swaroop Kaur, $600,000.

• 6362 Bridlewood Dr S, Michael Debergalis, Mary Louise Debergalis to Delavar Husseini, Ruhollah Husseini, $585,000.

• 5950 Shimerville Rd, Teresa Ann Pfentner, Thomas J Pfentner to Aqsa Iftikhar, Sarmad Riaz Farooqui, $560,000.

• 6141 Shamrock Ln, Jamie M Ostrov, Robin E Ostrov to Sara Cook, William Colin Cook, $535,000.

• 5020 Old Goodrich Rd, Susan M Wittman, Erin M Wittman, Jeffrey M Wittman to Benjamin R Wolf, Meghan A Corcoran, $530,000.

• 8815 Woodside Dr, Jill E Barcikowski AKA Jill F Barcikowski to Scott T Hartrich, $475,000.

• 9545 Bent Grass Run Unit 1, Mark F Fassl, Deborah A Hornberger, Sheila E Krieger to Amy Intini, $400,000.

• 9510 Lantana Dr, Anthony J Catalano, Audrey A Catalano to Danielle L Pecora, $365,000.

• 5211 Ledge Ln, Jason A Cianflone, Amanda M Vaccaro to Gregg E Robins, $291,000.

• 6150 Goodrich Rd, Kyle J Redenbach to Saleem Tareen, $282,500.

• 8870 Hurlbert Ln, Ruth M Lewicki to Pauline R Lewicki, Kevin J Gallivan, $260,000.

• 4267 Susan Dr, Jennifer M Braun, Denise M Zielski, Nanette M Derry, Kim M Pusch, Fredrick J Pepperday, Joan M Pepperday to Ashley M Gold, Steven M Gold, $240,000.

COLDEN

• 7674 Lewis Rd, Helen M Nelson to Frederick Hill, $100,000.

COLLINS

• Vl Brown St, Michael J Gernatt Sr to Jason Gernatt, $25,000.

DEPEW

• 4771 Broadway St, Broadway Church LLC to Mallory A Tower, Robert C Tower, $275,000.

• 215 Terrace Blvd, Erica Stempniak to Tasnin Akter, $275,000.

• 21 Caroline Ln, Roxane Amborski to Nicholas M Trent, $244,000.

• 330 Argus Dr, Catherine T Licht, Patrick C Licht to Lucas D Gargala, Michael Bartlett, $235,000.

• 6 Princeton Ave, David A Koehler to Crazy Bull Inc, $225,000.

• 33 Bostwick Pl, James Lux to Janice Sebastiano, Joseph Sebastiano, $165,000.

• 144 Elmwood Ave, Queen City Invest LLC to Tsar Properties LLC, $67,000.

EAST AURORA

• 150 Elmwood Ave, Shelly A Phillips to Jonathan Puleo, Rosanna Puleo, $640,000.

• 402 Fillmore Ave, Courtney C Daily, Jason D Daily to Brent Wangelin, Grace Killion, $320,000.

• 345 South St, Debra L Whittington to Eric J Bender, $210,000.

• 270 Buffalo Rd G133, Therese A Hayes, Therese A Hayes to Hans Trost, Shane Trost, Timothy Trost, Kirsten Whittemore, Hans Trost, Shane Trost, Timothy Trost, Kirsten Whittemore, $195,000.

• 46 Shearer Ave, Lucy F Sliwinski to Olivia N Ruffner, Robert A Ruffner, $190,000.

EDEN

• 2760 W Church St, Andrew P Sorci to Danielle Joy Squire, $130,900.

ELMA

• 51 Roycroft Pkwy, Francis R Bialasik, Jennifer L Bialasik to Allison J Lollier, Michael J Lollier, $531,200.

• 600 Maple Rd, Wny Real Property Holdings LLC to Eric Herberger, Courtney Platek, $285,000.

EVANS

• 971 Sturgeon Point Rd, Steven L Dunmire, Tammy L Dunmire to Nabeel Malik, $365,000.

• 6589 Revere Dr, Susan Mortenson-Tonge to Remy Sikorski, $194,900.

• 953 Gold St, Katie M Trembath, Jacob J Trembath to Nicholas P Steigert, $140,000.

GOWANDA

• 10 Seneca St, Robert L Browning Jr, Janet E Browning to Mary C Racine, $165,000.

GRAND ISLAND

• 3633 W River Rd, Patrick H Albert, Dana W Barbre-Albert to Thomas J Dikeman, Brian J Kosanovich, $590,000.

• 35 Windham Ct, Forbes Homes Inc to Ai C Alderman, $503,275.

• 100 Country Club Ct, John W Stickl Construction Co Inc to Megan Logan, Mark Bruder, $385,000.

• 173 Slate Ln, Ryan Homes Of New York, Inc to Lisa Marie Marshall, Michael Marshall, $353,060.

• 5696 E River Rd, Mccabe Family Revocable Trust to Erin Corraro, Matthew Corraro, $325,000.

• 2159 Fix Rd, David M Coric, Kathryne M Coric to Alexis R Gaines, Dakota Kellen Gibas, $290,000.

• 151 Fieldstone Dr, John C Gorton Jr to Thomas A Hull, $285,000.

• 1171 Ransom Rd, Igino Capozzi to Joga Singh, Jasbir Kaur, $275,000.

• 2130 Fix Rd, Trust Company Cust Equity, Koerntgen Ira Ben Robert to Matthew Brant, Amber Tiedemann, $159,500.

• 2797 Bedell Rd, Tracey Haynie to Mitchell R Wendling, $150,000.

HAMBURG

• 5510 Sycamore Ln, Forbes Homes Inc to Cori S Moses, Thomas J Moses Jr, $646,652.

• 4712 Carlyes Ct, Marrano/Marc Equity Corporation to Vincent A Macaione, Christopher C Farrell, $595,543.

• 6767 Willow Ridge Dr, Kim Patrick Brown, Elissa Ann Brown to Nicholas M Rossi, Heather T Rossi, $523,000.

• 4324 Richwood Dr, Janine M Pettit, Jeremy A Pettit to Da Legacy Real Estate LLC, $495,000.

• 2266 Shadow Ln, Michael T Mccann, Karen A Mccann to Ricky S Raymond, Lynne A Raymond, $415,000.

• 4532 Lakeshore Rd, Peter P Lussier to Wny Prime Property LLC, $405,000.

• 4624 John Michael Way, Pamela A Orcutt, Charles H Orcutt to Mary Margaret Steenberg-Read, James Kevin Read, $380,000.

• 4388 Rushford Dr, Jeanine M Hillman to Christopher S Dixon, Jason J Stevens, $375,000.

• 4652 Lakeshore Rd, Deborah A Tuttle, Mark W Tuttle to Karen Hall, Eric Hall, $350,000.

• 3885 Allendale, Raymond N Battista to Morris Thompson Jr, Rebecca Lynn Rizzo, $285,000.

• 4928 Richmond Ave, Wny Property Associates Inc, Dan Glushefski to Scott Wachtel, Lisette Aviles Wachtel, $275,000.

• 5913 Shoreham Dr, Marilyn A Corcoran to Jessica Pike, Jamie Pike, $255,000.

• 3653 Fourth St, Gail F Plarr, Alison E Romanowski, Suzanne K Ireland to Dale B Thress, Marjory A Craver, $245,000.

• 127 Browning Dr, Betty V Walter to Twardowski Family Trust, $220,000.

• 3660 Fuller Ave, Dan D Stiefler to Charles Houston Johnston Jr, Charles Houston Johnston III, Laura Goodfellow, $200,000.

• 4038 South Park Ave, Kyle M Palmer to Jessica Lynn Frame, $190,000.

• 3798 Big Tree Rd, Christopher J Obrien, Andrew C Staudacher to Lmr Capital LLC, $95,001.

KENMORE

• 98 Keller Ave, Mck Development LLC to Nicole A Stevens, Samantha E Tucker-Stevens, $329,500.

• 334 Wardman, Peggy J Christman to Brittany Lowe, Benjamin Lowe, $314,000.

• 239 E Hazeltine Ave, Matthew J Somma, Amanda M Somma to Rhonda Cornelius, $260,000.

• 130 Nassau, James D Hammett to Anutej Bal, $170,000.

• 59 Parkwood Ave, Robert J Hahn to Buffalo Properties Cvs, $170,000.

• 375 Washington Ave, Sandra J Dugan Irrevocable Trust to Shannon M Anderson, $170,000.

LACKAWANNA

• 44 Reed Ave, Alisha R Mansfield, Timothy Mansfield to Alicia Miller, $240,000.

• 19 Cottage Pl, Barbara Kaminski, Debra A Hurley, Diane M Walsh, Donna C Rydza to Shahad Ahmed Talukdar, $211,000.

• 28 Girard Ave, Rose Marie Enser to 28 Girard LLC, $85,000.

• 94 Center St, Daniel Koziol to Md Nazrul Islam, Shahida Khatun, $75,000.

• 103 Spruce St, Clarence C Yeager to Rokeya Haque, $62,000.

• 23 Verel Ave, Carol A Agt Driscoll to House2Home Investing LLC, $60,001.

LANCASTER

• 2 Henslow Way, Marrano/Marc Equity Corporation to Carolyn M Greene, Daniel R Greene, $579,900.

• 26 Sedge Run, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Frank A Westgate, Camille L Eichhorn, $555,757.

• 3 Henslow Way, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to James F Musial, Susann Musial, $515,131.

• 4 Kevwood Ln, Autumnwood Development Of Lancaster LLC to Sarah Scott, William Scott, $476,407.

• 220 Nathan’S Trl, David J West, Amber A Derenda to Joseph Federowicz, $460,000.

• 32 Southpoint Dr, Deborah J Mazur to Devin Hurley, Kevin Hurley, $359,999.

• 633 Columbia, J&M Apartments LLC to Julia Brueckl, Stephen Brueckl, $359,000.

• 4B St Anthony St, Ohio Properties Management Holdings LLC to Michael Klaffka, $339,500.

• 120 Simme Rd, Liselotte Handley to Lance Pellens, $259,600.

• 46 4Th Ave, Andrew R Williams to Nicola Anthony Tripp, $200,000.

• 12 6Th Ave, Gary B Norberg to David L Satola, $195,000.

• 59 Oxford Ave, Leonard W Wienckowski Sr to Joan Beck, $180,000.

MARILLA

• 11918 Clinton St, Randy A Simon, Sandra L Simon to Ashley Marie Maccarrone, $315,111.

NORTH COLLINS

• 2042 Mile Strip Rd, Gladys Taft to Joshua Renaldo, Caitlin Johnson, $264,000.

• 2614 Shirley Rd, Kimberly R Sitzman, James F Miller to Dylan M Winter, $260,000.

• 2264 Thiel Rd, Kenneth S Lawton, Gail Ingleman, Terry Blidy, Sally Brockman to Abbey C Koerner, $160,000.

ORCHARD PARK

• 3421 Angle Rd, Angle Road LLC to Kenneth M Hess, Megan A Lewandowski, $1,198,758.

• 15 Alyson Dr, Knoche Farms Three LLC to Nicholas J Hoffman, Marykate E Hoffman, $613,085.

• 196 Stonehenge Dr, Christopher L Jacobs, Martina Jacobs to Aaron Wheaton, Christen Imbriano, $592,000.

• 23 Thornapple Ln, Cherie A Heintz, Joseph S Kadi to Rita Kay Forys, Walter P Forys, $515,000.

• 3 Brentwood Common, Janet K Wilson, Joseph J Wilson to Christopher P Franjoine, Rebecca L Franjoine, $495,000.

• 52 Stonehenge Dr, Kathleen J Currie to Alexander Haeberle, $479,000.

• 57 Old Farm Rd, Martha J Feidt to Adam R Waleszczak, Victoria Irene Waleszczak, $440,000.

• 14 Briar Hill Rd, Nathan S Stone, Stacie G Stone to Michael David Kochel, $425,000.

• 130 S Lincoln Ave, Theresa A Gallagher to Jennifer Gocella, $340,000.

• 122 Larned Ln, Adam R Waleszczak, Victoria I Waleszczak to Jeannine M Doyle, $302,500.

• 4476 S Buffalo St, Jean L Boland to David N Even, $279,900.

• 6728 Chestnut Ridge Rd, Robert F Dinero to David J Carpenter, Diana L Carpenter, $275,000.

SARDINIA

• 10300 Creek Rd, Kenneth A Lindquist, Tammy E Lindquist to Jesse Wilson, Sabriyya Wilson, $343,750.

SPRINGVILLE

• 18 Rauch Dr, Cindy L Filighera, David M Filighera to Jeffery D Rotthoff, Katelyn M Rotthoff, $329,000.

• 240 Newman St, Amy C Spier, C Scott Spier to James Kowalski, Rachel Nichols, $140,000.

CITY OF TONAWANDA

• 148 Mullen St, Barbara S Ref Kirisits, Robert A Ref Kirisits, Ann Marie Ref Cellino to Ymr Homes LLC, $428,646.

• 179 Rogers Ave, Martin J Latko, Adaleigh Emily Worth Agt Latko to Nicole M Hoffstetter, $210,000.

• 122 Syracuse St, Robert N Brennan to Zachary Hopper, $195,000.

• 439 Adam St, Roxanne H Lamp to Kristie Reid, $190,000.

• 50 Coronet Dr, Robin Winslow to Brendan J Oshea, Margaret Stanford, $170,000.

• 59 King St, Alicia Rinehamer to Ashley Oczytko, John Lenkiewicz, $170,000.

• 17 Bellhurst Rd, John Leising, Laurie Leising to Hannah Niesyty, $160,000.

• 3 Riverview Ave, Deborah J Burtch to Carolina Bacon, Nicholas R Bacon, $117,500.

• 189 William St, Dolores J Mabey AKA Delores J Mabey to Ez Industries LLC, $80,000.

TOWN OF TONAWANDA

• 67 Quaker Rdg Rd, Jacob Pfisterer, Laura Jean Domenicucci-Pfisterer to Edmund Wansart III, $330,000.

• 228 Willowgrove, Cheri D Crankshaw, Cecil Charles Crankshaw to Nancy Mutton, Terry Mutton, $280,000.

• 531 Evergreen Dr, Michael P Campise, Ashley L Campise to Antonio L Scolla, $271,000.

• 73 Irving Ter, Brian C Hess, Amanda Hess to Darryl Jones, $264,900.

• 171 Willow Breeze Rd, Courtney M Battaglia, Dennis M Lenhard to Tyler R Sleap, Kathryn M Stuart, $262,500.

• 371 Moore Ave, Michael P Maley to Thomas J Evans, Alyssa R Morano, $261,371.

• 62 School St, Gail M Otto, William F Otto to Christopher Hooppaw, Christy Hooppaw, $255,000.

• 432 Traverse Blvd, Joan Perna to Tabarek Al Saadi, Ihab Al Shamari, $252,500.

• 220 Traverse Blvd, Casey E Banas, Charles J Banas to Aaron Maxwell Dauer, $236,000.

• 511 Woodstock Ave, Haley M Habermehl to Albert H Naples, Carol A Naples, $226,000.

• 3 Chaplin Dr, Tanner Moody to Janet Akcakal, $220,000.

• 436 University Ave, William A Krieger Jr to Power Monster LLC, $211,000.

• 170 Edgewood Ave, Rachel E Deguire to Ryan M Mcgovern, $190,000.

• 164 Waverly Ave, Angela Papia, Stephen Papia to Gina Doty, $185,000.

• 190 Lyndale Ave, Peter Caprioli, Angela Blatner to Yilmaz Hasan Alkaya, $180,250.

• 23 Mayfield Ave, Helen F Meyers, William O Meyers to Cassidy L Kifner-Werick, $179,900.

• 153 Ashford Ave, Gerald J Niedziela to Julie Daggett, William Joseph, $173,000.

• 245 Kenmore Ave, Murraylines LLC to Farzana Jabin Haque, Khairul Bashar, $169,000.

• 20 Fowler Ave, Syrus Holding LLC to Stephanie Jo Mazzone, $140,000.

• 210 Homewood Ave, Cynthia A Noelk to Heather A Noelk, $72,410.

WEST SENECA

• 107 Barnett Dr, Dennis Smalley, Stephanie Smalley to Steven M Macleod, Rebekah J Macleod, $359,000.

• 3 Sherwood Ct, Gregory J Moscicki to Phillip Light, $310,000.

• 15 Preble Ct, Marilyn E Lowell to Marissa M Mendez, Kenneth E Friend, $299,900.

• 142 South Dr, Ryan Homes Of New York, Inc to Shannon R Waddell, $282,840.

• 123 South Dr, Ryan Homes Of New York, Inc to Thomas Zawier, $280,700.

• 140 South Dr, Ryan Homes Of New York, Inc to Andrea Jeski, $270,960.

• 22 N Hill Dr, Ann M Saczuk to Jerome Nagy, $258,000.

• 565 Union Rd, Robert J Macdonald, Amy M Macdonald to Timothy R Blovsky, $230,000.

• 264 Ehinger Dr, Amanda R Coster, Patrick Coster to Dennis S Mann, Haley Sullivan, $205,000.

• 20 Wimbledon Ln, Mary L Obrien to Janis Harmon, $182,000.

• 89 Bellwood Ave, Roger O Dufault to Beatriz Santiano, Oscar Santiano, $50,000.