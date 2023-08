ALDEN

V/L Crittenden Rd, Michael E Pieszala to Timothy J Pellittieri, Anthony J Pellittieri, Jeffrey J Pellittieri, $100,000.

AMHERST

38 Summer Hill Ct, Helen P Cirillo to Joyce Zygaj, Mark Zygaj, $690,000.

58 Summer Hill Ln, Keum Kyun Chong, Sun Ki Chong to Gross Karlic Trust, $689,000.

108 Daigler Ct, Debabrata Talukdar, Nirmala Nutakki to Asjad Mohamad Manjara, $671,000.

79 King Anthony Way, Vikas R Dua, Vishal Dua to Ahmed Bhuiyan, Nurun Chowdhury, $562,500.

343 Brantwood Rd, Natalie L Kokotow, Aaron N Shugar to Sarah Obrien, Harrison Steinwald, $560,000.

16 Yolanda Ct, Deborah S Wyrobek, James F Wyrobek to Ashley Cronyn, Robert Cronyn, $530,000.

1015 Wehrle Dr, Dennis P Wahler to Donna M Angelo, Michael D Angelo, $500,000.

73 Viscount Dr, Brij M Bansal, Sarita Bansal to Utkarsh Bharadwaj, $465,000.

138 Misty Ln, Michael A Gray to Inori Thies, Aaron Thies, $460,000.

811 Campbell Blvd, Ning Qian, Haiyou Wang to Karthikeyan Sankaran, Harini Chandrashekar, $407,600.

478 Lakewood Pkwy, Terrence E Attea to Nicholas A Serediuk, Julia C Gnip, $395,000.

48 Taverly Dr, Sfr3-000 Llc to Brooke Picone, Giovanni Picone, $348,000.

497 Sprucewood Ter, Darlene Vaccaro to Jessica L Handley, Isaak M Demaio, $335,000.

95 Brookside Dr, Maria Fagant, Ryan Fagant to Brandon S Kohn, Hannah M Kohn, $309,900.

21 Briar Row, Mary Swart, Michael Swart to Grace Simmons, $300,000.

222 N Union Rd, Marjorie A Edwards to Iclal C Vanwesenbeeck, Birger M Vanwesenbeeck, $282,000.

915 Edgewater Dr, Christopher J Irwin to Christian Parra, Geovaira L Hernandez, $273,000.

1085 Youngs Rd Unit G Garage 10, Sarah Watson to Karen Butler, Madison Butler, $241,000.

4609 Chestnut Ridge Rd #L, Katherine V Balon to Larri Minnette Phelps, $202,500.

96 Jasper Dr, Rsbd Llc to Lasherie Yvonne Thompson, $192,000.

4545 Chestnut Ridge Rd #213A, Peter P Kost, Ellen M Kost to Jeffrey T Kozlowski, Amy A Napierala, $185,000.

626 N French Rd Ste 4, Joseph Hayek to Fjm Property Management Llc, $150,000.

78 Larch Rd, Joanne S Krebs to Kathleen A Zbytek, $135,000.

523 Niagara Falls Blvd, Bin Chen to Alshemmary Properties Inc, $134,000.

2499 Wehrle Dr, Four Labs Properties Llc to Yogis Pet Watch Llc, $45,000.

173 Country Pkwy, James E Odonnell to Charles J Ciotta, $30,000.

ANGOLA

69 Grove St, Sharon A Mugle, Sunil Bakshi to Keybank Na, $71,569.

AURORA

6 Aurora Mills Dr, The Marrano/Marc Equity Corporation to Penelope A Freeland, Thomas A Mazurowski, $765,915.

18 Millstone Dr, Robert Wenglinski, Sharon M Wenglinski to Edith Crowe, Amy Wisniewski, $706,000.

128 Glenridge Rd, Ronald T Baker Jr, Jeffrey D Baker, Brian B Baker, Donna M Nason to Joseph A Delmonte, Maureen Quinn Delmonte, $325,000.

BLASDELL

36 Miller Ave, Sjr Four Llc to Dustin Rose, $240,000.

BOSTON

8870 Greenbriar Terr, Dena M Owens to Karen Reed, Sally A Bialy, $510,000.

7374 Boston Cross, David L Wojtkowiak, Eugenie Sposato to Daniel Robertson, Talia Mangano, $108,000.

8865 Back Creek Rd, Marian Knight to Sarah Lynn Donath, $89,000.

BRANT

411 Detroit St, Faith E Stewart to Christine L Stange, Alfred E Stange, $340,000.

1375 Milestrip Rd, Anthony J Muscato, David H Muscato, Joan Margaret Muscato, Mary Beth Brumagin to Richard C Eldridge, $275,000.

BUFFALO

228 Allen St, Sutton Development Group Llc to Garret A Papiernik, Martha M Papiernik, $2,050,000.

1606 Kenmore Ave, Vijay Harish to 1606 Kenmore Ave Llc, $1,250,000.

192 Linden Ave, Howard W Albert, Jeanne M Albert to Dec Holdings Inc., $1,175,000.

95 Inwood, Dominick Marcantonio to Jeffery David Sierota, $545,000.

192 Bidwell Pkwy, N Rockingham Properties Llc to M&S Broadway Holdings Llc, $505,000.

54 Mariner, Russell Mariner Llc to Kathryn Suzanne Hirt, $467,000.

27 St James Pl, Barry Heneghan to Tyler Gately, $438,500.

55 Ardmore Pl, Adam W Perry to Mary Daly, Donovan Cywilko, $428,000.

101 Doat St, Generation Ministries New, to Fortunes America Properties Llc, $352,500.

26 Randwood Ln, Charles G Jones Jr to Michael Modrzynski, $350,000.

4 Elam Pl, Sarah E Signorino, Jerod J Sikorskyj to Michael Tartaro, Dorothy Lorraine Macvittie, $337,500.

315 Parker Ave, Elizabeth F Buckley, Timothy C Cashmore to Steven C Johnson, Lindsey M Johnson, $324,000.

263 Bird Ave, Jason R Sole to 263 Bird Llc, $315,000.

234 Tacoma, Daniel Groux, Mary Wierda to Sean J Carbary, $315,000.

459 Potomac, Lisa M Taravella to Sophia White, $314,000.

11 Taft Pl, Lauren M Obrien to Sarah A Linneman, $303,000.

25 Revere Pl, Callanan Vincent, Cheryl Klass to Jonathan N Warren, $300,000.

131 Sterling, Cornelius B Orourke to Bgrs Relocation Inc, $300,000.

131 Sterling, Bgrs Relocation Inc to Megan Callamari, Robert Callamari, $300,000.

210 Ellicott St U703, Timothy James Finan to Anthony Perna, $280,000.

552 Ontario St, Deer Dunlop Llc to Jesse D Freeman, $265,000.

100 Brayton St, Dung Vo to Sara E Casillo, $263,000.

73 Lakeview Ave, Benjamin J Santana to Anwar Hossain, $240,000.

285 Parkdale Ave, Epstein Enterprises Llc to Xyricka B Ferry, $240,000.

169 Florida St, 169 Florida Trust to Kathryn Suzanne Hirt, $240,000.

184 Altruria St, Sjr Four Llc to Ruth Lugo, Nick Navarro, $236,500.

309 Winspear Ave, Maria Perez Deleon-Garritt, Jeff F Garritt to Jakia Islam, $230,000.

155 Densmore, Edwin J Sieckmann Trust to Erin Stoklosa, Nicholas M Rzeznik, $225,000.

199 Stevenson St, Haley Messina to Nolan Wells, $225,000.

237 Carl St, Abu Ahmed, Hosne Jahan to Sanjida A Chowdhury, Mohammad S Alam, $220,000.

161 Chadduck Ave, Danica Draksic, Josip Draksic to Paw Lu Wah, $204,000.

64 Koester St, Karen A Kowalski to Thomas Boris, Emily Boris, $182,000.

101 Aldrich Pl, Key Flooring Llc to Alexander Peters, $164,000.

53 Fredro St, Mark R Metzger, Michelle E Metzger, Nicholas Metzger to Gabriel Valle, Wendy Valle, $160,000.

31 Shirley, Israt Anjum Inc to Mosammat G Khalid, Sheikh Mohammed Khalid, $160,000.

234 Esser, Yonisbel Perez Rodriguez to Peo Pet, $148,000.

241 Millicent Ave, Ruth C Graesser to Electa L King, $141,000.

225 Cable St Oo, Adam P Hackborn to Justin Jacobsen, $139,000.

66 Millicent Ave, National Mortgage Association Federal AKA Fannie Mae to Keisha Alston, $131,250.

264 Hewitt Ave, Md Rakibul Hasan to Md Nurul Islam, $128,000.

269 Esser Ave, Arnell M Corson to Tin Hla, $120,000.

97 Aldrich Pl, Christine M Lewis to Kc Buffalo Enterprises Llc, $120,000.

133 Mayer, Qusay Abdulnabi to Francis Carnevale, $120,000.

95 Weaver St, Robert J Keohane to Zila Santiago, $120,000.

123 Elmer Ave, Md A Rahman to Nizam Uddin, Md Moniruzzaman, $115,000.

46 Weber, Anthony Jackson Jr to Md Serajuddin, Mosamat Ferdusi Montaher, $105,000.

65 Ladner Ave, Dawn M Dunkle, John Dunkle Jr to Madelin Pagan, Hiram Rivera, $105,000.

2249 Genesee, Fortunes America Properties Llc to Abdul Khair, $102,000.

189 Oneida St, Omar A Tirado, to Brian Cheverie, $100,900.

224 Gold, Kim Marie Wozniak, Thomas J Kilijanski, to Buffalo I Lp Nndg, $95,000.

68 Zelmer St, Silver Star Ventures Llc to Lisamarie Addison, $93,500.

42 Eller Ave, Hasina Begum to Tahsin Rob Ome, Mahadiur R Chowdhury, $92,500.

97 Bloomfield, Joan M Delmonte to Cynthia Delmonte, James Delmonte, $90,000.

223 Rhode Island, Aaron R Syed to Seneca West Ventures Llc, $84,000.

95 Lombard St, Wienclawski Llc to Ganesh Kugaraj, $81,000.

1033 Grant St, Brunilda Rodriguez, Javier Rodriguez to Maricruz Rodriguez Escalera, $80,000.

79 Gallatin Ave, Judith Ann Hasbrouck to Eric Dell, $67,000.

98 Eller Ave, Sfr3-060 Llc to Jakir Hussain, $66,000.

2245 Genesee, Kyeonta Williams to Abul Khair, $60,000.

1066 West, Salvatore Santalucia to Shukri Bile, $55,000.

210 Ogden North, Falcon&Sons Real Estate Llc to Shahanaj Begum Abiba, Maidur Raja, $46,500.

180 May, Hasan Patwary to Sultana Razia, $45,000.

317 Swan St, Maria Belen Rojas, Rafael Rosa Rojas to Angel Delvalle, $13,000.

CHEEKTOWAGA

3365 Broadway St, Teal Leasing Inc to Terminal Properties Of Ny Llc, $828,713.

39 Topaz Dr, The Marrano/Marc Equity Corporation to Janie Webb, Ritchie G Watts, $449,900.

181 Whitn, Quintessence Anx to Misty N Garrett, $320,000.

26 Dennis Ln, Sheila Solomon to Aleus Almonor, $280,000.

55 Marilyn Dr, Douglas F Haentges to Jessica L Chavarria, Alberto E Chavarria Valdes, $270,000.

52 Rachelle Dr, Frank J Disalvo, Pamela M Disalvo, Stevie M Disalvo to Kasandra Carrillos, Merwyn Carrillos, $250,000.

5 Sugnet Ave, Carlos A Wilches to Jahyra Lee Luciano, $245,000.

198 Castlewood Dr, Kaitlin B Tefft, Kyle Tefft to Nicholas Metzger, Michelle Metzger, $237,000.

64 W Toulon Dr, Christopher Michael Grover to Joseph R Hartman, Kelsey L Hartman, $229,000.

14 W Cavalier Dr, Dadhi R Niroula, Toya Niroula to Beeba Thapa, $215,000.

183 Tudor Rd, Edward J Teresi, Neil Tata to Bernadette Bell, $210,000.

68 Claude Dr, Deo N Karki to Teresa R Ricotta, Marcus J Ricotta, $200,000.

1090 Cleveland Dr, Jessica A Starba, Jonathan S Starba to Steven Patrick Whipple, $200,000.

1835 Dale Rd, Prolift Inc to Corrigan Worldwide Properties Llc, $197,000.

54 Westchester Dr, Willow Bridge Properties Llc to David M Shagott, Diane F Shagott, $196,000.

321 Ellen Dr, Robert M Stelter to Kyle Hayden, Katelyn Alyssa Hayden, $190,000.

4925 Union Rd, Cathleen S Sheehan, Thomas J Topper to Elizabeth Simson, Tyler M Adams, $180,000.

1301 Harlem Rd, Joan A Agt Dangelo to Matthew Stephen Plumadore, $165,000.

184 Gates St, Haidar A Hamade to Cory Lee Walters, Sarah Anne Walters, $160,000.

37 Highview Rd, John K Klopf to Morgen Lawson, $160,000.

152 Westland Pkwy, Ashley M Pinak to Rachel A Abraham, $150,000.

1270 Harlem Rd, Org Management Llc to Giuseppe Buccoleri, $120,000.

15 Haller Ave, Debra L Henry to Mrr Property Solutions Llc, $53,000.

63 Bellevue Ave, James J Havernick Sr, Donald W Havernick to Duane Sawyer, $43,333.

297 Michael Ave, Alexander Cwudzinski to Tim Tsiolekis, $40,000.

63 Bellevue Ave, Mark J Bkr Tr Schlant, Judith A Bkr Tr Havernick, Robert L Bkr Tr Havernick Jr to Duane Sawyer, $21,667.

CLARENCE

9082 Winding Creek Ln, Amy B Stevens, Wayne M Stevens to Alicia Goldenberg, Marcus Avram, $848,000.

9014 Somerset Way, Essex Homes Of Wny Inc to Katherine Connelly, $807,695.

5791 Mill Stone Ct, Victoria Shvartsberg to Scott Pollack, $754,800.

5824 Monaghan Ln, Warren C Hoy, Pamela A Hoy to Joanna Tripi, Florence C Bodami, $615,000.

5395 Briannas Nook, Jeffrey Toye, Kay Toye to Marcella A Lofaso, Donald F Lofaso Jr, $569,500.

9058 Bancroft Dr, Colette Sedola Debakker AKA Colette Mary Debakker, Arthur P Bushnell, Rosanne Bushnell to Mary P Darrigo Revocable Trust, $545,000.

9216 Lapp Rd, Antonio Santos, Patricia Ann Santos to Jennifer Zaborowski, Marc Zaborowski, $530,000.

5714 Waterford Ln, Susan J Militello to Monica Zenger, $519,900.

5800 Thompson Rd, Zhaowei Chen to Cory Shelton, Kenneth Merle, $408,000.

9361 Clarence Center Rd, Agathe E Hartz, Howard James Hartz Jr to Stephen Poissant, Laura Poissant, $368,000.

5935 Goodrich Rd, Timothy P Mcconnell to Reid Gershbein, $355,000.

6591 Conner Rd, Connelly Family Trust, Katherine H Connelly, Robert J Connelly to Jay Reist, Rosemary Reist, $351,000.

5861 Goodrich 1A, Debra A Battistella to Paula L Lynch, $242,000.

9132 Main St, 9132 Main Street Llc to Brady Main Street Properties Llc, $217,500.

10051 Wehrle Dr, Emeritus Holdings Corp to 10051 Wehrle Property Llc, $150,000.

V/L 8948 Willyoungs Ove, Cimato Enterprises Inc to Forbes Homes Inc, $143,000.

COLDEN

V/L Lowr E Hill Rd, Christine M Inluxay, to Alicia Mcleod, Douglas Haentges, $385,000.

9671 State Rd, Patricia J Lunde, Roger C Lunde to David E Dziak, $42,500.

CONCORD

V/L Springville Boston Rd, The Lockport Annual Conference Of The Wesleyan Methodist Connection (Or Church) Of America, The Western New York District Of The Wesleyan Church, Western New York District Inc Of The Wesleyan Church to Herc Properties Llc, $89,000.

DEPEW

41 Airview Ter, Craig J Goergen to Kathryn M Wilcox, Anthony Martorana, $235,000.

29 Karen Ln, Jennifer M Shull, Nicholas M Shull to Jeremy Alan Butler, Andrea R Butler, $225,699.

30 Harvard Ave, Jenna M Siwirski, Michael J Siwirski to Kenneth Fuller, $214,000.

74 Main St, Elizabeth A Kraengel, Edward Krajewski to Midfirst Bank, $63,341.

EAST AURORA

11283 Big Tree Rd, Karen R Penfold, Timothy Penfold to American Holding Co Llc, $435,500.

786 Oakwood Ave, Mary Stoehr-Smith to Northstar Ventures Of Wales Llc, $386,000.

4177 Two Rod Rd, Michael W Jovanovic to John Gach, $280,000.

542 Oakwood Ave, Robert S Vargo to 542 Oakwood St Llc, $270,000.

27 Walnut St, Lester J Barrett to Lanefoot Llc, $239,027.

546 Oakwood Ave, Robert S Vargo, to 546 Oakwood St Llc, $170,000.

EDEN

2222 Ferrier Rd, Daniel D Adams, Jennifer F Adams to Patricia J Schenk, Gregg Schaper, Sarah Brown, $525,000.

3266 Gary Dr, Carlene I Walter, Franz J Walter to Mark F Kryszak, $280,000.

ELMA

3185 Bullis Rd, Paul J Rosowicz to Michael P Kubiszyn, Morgan R Kubiszyn, $600,000.

711 Girdle Rd, Gail M Conrad, Matthew Conrad to Robert W Smith Jr, Amber Ann Angielczyk, $240,000.

70 Fairway Dr, Michelle Mead to Wny 18 Llc, $190,000.

900 Aurora St, Alam Hossain to Warren E Stresing, Christina M Passariella, $65,000.

V/L Transit Rd, 460 E Center Llc to Julie A Murtha, $59,900.

EVANS

905 Lake St, Herold Holdings Llc to Andrea L Herold, $110,000.

535 Roanoke Ave, Deborah J Laspesa to Michele Lee Larussa, Mark G Larussa, $95,000.

39 Long Beach, Buffalo Erie Niagara Land Improvement Corporation to Mark Mazur, Clair A Montroy, $35,000.

GOWANDA

47 Bader Ave, Terry Fid Grimm, Dennis A Est Fid Grimm to Billy A White Jr, Denise M White, $40,000.

GRAND ISLAND

347 White Oak Ln, Douglas H Saltzman, Janet L Saltzman to Cynthia Jorgensen, Earl Jorgensen, $389,000.

54 Eagleview Dr, Whitehaven Properties Llc to Stevenson Isaiah Mcduffie, $65,000.

HAMBURG

2775 Christopher Blvd, James Thomas Wozniak to Daniel J Canfield, Krystal E Wildman, $463,000.

547 Brookwood Dr, Matthew Derrick Sullivan, Anthony Michael Alterio to Amelia Dzemidzic, $322,500.

4289 Tisbury Ln, Kathy D Gearhart, Howard F Gearhart to David Francis Krytus, Sharon Ann Krytus, $320,000.

4044 Bond St, Michael Macri to Cory Krawczyk, Jessica Krawczyk, $275,000.

5017 Clarice Dr, Daniel Glushefski, Rymato Inc, Wny Partner Holdings Inc to Adam Rydzynski, $272,000.

3901 Allendale Pkwy, James A Kubiak, Jennifer A Kubiak to Timothy D Szalay, Nicole M Szalay, $260,000.

341 Brookwood Dr, William J Fuchs, Sarah J Fuchs to Jonathon P Harris, Heather Berst, $250,000.

60 Allie Ln, Michael Thomas Smith to Mrr Property Solutions Llc, $217,064.

4306 Twilight Ln, Robin Sarvas to Evan M Shagott, $216,000.

5752 Apollo Dr, Waldemar Aleksandrowicz to Benjamin J Santana, Jessica R Kowalczyk, $210,000.

4244 Linwood Ave, Paul M Sperduto to Sean F Kirsch, $200,000.

5487 Sycamore Ln, Pleasant Development Llc to Forbes Homes Inc, $104,000.

3437 Cedar Valley Way, Pleasant Development Llc to Forbes Homes Inc, $71,500.

3404 Cedar Valley Way, Pleasant Development Llc to Forbes Homes Inc, $61,500.

HOLLAND

155 Taylor Hts, Lisa R Bennett, Timothy R Bennett to Daniel W Glab, $325,500.

9653 Savage Rd, Up The Hill Development Llc to Ethan Fisher, $40,000.

KENMORE

241 Argonne Dr, Lisa D Murray-Roselli, Thomas P Murray to Brent Alan Schultz, Tonya Harber Schultz, $260,000.

LACKAWANNA

122 Keever Ave, Dana L Lux to Samantha Sharrif, $200,000.

20-22 Melroy, Anne Gossart to Lineage Group Inc, $185,000.

22 Brown St, Paul S Knight to Mrr Property Solutions Llc, $65,000.

LANCASTER

6342 Broadway St, John A Harf, Lisa M Harf to Kyle F Banasik, $889,000.

47-49 E Drullard Ave, Steven R Saporito, to David M Gierlinger, $740,000.

6026 Broadway St, Cayuga Landing Llc to 6026 Broadway St Llc, $650,000.

11 Middlebury Ln, Ida L Ingram, Larry Manestia Ingram to Alison E Hejmowski, Craig J Goergen, $430,000.

56 Court St, Tammie E Schaefer, Timothy R Schaefer to Cory D Fadeley, Hannah Tolbert, $267,500.

82 Cotton St, Gregory Vanmeter to Bennett J Wood, Alexandra Alta Rose Mullen, $265,000.

177 Laverack Ave, Alfred Bingenheimer to Nicholas Halvachs, $255,000.

V/L Broadway St, Lois J Thiell to Devin Development Llc, $250,000.

1922 Como Park Blvd, Brian C Nickles to Bryan M Kross, $185,000.

20 Waltham Ave, Debra L Wysocki to Heather L Penkalski, Lorraine B Wysocki, $149,400.

31 Deepwood Pl, Hidden Meadow Lan Llc to Christina M Parker, Stephon Gerome Parker, $73,000.

MARILLA

1565 Marion Ln, Jillian Curtis to Alex Odachowski, Mary Odachowski, $350,000.

NEWSTEAD

12219 Nice Rd, James T Gill to James Robert Gill, $118,000.

Maple Rd, Peggy J Stahl to Casey Irwin, Bryan Kutnyak, $35,000.

ORCHARD PARK

74 Henning Dr, Lauren M Mcmillan, Ryan C Mcmillan to William Ewing, Stacie Ewing, $670,000.

25 Hillside Dr, Julie S Hogan, John J Hogan to Taylor L Licata, John L Licata, $550,000.

65 Old Orchard Ln, Bradley E Hall, Korri J Hall to Lizet Donaldson, Spencer W Donaldson, $550,000.

7915 Jewett Holmwood Rd, Sarah M Badagliacca, Scott J Courteau to Ryan T Anderson, Heather A Fiore, $389,000.

227 Velore Ave, Scott A Gburek, Theresa A Gburek to Christina Kormanec, Michael David Kormanec, $365,000.

6313 W Quaker St, Barbara J Wenke to Sharon Spitale-Corner, Rebecca Bieber, $310,000.

V/L Webster Rd, Bonita Clark-Mitchell, Elsa Mitchell, Marjorie B Mitchell, to Kelly Pershyn, Gregory Pershyn, $285,000.

3197 Bieler Rd, Mike Bernadine AKA De, Bernadine M Demike to Mark A Pilecki, $255,000.

SARDINIA

10550 Creek Rd, Richard Morris to Benjermin M Andrews, Gerald A Andrews, $165,100.

10660 Ole, Trudy Ruth Gregory, Tracy Lynn Schaus Dzierzanowski to William E Larimer Jr, $160,000.

CITY OF TONAWANDA

209 Morgan St, 7912 Holdings Llc to Lora Naples, Jason Naples, $120,400.

64 Wall St, Maria L Currier to Joshua David Robertson, $115,000.

393 Main St, Kevin C Mccadden to Amanda Hebert, $75,000.

TONAWANDA

2379 Eggert Rd, Pl Properties Inc to Jason R Sole, $935,000.

1949 Colvin Blvd, 1949 Colvin Llc to Nkdk 1949 Colvin Blvd Llc, $525,000.

398 Woodgate Rd, Kathleen Wisniewski, Dennis Wisniewski to Michael Alexander Bellus, Alexandra Corrine Bellus, $365,000.

166 Blackstone Blvd, Susan M Osborne, William E Osborne to Jeffrey Lynn Wilson, Luis Emilio Martinez, $265,000.

114 Sherwin Dr, Philip Persino to Daniel Schofield Kremer, Holly Renee Johnson, $260,400.

331 Zimmerman Blvd, William C Krupp to Diane Zevallos, Kathleen Zevallos, $245,000.

222 Thorncliff Rd, Falon D Bernard to Briana Vaccaro, Rocco P Vaccaro, $245,000.

740 Moore Ave, Josephine M Alessi, Samuel J Alessi to Katherine T Keller, $240,000.

1769 Parker Blvd, Isaak M Demaio to Jessica Eckel, $240,000.

164 Fayette Ave, Jeanne M Lacasse, Loretta M Himmele, William J Himmele to Taylor A Kunzelman, Jenna A Kaiser, $239,000.

181 Rochelle Park, Kerri Ann Dekdebrun to Sabrina L Sapor, Jordan C Maund, $235,000.

129 Kenview Ave, Montbleu Enterprises Llc to Joseph Allen Tozer, $215,000.

363 Athens Blvd, Grace V Chiazza Revocable Trust to Bradley Stellrecht, Breannon Stellrecht, $215,000.

87 Dale Dr, Lenore R Pierce to Francis J&Sheree M Kemick Living Trust, $170,000.

730 Highland Ave, Amos Financial Llc to Ali Arab, $145,000.

409 Washington Ave, Janice Sargent to Mrr Property Solutions Llc, $100,000.

119 Idlewood Dr, Andrea E Pitruzzella to Queen City Invest Llc, $100,000.

WEST SENECA

2180 Union Rd, Nabb Investments Inc, to Gbsg Development Llc, $2,300,000.

365 Fisher Rd, Jd Properties Ii Llc, to Lnc Properties Llc, 3904-3906 Seneca Llc, $815,000.

290 Fisher Rd, Linda R Hiller to Brtittany Thoma, Nathan Thoma, $360,000.

402 Carriage Ln, The Marrano/Marc Equity Corporation to Cheryl A Wiechec, $345,920.

818 Fisher Rd, Walczak 2022 Irrevocable Trust to Michael Griffin, Dana M Smith, $280,000.

47 Greenbranch Rd, William J Serra, Judith A Serra to Arthur M Woglom, Barbara Woglom, $272,000.

157 Dover Dr, Amy Lynne Boyce to Ashley R Jindra, $260,000.

44 Carriage Park, Melissa A James to Matthew B Gill, Lauren R Carlin, $260,000.

119 Burch Ave, Donald J Winkelman Sr to Zakera Parvin, Md Kashem, $250,000.

45 Ludwig Ave, Jonathan Allport-Cohoon to Jesse Addison Molik, Sarah Smith, $223,000.

102 Hybank Dr, Arletta E Ketchum to Bruce H Gibson, Melinda L Gibson, $205,000.

141 Emporium Ave, Patricia A Baker to Chanel Poole, $172,000.

881 Seneca Crk Rd, Thomas J Meier to Fruci Apartments Llc, $135,000.

195 Barnsdale Ave, Julie A Weaver to Sara J Wonderling, $128,750.

1001Unit 5 Reserve Rd, Jan M Maier to 795 Elmwood Avenue Inc, $108,000.

14 Grant Ct, 1000 Queens Grant Llc to Ryan Homes of New York, $37,500.

12 Grant Ct, 1000 Queens Grant Llc to Ryan Homes of New York, $37,500.