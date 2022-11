Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Sept. 9, 2022.

ALDEN

• 88 Two Rod Rd, Brandon Gleason, Courtney Black to Anna J Marzec, Paul D Marzec, $509,000.

• 11822 Cary Rd, Eric Eklund, Theresa Oconnor to Gary F Schlabach, Cynthia A Schlabach, $425,000.

• 11534 Cary Rd, Andrea N Conjerti to Susan Scaccia, $329,000.

• 13681 Siehl Rd, James Richardson to Richard J Abramski, $280,000.

• 11625 Cary Rd, Dale Shaw, James Shaw to Douglas E Aldinger, Margaret A Gornewicz, Linda J Jagusiak, $230,000.

• 103 Exchange St, Brandon W Bojt, Ashley T Dusza to Andrea Conjerti, $200,000.

• 11822 Cary Rd, Deborah K Maue, Gilbert P Maue to Cynthia A Schlabach, Gary F Schlabach, $49,500.

AMHERST

• 26 Summer Hill Ct, Anthony Perna, Susan Perna to Charles J Vallone, Jane F Vallone, $693,000.

• 63 Levin Ln, Michael T Oleary, Jessica L Oleary to Amy Beth Smally, Patrick J Smally, $680,000.

• 10 Carolilly Ct, Jenna Zavrel, Thomas Zavrel to Lynne R Mcfarland, Daniel F Mcfarland, $632,000.

• 325 N Forest Rd, Roger L Schintzius, Rosemary Schintzius to Daniel G Sur Connors, Elizabeth A Connors, $621,500.

• 31 Viscount Dr, Younis Zaid to Kenneth R Hiller, $525,000.

• 30 Pinelake Dr, Andre Henderson, Katherine Thorpe, Andre Henderson, Andre Henderson, Katherine Thorpe, Katherine Thorpe to Brenda M Freedman, Martin E Mutka, Brenda M Freedman, Brenda M Freedman, Martin E Mutka, Martin E Mutka, $520,000.

• 1 Brompton Woods, Stephanie Lynn Wegman, Kyle Michael Wegman to Irrevocable Trust 062920 Tr Colonna, $509,000.

• 218 Meadow Spring Ln, Ibrahim Khalil to David A Franknecht Sr, Marjorie R Franknecht, $505,000.

• 129 Dutchmill Ln, Adam W French, Jaclyn E French to John S Dengler, Jean C Dengler, $475,000.

• 174 Boxelder Ln, Andrew Coddington, Melissa Coddington to Shawn A&Katharine S Lavin Joint Living Trust, $470,000.

• 12 Essex Woods Ln Unit A, Douglas J Zavodny, Pamela W Zavodny to Homes Of Wny Inc Essex, $459,900.

• 94 Pasadena, James Frederick Millard, Laura Millard to Carol S Mccarthy, Francis S Mccarthy, $455,000.

• 200 Shellridge Dr, Sashank Nanduri, Julee Nanduri to Karen Jaynes, Michael Marino, $450,000.

• 46 Kings Trail, Michael Steffan, Bridget Anne Rosso to Daniel J Feldman, Alice Feldman, $430,000.

• 22 Eveningwood Ln, Scott N Harrienger to Louis C Vacanti, Angelo J Vacanti, Joyce J Vacanti, $420,000.

• 761 N Forest, Shatorah Donovan to Dmitriy Yatchuk, $388,000.

• 123 Patrice Ter, Edward J Durand, Ruth M Durand to Daniel M Walker, Mary B Walker, $362,000.

• 260 Hedstrom Dr, Donna Russo, Joseph Russo, Karen Schmidt to Rebecca L Mcnamara, Timothy R Mcnamara, $356,000.

• 178 Halwill Dr, Daniel Arthur Molik, Reyna Castle to Elizabeth J Anthony, Tony G Sur Anthony, $352,000.

• 135 Oakwood Dr, Dion W White, Gwendolyn M White to Julie Rizek, $350,000.

• 26 La Belle Ter, Sarah Egana, Thomas J Prohaska to Brett E Ransom, Melissa M Ransom, $340,000.

• 110 Eagle St, John Klein to Marilyn M Law, Lawrence R Law, $330,110.

• 110 Corriander Ct, Michael S Brown, Sharon Lee Brown to Joshua Pollack, $325,000.

• 46 South Dr, Gabrielle A Carlo, Vincent T Parlato to Scott W Morris, $320,000.

• 171 Rosedale Blvd, Genna S Calabrese, Andrew J Calabrese to Andrew D Golkin, Jill Augustino-Golkin, $315,000.

• 54 October Ln, Faith A Schoelerman, Nicholas J Sledziewski to Errick Cholewa, $311,500.

• 452 Forest Edge Dr, Louis C Vacanti, Joyce J Vacanti to R&Myra N Falk Living Trust 072518 Tr Herbert, $299,900.

• 65 Patton Pl, Dayna L Divirgilio, Daniel J Divirgilio to Kamalesh B Nair, Sonitha G Nair, $290,000.

• 70 Bramhill Ct, Rachel Lada, Nicholas Rooney to Judith A George, $290,000.

• 105 Homer Ln A, Jody Goldstein to (The) Tr Hekemian Paul D Hekemian, Suzanne Hekemian, Family Trust 050522, $288,000.

• 125 N Union Rd, Zineb Bentaouzer, Zouheir Bellouki to Rosemary Malek, Michael Malek, $285,000.

• 45 Garden Ct, Amber M Decarlo, Michael J Wachowicz to Charles J Battaglia Jr, $284,900.

• 120 Mill St, Store #0767 (The) Ups to David A Stroh, $275,000.

• 303 Burroughs Dr, Alex Demay to Megan C Reid, $274,900.

• 258 Hamilton Dr, Md Irfanul Islam to Sarah K Buckley, $274,100.

• 27 Castle Ct, Jennie Mary Kwok, Johnny Joseph Kwok, Jonathan John Kwok to Casey S Keppler, $272,200.

• 60 Guilford Lane Unit I, Michael Steklof to John J Oneil, Jeanine M Oneil, $251,000.

• 1683 Maple Rd Unit B, Sheila Goldberg to Lederman Family Trust (The) 100715 Tr Geraldine, $250,000.

• 504 Grover Cleveland Hwy, Brandon Michael Pearson, Alejandra Pearson to Win International LLC Best, $250,000.

• 56 Harrogate Sq, Syed Ahmed, Asma Khan to Ravikanth Atluri, $239,100.

• 209 Berkley Rd, Jennifer M Thompson to Glenda J Wood, $237,000.

• 311 Capen Blvd, Heeba Kariapper to Richard Colby, $235,000.

• 1981 N Forest Rd, Julian J Jr Guerra, Azucena L Rodriguez-Guerra to Mark Healy, Joseph Healy, $228,000.

• 115 Avalon Dr, Lawrence T Hawkins, Patricia L Giancarlo to Elise M Stegall, $225,000.

• 762 Robin Rd, Kamax LLC to Sidney J Anthony, Michael P Colon, $221,000.

• 455 Maynard Dr, Mohammed Shahid Ali to Sabrina D Boza, $221,000.

• 209 Mt Vernon Rd, Farhanna H Bari, Mohammed M Bari to Lizabeth A Ault, $203,000.

• 150 S Union Rd U130, Noreen R Tr Flynn, William M Tr Flynn, Party Supplemental Needs Trust Fbo Benjamin M Flynn 060322 Tr Third to Jerry Grasso, $191,000.

• 21 Dellwood Rd, Joshua A Gill, Erin Gill to Michael Dickinson, $185,000.

• 90 Harrogate Sq, Alexandria Cicero to United Cerebral Palsy Association Of Western New York Inc, $180,000.

• 4415 Main St, Maura A Seitz, Maura A Seitz, Maura A Seitz to P Elizabeth Ben Tr Roden, P Elizabeth Ben Tr Roden, John Tr Roden, John Tr Roden, Paula B Tr Roden, Paula B Tr Roden, P Elizabeth Ben Tr Roden, Paula B Tr Roden, John Tr Roden, $156,000.

• 4545 Chestnut Ridge Rd #209A, Paul James Maney, Melissa Katherine Maney to Troy Banks, Patrice N Malcolm, $155,000.

• 406 Washington Hwy, Brian Lembke, Shannon Lembke to Daryl A Travnicek, $150,000.

• 40B Foxberry Dr, M Elmore Revocable Trust 112221 Tr Angela to Darlene V Steinwachs, $136,500.

• 20 Bristol Dr Unit B, Barbara J Sprada to Larry G Feger, $131,000.

• 135 Old Lyme Dr #6, Tirzah Peters, Barbara Peters to Sidney F Wheeleer, Alex C Ii Wheeler, Michelle L Wheeler, $114,000.

• 5 Greenwich Dr Unit 2, Partner Holdings Inc Wny to Shenzhe Ref Li, Gerald E Ref Paradise III, $81,000.

ANGOLA

• 246 North Main St, Collin Fitzpatrick to Michael J Sur Kennelly, Karen L Kennelly, $150,000.

AURORA

• 569 Mill Rd, Andrew J Cerza, Jodi E Cerza to Donna A Pease, Thomas C Pease, $741,403.

• 1020 Schopper Rd, Anna C Blizniak, Patrick A Blizniak to Timothy J Trost, $565,000.

• 831 Mill Rd, Douglas M Kane, Kellena L W Kane to William P Sur Kennedy, Margaret R Kennedy, $525,000.

• 866 Mill Rd, Erica L Calostipes, Louis J Jr Calostipes to Therese L Soullier, $390,000.

• 24 Longmeadow Dr, Kenneth Christopher Giangreco to Joelle M Arsenault, Paul R Arsenault, $385,000.

BLASDELL

• 66 Frontier Dr, Matthew D Mann to Joseph L Klubek, $120,000.

BOSTON

• 9452 Feddick Rd, Amelia Calder, Thomas C Perison to Charles W Perison, Mary Jane Perison, $400,000.

• 8369 Lower E Hill Rd, Alex R Holdsworth to William R Sutton, $258,500.

BRANT

• 10843 Erie Rd, Joseph C Bushen, Kelly Bushen to 10843 Erie Road Trust, $183,000.

BUFFALO

• 39 Gates Cir, Circle Gates LLC to Properties Ltd Uniland, $1,500,000.

• 74 Lincoln Pkwy, Dalar Bansal, Rohan Bansal to Kathleen A Forgach, Peter W Forgach, $1,150,000.

• 132 Lakefront #804, J Romano Jr Revocable Trust 111516 Tr Peter to Brunner Family Trust 101311 Tr Joan, $855,000.

• 65 Summit Ave, Mark W Hennon, Teresa R Hennon to Bronwen C Battaglia, Ronald J Jr Battaglia, $756,000.

• 900 Delaware Unit 401, Howard Rosenhoch to Indira Kartha, $615,000.

• 13 Harbour Pointe, Michael Sak, Theresa Sak to David B Hall, Mark L Sebastian, $550,500.

• 28 Willowlawn St, Amanda Torsney, Edward Torsney to Larry J Leaven, $530,028.

• 41 Fordham Dr, Sara Saak, Jason Saak to Siu L Connor, $450,000.

• 45 Mariner St, Jonathan E Lilley to Joseph Hartrich, $450,000.

• 688 Clinton St, 688 Clinton LLC to Liise Kayler, $420,000.

• 358 Bedford Ave, Christopher Delorenzo to Daniel W Sauer, Patricia Sauer, $416,000.

• 32 Wingate Ave, Hannah Flynn Bogdan, William Bogdan to Brendan M Neill, Marissa E Neill, $385,000.

• 264 Taunton, Joseph E Ramia to Frank Tomasello, Carol Tomasello, $346,500.

• 117 Humboldt Pkwy, College Trocaire to University Medaille, $346,154.

• 255 North Park Ave, Carmen Intorre to Ontario Inc 2438826, $345,000.

• 139 Seward, Jeanne Dyckman, Jeanne Dyckman to Family Trust (The) 100219 Tr Grzebielucha, Family Trust (The) 100219 Tr Grzebielucha, $343,625.

• 336 Bird Ave, Nicholas Bruscia, Akie Yanagi to Gabrielle A Carlo, $315,000.

• 26 17Th St, Paige R Langle to Robert A Caggiano-Rodriguez, $312,000.

• 121 Humboldt Pkwy, College Trocaire to University Medaille, $302,564.

• 771 Lafayette Ave Unit 6B, Jane C Hamilton to Egri Md Revocable Trust 120812 Tr Gladys, $290,000.

• 40 Salem St, Christopher Blake to Danielle Sass, $282,000.

• 666 W Ferry St #25, Loretta M Ruh to Caroline C Hurley, Maureen O Hurley, $280,000.

• 37 Redmond Ave, Gavin F Piddington to Jon Spitz, $275,000.

• 429 Parker Ave, Elizabeth Mccluskey to Paul Padula, $270,000.

• 636 Starin Ave, Collin Sabers to Alliance On Mental Illness (Nami) In Buffalo & Erie County National, $265,000.

• 302 Virginia St, Rust Belt Rentals LLC to Elizabeth M Miller, James L Miller, $250,000.

• 34 Greeley St, John F Hubert, Jennifer A Hubert to Patrick J Martin, Tammy A Martin, $250,000.

• 200 Brinton St, Adam Owens to Jennifer C Mcquilkin, Nicholas L Ricotta, $245,000.

• 156 Hollywood Ave, Courtney Ryan, Brian Voit to Kelly Reilly, $245,000.

• 849 Delaware #401, David Burgio to Phillip P Banas, $240,000.

• 332 Abbott Rd, Christina M Clark to Properties Inc Masd, $235,000.

• 464 Fargo Ave, Suzanne M Platino, David M Sada to Joshua Routh, $233,000.

• 28 Hancock, Meghan E Donohue to Elizabeth A Lewis, $230,000.

• 187 Hoyt St, Thomas James Grace to Sara White, $230,000.

• 47 Roesch Ave, Anthony D Mills to Daniel V Soemann, $225,000.

• 92 Heath St, Karthikeyyan Subbiah, Nivetha Dhakshina Murthy to Ubroomrental LLC, $225,000.

• 14 Dakota St, Ryann Foster to Linda Sciolino, Marguerite Greco, $225,000.

• 33 Wildwood Pl, Evan Cox to Wildwood Pl LLC 33, $221,000.

• 103 Kimberly, Brian Hillery, Stephanie Hillery to Douglas M King, Sandra M King, $195,000.

• 112 Ridgewood Rd, Brett Ersing, Kristie Ersing to Marjory A Craver, $195,000.

• 91 Payne Ave, Gina N Apa to Rafael J Estrada, $190,000.

• 118 Argus, Pieh Doh to Hu Hmung, $190,000.

• 13 Hartman Pl, Kan Lay to Giavanna A Giamatti, $190,000.

• 770 W Ferry St 16A, Patricia Bradshaw, David Todoroff to David M Berndt, $180,719.

• 79 Indian Church, Kyle P Bradley, Rebekah A Blasius to Donna Marie Kerr, Michael Robert Jr Sur Kerr, $180,200.

• 44 Ashton Pl, Limaris Feaster, Richard Moore to Robert J Sur Bell, Mary Ellen Bell, $175,000.

• 29 Wade Ave, David Ii Grainge to Hoque Realty Inc S, $170,000.

• 32 Alamo, Ahmed Ahmed-Alhaj, Mohamed Ali to Alamo LLC 32, $165,000.

• 136 W Ferry, Ndengi Ndombe to Habitat For Humanity/Buffalo Inc, $160,000.

• 60 Simon St, Jeremy D Taylor to Angelo Cicatello, $160,000.

• 156 Kenefick Ave, Elizabeth Kubiak to Brighid M Obrien, Thomas G Rosputni, $157,900.

• 34 Albert Ave, Nancy Ann Klein, Margaret Scott to Cynthia L Kiblin, Donald W Kiblin, $157,500.

• 96 Davey St, Kodjo Realty LLC, to Emily Wu, Emily Wu, Emily Wu, $155,000.

• 762 Eggert Rd, Sahida Hossain to Stephen P Ansine, $145,000.

• 36 Elmer, Kevin E Mcbride, Kelle V Mcbride to Bonita Nixon, $144,000.

• 124 Fernhill Ave, Elias Ahmed to Karen J West, Lawrence P West, $142,500.

• 206 Condon, Feras H Shtayyeh, Hana Shtayyeh to John Fronczak, $140,000.

• 258 Grant, Halimo Ahmed to Antonina Dispenza, $135,000.

• 475 Willett St, Melinda Jablonski, Michael Jablonski to Mallory E Werner, Peter J Werner, $135,000.

• 17 Progressive Ave, Exks Ventures LLC to Herb Mendolera, $135,000.

• 94 Fredro St, Jesus Carol Ortiz De to Christopher J Oleary-Weitzel, Michele E Oleary-Weitzel, $135,000.

• 110 Parkridge Ave, Seth Edge to Martin Middleton, $135,000.

• 262 Lafayette Ave, La Mason Group LLC to Carl J Mott, $132,000.

• 226 Newfield St, Kodjo Realty LLC to Trust Company Cust Equity, Seaman Ira Ben Kevin, $131,000.

• 157 16Th St, David Michael Stewart, Jake Elliott Stewart to Jennifer Tran, $126,000.

• 85 Howell, Thomas J Jr Lee, Zachary David Kane to Secure Choice LLC, $126,000.

• 641 Minnesota Ave, Md Farid Hosen to Suresh Saxena, $123,000.

• 1386 Sycamore Ave, Safiul Islam to Lauren Moore, $122,000.

• 87 Roehrer Ave, Levi Hawkins to Ricky Costner, $120,325.

• 579 Hopkins St, Herbert J Rullan to Minh Phung, Tuan Nguyen, $120,000.

• 90 Wright Ave, Halima Haque to William M Houck, Ann L Houck, $120,000.

• 292 Weston Ave, Mohammad Faisal to Prettie L Ayers, $120,000.

• 1853 Hertel Ave, Farida Hosain to Home Management Inc Eastern, $115,000.

• 266 Roesch Ave, Traders Inc S&M to Queen City Invest LLC, $115,000.

• 203 Florida St, Hoque Realty Inc S to Robert Forest Rung, $115,000.

• 421 Ideal St, Bonnie L Crapo to Lauren Gardner, $112,000.

• 258 Longnecker, Ahmed Hossain, Jushna Begum to Gary A Prieur, Bettie A Prieur, $110,000.

• 2336 Fillmore Ave, Properties Inc Jannatul to Monira Khatoon, $105,000.

• 68 Vanderbilt St, Pamela Keith to Oil Company Inc Buffalo, $100,500.

• 83 Quincy St, Md B Hossain, Akhi Aslam Purba to Property Management Inc Rna, $100,000.

• 397 Ideal St, Corporation Mymona to Richard Homway, $97,000.

• 39 Frankfort Ave, Real Estate Corporation Haa to Uddin Kamal, $95,000.

• 49 Barthel St, Baitul Idris LLC to Carolyn Meadows, $90,000.

• 14 Wyandotte, Asim Hussain to Kyle D Lysek, $87,500.

• 425 Schiller St, Cherlindrea E Wright to Northern Realty Solutions LLC, $85,000.

• 85 Melrose, Kristin M Karyczak, Daniel J Karyczak to Kathleen Karyczak, Michael Karyczak, $85,000.

• 88 Schutrum, Food Products Inc Sonali to Md Azmal H Khan, Sonia Khan, $85,000.

• 369 Cambridge, Farzin R Islam LLC to Real Estate International Inc Rs, $85,000.

• 102 French, Trading Inc Faiyaz to Safiul Islam, $85,000.

• 578 Hertel, Abdulla Mothanna to Renee Nash, $83,000.

• 494 Wilson St, Imam Hossain to Clarise T Stroud, $80,000.

• 256 Longnecker, Ahmed Hossain, Jushna Begum to Gary A Prieur, Bettie A Prieur, $80,000.

• 55 Grider, Salma Begum, Kamrun Naher to Deanna M Johnson, Shonell Johnson, $80,000.

• 37 Freund, WNY Estates LLC to Deanna M Johnson, $80,000.

• 120 Hagen St, Abdul Momen to Bhuiyan Rashid, $75,000.

• 265 Hagen St, Jubaida Afroz to Bhuiyan Rashid, $75,000.

• 566 Humboldt Pkwy, Juanita Coplin, Eugene Jr Coplin to Finley Irrevocable Living Trust Tr Ralph, $75,000.

• 532 Moselle, Shammi Akhter, Sordar M Awal to Firoz Chowdhury, $70,000.

• 256 Sherman St, Muhibur Rahman to Raymond Sherry, $70,000.

• 260 Grant St, Buffalo Community Homes LLC Affordable to Antonina Dispenza, $70,000.

• 470 Woodlawn, Sala Uddin to LLC Campen, $70,000.

• 67 Jones St, Bayt Ul Maryam LLC to Irene Leszczynski, $69,000.

• 794 Prospect Ave, Eric Szafranski, Robert Karp to Gregory C Byrne, $65,000.

• 9 Toledo Pl, Taslima Shathi to Abdul Wadood, $65,000.

• 38 Clark, Anuwar Shah Alzarmyar to Dora Akuetteh, $65,000.

• 389 Doat St, Betuel Garcia, Lynette Garcia to Camillo Irizarry, $60,000.

• 43 Boyd St, Josmalyn Gonzalez to Brothers Property Management Inc Lucky, $50,000.

• 462 Schiller St, Jerry Ferraraccio to Michael Ferraraccio, $50,000.

• 60 Warren, Beasbuffalo LLC to Group Inc Neymark, $50,000.

• 576 High St, Karim Karim, Rashel Fnu to Thomas Rivers, $50,000.

• 911 Tonawanda St, Kadi Kayes Abdullah Al to Abdulkhaliq A Edan, Muqtader H Mahmoud, $40,000.

• 19 Sirret, Sanmar Holdings LLC to Margaret E Masterson, John T Masterson Jr, Laura L Engelhardt, $35,000.

• 41 Bradley, Mark Valle, Matthew Valle, Michael Valle to Arlene Lyman, James M Sur Lyman, $15,500.

CHEEKTOWAGA

• 30 Countryside Ln, Fathil Abuhamra to Sandra Gwitt, Harry Jr Sur Gwitt, $540,000.

• 23 Vegola Ave, Md Mamun Bepari, Md Touhidul Islam to Timothy G Pitiss, $311,000.

• 945 Dick Rd, Md H Hossain, Mohammed A Hossain, Md I Rahman, Mohammad H Rahman to Carolyn R Kam, $310,000.

• 185 Crocker St, Ali Chowdhury to Mohammed Al Azzawi, $300,000.

• 78 Jessica Ln, Brianna P Franzek, Joshua J Burgett to Diane Sur Giomundo, James J Giomundo, $277,000.

• 196 Stevens Dr, Carlos G Montalvo to Arthur Bauer, Lois B Sur Bauer, $268,000.

• 112 Nadine Dr, Brittanie Norasing, Rathsanavong Norasing to Michael J Mrugalski, $240,000.

• 4432 Union Rd, Nicole A Ceppaglia to Megan E Sitarek, $234,000.

• 156 Raymond Ave, Loretta Brooks to Nadine Isbrandt, Gale Ann Gapik, Paula Ann Gapik, Suzanne Celia Gapik, $228,000.

• 52 Fairelm Ln, Trevor J Krzemien to Stefanie A Leo, Jason R Pagano, $225,550.

• 54 Nassau Ln, Samson Mesfin to Paul Rokitka, $225,000.

• 35 Starlite Ave, Bess E Katerinsky, David N Anderson to Holly R Radis, $225,000.

• 35 Jamaica Ln, Rachel Hermanski to Kevin W Fischer, $215,000.

• 103 St Boniface Rd, Daisy Rosa to Anthony R Demarco, $210,000.

• 40 Biscayne Dr, James R Luce, Sarah L Luce to Barbara A Casheba, Christopher L Casheba, Eric J Casheba, Walter J Casheba, $210,000.

• 137 Burdette Dr, Lynne M Otwell to David C Bracco, Debra Ann Bracco, $200,000.

• 17 Miami Pkwy, Kari Orlowski to 2017 Family Trust Tr Boyd, $190,000.

• 77 Peinkofer Dr, William J Forsyth, Dallas P Forsyth to Shelby Mager, $190,000.

• 136 Gardenvale Dr, Shawn P Johnson to William E Pease, $186,000.

• 52 Victoria Blvd, Sun Moon Buffalo LLC, WNY Estates LLC to Julia Seege, Kyle Coston, $179,900.

• 179 Rossler Ave, Travis M Elvers to Scott M Przybysz, $175,000.

• 73 Southern Pkwy, Nadia Warren, Jacob Littere to Nathaniel Voss, $170,000.

• 271 Oehman Blvd, Kristie K Schlewitt to James D Bagwell, Holly E Artanis, $170,000.

• 123 Gualbert Ave, Qamrul Ahmed to Liberation Enterprises LLC, $170,000.

• 32 Raymond Ave, John Jadlonski, Brandi Ann Tirko to Ronald F Adm Piskorz, $160,000.

• 183 Gardenvale Dr, David L Foster Jr, Shaunte N Foster to Paige A Gutowski, $155,000.

• 1017 Walden Ave, Abu Zafar, Rahena Aktar to Walden LLC 1017, $130,000.

• 631 French Rd, Canazzi Ira Ben Caleb, Trust Company Cust Equity to Timothy M Delano, $100,000.

• 1410 Harlem Rd, Mafiz Uddin to Evelyn J Rizzo, Renee M Biniecki, $44,000.

CLARENCE

• 6038 Wexford Manor, Ashley E Ferrante, Michael C Ferrante to Andrew J Cerza, Jodi E Cerza, $875,000.

• 5365 Waterlefe Dr, Arif Motiwala, Tina Motiwala to Designer Home Of WNY LLC, $845,013.

• 9027 Somerset Way, Ann Millacci, Michael Brock to Homes Of Wny Inc Essex, $757,055.

• 9019 Somerset Way, Edward P Odonnell, Mary E Odonnell to Homes Of Wny Inc Essex, $733,070.

• 5774 Field Brook Dr, Steven R Robinson, Jennifer A Robinson to Andrea S Musone, Kenneth J Musone, $715,000.

• 8166 Golden Oak Cir, Ji-Won Son, Jinwoo Park to Frank Chen, $665,000.

• 9708 Carmelo Ct, Melissa Nicole Davis to Derek J Fogarty, $650,000.

• 8144 Oak Leaf Ln, Amanda Marie Cianflone, Jason Allan Cianflone to Barbara J Faber, $607,000.

• 9065 Bancroft Dr, Bruce R Kaemmerlen, Lisa A Kaemmerlen to Angela S Bumbalo, Samuel J Bumbalo, $556,000.

• 9050 Covington Dr, Amanda L Graf to Julie M Grabowski, Rodney M Grabowski, $495,000.

• 4275 Fairfield Dr, David Michael Jr Killian, Laura Anne Killian to Derek J Hunt, Laura A Hunt, $370,000.

• 6065 Eastwood Rd, Lauren M Kubik, Austin M Kubik to Marc Wyzykowski, Melaney Wyzykowski, $355,000.

• 9230 Sesh Rd, Jacqueline S Miller, Joshua A Sweeney to Elizabeth J Knuth, $320,000.

• 8380 Vernon Cir, Diane Patricia Ashby to David J Sur Stephens, Sandra L Stephens, $320,000.

• 7851 Northfield Rd, Cynthia Verna Crawford, Steven Thomas Crawford to Ilse A Murray, $278,500.

• 4185 James Ct, Colleen E Creighton, Mitchell Gehring to Susan Rogers, James M Szramkowski, Joseph Szramkowski, $270,000.

• 5600 Davison Rd, Corey J Hogan, Jennifer Hogan to Verena L Adm Brunner, $225,000.

• 8351 Transit Rd, Black Gay, Paw Moo to Hedwig Fischer, $200,000.

• 4875 West Ave, Renee Letina to Dorothy K Oconnor, John J Jr Sur Oconnor, $82,000.

COLDEN

• 8279 Boston Colden Rd, Jeffrey D Delaurie to Kurt Benson, $190,000.

DEPEW

• 22 Mary Lou Dr, Michael P Dickinson, Deonna Mazur to Robert Baron, Lynn Marie Colucci, Jennifer L Fehr, Kathleen Sojda, $225,000.

• 471 Transit, 460 Terrace Blvd LLC, to Emerick Transit Road Trust 041119 Robert, Emerick Transit Road Trust 041119 Robert, $200,000.

• 23 Morris Cir, Jacob A Koelemeyer to Joseph M Bona, $195,000.

• 2760 George Urban Blvd, Feroz Alam, Farzana Akther to Kimberly Clapp, Luann Bogdan, Gerard G Jr Piccolo, Jennifer A Piccolo, Peter J Piccolo, $184,500.

EAST AURORA

• 101 Buffalo Rd, Collin D Wittman, Lindsay A Wittman to Mary M Moglia-Cannon, Richard P Moglia-Cannon, $836,000.

• 260 Parkdale Ave, Zachary Mctigue, Margaret Mctigue to Megan M Dempsey, $505,000.

• 47 N Willow St, Matthew S Smith, Kelly Marie Dominguez to Sara R Juliano, $445,000.

• 55 Kelver Ct, Megan M Dempsey to Nathan G Keagle, $403,000.

• 452 North St, Richard Adam Marso to Amy Holtz, Charles A Holtz, $289,000.

EDEN

• 8969 Notre Dame Dr, Karen Bauer, James W Bauer to B&Suzanne L Yale Family Revocable Trust 051018 Tr Charles, $225,000.

• 8690 Hammond Dr, Kathryn Anne Ryan to Daniel G Oconnell, $211,500.

ELMA

• 6101 Clinton St, Spectrum Farms Management LLC to Michael Paul Wyzykiewicz, Kara Emblidge, $599,900.

• 67 Sullivan Dr, Jacob E Leffler, Jenna M Leffler to Jeremiah J Mccarthy, June Mccarthy-Dimmig, Mary Jo Lahiff, $325,000.

• 911 North Star Rd, Mercedes B Dowdall, William P Dowdall to Emily G Magavern, Jeanne D Magavern, $312,000.

• 172 Kalla Ln, Michael Mercuri, Evelina Brady to Stephanie A Wisniewski, $250,000.

• 38 Sawmill Ct, Margaret Schoenthal to Robin Adm Hill, $249,500.

• 441 N Davis Rd, Boston Meadow Farms LLC to Nora Ann Sharp, Daniel Sharp Jr, $245,000.

• 1941 Bullis Rd, Of Veterans Affairs Secretary to Mary C Est Ref Breidenstein, Brittany Ref Penberthy, $131,118.

EVANS

• 75 Middle Ln, Jason M Greene, Wendy Greene to Beth L Navel, Christopher R Navel, $500,000.

• 1985 Aries Ave, Michele Kathleen Schwartzott, Tyler Richard Schwartzott to Cody L Bartolucci, $190,000.

• 9683 Maplewood, David Ramsey, Lisa Ramsey to William A Kayes, Darlene Doyle, $167,000.

• 118 Summerdale Rd, Amy E Lascola, Mark E Lascola to Dennis Dargavel, $165,000.

• 579 Laurel Ter, Molly Sowinski, Paul Sowinski to Joseph Anthony Ii Fliss, $150,000.

• 459 Roat Dr, Skywheel Properties LLC to Gary Seiler, Rosemary E Pelz, $135,000.

• 607 Larkin Rd Apt F, Karen E Pszonak, William Pszonak to Karen E Pszonak, Edel Vail, Eric H Vail, Frank C Vail III, Gary S Vail, Michael E Vail Sr, Todd S Vail, $83,333.

• 187 Reeves Rd, Judy Lane, Steve Lane to Mdrz LLC, $79,900.

• 719 Beach Rd, Empire Inc Legacy to Dtp2 Holding LLC, $50,000.

GOWANDA

• 109 Erie Ave, Mark L Darling, Ashley Darling to Kimberly E Tuzzolino, $140,000.

• 47 Union St, Roger Wilkes, Sandy Parkinson to David M Vannote, Dennis A Vannote, Kathy S Vannote, Rebecca A Troutman, Christopher Nowicki, $132,000.

• 48 Mechanic St, Tyler Beamish to Lorissa J Darling, Walter L Darling, $77,048.

GRAND ISLAND

• 693 Baseline Rd, Emily Cardullo, Cameron Kyle to Cynthia M Bruno, $445,000.

• 197 Stonebridge Rd, Robert S Imperial, Robert N Walls to Ryan Homes Of New York, $338,385.

• 193 Stonebridge Rd, Libia Ximena Shoemaker, Zachary Shoemaker to Ryan Homes Of New York, $313,600.

• 3480 Wallace Dr, Constance M Dumond, Frank A Dumond to Ariana Hyland, Max Hyland, $230,000.

• 3444 Wallace Dr, Ciara Alexis Pincheon to Gerald V Pries, $205,000.

• 35 Carol Ln, Roger Hammock to Francisca S Valera, Roberto P Sur Valera, $180,000.

HAMBURG

• 5821 Rush Creek Ct, Angela Helffenstein to Judy C Reagan Revocable Living Trust, $685,821.

• 4619 Winding Woods Ln, Carolyn B Altomare, Andrew M Altomare to Christopher A Cecchettini, Elizabeth A Cecchettini, $685,000.

• 6727 Willow Ridge Dr, Robert Michael Jr Britton to Andrew Smith, Erin Smith, $564,227.

• 4430 Rushford Dr, Michelle N Kenneth to David Kinsley, Diane Kinsley, $415,000.

• 26 Therin Dr, Evan Coyle, Jenna Mullett to James S Biryla, Susan E Biryla, $400,000.

• 6781 Woodland Dr, Carly N Walsh, Vincent S Iv Walsh to Secen Revocable Living Trust 122716 Tr William&Helen, $330,000.

• 4068 Allendale Pkwy, James Paul Tuttle III, Kaitlyn Tuttle to Cristiana L Ardito, Francesco F Ardito, $320,000.

• 2184 Woodsfield Dr, John P Bermingham, Elizabeth A Bermingham to Mary F Scheffler, Lee J Scheffler, $315,000.

• 5364 Roberts Rd, Jacob Dreger, Joelle Hutschenreuter to Jackie L Antonelli, Jeffrey A Antonelli, $310,000.

• 1992 N Creek Rd, Erica R Aitken, Christopher J Aitken to Colin Eberhardt, $281,000.

• 87 Sandra Pl, Patrick Ferrini, Maura Jones to Carly N Nicholas, Vincent S Iv Walsh, $261,000.

• 4555 Morgan Pkwy, Nicholas Novak, Alyssa K Levac to Revocable Trust Tr Novak, $260,000.

• 5453 Scranton Rd, Michael W Aiken, William H Aiken to Robert Franklin, Ronald Franklin, Sandra Green, $245,000.

• 4280 St Francis Dr, Keith Robert Galantowicz, Matthew David Galantowicz to Family Trust 111621 Tr Wilde, $237,000.

• 21 Prospect Ave, Mai Nguyen to Howard D Winkler, $234,000.

• 49 Victory Ave, Shawn K Odell to Linda A Adm Sweeney, $225,000.

• 51 S Lake St, Jonathan P Jr Waugh to West Realty Inc 4, $164,800.

• 4277 Elmwood Ave, Maria J Zientara to Theodore Tomasik, Margaret Susan Sur Tomasik, $125,000.

• 128 Forestal Dr, Jonathan M Menzemer to Barbara C Bouman, Raymond D Sur Bouman, $71,000.

• 2261 Oakley Pl, First Property Asset Managers LLC to Jean M Howard, $45,000.

KENMORE

• 56 Wardman Rd, Shawn W Penrod to Nicholas J Castellani, $320,000.

• 378 Warren Ave, Financial Corporation Cartus to Victoria Suto, Stephen J Tarajos, $295,000.

• 378 Warren Ave, Olivia Reinlander to Financial Corporation Cartus, $295,000.

• 110 Lasalle Ave, Jillian Penkin to WNY Restore LLC, $260,000.

• 204 Victoria Blvd, Benjamin Bailey Axberg to Terry E Camann Jr, Rebecca B Burns, $230,000.

• 178 Knowlton Ave, Diane L Deinhart, Lydia P Deinhart, Austin J Reinhart to Linda Nelson, $225,000.

• 53 W Girard Blvd, Tawana Guzman-Kemp to Christopher J Miller, $225,000.

• 147 W Hazeltine Ave, Equity Holdings Lp Rcd to Zone Heating&Cooling Soft, Andrew J Dba Smith, $220,000.

• 189 Argonne Dr, Austin Becker, Breana Gerace to Anna Belle Alt, $220,000.

• 71 Euclid Ave, Carrington Mortgage Services LLC to Modesto Ref Argento, Kristin Ref Poeller, Robert Ref Poeller, $162,305.

• 487 Tremaine Ave, Nicoletta Mary Aliberto to Chad M Cowell, $150,000.

• 63 Stillwell Ave, Marcus Jacob Gergich to Nicole Kania, $145,000.

• 33 W Hazeltine, Christopher Garcia to Christopher L Riederer, $135,000.

• 315 Tremont Ave, Charles W Jr Sears to Mary S Feickert, $50,000.

LACKAWANNA

• 2165 Abbott Rd, Anthony Domros to Madeline Judith Pielecha, $250,000.

• 72 Shannon Dr, Rumana Rahman, Sayedur Rahman to John J Tarquin, $181,000.

• 48 Kirby Ave, Jose N Ledesma to Tyler M Liberto, $180,000.

• 110 Cleveland Ave, Kevin Robinson to Amanda A Bijl, $177,000.

• 98 Victory Ave, North East Wave Holding LLC to Properties Of Wny Inc Gems, $80,000.

LANCASTER

• 19 Sawgrass Ln, Charles A Ii Amato, Heather Amato to Mickey Lagambina, Salvatore Lagambina, $775,000.

• 121 Peppermint Rd, James J Murphy, Margaret R Murphy to Erin Lynn Ancker, Karen Lynn Walsh, James P Ii Walsh, James P Sur Walsh, Amanda Wutz, $600,000.

• 12 Hampton Ct, Ashley M Luehrsen, Robert H Luehrsen to Peter J Banks, Rosaire Banks, $499,900.

• 12 Kevwood Ln, Praveen Kumar Nair to Kevin Stoldt Sr, $467,805.

• 15 Oakwood Common, Susan Skierczynski, Ronald Skierczynski to Deborah Palmer, Eric V Palmer, $425,000.

• 12 Clermont Ct, Joanne C Daniel, Dennis R Ryan to Carol R Augustyniak, Paul H Sur Augustyniak, $411,500.

• 8 Mary Rachel Pl, Thomas W Drzewiecki to (The) Marrano/Marc Equity Corporation, $354,640.

• 6 Mary Rachel Pl, Marian Post to Equity Corporation (The) Marrano/Marc, $335,360.

• 64 Maple Dr, Carlos D Hernandez to James F Buettner, $290,000.

• 53 Lake Ave, Kathleen Miller to Marleta M Stansberry, $262,500.

• 5 Donna Lea Dr, Ronald Planter to Alice Est Kryszczynski, $205,000.

• 60 Wayne St, Jesmin Ali to Debra K Brillhart-Grzybowski, Paul L Sur Grzybowski, $191,500.

• 43 Wilma Dr, Jessamyn Fuller, Sean Mcguire to Russell D Fuller, Audrey J Fuller, $188,800.

• 6 Olde Stone Ln, Thomas J Zakrzewski to Diane Dobbin, $170,000.

• 56 Parkview Ct, Danielle M Gutschow to Rita Wascak, $130,000.

MARILLA

• 3597 Timothy Ln, Alexander J Sikora, Rebecca E Sikora to Joseph J Kulniszewski, $520,000.

• 11613 Liberia Rd, Joel Dixon, Julie Dixon to Joseph J Cimbak, $260,000.

• 12696 Clinton St, Kayleigh Elizabeth Bystrak, Nicholas Joseph Berst to Michael C Harasimowicz, Mark Harasimowicz, James G Harasimowicz, Susan Marie Uebelhoer, $250,000.

• 1848 West Ave, Michael W Beale to Karen R Thompson, James W Thompson, $100,000.

NEWSTEAD

• 4724 Ayers Rd, Domenico G Morlacci, Jeannine A Morlacci to Robert W Williams, Betty A Williams, $415,000.

• 5176 Crittenden Rd, Brandon T Mayer to Jeannine A Morlacci, Domenico G Morlacci, $400,000.

• 5370-5372 Barnum Rd, Richard Qualiana to Choice Employment Services LLC, $220,000.

• 13402 Main Rd, Branden T Woodhead, Denise M Woodhead to John R Jr Alfieri, $194,500.

NORTH COLLINS

• 4106 Genesee Rd, Donald Mammoser to Joseph A Ptak, $350,000.

• 3484 Langford Rd, Anthony J Diello to Jeffrey D Dils, Keith A Dils, William R Jr Dils, $168,000.

ORCHARD PARK

• 60 Graystone Ln, Joseph Welter to Iris Y Carruthers, Michael E Carruthers, $800,000.

• 84 Arrowood, Victor M Wright, Elizabeth M Wright to Brian Lees, Diana Lees, $682,500.

• 5097 Bussendorfer Rd, Mark E Kerner, Jamie L Kerner to Properties Inc Vanderbilt, $606,875.

• 119 Forest Dr, Benjamin H Wood to William R Kinkel, $590,000.

• 9 Templeton Trl, Michael E Wright, Tatiana I Wright to Brian Oneil, Odessa Oneil, $586,000.

• 25 Queens Pl, Paul H Werthman, Susan M Werthman to Jennie Hart, $500,000.

• 6310 Scherff Rd, Riannon Zemak, Donny Christopher Answeeney to 2020 Family Trust Tr Larkin, $380,000.

• 29 Burning Bush Way, Christopher Thomas Oehler, Jillian Oehler to Trust (The) 061109 Tr Shanley, David F Shanley, $377,000.

• 46 Larned Ln, Dale E Bielicki to Kathleen F Burns, $352,000.

• 19 Birch Run, Michael A Carestio, Krysten E Carestio to Justin Desantis, $340,000.

• 6430 Webster, Tammy L Delano to Dirck Hartmans, $242,000.

• 100 Carriage Dr, National Mortgage Association Federal to Gladys A Ref Viterna, Andrew Z Ref Lepore, $114,521.

SARDINIA

• 13079 Van Slyke Rd, Lisa M Spencer, Shane B Spencer to Bradley D Spencer, Allison R Spencer, $155,000.

SOUTH WALES

• 6100 Maple Hill Rd, Shannon Prohaska, Nicholas Prohaska to Nicholas B Kirsch, Stephanie A Kirsch, $970,000.

CITY OF TONAWANDA

• 149 Brookside Terr W, Rebecca Ann Schmidt, Rebecca Ann Schmidt to Russell Welker, Russell Welker, Sarah Welker, $250,000.

• 55 Frances St, Jc Jr Pendelton to Qamar A Chaudhary, $230,000.

• 20 Luksin Dr, Michael D Chapman to Joseph M Shanor, $177,000.

• 20 King St, Adam Haentges, Charles Moore to Chris Dirmyer, $170,000.

• 160 Delaware St, Jacob Wade Marsh, Jared Thomas Pease to Robert H Iv Holdaway, $165,000.

• 93 Penarrow Dr, Erica Lee Ortolano to Rebecca Ortolano, $156,000.

• 16 Simson St, Anthony Dubien to Patrick Nathan Jr Ranney, $145,000.

• 59 Park Ave, Buff Real LLC to Samantha Green, $100,000.

TONAWANDA

• 148 Calvin Ct S, Jason A Ward to Caila J Earl, Gregory G Conrad, $288,000.

• 22 Greendale Ave, Emily L Grano, Michael D Jr Grano to Eileen S Lexner, Gregory M Lexner, $270,000.

• 1163 Woodstock Ave, Michael Brass to Long D Nguyen, $270,000.

• 90 Monterey Rd, Peggy A Olrich, Robert C Olrich to John H Stout, Ellen L Stout, $265,500.

• 283 Hartford Ave, Linda Flitt to Bradley J Nasca, $263,000.

• 605 Cornwall Ave, Jacquelyn Maranto to, Nicole M Seibert, $256,000.

• 335 Parkhurst Blvd, Laura Ruiz, Carlos A Ruiz to Michael Schwartz, $250,000.

• 58 Harding Ave, Russell J Mistretta to Carrie M Schuller, $235,000.

• 69 Irene St, Tewelde Weldeab to Barbara Jean Reynolds, $225,000.

• 40 Tulane Rd, Sara Savatteri to George R Braddell, $220,000.

• 100 Highland Pkwy, Patricia J Turri to Maryellen Rogers, $215,000.

• 612 Highland Ave, Corey Desiderio to Taylor P Jones, $210,000.

• 2 Queens Guard Walk, Mikhael S Rubin to Brian C Wolff, $200,000.

• 36 Elmview Dr, Joseph A Saj to Jason P Morrow, Kristine Todaro, $190,000.

• 156 Pullman Ave, Craig Cipolla to Susan A Kimmins, Franklin A Kimmins Jr, $182,000.

• 52 Edgewood Ave, Bingling Chen to Abigail E Hayes, $172,500.

• 150 Gettysburg, Holly Ann Grant to Kalju Kota, Virve Linda Raab, $160,000.

• 52 Grandview, Diana L Gaidasz to Samuel J Sur Bumbalo, Angela F Bumbalo, $144,000.

• 14 Fowler Ave, Alexa R Kalinowski to Syrus Holding LLC, $132,000.

• 108 Sheridan Parkside Dr, Muhammad Abu Hossain, Anwara B Hossain to Edward J Militello, Susan M Militello, $130,000.

• 273 Woodmere Dr, Ez Industries LLC to Thomas C Bowman, $100,000.

WEST SENECA

• 11 Jaycee Ln, Daniel R Morris, Rachael E Morris to Equity Corporation (The) Marrano/Marc, $523,885.

• 29 Pine Tree Ln, Sandy Spencer, Troy Strassburg to Francis J Owczarczak III, Susan A Owczarczak, $400,000.

• 701 Carriage Ln, Madeline Judith Pielecha to Corporation (The) Marrano/Marc-Equity, $349,900.

• 610 Dorrance Ave, Mustafa S Foysal to Charmaine M Burke, Thomas W Burke, $300,000.

• 66 Southridge Dr, 66 Southridge LLC to Kristin N Smithley, Sean M Tucker, $290,000.

• 16 Nash St, Onel Coiminand, Wisline Coiminand to Henry J Mayer, $285,000.

• 25 Blossom Rd, Gina A Nasca, Andrew W Hoffman to Stanley Sur Trawinski, Marcia Trawinski, $278,500.

• 115 South Dr, Dominick John Koehler, Alexandra Marie Fletch to Ryan Homes Of New York, $276,835.

• 37 Woodlane Dr, Donald Nielson, Lisa Nielson to Albert R Jr Pearce, Benjamin J Pearce, Brian A Pearce, John J Pearce, Robert J Pearce, William J Pearce, $255,000.

• 14 Neubauer Ct, Amy L Wile-Zawadzki to Eric J Robertson, Khareen S Robertson, $253,014.

• 34 Waltercrest Ter, Courtney T Griffin, Dawn E Griffin to Johanna Dysard, Antoinette A Pacicca, $233,000.

• 33 Vermont Pl, Amanda M Ciesla, Mitchell A Krol to Grace M Church, $217,000.

• 219 North Ave, Jenna Kasic, Noah T Ramen to Hookes Handyman Service LLC, $215,000.

• 290 Covington Dr, Nicholas Kosowski, Sarah Kosowski to Sincere R Bultron, Julio R Bultron, $209,500.

• 131 Tim Tam Ter, Brandon R Innes to Deanna Louise Pachulski, $190,000.

• 17 Lyndale Ct, Patrick J Higgins to Jessie D Fazzio, Miranda Zolnowski, $190,000.

• 220 Greenmeadow Dr, Ethan R Eichensehr to Todd M Fronckowiak, Ronald M Fronckowiak, Kenneth P Fronckowiak, $179,900.

• 3516 Seneca St, David A Militello, David L Militello to Joan M Mcanulty, $175,000.

• 49 Marilyn Dr, Nicole Bookbinder to Kelly M Wind, Kim M Mancuso-Oakes, Robert Cirbus, $170,000.

• 1108-21 Indian Church Rd, Paul W Urbanski to Christine M Luebcke, $105,000.