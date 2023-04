Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Feb 3, 2023.

ALDEN

• 1705 Willow Woods Ln, Carl Posluszny, Michele Lambert M Lambert-Posluszny to Shawn Kothen-Walsh, Amanda L Kothen-Walsh, $325,000.

• 1389 Exchange St, Martin Whiteford to Deven A Bruno, $145,000.

AMHERST

• 70 Van Pelt Ct, Megan Whitmore, Richard Whitmore to Amanda Cryan, Joseph Randazzo, $1,040,000.

• 16 Nicole Ct, James M Hassett, Hassett Family Trust, Linda K Hassett to Lawrence Michael Abate, Laura H Abate, $599,777.

• 73 Wiltshire Rd, Claire F Woodside to Michael William Michalowski, Tina Marie Michalowski, $510,900.

• 160 Tristan Ln, Remzi Serif, Serif Sevinci to Ali Alsaidi, $490,000.

• 365 Getzville Rd, Ina Sanders to Daniela Sandler, Antoine Yoshinaka, $475,000.

• 34 Bentley Ct, Edward L Novak, Frances B Novak to Thomas J Aldrich III, Alana S Martin, $465,000.

• 12 Briarhurst Rd, David G Costello, Sharon Q Costello, to Victoria Noelle Jellison, Steven Donald Jellison, $430,000.

• 861 Campbell Blvd, Ali A Deria, Sadia A Megag to Marie Therese Nasr, $425,000.

• 142 Corsica Way, Ryan Homes Of New York to Jennifer Abena Asantoah Osei, $419,030.

• 13 King Anthony Way, Charles E Milch to Ba Latt, $415,000.

• 59 Winterbrook Dr, Ryan Homes Of New York to Osama Barham, Dareen Zabaneh, $388,270.

• 181 Winterbrook Dr, Ryan Homes Of New York to Atif U R Rehman, $379,455.

• 35 Deer Ridge Rd, Ashley L Kelsey to Jennifer Schneider, Daniel Schneider, $360,000.

• 30 Briar Row, Marie L Keller to Colleen Lane-Rafferty, $352,000.

• 184 Scamridge Curve, Jean R Brenner, Donald C Brenner, Donna Folger, Debra Ganczak to Zachary L Robitaille, $335,000.

• 90 Cambrook Row, Judith A Gentry-Smith, Gary R Smith to Bryan A Kaczmarek, Mallory K Kaczmarek, $330,000.

• 70 Brookpark Dr, Christopher Witter, Peggy Witter to An Quoc Banh, $320,000.

• 23 Maynard Dr, Theodore A Joerg, Nicole Kramer to Hao Zhang, Lisa Zhang, $302,000.

• 49 Fleetwood Ter, Cindy Radko, Michael D Slater, Jamie Slater, Paul Slater to Iryna Zottola, Ruslan Demus, $299,000.

• 176 Highland Dr, Joshua Kielich to Rifat Sakib, $298,000.

• 7 Astor Ridge Dr 14228 U, Judith R Arnold, William J Arnold to Sharon Blasczak, Thaddeus Blasczak, $290,000.

• 135 Hollybrook Dr, Cheryl A Chapman, Jeffrey T Lisandrelli to Amaria Gerard, Edward Trotter, $270,000.

• 418 Darwin Dr, Marion E Wydra to Kader Al-Morabi, Intisar Abdulmutalib, $270,000.

• 113 E Summerset Ln, Amherst Rental Group Llc to Jing Qin Liang, $268,000.

• 17 Georgian Ln, Charles Michaux, Debora Michaux to Louis Burgio, $262,000.

• 99 E Royal Pkwy, Audrey E Seaner to Valerie Crane, $250,000.

• 1118 N Forest Rd, George J Lendway to Mi Nadi Oung Mondae Rott, $250,000.

• 357 Lamarck Dr, Haider Ali Khadim to Ryan Michael Schiffman, $240,000.

• 82 Harrogate Sq, Jianing Xiao to Qinghuang Tang, Liwen Li, $230,000.

• 471 Burroughs Dr Unit C , Joseph Gojevic to Briana M Shaner, $190,000.

• 4883 N Bailey Ave, Joseph A Tomaski to Saleh Omar Tareq Al, $165,000.

• 38 Beehunter Ct Unit 38B , Brittany F Rising to Bella Zilbertleyt, $155,000.

• 43 Catherine St, James M Gehring to Breanna Riley, Douglas Riley, $150,000.

• 61A Georgian Ln Unit 6, David Cohen to Mark Evans, $127,000.

ANGOLA

• 131 South Main St, Thomas J Alberts to Elizabeth A Wilbert, $182,000.

AURORA

• 1055 Olean Rd, Hb8 Cascade Funding Mortgage Trust to Pace Management Group Llc, $204,333.

BLASDELL

• V/L Hugo Pl, Amanda L Gatta, to Richard P Rutkowski, $190,000.

BOSTON

• 7150 State Rd, Chelsea Krencik to Clayton M Schunk, $200,000.

• 7681 State Rd, Judith E Schaefer to Joseph D Borrello Sr, $165,750.

BRANT

• 0 Hunts Corners Rd, Linda J Wideman, Robert L Wideman to John L Wideman, Mary B Wideman, $75,000.

BUFFALO

• 119 Summit Ave, George J Stock, Maria Mozzetti Stock to Morgan Webber, Adam A Stevens, $725,000.

• 81 Woodbridge, Amanda M Cryan, Joseph Randazzo to Michael Anastasia, Madeleine Fierstein, $707,912.

• 393 Delavan West, Phillip G Thomson to Jordan Brooks-Delia, Jessica Weremblewski, $371,000.

• 32 Admiral Rd, Elizabeth Kanarowski to Alexandra Mary Kanarowski, $341,800.

• 189 Tacoma, Paul N Hopkins, Donna Hopkins to Luis Ducasse Sr, $325,000.

• 180 Courtland, South Shore Buffalo Management Llc, South Shore Buffalo Management Llc to Hmrn Llc, Hmrn Llc, $277,500.

• 41 Courtland, Yersy Management Llc to Hmrn Llc, $277,500.

• 31 Mariner St, Edward P Meehan III to Connor Mangan, $260,000.

• 118 Richmond, David Scherrer to Daniel Kulczyk, Thomas Kulczyk, $250,000.

• 279 Hoyt, Linda Ellen Williams, Mark David Williams to Christian J Darrow, $240,000.

• 197 Walnut St, Raymond L Wiggins to Lway Say Poe, Yae Moo, $230,000.

• 190 Holly St, Florence T Urbanski to Sarah Shembeda, $230,000.

• 67 Evanston Pl, Mark Morganti to John J Russo, $195,000.

• 158 Germain St, Martha Taylor, Sandra M Alvarado to Kettleen M Hiraldo, $185,000.

• 21 Beverly, Mequanint Kassa to Lisa L Lohouse, $175,000.

• 309 North St, Thomas P Lauzonis to Esh Bani Llc, $175,000.

• 346 Herman, Shelly Fern Robinson-Lynch, Stacy Florence Bomar, Shelia Ann Swans to Rina Akter, $175,000.

• 48 Atlantic Ave, Brennan T Ref Kelly, Crystal L M Ref Wentz to Kry-Del Llc, $174,000.

• 25 Weyand, This Ones For The Boys Llc to Morgan O Tanski, $165,000.

• 37 Kenova, Mohammad H Hossen, Mohammad H Hossen to Starline Realty Inc, Starline Realty Inc, $164,000.

• 495 Southside, Deborah S Pasinski to Paul Russillo, $153,000.

• 428 Downing St, Helen Joan Higgins to Patrick J Collins, $150,000.

• 116 Lafayette Ave, Ba T Latt to Hla Shwe, $150,000.

• 241 Timon St, Xayah Concept Llc to Dwayna Parker, $150,000.

• 157 Tupper West, Dag Group Llc to 147 West Tupper Llc, $150,000.

• 485 Hickory St, Ronald L Est Wofford to Rs Real Estate International Inc, $146,250.

• 21 Crowley Ave, Ujjal Real Estate Corp to Alyssa Cardina, $145,000.

• 45 Albert Ave, John Markuse Jr, Barbara Louise Makruse to Racquel Nicole Lett, $143,000.

• 1556 Kensington Ave, Joyce M Leslie to Theodore Robert Desassure, $140,000.

• 68 Rejtan St, Lmr Capital Llc to Christine Marie Prtichett, $136,200.

• 1315 Seneca St, 1305 Seneca Llc to Seneca St Rentals Llc, $135,000.

• 70 Briscoe Ave, Polar Bear Properties Llc to Rahima Begum, Mohammad J Uddin, $135,000.

• 325 N Ogden, Kenneth Wisor to Natalie Brown, $133,000.

• 60 Euclid Pl, Joshua P Esplugas to Jessica T Wantuch, Brian Wantuch, Jenifer Nadeem, $130,000.

• 22 Berwyn, David Rowell to Dorothy Williams, $130,000.

• 123 Hawley, Chanthanthond Singvongsay to Clement Kwakye, Sameerah Kwakye, $125,000.

• 44 Sidney, Foyzur Rahman to Shahana Properties Llc, $125,000.

• 431 Goethe St, Kristen M Friend to Jessica L Moye, $117,000.

• 49 Erb, Md Rahman, Jannatul Fadouse to Surma Group Llc, $110,000.

• 414 Sweet Ave, Muhammad Hanin Zaman to Ruhena Begum, Sofwana Begum, Raihan Ahmed, $105,000.

• 236 North Ogden St, Ankjj Canada Inc to Lkd Management Llc, $100,000.

• 158 Fisher Ave, Neugene Anton Kelly, Brittany L Penberthy, to Mosammat R Begum, $100,000.

• 17 Jones, Dorothy Cwiklinski to Dawan Rumph, $96,900.

• 177 Dearborn, Viking Rental Llc to Derek Malke, $96,000.

• 326 Northumberland, Michael Banks to Corp Enannehan, $85,000.

• 20 Boehm, Rakanprince Llc to Mohammed Maleque, Shamsun Parveen, $80,000.

• 116 Congress St, Mrr Property Solutions Llc to Against All Odds Enterprises Llc, $74,000.

• 334 Cambridge, Nazma Akter to Starline Realty Inc, $72,000.

• 513 Cambridge, Momotaz Begum to Starline Realty Inc, $72,000.

• 403 Goethe St , Graham Lyle to Rozy Akhter, $68,000.

• 102 Cable St, Theresa A Michalski to Danielle Buchbinder, $67,000.

• 1026 Fillmore Ave, Donna M Anderson to Tamanna Begum, $65,000.

• 53 Greene, Namah Awad to Ahmed Hussein, $60,000.

• 71 Fuller, Jeanallan Properties Llc to Tsar Properties Llc, $60,000.

• 330 Davey, Tazul I Tazu, Mahmuda Akter Sarmin to Syed Mukit Ahmed, $60,000.

• 309 Davey St, Mark Aquino, Henry Weselak, to Drym Management Llc, Ymr Homes Llc, $51,751.

• 1357 Jefferson Ave, Terrence L Hall Jr to Lwrk Llc, $50,000.

• 290 Riverside, Diane L Baldwin to David Naranjo, $42,000.

• 388 Sycamore, Rahman Properties Management Inc to Momena Akther Siddique, $40,000.

• 351 Phyllis Ave, Linda S Keys to Thomas Edwards Jr, $35,000.

• 38 Erb, Shafiul Islam, Tahiya Islam to Mohammad Kamal Munshi, $20,000.

• 127 Rose, Usa Ladoll Management Llc, Goodee Management Llc to Most Fahmida Khatun, $10,000.

• 26 Geneva St, Paul A Densberger to Lindsay M Brown, Peter D Brown, $8,500.

CHEEKTOWAGA

• 25 Zoerb Ave, Bernard M Turski Irrevocable Living Trust to Shah K Basher, $310,202.

• 40 Hickory Grove Ln, Donald A Knight to Pamela S Breidenstein, $244,900.

• 51 Le Havre Dr, Lauren M Ruppel to Samantha C Czaplicki, $222,000.

• 47 Wanda Ave, Muhammed Choudhury, Shah Monsur, Noman Hossain to Hoa Ton, Thom Phan, $201,000.

• 120 Medina St, Irene M Klosko, to Ryan M Urbanski, Kimberley Urbanski, $200,000.

• 62 Freda Ave, House2Home Investing Llc to Collin Stewart, $199,000.

• 113 Kemp Ave, Brandon D Arnold, Khisha Laguerre-Arnold to 113 Kemp Llc, $195,000.

• 2665 Harlem Rd, Robert Pietraszewski to Kalra Rental Company Llc, $195,000.

• 73 Hoerner Ave, Meshiya D Redrick to Mamtaz Ahmed, $187,000.

• 41 Ontario Dr, Wayne T Bachowski, Marie T Benkleman, Alan D Bachowski, Doreen M Bachowski, Gary G Bachowski to Nicholas Stachewicz, $186,000.

• 34 Harbour Dr, Diane C Kasmier to Charles M Baldi, Lucia N Giglia, $183,000.

• 186 Wagner St, Gary M Severn to Rachel N Hutzler, $150,000.

• 261 Currier Ave, Kathleen A Grimes to Tierra Newell, $150,000.

• 150 Hedley St, Michael A Pastwik, Beth Ann Pastwik to Timothy Lampke, $150,000.

• 67 Lindbergh Ct, Jayme A Thompson to Timothy Marcolini, Katherine E Marcolini, $147,000.

• 220 Meadowbrook Pkwy, Jerzy Galazka to Nathan Longbine, $129,000.

• 54 Andrews Ave, Kc Erie Niagara Properties Llc to Fm Logistics&Storage Llc, $99,000.

• 1492 Harlem Rd, Gale A Podsiadlo to Mohammed Rahman, $30,000.

CLARENCE

• 5480 Thompson Rd, Henry Horbinski, Marlene Horbinski to 5480 Thompson Road Llc, $775,000.

• 8962 Willyoungs Overlook, Equity Corporation (The) Marrano/Marc to Emily G Francis, Mark P Francis, $694,327.

• 10680 Rosewood Ln, David Ellis, Susan Ellis to 10680 Rosewood Drive Llc, $680,000.

• 8995 Roberts Grove, Chinmay K Das, Jasoswinee Behera to Olivia Hoi Yan Ng, Stephen Woodrow Stanton, $605,000.

• 5381 Thompson Rd, Aaron Monahan to Bradley J Carrier, Drashti Dixit-Carrier, $489,900.

COLDEN

• 7891 Lewis Rd, Joyce E Pawlak, John L Pawlak Jr to Andrew Alphonse Nicosia, $350,000.

• 8466 Heath Rd, Adam Kotlarsz to Linda F Kotlarsz, $30,050.

COLLINS

• 2590 Lenox Rd, Richard H Miller to Mark S Wygant, Tracey L Wygant, $104,500.

DEPEW

• 25 Ellington St, Andrew P Dirienzo to Jessica N Kaczor, $285,000.

• 209 Claudette Ct, Ashley M Robbins AKA Ashley M Dukat, Jeffrey E Dukat to Renee M Campbell, Russell A Campbell, $260,000.

• 217 Seabert Ave, Justine Pazderski to Matthew James Morano, Morgan Lea Morano, $224,900.

• 56 Cornell Dr, Us Bank Na Tr, Rmac Trust Series to Joline M Bruckman, $160,000.

EAST AURORA

• 268 Oakwood Ave, Cheryl A Karpowicz, Ronald M Karpowicz, Nancy J Aungst to Molly B Aungst, $430,000.

• 183 Hamlin Ave, Molly B Aungst to Erin K Zenger, Matthew Zenger, $375,000.

ELMA

• 371 Elma Meadow Ln, Edward S Jedraszczak, Kathleen A Jedraszczak, to Anthony J Syracuse, Melissa S Hazard, $280,000.

• 1681 Bullis Rd, Konrad Fuchs to April L Jones, Lucius J Jones III, $279,900.

• 7501 Seneca St, Robert G Little, Patricia M Little to Pace Management Group Llc, $178,654.

• 1550 Jamison Rd, Emily Przybyl, Nicholas Przybyl to Emily Przybyl, $43,750.

EVANS

• 259 Eastwood Ave, Deborah Zych, James Zych to Christopher Roberts, Jennifer Roberts, $169,600.

• 452 Poplar Ave, Carol Ann Kruszona to Brandon Bender, $110,000.

• 837 Beach Rd, Stephen B Schunk, Michael L Schunk to Michael L Schunk, $40,742.

• 404 E Pleasant Ave, Lily Hr Kiebala, Thomas W Kiebala to Fifth Third Bank Na, $36,480.

FARNHAM

• 705 Railroad Ave, Kathleen T Pratt, Daniel J Kobel, Timothy M Kobel, Nancy A Croy to Northeast Property Partners Llc, $85,000.

GOWANDA

• 409 Buffalo St, Todd C Nowicki to Manuel Moreno, Julianna Rosarioereys, $165,000.

GRAND ISLAND

• 183 Stonebridge Rd, Bruce G Ii Stenzel to Roberta Gibson, Reid Gibson, $319,999.

• 3100 Love Rd, Sharon A Labin to Mrr Property Solutions Llc, $175,000.

HAMBURG

• 21 Sherburn Dr, Ruth M Ref Lowman, Robert B Gleichenhaus to Upland Mortgage Loan Trust, $316,331.

• 4826 Mckinley Pkwy, Omaha Property Manager Llc to Lori Arcara, Michael Arcara, $255,000.

• 4831 Morgan Pkwy, Michele Prckey to Joshua M Koscielniak, $160,000.

• 4824 Edgewood Dr, Sonia M Zatara to Linda Pasnik, Matthew Pasnik, $90,000.

• 3594 Heatherwood Dr, Noreen A Vadakin to Josette Regnet, Roger Regnet, $300,000.

• 20 Brenton Ln, Estelle Lange to Andrea M Schnopp, Julian B Schnopp, $250,000.

• 2891 Amsdell Rd, Lucy I Oconnell to George D Ferris, Karen A Ferris, $205,000.

• 3346 Bethford Dr, Rajeev Indira Nagaraju, Jyothi Nanjundaiah to Jorgette Harford, $190,000.

• 5050 Morgan Pkwy, Jennifer M Adinolfe to Kathryn Gesegnet, Stephen Ramsey, $182,000.

• 3607 Salisbury Ave, Nicole Ellis to Taylor M Bednasz, $155,000.

• 2259 Pleasant Ave, Jared M Magney to Karen R Kmitch, Thomas J Kmitch, $150,000.

HOLLAND

• 13790 Sanders Hill Rd, Devin A Whiteman, Miranda N Whiteman to Christina L Riedhammer, Mark M Riedhammer, $415,000.

LACKAWANNA

• 84 Bedford Ave, Eugene Mandiak to Taylor Ann Hercek, $142,500.

• 108 Warsaw St, Christine A Nagle AKA Christine Patronik Nagle to Kevin Urbanczyk, $107,000.

• 121 Madison Ave, 416Homez Inc to James F Buckley, $95,000.

LANCASTER

• 39 Sterling Pl, Christine M Klein, John J Cononico Jr to Ryan M Mclean, Breann Harman, $511,000.

• 29 Stony Brook Dr, Marcia Wells, Jeffrey J Wells to Mary E Cordovani, Matthew J Cordovani, $475,000.

• 18 Regency Ct, Nicole E Perna, Stephen J Perna to Mark Jason Kosowski, Katherine Ann Kosowski, $457,000.

• 18 Cedar Brook Dr , Susan H Tracy, Charles A Tracy to Ashley Dukat, Jeffrey Dukat, $435,000.

• 642 Aurora St, Christopher T Jezioro to Steven H Godfrey, Christa M Platts, $368,500.

• 31 Mary Rachel Pl, Carole A Greenauer to Virginia M Ross, $353,000.

• 5908 Broadway, Michele Warmus to Oleg Demus, $245,000.

• 92 Olde Stone Ln, Katie A Lutz to Brandon J Wolski, $185,000.

• 16 Parkview Ct, Ericka J Davis to Kristine Bieniek, $154,000.

• 16 Newell Ave, Larry J Naab to Joshua Knapczyk, $25,000.

MARILLA

• 12913 Bullis Rd, Cynthia Sikora, Mary Lou Cooper to Cody Kupiec, $180,000.

NEWSTEAD

• 12350 Hunts Corners Rd, Taryn L Vohwinkel, Adam Vohwinkel to Alicia L Bellinger, Gary J Bellinger, $350,000.

ORCHARD PARK

• 54 Grand View Trail, Samantha Innes Revocable Trust Of 2022 to Jolene M Mclean, $1,399,500.

• 49 Arrowood Ln, Joseph J Mesi Jr, Mary Ellen Mesi to Glenn L Schafer, Mary F Schafer, $618,000.

• 73 Graystone Ln, Melissa Ann Saffrin to Joseph Sodaro, Danielle Sodaro, $581,000.

• 47 Harvard Pl, Ann C Dillon AKA Ann C Flynn, Conor T Flynn to 47 Harvard Llc, $265,000.

• 124 Hillside Ave, Scott A Gburek to David Raymond Ii Hyla, $205,000.

• 3068 Angle Rd, Richard D Canalungo, Charmin L Gerwel to Stephanie L Gerwel, $180,000.

• 94 Knoche Way, Vanderbilt Properties Inc to 94 Knoche Way Llc, $140,000.

SARDINIA

• 10179 Gasner Rd, Gloria J Pagels to Kristie M Stephens, $135,000.

CITY OF TONAWANDA

• 37 Carney, Cassandra E Valentino, Goran Dizdar to Eric Scott Harnden, $190,000.

• 19 Patton Rd, Trilogy Group Properties Lp to Jonathon Frey, $156,000.

TONAWANDA

• 218 Cortland Ave, Francis G Leonard Testamentary Trust to John Duerr, $480,000.

• 2308 Parker Blvd, Sandra L Craft, to Theresa E Knab-Rusin, Andrea L Knab, $287,000.

• 236 Glencove Rd, Daniel R Schneider, Jennifer R Schneider to Skyler L Paternostro, Beverly A Paternostro, $280,236.

• 86 Bering Ave, Anthony Donofrio, Marie Donofrio to Rebecca Labushesky, $262,400.

• 347 Abbington Ave, Yvonne L Purpera to Joseph Thang Lawng, Thang Yah, $253,000.

• 1089 Parkhurst Blvd, Farheen Ansari to Kristen L Arends, Adam B Arends, $235,000.

• 151 Lamson Rd, Mmj 18 Llc to Uzma Babar, $232,500.

• 954 Woodstock Ave, Thomas J Heneghan to Brandon M Schwab, $228,000.

• 65 Fairbanks Ave, Charleen R Vitrano, Michael J Vitrano to Ashley N Gilmour, Jeremy Nicpon, $210,000.

• 36 Moyle Ave, Tsar Properties Llc to Fabiana Rumbo, James Dyson, $190,550.

• 221 Edgewood Ave, Karen Dean, Barbara Hough, William C Hough, Kathleen C Weinreber to Adham Yousif, $172,000.

• 36 June Rd, Mario D Tornambe to Shawn P Finn, $172,000.

• 589 Montrose Ave, John Apgar to Alison Rauch, Scott Rauch, $160,000.

• 486 Thorncliff Rd, Peter Lindner to Norma Janine Artis, $150,000.

• 368 Mcconkey Dr, Paul Loveric, Susan Woods to Michael Walsh, Amanda Rastovski, $137,000.

• 473 Evergreen Dr, Randy L Johnson to Deborah Silla, Michael Silla, $90,521.

• 232 Niagara Falls Blvd, Acm Prime Alamosa Reo Sub Lp to Akkar Holdings Llc, $78,751.

• 596 Moore Ave, Eleanor K Ducato to Nicholas Cody Ducato, $70,000.

WEST SENECA

• 105 Terrace Blvd, Sophie F Savage to Jakob Dylan Harding, $335,000.

• 93 Parkside Dr, David J Vogl, Mary E Vogl to Anna Shurmatz, $277,000.

• 2014 Transit Rd, Lawrence R Stubbs to Aaron Jacob Masters, Lauren E Masters, $258,000.

• 34 Glenfield Dr, John P Mccarthy to Robin M Durfee, $245,000.

• 114 South Dr, Ryan Homes Of New York to Andrain Williams, $241,370.

• 27 Laurelton Dr, Robert Giannicchi, Anthony Giannicchi, Annemarie Talty AKA Ann Marie Talty to Chelsea Schreiber, Eileen Schreiber, $223,500.

• 733 East&West Rd, Danielle Strzelczyk, Donna M Strzelczyk, Thomas E Strzelczyk to Beth Ann Zygaj, $215,000.

• 30 Gardenville On The Grn, Marianne Johnson to Dragi Jolevski, Vesna Jolevski, $180,000.

• 65 Inter Dr, Carol M Prince to Cory J Pawlak, Tina M Brown, $163,000.

• 19 Christopher Dr, Federal Home Loan Mortgage Corporation to L&P Orlando Investments Group Llc, $142,501.

• 4246 Seneca St, Parker Road Development Company Inc to 4246 Seneca Llc, $120,000.

• 61 Bellwood Ave, Rebecca K Dixon, Michael D Dixon to Joseph A Librera Sr, Mary L Librera, $120,000.

• 78 Kirkwood Dr, Elizabeth Djakovich to Richard Viggato, $115,000.

• 235 Chamberlin Dr, Diana Haas, Jeanette Borsberry to Thomas Mayer, $110,000.