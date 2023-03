Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Dec. 23, 2022.

ALDEN

• 1669 Meadow Dr, Brett Kelly to Raymond Richards, Erica Susan Lotz, $305,000.

AMHERST

• 53 Gesel Ln, Forbes Homes Inc to Katharine Lavin, Shawn Lavin, $763,280.

• 118 Fairlawn Dr, Erika Smerkar-Moore to James Ballin, Kaitlin Doyle, $620,000.

• 115 Golden Pheasant Dr, Mary Ann Meyer to Douglas P Stefano, Jeannine M Stefano, $520,000.

• 223 Crosby, Carol Tunnah, Kenneth V Tunnah to Chinazom Ibegbu, Heather M Link, $500,000.

• 52 South Dr, Thomas Stanford, Shannon Sutton to Joshua Charles Deichmann, Madelyn Rose Deichmann, $427,000.

• 140 Burbank Dr, Jeffrey Yager, Melissa Yager to Mark James Rivero, Theresa Rivero, $425,000.

• 38 Thomas Jefferson Ln, Lsf9 Master Participation Trust Tr to Anthony Kaczmarek, Christie Jo Kaczmarek, $398,000.

• 202 Schimwood Ct, Ferris J Marone Jr, Jessica D Marone to Alexey V Akimov, Olena Zhuk, $375,000.

• 104 Tartan Ln, Barbara J Dowling to Shawn R Oconnor, Hilary Barlesi Thomas, $370,000.

• 10 Dawnbrook Ln, Richard E Hall, Meline Russo Hall to Dennis P Harlow, Karla L Harlow, $362,000.

• 15 Beaumont Dr, James A Tr Mckenzie, Deborah Tr Finamore, James Tr Finamore to Arya Ayaskanta, Samantha Ayaskanta, $355,000.

• 75 Parkhaven Dr, John S Valentine to Frank Oddo&Boats&More Llc, $350,000.

• 286 Old Oak Post Rd, Lisa M Fogarty to Gabriela Kick, Matthew G Kick, $350,000.

• 154 Wellingwood Dr, Jael Caro Plevniak to Courtney L Davis, Jason Davis, $345,000.

• 104 Telfair Dr, Bharati Dutta to Bryan Castronova, Ashley Lynn Castronova, $340,000.

• 49 Gatewood Ln, Lynn Staples to Zakir Hoshen, Israt Jahan Urmi, $337,000.

• 94 Highland, Paula D Rychtarik, Robert G Rychtarik to Samuel T Zwierzchowski, Jennifer Zaprowski, $331,700.

• 183 Park Ledge Dr, John A Gallo, Nicole Gallo to Kara M Eyre, Terry B Anthony, $330,000.

• 27 Brian Rd, William E Eberhardt to Kosalan J Hawramy, $325,000.

• 48 Spicebush Ln, Myrna Bernstein Revocable Trust (The) 080798 Tr to Mary Sebast, $301,000.

• 553 Forest Edge Dr, Julie Knubbert to Christian P Voigt, Lisa M Fogarty, $280,000.

• 115 Leonore Rd, Jesse D Bonacci to Darcy A Wright, Stephen J Wright, $275,000.

• 58 Sunrise Blvd, Patti L Boal, Marc J Palladino, Joann C Palladino, Michael F Palladino to Gerald C Bistoff, Joan L Bistoff, $268,000.

• 318 N Ivyhurst Rd, Joel R Duermeyer to Feng Hua Ni, $265,000.

• 144 Sunshine Dr, Nabih Y Tablie to Lins Family Property Llc, $260,000.

• 25 Clearfield Dr, Adavid Llc to Matthew Henechowicz, Ariel Marcus, $260,000.

• 1061 Wehrle Dr, Jeffrey D Vick to 1061 Wehrle Llc, $249,000.

• 123 Paul Dr, John Kotsidis to Kelli Sondel, $245,000.

• 160 Meyer Rd, Swapnil Kapse, Prajakta Guntoorkar to Lynda Clark, $240,000.

• 1156 Flanders Ct, Amy J Vigneron to Janice Mullen, Amy Mcdonald, $231,500.

• 50 Addison Ave, Paige Elisabeth Campana, Paul W Campana to Sharon A Dean, $230,000.

• 645 Hopkins Rd, John M Voss to Danielle Cadorette Acehan, Devrim Acehan, $221,000.

• 36 Highland, Timothy Lynch to Christopher R Grant, $215,000.

• 216 Hillcrest Dr, Kenneth Clabeau, Kathy Clabeau to Mary E Goss, William J Goss, $169,000.

• 276 Callodine Ave, Ronnie C Michael to Sai Rental Homes&Services Llc, $82,500.

• 276 Callodine Ave, Jeffrey J Chameli to Sai Rental Homes&Services Llc, $82,500.

ANGOLA

• 40 Glenwood Ave, Kelsey L Brady to Kayla Lord Courtney, Michael D Courtney, $175,000.

AURORA

• 180 Willardshire Rd, Teresa Reile to Alexander Maddox Llc, $999,900.

• 10 Millstone Dr, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Pamela S Hughes, Kenneth E Hughes, $676,386.

• 914 Underhill Rd, Brian K Dowdall, Siobhan M Dowdall to Mark Simson, Dana Simson, $660,000.

• 8 Millstone Dr, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Joni Arndt, $550,701.

• 1240 Jewett Holmwood Rd, Bethany A Revett, Charles Revett to Robert Christian Kufel, Amanda Kufel, $482,000.

• 274 Westfalls Rd, Jamie P Gavin to Odell W Hoskins, $10,000.

BLASDELL

• 25 Kent Ave, T&J Property Holdings Llc to Michael Moran, Ryan Rueger, $155,000.

BOSTON

• 7075 Abbott Rd, Michael Patrick Mccabe Sr to Joseph Miller, Chelsea Ineson, $222,600.

• 4680 Pinecrest Ter, Shirley Knappert to Joseph D Kennedy, Erin S Kennedy, $205,000.

• 9615 State Rd, Boston Hoffman Properties Llc to John Spors, $35,000.

BUFFALO

• 545 Lafayette Ave, Stephen Edge, Cynthia Swain to Adam J Cole, $705,000.

• 333 Rachel Vincent Way, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Kaitlin E Khreis, $595,644.

• 392 Woodward Ave, Joseph M Salamon, Melissa S Salamon to Sarah Elizabeth Signorino, Jerod J Sikorskyj, $585,000.

• 33 Gates Cir Unit 6D, Emma Louise Dann Churchill Living Trust 051011 Tr to Jane C Hamilton, $399,000.

• 136 Norwalk, Cheryl A Widmer, Jeff L Widmer to 136 Norwalk Llc, $395,000.

• 55 Admiral, Ruth M Durand, Edward J Durand to Margaret C Healy, Nathan C Gulley, $386,000.

• 310 Parkdale Ave, Sean W Euler to Joseph Gould, Chloe Hansen-Toone, $310,000.

• 266 Hartwell Rd, Linda K Stephens to Brendan J Gilbert, Ericka N Bennett, $301,000.

• 179 Barton St, Westside Ministries Inc to Keely Guiliano, $285,000.

• 579 Tacoma Ave, Jennifer Jenkinson to Katelyn Kowal, William Edward Szczepanski, $275,000.

• 197 Grote St, Hurley Holdings Llc to Marc Anthony Mendez, Hector Louis Tirado III, $260,000.

• 25 Eldon Rd, Rensa M Gianadda to Ann Marie Sperrazza Lester, Michael Lester, $255,000.

• 389 Vermont St, Willie G Carthan to Nicholas Korniczky, $240,000.

• 128 Roanoke Pkwy, Lauren A Issa, Andrew M Issa to Frances Ifeanyichukwu Uwechue, $238,000.

• 357 Hudson, Gregory Gerwitz to Mitchell J Ii Thomas, $235,000.

• 150 Benzinger, Paul Vito Llc to Anowarul Hoque, Ashraful Hoque, $230,000.

• 175 15Th St, William F Pszonak Real Estate Ira Llc to Tyler Daniel Utz, $225,000.

• 381 Hinman Ave, Gregory Scarpace to Mary Jo Alessio, $225,000.

• 1073 Abbott, Gina Katona, Joseph Katona to Gale D Parman, $220,000.

• 28 Magnolia, Glenn Shaikun, Pamela Patterson to Brian Hillery, $220,000.

• 48 Alsace, Denise Dickman, Brian Dickman to Nikita C Ford, Helen Blakeney, Kayla Miner, $216,000.

• 246 Swan, Jamh Wny Llc to Nekia J Davis, $210,000.

• 120 Dartmouth Ave, Bailey C Daly, Patrick M Daly to Alexander J Eisenhauer, Stephen Eisenhauer, $202,607.

• 283 Minnesota Ave, Arthur L Davis to William Tard, Jean Taisha Elizabeth St, $200,000.

• 146 Royal, Buffalo Erie Niagara Land Improvement Corporation to Jordan Nicole Sieracki, $200,000.

• 90 Amherst St, Dearborn Development Llc to Toccaira L Bunton, $185,000.

• 116 Nineteenth St, Cooper Family Buffalo Llc to Gordon Spivey, $180,000.

• 68 N Parade, Julian Cook to Ulysees O Wingo Sr, $180,000.

• 396 Sycamore, Erie County to Abdul Muhib, $172,000.

• 16 Suffolk St, Henry O Olomo, Sarah A Olomo to Dewan Rahman, Fima Yasmin, $170,000.

• 95 Oconnor Ave, Russell F Lorocco AKA Russell F Larocco to Christopher Laureano, $165,000.

• 212 Heath St, Jeffrey A Mis, Sean Curry to First Services Inc, $165,000.

• 6 Otis Pl, Helen Lee, Helen Lee, Carolyn Lee Clanton, Carolyn Lee Clanton to Isiah Jamar Mcrucker, Isiah Jamar Mcrucker, $155,000.

• 715 Plymouth Ave, Hector L Tirado to Thomas S Diaz, $147,000.

• 203 Culver, Lsf9 Master Participation Trust Tr, Us Bank Trust Na Tr to Buffalo Group Llc, $140,000.

• 196 Congress, Stephen W James to Ar Ka Boh, $140,000.

• 585 Lisbon Ave, Mahmud Hussain to Taz Construction&Home Improvement Inc, $140,000.

• 206 Holly St, Gregory L Stark to Michele White, $139,900.

• 16 Harriett Ave, Taqwa Property Inc to Ashfak I Chowdhury, $135,000.

• 325 Barnard St, Joan C Smyczynski, Richard M Smyczynski, Charles V Smyczynski to Shahinur Islam, Sultana Parvin Happy, $115,000.

• 89 Winspear Ave, Ultressa A Diamond to Sre Management Llc, $110,000.

• 44 W Woodside Ave, Edward Norton, Michael Norton, Thomas Norton, Dennis Norton, Joanne Cwynar to Thomas S Taylor, $105,000.

• 360 Lisbon Ave, Robert S Sinicropi to Michael C Perry, Sherrie D Perry, $100,000.

• 14 Poplar Ave, David Yaskow to Johara Akter, Fokrun Nahar, $99,900.

• 53 Gatchell St, Sonia Hoque to Mohammad Nur Bin Salamatullah, $90,000.

• 300 Crowley Ave, Judith Ann Dec Stenshorn to Qusay Abdulnabi, $85,000.

• 70 Shirley Ave, Lanette D Wherry to Mohammed M Ahasan, $85,000.

• 230 Stockbridge Ave, Chandler Clinton to M Sirajuddowla, Md Nasir Uddin, $82,000.

• 73 Fisher St, Clark Ira Ben Loddie, Equity Trust Company Cust to Buffalo Halal Food Inc, $80,000.

• 239 Fox St, 716 Estates Llc to Rozina Akter, $72,500.

• 95 Pontiac S, Esther Pechulis to Brian Hillery, Brian Hillery, Brian Hillery, $70,000.

• 230 Orange, Levonica Dec Franklin, Theresa Franklin, Ralph M Mohr to Equifirst Mortgage Loan Trust, Deutsche Bank National Trust Company, $62,132.

• 133 Sears, Tuhin Beg to Mohammad Ismail, $55,000.

• 892 Northland Ave, Johnnie L Miles, Frankie M Miles to This Ones For The Boys Llc, $53,000.

• 116 Congress St, Donald J Harrison to Mrr Property Solutions Llc, $50,000.

• 337 Fox, Nahid Realty Inc to Mahfuza Saeed, Mohammad Saeed, $50,000.

• 79 Sattler Ave, Kenneth J Janik, Suzanne Y Janik to This Ones For The Boys Llc, $50,000.

• 1346 Clinton St, Joseph G Vincent to Ismail Mahmoud Mohamed Kassab, Hend Ahmed I Abdel Hakim, $40,000.

• 488 Madison St, Betty J Smith to Wesley G Yancey, $34,000.

• 131 Cumberland Ave, Mary E Sparks, Peter M Sparks to Mary E Sparks, $30,000.

• 254 Krettner, Rite Manage to Ride Transportation Caring, $30,000.

• 314 Peckham, Patrick L Braun, Patrick L Braun to Mirza Saghir Baig, Mirza Saghir Baig, $17,000.

CHEEKTOWAGA

• 2 Old Farm Ct, Franconia Real Estate Services Inc to Rachel Issa, $280,000.

• 228 Treehaven Rd, Judith S Ronald to Md Biplob, $265,000.

• 138 Cathedral, Ashley L Kiel, Bryan Castronova to Angel Mendez, $235,000.

• 172 Banko Dr, Judy E Ippolito to Kenneth R Misnik, Nicholas K Misnik, Sharon A Misnik, $225,000.

• 112 Sprucewood Dr, Kelly A Hamme, Alfred M Hamme to Michelle E Keller, $224,222.

• 20 Woodridge Ave, Daniel Frayne, Nicholas Rossi to Sammy Honer, $215,000.

• 26 Kingston Ln, Aloysius R Nowak, Theresa M Nowak to Dale W Nicosia, $215,000.

• 66 Brown Ave, Fahed Youssef to Inaya Khalil, Moussa Khalil, $200,000.

• 17 Manlon Ter, Gregory A Osswald to Inger Larios, Jeffry Benning, $199,900.

• 840 Beach Rd, Lsf9 Master Participation Trust Tr, Us Bank Trust Na Tr to Mostak Khan, Shah Alam Muhammedullah, $185,000.

• 132 Wagner Ave, Antoinette Giordano, to Sa Reh, Dah Meh, $180,000.

• 1019 Cleveland Dr, Florence A Spychala to Nandita Deb, Amit Kumar Deb, $176,100.

• 32 Brookfield Ln #3, Susan M Garrity to James E Pavel, Joanne Pavel, $175,000.

• 89 Beale Ave, David L Green, Megan C Green to Kayla Heiman, $167,800.

• 246 Westbrook Dr, Jacob L Waszak to Rachael M Lenox, $166,500.

• 81 Greenleaf Ln, Elsie R Allyn to Erik Anthony Johnson, $160,000.

• 55 Cleveland Dr, Bnb Estate Llc to Delightful House Llc, $160,000.

• 53 Sandra Dr, Dawn Marie Dangel to Hans Schiffert, $153,000.

• 321 Mcnaughton Ave, Richard A Cinotti, to Michael Patrick Leach, $140,000.

• 1151 Cleveland Dr, Richard J Viggato to Rokeya Begum, Kamal Hossain, Quaium Hossain, $130,000.

• 22 Rowan Rd, Md Nazir Hossain, Shirin Sultana to Z&N Zennan Corp, $105,000.

• 10 Wayne Ter 14225 Un, Inger H Larios, Jeffry J Benning to Fktl Family Trust Tr, $97,000.

• 15 Alpine Pl, Terrie Weaver, to Reitz Ira Ben Matthew, Equity Trust Company Cust, $50,000.

Support Local Journalism Your subscription makes our reporting possible. SUBSCRIBE: $1 for 3 months

• 40 Glidden St, Carol A Zagrabski AKA Carol A Wagner to Alexandria Dubaj, Michael Dubaj, $18,300.

CLARENCE

• 5718 Chatham Ln, Essex Homes Of Wny Inc to David Woodruff, Lorraine Woodruff, $675,758.

• 5955 Donegal Manor, Xuan Zhang, David R Parsnick to Joy Lynn Kendig, Brian Ross Kendig, $674,999.

• 6400 Bridlewood Dr S, Denise M Brown, Thomas H Brown to Miriam N Gaffney, Kevin W Gaffney, $625,000.

• 5723 Chatham Ln, Essex Homes Of Wny Inc to Patricia A Krieger, Julius J Krieger, $607,535.

• 8372 Clarence Ln Ct, Brian E Swiatek, Terri B Swiatek to Justin Bennett, Dana Bennett, $510,000.

• 6239 Tamarack View, Andrzejewski Irrevocable Trust (The) Tr to Carli Cruz, $465,000.

• 6245 Herr Rd, Robert Duve, Ryan Duve, Thomas Duve, Jennifer Prisaznuk to Mackenzie Scarafia, $269,900.

• 5314 Greenhurst Rd, David Lichtenthal to Robert Marzullo, $265,000.

COLDEN

• 8049 Irish Rd, Betty J Thomas to Thomas F Briatico, Thomas J Briatico, $74,000.

CONCORD

• 8629 Hayes Hollow Rd, Linda Fisher, Peter Fisher to Nikki Fisher, Michael J Masters, $230,000.

DEPEW

• 70 Madaline Ln, Timothy Stomporowski, Gary Stomporowski to Jeffrey J Damian, $232,000.

• 29 Jackie Ln, Daniel B Mayer to Lynn Olsen, Jemel Davis, $229,000.

• 260 Terrace Blvd, Gregory M Lasker, Patricia M Lasker to Colden J Repka, $205,000.

• 59 Crane St, Travis Copece, Jessica Copece to Ryan Rueger, Michael Moran, $150,000.

• 182 Bryant St, Richard Bishop, Dorothy J Bishop to Herbert Guenther, $92,000.

• 38 Conrad St, Donald Fronckowiak, Marie Fronckowiak to Donald Fronckowiak, $40,000.

EAST AURORA

• 681 Oakwood Ave, Jacob R Eschborn, Sarah A Eschborn to Khrista L Tabak, Jeremy J Tabak, $341,000.

• 801 Warren Dr, Suzanne M Ciesla to Bryce Harry Potter, $271,000.

EDEN

• 4140 Tennessee Cir, Timothy L Fudella to Thomas J Gottstine, $260,000.

ELMA

• 100 Troon, Michael J Stoklosa, Yvonne M Stoklosa to Michael&Mary Change Family Trust Tr, $589,950.

• 40 Sawmill Ct, Sylvia Oconnor to Angela M Panella, Gerald M Panella, $255,000.

EVANS

• 8143 Versailles Rd, Nancy Beth Golba, Donald F Golba to Charles W Hoffman, $320,000.

• 9045 Lake Shore Rd, Mark T Fuller to Bruno Stampone, $309,000.

• 6846 Minuteman, Barbara M Thompson, Daniel G Thompson to Deborah C Lampka, $255,000.

• 9386 Fairview St, Katelynn M Johnson to Us Bank Trust Na, Rcf 2 Acquisition Trust, $191,232.

• 185 Delevan Ave, Erie County to 185 Delevan Trust, $45,000.

GOWANDA

• 56 Allen St, Ronald R Dicus Jr to Jenna R Frederickson, $117,000.

GRAND ISLAND

• 8 Buckhorn Ct, Aaron Baumler to Manvir Kaur, Carlos Darby, $481,004.

• 181 Sandstone Cir, Chantal F J Trajanovski, Trajan Trajanovski to Brian Michael Nevans, Bonnie Jean Nevans, $415,000.

• 1901 W River Pkwy, Sara Samland to Paul M Parwulski, $280,000.

• 1945 Marjorie Rd, Katie A Torres-Pacileo, Devin Bryant Torres-Pacileo to Cheerise Jones, $280,000.

• 19 Monica Rd, Mallory I Bryant to Louis G Toscano, Kristen Jean Schimley-Toscano, $232,500.

• 1201 Lasalle Ave, Susan L Quagliana to Angela Farthing, $200,000.

• 1528 Cox Rd, Donnalee Livingston, Raymond Bidell to Alexandra Corsaro, John J Corsaro, $154,000.

HAMBURG

• 4665 Carlyes Ct, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Pulari Krishnankutty Nair, Santhoshkumar Velayudhan Nair, $647,359.

• 6324 Smith Rd, Jeffrey Walker, Kimberly Steiner to Andrew M Carriero, Carin L Carriero, $620,000.

• 4636 Carlyes Ct, Adam M Palkowski, Kelly L Palkowski to Jeania Dressler, Nikola Dimitrievski, $545,000.

• 4673 Carlyes Ct, Dato Development Llc to Laura J Drozdowski, Kenneth A Drozdowski, $510,746.

• 6127 Woodford Dr, Courtney L Blanar, Ryan P Blanar to Patrick A Boice, Alicia A Boice, $385,000.

• 5840 Lakeview Terr, Sharon Phillips to Paul J Milligan, $362,000.

• 3780 Lynn Dr, Christopher F Ricci, Lisa L Ricci to Samuel L Padilla, Miranda J Krolikowski, $300,000.

• 4257 Arthur, Renee Lummel-Piwko to Zachary Johnston, Alexandra Lutz, $280,000.

• 43 Salisbury Ave, Lisa M Giangrosso to 43 Salisbury Llc, $255,000.

• 151 Division St, Joseph John Krypel to Brianna M Hayes, Zachary A Wertz, $215,000.

• 5183 Briercliff Dr, Jessica M Fabiatos to William E Eberhardt, $215,000.

• 4000 Ellsworth Ave, Dale Hess, Karen Hess to Julie Bluhm, Russell Bluhm, $201,000.

• 3700 Fuller Ave, Rachael Ireland to Samantha C Arcara, $200,000.

• 6511 Versailles Rd, Rebecca J Wheeler, Ryan A Wheeler to Kyle Omara, Faith Omara, $185,000.

• 3519 Pleasant Ave, Daniel A Ver to Denise Fenton, Randall S Fenton, $125,000.

• 3472 Alsace Pl, Mary Jo Lennon, Jeffrey C Lennon to Jeffrey C Lennon, $41,189.

HOLLAND

• 9880 Vermont Hill Rd, Erie County to Eastwood Ventures Of Wny Llc, $24,600.

KENMORE

• 315 Knowlton, Ashley B Blackburn, Justin C Eveland to Gavin J Borkowski, Elise K Kreuz, $310,000.

• 318 E Hazeltine Ave, Cybil Robbins to Samantha Hernandez, Nestor Correa-Vellon, $300,000.

• 341 Parkwood Ave, Brandy Kaiser to Kelly Evans, Jacob Evans, $254,000.

• 115 Washington Ave, Dolores E Frainier to Lucas C Schleicher, Laura Schleicher, $177,000.

LACKAWANNA

• 91 Balen Dr, Jennifer Hibbard, Jordan Hibbard to Brandon Bozard, $200,000.

• 152 Milnor, Wesley E Smith to James Mullins, Brigid Lawrence, $170,000.

• 541 South Shore Blvd, Jason W Furgala to Hayai Ali, Ramzey Saeed, $169,000.

• 166 Cleveland Ave, Clark E Wheeler, Amanda Buccitelli to Fatima Slimani, $165,000.

LANCASTER

• 811 Erie St, David Basher, Laure Kolb to Nicole Baker, Guy Ii Capitano, $460,000.

• 49 Stutzman Rd, Beth D Travis to Jessica R Dee, Daniel J Dee, $440,000.

• 73 Lake Ave, Lmsm Propertys Llc, Drym Management Llc to Alejandro Chavez, Julie Witczak, $420,000.

• 9 Mary Rachel Pl, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Danny A Bellows, Susan L Bellows, $391,690.

• 59 Church St, Herbert Brigman, Mary Brigman to Jessica J Lyons, $215,270.

• 19 Highland Pl, Edward K Miller to Amy Elizabeth Harvey, Sean R Harvey, $205,000.

• 141 Olde Stone Ln, Gail L Horan to Anthony Vazquez, Van Thai-Vazquez, $178,000.

• 428 Aurora St, Carolyn E Olsen to Mortgage Assets Management Llc, $174,483.

• 27 Brandel Ave, Andrew J Sciandra, Sharon R Sciandra to Noah Paul Burke, $174,000.

• 57 Parkview Ct, Shannon M Szczublewski to Jillian Pepke, $124,500.

• 28 Deepwood Pl, Hidden Meadow Lan Llc to Charles A Krotje, Carol A Krotje, $73,000.

NORTH COLLINS

• 2018 Brant Rd, Paul A Montaldi to William E Liebhaber, $185,000.

ORCHARD PARK

• 25 Woodthrush Trl, Capretto Homes Forbes to Joseph A Podgorski Jr, Margaret B Sullivan, $749,029.

• 10 Edgewater Dr, Katrina M Basil, Charles R Basil to Kara Rae Devine, Andrew Patrick Devine, $600,000.

• 7395 Jewett Holmwood, Kenneth R Murray, Joni L Arndt to Angela Overhoff, Mark Overhoff, $575,000.

• 12 Concord Dr, Mark A Vilardo, Meredith G Vilardo to Charles Revett, Bethany Revett, $410,000.

• 57 Green Lake Dr, Jennifer M Owczarzak to Laurie A Beck, Ricky M Beck, $375,000.

• 6332 W Quaker St, Rachael J Bastine to Cambria Property Group Llc, $260,000.

• 180 Sunset Ter, Ceco Properties Llc to Jane C Mcgiveron, Samuel L Feldman, $250,000.

• 7 Kingswood Dr, Edward J Newman Jr to Adam J Orwat, Julia C Orwat, $248,000.

• 6380 Scherff Rd, Daniel T Hull, Patsy Jean Hull, Rebecca A Bednarek, Deborah A Abramo to Jonathan Orlow, $205,000.

• 100 Carriage Dr #2, Hb2 Alternative Holdings Llc to Michael P Hughes, $115,000.

SARDINIA

• 12029 Savage Rd, Robin R Beyer to Suzanne Williams, $195,000.

SPRINGVILLE

• 37 S Vaughn St, Edward C Pfarner to Brandy Wheeler, $31,890.

CITY OF TONAWANDA

• 31 Johnson St, Joseph G Szortyka to Halie R Sheehan, $220,000.

• 624 Adam St, Melanie Aresenault, James E Leblanc, Kevin Leblanc, Donna Lucas to Kevin Leblanc, $200,000.

• 46 Enterprise St, Danielle A Sipcich to Kyle Anthony Gagen, $135,000.

• 24 Schuler Ave, Bruce T Blinston, Donna J Blinston to Kyle J Kancar, $120,000.

• 37 Cordes Dr, Amy Bertini, Michael Bertini to Michael Bertini, $31,744.

TONAWANDA

• 105 Colvinhurst Dr, Bradford Balicki, Emilia Balicki to Kailyn M Tomilin, $350,000.

• 112 Southwood Dr, Ruth A Gourlay to Leanna E Gradolph, James Francis Markey, $276,000.

• 485 Somerville Ave, Allpro Service Inc to Maia E Morrison, $275,000.

• 186 Pullman Ave, Rosario N Barone Jr, Rosanne Barone Sadri to Kyle Vandegenachte, $235,000.

• 228 Somerville Ave, Joseph P Cinquino to Darleen Eylers, $209,900.

• 19 Mayville Ave, Wny Development Inc to David J Whitcomb, $200,000.

• 914 Riverview Blvd, Samuel J Serra to Jamie Michelle Racinowski, Donald Earl Ii Holingbaugh, $195,000.

• 63 Bonnet, Lillian Victory Regan to Matthew Geltz, Kelsey Canzoneri, $195,000.

• 275 Abbington Ave, Stacy L Kochanowski to Taylor Peter Bakowski, $184,900.

• 232 Wendel Ave, Gabriel Giroux to Phillip Andrew, Tiara Taylor, $180,000.

• 300 Bannard Ave, Alan T Tyner, Karen M Wacht to James E Carney Jr, $178,000.

• 790 Loretta St, Marc E Rowswell to Paul D Georger, $175,000.

• 178 Northwood Dr, Wilma Wilson to Htee Ler, Ler Gay, $165,000.

• 76 Riverdale Ave, Kyle L Monterro to Jeremy T Ortiz, $144,000.

• 242 Hampton Pkwy, George Walker Walker to Kristin Donohue, $118,000.

• 134 Ensminger, Jalal Mavlud to Bennett Wright, Korey Bennett, $100,000.

• 2752 Niagara Falls Blvd, Djj&J Enterprises Llc to Alshemmary Properties Inc, $100,000.

• 136 Harrison Ave, Clifford L Slauson, Linda M Slauson to Jeffrey A Keitel, Jarred C Hudson, $100,000.

• 12-16 Whittier, Erie County to 1 Home Town Llc, $75,000.

• 98 Floradale Ave, Ruth W Carmer to Pear Tree Homes Llc, $60,000.

WALES

• 11394 Warner Hill Rd, Kevin G Carroll, Sharon M Carroll to Elizabeth C Fischette, James E Fischette Jr, $250,400.

• 4432 Two Rod Rd, Andrew James Holmes, Courtney Danielle Holmes to Andrew James Holmes, $51,271.

• 13057 Schang Rd, Erie County to Eastwood Ventures Of Wny Llc, $22,600.

WEST SENECA

• 127 South Dr, Ryan Homes Of New York to Jennifer Marie Berhalter, Shane David Berhalter, $295,840.

• 1003 Carriage Ln, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Carl L Bundschuh, $284,657.

• 118 South Dr, Ryan Homes Of New York to Jennifer L Curry, $245,545.

• 122 South Dr, Ryan Homes Of New York to Alexa Dayka, $242,850.

• 116 South Dr, Ryan Homes Of New York to Anthony Edward Nasca, $240,355.

• 1046 Mineral Springs Rd, Cloister Road Llc to Stefan Joppe, Karen L Joppe, $223,000.

• 110 Nash St, Ryan J Dunning to Jusna Khan, Taher Khan, $195,000.

• 3562 Clinton St, Mark A Dorchak, Mark A Dorchak, Mark A Dorchak to Kyle A Tucci, Kyle A Tucci, Kyle A Tucci, $144,000.

• 227 Norwood Dr, Kathleen Mary Smith, Kim Marie Pendolino to Kathleen Mary Smith, $60,000.