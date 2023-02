Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending

Dec. 2, 2022.

AKRON

• 20 Parkview Dr, Deborah A Kuhn, Nelson J Kuhn Jr to Margaret A Cheeley, $277,000.

ALDEN

• 2818 Peters Corners Rd, Nancy S Furno, James P Furno to Matthew Carr, $462,000.

• 1639 Crittenden Rd, Diana Kueker to Corey Adam Lucas, Kali Ann Swiatek, $220,000.

AMHERST

• 346 N Rockingham Way, Andrew D Casper-Fanelli to Matthew D Ford, Sarah Ford, $825,000.

• 210 Sierra Dr, Ryan Homes of New York to Rio Diana Del, $599,580.

• 46 Founders Lake Ct, Ryan Homes of New York to Ashley E Parisi, Steven J Parisi, $554,210.

• 60 Fawn Meadows Ct, Michael J Eberhard, Julie K Eberhard to Rachel Marie Harris, Jason Donald Harris, $530,000.

• 141 Crestwood Ln, Judy Giambrone AKA Judith A Giambrone, to Alixandra Scott Marinero, David Martinez Marinero, $505,000.

• 26 Mt Holyoke Ct, Christopher P Braun, Kirsten M Braun to Alfonso Milioto, Lisa Milioto, $485,021.

• 39 Winterbrook Dr, Ryan Homes of New York to Rudy Cuthrell, $438,245.

• 192 Winterbrook Dr, Ryan Homes Of New York to Alexander Paul Tawse, Katherine Elizabeth Tawse, $438,015.

• 9 Treebrooke Ct, Jill K Suchora, Edward M Suchora to Anusha Pulusu, Srikanth R Vajrala, $425,000.

• 232 Winterbrook Dr, Ryan Homes of New York to Jasen M Conte, Alesha Danielle Conte, $424,025.

• 220 Winterbrook Dr, Ryan Homes of New York to Felipe Figueiredo Da Silva, $421,640.

• 222 Fairways Blvd, Shawn W Regan, Lisa M Regan to Mary Ellen Mcnerney, $370,000.

• 515 N Forest Rd, Eleanor Ex Machado to Michael R Massimi, Sarah M Massimi, $370,000.

• 413 Shetland Dr, Machiko Tomita, Kenichi Tomita to Brittany Cecere, $365,000.

• 74 Berryman, Kristen B Degnan to Justine Lurray Vanthoff, $330,000.

• 96 Amherstdale Rd, Michael O Moscato to Md Shawkat Hossain, $320,000.

• 142 Brooklane Dr, Lingyan Jiang, Chao Xie to Laurence H Tagami, David Michael Woods, $310,000.

• 65 Oakbrook Dr Unit A , Melissa K Zoccano, Anthony Zoccano to Daven M Katulich, Laura K Katulich, $310,000.

• 36 Woodpointe Run, William J Jusko to Jeffrey&Jan Katz Irrevocable Trust, $296,000.

• 204 Wedgewood Dr, House Numbers Inc to Chanel A Schear, Jenna M Schear, $290,000.

• 212 Catherine St, Kim E Allen to Ryan Butkowski, Sara Trzepkowski, $277,500.

• 56 Schoelles Rd, Donald E Emmerson, Kelly S Emmerson to Katelyn S Desjardins, Caleb J Desjardins, $249,777.

• 248 Evans St, Braunscheidel 2021 Family Trust 032331 Tr to Garrett Mistretta, Alicia Weissenburg, $242,000.

• 145 Lorfield Dr, Patricia A Lamorte to Annette B Wysocki, $230,000.

• 72 Freemont Ave, Mary Sur Schomaker, Gary C Carrel to Jennifer Schomaker, $225,000.

• 884 Sweet Home Rd, Mathew J Neuman to Daniel Neuman, $223,500.

• 187 N Union, Timothy J Neal to Amna Naveed Choudry, Naveed Yusuf Choudry, $212,000.

• 17 Manser Dr, Jamie L Mcivor to Curtis Mccant, $180,000.

• 1 Albion Ave, Amelia Jenneth Clay to Syful Islam, $180,000.

• 4415 #4 Main St, Rebecca Johnson to Tracy Meyer, $180,000.

• 20 N Cayuga Rd, Virginia J Sicignano, Henry Sicignano Jr to North Cayuga Road Llc, $176,000.

• 193 Hillcrest Dr, Julianna Cammarata, Samuel Cammarata to Andrew Alan Giangreco, $175,000.

• 625 Casey Rd, Danielle Sitarski Wence to James Binner, $150,000.

• 85 Lexington Ter, Jennifer Lee Balser to This Ones For The Boys Llc, $137,500.

• 244 Springville, County of Erie to Mohammed Islam, $95,000.

• 116 Campus N, Christopher M Bozimski to Queen City Invest Llc, $76,500.

• 140 Sudbury Ln, Erie County to David J Schmidt, Fawn Schmidt, $210,000.

• 76 Windermere Blvd, Michael B Zielinski Revocable Living Trust 120116 Tr to Christoffel Edwards, Sebastiano Trento, $240,000.

• 650 Hopkins Rd, Maggie Lucille Hayes to Farjana Binte Kamal, Abm Abdur Rob Mollah, Mahbub Alam Nadeem, $290,000.

• 1380 Maple Rd Unit 2 , Kathleen A Spano, Betty J Smith to Carmen L Vella, $185,000.

• 1170 Tonawanda Creek Rd, Bibi A Shishir to Randy W Mcclure, Paulina E Masailo, $170,000.

• 559 Bauman Rd, Eric A Bennett, Tracy Witman to Paul Laurence Klopfer, Renee Alicia Klopfer, $655,514.

• 766 Robin Rd, Erie County to 42 Admirals Walk Llc, $120,000.

• 33 Union Common , Erie County to John Joseph Rubino, $130,000.

• 67 Meadowview Ln, Jeffrey W Breitbart to Hilary Olds, Zacchary Tenhuisen, $371,000.

• 4 Ranch Trail W , Phu Le, Loan K Nguyen to Haley Territo, $315,000.

• 69 Coronation Dr, Jeffrey C Nordvik to Erica A Shaw, Maria J Seewaldt, $187,000.

• 71 Cricket Ln, Sherry L Desanto to Anthony C Albano, Sarah Elizabeth Fenster, $504,500.

• 23 Inverness, Gretchen E Wilson to Barbara A Brontman, Denise J Krause, $340,000.

• 781 Campbell Blvd, Bonnie L Everett to David Koseoglu, $294,900.

• 235 Willow Ridge Dr, Suzanne A Larson, Nevin W Larson to 235 Willow Ridge Associates Llc, $295,000.

• 53 Christine Dr, James M Montmarquet, Kathy K Montmarquet to Tlf Properties Llc, $314,100.

• 479 Park Club Ln, Helene C Sanders to Mkj Buffalo Group Inc, $215,000.

• 74 Willow Ln, Dale A Ehman, Judith A Ehman to Theresa Mignone Klostermann, $387,700.

• 54 Washington Hwy, Scott F Smith Revocable Trust Tr to Daniel B Fink, Amanda R Whitford, Daniel B Fink, Amanda R Whitford, Amanda R Whitford, Daniel B Fink, $503,000.

AURORA

• 99 Glenridge Rd, Joan Ruth Hensen to Megan C Kuntz-Kulczyk, Jacob D Kulczyk, $330,000.

• 1098 Quaker Rd, D Leslie Hoelle, Barbara A Hoelle to Mary R Austin, $400,000.

• 4800 Martingale Ct, Kevin J Chmielowiec to Bonnie A Chmielowiec, $110,348.

BRANT

• 11501 Brant Reservation Rd, Joseph L Furlano, Fannie Sur Furlano to Anthony Zolnowski, $270,000.

BUFFALO

• 292 Rivermist Dr, Ml Unity Llc to Clb Llc, $875,000.

• 33 Beard, Michael J Sinatra to Jillian A Swogier, $745,000.

• 81 Chatham Ave, Aaron James Klein to Drsd Living Trust 110822, $675,000.

• 72 Lancaster, Bridget M Humann to Ian C Barrett, Bryant S Brazeal, $600,000.

• 281 Richmond, Charles J Russell to Daniel P Palumbo Jr, $452,000.

• 406 Lakefront Blvd, Lawrence Ex Szarachan to Mark J Karczewski, $368,600.

• 454 Crescent Ave, Rebecca Mckeon, Donald C Mckeon to Joan E Stoltman, Todd J Swatling, $320,000.

• 136 Niagara Falls Blvd, Rebecca L Cornell, James R Cornell to Cl3R Holdings I Llc, $288,000.

• 3077 Main St, Forest Buffalo Development Llc to Bros Re Properties Inc, $270,000.

• 161 16Th St, Antonio Vaccaro, Dora Vaccaro to Michael Roetzer, $265,000.

• 123 Coolidge Rd, Wendy R Kirkby, Jared R Kirkby to Debra Lynn Martin, Brett Martin, $230,000.

• 91 Eaglewood Dr, Matthew Smith to Scott Priester, $220,000.

• 83 Hollywood Ave, Dennis R Carroll to Nicholas Frank Venditti, $215,000.

• 175 Plymouth Ave, Sandra A Reardon, Patrick J Reardon Jr to Alexandre Efrain Burgos, $205,000.

• 28 Avondale, Kevin Anthony Kohl to Diana Davis, $201,000.

• 39 Pawnee Pkwy, Kevin L Brown to Virginia P Norris, $173,000.

• 94 Goulding Ave, Parnell J Adm Mccarter to Mohammad Manzur Hosen, $165,000.

• 471 Willett St, Andrew D Niescier to Ivan O Rosario, $165,000.

• 238 Southside Pkwy, Joseph L Whyte to Mesha Hines, $164,000.

• 599 Clinton St, Roslyn Joan Jackson to Yazmin Burgos-Rivera, $160,000.

• 52 Miller Ave, Rsbd Llc to Queens Master Inc, $160,000.

• 104 Sweet Ave, Mohammad R Islam to Md Abdur Rashid, $155,000.

• 108 Pries Rd, Peter G Druskis to Jacob T Kranz, $149,000.

• 59 Harriett St, Carnell Halton to Abu Rahman, Arifa Rahman, $145,000.

• 204 Miami St, Lebrun Estate Llc, Lebrun Estate Llc to Marvin D Cofield, Marvin D Cofield, $140,000.

• 127 Baitz, 127 Baitz Llc to Thant Zin, $136,000.

• 127 Argus St , Cristobal Sur Garcia-Lugo, Sandra J Garcia to Tygue Charles Busch, $120,000.

• 106 Jewett Ave, Erie County to Sba Business Inc, $116,000.

• 72 East End, Rafiqul Mowla to Fatimatuz Zahura, Mohammed Ali, $107,000.

• 153 Sumner, Us Sheltech Properties Llc to Mohammed Solaiman, Muslima K Solaiman, $97,000.

• 480 Mckinley Pkwy, Anthony Prendergast to Katherine Hammersmith Irrevocable Trust Tr, Eugene Prendergast, $90,000.

• 202 Crowley, Robert W Strough, Colleen Strough to Sba Business Inc, $87,500.

• 120 Texas, A Mowla Property Llc to Md Sayed, Sadia Sejuty, $86,000.

• 427 Skillen St, Michael A Adm Doblinger to Terry Rang, $85,000.

• 46 Weaver, Ymr Homes Llc to Daniel Zornick, $85,000.

• 52 Kilhoffer St, Dinh C Nguyen to Dizibiz Inc, $80,000.

• 1804 Bailey Ave, Ibrahim Khalil, Sufia Begum to Mohammed A Hossain, Abdur Rahman, $80,000.

• 49 Elmer, Erie County to Mohi Uddin, $75,000.

• 416 La Salle Ave, Ramon A Fyffe to Mohammed Iiyas, Mohammed M Mowla, $73,250.

• 940 Northland, Tarana Zaman to Rabeya Basri, Asma Camelia, $70,000.

• 190 Leroy Ave, Ayet Properties Inc to Taqwa Property Inc, $68,500.

• 99 Go, Tanya R Manuel to Sufian Mohammad, $67,000.

• 386 Sherman St, Tuxedo Housing Llc to Mu&Rf Corporation, Mahammed Hossain, $65,000.

• 252 Stevens Ave, Gordon Williams to Walden Management Inc, $60,000.

• 272 Miami St, Carl P Paladino to Shahadat Hossain, $55,123.

• 124 Liddell St, Mohammad Iqbal to Md R Islam, $52,000.

• 98 Harvard Pl, Lee A Volk to Nathan G Smith, $50,000.

• 93 Manhattan, James Ex Brown to Yvonne D Small, $20,000.

• 119 Hill St, James Ex Brown to Tracy Brown, $20,000.

• 151 Thompson, Alon Reshef, Orit Even Shoshan Reshef to Ali Ahmed, Mohammed A Hossain, $73,500.

• 78 Ridgewood, Gerald F Sur Wesolowski, Elizabeth Wesolowski to Community Realty 716 Llc, $120,000.

• 33 Gates Cir Unit 2B, Sheila M Hess, Thomas R Ex Hess to Maria B Tirone, $365,000.

• 255 Mills St, Laverne Short to Kashida Binti Ahmad Sabni, Mohamad Khan Bin Abul Kalam, $9,000.

• 14 Chadduck Ave, Talal F Y Th Al-Ghanem to Eric A Betz, $97,500.

• 145 Mayer Ave, Talal Fyth Al-Ghanem to Eric A Betz, $97,500.

• 349 Potters Rd, Adam Jason to 4Th Line Properties Llc, $169,000.

• 209 Comstock, Sayed Mohammad S Hossain, Amena Parul to Gm Anowar Hossain, Amena Parul, $75,000.

• 226 Newburgh Ave, 610 Norfolk Inc to Legacy Empire Inc, $45,000.

• 290 Hazelwood, Harunur Corporation to Real Estaete Of Distinction Inc, $43,000.

• 50 Andover, Mohammad I Hoque to Nabi Mohammed Inc, $100,000.

• 414 Shirley, Henry L Winkfield to Evelyn Owens-Hennings, $80,000.

• 8 Putnam St, Gabriele Olla to Robert Townsley, Samantha Schlein, $365,000.

• 241 N Ogden, Tahsin Rahman Siddique to Jeremy Toepfer, $144,200.

• 37 Burgard Pl, Rokeya Begum to Shahid Ullah, $220,000.

• 38 Campbell Ave, Kyle S Schmidle, Lisa C Schmidle to Deidre L Brown, $340,000.

• 1967 Niagara St, Sandra L Williams, Christopher P Goodman to Equity Trust Company Cust, Pruitt Ira Ben Danielle, $62,000.

• 203 Culver, Michael J Nowak AKA Micheal Nowak, Thomas Grillo to Us Bank Trust Na Tr, Lsf9 Master Particiation Trust Tr, $178,376.

• 149 Vandalia St, Franklin W Kameck to Christopher M Kameck, $65,000.

• 118 Rano St, Fast Link Usa Inc to Reclaimed Rentals Llc, $135,000.

• 446 Normal, Bryan A Hunt to Reclaimed Rentals Llc, $107,500.

• 341 Massachusetts Ave, Dyl Realty Llc to Buffalo Spaces Llc, $150,000.

• 120 Elmer Ave, Luthfa Akter, Hasnat Hasan to Tanya Y Cooper, Alan J Machtel, $135,000.

• 25 Tacoma Ave, Julianne M Kenny to Collin J Ruge, Theresa L Ruge, $255,000.

• 90 Cazenovia St, Ethan W Ref Collins, Mark M Lavin Jr, Stephanie D Ref Lavin to Mahammad Hakim, $140,000.

CHEEKTOWAGA

• 3 Marie Ave, Tiffany L Bell, Anthony M Bell to Arafat Rahman, $300,000.

• 27 Pine Cir, Ernest J Ex Bliemeister to Tofazzal H Bhuiyan, Sabina Yeasmin, $270,000.

• 8 Evergreen Pl, Lisa A Doelman, Daniel K Doelman to Shaila Parvin, Mohammed Abdul Mannan, $270,000.

• 157 Woodell Ave, Jimmie Iii Coble to Amir H Dhaly, $245,125.

• 236 S Roycroft Blvd, Kara M Buchheit to Jocelyn Hussey, $242,000.

• 15 Cannas Ct, Brian John Kintzel to Chelsea J Burns, $241,000.

• 19 Pinehurst Ave, Navdeep Meeta, Gurmit S Meeta to Md Sirajulhaque Jilad, Shahanaz Parveen Sheuly, $230,000.

• 267 Woodridge Ave, Jacqueline Jenkins to Latoya A Brooks, $225,000.

• 138 N Transit Hill Dr, Jane S Sur Schmigiel, James F Schmigiel to Tabatha Galuski, $225,000.

• 29 Ravenswood Ter, Heather Lee Lapier to Elissa Bello, $220,000.

• 122 Dubonnet Dr, Mark D Preston to Heather Kowalski, Mark Kowalski, Stephen Kowalski, $220,000.

• 66 Mckenzie Ct, Joseph A Ex Siewierski to Shaun Derek Shattuck, $210,000.

• 19 Leni Ln, Elaine E Rosenthal, Kimberly A Taverna to Elaine E Rosenthal, Joseph D Digesare, Ashlee L Bocach, $195,000.

• 27 Winkler Rd, Robert Wilson to Kyle Kaufman, $176,000.

• 24 Roland St, Donald Louis Dicarlo to James D Ii Mcgarrah, $160,000.

• 34 Leroy Ave, Joseph M Woodward, Natalie A Woodward to Madison A Dixon, Hayden Harter, $148,000.

• 110 Wellworth Pl, John P Sur Niesyty, Kathleen M Niesyty to Ashton Wrobel, Daniel Wrobel, $134,800.

• 5 Wells Ave, Jeanne M Mcnamara to Julia Schuler, $130,000.

• 4685 Union Rd, Kenneth A Ex Ball to Nicholas Janiszewski, $110,000.

• 119 Medina, David M Marko to Queen City Invest Llc, $105,000.

• 267 Cass Ave, Thomas W Rizzo to Jv Property Holdings Llc, $100,000.

• 504 Walton Dr, Leonardo Ciccarelli to Fatema Helen Bhuyan, $85,000.

• 50 Woodell Ave, Yeasmin Begum to Israt Jahan Santa, $30,000.

• 134 North Creek Dr, Suzanne H Ex Schweizer to Jacob M Szczudlik, $175,000.

• 199 Merrymont Ave, Gabriel Ref Velez, Nyka L Ref Velez, Nora B Ref Robshaw to Md Asad Ullah, Sheikh M Jalaluddin, $128,500.

• 172 Briarcliff Rd, Carly J Jasinski to Md Sohorab Hossain, Sheuly Akhter, $180,000.

• 60 W Grand Blvd, Erie County to Samad Choudhury, $170,000.

• 29 Reo Ave, Shawn M Masterson to Eftadur Rahman Choudhury, Muhammad Tamin Zaman, $63,000.

• 111 Bright St, Erie County to Jushna Begum, $135,000.

• 239 Crandon Blvd, Mary Beth Diebold, Nancy L Mroz, Michael Baeumler, David L Baeumler to Mary Guarino, $175,000.

• 93 Peinkofer Dr, Linda L Schabert, Glenn A Schabert to David S Grigsby, Jean Grigsby, $195,000.

• 233 Raymond Ave, Ashley E Stolinski, Justin P Stolinski to Annmarie Bellavia, Aaron Abruzzino, $210,000.

• 53 Lemans Dr, Martin G Reese, Christine Rich-Reese to Buff Property Llc, $170,000.

• 145 Heather Rd, Michael D Giacobello, Raymond J Eckert to Kenneth Mohrman, $213,000.

• 103 Currier Ave, Tiffany Heller, Matthew Heller to Harriet R Lowery, $165,000.

• 40 Wing Ct, Jeffrey Manquen, Susan Manquen, Wayne Manquen to Tyler Manquen, $180,000.

• 54 Lydia Ln, Geraldine A Bremer, Robert Bremer, Susan Ellis, Wendy Wassel to Dawnmarie Marshall, Rickey D Prince Sr, $245,000.

CLARENCE

• 7065 Goodrich Rd, David Starke, Dawn Starke to Robert Zima, $550,000.

• 9505 Bent Grass Run Unit B, Robert J Zima to Hidden View One Llc, $500,000.

• 9443 A Heritage Path, Heritage Path I Llc to Anthony Zoccano, Melissa K Zoccano, $425,000.

• 8156 Roseville Ct, Mary Anne Decicco AKA Mary Ann Decicco, Donald T Decicco to Rehanna I Nafees, $419,000.

• 4170 Connection Dr, Evan M Giokas, Nicole B Donius to Julianne Masocco, Jeremy Rademacker, $365,000.

• 5861 Goodrich Rd Unit 6D, Joanne Usatch to Robert J Dohring, $270,000.

• 9505 Bent Grass Run Unit A, Robert J Zima to Dawn E Starke, David E Starke, $200,000.

• 9181 Beech Meadow Ct, Gary J Cappellino, Mary Anne Cappellino to Jake Paster, Rachel Paster, $809,181.

• 8807 County Rd, Sharon E Siminski to Laith Salah, $200,000.

• 9050 Somerset Way 1, Essex Homes Of Wny Inc to Kim Halton, Mary K Halton, $701,475.

• 6100 Railroad St, Wendy A Panaro to Patrick Mcnamara, Sarah Mcnamara, $395,000.

COLDEN

• 7277 Davis Rd, Ronald L Sur Ziemba, Margaret Ziemba to Jennifer Draves, Lisa Draves, Scott Draves, $310,000.

• 2 Dog Run, Dunn Vincent James to Stephanie Lee Schilling, $80,000.

COLLINS

• 13384 Rich Rd, Cheryl A Lape to Sean D Andrews, Sarah A Andrews, $400,000.

CONCORD

• 13107 Mortons Corners Rd, Nancy E Bly, David M Bly to Kyle G Hallett, $382,000.

• 12976 Mortons Corners Rd, Dolores A Porada to Alex Czarnecki, $163,000.

• 8907 Cattaraugus St, John P Mcknight to Christopher D Seefeldt, $161,000.

DEPEW

• 25 Madaline Ln, Theresa Zdrojewski to Dilbar Alseid, Slava Alseid, $220,000.

• 105 Houston St, Sara M Merritt, Linda Anne Liuzzi to Nancy Gabryszak, Richard Gabryszak, $205,000.

• 6 King Ave, Cassidy Scheuer to Diing Wen Peng, $180,000.

• 161 Darwin Dr, Susan M Knospe, Michael J Pirog, Paul R Pirog, Robert J Pirog, Christine A Schmidt to Ronald Planter, $190,000.

• 17 Lee St, Paul Franz to Melissa Wasikowski, Steven Wasikowski, $90,000.

• 171 Kieffer Ave, Md Hossain, Ziaul Karim to David A Yaskow, $135,000.

ELMA

• 161 Bridle Ln, Antoinette M Kwiatkowski to Lauren Issa, Andrew M Issa, $335,000.

• 290 Northrup Rd, Carol A Bogenrieder, Ernest J Bogenrieder to Erica L Nasca, Thomas G Schwallie III, $320,000.

• 20 Hemstreet Rd, L Fred Sur Hardy, Barbara W Hardy to Miranda R Daucher, Philip Zobrest, $259,900.

• 1901 Bowen Rd, Norman W Thor, Dorothy J Thor to Vincent James Pagano, Robbie Joseph Pagano, $307,000.

• 1851 W Blood Rd, Linda L Viscusi, Patrick W Viscusi to Julie K Eberhard, Michael J Eberhard, $775,000.

EVANS

• 7090 Derby Rd, E&R Horizons Llc to John Difrancesco, Hannah Difrancesco, $255,000.

• 509 Madison Ave, Sandra L Kluge, Dennis R Kluge to Judith Severin, $111,500.

• 361 Dawn Ave, Albert J Ex Endres to Deborah Saracina, $70,000.

• 9606 Point Breeze Dr, Paul Thomas Pignataro to Michael General Jr, $80,000.

GRAND ISLAND

• 1334 Majestic Woods Dr, James D Smith to Qiao Yu Lin, Jianren Wu, $450,000.

• 3335 Wallace, Rkck Llc to Thomas Michael Shanor, $193,000.

HAMBURG

• 6230 Old Lake Shore Rd, Paul J Harder, Barbara M Harder to 7220 Lakeshore Rd Llc, $1,200,000.

• 5419 Bridlewood Ln, Keri Fka Schmidt-Mack to Alexander Lissitschenko, Katrina Lissitschenko, Rebecca Lissitschenko, $500,000.

• V/L Lakewood Dr, Merrie Jo Griffin, Merrie Jo Griffin, Clifford G Jones, Clifford G Jones to Nancy L Brand, Nancy L Brand, Robert W Brand, Robert W Brand, $325,000.

• 5170 Electric Ave, Julian J Ex Czuba to Denise A Zamorski, $289,200.

• 4252 Glenwillow Dr, Erica L Nasca to Daniel Albert Hoelscher, Lynea C Bunnell-Cruz, $231,700.

• 3599 Harrison Ave, Ian T Smith, Christine M Smith to Jesse Kuczka, $185,000.

• 3307 Mckinley Pkwy, Aaron Anderson to 4218 Milestrip Llc, $150,000.

• 4959 Mt Vernon Blvd, Amy M Scime, Candace M Weiglein to Jill J Fasso, $190,500.

• 66 Pleasant Ave, Shirley Ann Ex Duggan to Mary Kathleen Suchyna, Nathaniel Joseph Suchyna, $272,500.

• 4600 Kelsey Dr, Kathleen P Biron to Justin M Bova, Rebekah A Bova, $230,000.

• 4678 Carlyes Ct, Marrano/Marc Equity Corporation to Colton Agro, Jillian Agro, $486,144.

KENMORE

• 260 Warren Ave, Michael D Weaver, Jessica R Weaver to Kellen Williams, $245,000.

• 50 Euclid Ave, Megan L Whalen to Bethann Levin, $202,000.

• 761 Colvin Blvd, Sarah Nielsen, Steven Nielsen to Julie M Oconnor, $255,000.

LACKAWANNA

• 50 South Dr, Maryanne E Vail to Nabeeh Mohamed, $279,600.

• 71 Center St, Keith Williams to Mrr Property Solutions Llc, $55,000.

LANCASTER

• 13 Sedge Run, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Rachel A Wiatrowski, $509,690.

• 3 Gailenwood Ln, Autumnwood Development Of Lancaster Llc to Roland Michael Flick, Erin C Flick, $415,035.

• 5 Ashwood Ct, Matthew D Librock, Kathryn E Librock to Darren Floyd, Trina Belk-Floyd, $385,000.

• 1171 Penora St, Crystal Beach Pavilion Partners Trust 102022 Tr to Tanya H Ohnmeiss, Christopher Mazgaj, $230,950.

• 103 Stutzman Rd, Dawn Marie Carrato to Gregory Martin Janus, Mary Ann Janus, $200,000.

• 11 Broezel Ave, Nicole M Luderman, Daniel H Luderman to Samantha L Sasiadek, $190,000.

• 30 Deepwood Pl, Hidden Meadow Lan Llc to Todd Strange, Julie Anderson, $73,000.

• 5 Henslow Way, Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Michael I Brown, Janice M Brown, $548,484.

• 123 Ransom Rd, Darren A Nahs, Gail J Ex Nahs to Courtenay B Sharpe, $100,387.

• 32 Jonquille Ct, Joseph Bish, Julie Bish to Sarah J Gibbons, Nicholis Geile, $620,000.

• 31 Saint Joseph St, Maxwell Taylor to Brandon Schalck, $224,900.

NEWSTEAD

• 12400 Rapids Rd, Michael Adymy, Susan Adymy to Kelly J Obrokta, Brandon J Blackmore, $375,000.

NORTH COLLINS

• 2148 Thiel Rd, Cheryl A Beaver, Daniel R Beaver to Chris Capitano, Jerry Asche, $138,000.

• 11453 Gowanda State Rd, Erie County to Winters Rigging Properties Llc, $35,000.

ORCHARD PARK

• 8 Knoche Way, Kim Dufresne, Michael Verville to Jennifer Dutkiewicz, Matthew Dutkiewicz, $750,000.

• 6210 Powers Rd, Richard P Sur Seeger, Roberta M Seeger to Kenneth D Mazzone, Caroline M Walter, $380,000.

• 118 Chauncey Ln, Susan E Owen to Sean P Doyle, $350,000.

• 6688 Powers Rd, David E Schuster, Diane E Scherer to Tanya M Bork Racult, $285,000.

• 6235 Seufert Rd, Kyle G Hallett to Hypnarowski Real Estate Llc, $130,000.

• 235 Vistula Ave, Janine Demarco AKA Jannine Demarco, Rudolph Demarco to Ryan A Casacci, $275,000.

SARDINIA

• 13860 Miller Ave, Jessica Y Fka Kelly to Rebecca J Kirkby, Joshua D Holts, $229,900.

• 11400 Warner Gulf Rd, Mark D Elvers to Tiffany Heller, Matthew Heller, $375,000.

SPRINGVILLE

• 192 Woodward Ave, Adam M Pirdy to Robin J Pirdy, $211,000.

• 23 Glen St, Jeremy Corcimiglia to James C Drenning, Ryan K Drenning, $174,900.

• 35 Church St, Susan R Krezmien to Cassondra N Warnes, Ross M Warnes, $106,000.

CITY OF TONAWANDA

• 62 Highland Ave, Matthew K Ref Pelkey, Jeffrey J Ref Juliano to Bank M&T, $130,800.

• 25 Lepeirs Dr, Lauren M Steinagle, Bradley C Steinagle to Sandra Roe, $200,000.

TONAWANDA

• 260 Hartford Ave, Tracy S Curtin, Timothy J Curtin to Leslie Koren, Adam Castelli, $280,000.

• 80 Briarhurst Dr, Matthew Lewis Walker to Julie A Lundie, Matthew R Lundie, $270,000.

• 2776 Eggert Rd, Buffalo Deco Inc to Tyler Durham, $256,500.

• 48 Rockne Rd, Andrea K Matusiak to Edith Papastefanou, $220,000.

• 73 Idlewood Dr, Ruth J Ex Meka to Jillian Campana, Christine G Young, $203,000.

• 200 Orchard Dr, Paul Bostaph to Adam Lock, $200,000.

• 120 Parkhurst Blvd, Samuel V Prezioso to Heather A Laforme, $200,000.

• 183 Pickford Ave, John Kuntz, Cheryl Fka Kuntz to Melissa Demarco, Todd Demarco, $190,000.

• 674 Harrison Ave, Rima Fka Salo to Changxing Ma, Yuehua Du, $186,000.

• 141 Cleveland Dr, Elaine C Gardner to Karen M Dechellis, Salvatore Dechellis, $185,000.

• 282 Vicksburg Ave, Joshua Grabowski to Charlene Mehnert, $175,000.

• 72 Waverly Ave, Paul E Graap Revocable Trust 050510 Tr to Emma Mabel Herman, $173,000.

• 784 Harrison Ave, Charles J Mallia to Amber Montanez, $160,000.

• 1 Nimitz, Lmb Capital Inc, Rymato Inc to Tsar Properties Llc, $118,000.

• 111 Hawthorne Ave, Erie County to Jessika Suarez, $73,000.

• 640 Loretta St, Meike Hensel, Jeffrey Bryan Hensel to Jeffrey Bryan Hensel, $28,064.

• 223 Paramount Pkwy, Joseph J Zoratti to Jordan Partyka, $235,000.

• 144 Koenig Rd, Dawn M Miceli to Jena Guadagna, Christopher Fadel, $195,500.

• 347 Deerhurst Park Blvd, Cynthia Andriaccio, Guy Andriaccio to James A Mckenzie Iii Trust, $525,000.

• 167 Edgar Ave, Scott W Quider to Joshua Catchpole, Anita Binder, $201,000.

• 265 Harrison Ave, Nadia Bibi, Shakir Ellahi to First North Llc, $175,000.

• 50 Dreyer Ave, Rosalina M Vanegas to Alexandra M Steszewski, $200,000.

• 2837 Eggert Rd, Donna Ref Haslinger, Russell Ref Knutsen, Judi Ref Long to Russell Iii Jackman, $125,000.

• 652 Lynbrook Ave, John R Burton, Paul R Burton, Donna E Sweeney to Jhon Perez-Hidalgo, $180,000.

• 365 Claremont Ave, Erie County to Emily Li, Baljinder Grewal, $110,000.

WEST SENECA

• 719 Main St, Paul K Isaac, Jamie A Isaac to Mark A Vilardo, Meredith G Vilardo, $300,000.

• 33 Mayfield Ct, Josephine Wilk to Bryan W Sr Donovan, $300,000.

• 1001 Carriage Lane , Marrano/Marc Equity Corporation (The) to Ruth A Strozyk, $270,300.

• 242 North Ave, Joann Chavanne to Phillip D Beaudet, $166,550.

• 86 Greenfield Ave, Madelyn K Day to Ashley Nicole Whittington, Andrew John Kalczynski, $166,000.

• 6 Elmsford Dr, Daniel J Sur Celeste, Janice A Celeste to Arshan Construction Inc, $160,000.

• 17 Doster Pl, Mia Camalleri Llc to Jeanette E Riccione, $149,000.

• 35 Savona Ave, Erie County to Kendra Stevens, $65,000.

• 736 Union Rd, Christopher Marks, Jill Marks to Sajjad Akhter, $213,900.

• 1054 Seneca Creek Rd, Mary M Altair to Austin R Macey, $174,000.

• 2136 Transit Rd, Scott H Parks to Kamholz Enterprises Llc, $145,000.

• 67 Fieldcrest Ct, Marie A Muchow to Jaclyn Czuba, Robert Czuba, $255,000.

• 103 Dirkson Ave, Rosemary Lawrence to Kry-Del Llc, $73,500.