Erie County real estate transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending July 1, 2022.

AKRON

• 2 Pearl St., David Diorio; David R. Diorio; Frank C. Diorio to Candy Zackey; Thomas Zackey, $150,000.

• 12 Shepard Ave., Lee J. Asbeck; Megan R. Asbeck to Heather Asbeck; Joseph Asbeck, $110,000.

AMHERST

• 23 Stonybrook Lane, Thomas J. Renzi to Amelia C. Dettrey; William A. Dettrey, $695,000.

• 39 Stonybrook Lane, Israel Ziv; Liora Ziv to Kelly Dennis; Matthew Dennis, $670,000.

• 129 Harbridge Manor, Joseph F. Maher; Lisa Maher to Rashpal S. Sandhu, $650,000.

• 140 South Cayuga Road, Jeffrey Glajch; Karla Glajch to Wendy Guyker; Max Humann, $610,000.

• 7170 Transit Road, Salvatore J. Colangelo II; Dino Miosi to Kavjacobbi LLC, $540,000.

• 92 Canalview Terrace, Marrano/marc Equity Corporation to Darius J. Washington; Kelley A. Washington, $536,742.

• 170 Canalview Terrace, Marrano/marc Equity Corporation to Larry L. Acklin; Rene L. Acklin, $524,653.

• 60 Cimarand Drive, David G. Hawker; Lindsay M. Schiappa to Fatih Aksel; Hacer Aksel, $500,000.

• 90 Quail Hollow, Helga N. Schultz to Seongeun Lee; Sangwoo Shin, $471,000.

• 50 Los Robles, Brian M. Sedar to Michele K. Potter, $469,000.

• 85 South Ellicott St., Gail W. Sfeir; Norman J. Sfeir to Kristen M. Amigone-Sfeir; John Paul Sfeir, $450,000.

• 100 Boxelder Lane, Marrano/marc Equity Corporation to Thomas N. Herr Jr.; Heather L. Snyder-Herr, $448,985.

• 181-e Northill Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Daniel J. Emmett; Janet E. Emmett, $432,055.

• 1740 Dodge Road, Jennifer A. Hoerth; Keith Hoerth to Kathleen M. Galbo; Vincent J. Galbo, $430,000.

• 215 Mt Vernon Road, Laura A. Higgins; Michael F. Higgins to Erik Hartrich; Natalie Hartrich, $406,111.

• 59 Kingsview Road, Steven Byron Cahoon; Maureen S. Slisz to Stephanie Giardina; Salvatore Tulumello, $400,000.

• 37 Ashbury Court, Anthony Perna; Frank A. Perna; Mary D. Perna to Heather Darlene Mann, $400,000.

• 79 Ferndale Road, Kathleen R. Borcik to Kim M. Orlowski, $400,000.

• 185 Kings Hwy, Li-Hsien Choo Simpson; Steven T. Simpson to Mishaela T. Dinino; Rye W. Johnson, $382,000.

• 675 Paradise Road, Mary Therese Willis to Gianna D. Swick; Jarrod G. Swick, $380,000.

• 326 Berryman Drive, Amy J. Appler; Steven A. Appler to Rachael Pikuzinski; Rudy Pikuzinski, $375,000.

• 228 Sprucewood Terrace, Concetta Gullo; Gaetano Gullo to Yubo Cheng; Wenhao Li, $365,000.

• 18 Sovereign Court, Elaine M. Hartpence; Richard K. Hartpence Sr. to Jillian Dutchess; Jason R. Petruso, $358,100.

• 152 Breezewood Common, Jeffrey T. Witkowski; Kristy Witkowski to Elaina Harlock, $350,000.

• 211 Wedgewood Drive, Johanna M. Fallon; Leo J. Fallon to Christopher J. Mikienis; Anthony Stravalaci; Caterina Stravalaci; Mariella Stravalaci-Mikienis, $350,000.

• 117 Hendricks Boulevard, Claudia Cain Maloney; William J. Maloney to Emma O. Gagliano; Joseph C. Gagliano III, $345,270.

• 28 West Klein Road, Xianfang Wu; Yujie Zhang to Jacob Fried; Phillip Fried, $342,000.

• 181-d Northill Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Lois Marinuk, $326,110.

• 150 Winterbrook Drive, Ryan Homes of New York to Magdalena Shay Phre; Tahren Phre, $314,770.

• 530 Grover Cleveland Hwy, Putting Around 2 LLC to Charles Jemiolo; Allyson Raditic, $310,000.

• 160 Chaumont Drive, Elaine J. Riek; Robert J. Riek to Thomas Grill, $285,000.

• 438 Burroughs Drive, Julie Alberalla to Cienna E. Certo; Tracy Lenzner Certo, $285,000.

• 20 Morton Drive, Rebecca L. Parrino to Beth Neyman; John Neyman, $275,000.

• 224 Ferndale Road, Kenneth R. Horner; Sandra J. Horner to Uzma Latif; Hassan Uddin, $272,500.

• 107 Ridgewood Drive, Lauren Andres; Thomas Andres; Lauren Rutherford to Noah John Seiler, $271,000.

• 423 Robin Road, Faisal D. Rakun; Kartina W. Saifuddin to William Martell, $269,000.

• 35 Oakbrook Dr Unit C, Joseph&anne Williams Revocable Living Trust 060618 Tr to Larry A. Magaris; Monica A. Magaris, $250,000.

• 226 Coronation Drive, Tyler Mioducki to Timothy James Cornwell; Danielle Lucille Degener, $250,000.

• 75 Albion Ave., Vari Family Trust 100521 Tr to Audrey Nicole Hayes; Christopher Michael Hayes, $250,000.

• 200 Sargent Drive, 200 Sargent LLC to James J. Krue Jr.; Laura M. Matre, $245,000.

• 61 Park Lane Court, Khuda H. Rahman; Qamrunnisa Rahman to Brian J. Hyrek, $245,000.

• 20 Cornell Ave., Bonny K. Ryder to James Patrick Quinn, $241,120.

• 26 Stoneledge Court, David A. Goss; Lisa M. Goss to Christopher P. Falzone Jr., $235,000.

• 1115 Youngs Rd B, Rosemary A. Sperrazza to Michael Gentile, $231,000.

• 49 Stoneledge Court, Akshar Patel; Samir Patel to Kristen L. Fleischauer, $229,900.

• 960 Hopkins Rd Uf, Francine E. Nicholas to Iris Danziger; Nathan Danziger, $225,000.

• 8 Spring St West, Penny J. Bergeman to Daniel B. Ingersoll, $225,000.

• 112 Danebrock Drive, Mildred G. Murak; Stanley F. Murak; Stanley Felix Murak to Catherine Carney, $214,900.

• 40a Foxberry Drive, Marilyn Witt to Maureen Prenatt, $183,000.

• 427 Maynard Drive, Bryan P. Baker to Sai Realty 3 LLC, $180,000.

• 50 Groton Dr Unit 4, Shannon L. Carney to Bailie Murty; William Murty, $141,000.

• 4547 Chestnut Ridge Road, Ryan M. Farrell to Muhammad Haider Abbas, $130,000.

• 211 Hillcrest Drive, Donald Braun to Anisha Zaman, $130,000.

• 30 Oakbrook Dr Unit 1, James R. Rodgers Sr. to Habriel Mykula; Valentyna Mykula, $129,900.

• 105 Garland Drive, Gsmps Mortgage Loan Trust 2005-Rp2 Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-Rp2 Tr; US Bank NA Tr; Wachovia Bank NA Suc Tr to Tatyana Manzik; Viachaslau Manzik, $118,000.

• 55 Founders Lake Court, Ciminelli Muir Woods LLC to Ryan Homes of New York, $82,330.

• 41 Founders Lake Court, Ciminelli Muir Woods LLC to Ryan Homes of New York, $82,330.

• 198 Sierra Drive, Ciminelli Muir Woods LLC to Ryan Homes of New York, $82,330.

• 87 Founders Lake Court, Ciminelli Muir Woods LLC to Ryan Homes of New York, $82,330.

• 186 Sierra Drive, Ciminellu Muir Woods LLC to Ryan Homes of New York, $82,330.

• 40 Winterbrook Drive, Mj Peterson-Airport LLC to Ryan Homes of New York, $60,187.

• 106 Corsica Way, Mj Peterson-Airport LLC to Ryan Homes of New York, $60,187.

• Vacant land East Spring St., Village of Williamsville to 5590 Main St. LLC, $29,400.

AURORA/EAST AURORA

• 6 Morningside Court, Patricia R. Assad-Ketcham to Steven Rathbauer, $615,000.

• 270 Buffalo Rd14052, Ryan M. Marranca to Anthony V. Cinotti, $230,000.

BLASDELL

• 86 Marlowe Ave., Cindy L. Daniels; Craig C. Daniels to Mrr Property Solutions LLC, $75,000.

BUFFALO

• 2 Scoville St., Manhattan Logistics Management LLC to Freedom 35 LLC, $2,750,000.

• 653 Main St., Plaza Group 200 LLC to 653 Main LLC, $1,400,000.

• 40 Waterfront Cir Unit 404, Catherine K. Clark; Frank J. Clark to Aleri Holding Corporation, $950,000.

• 162 Allen St., James W. Nash to Roche Development LLC, $765,000.

• 200 Delaware Uni14202, Michael Dlugosz to Renee E. Heitger; Joseph A. Notaro, $604,500.

• 254 Richmond Ave., Marc Panepinto to Shannon Callahan; Michael Rautenstrauch, $602,000.

• 33 Gates Cir #3d, Kathleen M Stamm Irrevocable Trust 092321 Tr to David Joseph Conboy; Karen Lynn Conboy, $490,000.

• 526 Auburn, Laura Amo to Iracema Drew; James Drew, $460,000.

• 1141 Hertel Ave., Ian A. Schmitt to Daniel Lewis; Mallia John Dominic III, $411,000.

• 208 East Delavan Ave., Robert F. Rung to 208 East Delavan LLC, $350,000.

• 75 Ojibwa, Beverly T. Lacey to Scott S. Allen Jr., $315,000.

• 175 Mercer, Mary Ann Dumke; Ann Dec Maciejewski; Anna Dec Maciejewski; Kathleen Sweeney; Maureen Sweeney; Theresa Sweeney; Theresa Anne Sweeney to Jerry Johnson Sr.; Phyllis Johnson, $302,000.

• 170 Lovering, Joell M. Stephens; Joseph Stephens to Zeeshan Qureshi; Asfa Shad, $260,000.

• 45 Hollywood Ave., Joseph D. Ferron to Kevin G. Buzzelli; Michael A. Papili Jr., $255,500.

• 751&755 Tonawanda, Gary R. Stephan; Margaret A. Stephan to Youleidy Vega, $245,000.

• 885 Tifft St., David W. Merkwa; Patricia A. Merkwa to Ishag Abdelrahman, $245,000.

• 134 Covington Road, Paul A. Noreck; Paul Noreck to Erica Manzoni; Justin Robert Murphy, $240,000.

• 70 Alsace, Suzette Mcguire; Mary Anne Shine; Patrick Shine Jr.; Jacqueline Tischer to Lauren K. Stalnecker; Nicholas C. Stalnecker, $230,000.

• 87 Whitehall Ave., Grace E. Durant to Carly Andriaccio, $228,000.

• 161 Brunswick Boulevard, Joyce E. Badger; Michael A. Badger to Hena Eliaas; Shueb A. Eliaas, $217,500.

• 331 Crestwood Ave., Crestwood Trust 121120 Tr to Peter Mattar, $200,000.

• 63 Albert Ave., Dina Dahal to Aung Bar; Kee Meh, $200,000.

• 261 Newfield St., Salvatore J. Augello; Ann Marie Balsano to Dee Reh, $200,000.

• 40 Simon, Corene C. Fedchak; William Richard Fedchak to Aaron C. Powell, $190,694.

• 156 South Odgen St., Rocky A. Macri to Matthew Kramer, $190,000.

• 76 Ross Ave., Walaa Kadhum to Juan Irizarry Felix; Dayanna Cepeda Rodriguez, $180,000.

• 466 South Ogden St., Michael C. Vacanti to Halimah Harun-Rashid; Lokman Golam Sharif, $180,000.

• 27 Evelyn St., Barbara E. Casey; Jeremiah F. Casey Jr. to Samantha Lynn Marshall, $169,600.

• 182 Bickford, Sharif H. Sarowar to Mohammad Nazrul Islam, $160,000.

• 19 Phyllis Ave., Habitat For Humanity/buffalo Inc to Latifah Giles, $158,000.

• 149 Shirley Ave., Albayati Fatin Hadi Hameed to Mohammad Subahan, $153,125.

• 61 Texas St., Brian M. Petronsky to Sylvie Karaj, $150,000.

• 37 Frontenac, John Marilyn St to St John Jamie L, $150,000.

• 377 Hampshire, Isfren Rosario; Lillian Rosario to Balzaretti Paola Alicia Salomon, $147,000.

• 260 Heath, Sallyann Babcock; Nicole Capece to Kelly Catharine Knauerhase, $145,000.

• 86 Longview Ave., Jofix LLC to Alexander Scott Casarez, $141,000.

• 21 Woodside Ave., Brayton Gerard Phelps to Doris Ivanovic, $132,000.

• 132 Pries, Mitu&sons Corp to Usra Management Inc, $120,000.

• 74 Lewis St., Andrew Ford to Nicholas Boczarski, $120,000.

• 549 Minnesota, Christian Tuyizere to Zakir Hossain, $115,000.

• 44 Block St., Rashid Bhuiyan; Bhuiyan Rashid to H Hera Buffalo Inc; Peace Realty Buffalo Inc, $90,000.

• 157 Parkview Ave., Truist Bank to Raymond Cordero, $80,000.

• 89 Thatcher Ave., Muktadar Mowla to Jorna Management LLC, $80,000.

• 80 Mohr St., Alexander Dunn to Travis Hauer, $75,000.

• 19 Polish Court, Jeanette Serwinowski; Glen D. Wollenberg; Thomas Wollenberg to Linda M. Gregoire-Wollenberg; Thomas W. Wollenberg, $71,750.

• 164 Berkshire Ave., Harriet Harvin to Barbara Jean Huff, $70,000.

• 699 Norfolk Ave., Brick Estates LLC to Md Kader, $68,000.

• 157 Zenner St., Md Yeasinul Amin to Faruk Kazi Md Nowgesh; Sabrina Simun Happy, $65,000.

• 94 Freund St., Clayton Young; Clayton W. Young Jr.; Dawn Young to Morshedur Sm Rahman; Shahina Shahrin, $65,000.

• 351 Norwalk Ave., Floyd A. Zaepfel; Margaret M. Zaepfel to Michael S. Puleo, $56,056.

• 20 Cliff St., Towne Housing Real Estate Holdings LLC to Boppys Properties LLC, $50,000.

• 227 Wood, Nashim Ahmed to Tanbir Ahmed; Shumee Begum, $45,000.

• 1474 Genesee St., Hamza W. Hamoudi to Akther Hussain, $35,000.

• 227 Efner, Kelly S. Bishop to Against All Odds LLC, $30,000.

• 1320 Kensington Ave., Laurel Homes LLC to Theresa Brisonet; Verna Little, $29,163.

• 100 Downing, Yvette Pfeffer to Matthew Kenneth Crowley, $24,000.

• 178 Smith St., Olaitan Oyedeji to Sohrab Cina Grand LLC, $13,500.

• 443 Swan, City of Buffalo to Dawn Chamberlain, $11,250.

• 529 Grider St., Susie White to Sohrab Cina Grand LLC, $10,000.

• 67 Greene St., Zachary L. Robinson to Mohammad N. Islam, $8,500.

• 133 Edna, City of Buffalo to William C. Brown II, $6,850.

CHEEKTOWAGA

• 3410 Genesee St., Cortese Enterprises LLC to Concord&huth Associates LLC, $2,470,000.

• 3517 Union Road, Northwest Bank to One Credit Union of NY, $1,800,000.

• 3523 Broadway St., Helen D. Petroski to 3523 Broadway LLC, $599,000.

• 2300 George Urban Boulevard, Cortese Enterprises LLC to Concord&huth Associates LLC, $410,000.

• 224 Oehman Boulevard, Mary Theresa Craig-Lush; John D. Lush to Bishnu Rauth; Maya Rauth, $355,000.

• 18 Concord Place, Kyle P. Shanley to Geraldine M Walter Family Trust Tr, $325,000.

• 57 Cherrywood Drive, Michael J. Lumadue; Michele A. Lumadue to Jana Blackchief; Justin Blackchief, $315,000.

• 26 Cloverleaf Drive, Kerri Ann Reszel to Jessica Allen; Richard Parker, $310,000.

• 22 Brentwood Drive, Janice P. Omicioli; Peter M. Omicioli to Brett Buyea; Kaleigh Richer, $300,000.

• 7 Hickory Grove Lane, Nancy A. Dragotta; David M. Jackson to Devan Patel; Keena Patel, $286,001.

• 227 Crandon Boulevard, Kim M. Pensalfini to Humera Ali, $275,000.

• 127 Huxley Drive, Brian E. Rosenberry; Joan V. Rosenberry; William M. Rosenberry to Zerin Rahman, $270,000.

• 1091 Maryvale Drive, Paula Ferraro to Jenee L. Cottrell, $250,015.

• 66 Judith Drive, James A. Czajka to Welcome Home WNY LLC, $250,000.

• 58 Judith Drive, Eddie N. Sein; Marisol Sein to Evella M. Lannie; Leonard Lannie, $240,000.

• 95 Brentwood Drive, Korri Ann Spadone to Keith Drews, $232,000.

• 11 Starwood Drive, Steven Kennedy; Miranda Lei Schmidt to Bonnie J. Heim, $230,000.

• 17 Montfort Drive, Daryl L. Koczaja to Grassi Carl Joseph Jr, $225,000.

• 26 Caroline Lane, Christopher Eberhardt; Kaitlyn Kuznik to Jit Pulami; Susila Tamang, $200,000.

• 271 North Willowlawn Parkway, Molly Saltino to 271 N Willowlawn Pkwy Intervivos Revocable Trust 050922 Tr, $197,500.

• 31 Greenleaf Lane, Andrew Bruce Wroblewski to Timothy R. Miller, $185,400.

• 80 Laura Court, Aurelius R. Pacer; Aurelius R. Pacer Jr.; Judith A. Pacer; Judith Ann Pacer to William Henry Kelley, $185,000.

• 215 Beale Ave., David F. Borucki; Linda W. Borucki to Joaquina Moses, $185,000.

• 511 Mapleview Road, Mark S. Lachowski to Jake S. Moss; Susan K. Moss, $179,504.

• 13 Gualbert Ave., Michael J. Full to Hajera B. Rita, $155,000.

• 7 Sandra Drive, Joan B. Rosner; Florence J. Ziarnowski; Ronald E. Ziarnowski to Samuel Williams, $155,000.

• 56 West Sobieski Ave., Edward Paluszynski to Carolyn Anne Biedenharn; Nicholas Michael Eadie, $150,000.

• 50 South Rossler Ave., Debra M. Leising to Fatema Helen Bhuyan, $147,400.

• 45 Miami Parkway, Mary F. Mruk; Mary Francis Mruk to Angel M. Donovan; Zachary D. Mruk, $135,000.

• 2263 William St., John D. Hoffman; Roberta J. Hoffman to Jacob Schwarzott, $128,000.

• 2536 Union Road, Daniel L. Smolarek to Virendra Singh, $120,000.

• 101 Montfort Drive, Brian A. Yargeau; Joanne P. Yargeau to Limaz LLC, $120,000.

• 58 Hillwood Drive, Harold S. Reeves; Rosemary Reeves to Karl E. Young, $101,500.

• 42 Colton St., Jacob Bukowski to Elsy Dysim; Lester Dysim, $89,942.

• 70 Alys Dr E, Raymond W. Lampke to WNY Property Holdings LLC, $85,000.

CLARENCE

• 8106 Clarherst Drive, Barbara J. Maley; Michael F. Maley to Eric C. Cassidy, $590,000.

• 8105 Old Post Rd W, Dawn Canastraro; Victor Canastraro to Sam Bell; Carla Martinez Machain, $560,000.

• 4230 Clardon Drive, Jill Budzinski to Michael Belmonte, $444,000.

• 8525 Sunset, Anna E. Andreozzi; Justin J. Andreozzi to Brett Christian, $360,000.

• 10626 Main St., Mark A. Nealen to 10622 Main St. LLC, $325,000.

• 5861 Goodrich Rd 4c, Sandra J. Smith to Melinda M. Lawley; Joseph P. Logalbo, $302,500.

• 6719 Strickler Road, Richard W. Vanburen to Joseph Loewer, $240,000.

• 5457 Waterlefe Drive, Reserve Development LLC to Tesmer Builders Inc, $134,900.

• Vl Clarence Center R, Spaulding Green LLC to Naja Inc, $89,900.

COLDEN

• 10055 Partridge Road, Scott Bizub; Hawley Carol L Est to Citizens Bank NA, $165,235.

COLLINS

• 13921 Quaker St., Brittney A. Lorrens; Richard M. Orzechowski to Jenah L. Schwabel, $160,000.

• 5054 Zoar Valley Road, Patricia A. Pinson; Jeffrey J. Ritter to Joseph A. Farrell; Joseph R. Farrell; Mary Ellen Farrell, $75,000.

EDEN

• 9881 South State Road, Susan Valerio to Adam Lewinski; Tara Lewinski, $355,000.

• 8969 Hammond Drive, Sean Scinta to National Residential Nominee Services Inc, $335,000.

• 8969 Hammond Drive, National Residential Nominee Services Inc to Zachary J. Dudziak; Jill M. Piehler, $335,000.

ELMA

• 221 North Davis Road, Charles B. Palmer; Dana Palmer to Rachel Friedman; Jeffrey Richard Hess, $415,000.

EVANS

• 9402 South Main St., Joseph Bonitati to Fred W. Phillips Jr., $202,000.

• 7418 Erie Road, Corey Miller; Michelle Miller to 7418 Erie Road LLC, $201,500.

• 804 Beach Road, Jessica A. Kulpit; Jocelyn A. Rubeck to Lake Shore Savings Bank, $142,253.

• Vacant land Mergenhagen Road, Amy M. Bulger to Darlene Jerge; Nathan Mall, $23,000.

GRAND ISLAND

• 50 Castlewood Court, John W Stickl Construction Co Inc to Kevin J. Duncan; Maribeth H. Duncan, $535,300.

• 46 Countryside Lane, Deborah I. Sanscrainte to Patrick Spencer Martin; Kimberly Clair Webb, $430,000.

• 158 Timberlink Drive, Karen Bower to Christie A. Davis; Michael C. Davis, $395,000.

• 160 Cardinal Lane, Christie A. Davis; Michael C. Davis to Oscar Lee Baker; Keata Page, $388,000.

• 2748 Stony Point Road, Elaine M. Korczykowski; James C. Korczykowski to Keith C. Kurek, $385,000.

• 2047 Fix Road, Alfred A. Valeri; Dolores Valeri to Michelle R. Mesmer, $360,000.

• 190 Sandstone Circle, Ryan Homes of New York to James D. Watson, $340,974.

• 87 Jenell Drive, Brian Booker; Elizabeth Booker to Marcus J. Branch; Elizabeth J. Cantrell, $207,500.

• 3524 Wallace Drive, John L Allen Trust Tr to Deanna Marie Kerr, $200,000.

• 3361 Greenway Road, Sprandel Holdings LLC to Penny M. Eddy, $140,000.

HAMBURG

• 6772 Taylor Road, Kathleen Augello; Karen A. Finnegan; Mary Kolb; John Palisano; Joseph Palisano; Michael Palisano; Timothy Palisano; William Palisano to Hannah Finnegan; Zachary A. Finnegan; Nicholas Gervase, $430,000.

• 3259 Countryside Lane, Susan C. Dziwulski to Bryan Michael Mayer; Danielle D. Mayer, $425,000.

• 5498 Country Club Lane, Michael T. Glascott; Patricia S. Glascott to James G. Beiter Jr.; Kristen M. Beiter, $391,000.

• 4404 Clark St., Craig W. Tschetter to Sally A. Bennett, $355,000.

• 6097 Eckhardt Road, Jonathan F. Copsey; Emily A. Megyes to Keith Davis; Sha Davis, $325,000.

• 2800 North Creek Road, Catherine G. Wagner to Ronald R. Startek, $316,000.

• 3875 Sowles Road, Bryan M. Mayer; Danielle D. Mayer to Matthew A. Thomas, $312,000.

• 2235 Woodsfield Drive, James J. Prowse III; Sheila M. Prowse to Megan K. Anderson; Robert Wayne Anderson, $300,000.

• 4857 Holly Place, Douglas M. Babicz to Andrew Wise; Claire Wise, $299,900.

• 5034 Mckinley Parkway, Anthony J. Mirabella to Yifan Liu; Bradley Ludwig, $280,000.

• 4266 East Allen St., Judith M. Collins; Ronald B. Collins to Carl Vizzi, $279,000.

• 4688 Newton Road, Barbara Jeanne Salem; Nelson J. Salem to Christopher William Collesano, $275,000.

• 149 Brookwood Drive, Edward M. Sullivan; Joan M. Sullivan to Kara Zelasko; Keith Zelasko, $270,000.

• 95 Oakland Place, Joseph E. Talbot to Kelly Telaak; Adam Wattles, $235,000.

• 5206 Orchard Ave., Suzanne Marie Montgomery to Mah Noor; Shamsuddin Shams, $217,000.

• 4294 Beetow Drive, Lynne Marie Haugh; Cary Joseph Ignaczak; Genevieve Agt Ignaczak; Ignaczak Genevieve E Agt; Karen Ann Manhart to Audra Kristina Codd; Stephen Lee Codd, $215,000.

• 5168 Olympic Ave., Ronald R. Seiler Jr. to Donald Gimeno, $210,000.

HOLLAND

• 192 Pearl St., Gerald J. Fischer; John C. Fischer to Donkeun Park; Jeonguk Park, $327,000.

• 275 Canada St., Natalie R. Zeitz to Natalia Bogacka, $210,000.

LACKAWANNA

• 2158 Abbott Road, Lackawanna Dentistry LLC to Isaac&b LLC, $215,000.

• 3228 South Park Ave., Gary L. Carter to Dak V. Skulski, $190,000.

• 16 Meadow Lane, Edward Allan Dyer to Rony Chowdury; Nushrath Tani, $162,000.

• 154 Warsaw St., Lmr Capital LLC to Wny360 LLC, $130,000.

• 79 Roland Ave., Christina M. Caswell; Roger Caswell to Silver Lining Homes LLC, $100,000.

• 23 Lebanon St., 19 Wasson LLC to Four Brothers Realty of WNY Inc, $70,000.

• 28-38 Lemon St., Christine Mincel; Richard Mincel to Wali General Trading&services, $60,000.

LANCASTER

• 4429 Walden Ave., Black Knights Buffalo LLC to Miller Environmental Group Inc, $1,045,000.

• 5172 William St., Stanley J. Dobbs; Susie A. Dobbs to Corbi L. Griffith; John C. Richardson, $605,000.

• 6343 Transit Road, Khalid J. Qazi to Argus Tax Inc, $450,000.

• 182 Nathan’s Trl, Daniel T. Hilsdorf; Kristine D. Hilsdorf to Francis Moesch; Sarah Wilkowski-Moesch, $450,000.

• 5208 William St., Catherine E. Garcia to Ashley M. Alteri; Jason Alteri, $415,000.

• 690 Pleasant View Drive, Nancy A. Gregor; Stanley A. Gregor to Lindsey B. Speyer; Matthew J. Speyer, $402,000.

• 491 Aurora St., Thomas Viau to Lauren Wallace, $383,000.

• 4 Broadmoor Court, David T. Malizia to Kelsi Meyer; Kristopher S. Meyer, $370,000.

• 54 Holland Ave., Gary Weibel to Allison Grosenbaugh; Eric Grosenbaugh, $345,000.

• 7 Mary Rachel Place, Marrano/marc Equity Corporation to Diane M. Samer, $343,170.

• 637 Aurora St., Lauren R. Burzynski; Steven R. Konieczek to Amanda Howard; Jeffrey Howard, $335,000.

• 290 Warner Road, Anthony M. Gugino; Alexandra A. Krier to Katherine Herdzik, $284,000.

• 19 Country Place, Donald J. Eichenseer to Robert M. Kirsch; Sue E. Kirsch, $270,000.

• 503 Pleasant View Drive, Cascade Funding Mortgage Trust Hb2 Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb Tr to Elizabeth M. Canella; Joseph P. Canella, $240,000.

• 10 Highland Place, Norman Scott Peters to Solina Krickovich; Steven Krickovich, $235,000.

• 68 Livingston St., Stephen L. Codd to Kayla B. Hutchins, $215,000.

• 38 Botimer St., Ronald P. Mantz to Lisa Patano; Lori Patano, $210,000.

• 29 Edgewood Road, Lauren R. Nichter to Steven Michael Cook, $200,000.

• 19 Fairfield Ave., Lyn I. Donacik to Donald Gold; Maryann Gold, $170,000.

• 19 Palmer Place, Donna M. Amo; James P. Amo to Nicholas Donner, $90,000.

NEWSTEAD

• 11850 Sheila Lane, Mark W. Shoemaker to Kevin Patrick Morreale; Amber Marie Rector, $633,000.

• Vl Cedar St., Louise Volkenner to Patrick Brenda, $49,900.

NORTH COLLINS

• 4584 Shirley Road, John J. Kozub; John Kozub; Mary Anne Kozub to Brad M. Walczak, $361,000.

ORCHARD PARK

• 13 Woodstream Trl, John Bevilacqua; Susan G. Bevilacqua to Charles J. Vallone; Jane F. Vallone, $1,310,000.

• 74 Wildwood Lane, Brian Damico; Cory Damico to Matthew Whitehead, $1,200,000.

• 16 Woodstream Trl, Jeffery M. Balen; Marie Balen to Vonnie B. Miller II, $1,150,000.

• 22 Hidden Oak Court, Patrick T. Liebler; Teresa A. Liebler to Pat Roche, $975,000.

• 5168 Ellicott Road, Aldo J. Canestrari; Carole J. Canestrari to Jessica R. Croce, $595,000.

• 38 Fox Chapel Drive, Anthony M. Pereira; Bridget Pereira to Arthur Cacacho, $577,000.

• 7880 Milestrip Road, Anthony Nesci; Terry Nesci; Theresa Nesci to Anita L. Gelarie; James D. Zielinski, $475,000.

• 72 Briar Hill Road, Sareh Bayatpour; Mohammadtaghi Savoji to Weichert Workforce Mobility Inc, $355,000.

• 72 Briar Hill Road, Weichert Workforce Mobility Inc to Jeffrey Lindstrom; Nitasha Seth, $355,000.

• 10 Hastings Drive, Ruth V Lucy 2018 Family Trust 110218 Tr to Janelle Marie Harb, $299,900.

• Vacant land Abbott Road, Sherry Properties LLC to Abbott Road Display Lot LLC, $45,000.

SPRINGVILLE

• Vacant land Pinewood Drive, Robert Klimtzak to Donelle Thomas, $30,500.

CITY OF TONAWANDA

• 220 Grove St., Alicia R. Odonnell; Jared Odonnell to Kelly E. Dyer, $229,000.

• 150 Brookside Terrace, Daniel Burns; Kathleen Burns to Julie E. Nowacki, $196,500.

• 35 Catherine St., Jennifer L. Mills; Zachary D. Mills to Jeb Real Estate Holdings LLC, $190,000.

• 232 Rogers Ave., Joseph J. Cannizzaro to Anthony J. Cannizzaro; Donna M. Pericozzi, $114,000.

TONAWANDA

• 2940 Delaware Ave., Plaza Group 115 LLC to 2940 Delaware LLC, $963,000.

• 256 Two Mile Cr Road, Two Mile Management LLC to Gtm25 LLC, $940,000.

• 120 Brendan, Mark R. Harrington to Mark R. Gillmeister Jr.; Taylor R. Gillmeister, $312,000.

• 258 Dexter Terrace, Shawna V. Castillo; William A. Whitmore Jr. to Sarah Stanford Kellner; Thomas Kellner, $310,000.

• 252 Tremont Ave., Katherine T. Licata to Matthew Massanti; David Torgerson, $290,000.

• 22 Colvinhurst Drive, Jamie L. Cahill to Lauren Corigliano; Matthew Wezka, $285,000.

• 2501 Parker Boulevard, Thomas J. Reed to Francis Benz IV, $280,000.

• 325 Hawthorne Ave., Deborah A. Kipler; James M. Kipler to Katherine Cwiklinski, $261,000.

• 41 Warburton Place, Kaitlyn Boldt to Eklas Uddin Chowdhury; Minara Chowdhury, $260,000.

• 276 Wabash Ave., WNY Development Inc to Jacob Daniel Kelly; Stephanie Pamela Kelly, $251,000.

• 258 Dupont Ave., Buffalo Group LLC to Lakwinder Singh Multani, $240,000.

• 223 Clark St., Ira A. Schwartz to Lee Reh; Tu Reh, $240,000.

• 145 Overbook Ave., Timothy R. Melber to Abbarno Paschal James III, $226,000.

• 740 Brighton Road, Brian Quinn; Heather Quinn; Kevin B. Quinn to Mary Ann Barone; Richard Joseph Barone, $225,000.

• 385 Victoria Boulevard, James Valerio; Mary A. Valerio; Matthew Valerio to Petar Pajic, $222,000.

• 101 Charleston Ave., David N. Braunstein to David Coombs; Tanya Monestier, $205,000.

• 190 Mcconkey Drive, Dawn M. Distefano; Phillip G. Distefano to Jessica Lyn Odonnell, $200,000.

• 175 Euclid Ave., Janet Marie Carver to Amy M. Burse, $200,000.

• 2938 Delaware Ave., Plaza One Group Inc to 2940 Delaware LLC, $200,000.

• 2566 Sheridan Drive, Barley Rose Holding Company LLC to 2560 Sheridan Drive LLC, $190,000.

• 58 Hiler Ave., Ehtan Collins; Damon E. Praefke to Michael Petronella, $187,000.

• 204 Rochelle Park, Kathleen Silvia; Kathleen M. Silvia; William Silvia; William P. Silvia to James A. Pezzino; Kara K. Pezzino, $175,000.

• 233 Edgewood Ave., Dianna L. Wangler; John Wangler to Alisha Wangler, $160,700.

• 110 Koenig Road, Jennifer G. Ellis to New Light Real Estate Inc, $153,000.

• 30 Vulcan St., Samuel Rivera to Samuel Angel Rivera, $150,000.

• 176 Greenhaven, Connie L. Rindfleisch to Karen Margaret Eisenberger; Margaret S. Eisenberger, $115,000.

• 321 Euclid Ave., Daniel A. Spitzer to Glen Brown; Jamar Brown, $105,000.

• 348 Zimmerman Boulevard, Mary Louise Seyler to David Seyler, $79,600.

• 423 Tremaine Ave., Lynn M. Lopez to Laila Alayan, $25,000.

WEST SENECA

• 63-65 Savona Ave., Cortese Enterprises LLC to Concord&huth Associates LLC, $530,000.

• 1 Glenfield Ave., Marilyn R. Farmer; William Farmer to Nancy E. Steffans, $315,000.

• 16 Giblin, Aaron J. Kempski; Jamie J. Kempski to Elizabeth Ann Colwell; Neal John Esford, $290,000.

• 150 Westcliff Drive, Wass 2012 Family Trust 092912 Tr to Marc Bridon; Jessica Wheaton, $290,000.

• 3695 Clinton St., John David Hunter to Megan E. Dysinger; Jeffery S. Vandusen, $272,000.

• 175 Dover Drive, John M. Mcnulty Jr.; Karen M. Mcnulty to Jennifer Nelson; Shane Nelson, $265,000.

• 72 Princess Lane, Nick Spieszynski to Christian Vincent Marotta, $250,000.

• 212 Warren Ave., Jordan M. Keane to James P. Warner, $222,000.

• 63 Aurora Ave., Jolene A. Lamphier to Noa Herrera, $200,000.

• 107 Barnsdale Ave., Andre D. Pigeon; Andre L. Pigeon to Robert Dombrowskas, $190,000.

• 893 Center Road, Rfw Enterprises LLC to Devin Reynolds, $185,000.

• 732 Harlem Road, Riley C. Gregoire to Cheryl Vicario, $185,000.

• 55 Barnsdale Ave., Gina Angela Terreri to Donald J. Kassman Jr., $155,000.

• 125 Delray Ave., Karen Cruz; Lisa Luke; Alice L. Petre; Arthur Walker Jr.; James Walker to Bag Properties LLC, $120,000.

• 43 Oschawa Ave., Gale Ellen Lottbrein; Jakob Lottbrein to Jonathon Lottbrein, $105,000.

• 114 South Drive, 1000 Queens Grant LLC to Ryan Homes, $35,700.

• 112 South Drive, 1000 Queens Grant LLC to Ryan Homes, $35,700.