ALDEN

11044 Broadway, Joanne Koblich, Patricia A Aquila to Brian J Aquila, William F Aquila, $225,000.

AMHERST

41 Rear Brice Landing Ct, Robert Briceland, to 41 Brice Landing Llc, $2,925,000.

30 S Cayuga Rd, Sheridan/Carmen Llc to Town of Amherst, $1,100,000.

5436 Main St, 5436 Main Street Llc to Amherst Ci Llc, $845,000.

37 Gesel Ln, Forbes Homes Inc to Jun Xia, Xiaodan Zhou, $792,026.

2 Copper Hts, Cradoc Jeffrey Winkelvoss, Jennifer Rae Winkelvoss to Kaitlyn Raghunath, Samuel Raghunath, $719,000.

71 Hampton Hill Dr, Gail Ostrowski, Robert G Morber to Gerald Grace Jr, Nicole Grace, $575,000.

64 Halston Pkwy, Virginia Zarzecki to Christine Hoffman, Thomas Hoffman, $570,000.

176 Autumn Creek Ct, Denise E Welter, Joseph J Welter to Kelly A Pearl, Dustin James Pearl, $515,176.

73 Landings Dr, Danielle Marie Kiefer, Joshua Charles Kiefer to David M Bush Jr, Leanne T Watson, $515,000.

72 Birchwood Ct, George L Mayers, Karen A Synor to Marianne Miranda Darcy, Sean Patrick Darcy, $485,000.

17 Partridge Run, Alla Khokhlyuk, Viktor Khokhlyuk to Jennifer Reynolds, Michael Reynolds, $410,000.

56 Shire Dr, Ali Ait Si Mhamed, Rita Kasa to Janel Koeth, Nathan Debbins, $360,000.

85 Troy Del Way, C&A Management Solutions Llc to Kenneth Rowen, Stacy Rowen, $345,000.

24 Coniston Rd, Anne C Privitera Revocable Trust, Anne C Rpivitera to Kristin R Phillips, $344,500.

995 Smith Rd, Matthew F Adam, Taylor L Kieffer to Jason Ervin, Jami Ervin, $340,000.

280 N French Rd, Theresa M Patti Living Trust to Hilary Lynne Jamieson, Sean Robert Jamieson, $320,280.

307 S Ellicott, Michael Jankovic to 307Sec Holding Llc, $320,000.

91 N Long St, Wende Zurek to Barbara A Battiste, $233,000.

73 Rosemont Dr, Mrr Property Solutions Llc to Coogan S Rencz, Tracy S Snyder, $212,000.

83 Arcade Ave, Anthony A Jaeger, Theresa Jaeger to Phu H Le, Loan K Nguyen, $200,000.

134 Delamere Rd, The Robert S Gacek Revocable Trust to Jeffery M Schlaerth, John F Schlaerth, $195,300.

2560 N Forest R, Kathleen Fedak to Amy C Chaudhari, Sahil H Chaudhari, $195,000.

4253 Bailey Ave, Bishanu Lohar AKA Purna B Lohar to Md Emdadul Haque, $192,000.

61A Georgian Ln Unit 7, Xiuzhen Yang, Yipeng Li to Casey L Davis, $150,000.

6500 Main St, Pamela M Smith, David M Smith to 6500 Main Ste 3 Llc, $140,000.

43 Fair Woods Dr, Fairwood Estates Llc to Jawad Vaid, Nilofar Rangarej, $139,500.

116 Campus N, Queen City Invest Llc to Amwny Holdings Llc, $115,000.

1370 Maple Rd U7, Mary Ann Horan to Jaime Ferrentino, $115,000.

362 Hendricks Blvd, Beth A Kopin to New Light Real Estate Inc, $75,000.

AURORA

V/L Center St, Linda Kay Etzel Rohn, to Sassys Equity Llc, $285,000.

BOSTON

8192 Cole Rd, Tracy Hirsch to Carole M Solina, $225,000.

7292 Woodland Dr, Thomas L Kyle to Riley M Cole, $160,000.

BUFFALO

291 Willi, Morgan Ellicott Apartments Llc, to Ellicott Park Townhomes Community Partners Lp, $16,800,000.

19 Dorchester Rd, Danielle M Chebat, John H Chebat to Siobhan Anisah Powers, Samuel Dolce-Powers, $1,600,000.

1111 Elmwood Ave Unit 401, Affinity Elmwood Gateway Properties Llc to Anthony Ricottone, Deborah Ricottone, $1,280,900.

6 Harbour Pointe Common, Candace C Graser to Timothy J Quinlivan, $458,000.

73 Humboldt, Medaille College, Medaille University to Trocaire College, $457,692.

77 Humboldt Pkwy, Medaille College, Medaille University to Trocaire College, $416,667.

867 Parkside Ave, Michael Stellrecht to Heidi Margic, Ivo Margic, $400,000.

1872 Seneca St, Robert J Keohane to Muaad Albakri, $400,000.

95 Johnson Pk, The New Phoenix Theatre On The Park Inc to 61 Johnson Park of Buffalo Llc, $370,000.

15 Commonwealth, Dale Segal to Christopher Roesch, $370,000.

20 University Ave, Corey C Hagstrom, Emily E Hagstrom to Austin Nilsen, Brianna Nilsen, $360,500.

79 Crystal Ave, Jermaine Zeigler to Asia R Evans, $333,000.

726 Amherst St, Gerard Enterprises Llc to Zulal Cebeci, $329,000.

790 Mckinley Pkwy, Rebecca Gioia AKA Rebecca Cronauer to Bart M Grady, $300,000.

295 Saranac Ave, Scott Bartels to Devon J Brodka, $300,000.

500&502&506 Abbott Rd, 506 Abbott Llc to Abbott Road Partners 44 Llc, $265,000.

14 Deer St, Deer Dunlop Llc to Lisa M Munter, $245,000.

282 Grant St, James J Diati Jr to Abdukadir Abdullahi, $225,000.

525 E Amherst St, Danielle Elizabeth Omeally to Kafi Realty Of Usa Corp, $201,255.

687 Hopkins Rd, Al Salman Properties Inc to Sean Neal, Amy Neal, $185,000.

381 Winspear Ave, James Budu to Brian M Johnson, $183,000.

39 Robins St, John J Slifka, Rose Marie Slifka to Patricia Saad-Parker, Marshall Parker, $180,000.

109 Unger Ave, Geoffrey Buscho to Jeco5 Llc, $177,500.

311 Newfield, Equity Trust Company Cust, Ben Caleb Canazzi Ira to Peter David Briggs, $177,000.

69 Susan Ln, Mary Anne Stackpoole to Kathleen G Hall, Timothy C Hall, $175,000.

154 Roebling Ave, Goerge K Arthur to Mohammed Ripon, Layla Parvin, $170,000.

113 Doyle, Padam Rai to Thamu Belle-Smythe, $170,000.

104 Ferry East, Simon Jr Osborne to Dwain C Laws, $170,000.

57 Fernhill Ave, Marlin Wright to Onrae Love, $169,900.

190 University Ave, Cynthia A Schlesinger to Anthony Austin Tedesco, Samara L Parks, $168,000.

135 Amber St, Marvin Ray Johnson, to Rachelyn Noworyta, $162,000.

59 Dupont St, Tony M Blackmon, to Craig L Clowers, $160,000.

23 Lovering Ave, Alessio Alagna AKA Alesso Alagna to Leslie Alagna, Jack Alagna, $160,000.

27 Humphrey Rd, Norma A Mathewson to Phyo Kyaw, $160,000.

20 Glor, Oblivion Llc to Danielle Northrup, $150,000.

253 Wyoming Ave, Queen City Invest Llc to Jenny Vega Medina, $149,900.

385 Fourteenth, Reninger Flores to Luke A Harner, Ruth D Harner, $145,000.

63 Fredro St, David J Golebiewski, to 61 Fredro Llc, $141,000.

125 Reiman, Fnu Kwayo Bonkuka, to Augustin Nkiambi, $140,000.

27 Wilkes Ave, Diamond Acer Inc to Rashid Al Mamun, Nusrat Jahan, $129,000.

560 West Ave, David T Werner to Buff Real Llc, $120,000.

422 Gold, Fnu Kwayo Ithe Bonkuka to Bijou Bokongole, $120,000.

134 Ladner Ave, Leeann M Monnin to Thomas Gioia, $114,900.

102 Bricoe Ave, Avarham Israel, Yaacov Israel to Farhah Saleh Alkhulagi, $110,000.

152 Lewis, 152 Lewis Llc to Helios Luxury Sedans Llc, $105,000.

287 Dewey Ave, 287 Dewey Trust to Ruma Islam, $105,000.

129 Northrup W, Frank I Sclafani to Joseph S C Sclafani, $100,000.

114 Stanton St, Shafina Baldwin to Yahan Property Inc, $98,000.

69 Naragansett Rd, Sharon Mcculloch to Jessica A Dunkle, $95,000.

87 Cloverdale, Kim Smallwood to Rehana Parvin, Alminul Alam, $93,000.

26 Weston Ave, Lawrence Kilpatrick to Rna Property Management Inc, $90,000.

93 Poultney, Zemach Avraham to Takeem Johnson, $83,000.

218 East St, Barbara Colon to Abbasi Inc, $75,500.

37 Crossman Ave, Mh Property Solutions Llc to Tanisha Inc, $75,000.

21 Cambridge, Kaifas Property Group Llc to Shila Roksana, $71,000.

352 Esser Ave, Eileen C Jaeckle to Shahida Usa Inc, $70,000.

410 Wyoming, Esrat Jahan, Romman Chowdhury to Koli Akter, $70,000.

381 Herkimer, Dyl Realty Llc to Barnato Llc, $65,000.

143 Kingsley St, Shahanara Begum, Omar Gani to Esfak Ahmed Khan, $60,000.

315 Pennsylvania St, Queenie Babette Llc to Musicbethefood Llc, $60,000.

251 Weiss, Ollie Eemam to Abul Kalam, $60,000.

692 Grant St, William Grunthaner Revocable Living Trust, to Edward Militello, $50,000.

49 Ada, Clara Oneal to Mrr Property Solutions Llc, $50,000.

50 Stevens, Adrienne Stover, John Earl Stover to Mohammad Belayet Hossain, $50,000.

112 Pacific, Preyad Buffalo Group Ltd to Iqra Properties Inc, $45,000.

896 Delavan East, Debra Cannon to 896 E Delevan Llc, $40,000.

336 Germania St, Leonid D Klimuk, to Marygrace Carter, $40,000.

286 Ideal St, Dua V Ly to Anna Danh, $30,000.

106 St Louis Ave, Beatrice Dec Benjamin, Michele Bergevin to Vlc Camp Llc, $27,756.

18 Bethlehem St, Erie County to Maa Construction Ny Corp, $25,000.

301 Peach St, Elma Ruth Brown to Yahan Property Inc, $16,000.

310 Paderewski, 85 Group Llc to George E Tolbert, $15,000.

CHEEKTOWAGA

680 Cayuga Creek Rd, Danielle M Pickwell, Andrew K Pickwell to Curtis J Riggs, Sima P Riggs, $340,000.

48 Creekside Dr, Ymr Homes Llc to Renee Lucinda Hill, $270,000.

57 Maria Ln, Kristen M Kaminski, Jamie A Mecca to Andrea Natello, $265,000.

10 Miami Pkwy, Joshua Szary to Tyler Finley, Sommer Froman, $260,000.

195 Medina St, Errol T Campbell to Jason M Longo, Nanette Marie Longo, $257,000.

175 N Transithill Dr, Nayan Chhetri to Ronald J Campbell, Darlene D Campbell, $255,800.

275 Woodridge Ave, Annie Hemphill, Eric F Hemphill to Clover4 Properties Llc, $239,500.

140 Zoerb Ave, Frances L Mills to Md Mustak Ansary, $237,000.

95 Lou Dr, William M Butchart to Corey Passafiume, $234,900.

102 Susan Ln, Michael P Brzostowski to Lew Megan M Van, $225,500.

234 Nokomis Pkwy, Nicole M Gawel to Erica Steele, $223,000.

150 Woodridge Ave, Carolyn A Waliger to Kevin Allen Shaffer-Morrison, Carrie Dale Shaffer-Morrison, $220,500.

150 Clover Pl, Daniel L Luppens to Sondra Dawes, $220,000.

13 Virginia Rd, Halim Khairallah to Allysa M Negron, $209,000.

245 Orchard Pl, Autumn R Smith, Toni Marie Smith to Axel Schad, Ingrid Williams, $207,500.

119 Medina St, Queen City Invest Llc to Alicia Fenner, $200,500.

93 Wanda Ave, Anastasia A Semyenova to Angelina Bohrer, $188,000.

31 Cannas Ct, Christine A Carey to Melanie D Mitchell, $187,000.

132 Wallace Ave, Barbara L Szpara to Stephen A Ignatowski, Hunter B Prentiss, $184,500.

341 Wagner, Garrett M Wellar to Stephanie Whitaker, Aaron Whitaker, $180,000.

28 Cleveland Dr, Lsf9 Master Participation Trust, Us Bank Trust to Mohammad Jahirul Islam, Mohammad Shabinuzzaman, $160,000.

185 Santin Dr, Grace B Hintermeier to Rafikun Nesa, Shah Abdul Matin, $160,000.

84 Chapel Ave, This Ones For The Boys Llc to Jessica L Klukowski, $155,000.

186 Cedargrove Cir, Queen City Invest Llc to Md Alamgir, $140,000.

25 Baywood Dr, Joseph A Bashaw to Jennifer L Bashaw, $134,429.

47 Pleasant Pkwy, Joseph P Flatley to Shah A Khanam, Tanvir Ahmed, $130,000.

227 Greenway Blvd, Darlene Del Carmen Dupratdavis, Sean Derrell Davis to Darlene Del Carmen Dupratdavis, $129,000.

2497 Genesee St, John M Marriott Jr to Ambiea Khaten, Mohammad Akman, $128,000.

1424 Lovejoy St, Tanjina Aktar, Ismail Abdul Mannan to Joseph David Leone, $118,000.

1319 George Urban Blvd, Anderson Nguyen to Chi Cuong Pham, Thi My Tien Tran, $100,000.

996 Beach Rd, Alstine Meghan S Van AKA Meghan S Gregory to Duy Vo, $100,000.

CLARENCE

9839 Longleaf Trail, Anil Kumar Swayampakula, Poonam L Kaza to Gina M Consorti, Kevin A Consorti, $892,000.

8625 Transit Rd, Wadad Haikal Saliba, Chak Haikal Saliba to Lyric Rk Llc, $840,000.

9642 Cobblestone Dr, Jennifer C Mays, Charles I Mays III to Temeka S White, $820,000.

9302 Kristina Cir, Edward M Potoczniak, Katie L Potoczniak to Andrea Parisi, Ryan Parisi, $625,000.

5694 Creekwood Ct W, Natale Building Corp to Amanda M Rhoades, P Richard Rhoades III, $621,300.

4595 Christian Dr, Rachel Staley to Ahmed Habeeballa, Hibaelrahman Mohammed, $375,000.

8473 Sheridan Dr, Ildiko I Fera, John F Fera to Samantha Maier, $220,000.

COLDEN

10162 Partridge Rd, Maria R Northem, Timothy J Northem to Amanda Kolacki, $375,000.

9425 State Road, Gerald J Greenan III, Thalia L Greenan to Ten X Holdings Western New York Llc, $220,000.

COLLINS

4210 Route 39, Midfirst Bank to Kim Patrick Saunders, $45,000.

CONCORD

7757 Abbott Hill Rd, Steven Stoveld to Cori Lutz-Doherty, Christopher Doherty, $365,000.

11342 Old Glenwood Rd, Timothy L Bromund to Barbara Y Krouse, William D Krouse, $155,000.

DEPEW

294 Evane Dr, Timmy Ly, Lina Ly to Erik Guillen, $240,000.

3132 Walden Ave, Charmaine Majchrzak, Christopher Majchrzak to Mary Alice Ubal Insurance Agency Inc, $202,000.

430 Rowley Rd, Hb1 Alternative Holdings Llc to Saif Jabbar, $179,000.

EAST AURORA

17-21 Elm St, K Alixandra Martin to Anthony V Cinotti, $900,000.

EDEN

3873 N Boston Rd, Roger Regnet to Chelsea M Wittek, Daniel R Wittek, $550,000.

ELMA

1128 Jamison Rd, James Carll Caradori, to Jmj 1128 Llc, $650,000.

1840 Jamison Rd, Thomas J Smolarek to Edward&Nina Heiser Living Trust, $219,000.

EVANS

9160 Lakeside Ave, Gwenyth D Wiley to Taryn A Moore, John P Ford, $410,000.

Vl Mckinley Pkwy, Gary T Ballowe, to Robert Ruff Jr, $258,000.

9154 Erie Rd, William Joseph Dennis III to Tammy R Bair, Edward R Bair, $145,000.

7365 Erie Rd, Darlene Eischen, James F Ii Eischen to Ashed Innovation Llc, $98,500.

147 Humboldt, Nicole D Pokornowski to John Kreutzer, Gretchen Thomas, $25,000.

147 Rosewood Ave, Buffalo Erie Niagara Land Improvement Corporation to Mwe Enterprises Llc, $15,000.

FARNHAM

705 Railroad Ave, Northeast Property Partners Llc to Zachary R Militello, Emily M Militello, $100,000.

GRAND ISLAND

2373 Fix Rd, Theresa J Greco, Maureen Capanyola to Carolyn A Waliger, Jack C Bianco, $375,000.

HAMBURG

4819 Southwestern Blvd, Clifton Heights Llc to Clifton Heights Apartment Enterprises Llc, $29,000,000.

4945 Lake Ave, 4945 Lake Avenue Llc to Ikb Properties Llc, $650,000.

5460 Bridlewood Ln, Michele R Ford to Elizabeth A Gullo-Larson, Russell W Gullo, $460,000.

5170 Richmond Ave, John Kalstek to Rachel Staley, $325,000.

5850 Dover Rd, Homester Llc to Jonathan K Huihui, Elizabeth A Shaw, $300,000.

3998 Ockler Ave, The Blackwell Family Trust to Marla Schultz, Thomas Schultz, $280,000.

22 Prospect, Thomas Taylor to David Masterson, Justine Rutter, $275,500.

3717 Marlowe Ave, Donald M Yarnall to Daniel Richard Ruger Jr, $230,000.

448 Sunset, Nicholas R Dustin to Jonathan J Zimmerman, $220,000.

166 Holiday Ln, Kathe L Hood to Amanda M Harig, $189,900.

4902 Mount Vernon Blvd, Jeremiah I Smith, Sabrina A Smith to Emily Violanti, $187,000.

5518 Sycamore Ln, Pleasant Development Llc to Forbes Homes Inc, $85,000.

5422 Cooper Ridge, Pleasant Development Llc to Forbes Homes Inc, $75,000.

5409 Cooper Ridge, Pleasant Development Llc to Forbes Homes Inc, $75,000.

3449 Cedar Valle, Pleasant Development Llc to Forbes Homes Inc, $72,000.

5440 Cooper Ridge, Pleasant Development Llc to Forbes Homes Inc, $70,000.

KENMORE

80 Charleston Ave, Kevin Riddle, Tammy L Riddle to Steven J Jagord, Patrick T Clemons, $265,000.

LACKAWANNA

160 Milnor Ave, Michelle L Masocco, Guy Masocco to Brandy Lee Fiumara, $109,900.

3052 South Park Ave, Dominic L Nasso to Jeffrey Sullivan, $95,000.

135 Meadowbrook Dr, Daniel Kozaczka, Albin Kozaczka to This Ones For The Boys Llc, $78,000.

LANCASTER

13 Parkedge Dr, Anthony M Lleras to Darcy A Tillman, $501,316.

23 Sagebrush Ln, Kevin Moore to James A Cendrowski Jr, Stacia H Valik, $421,000.

10 Broadmoor Ct, Gregory Henderson, Kimberly K Henderson to Amanda Leonardi, Anthony Leonardi, $370,000.

18 Rose St, Tian Li Xie AKA Tianli Xie to Jonathan Stanke, Kari Stanke, $359,900.

47 Stephens Ct, Samuel Perry Eckert to Margaret E Niesciur, Stephen V Niesciur, $244,547.

53 Livingston St, Susan Bartell, Wayne R Bartell to Bailey King, Justis Wabick, $220,000.

98 Olde Stone Ln, Lynda M Smith to Francesco Dicecca, Linda M Dicecca, $200,000.

43 Parkview Ct, Dylan M Wesley to Shannon L Walter, John Rupp, $130,000.

Lot 14 Hickory Ln, Autumnwood Development of Lancaster Llc to Cmk Builders of Alden Inc, $75,000.

17 Deepwood Pl, Hidden Meadow Lan Llc to Chelsea Ann Desanto, $73,000.

533 Ransom Rd, Kim M Kaus, Stephen W Kaus to Stephen W Kaus, $15,000.

MARILLA

11591 Bull, Steven V Lewinski, Kathleen Lewinski Debruhl to Alden State Bank, $144,089.

NEWSTEAD

13543 Stage Rd, Dale Fryling, Diana Fryling to Hollyanne M Bly, $465,000.

11674 Rapids Rd, Jpmorgan Chase Bank Na to Anne Marie Bodensteiner, $85,000.

ORCHARD PARK

56 Breezewood Dr, Daniel R Wagner, Jacquelyn Leah Wagner to James M Bartlett, $620,000.

17 Quaker Lake Ter, Lynn E Smith, Joseph J Terranova to Federal National Mortgage Association, $469,035.

80 Bridle Path, Gary R Harig to Mason R Hanifin, Lauren V Korchynski, $202,450.

Vl Lakeview Ave, Janet Moncalian to Funk Outdoor Enterprises Llc, $30,000.

SARDINIA

12965 Johnson Rd, Series&See Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, Us Bank to George J Hudson, $133,875.

12750 Creek Rd, Mrr Property Solutions Llc to Rena Dumansky, $62,000.

12965 Johnson Rd, George J Hudson to Brian Faix, Monica Pellegrino Faix, $49,900.

SPRINGVILLE

119 West Main St, Regina M Reynolds to Justin D Hinsken, $265,000.

CITY OF TONAWANDA

104 Hillcrest Rd, Betty J Thomas to Catherine Schwandt, $275,500.

30 Park Ave, Trevor Mullins to Peter Mrazik, $230,000.

30 Harvington Rd, Antonette Frank to Anthony V Saiia, $198,000.

184 Dexter St, Lena A Enzinna to Emily S Sinkovitz, $195,000.

8 Lepeirs Dr, Fishowl Holdings Llc to Rachel Krawczyk, $185,000.

185 Dekalb St, Bradley E Emmerson to Donald E Emmerson, Kelly S Emmerson, $150,000.

64 Elm St, Joseph Durick to Thomas J Fendrick III, $8,600.

TONAWANDA

136 St Amelia Dr, Sarah Hendel Blaszczak, Samanthas Hendel to Kimberly Ann Latko, $355,000.

227 Wynnwood Ave, Tpg Properties Llc to Andrew S Cipolla, Megan C Cipolla, $325,000.

50 Willowgrove Ct, Peter Ninos to Kenneth Kilga, Todd Warfield, $290,000.

268 Lowell Rd, Corrao Real Estate Llc to Prakriti Lohar, Purna Lohar, $270,000.

237 Kenmore Ave, Diane Andriaccio, Nicholas Andriaccio to Terrance R Christian, $263,000.

31 Trumball Pl, Michele Dibiase to Calvin H College, $245,000.

562 Moore Ave, Janelle Breitnauer to Menuka Rai, $245,000.

65 Overbrook Ave, Joseph Campione to Melanie M Sull, $241,000.

1010 Englewood Ave, Margaret A Mitchell, William Mitchell to Peter Muscato, $230,000.

424 Braxmar, Tiffany Delaney to Cassie Boulware, Jordan Boulware, $216,500.

50 Wenonah Ter, Trevor S Bowman to Michael J Morris, $211,500.

23 Maplegrove Ave, Geoffrey Engel to Nicholas J Lampone, $195,040.

159 Bering Ave, Kevin D Naylor to Jerred Childs, Cesar Valdez, $180,000.

20 Vulcan St, Potentia Property Group Lp to Jayne F Evert, $160,000.

645 Sheridan Dr, Jean S Noye to Al Salman Properties Inc, $150,000.

868 Delaware Rd, Curwood Development Llc to Abdulqader Jarboua, $50,000.

WALES

6544 East Creek Rd, Stacy N Evans, Robert M Evans Jr to Daniel John Sellon, Kellieann M Sellon, $925,000.

WEST SENECA

304 Carriage Ln, The Marrano/Marc Equity Corporation to Nina M Simoncelli, $359,850.

1004 Carriage Ln, Laura Hamill to Stephen J Macholz, Loretta Macholz, $305,000.

99 South Dr, Ryan Homes of New York to Catherine Zhu, $275,000.

125 Greenwood Ave, Kenneth J Mekelburg to Carmen I Rodriguez, Nicholas J Rodriguez, $189,900.

217 Iris, Mary Ann Czarnecki to Alyssa Mazurkiewicz, $168,750.

110 Wildwood Pl, Deborah Zych, James Zych to Samuel R Lambert Sr, Nadine M Lambert, $159,000.

24 Cherry Ave, June Blattenburger to 24 Cherry Ave Llc, $141,000.

51 Tindle Ave, Stephenson J Boryszewski to Jamielynn Ravel, Paul J Storey, $135,000.

15 Grant Ct, 1000 Queens Grant Llc to Ryan Homes of New York, $37,500.

V/L South, 1000 Queens Grant Llc to Ryan Homes of New York, $37,500.

V/L 151 South, 1000 Queens Grant Llc to Ryan Homes of New York, $37,500.