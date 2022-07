Erie County real estate transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending May 27, 2022.

AKRON

• 34 Cedar St., Thomas 2019 Family Trust 053019 Tr to John S. Taschetta, $250,000.

ALDEN

• 13345 Cherry Tree Lane, Gail Petschke; Thomas A. Petschke; Thomas Petschke to Adam Larry Muchow; Deborah Anne Muchow, $450,000.

• 1389 Exchange St., Amy L. Hucker to Martin Whiteford, $141,000.

AMHERST

• 3962 Bailey Ave., Quick Service Realco LLC to Enterprises Wells, $2,222,000.

• 6789 Main St., Wlliot Equities Inc to 6789 Main Streeet LLC, $650,000.

• 104 Livingston Parkway, David H. Kernan; Joan B. Kernan to Melissa Fusillo; Thomas Fusillo, $606,000.

• 200 Bramble Court, Meghan Mary-Ellen Tranchell; William Tranchell to Pallavi Shrilesh Keluskar, $505,000.

• 2 Mt Holyoke, Patrick Todd Rockey to Shuxia Chen; Jianheng Liu, $500,888.

• 193 Audubon Drive, Douglas F. Mcmurtry; Mary Delynn Walker to Jason J. Jankowiak, $496,600.

• 63 Snyderwoods Court, Richard V. Deptula; Virgilia H. Deptula to Karen Brunner, $486,000.

• 94 Ranch Trail W, Manuel L. Gill; Vanesa Santiago-Gill to John Boccio; Lisa M. Scime, $485,000.

• 21 Hidden Ridge Cmn, David M. Crossland; Naoko Hirakoshi-Crossland to Annemarie Snyder; Timothy W. Snyder, $460,000.

• 31 Caraway Court, Claudia T. Krawczyk; Pamela M. Krawczyk-Greene to Debra A. Hall-Stonish; Donald C. Stonish, $450,000.

• 25 Contessa Court, Connie J. Shields to Lauren Lysiak; Philip Lysiak, $450,000.

• 22 Countryside Lane, Jennifer J. Adams; Scott D. Adams to Paritosh Lamba; Prayrna Lamba, $420,000.

• 122 Garden Court, Cadenza LLC to Michael Russell; Liesel A. Schwarz, $412,500.

• 59 Laurie Lea, Judith M. Huber to Jian Nong Liu; Jing Kang Chen, $410,000.

• 32 Campbell Meadows, James R. Baker to Christine Mcnamee; John K. Mcnamee, $385,500.

• 332 Sprucewood Terrace, Sanford L. Beckman; Sharon K. Beckman to Richard Salvatore Hanulewicz; Nazia Hanulewicz Rahman, $365,000.

• 140 Marine Drive, Shirley Ann Rybacki to Ruhel Alam, $355,000.

• 226 Winterbrook Drive, Ryan Homes of New York to Saqib Sadiq; Shehna Saqib, $344,955.

• 117 Paul Drive, Punam Bhattarai; Yadu Mainali to Thagi M. Dahal; Tila Dahal, $340,000.

• 19 Rachel Court, Dorothy Caruana; Vincent M. Caruana to Michael V. Gagnon II; Erin G. Kotas, $336,900.

• 166 Winterbrook Drive, Ryan Homes of New York to Joseph J. Brozek; Matthew Tyler Orlando, $329,420.

• 20 Kaymar Drive, Eleanor M. Collesano; Stanley C. Collesano to Tianduan Zheng; E Lin, $310,000.

• 105 Summerview Road, Barbara Athans; Michael Athans; Paul Athans; Susan Gramlich to Amy L. Cieslik; David M. Cieslik, $295,000.

• 42 Jasper Drive, Donald A. Estrada to Tlf Properties LLC, $283,000.

• 171 Margaret Road, 171 Margaret LLC to Marie C. Bai-Lafleur; Jude Lafleur, $275,000.

• 112 Bramblewood Lane, Blayne O. Obermayer; Carl Obermeyer to Dennis M. Lash, $270,000.

• 186 Willow Green Drive, Ann E. Haber to Brandon P. Mancuso; Lindsay E. Mancuso, $265,000.

• 622 Kings Hwy, Barbara A. Leising to Danielle L. Turner; Nadine R. Turner; Walter J. Turner, $250,000.

• 4895 North Bailey Ave., Pearlie M. Dockery; William A. Dockery to Seraz Hossain Khan, $247,750.

• 1051 Charlesgate Circle, Judd R. Simon to Laura Stratton, $210,000.

• 60 Altair Drive, Diane M. Knapp; Marie A. Keck to Schiappa Enterprises LLC, $201,000.

• 26 Bristol Dr Unit B, Robert Gibbons; Sharon Gibbons to Min Fei; Ping Lin, $186,000.

• 151 Altair Drive, Edward Levy to Cassandra L. Barrett; Andrew W. Strohmeier, $180,000.

• 4 Clifford Hts, Michael W. Liskiewicz to Joan V. Liskiewicz, $154,000.

• 4609d Chestnut Ridge Road, Heather L. Niziol to Christine Murphy; Thomas Murphy, $142,000.

• 321 Tennyson Terrace, Lyle N. Morgan III to Rochelle Staron, $140,000.

• 1350 #2 Maple Road, William J. Regan to Pamela J. Kohrn, $135,000.

• 31b Foxberry Drive, Caitlin A. Triantafillou to Lauren Triantafillou, $130,000.

• 19 Streamsong Court, Natale New LLC to Patricia Lawler; Timothy Lawler, $130,000.

• 96b Foxberry Drive, Eleanor M Green Living Trust Tr to Joseph M. Marcello, $128,000.

• 35 Greenwich Dr Unit 3, Michael Reed to Dania Evans, $125,000.

AURORA/EAST AURORA

• 3 Millstone Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Anna Lee Lagambina; Maurice Lagambina, $679,400.

• 980 Center St., James Willert to Connor F. Taylor; Julie Taylor, $425,000.

• 1531 Quaker Road, George R. Kohl; Marian L. Kohl to Kelly Brownell; Kurt Harlock, $365,000.

• 333 Spring St., Janice L. Tobolski; Joseph A. Tobolski to Patricia L. Bure; Linda Lexo; Linda M. Lexo, $350,000.

• 168 Green St., David M. Witmer; Lisa E. Witmer-Brown to Jeanette E. Wilson, $325,000.

• 221 Girard Ave., Joy Mazzola to Kelly M. Jones, $260,000.

• Vacant land Underhill Road, Helen E. Wylubski to Mackenzie A. Bradley; David M. Spengler, $135,000.

• 1906 Davis Road, 1906 Davis Road LLC to 4050 Seneca St. LLC, $58,000.

BLASDELL

• 34 Orchard Ave., Joseph C. Bushen; Kelly Ann Bushen to John J. Bushen, $180,000.

• 98 Frontier Drive, Nicole Platt to Patrick J. Werely, $160,000.

BOSTON

• Vacant land Lower East Hill Road, Krysia Kij to Benjamin E. Hrycik; Lara K. Hrycik, $118,000.

• 7084 A/b Boston Colden Road, Boston Hoffman Properties LLC to Jordan H. Hollenbeck, $75,000.

BRANT

• 10495 Erie Road, Carole A. Hageman to John L. Hageman, $75,000.

BUFFALO

• 65 Court St., New York State Office of General Services Com to Jemals Mahoney Building LLC, $4,100,000.

• 1000 Hertel, Omc Associates Inc to 1000 Hertel Ave. LLC, $2,075,000.

• 60 Amherst East, Health Management Group Ltd to Planned Parenthood of Central&western New York Inc, $2,000,000.

• 25 Rano, Rano Development LLC to 25 Rano LLC, $1,060,000.

• 51 Ojibwa Circle, Rasmus Ristolainen to Henri Jokiharju, $1,050,000.

• 417 Franklin St., Tillou Manor LLC to Abraham A. Maritime; Deborah A. Snyderburn, $922,000.

• 28 Berkley, Sean M. Coughlin; Kevin J. Durkin to Mark Henry Skowron; Shannon Marie Skowron, $660,000.

• 201 Richmond Ave., Sean E. Cooney; Whitney A. Crispell to Caroline L. Hourihan; Alexander M. Soulier, $605,000.

• 465 Cornwall, Kbsd LLC to 465 Cornwall Ave LLC, $600,000.

• 429 Prospect Ave., West Buffalo Rentals Inc to Jz Prospect LLC, $550,000.

• 1 Summit Ave., Virginia H. Krull to Andrew W. Camay; Stephanie M. Camay, $474,500.

• 340 Bird, 340 Bird Ave. Inc to Charles Robert Rohrer Trust 032504 Tr, $435,000.

• 185 Norwood, Russell A. Newbert to Kathleen Finnerty; Michael Giangrosso, $430,000.

• 219 Ashland, Elizabeth Anne Knight; Elizabeth Anne Nunez; Lorenzo Alexander Nunez to Sara A. Dibernardo; William H. Kelly, $398,000.

• 63 College, Brian J. Fuerst; Sharon E. Fuerst to Robert L. Mckegney, $365,000.

• 217 North Park, Against All Odds Enterprises Inc; Castricone Custom Builders LLC to Peter R. Chopra, $360,000.

• 191 Norwalk Ave., Christopher M. Connor; Siu Fay Ng to Gustavo Gobbato; Andrea Pucci, $337,000.

• 38 Rabin Terrace, Catherine S. Shannon to Christopher Patrick Mckean; Ben H. Stump, $334,900.

• 199 Scott, 5277 Group LLC to 3286 Group LLC, $315,000.

• 146 Wallace, M Nelson Holdings LLC to Leanora M. Karnath; Glen B. Krugolets, $310,000.

• 179 Oxford, Ndo Housing LLC to Jacqueline Suarez, $300,000.

• 144 Bush, Michael F. Maywalt; Javier Vellon to Laura Haykel, $290,000.

• 161 College, Lawrence Quinn Revocable Trust 031918 Tr to Matthew Quinn, $287,500.

• 466 Parker, Freddy Barrera to Ashlee Marie Amoia, $280,000.

• 355 Cumberland, Anita R. Fox to Hannah E. Annunziata, $265,000.

• 241 Minnesota Ave., Tirzah E. Evege to Sarwat Khawar; Anjum Rahman, $255,000.

• 107 Tennyson Ave., James G. Nice III to Samuel L. Lebron; Amy Maria Ratka, $250,000.

• 11 Hoyt, Lisa Nuzzo; Vincent Nuzzo to Flavelle Investors Limited Partnership, $250,000.

• 309 North St., Katelyn Molak to Van T. Hoang; Ashley M. Sarquiz; Jillian M. Sarquiz; Jonathan J. Sarquiz; Joseph A. Sarquiz III; Justin M. Sarquiz, $230,000.

• 1037 Tifft, Jennifer M. Prentice to Ariana Marie Nunez, $225,000.

• 175 Morris East, Julian Sirkin to Jocelyn Platt, $222,000.

• 368 Fougeron, WNY Reality LLC to WNY Estates LLC, $220,500.

• 111 Folger, Yellow Duck Properties LLC to Jonie Lax, $216,000.

• 293 Phyllis, Claude R. Russell Jr.; Kimberly D. Russell to Shofi A. Sufi, $205,000.

• 551 Doat, Buyers LLC to Salwa Parvin Nira; Alif Uddin, $200,000.

• 19 Marbeth Court, Donald G. Pawelski to Alex Richard; Simon I. Richard, $195,000.

• 50 Edson, Billie Jo Parker to Aaron Hare, $195,000.

• 175 Merrimac, Emannuel J. Schmidbauer to Penny Felski, $190,000.

• 655 Fulton St., Jonathan J. Donaldson; Kristina M. Donaldson to John Myers, $180,000.

• 611 Marilla, Kry-Del LLC to Courtney L. Pieczynski, $180,000.

• 52 Albermarle St., Randy Wagner to Emily Wagner; Eric Wojcik, $179,000.

• 92 Theodore, Ahmed Hossain to Md Rashed Jaman, $175,000.

• 860 Walden Ave., Tom Le; Ton Le; Ngoc Mai to Tom Le, $170,000.

• 47 Clay, Evelyn A. Pustulka; Thomas P. Pustulka to Tah Deeh Deeh, $169,000.

• 770 West Ferry Unit 21 A, Kathleen Paige; Patrick J. Paige to Elena H. Larocco, $169,000.

• 1912 Bailey, Khela John; Mohammed John to Johangir Alam, $165,000.

• 237 Barton St., Charles W. Mccarthy III; Kimberly N. Mccarthy to Cvs Buffalo Properties LLC, $160,000.

• 38 Evelyn, Ngwe Thein to Nai W. Rotong; Rotons Mi Sike Mon, $155,000.

• 296 Parkdale Ave., Virgil Page; Marissa Pastor to Joseph Gould; Chloe Hansen-Toone, $152,000.

• 397 Military Road, Mary-Margaret K. Little; Michael F. Little to Haider Atta Tung, $150,000.

• 76 Roanoke, Robert J. Compise to Arif Ullah, $150,000.

• 574 Winspear, Abujafar Samsuddin to Helal U. Bhuiyan, $150,000.

• 1591-1593 South Park, Rachel Ortiz; Rachel I. Ortiz to South Buffalo Properties Management Inc, $150,000.

• 462 Niagara, 84 Group Inc to Hispanic Heritage Council of Western New York Inc, $150,000.

• 50 Heward Ave., Kellee I. Brownell to Wilson Jimenez Jr.; Nicollette A. Santiago, $144,000.

• 231 Delavan East, Grayson Unlimited LLC to Tiffany Malone, $140,000.

• 24 Koester St., Michael W. Mount to Jacob Cooper; Nicholas Cooper; Sheri Lee Cooper, $137,500.

• 109 Gittere, Nahida Akhter; Mohammed Shamsuzzaman to Zia Ur Rehman; Hifsa Wajid, $135,000.

• 199 Chadduck, Bros Pros Investment Firm Inc to Austin A. Skomra, $132,000.

• 115 Newfield, Kekeli Olympio to Jk Properties 716 LLC, $130,500.

• 84 Eden, Kathleen Iavenditti to David Michael Muldoon, $130,000.

• 872 Abbott Road, Ann R. Dzialga; Ann Stettin; Ann R. Stettin to Abdul Alim, $130,000.

• 533 Glenwood, Mohammed Ab Siddique&nilufa Akther Chowdhury Irrevocable Trust 042414 Tr to Imrana Akter Choudhury; Zia Ahmed Choudhury, $120,000.

• 145 Good Ave., Bros Pros Property Holdings Inc to Leanne Francis Rogers, $120,000.

• 409 Ideal, Yanet Cid Vega to Carlos Medina, $116,500.

• 157 Colgate, Beville West LLC to Haydee Garcia, $105,000.

• 210 Thompson, Javier Vazquez to Ruth Ares; Carlos Porfil, $100,000.

• 329 Warwick, Ab&ah Business LLC to Bantel Inc, $100,000.

• 37 Churchill, Richard Gonzalez to Brittany Villa, $98,000.

• 73 Freund St., Luke R. Dyer; Patricia L. Dyer to Peninsula Wholesale Holdings Corp, $95,000.

• 5 Boone Ave., Xayah Concept LLC to Peninsula Wholesale Holdings Corp, $95,000.

• 381 Hinman Ave., Jeanna Cellino; David H. Gallagher Jr.; David Gallagher to Gregory Scarpace, $93,000.

• 192 Bird, Natal Carlos A R to Christopher Gero; Ashley Yoviene, $90,000.

• 32 Schuele, 32 Schuele LLC to Angelo Castricone Jr., $90,000.

• 1436 East Delavan, Gregory R. Davis to Howlader&roson Inc, $90,000.

• 77 Krettner, Shahid Kaiser to Md Harunur Rashid, $88,000.

• 247 Stockbridge Ave., Mazumder Management Inc to Shahreen Pasha, $85,000.

• 997 Lovejoy St., K&s Holding US Lp to Mamuda Akter Sarmin, $85,000.

• 39 Lisbon, Gene R. Dirosa to Shafi Alam, $85,000.

• 125 Shepard, Md Jahangir Alam; Md Alamgir Hossain; Md Abdur Razzaque to Mohammad Olyullah, $85,000.

• 435 Cambridge, Mehedi Bhuyan to House To Own Corporation, $83,000.

• 665 Fulton St., Joshua Esplugas; Patrick Leary to Robert Mcdonald, $80,000.

• 245 Courtland Ave., Suky Bdn Properties LLC to Nectar Property Inc, $78,000.

• 535 Riley, Lny Real Estate LLC to Mohamad M. Iqbal, $72,000.

• 249 North St E, Lutena Wolf to Amran Hossain; Mohammed B. Rahmand, $70,000.

• 85 Zelmer, Cleo A. Lott to Sharmin Akter, $70,000.

• 97 Pershing, Bilal Youssafzai to Ayet Properties Inc, $70,000.

• 26 Dewitt, Falonda Woods to New Buffalo Housing Inc, $66,000.

• 137 Carl, Its Bas USA LLC to Sheikh Empire Inc, $65,000.

• 25 Drexel Road, Jamel Momon; Javelin Momon; Jermona R. Watson-Moore to Daniel Mclamb; Debbie Haynes Mclamb, $60,000.

• 129 Potomac, Ignatius Terranova to 244 Dewitt LLC, $59,000.

• 68 Fennimore, Mrr Property Solutions LLC to Nubad Enterprises LLC, $50,000.

• 40 Locust, Orlando Boykin; Orlando Augustus Boykin to Chereshe Property Management LLC, $40,000.

• 69 Grape, Al-Quran Foundation USA Inc to Damien Earthman, $31,000.

• 318 Benzinger, Anthony D. Guglielmo to Candace Santana, $30,000.

CHEEKTOWAGA

• 404 Walton Drive, Amade Bregy to Adrienne E. Lewis; Matthew K. Moser, $350,000.

• 79 Mckenzie Court, Frank J. Rizzo; Margaret L. Rizzo to Jordan Enders; Mark Enders, $280,000.

• 35 Davidson Drive, Patricia L. Stapleton; Henry A. Stapleton to John S. Onisk; Melanie H. Onisk, $275,000.

• 10 Steven Drive, Daniel A. Zilliox to Rachel Poirer; Tanner Vandesande, $260,000.

• 70 Suzette Drive, Kathleen Dolinar; David A. Sztaba; Robert M. Sztaba; Kathleen A. Szymanski to Christopher I. Sensor; Kimberly Mae Thiel, $250,000.

• 111 Mansion Ave., Catherine M. Kelchlin; Mary Mazurek; May F. Mazurek to Farzana A. Bona; Mohammad S. Miah, $250,000.

• 500 Darwin Drive, Kathleen L. Heineman to Justin M. Fillmore, $250,000.

• 4 Lucerne Court, Carrie Ann Young; Cory M. Young to Alexander W. Derby, $238,500.

• 80 Jeffrey Drive, Michelle A. Morlock; Wayne M. Morlock to Mostafizur Rahman, $225,000.

• 222 Seabert Ave., Khoa M. Luu to Melissa Thayer, $223,000.

• 46 Peinkofer Drive, Jonathan P. Pastuszynski to Erin Elizabeth Michaels; Nicholas Robert Rydzynski, $210,000.

• 238 Burke Drive, Catherine A. Giles; Catherine D. Giles to Victoria Squires, $206,555.

• 142 Autumnwood Drive, David J. Seward; Kelsey G. Zawodzinski to Emily A. Fleetwood; Zachary T. Sangelo, $201,500.

• 48 Pine Ridge Road, James Bell to Mohammad Al Amin, $201,000.

• 529 Beach Road, Brian E. Milks; Carol Milks to Mohammad Shah Alam, $196,000.

• 56 Brentwood Drive, David F. Bauer to Donna Bauer, $195,000.

• 1439 Cleveland Drive, Matthew R. Dicenzo; Michelle A. Giancarlo to Kelsey E. Neumann; Van Scoter Alexander P, $190,000.

• 45 George St., Monica W. Hart to Dominic Laudisio, $190,000.

• 95 David Ave., Magdalena M. Klein; Mutzie Klein to Hasan Ahmed Chowdhury, $185,000.

• 2766 Harlem Road, Martin Oviasogie to Ruhul Amin; Asif Mohammad, $185,000.

• 82 Lille Lane, Ann Marie Augustine; Alan Peter Fath; Paul James Fath; Susan Rhoda Guenther to Justin P. Fath, $176,500.

• 310 Evane Drive, Robert D. Moss; Peter P. Vasilion to Md Rahman; S Hoque Realty Inc, $167,000.

• 1727 Kensington Ave., Bilial Perry; Brieanna Lee Perry to Anita Roseboro, $165,000.

• 99 Meadowbrook Parkway, Christopher Paul Wietig to Ivyhurst LLC, $153,750.

• 73 Danbury Drive, Elna B. Kuhn to Jeremy Trudell, $139,900.

• 6 South Hedley St., Brick Daniel E Bkr Tr; Schukraft Roy J Jr Bkr Tr to M&s 716 Inc, $105,000.

• 29 Alpine Place, Livingstone Partners LLC to Farjana Alam, $58,000.

• 21 Regal St., Lisa Pickard to Angela S. Zielinski, $52,500.

• 247 Ludwig, Daryel L. Dickey; Daryel Lee Dickey to Amorita D. Latello, $50,000.

• 21 Regal St., Wong Estrada Bonnie N; Wong Estrada Luis E to Angela S. Zielinski, $45,000.

CLARENCE

• 8705 Sheridan Drive, Kenneth R. Kurtz to 8705 Properties LLC, $850,000.

• 5685 Shimerville Road, Landd Development LLC to Alden State Bank, $847,471.

• 5956 Corinne Lane, Ari Goldberg; Kelly Norman to Gretchen Emma Mcmanama; Thomas Christopher Mcmanama, $800,000.

• 9710 Main St., Judith Lenz to Fletcher Group Trust Tr, $780,000.

• 9657 Garden Walk, Joseph N. Duscher to Michael Lock; Stephanie Lock, $740,000.

• 6211 Transit Road, John M. Williams; Nora S. Williams; Nj Transit Road Corp to Mike Hacikyan, $730,000.

• 5355 Briannas Nook, Essex Homes of WNY Inc to Audrey L. Belz; John R. Belz, $619,900.

• 8141 Golden Oak Circle, Bernardine Coughlin; Sean P. Coughlin to Kamal R. Minhas; Ghazala T. Saleem, $609,000.

• 6136 Bridlewood Dr So, Mark H. Skowron; Shannon M. Skowron to Maxim Bichuch; Alexandra Mnuskin, $554,000.

• 8879 Candlewood Lane, Gary P. Mcmullen to Karen Lynn Kowalewski; Michael Paul Kowalewski, $400,000.

• 5220 Willow Brook Drive, Renate Healy Family Trust 052114 Tr to Molly Susan Mertzlufft, $370,000.

• 4040 Harris Hill Road, Jorge L. Seminario; Mary Seminario to Pamela Bauer, $268,000.

• 8200 Wolcott Ave., Elizabeth Hawkins; John Hawkins to Kristian Merchant, $199,900.

• 4495 Shisler Road, Paula M. Hartig to Donna J. Kuczmanski, $175,000.

• Vacant land Salt Road, Jmf Properties LLC to Melvyn C. Hedges, $62,000.

• Vacant land Tonawanda Creek Road, Marie R. Hedges; Melvyn C. Hedges to Joseph M. Floss, $15,000.

COLDEN

• 7171 Davis Road, Ian Edward Mccusker; Mollie Winifred Mccusker to Joanne Newkirk, $275,000.

EDEN

• 3874 North Boston Road, Catherine Kaczanowski to 3874 North Boston Rd LLC, $210,000.

• 8472 North Main St., Franklin Hickman Meyer to Todd Christopher Schleel; Chester James Schlegel, $165,000.

• 4095 Hardt Road, Haag G Howard Jr to Darren K. Haag; Michelle Jo Haag, $17,000.

ELMA

• 451 Stolle Road, Gerald L. Bell; Rose Bell to Brandy Rackliff; Kenneth Rockliff, $587,000.

• 931 Girdle Road, David C. Jentsch to Alice Rink; Lindsay Rink, $550,000.

• 2761 Transit Road, Bryan Page; Janet Page to Adam J. Hageman, $300,000.

• 120 Townline Road, Janet L. Evoniuk; Janet Evonivk; Janet L. Evonivk; Craig A. Moessinger; Craig Moessinger; Lawrence Moessinger; Lawrence V. Moessinger; Mary A. Mychajluk; Mary Mychajluk; Laura J. Rusinek to Aaron Moessinger; Michelle Moessinger, $300,000.

• 5941 Seneca St., Imelda Q. Orcutt; Randy R. Orcutt to Jessica Bunch; Thomas Bunch, $285,000.

• 2150 Bullis Road, Elizabeth A. Meyers to Dallas J. Meyers, $250,000.

• 861 Ostrander Road, Mary J. Dreyer to Alexander A. Pinelli, $163,000.

• 6980 Clinton St., Jeff M. Golata; Jeffrey M. Golata to Gmr Properties LLC, $150,000.

• 440 Bowen Road, Kim A. Burck to Bart A. Ellis, $80,000.

EVANS

• 6776 Prescott Drive, Casey Bossert; Justin Dalton to Gary Tyler Skinner; Morgan Skinner, $375,501.

• 7281 Derby Road, Robert R. Ciesla; Robert R. Ciesla Jr. to Catherine D. Kaczanowski, $180,000.

• 1436 Independence Drive, Lori L. Garbacz to Hamza S. Alnehari, $155,000.

• 9615 Point Breeze Drive, Robert C. Hanna to Brian Hillery; Lmb Capital Inc, $150,000.

GOWANDA

• 240-248 Buffalo St., Tbg Alabama LLC; Broadway Group LLC dba to Mcclain Properties LLC, $2,098,513.

GRAND ISLAND

• 3042 Stony Point Road, Gerald P. Harms; Patricia A. Harms to Eyrica Nicole Ward, $325,000.

• 174 Slate Lane, Ryan Homes of New York to Patricia Cross, $306,200.

• 1583 West River Parkway, Maureen P. Phillips to Shannon Martin; Thomas Martin, $289,000.

• 136 Riverdale Drive, Lori A. Galley to Dillon Oneal Davis; Casey Austin Mcnamara, $210,000.

• 3339 Sandy Beach Road, Susan L. Moots; James G. Ray III; Richard D. Ray to Kara Hazelet, $195,000.

• 1043 Stony Point Road, Jennifer R. Menter; Joseph A. Menter to Angelo J. Ciraolo; Margaret Ciraolo; Phillip A. Ciraolo, $165,000.

HAMBURG

• 23 Union St., Hamburg Lake St. Properties LLC to 6060 Transit Road LLC, $700,000.

• 6385 Boston State Road, Wetzl Boston State Road Development LLC to Patricia A. White, $575,240.

• 6385boston State Road, Wetzl Boston State Road Development LLC to Susan Dziwulski, $514,857.

• 5533 Cooper Rdg, Forbes Homes Inc to John Spaulding; Lou Ann Spaulding, $509,602.

• 4708 Carlyes Court, Marrano/marc Equity Corporation to Kyle P. Shurmur; Alexandra R. Smith, $446,320.

• 4642 Carlyes Court, Marrano/marc Equity Corporation to Caitlin M. Walkow; David R. Walkow, $372,447.

• 5685 East Lane, Charlene R. Taylor; Mark E. Taylor to Cheryl Kuebler; Paul Kuebler, $320,000.

• 15 Jordy Court, Christopher M. Kearney to Emily Taylor Johnson; Iaian Scheely Johnson, $315,000.

• 5071 Clarice Drive, Joy M. Cruz; Ramon A. Cruz to Reyes Daryl Saligumba Delos, $315,000.

• 4616 Deerfield Road, Candace E. Gregg to Gabrielle Marsch; Gregory Marsch, $300,000.

• 4955 Clark St., Mary Jane Mansell to Ronald B. Bell, $260,000.

• 5671 Minerva Drive, Crystal J. Bojanowski; Van Note Kyle J to Amanda N. Ledwin; Michael E. Ledwin, $218,500.

• 4157 Colonial, Beverly Halligan to Carrie Wilson Koepka, $212,000.

• 6658 Taylor Road, Jeffrey D. Yoke to John Duggan; Mackenzie Hafner, $200,000.

• 3384 Cedar Valley Way, Pleasant Development LLC to Forbes Homes Inc, $61,500.

HOLLAND

• 9256 North Protection Road, Michael Disalvo; Theresa Disalvo to Amanda M. Krouse, $325,000.

• 32 Vermont St., Arland M. Block; Mary M. Block; Dix Patricia A Hr; David C. Mineo to Fannie Mae, $147,884.

LACKAWANNA

• 137-143 Ridgewood Circle, Corvino Management Group LLC to Ridgewood Circle LLC, $1,185,000.

• 31 Green St., Stanley Holdings LLC to Tremayne Richardson, $275,000.

• 2 Community Drive, Robert E. Muschaweck II to Brittany Dent; Bryan J. Dent, $260,000.

• 40 Autumn Lane, Shirley Ann Gabor to Lori E. Kruck, $210,000.

• 84 Gibbons St., Paul A. Renzo to Elizabeth Violet Bailey, $167,500.

• 6 South Drive, Walter D. Gaj to Ahmed A. Mohamed; Ali A. Mohamed, $80,000.

LANCASTER

• 55 Sussex, Anthony M. Boyle; Riana R. Boyle to Nicholas Christopher Hoffend; Moncayor Cecilia Belen Valdez, $575,000.

• 6 Worthington Lane, Andrew Rd Geving; Tristen Geving to Kenneth R. Maber, $510,000.

• 56 Avian Way, Gary P. Jenkins; Janet M. Jenkins to Zachary M. Wieand, $452,000.

• 18 Cherryfield Ln Unit 9, Dawn L. Coppola to Adriana Gnagnarelli, $410,000.

• 2 Old Orchard Common, Jill Falkowski; Dawn M. Lasky to Curt P. Martell, $336,000.

• 26 Cumberland St., Ying-Fen Swagler to Joseph G. Miller; Susan G. Miller, $290,000.

• 2 Denton Drive, Mei-Rong Harper to Robert P. Bozek, $287,000.

• 518 Harris Hill Road, Alice Marie Davies; Frederick R. Davies to Kara A. Callaway; Robert P. Callaway, $225,000.

• 837 Ransom Road, Mary E. Feldmann to Matthew Kromer, $198,000.

• 102 South Irwinwood, Henry Homka to Jeremy V. Crone; Kailyn M. Muschaweck, $191,000.

• 33 Weathersfield Lane, Cross Creek Eight LLC to Deborah Lynn Kline; Michael David Kline, $109,000.

MARILLA

• 11718 East Ave., Joshua Jesonowski to Matthew John Corigliano; Jenna E. Nolan, $352,500.

• 1814 Eastwood Drive, Gail R. Sharpe; Randy P. Sharpe to Ashley Foersch; Sharon Foersch, $181,965.

NEWSTEAD

• 11211 Keller Road, Aaron J. Muck to Robert W. Bow, $287,100.

• 7444 Sandhill Road, John Smith; John N. Smith Jr. to Marissa Pendergrass, $280,000.

NORTH COLLINS

• 11932 Gowanda State Road, Julia C. Crowell; Keith A. Crowell to Mikaela Mckee; Richard Mckee, $379,900.

• 10261 Boston Road, James Sandner to Aileen R. Hall; Thomas L. Hall, $19,920.

ORCHARD PARK

• 3098 Orchard Park Road, Victoria Lbop LLC to Hayward Lp Heritage, $8,164,445.

• 3725 North Buffalo Road, 3725 North Buffalo Road Inc to 3725 Property Group LLC, $2,225,000.

• 16 Hummingbird Court, Christopher M. Bauer; Cynthia A. Bauer to Gail M. Littlefield; Robert J. Mcardle, $725,000.

• 23 Alyson Drive, Laurie B. Scioli; Michael A. Scioli to Sarah L. Kaczmarek; Adam T. Paradowski, $650,000.

• 176 Stonehenge Drive, George R. Munschauer to Elise Cassar; John Previty, $601,450.

• 56 Tanglewood Dr W, Aline Ryan; Colin J. Ryan to Derek M. Stoklosa; Marie A. Stoklosa, $505,000.

• 6047-2 Quaker Hollow Road, Robert J. Schultz; Roxanne Schultz to Paula Jayne Heller; Scott Wayne Heller, $261,500.

• Seufert Road, David Manzella; Susan J. Manzella to Elizabeth A. Hawkins; John D. Hawkins, $225,000.

• 9 Brookview Terrace, Kimberly A. Pizzurro to Lydia K. Avis; Cody Lynch, $175,000.

• 15 Edgewood Farm Lane, Thomas J Johnson Land Development LLC to Frank J. Campofelice, $155,000.

• 11 Edgewood Farm Lane, Thomas J Johnson Land Development LLC to Andrew J. Devincentis; Marie Devincentis, $155,000.

• 144 Stepping Stone Lane, Stacey L. Gunsher; Pawelski Stacey L Kna to Donald G. Pawelski, $150,000.

• 22 Wentworth Drive, Pleasant Acres West LLC to Craig S. Parzynski; Laura J. Parzynski, $135,000.

• 2 Autumn Lane, Oak Orchard Development LLC to James Brewer; Amy Brewwer, $130,000.

CITY OF TONAWANDA

• 164 Niagara Shore Drive, Constance T. Minneci; James A. Minneci to Elaine M. Prosser; Gary Prosser, $319,000.

• 169 Canton St., William Smith; Susan Smith to Joelle Moser; Matthew] Moser, $198,000.

• 67 Douglas, Daniel Glushefski to Michelle L. Bostad, $175,000.

• 225 Maldiner Ave., Joan M. Fleegal to Anthony Rosado, $165,000.

• 224 Linwood Ave., Juan C. Martinez; Shannon M. Martinez to Christine M. Brickle, $152,900.

• 55 Elm St., Cynthia J. Barraclough; Michael F. Nucci to Frank Wozniak; Wozniak K. Lynae, $145,000.

• 5 Mosher Drive, Renaissance Home Equity Loan Trust 2006-3 Tr to Upgrade Properties WNY LLC, $110,000.

• 11 Wall St., Dores Hicks; James L. Hicks Jr. to Matthew Hicks, $80,000.

• 268 Grove St., Jennifer L. House to Melissa Duffey; Neil Duffey, $75,000.

TONAWANDA

• 69 East Girard Boulevard, Patrick J. Bannister; Tracey A. Bannister to Katherine Falletta; Alis Diaz Rivas, $380,000.

• 150 Claremont Ave., Bridget Parise to Kiersten Brunner; Anthony Sarcinelli, $292,500.

• 25 Courier Boulevard, Tiffany A. Alexander to Travis Dawson, $280,000.

• 327 Stillwell Ave., Lynn Siegel; Thomas H. Waring III to Danielle Limbaugh; David G. Limbaugh, $280,000.

• 106 Dolphann, Elaine Sixt; Robert D. Sixt to Wong Alan York Lun, $278,000.

• 174 Wrexham Court, Christopher P. Henry to Bryan M. Tiedeman, $268,000.

• 124 Chalmers Ave., Robert C. Sedota Jr. to Ian Belknap, $265,500.

• 254 Yorkshire Road, Frank Desabio; Frank B. Desabio to Ann E. Alexander; Anne Painter, $255,700.

• 47 Kenton Road, Elizabeth M. Hole to Marina A. Scerra, $255,017.

• 261 Somerville Ave., Steven Jenison; Karina Mutke to Austin Bobeck; Bobeck Mabel Cristine V, $243,800.

• 50 Tremont Ave., Georgia L. Mcpartlan; James T. Mcpartlan to Ryan T. Philipps, $235,000.

• 502 West Hazeltine Ave., Putting Around 2 LLC to Syeda Z. Afzal; Rajib A. Din, $226,000.

• 220 East Hazeltine Ave., Joanna Langerak; William Langerak to Theresa E. Donnelly, $215,000.

• 71 Kerr Ave., Jason D. Danheiser to Zia U. Ahmed; Kazi M. Akther, $211,000.

• 109 Dupont Ave., Kammilynn E. Lamar to Ku Hser Hser; Tha Zin, $202,000.

• 1178 Brighton Road, Patricia E. Wilson; William L. Wilson to Emily Adams; Jeremiah Peters, $185,750.

• 269 Wellington Ave., Vejins Aina E Agt; Elizabeth Agt Vejins-Bresnock to Maryann Squier, $165,000.

• 42 Midland, Joanne Derion to Lakhwinder Singh Multani, $150,000.

• 726 Brighton Road, Robert C. Knoble to Katelyn A. Ayler; John D. Strom Jr., $150,000.

• 28 Wedgewood Drive, Joyce A. Murray; Susan L. Temlitz to Dean A. Temlitz; Robert W. Temlitz; Susan L. Temlitz, $60,750.

WALES

• 4522 Hunters Creek Road, John J. Daly; Marie A. Daly; Robin M. Marcheson to Jessie V. Krempholtz; Matthew R. Krempholtz, $250,000.

WEST SENECA

• 4555 Clinton St., Louis A. Casciano to John F. Cooper; Linda M. Cooper, $525,000.

• 24 Jaycee Lane, Marrano/marc Equity Corporation; Marrano/marc-Equity Corporation to Megan E. Abruzzese; Paul J. Abruzzese, $470,135.

• 217 Allendale Road, Barbara R. Gauthier; James E. Gauthier to Kristen Buscaglia; Kyle Buscaglia, $375,000.

• 115 Carmelite Drive, Melinda G. Disare; Marie H. Gorman; Sandra Shencavitz to Jeffrey Stedman; Sara Stedman, $301,500.

• 46 South Warren Ave., Brenda A. Mangum; Othis A. Mangum to Gail Luchowski, $290,000.

• 46 Singer Drive, Monica L. Slomba; Ronald T. Slomba to Brandon J. Sicurella; Melissa E. Vaughn, $264,064.

• 85 Greenhill Terrace, Phyllis Melski; William Melski to Joanne M. Almeter, $258,085.

• 175 Sky Hi Drive, Michael R. Poirier; Michelle M. Poirier to Gerald Kubiak, $230,000.

• 42 Orchard Ave., Christy Dicarlo; Donald L. Dicarlo to Michael Held; Thomas Held, $210,000.

• 82 Covington, Edward R. Rusiecki to Eric P. Eddy; Katelyn Eddy, $200,000.

• 79 Woodlane Drive, Charlene M. Heppel; Todd M. Heppel to Jesse J. Williams, $197,000.

• 195 Blossom Road, Nancy C. Schick; Andrew J. Skrzypczyk; John M. Skrzypczyk; Joseph M. Skrzypczyk to Andrew J. Skrzypczyk; Elizabeth A. Skrzypczyk, $180,000.

• 400 West Ave., Joshua R. Weishaar to Philip A. Kuwik, $174,493.

• 25 Wimbledon Lane, Cheryl A. Kozlowski to Kenneth Kupka, $173,000.

• 644 Potters Road, Hollins Family Fund LLC to 644 Potter LLC, $135,000.

• 1190 Center Road, Renee T. Swan to Patricia Mary Eberl, $131,000.

• 27 Dorr St., Sunrise Property Group of WNY Inc to North East Wave Holding LLC, $60,000.