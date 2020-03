ARNDT, Terry

ARNDT - Terry Of Darien, NY, formerly Alden, NY, passed January 12, 2020, in Portland, Oregon, husband of Tina Contreras; brother of Charles (Cande), late Lynda Arndt, Gail (Robert) Cieszki and Nancy (Rich) Ciminelli; son of Helen (late Kenneth). Donations in Terry's memory to the ALS Assn.