Area Bowling (March 8)

BPA Friday Senior Travel

at Classic Lanes, Tonawanda

Jim Poley 267-698, Paul Taylor 234-659,

Larry Ritz 257-650, Joe Moritz 257.

ABBOTT: Russell’s Tree & Shrub Classic — Dan Lounsbury 256-300-255-811, Todd Spence 287-772, Joesph Kraft 266-722, Tim Klink 703, Tom Baldi Jr 701.

ALLIE BRANDT: Moose 617 — Jonathan Hejza 288-761, Jamison Neglia 286-666, Jak Taylor 252. US Postal — Gary Kinyon 747, Ricky Mussell Jr 267-730, Jason Ciliberto 256-724, Justin Weatherall 255-723, Dan Kinyon 258-715, Jacob Kuehn 707. DRI — Quentin Baker 707, Justin Ribbeck 265-693, Greg French 266-680, Martin Pacer 674, Chris Landry 660, Joe Moore II 656. Knights of Columbus — Gary Heftka 278-704, Marty Pacer 257-684, Ron Wilson 685, Dave Prentice 266-674, Mark Dearborn 671, Stan Wilson 667. Brandt Memorial — Tim Swartz 277-722, Carl Kinyon 708, Dave Prentice 256-706, Mark Cummings 259-704, Ted Denniston 703, Mike Grabowski 698. Lockport Businessmen — Craig Fontana 256-729, Chris Brendel 666, Ron Chatt 660, Ron Kipp 652, Bill Krencik 652. No Shows — Teddy Schoonmaker 256-690. Sportsmen — Garry Kling 257-697.

BROADWAY: WNY Teen Sports Invitational — Sydney Skimmer 255-639, Brady Pohlman 244, Declan Stiles 221, Janelle Pezzimenti 221. Broadway Majors — Robert Dombrowski 263-702. Suburban Eagles — Paul Coleman 279-752, Doug Petti 290-731, Connor LaJoy 727, Dominic Germano 257, Richie Goettel 269, Cheryl Aloi 611, Darlene Jones 609. Friday Night Bowling — Eric Birner 266-727, Cory Magnuson 716, Ryan Kress 713, Tom Brian 276-707, Dennis Kowal 265-703.

CLASSIC: Upstate Rebar — Mark Steger 264, Michael Murzynowski 255.

LANCASTER: Friday Eagles — Mike Borodzik 259-743, Ron Smith 269-738, Jim Reese 257-732, Jackie Nicosia 257-691, Tom Morrone 277-675. AM Doubles — Mike Hermanski 279-751, Joey Morrone 279-749, Tim Wanat 695, Fred Catalano 678, Greg Sobkobiak 675.

MISTER’S: J.H. & B.K. Memorial — Terry Schiltz 258, Len Engasser 256, Bill McClure 254, Jeff Schwartzott 259.

STRIKER’S: Tim Burns memorial — Jerry Lewandowski Jr 255-259-720.

THE EDGE: Becker-Bender Memorial — Art Lazazzero 300-751 (7th), Anthony Gioia 289-746, Peter Zmozynski 266-738, Tim Finken 289-727, Bill Priester 268, Holly Johnson 260-623. Sloan Businessmen — Dan Stachowiak 268-755, Eric Zenicki 702, Dave Rounds 259-259-701, Mike Stebbins 258-698, Jerry Ferraraccio 258.

TONAWANDA: TBC Friday — Mike Nuccim Jr. 269-762, Ken White 257-732, Len Pimm 678, Dave Catalano 665. Vitos Sports Bar — Tom Fleischman 665, Rob Hennessy 269-664, Andy Shingledecker 650, Chris Paine 260.

TRANSIT: Friday 4-Man — Bob Ehrmann Jr 719, Ralph Meccay 702, Jason Hanson 288.

WIMBLEDON: Dick Smith Memorial — Nick Marciniak 257-702, Jason Barren 268-696, Geno Olivieri 258, Val Beier 257. Joe Weiglein Memorial — Sam Petkovsky 258-730, Keith Schubble 255-692, Don Young 679, Tony Kohl 256, Dave Koteras 256.