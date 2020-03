Area Bowling (March 7)

ABBOTT: Dick Robinson Insurance — Brandon Williams 276-721, Chris Gable 265-689, Ken Gawel 255-682, Larry Kessel 257-255.

AIRPORT: Cheektowaga Firemen — Alex Leader 258-681, Mike Brenda 255-752, ROn Trowbrudge Jr 252-692, James King Jr 263, Darrell Brocato 258. CAL/BCG — Steve Gane III 300, 763.

ALDEN: Alden State Bank — Chuch Jagodzinski 299-711, Tim Kidder 250-687, Sean Nowicki 259-679.

BROADWAY: Basco — Jack Zaenglein 269-706, Jeff Luster 675, Bob Dessoye 685. Helmer/Wangler Memorial — Dan Antkowiak 267-723, Don Bock III 716, Rich Parrish 708, Holly Johnson 237-256-258-751, Tammy Burgstahler 242-258-724, Janette Pieczynski 267-258-695, Jen Rumsey 247-624, Sue Jeziorski 612. Neal Schmidt Memorial — Joe Hannon 268-268-771, Jake Hiam 278-752, Dan Antkowiak 279-741, Todd Schmidt 259-738, Randy Addison 680.

CHICKS: Eddie Smith Thursday Night — Rick Kelleher 269-688.

MANOR: Queen City Financial Group — Cal Measer 253-711, Andy Morath 270-695, Mike Gullia 257, Dave Olivieri 253.

SPARETIME: Biedron Memorial — Kevin Oleksy 255-746, Paul Kloc 258-686, George Thomas 650.

STRIKERS: Dick Baldwin Memorial — Ryan Pratt 279-727, Charlie Strassle 257-710, Ryan Kreuzer 690, Pat Hourihan 251, Don Dorobiala 250.

TONAWANDA: Brady Electric Men’s — Marc Cutting 268-706, Mark Salverson 674, Dom Montaldi 668, Ron Pellegrino 256-652, Tom Brady 255-650.

WIMBLEDON: South Buffalo Church — Mike Mancuso 251-682, Bob Zink 257. Memorial — Bob Lombard 258-255-761, Bill Swiat 269-758, Mark Cleary 268-709, Greg Wilson 256. Hot Shots — Griffin Garcia 258-268-696, Ron Wilkowski 255-679, Connor LaJoy 267, Greg Seiser 267.

300 Games

Kevin Alajko, in a 751 series in Cornerstone Grill at Clarence.

Steve Gane, in a 763 series in CAL/BCG at Airport.

Dylan Greenauer, his 4th, in a 732 series in Major B at Classic.

Luke Hammond, in a 780 series in Monday Bowling at Wimbledon.

Mike Hulbert, his 65th, in a 751 series in Skips Deli at Classic.

John Kaczmarek. in a 739 series in Dave Reynolds Sunday Doubles at Airport.

Tim Kidder, in a 775 series in Memorial League at Alden.

Ryan Reese, in a 726 series in Best Approach Trios at Spare Time.

Drake Tyler, in Whitey Dlugosz Memorial at Island.

Mike Zarcone, in an 805 series in BPA of WNY Travel at Classic.

Kevin Zitzka, his 1st, in a 735 series in Major B at Classic.