Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Jan. 10.

AKRON

• 10 Chestnut St., Kirk L. Jago to Jacob M. Thuman, $97,850.

ALDEN

• 1589 Baxter Ave., Kevin S. Sheridan to Sarah J. Blakely-Mcclure; Justin A. Wright, $228,800.

• 648 Bauder Park Drive, Cathey A. Draa; Donald P. Draa to Gary J. Frey; Wendi A. Frey, $215,000.

• 1030 Exchange St., Ryan Benninger to Andrea Conjerti, $156,000.

• 12280 Blossom Lea Drive, James E. Russ to Jason Smith, $127,000.

• 1690 Sandridge Road, Kenneth W. Lorenz to Rob Pintabona, $60,000.

AMHERST

• 5005 Sheridan Drive, Amherst Youth Foundation Incorporated to Town of Amherst, $745,630.

• 34 Ashdale Circle, Kevin M. Stoklosa; Ruth K. Stoklosa to Luz Angelica Matus; Ivan Alejandro Mercado, $650,000.

• 136 Viscount Drive, Christopher J. Minnich; Michelle E. Minnich to Mark W. Seibel; Melanie Seibel, $599,000.

• 197 Washington Hwy, Alex S. Vial; Brandi A. Vial to Mary C. Miller; Matthew D. Miller, $467,900.

• 9 Northington Drive, WNY Homeworks Inc to Priyadevi Jagannathan; Venkata Kakku; Kakku Venkata Lakshmi Narayanan, $390,000.

• 413 Dan Troy Way, Todd P. Kurlan to Jennie Jonmaire; Kenneth F. Jonmaire II, $375,000.

• 28 Huxley Drive, Mark W. Seibel; Melanie Seibel to Paul R. May; Rachael M. May, $355,000.

• 36 Heritage Rd E, Lauren B. Baker; Lucas W. Baker to Andrew G. Siradas, $350,000.

• 55 Caraway Court, Ann M. White; Earl C. White Jr. to Diane L. Drappo, $350,000.

• 6 San Rafael Court, Jonathan Scott; Michelle Scott to Krista Voigt; Matthew J. Voigt, $339,900.

• 125 Washington Hwy, Daniel Mathien to Daniel Korzen; Melissa Mckeel-Korzen, $315,000.

• 230 South Forest Road, Leontios Bahas to Heinco Properties LLC, $294,000.

• 313 Cottonwood Drive, Barbara N. Mccray; Thomas R. Mccray to Lindsay E. Cannon; Michael G. Cannon, $290,000.

• 53 Bramhill Court, Kristin B. Maher; William J. Maher II to Gregory P. Cannon Jr.; James H. Kyles; Kathryn J. Kyles, $261,000.

• 10 Misty Lane, Aas Property Holdings LLC to Ammad A. Siddique, $240,000.

• 25 Bluebird Lane, Michael A. Caruana; Mildred M. Caruana to John P. Miller, $239,900.

• 80 Capen Boulevard, Chun Mei Liu; Guang Rong Ma to Jasraj Sandhu, $235,000.

• 470 Berryman Drive, Daniel R. Korzen; Melissa A. Mckeel-Korzen to Tracy S. Rasco, $230,000.

• 63 Greengage Circle, Jessica L. Colvin; Richard P. Kudela Jr. to Tianxin Yu; Jinchao Zhang, $212,500.

• 905 Robin Road, John W. Shubuck; Linda L. Shubuck to Sara Crosby; Thomas A. Crosby, $195,000.

• 358 Vine Lane, Marcia Lytle; Raymond J. Lytle to Dung Dang; Julianna Trang, $195,000.

• 294 Sherbrooke Ave., James G. Special; Kelly A. Special to Nina E. Boyle; Ashley M. Calabraro, $194,900.

• 265 Siegfried, Nancy F. Holland; Sandra L. Roorand to Ashif Ahmed; Monjila Alim, $180,000.

• 348 Rosedale Boulevard, Timothy J. Ray; Sarah E. Willer to Todd N. Timashenka, $177,500.

• 49 Lennox Ave., Kathryn Garlock; Thomas Garlock to Torri A. Ivancic, $168,000.

• 1301 Netherton Court, Judith A. Bailey to Kathryn M. Melvin, $160,000.

• 160 Country Parkway, Kelda L. Taylor; Kelda T. Taylor to Austhin V. Ndolu; Ted A. Sielski, $159,000.

• 86 Alberta Drive, Mary Katherine Critharis; Daniel M. Maving; Elmer H. Maving Jr.; Kenneth F. Maving; Lois M. Maving to Ashley N. Newbury; Noreen E. Skivington, $152,000.

• 411 Third Ave., Jose Luis Maldonado; Melba L. Santos to Kimberly F. Gordon, $149,000.

• 10a & Garagefoxberry Dr S, Paul A. Alberti to Monica M. Smith, $110,000.

• 151 Sierra Drive, Ciminelli Muir Woods LLC to Ryan Homes of New York, $88,000.

• 103 Sierra Drive, Ciminelli Muir Woods LLC to Ryan Homes of New York, $88,000.

• 118 Lynette Lane, Ciminelli Muir Woods LLC to Ryan Homes of New York, $82,330.

• 61-d Georgian Ln Unit 9, Barbara J. Delgross; Bruce S. Zeftel to Suraiya Yesmin, $62,000.

• 31 Catherine, Viola E. Ogren to Buum Ventures LLC, $42,000.

• Vacant land Old Lyme Drive, Lamplighter Condominium Board of Managers to Melissa A. Starr, $7,200.

AURORA/EAST AURORA

• 14 South Herrick Road, Gerald E. Patterson; Kathleen M. Patterson to Jill M. Ball, $478,730.

• 1925 Boise Road, Jay A. Kingston; Lisa Kingston to Daniel Steck; Deborah A. Zizzi, $415,000.

• 987 Mill Road, Cynthia Lindsley to Henry Balling IV; Elizabeth Ireland, $200,000.

• 2027 Cornwall Road, Virginia M. Sprague to Michael D. Hauber, $64,000.

BLASDELL

• 87 Grafton Ave., Paula J. Tenz to Ryan Marranca; Sara Marranca, $137,900.

BOSTON

• 6474 Chestnut Lane, Sharon Stumpf to Kaitlyn Matthews, $115,000.

BUFFALO

• 42 Delaware Ave., Rmr Buffalo Properties LLC to Gold Wynn 42 Delaware LLC, $2,900,000.

• 1063 Amherst St., Aloizs Pusmucans; Wilhelmina Pusmucans to Lester Lachuk, $495,000.

• 376 Hudson St., Soaps Development LLC to Alexis L. David; Vincent Leclerc, $402,000.

• 216 Crescent Ave., Maria Kudins; Marija Kudins to Christopher M. Riordan; Jessica Lynn Riordan, $399,000.

• 2 Penhurst Park, Marcella Zabinski; Julie Zabinski-Smith to Gregory Horn; Kristen Horn, $360,000.

• 1389 Bailey Ave., Albert C. Chavez to Barkat Buffalo LLC, $330,000.

• 1088 Delaware Ave Unit 7e, Stephen C Ames Revocable Trust Tr to Marjorie E. Barney, $285,000.

• 806 Tacoma Ave., William J. Cochrane to Rebecca Lynn Schnirel, $272,000.

• 270 Hartwell, Matthew C. Hollis to Sylvester Gittens, $260,000.

• 600 Main St Unit 904, Howard T. Blane to Holdings LLC Rcc, $250,000.

• 35 Ardmore Place, Erica Foreman to Team Soda Properties LLC, $206,000.

• 47 15th St., Jennifer Lauren Reinhart to Joshua Mullin, $201,400.

• 93 Susan Lane, Anthony J. Hynes; Linda L. Hynes to Tara M. Bodziak; Thomas R. Ippolito, $195,000.

• 139 Harding Road, Jason T. Rice to Edward M. Lanc, $195,000.

• 4 Avery Ave., Brian P. Becker to Nicholas Cultrara, $193,505.

• 222 Colvin Ave., Dalton C. Murray to 2712 New York Ave. LLC, $180,000.

• 362 Baynes St., Anthony S. Losi to Nndg Buffalo I Lp, $175,000.

• 93 Nottingham, Raymond T. Kollidas; Rosanna T. Kollidas to Lm Bahas LLC, $170,000.

• 247 Hancock, Hook&ladder Development LLC to Tamara L. Normile, $169,900.

• 70 Ridgewood Road, William H. Pfeiffer to Austin K. Diana, $160,000.

• 1496 Kensington, Daryl Barber; Mercedes Rivera-Barber to David Economou, $152,000.

• 47 Mandan St., Erika C. Hartke to Erin M. Wetter, $145,000.

• 166 Crowley, Gidey Abraha; Samuel Woldermariam to Forest Venture LLC, $140,000.

• 116 Sanders Road, Alicia B. Stockwell to Neychma Pizarro, $138,000.

• 250 Lisbon, Mohammad Younus to Beninye Iranzi, $135,000.

• 362 Herkimer, Matchless Realty LLC to Marisol G. Gomez, $132,000.

• 74 Aldrich, Allison A. Bellanti to Andrew Wasilewski, $123,000.

• 22 Duerstein St., Kurtz Development LLC to John M. Buccilli, $117,000.

• 151 Downing, Dennis Hurley; Eric J. Lewis to Michelle Reiner, $115,000.

• 12 Oregon Place, Win Shwe Hlaing to Hla T. Maung, $115,000.

• 35 Duerstein Ave., Karen B. Sanly; Richard S. Sanly to Marc C. Croce, $110,000.

• 99 Chadduck Ave., Charlotte C. Kregg to Emily Begum, $105,000.

• 201 Merrimac St., Dominic Govenettio Jr.; Jennifer Govenettio to Sany Chavan, $103,610.

• 63 Fairfield, Denice Subach Roth Ira Ben; Equity Trust Company Cust to William P. Powers III, $100,000.

• 26 Willink, Doreen A. Scott; Gerald L. Scott to Sean O. Rodgers, $100,000.

• 191 Riverside Ave., Jerome D. Schad; Evelyn L. Woods to Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-He3 Tr; U S Bank NA Tr, $97,591.

• 94 Dundee St., Gretchen Huzinec to Katherine C. Cardino; Matthew D. Cardino, $96,000.

• 80 Fredro, Mary Catherine Stachowiak; William W. Stachowiak to Philip Stachowiak, $95,400.

• 225 Sobieski, Aman Hissu Sheka to Fozia Qureski; Mohammad Nadeem Qureski, $90,000.

• 280 Vermont, Brunelle Kabeya; Jean-Pierre Kabeya to Prosper Alpha LLC, $87,000.

• 252 Cambridge, Lurleen Hackler; Lurlene Hackler; Lurlene J. Hackler to Home Budgeting Made Easy LLC, $85,000.

• 41 Littlefield, Dag Group LLC to Kyaw Mee Lar; Paisoe Oo, $85,000.

• 16 Albion Place, Raymond C. Zauner to Frank J. Saia, $85,000.

• 105 Dartmouth Ave., Sandy Daniels to Matthew L. Schwartz, $75,000.

• 737 Tonawanda St., Ronnie C. Michael to David Arakelian, $70,000.

• 96 Riverview, Christine Sittniewski to Anthony Cervellera; Samantha Churley, $70,000.

• 69 Rother Ave., Tonya Pickett to Kulsuma Inc, $70,000.

• 197 Grote, Tonton Group LLC to Hurley Holdings LLC, $69,000.

• 438 East Amherst, Amanda G. Rosevear; Nathaniel M. Rosevear to Mohsin Abu Syeed Mohammad, $67,550.

• 508 Lisbon Ave., Kai K. Lei to Jahangir Ahammed; Shamima Nasrin, $64,000.

• 727 La Salle Ave., Barbara Alvarez; Earl P. Alvarez to Walden Bailey Realty Inc, $62,500.

• 214 East Delavan Ave., Devrin M. Holland to Anila Corporation, $62,000.

• 21 Campbell Ave., Susan A. Mohney to Dennis Stange; Jane A. Stange, $58,000.

• 132 Theodore St., Steel Ridge Holdings LLC to Konika Rasid, $57,000.

• 476 Cambridge Ave., Jessie J. Hurd; Mollie O. Hurd to Mohammad Imarn Hossain, $57,000.

• 283 North Ogden, Dominic Mariani; Rose Marie Mariani to William Frederick Sloan, $56,000.

• 668 Norfolk, Akm316 Properties LLC to Md Ahsan Habib, $56,000.

• 102 Macamley St., John R. Riggan; Margaret E. Riggan to 416homez Inc, $55,000.

• 636 Wyoming, Mohammed S. Uddin to Mohammad Shakeb Basher; Rakeeb Mohammad Basher, $54,000.

• 32 Manhart, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Mohammed Hossain, $52,000.

• 77 Monticello, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Tashbir H. Sayeam, $48,000.

• 10 Hurlock Ave., Loycel Perry; Oscar C. Perry; Oscar Calvin Perry to Islam Jubaidul; Hasan Mahmudul, $47,000.

• 46 Kingsley, Connie D. Caudle to Rhjr LLC, $46,000.

• 61 Crossman S, Mohammeed S. Islam to Mohammed N. Zaman, $45,000.

• 45 Girard, Sarai Assets&acquisition Inc to Rokeya Begum, $45,000.

• 1323 Bailey, David V. Jaworski; Kenneth J. Margarucci to Abdo Al Ekam Adam, $42,000.

• 1040 East Lovejoy St., Lovejoy Muslim Community Center Inc to Mohammed Hasan Murad, $40,000.

• 24 Keystone St., An Thi Hoang; Tran Ngoc Pham to Le Thi Chau; Be Van Dang, $40,000.

• 32 Grace St., Stephanie Mercado to Shatha Radhi Aldouseri, $37,000.

• 55 Wex, Dorothy M. Fleming to Mason Alexander Holdings LLC, $36,000.

• 428 Wyoming, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Tanbir Raihan, $34,000.

• 107 Bushnell, Steven Jobson to B&s Property Management Inc, $32,000.

• 495 Marilla St., James T. Franklin to Dylan Dunkle, $32,000.

• 265 Cambridge, Belgan One Inc to Motiur Rahman Ahmad, $31,000.

• 329 Woltz Ave., Rhhk Inc to Khalid M. Islam, $30,000.

• 530 Monroe, Buffalo Brick&mortar LLC to Mohammad I. Iqbal, $30,000.

• 928 Smith, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Lucky Brother Property Management Inc, $29,000.

• 84 Massachusetts, Mamoon T. Alawi; Mamoon T. Aliwi to Hussein Zaid Mohammed Ateik, $28,800.

• 121 Rohr, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Murshida Haq, $27,000.

• 343 Sherman, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Md Rahaman, $27,000.

• 73 Grimes St., Rs Real Estate International Inc to Z&n Platinum LLC, $25,000.

• 207 Mineral Springs, 299 Davey LLC to Mohammed Shafie, $23,000.

• 571 Spring, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Md J. Rubel, $20,000.

• 447 Woodlawn Ave., Anjum Riaz to Brick&block Buffalo Inc, $20,000.

• 115 Shepard, Rudolph K. Lewis to Mohammed Masum Ahmed; Sakib Akther Khan, $18,000.

• 109 Sherman St., Rhhk Inc to Z&n Platinum LLC, $18,000.

• 539 Sherman St., Mohammad Hossain; Mohammad S. Hossain to Rubina Jasmin, $15,000.

• 36 Dart St., Michael J. Euscher; Richard A. Grimm III to Mark Valle; Matthew Valle, $12,600.

• 19 Lawrence Place, Douglas D. Abt to Amjad Nadhim Sharifoglu, $12,500.

• 1326 Fillmore, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Mirza Rashid, $11,000.

• 19 Ludington St., Nancy A. Glinski to James K. Roberts, $8,000.

• 29 Perkins Place, City of Buffalo to Ricardo Rivera, $5,952.

CHEEKTOWAGA

• 1144 Maryvale Drive, Dianne Schultz; Rob Schultz to Adam Salyer; Marah Watson, $238,000.

• 94 Vegola Ave., Seggio Properties LLC to Dublin Properties Inc, $215,000.

• 64 Santin Drive, Big River Inc to Armond E. Lofton; Brenda L. Lofton, $212,000.

• 146 West, Serene Lazaro to Jon K. Whiting; Krista L. Whiting, $187,000.

• 110 Patsy Lane, Abna Jo Ann R to Lebron Carmen E Diaz; Ortiz Manuel A Lebron, $170,000.

• 81 Huth Road, Elite Realty Investment Group LLC to Katelyn M. Kaiser; Nicholas C. Schulz, $170,000.

• 138 Toelsin, Rjm Homes LLC to Shawna L. Medina, $167,000.

• 78 Theresa Drive, Christy L. Luczak to Ryan Marcey, $165,000.

• 119 Castlewood Drive, Shawn R. Park to Andrew L. Burgio; Gillian N. Wittig, $162,711.

• 94 North Seine Drive, Raul Martinez to Bryan J. Lane, $162,000.

• 161 Diane Drive, Kimberly L. Beaty; Vernon K. Beaty to Gregory J. Schuler, $155,000.

• 26 Tyler St., Daniel E. Beutler; Sandra Beutler to Gary R. Nowaczyk; Shawna A. Nowaczyk, $150,000.

• 14 Nardin Drive, June C. Okal to Gregory S. Simpson, $137,500.

• 110 Donald Drive, Justin M. Lelonek; Sara J. Pietrzak to Jamie M. Pope, $135,960.

• 205 Nokomis Parkway, David Hornung; James Hornung to Meghan A. Hornung, $130,000.

• 120 Meadowlawn Road, Patricia M. Nelson; Russell P. Nelson to Michael R. Stiller; Rebekah J. Stiller, $130,000.

• 117 Gates St., Iris Zglinicki to Mufeed Alnesaffi, $127,000.

• 58 North Seline Drive, Keith Drabik to North Brooke Development LLC, $127,000.

• 63 Lucerne Court, HUD to Kevin Moore, $125,220.

• 1299 Harlem Road, 1299 Harlem Road LLC to Amber Achhamey Insurance Agency LLC, $125,000.

• 25 Abeles Ave., Deborah D. Bevill; Joseph M. Bevill to Rahima Akhter; Kabir S. M, $120,777.

• 89 Cass Ave., Anne Joynt; Michael Wallace to Njcc-Nys Erie County Crf Reo Subsidiary LLC, $120,000.

• 95 Constance Lane, Cynthia Rosinski; Cynthia M. Rosinski to Thomas Lobosco, $120,000.

• 175 Woodridge Ave., Alan M. Gettings to Donald R. Locke II, $110,000.

• 1345 Walden Ave., Genuine Parts Company to Bajeks Enterprises LLC, $108,000.

• 1725 Kensington Ave., Joan Y. Olodort to Edward John Kraus, $90,000.

• 309 Michael Ave., Scott D. Carner to Paul Knope; Daniel Wilson, $80,000.

• 1170-1172 Walden, Dorothy C. Chimes to Kathy J. Harrier; Mark J. Partyka, $40,000.

• 71 Lemoine Ave., Geraldine A. Cholasinski; Geraldine Cholasinski to Siddika Mst Sultana Masuma; Mohammad Borhan Uddin, $36,000.

• 438 Carlton St., Anjum Riaz to Brick&block Buffalo Inc, $25,000.

CLARENCE

• 4825 Goodrich Road, Irene Mogil; Ross Sherban to Boston Smc Holdings Inc, $1,700,000.

• 9735 The Maples, E&r Horizons LLC to Saleh Mohamed, $890,000.

• 8967 Marcos Hideaway, Forbes Homes Inc to De Macedo Joster Ferreira; Daniella Werner, $716,723.

• 9705 Clarence Center Road, Arthur M. Fuerst; Diane D. Fuerst to Karen L. Tober; Keith J. Tober, $380,000.

• 6450 Heise Road, Sandra A. King; William H. King to 7041 Transit Road LLC, $152,000.

• 5378 Glenview Drive, Spaulding Green LLC to Forbes Homes Inc, $149,900.

• 5021 Kraus Road, Marjo Properties LLC to John C. Wassink, $105,000.

• 4608 Gentwood Drive, Bielmeier Builders Inc to Frederick H. Koehler; Nancy J. Koehler, $82,555.

COLLINS

• 2286 Orchard Place, Christopher A. Sacher to Donna J. Lewandowski; Joseph E. Lewandowski, $165,000.

• 13976 Quaker St., Barbara J. Bindig; Lori B. Bindig; Yousman Lori Beth Bindig to James M. Mcbride; Paula M. Mcbride, $99,000.

CONCORD

• 12930 Belscher Road, Donna M. Hopkins; Robert P. Johnson to Federal Home Loan Mortgage Corporation, $181,490.

EDEN

• 9804 Tice Road, Suzanne M. Oksman; Jessica C. White; Eric A Oksman Supplemental Needs Trust 122118 Tr to Amy J. Witman; Kevin B. Witman, $280,000.

• 7693 Bley Road, Peter J. Koestler; Suzanne M. Koestler to Hazel H. Drake, $185,000.

• 4158 Eckhardt Road, Arthur A. Jaworski to Christopher Steinert; Paige A. Steinert, $148,000.

ELMA

• 290 Stolle Road, Barbara Regdos; John Regdos to Brian Patrick Bianchi; Nicolette M. Bianchi, $402,000.

• 360 North Davis Road, Diane P. Jagodzinski to William Bork, $325,000.

• 60 Griffin Lane, Colton C. Rose to Todd William Krieger, $207,000.

• 4 Old Mill Circle, Michael A. Stachowiak to Romaine C. Tuttle; William R. Tuttle, $170,000.

EVANS

• 1427 Darlington Drive, Christine M. Nicosia; Andrea L. Robideau to Gabriel R. Laracuente, $167,500.

• 1324 Independence Drive, Randall J. Fisher; Sandra J. Fisher to Kristy N. Pawlowski, $162,740.

• 1307 Peppertree Drive, Dwayne M. Bell; Dwayne Bell; Mark J. Peszko to Gmat Legal Title Trust 2014-1 Tr; US Bank NA Tr, $105,900.

• 1380 Independence Drive, Angel Garcia; Arlene Garcia to Laura Delaney, $103,500.

• 7919 Lake Shore Road, Daniel J. Sterlace; Kathleen M. Sterlace to Ross P. Sutton, $90,000.

• 8140 Lake Shore Road, Angela M. Buckley; Donald Joseph Buckley to Kris T. Kinn, $50,000.

• Vacant land Old Lake Shore Road, Ah Investors LLC to 85 Group LLC, $20,000.

• Vacant land Brandywine, Bdwk Properties LLC to Floyd H. Duke; Katherine P. Duke, $14,000.

GRAND ISLAND

• 1460 East River Road, Anderson Claudia J S; Wendell B. Anderson to Amy L. Shirley; Ryan Victor Shirley, $420,000.

• 441 Colonial Drive, Katherine Szyprowski; Robin Szyprowski to Jason M. Bartz; Kelliann Carney, $240,000.

• 85 Sturbridge Lane, Dawn K. Cardin; Carol A. Flaherty; Casey S. Galeza to Secretary of Veterans Affairs, $233,933.

• 1107 Lasalle Ave., Carolyn Starr to Rina A. Hanna-Gregoretti, $145,000.

• 156 Hennepin Road, Bank of America NA Suc Tr; First Franklin Mortgage Loan Trust Mortgage Loan Asset-Backed Certificates Series 2006-Ff18 Tr; Lasalle Bank NA Suc Tr; US Bank NA Tr to Katie L. Bates, $122,700.

• 65 Country Club Court, John W Stickl Construction Co Inc to Susan E. Fleming-Brusino, $45,000.

HAMBURG

• 5131 Azalea Court, Tracey L. Olson to Greg Cohen; Elena Sireci, $314,159.

• 3662 Delilah Lane, Eddy&lewin Homes Inc to Chester Konieczek; Karen L. Konieczek, $294,099.

• 3614 Delilah Lane, Eddy&lewin Homes Inc to Brittany J. Palermo; Michael S. Palermo, $284,634.

• 20 Stelle St., Ryan Homes; Ryan Homes of New York to Michelle Kaczmarek, $230,950.

• 180 Crownview, Beverly J. Mcgowan; John L. Mcgowan to Michael R. Boice, $186,000.

• 3211 Durham Road, Jeffrey A. Heintz to Jeffrey M. Roma, $185,000.

• 4688 Kingswood Lane, Donald J. Rauscher to Kyle A. Christian; Rachel E. Christian, $169,900.

• 4325 Big Tree Road, New Sun Harbor LLC to Aleesia Cordova, $152,000.

• 139 Crownview Terrace, Linda L. Kurdziel to Jaclyn Wishart, $151,000.

• 4924 Parker Road, Citibank NA Suc Tr; Lehman Xs Trust Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-9 Tr; Wilmington Trust NA Tr to 4267 Camp Road LLC, $149,625.

• 4896 Kennison Parkway, Pamela R. Benz; Laura J. Hamberger; Kerry R. Tocin to Jacqueline Hoak, $123,000.

• 57 Randall Terrace, Thomas A. Dabich; Thomas Dabich; Cynthia Drozd; Cynthia S. Drozd to Thomas Dabich, $27,244.

HOLLAND

• 36 Hillside Terrace, Hunt Janet M Preston; Mirabella Jean M Preston; John M. Preston Jr.; Mary J. Preston to Lynne M. Hill, $158,000.

LACKAWANNA

• 73 Maple St., Mark M. Marinaccio Sr.; Veronica M. Marinaccio to Saeed Almontaser, $169,900.

• 38 Rich Place, Redbird Properties LLC to Ahmed Q. Musleh, $45,500.

LANCASTER

• 8 Spring Way, Joann M. Huber; Paul W. Huber to David J. Roll; Traci E. Roll, $374,900.

• 12 Ravenwood Drive, Beverly A. Kulpa; Edward Kulpa to Denise M. Galatioto; Krywalski Richard Charles Jr, $284,900.

• 20 Via Donato, Brian E. Miller; Patricia A. Miller to Laurie Ann Griswold-Krupski; Michael Griswold-Krupski, $283,900.

• 82 Irwinwood, David J. Roll; Traci E. Roll to Karen A. Boody; Mark Boody, $230,000.

• 133 Robert Drive, Deena M. Vanderbosch to Jason D. Saia; Margaret A. Saia, $225,700.

• 80 Transit Boulevard, Lmb Capital Inc to Mary A. Eplett, $193,600.

• 4847 William St., Gary J. Frey; Wendi A. Mathews to Bonnie M. Schraufstetter; Wayne J. Schraufstetter, $165,000.

• 456 Hall Road, Gerald R. Owens; Karen A. Owens to Christy Hardwick, $162,000.

• 4b St Anthony St., William Severyn to Ambitious Enterprises Inc, $35,000.

• 4a St Anthony St., William Severyn to Ambitious Enterprises Inc, $35,000.

• 5666 Broadway St., Ashley Woods LLC to Plum Bottom Creek Properties LLC, $25,000.

ORCHARD PARK

• 38 East Royal Hill Drive, Deborah A. Zizzi to Carrie Ann Williams; Michael Williams, $320,000.

• 6560 Powers Road, Mary Ann Courteau; Mary Anne Courteau to Gregory J. Courteau, $260,000.

• 5886 Benning Road, Kevin P. Courtney to Allison A. Beiring; Thomas J. Beiring; Joseph T. Bellanti, $220,000.

• 91 Reppien Place, Matthew J. Rychlik to Jennifer Glowicki; Mark J. Glowicki Jr., $216,000.

• 182 Linwood Ave., Paul J. Marchese to Christina L. Fairburn; Matthew W. Fairburn, $205,000.

• 76 Burmon Drive, Sau Ching Chan; Ben An Chen to Khamvone Luangpakdy; Nyphaphone Luangpakdy, $135,000.

• 6060 Scherff Road, Vanderbilt Properties Inc to Gregory T. Bensman; Sara K. Bensman, $130,000.

• 253 Velore Ave., Lynn A. Janowski; Gail A. Labby; James E. Labby; James N. Labby to Scott A. Gburek; Theresa A. Gburek, $130,000.

SARDINIA

• 10800 Warner Gulf Road, James W. Mcbride; Paula M. Mcbride to Tyler Kester; Victoria A. Kester, $199,000.

CITY OF TONAWANDA

• 75 Coshway Place, Jonathan D. Cornell to Brittany A. Mazurkiewicz, $142,000.

• 54 Harvington Road, Shirley M. Randel to Madison L. Mcgroarty, $140,777.

• 103 Fletcher St., Rebecca Bostad to Gevork Arutunian, $118,000.

• 2 Tussing Lane, HUD to Trilogy Group Properties Lp, $66,100.

• 41 Fillmore Ave., Cany Property Solutions LLC to Jc Tonawanda Tower Qoz LLC, $53,000.

TONAWANDA

• 82 Doncaster Road, Kelley Burren; Daniel Reddien to Brian S. Cownie; Tatjana Cownie, $317,000.

• 151 Woodcrest Boulevard, Barbara A. Byers; David J. Byers; David J. Byers Jr.; Thomas A. Byers to Heather Habberfield; Michael W. Habberfield, $255,000.

• 236 Dalton Drive, April L. Walker to Bryan E. Kopfer, $200,000.

• 49 Tulane Road, Gregory P. Cannon Jr. to Michael J. Hourigan; Scott W. Hourigan, $192,000.

• 1182 Parkhurst Boulevard, Erik P. Peterson; Laura Peterson to Justin S. Jemiolo; Alicia C. Mccann, $190,000.

• 357 Woodgate Road, John Evelt to Adrienne Huber, $177,500.

• 69 Rockland Road, David Taggart to Chau Minh Tran; Jean-Pierre Tran, $175,000.

• 192 Wrexham Ct N, Martin V. Barrett; Victoria G. Curtin to Brian Hohl, $170,000.

• 266 Traverse Boulevard, Matthew J. Voigt; Krista M. Zimpfer to Jamiel F. Merukeb, $160,400.

• 212 Southwood Drive, Matthew Ball; Chelsea Cultrara to Sandra J. Kammerer, $160,000.

• 48 Castleton Place, David W. Reed; Maureen A. Reed; Kathleen M. Vitthuhn to Jeremy Wyse, $159,900.

• 707 Brighton, Keith Canazzi Ira Ben; Equity Trust Company Cust to Amy Kamphey, $141,000.

• 341 Warren Ave., Daniel C. Barone; Geraldine J. Barone to Maria R. Mccarthy, $133,900.

• 30 Eiseman Ave., Paul L. Collins to Kathleen Haggerty; Owen Stuart, $128,000.

• 75 Riverdale Ave., Andrew Wright to Hniang Ih; Thawng Tha Lian, $125,000.

• 47 Eden Ave., Sandra G. Gonzales; Etido Udousoro to Fannie Mae, $120,453.

• 594 Harrison Ave., Laurie L. Fischer to Carly Ann Bone; Fatmir Dinarica, $110,000.

• 70 Washington Ave., Doris C. Baten to Kenneth J. Mcguire, $103,000.

• 335 Ashford Ave., Deresa B. Mcmaster; Robert J. Mcmaster to Kyle R. Pfeiffer, $84,000.

• 379 Wabash Ave., Kathleen M. Zehler to Doms3 LLC, $80,100.

• 750 Parker Boulevard, James K. Roberts to WNY Development Inc, $80,000.

• 138 Lasalle Ave., Katherine Farkas to Aries Real Estate LLC, $70,652.

• 31 Dolphann Drive, James K. Roberts to WNY Development Inc, $68,000.

• 75 Kaufman Ave., Franklin Pratcher; Sciandra Angelo C Est; Angelo Est Sciandra to Fannie Mae, $55,916.

• 154 Dupont Ave., Michael W. Klein; Natalie Klein Thompson to Corey J. Hogan, $55,000.

WEST SENECA

• 1291 Indian Church Road, Northland Hidden Village LLC to Holiday Meadows LLC; Sj Buffalo Creek LLC, $5,987,500.

• 47 Pleasantview Lane, Lisa M. Krue to Alex P. Ando, $215,270.

• 87 Pacecrest Court, Carleen M. Salzman; Justin P. Salzman to Alan Matthew Gettings; Susan A. Gettings, $170,000.

• 899 Main St., Kimberly B. Hogan to Lisa M. Krue, $162,000.

• 362 Summit Ave., Elizabeth A. Eichelberger; Mark D. Eichelberger to Adam Carabello, $155,000.

• 88 Theresa Court, Ivan Tarnopoll to Daniel Barry; Heather Barry, $140,000.

• 173 Tampa Drive, Paul C. Bujnicki; Stella Bujnicki; Stella J. Bujnicki; Joanne Cusack; Joanne M. Cusack; Thomas Weir to Matthew D. Brown; Mary C. Oshaughnessy, $125,000.

• 86 Greenfield Ave., Daniel J. Chavanne to Madelyn K. Day, $110,000.

• 208 Dover Drive, Gladys J. Sullivan to Michael T. Ricciardi, $85,000.

• 85 Southridge Dr 1424, Jacquelyn C. Wolniewicz; Michael E. Wolniewicz to Jacquelyn C. Wolniewicz, $60,000.

• 2805 Clinton St., Cynthia A. Jacobs; Gregory J. Jacobs to Jeanette Barber-Jacobs; Christopher Jacobs, $50,000.

• 1080 Reserve Rd14224, Jennifer L. Wichrowski to Ae Buffalo Properties LLC, $30,000.