Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Nov. 22.

AKRON

• 40 Eckerson, Parker Steven Homes LLC to Janet M. Polzin, $120,000.

ALDEN

• 2610 Peters Corners, Kevin D. Uhrich; Tracey A. Uhrich to Sara J. Blackmore; Russell K. Olds, $279,900.

• 938 West Alaura Drive, Karen A. Green; Karen A. Robel to Jamie K. French, $225,000.

• 1078 Clearvue Drive, Mitchell P. Wheeler to Mandy M. Sweat, $181,000.

• 13355 Broadway, Patricia A. Current; William E. Current to Travis J. Boas; Chelsea L. Mccormick, $110,000.

• 3917 North Millgrove, James G. Rice to Jennifer L. Glassman; Scott A. Glassman, $85,000.

• Vacant land Lot A Genesee St., Justine Brady; Steven Brady; Arthur Lariviere; Michele Lariviere to Grandview of WNY Inc, $33,000.

AMHERST

• 7520 Transit Road, Arcp Rl Portfolio X LLC to L&s Toluca Properties, $4,280,443.

• 115 Galileo, Williamsville Holdings LLC to Arnaud P. Nuzillat; Kelle S. Nuzillat, $875,000.

• 105 Greenaway Road, Jonathan T. Marshall to Peter S. Sullivan, $545,000.

• 87 South Rockingham Way, Irene Paulus; Peter Paulus to Jie Zhuang; Jun Zhuang, $535,000.

• 249 Landings Drive, Gina M. Campagnolo-Smith; Wendell C. Smith to Carly M. Fanton; Fanton Mark T R, $470,000.

• 442 Forestview Drive, Ami J. Lang to Gurwinder Nijjar; Sonia Nijjar, $425,000.

• 242 Northill Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Nancy A. Kacala; Ronald S. Kacala, $421,804.

• 3 Regents Park, Neelam Arora; Satish K. Arora to Michael T. Dascoli; Rachel Romano-Dascoli, $415,000.

• 30 High Court, Elaine S. Brothman to Diane L. Leberer; Joseph P. Leberer, $400,000.

• 116 Timberlane Drive, Michael D&barbara S Sitrin Living Trust 071309 Tr to James Thomas Burns, $363,000.

• 125 Old Orchard Road, Luigina Giammusso; Luigini Giammusso; Salvatore Giammusso; Giammusso Family Trust 103116 Tr to Chanel P. Maddigan; Ryan M. Mura, $352,000.

• 20 Dan Troy Drive, Patricia A. Pembleton; Patricia Pembleton to Gwendolyn E. Gingrich; Jonathan R. Gingrich, $340,000.

• 116 Kingsview Court, Craig R. Deschner; Margorie G. Deschner; Marjorie G. Deschner to Lindsey Ingrassia; Nicholas J. Ingrassia, $337,500.

• 73 Bauman Road, Elizabeth Hodges to Kathleen D. Killian; Kenneth G. Killian, $334,900.

• 15 South Long St., 15 S Long LLC to Vin7 LLC, $295,000.

• 5022 Sheridan Drive, Carl E. Andolina to Kaitlyn L. Archambault; Matthew D. Rygg, $290,000.

• 175 Roycroft Boulevard, Michael Dascoli to Zachary M. Fidurko, $272,500.

• 99 Morgan Parkway, Bonnie Guppenberger; Gary Guppenberger to Constance A. Brown; Lawrence C. Brown, $269,900.

• 299-a Northill Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Maithridevi Rasalingam, $260,610.

• 60 Greenbrier Road, Judith Baron-Stone; Steven Stone to Michael S. Bozworth; Angela E. Mosseau, $249,900.

• 152 Westfield Road, Jeffrey P. Rizzo to David E. Mietlicki; Janet Mietlicki, $247,650.

• 207 Lehn Springs Drive, Eric J. Sonnenberger; Jessica L. Sonnenberger to Christopher A. Dashner; Melissa Marchesi, $247,000.

• 82 Red Oak Drive, Jaime L. Donohue; Jon Donohue to Donald F. Burtless Jr.; Allison E. Suriani, $240,000.

• 140 Breezewood Common, Elaine Zambito; Joseph A. Zambito to Lee G. Miller, $237,000.

• 388 Sprucewood Terrace, Daniel Serure; Ida Jean Serure to Charles W. Rypysc, $229,000.

• 155 Kaymar Drive, Erin Schwegler; Jeffrey Schwegler to Candice A. Mchale; Noah J. Mchale, $229,000.

• 103 Brooklane Drive, Michelle P. Acquisto; Salvatore S. Acquisto to Jason Tamang; Lakpa D. Tamang, $211,000.

• 1001 North French Road, Jesse Steffan to Laura L. Flumerfeldt, $211,000.

• 170 East Maplemere Road, Ralph L. Bacha; Michael Puma to Gary L. Shipe, $200,000.

• 2255 Dodge Road, Marzec Kristina M Wolf; Warfle Suzanne M Wolf; Marie N. Wolf; Sara Jane Wolf; Steven J. Wolf to Matthew James Newman; Sadie Ann Newman, $195,000.

• 26 Coolidge Drive, George H. Kidney to Max C. Elia, $193,000.

• 199 Lehn Springs Drive, Gwendolyn E. Myers to Hamish S. Dalley; Natasha L. Dalley, $192,500.

• 23 Georgian Lane, Frances E. Fortuna to Gary T. Paruta; Jack L. Paruta; Rita V. Paruta; Thomas M. Paruta, $190,000.

• 159 Willow Ridge Drive, Edward J. Delaney Jr.; Nancy M. Delaney to Shawn M. Ward; Valerie J. Ward, $189,900.

• 17 Sudbury Lane, Bryan M. Hoppel; Lisa M. Hoppel to Latoya Luchey, $176,400.

• 838 Edgewater Drive, Hina S. Khan to Chanjit Singh, $169,900.

• 50 Union Common, Doris Whitwell; Doris M. Whitwell to Gail M. Petrie; James H. Petrie, $165,000.

• 20 Dann Rd #k, Darren C. Beaton to Lisanne Forgione, $164,900.

• 135 Frankhauser, Harvey L. Brody to Susan M. Reid; Thomas G. Reid, $163,500.

• 473 Lakewood Parkway, Kenneth Kreuzer; Michael Kreuzer; Michael J. Kreuzer; Norbert Kreuzer; Nancy Repman to Jamie Lynn Freeman; Matthew John Freeman, $161,200.

• 190 Lamont Drive, Susan Diliberto; Susan M. Diliberto to Xinghai Feng; Xiaoyun Yin, $156,000.

• 3950 Bailey Ave., Jodie Cormier; Joshua Cormier to Dewayne Drake, $140,000.

• 65 Guilford Unit 6, Virginia Gnozzo to Janice Zloty, $130,000.

• 3 Apollo Drive, Dana C. Moore to Maureen A. Sherlock, $125,000.

• 48 Hemlock Road, Elizabeth M. Mcgough to Antonino Monti, $97,500.

• 135 Sierra Drive, Ciminelli Muir Woods LLC to Ryan Homes of New York, $88,000.

• 115 Old Lyme Drive, Deborah S. Pawlak to Kirsten D. Owen, $85,000.

• 143 Lynette Lane, Ciminelli Muir Woods LLC to Ryan Homes of New York, $82,330.

• 605 North French Road, Frank L. Ciminelli to Michael Rizzo, $19,800.

ANGOLA

• 75 Miller Drive, Chapman Rebecca L Slater to Audra S. Patterson; Nathan A. Patterson, $151,100.

• 0 La Salle, Nancy M. Snyder; County of Erie to Jonry Industries LLC, $41,000.

AURORA/EAST AURORA

• 7 Creekstone Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Brian K. Brickel; Barbara A. Cregg, $564,657.

• 14 Aurora Mills Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Sharlene Rivera, $489,700.

• 12 Creekstone Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Maura Folaron Revocable Trust 120111 Tr, $476,650.

• 772 Oakwood Ave., Michael Gates; Amy E. Wesolek to Debra L. Struebing; Madeline R. Struebing; John C. Strueling, $424,000.

• 1938 Boies Road, Marrano/marc Equity Corporation to Craig M. Blamowski; Wendy A. Blamowski, $366,928.

• 2081 Boies Road, Joseph V. Parlato Jr. to Courtney A. Okhamvilaysack; Stephen J. Spearman, $295,000.

• 1455 Center St., Dennis Hirschfelt; Nicole Hirschfelt to Amber R. Hoppy; Luke Hoppy, $215,000.

• 270 Buffalo Road, Karen A. Voight; Karen A. Voigt to Matthew B. Oreskovic, $135,300.

• 198 Hamlin Ave., Ellen A. Haskell to Emilie Marso, $85,000.

• 473 Oakwood Ave., Christina Contento; Christopher Contento to Joane C. Ferrino; Joseph Ferrino, $5,500.

BLASDELL

• 200 Lake Ave., Demeo Family Holdings LLC to Toolhub By Artie LLC, $585,000.

• 67 Lake Ave., Presbytery of Western New York to Blasdell Church of Christ Inc, $100,001.

• Vacant land Grafton Ave., Joseph R. Croce; Margherita D. Croce to Joel A. Giambra, $8,700.

BOSTON

• 4690 Edgewood Terr, Linda K. Pollinger; Linda Kay Pollinger; Robert C. Pollinger to Daniel J. Cronmiller, $310,500.

• 5925 Woodlee Court, Brenda L. Basher; Richard R. Basher to Karen A. Green; Robert A. Green, $310,000.

• 6304 Hillcroft Road, Cheryl L. Mitchell; Joseph J. Mitchell to Debbie Reinecke; Paul Reinecke, $220,000.

• 7309 Woodland Drive, Valarie Savali to David Marso; Judy Marso, $220,000.

• 4714 Eckhardt Road, Walter J. Slomka to Daniel Zielinski; Jessica Zielinski, $215,000.

BUFFALO

• 180 Perry St., Seneca Erie Gaming Corporation to Seneca Nation of Indians, $1,335,000.

• 153 Bidwell Pky, Ryan T. Gill; Shaun L. Gill to Vishal Rungta; Katherine M. Williams, $797,500.

• 168 Rivermist Drive, Charles A. Marchese to Macia Anderson; James M. Sheibley, $785,000.

• 3223 Main, Russel Napoli to Nickel City Rental Group II LLC, $700,000.

• 96 Middlesex Road, Christine M. Kent; John H. Kent to Michelle B. Ditondo; Richard P. Ditondo, $565,000.

• 27 Morris Ave., Laura L. Flummerfeldt to Donna N. Rohrbacker; Peter R. Rohrbacker, $460,000.

• 213 West Utica St., Kjz Enterprises LLC to 138 Lexington Ave. LLC, $455,000.

• 1855 Hertel Ave., Hertel LLC to Sarbit&sumit Khasria LLC, $350,000.

• 605 Linwood Ave., Margaret A. Syracuse to Heather E. Jones, $325,000.

• 35 Granger Place, Paul T. Sciarratta to Michael Farr, $325,000.

• 1045 Elmwood Ave., Donald Zinteck Living Trust 111317 Tr to Bfrg Holdings LLC, $325,000.

• 419 Breckenridge St., Pm Property Solutions LLC to Jacqueline I. Padin, $307,000.

• 203 Huntington Ave., David O. Teach to Rebecca L. Sajdak; Ryan Alan Sajdak, $279,000.

• 402 West Delavan Ave., Robert J. Waterhouse to Jenna Johnson, $275,000.

• 483 Crescent, David H. Lesinski Jr. to Chris Hawkins, $255,000.

• 354 Legion North, Hook&ladder Development LLC to Buffalo Brixx LLC, $250,000.

• 849 Delaware Ave Unit 106, Kristen M. Puglisi to Kelly Allard, $242,500.

• 233 North Park Ave., Patricia J. Kaples; Peter E. Kaples to James Dean Ziccarelli, $230,000.

• 633 Fargo Ave., Dag Group LLC to Rebecca L. Cohen, $219,900.

• 373 Linden, Emma Kosikowski to Adam Wigdorski, $215,000.

• 19 Days Park, Bernardino Rodriguez; Santia Rodriguez to Christopher Uba; Michael Uba, $195,000.

• 19 Richfield, Donald E. White to Brent A. Pizzuto, $180,000.

• 178 Lovering Ave., Nickasee A. Fitzpatrick to Real Creative Development LLC, $180,000.

• 396 Taunton Place, Ida C. Tasseff to Andrew G. Klima, $175,000.

• 125 Choate, Thomas M. Powers to Jenna Lynn Kunzman; Ryan William Kunzman, $167,900.

• 240-244 Amherst St., David S. Sperrazzo to Elizabeth M. Marino, $155,000.

• 75 Albemarle, Nina Dedovets; Vladimir Dedovets to Indra Tamang; Shree Tamang, $152,000.

• 64 Mt Vernon Ave., Richard Mazella; Suzana Mazella to Thomas J. Klubek, $144,900.

• 94 Pontiac St., Michelle A. Mazzone to Benjamin J. Hasfurter III, $144,000.

• 132 Harding Road, Daniel A. Brancato; Marcie A. Brancato to Shannon M. Girdlestone, $141,934.

• 393 East St., Talukher Md Shahnur to Chance Mazambi, $130,000.

• 42 Matejko St., Roger L. Sessamen to Diane M. Aquila, $130,000.

• 311 Cumberland Ave., Paul Lesser; Yan Yan Lesser to Robert P. Sciandra, $128,000.

• 101 Leonard St., Syte LLC to Nur Uddin, $120,000.

• 37 Clay, Hillel Goral; Dunedin LLC to Yoshiyuki Kaneko, $110,925.

• 82 Pooley Place, Debra L. Kacalski to Pro Paw; Shuy Poe, $110,000.

• 440 14th St., Avraham David Silberstein to Aung N. Htoo, $105,000.

• 96 Heath St., Christopher M. Stevens to Prasad Mattala, $100,000.

• 234 Rebecca Park, Hertel Mary Ann B; Mary Ann Hertel to Lemuel W. Graham, $98,500.

• 110 Brentwood, Daniel Glushefski to Karen Koerntgen Ira Ben; Robert Koerntgen Ira Ben; Equity Trust Company Cust, $95,000.

• 327 Crowley Ave., James H. Whittingham to Htoo Eh Nayw; Sher K. Paw, $95,000.

• 350 Barnard St., Lisa M. Lusk; Thomas N. Lusk to Amabel Zhang, $95,000.

• 223 Newburgh Ave., M&c Rosie Mae LLC to Jennifer Bickert, $91,000.

• 359 Ogden S, Nancy M. Snyder; County of Erie to Melissa Neal, $90,000.

• 12 Hauf St., Mohammed A. Jaman to Bhuiyan Mohamad A H; Habiba Kamal, $87,000.

• 475 Norfolk, Nairn LLC to Yoshioka Kenji, $82,000.

• 166 Marion St., Randolph W. Rakoczynski to Dexville LLC, $79,000.

• 228 Columbus, Thomas Coyle to Queen City Invest LLC, $75,000.

• 170 Austin, Lobo Holdings LLC to Christopher J. Michaels, $75,000.

• 255 Woodside, Virginia R. Horan to Brian Mccarthy; Thomas P Schuster Ira Ben; Equity Trust Company Cust, $75,000.

• 87 Schreck, Edward Christian to Kandolo C. Andai; Tshikuta T. Tuidika, $75,000.

• 53 Sheffield, 416 Homez Inc to Curtis Mccutcheon, $75,000.

• 135 Stockbridge Ave., Carmen Y. Billups; Edward L. Billups Jr. to Selena Williams, $67,000.

• 102 Roesch Ave., Family Members LLC to 102 Roesch LLC, $64,000.

• 209 Grote, Nancy M. Snyder; County of Erie to Buffalo Renaissance Properties LLC, $62,000.

• 42 Aldrich, Nancy M. Snyder; County of Erie to Nazma Realty LLC, $62,000.

• 74 Rosedale St., Angelina M Sharman Ira Ben; Mountain West Ira Cust; Mountain West Ira Inc Cust to Empire Realty Services Group Inc, $60,000.

• 158 Sheffield Ave., Joseph R. Rickard Jr. to William King, $60,000.

• 86 Colfax, Torriando L. Evans to Abdul Halim, $56,500.

• 297 Gold, Buffalo Brick&mortar LLC to Syed S. Islam; Noor Jahan, $56,000.

• 104 Grote, Barbara A. Catalano to Properties Plus LLC, $55,000.

• 1418 Delavan E, Prime Properties Buffalo Inc to Md Ruhul Amin; Shamsul Arefin, $55,000.

• 83 Pershing, Bennett Enterprises of Buffalo LLC to Shelina B. Ali, $50,000.

• 45 Massachusetts Ave., Diane M. Buchanan; Dianne M. Buchanan; Kathleen E. Buscemi to Lynda Maywalt; Michael Maywalt, $50,000.

• 90 Oconnor, Debra K. Nasca to Robert L. Collins, $50,000.

• 166 Burgard Place, Mohsin Ahmed to Mohammed A. Baki; Rabiul Islam, $50,000.

• 183 Royal, Henry Lloyd to Diaz Yuliana Magaly Salazar; Eugene Williams, $50,000.

• 419 Wohlers, Luz Perdomo to Mohammad Rahman, $50,000.

• 225 Lombard, Dorothy Lewczyk; Nicholas Lewczyk to Sandra Lee Darling, $50,000.

• 32 Jones St., Robert F. Hynes; Zirka A. Hynes to Lucky Brothers Property Management Inc, $45,000.

• 885 Hertel Ave., Kassim A. Saleh to Alqahdi Property Management Inc, $45,000.

• 354 Shirley Ave., Evon Donaldson to Babul Md Aktar; Mst Sharmin Akter, $45,000.

• 548 Fargo Ave., 716 Estates LLC to Nura Mya; Soma Ya Mya, $40,000.

• 392 Fargo, George P. Dennis Jr. to Sergio Aquino, $39,000.

• 141 Grote St., Njcc-Nys Erie County Crf Reo Subsidiary LLC to Jesmin Sultana, $37,000.

• 85 Brownell, Ezre LLC to Tuxedo Housing LLC, $37,000.

• 17 Milburn, Quality Housing LLC to Tuxedo Housing LLC, $37,000.

• 241 Greene St., Bbny Realty LLC to Jimmy Lagares, $37,000.

• 14 Bridgeman, Andrew J. Kiener; Daniel E. Kiener; Lawrence J. Kiener Jr. to Steven C. Zaionz, $35,000.

• 58 Euclid Place, Norman Racki to Renee E. Ovitt; Thomas S. Ovitt, $35,000.

• 159 Thompson, Hemyar M. Fadhel to 159 Thompson LLC, $33,000.

• 64 Sidney, Nancy M. Snyder; County of Erie to Uzair Ahmed, $30,000.

• 88 Frank, Rosemary Mcdonald to Brian M. Cuthbert, $30,000.

• 9 Churchill St., Benedetto Masucci to Jason Naples, $30,000.

• 53 Glor, Nancy M. Snyder; County of Erie to Redbird Properties LLC, $28,000.

• 1001 Ferry E, Nancy M. Snyder; County of Erie to Kamrul Hasan, $27,000.

• 367 Ontario St., Raymone W. Hogue to Ahmed Ataul Kamran, $25,000.

• 375 Carlton St., Muthana Fahd Salem to Mohamed Mougahed F A, $25,000.

• 46 Knoerl, Bambi Makowski to Michael Moran, $24,000.

• 305 Gold St., Mildred Bernsdorf; Mildred C. Bernsdorf; Bernsdorf Norman O Dec to Anthony H. Swiatek, $23,000.

• 137 Shepard, Nancy M. Snyder; County of Erie to Kamrul Hasan, $22,000.

• 1023 Clinton, Richard J. Myszka to Akash Inc, $20,000.

• 831 Woodlawn, Vkm LLC to Alhaj Haque, $18,000.

• 167 Northampton, Buffalo Holdings LLC to Vin7 LLC, $15,000.

• 39 Wood, Liberty Group Enterprises LLC to Vin7 LLC, $15,000.

• 215 Herman St., Vin7 LLC to Nahid Parvez, $15,000.

• 99 Warren, Homestead Land Holdings LLC to Vin7 LLC, $13,000.

• 39 Bennett Village Terrace, Bennett Enterprises of Buffalo LLC to Buffalo Management Inc, $10,000.

• 215 Herman, Williamsville Properties Holdings LLC to Vin7 LLC, $10,000.

• 36 Strauss, Williamsville Properties Holdings LLC to Vin7 LLC, $10,000.

• 42 Wilson, Gloucester Land Holdings LLC to Vin7 LLC, $10,000.

• 36 Strauss St., Vin7 LLC to Amir H. Dhaly, $7,000.

CHEEKTOWAGA

• 3366 Walden Ave., 3366 Walden LLC to Emily Anne Properties LLC, $8,350,000.

• 340 Nagel Drive, 340/350 Nagel Drive LLC to Fk Development LLC, $1,600,000.

• 112 Lee St., Jeffrey R. Martin to Joshua P. Detlef; Rebecca Detlef, $193,500.

• 63 Constance Lane, Michael E. Carney to Kathleen A. Accurso; Robert D. Accurso, $185,000.

• 15 Bink St., Joel R. Greenauer to Seyar Mohamad I Mohammad, $180,000.

• 291 Ellen Drive, Thomas P. Ferrino; Cynthia M. Syracuse to Nicholas M. Chonka; Sarah A. Chonka, $179,000.

• 27 Marie Ave., Douglas A. Pearce; Lori A. Pearce to Vinicius Fernandes Moura, $170,980.

• 65 South Creek Drive, Daniel A. Buczynski; Daniel R. Buczynski; Dorothy T. Buczynski to Michael Cross; Ashley Sugg, $160,000.

• 22 Princess Drive, Justin K. Zubricky to Britton E. Windingland; Erik D. Windingland, $155,600.

• 246 Evane Drive, Jason R. Rice to Mariah Hahn; Tyler Hoffhines, $153,000.

• 475 Walton, Timothy J. Kane; Timothy J. Kane Jr.; Timothy J. Kane Sr.; Lisa M. Liebow to David J. Trapasso II; Jessica M. Trapasso, $150,500.

• 36 Marie Ave., Daniel T. Zielinski to Joshua Bulera, $150,000.

• 79 Jane Drive, Jason Mang to Nicholas Joshua Jarvis, $150,000.

• 81 Concord Place, Lc Strategic Holdings LLC to Masud Kaysar; Sunia Samia; Suwel Md Kaisar M, $148,000.

• 201 Commodore Terrace, S&d Holdings of WNY LLC to Christopher J. Stilwell; Sandra M. Stilwell, $147,500.

• 35 George Urban Boulevard, Darlene J. Aymerich to Amanda Dierdorf; Justin Dierdorf, $146,500.

• 34 Garden Road, Elizabeth Caito; Salvatore Larusso; Ann Marie Mosner to Arnold S. Kacalski; Debra L. Kacalski, $146,000.

• 189 Maryvale Drive, Aaron White; Sara Ms White to Katlyn Heide; William Heide, $145,000.

• 640 Mount Vernon Road, Thomas J. Driscoll to Veronica Vincent, $145,000.

• 158 Briarcliff Road, Kelly A. Zimmerman; Stephen A. Zimmerman to Thomas J. Driscoll, $145,000.

• 94 Grand Boulevard, Christopher C. Jewett to Catherine L. Hickey, $144,000.

• 41 Woodcliffe Terrace, Marjorie Meissner; Paul Meissner; Kathleen Ryan to Jethel Angelic Parker, $143,100.

• 93 Danbury Drive, Brianna Cochrane; Brianna G. Steel to Andre B. Cherrier; Kathryn M. Dubrey, $142,000.

• 86 Tyler St., Thomas W. Paradowski Sr.; Tonnie K. Paradowski to Carlton N. Brock III; Grace Brock, $140,000.

• 17 Dennis Lane, Fallsconnection Holdings LLC; Lmb Capital Inc to Cassaundra Ferguson; Andrew Michael Napierski, $137,000.

• 202 Meadowbrook Parkway, Eugene A. Rudzinski to Miguel Felizola Torres, $136,900.

• 72 Canisius Court, Debra A. Barthin; David M. Szostak to Stephen J. Grieco; Tricia M. Grieco, $134,000.

• 247 Bryant St., Dawn M. Pastor to Alexander W. Olijar; Olijar Bethany Marie Watt, $133,790.

• 131 Patricia Lane, Donna Cooke; David Lacki; James J. Lacki to Kenneth R. Chislett; Susan M. Chislett, $132,500.

• 59 Homeworth Parkway, Justin R. Hopkins to Ahmed N. Mullick; Yasmin A. Mullick, $132,000.

• 146 Woodell Ave., Mable T. Sumpter to Ayesha S. Rudolph; Sheana Rudolph, $131,000.

• 1 Garden Road, Seggio Properties LLC to Cynthia Murphy, $131,000.

• 83 Canisius Court, Lauren K. Kennuth; Thomas G. Kennuth to Stephen Bennett, $129,000.

• 13 Isabelle Road, Mary Kate Desiderio; Russell A. Desiderio to Thomas Longenecker, $128,750.

• 123 Wallace Ave., Elizabeth M. Potozniak to Kristen Rodriguez; Orville Rodriguez, $125,000.

• 132 Cornell Drive, Jacqueline M. Konsek to George A. Rock IV, $125,000.

• 156 Crocker St., Daniel R. Hanna to Katarzyna Niedzwiedz, $123,000.

• 293 Argus Drive, Paul Bruce to Debra Hodakowski, $120,500.

• 48 Beechwood Place, Walter Futyma to Krystina Pecoraro, $119,490.

• 9 Paradise Court, Ace Homes NY LLC to Brandon Edwards; Kelly Edwards, $118,000.

• 64 Mcnaughton Ave., Justin C. Piazza; Kyle J. Wilson to Sharita L. Wideman, $116,660.

• 250 Curtiss St., Kevin Odonnell to Jacob R. Plew, $116,500.

• 25 Lehigh St., Debra J. Kiera; Marsha A. Malicki; Chester E. Napierala to Marsha J. Caughill; Timothy D. Caughill, $112,000.

• 303 Cherokee Drive, Donna M. Owen to Lauren Jackson; Teena Marie Jones, $106,000.

• 217 Gates St., George M. Keller; Jane M. Keller to Kelly Lynne Candino, $102,000.

• 40 Yvonne Ave., Susan Karalus; Henry F. Smielecki to Unisource Realty LLC, $94,000.

• 53 Hoerner Ave., Frank G. Cook Jr. to Nephtaly Canales, $93,500.

• 23 Ellwood Place, Michael L. Kope to Julio J. Bottini, $91,670.

• 150 Clover Place, Carlita J. Rusinski to Eye On Design Homes Inc, $90,000.

• 3456 Walden Ave., Barbara J. Stanton to Michael J. Kashdin, $87,500.

• 51 Dubonnet Drive, Barbara Walter; Joseph Walter to Kenneth P. Jarmusz; Monica Jarmusz, $87,000.

• 110 Shanley St., Eugenia C. Tworek to Jennifer Ruth, $86,500.

• 110 Brentwood Drive, Nancy M. Snyder; County of Erie to Daniel Glushefski, $82,000.

• 237 Lackawanna Ave., Andrew F. Slawiak; Christine H. Slawiak to Nahid Afroz; Mohammed Ku Siddiqui, $77,500.

• 64 Saint James St., Joanne Hunter to Jonathan W. Coogan, $75,000.

• 105 East End Ave., James F. Beathley; James F. Beathly to Lowville Enterprises LLC, $74,900.

• 80 Reo, Nancy M. Snyder; County of Erie to Khursheda Islam, $53,000.

• 750 Beach, John&betty Goodlander Family Trust Tr to Thomas W. Beers, $38,000.

CLARENCE

• 5335 Holly Glen Court, Forbes Capretto Homes; Forbes Homes Inc dba to Debra R. Amedio; Joseph Amedio, $676,586.

• 5350 Holly Glen Court, Forbes Capretto Homes; Forbes Homes Inc dba to Margaret E. Silverstein; Timothy J. Silverstein, $582,349.

• 8165 Golden Oak Circle, Nancy A. Kacala; Ronald S. Kacala; Michelle M. Martens to Jinping Zeng; Jin Zhang, $425,000.

• 5650 Martha’s Vineyard, Melissa Lin Jones to James Truax; Sarah Truax, $409,900.

• 5245 Goodrich Road, Cecelia M. Raine; Eric Raine to Kenneth J. Seibert; Rachel E. Seibert, $360,000.

• 4261 Trailing Drive, Michael J. Plyter to Alex Difrancisco; Lisa Difrancisco, $294,900.

• 5065 Clearview Drive, Michael F. Reil to Stephanie A. Pfentner, $290,000.

• 4245 Shimerville Road, Kenneth J. Seibert to John Harries; Angela Kuennen, $260,000.

• 5150 Bank St., Kathleen A. Accurso; Robert D. Accurso to Olga Mendelevich; Simon Mendelevich, $248,000.

• 4717 Stone Oak Lane, Stonewall Properties LLC to Burgher Realty Group LLC, $135,000.

COLDEN

• 10952 Holland Glenwood Road, Bernard Mahoney; Patricia Mahoney to Bradley S. Cimino; Tiffany L. Cimino, $250,000.

• Vacant land Holland Glen Road, William S. Lisk to Jill Macswan; Jon Macswan, $109,000.

• Vacant land Center St Lot #3, George H. Bancroft III to Matthew Waltos, $28,500.

COLLINS

• 8415 Knapp Road, Luke M. Hoppy; Amber R. Kmitch to Todd L. Prokop, $155,000.

• 2974 Route 39, De Vore Ronald G; Beverly A. Devore; Beverly Ann Devore; Beverly Devore; Ronald G. Devore; Joseph Terranova to M&t Bank, $43,257.

CONCORD

• 8940 Middle, Scott D. Benkelman to Joshua L. Benkelman; Samie Jo Benkelman, $133,000.

EDEN

• 8260 East Eden Road, Brenda L. Battleson; Larry N. White to William Thomas Zak, $280,000.

• 4284 Mary Drive, Louis J. Solomon to Kyle E. Smith; Sara A. Smith, $252,000.

• 8161 Winkelman Road, Dorothy F. Bauer to Wayne G. Wierzba, $180,000.

ELMA

• 2110 Bullis Road, William V. Malican to Daniel Brancato, $194,000.

• 1671 Bullis Road, Christopher B. Nowak to Rebecca M. Geisel, $187,000.

EVANS

• 6889 Erie Road, Tbg Alabama LLC; Broadway Group LLC dba to Romar WNY Properties LLC, $1,851,612.

• 424 Lakeside Ave., Dax Brady-Sheehan to Patricia A. Jeffries, $501,350.

• 7122 Eden Town Line Road, Samantha M. Fudella to Charles Gardner; Denise Gardner, $175,000.

• 1237 Pontiac Road, Mary Pratt to Christina Jenkins; Christopher L. Jenkins; Candy C. Rix, $165,000.

• 710 Bennett Road, Jean C. Cosenza to Brock A. Sandridge, $158,000.

• 2039 Shadagee Road, Francis D. Nellist Jr. to Charles J. Haselden; Katelin R. Haselden, $130,100.

• 9623 Southwestern Boulevard, Dolores A. Nottis to Kevin D. Odonnell, $124,000.

• 6527 Schuyler Drive, Anna G. King; Lawrence L. King to Sheila R. Bittner, $105,000.

• 1897 South Creek Road, Alyssa R. Steward; Justin M. Steward to William M. Balisteri, $96,000.

• 1257 Peppertree Drive, Edward A. Bajer Jr. to Ray Mohon, $93,000.

• 145 Delevan Ave., Nancy M. Snyder; County of Erie to Lmb Capital Inc, $40,000.

• Vacant land Roat Drive, Stephen K. Garvin; Tamara K. Garvin to James Decarlo; Victoria Decarlo, $33,000.

• 130 North Lane, Stephanie Leah Davidson; Tonya Katherine Davidson; Gorgios Rafailidis to Neu Joel Francis Jr, $15,000.

• 1559 Sturgeon Point Road, David Mann to Michael F. Mather; Robert Prost; William Prost, $12,000.

GRAND ISLAND

• 279 North Lane, David Acosta; Sylvia Acosta to Haley Tower; Matthew Tower, $394,900.

• 1551 Whitehaven, Jeffrey S. Ware to Andrew J. Tucker; Sara Elizabeth Tucker, $265,000.

• 2279 Long Road, Jean M Brennan Living Trust 020412 Tr to Lori A. Cribbs, $160,000.

• 1758 Bedell Road, Danielle Pruitt to Michael Sendlbeck, $120,000.

• 3056 East River Road, John F. Carr; Sandra R. Carr to Diane E. Wilson; Merle G. Wilson, $110,000.

• 79 Blackmon Road, Ella Abate; Mario A. Abate to Mark Abate, $90,000.

HAMBURG

• 3359 Cedar Valley Way, Forbes Homes Inc to Katherine M. Agliata; Michael C. Agliata, $561,875.

• 4535 Hidden Hollow Road, Marie Sorrentino; Marie J. Sorrentino; Vincent Sorrentino; Vincent J. Sorrentino to Carol Depew; Steven A. Depew, $420,000.

• 4979 Waterford Lane, Waterford Pines Community LLC to James S. Mccausland; Sheila A. Mccausland, $340,000.

• 3358 Cedar Valley Way, Forbes Homes Inc to Kathleen M. Pack; Michael T. Pack, $334,900.

• 5527 Pebble Beach Drive, Wrap Cynthia J C; Wrap J. Glennon to Weichert Workforce Mobility Inc, $325,000.

• 5527 Pebble Beach Drive, Weichert Workforce Mobility Inc to Karen Lanham; Scott J. Lanham, $325,000.

• 4008 Connors Way, Cathrine P. Casacci to Michael Bachowski, $319,900.

• 5433 Country Club Lane, Bruce F. Benson; Jeanette Benson; Jeanette L. Benson to Allison Convissar, $282,000.

• 2277 Agassiz Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Felicia M. Irvine; Irvine Lucas W P, $277,831.

• 8 Scooter Lane, Marvin J. Stallworth to Lisa Gavin; Demone Smart, $245,000.

• 11 Scooter Lane, Laura L. Grabecki to Sheila T. Leitten, $230,000.

• 3440 Alsace Place, Chad C. Geer to Patricia B. Shanahan; John W. Walker Jr., $230,000.

• 121 Foxcroft Drive, Michael T. Bachowski to David Mclhinney; Kristen Mclhinney, $220,000.

• 4260 East Allen St., Louis R. Guadagno; Peter Guadagno to Patrick Daniel Tarnowski, $217,500.

• 4247 Mistymeadow Lane, Daniel J. Cronmiller to Joseph Siniscalco, $205,000.

• 5083 College St., Linda H. Lawandus to Jonathan R. Zarnikau, $164,000.

• 3390 Lakeview Road, Jeffrey L. Feifel to Karen Mcfarland; Riley Mcfarland, $159,000.

• 3973 Monroe Ave., Kyle E. Smith to Hughes Celestial Jewel E; Daniel P. Hughes, $157,000.

• 5919 Dover Road, Judy Wicher; Judy M. Wicher to Jordan C. Darstein; Maria C. Grasso, $148,000.

• 4623 Morgan Parkway, James T. Bucki; Ronald J. Bucki to Raymond Hunt, $147,300.

• 3779 Lynn Drive, Karen A. Adams; Randy P. Adams to Chad M. Adams, $146,500.

• 4871 Mt Vernon Boulevard, Shawn Perry to Jeffrey T. Ballou, $145,000.

• 2059 Lakeview Road, Nancy M. Snyder; County of Erie to Maria Blaszkowiak, $49,000.

• 49 Allie Lane, Country Meadows Associates to Ryan Homes of New York, $48,000.

• Vacant land North Creek Road, Nancy M. Snyder; County of Erie to Keith Bednarz; Scott E. Nurmi, $25,000.

• Vacant land Willet Road, Gregory Cichon to Emmski Development Corporation, $10,000.

HOLLAND

• 9393 South Wind Circle, Donna R. Caddell; John P. Caddell to Brittany Schueler; Daniel J. Schueler, $214,000.

• 13300 Parker Road, Kathleen M. Schaffer; Paul H. Schaffer to Norman S. Peters, $180,000.

• 101 North Main St., David A. Marso; Judy Ann Marso to Matthew Bailey; Nickole Bailey, $169,900.

• Vacant land Sanders Hill Road, Vista View Farm Realty LLC to 2 Brix LLC, $132,371.

LACKAWANNA

• 270 Martin Road, Dorothy Ann Polanski; Norman L. Polanski Jr.; Paul N. Polanski to Tamanna Rafique, $164,000.

• 48 Kirby Ave., Mark Steven Reed; Suzanne Reed to Tyler M. Liberto, $127,000.

• 142 Center St., Rebecca L. Sireida to Leinstar Holdings LLC, $120,000.

• 49 Nelson Place, Abigail Beltran to Abigail Beltran; Ivan Beltran Vilcapuma, $90,000.

• 105 Center St., Lmr Capital LLC to Peninsula Wholesale Holdings Corporation, $35,000.

• 24 Roland, City of Lackawanna to Bennett Enterprise of Buffalo LLC, $31,000.

LANCASTER

• 643 Pleasant View Drive, Jennifer D. Blaszak; Waldermar Blaszak to Ashley Blecha; Jeremy Blecha, $625,000.

• 135 Avian Way, Marrano/marc Equity Corporation to David L. Czuprynski; Donna M. Czuprynski, $434,318.

• 77 Avian Way, Craig M. Blamowski; Wendy A. Blamowski to Marybeth Disanza; Craig M. Ferris, $341,000.

• 5 Tranquility Trail, Ashley A. Blecha; Jeremy D. Blecha to Amandeep Singh, $329,900.

• 48 Middlebury Lane, Erin M. Malik; Kenneth E. Malik to Nicholas Ponichtera; Rachael Ponichtera, $312,500.

• 100 Michaels Walk, Stephanie Partyka; Stephanie H. Partyka to Roger D. Pobanz; Wendy A. Pobanz, $245,000.

• 37 School St., Corrie A. Roeser to Alexandra B. Spina; Daniel C. Spina, $205,000.

• 67 Erie St., James P. Stewart to Jason T. Barabasz; Kelli M. Barabasz, $185,000.

• 534 Aurora St., Deborah Faso; Mark Gacek; Jacqueline Meyers; Jacqueline Schifferle; Denise Walczak to Daniel J. Sweeney, $175,000.

• 83 1st Ave., Kristen L. Sadowski to Taras Bukovskyy, $133,500.

• 182 Iroquois Ave., Diane F. Yakich; Diane Francis Yakich to Susan Marie Dubois; Jason Andrew Wagner, $120,000.

• 12 Martha Drive, Sonic Next LLC to Paul Bruce, $118,000.

• 548 Pavement Road, Essex Homes of Western New York Inc; Essex Homes of WNY Inc to Lauren Barbati; Nicholas Favata, $71,000.

NEWSTEAD

• 6883 Cedar St., Steven M. Bedford to Mary L. Reil; Michael F. Reil, $575,000.

• 13008 Main Road, Charles D. Mcconnaughey Jr. to Bedfords Greenhouse Inc, $250,000.

• 11221 Stage Road, Gerald F. Summe; Joan M. Summe to Brenda L. Wroblewski, $195,000.

• Vacant land Main Road, Farm Credit East Aca to Courtyards At Main St. LLC, $181,100.

• Vacant land Crittenden Road, Farm Credit East Aca to Town of Newstead, $119,566.

NORTH COLLINS

• Vacant land Langford Road, Susan D. Alessi to Brittni Lee Bender; Nickolas J. Bender, $17,500.

ORCHARD PARK

• 5471 Chestnut Ridge Road, Gina A. Lukaszewski; Marc G. Lukaszewski; Gina A. Lukazewski to Sinatra Andre Joseph II; Jennifer Lynn Sinatra, $570,000.

• 23 Edgewater Drive, Brenda J. Joyce; James M. Joyce to Timothy R. Weber; Volha Weber, $387,500.

• 75 Independence Drive, Richard S. Adamski to Jerald M. Canny; Tracey A. Canny, $312,500.

• 129 South Lane, Eileen M. Bogner; Michael J. Bogner to Andrew A. Schlenker; Lisa A. Schlenker, $285,000.

• 41 Candy Lane, Michael Webster Jr.; Sarah Webster to Rebecca Mergenhagen, $279,900.

• 4990 Ellicott Road, Joseph A. Colosante Sr.; Karen Colosante to Chryniewicz John Joseph Jr; Chelsie Crawford, $242,500.

• 66 Vistula Ave., Jonathon Diati to Raquel Alvarez; Steven M. Lawson, $171,500.

SARDINIA

• 10850 Domes Road, Marlene Luther; Marlene Spaulding; Revocable Living Trust of Ronda L Boucher-2018 Tr to Michael T. Goldbach; Terra L. Goldbach, $225,000.

CITY OF TONAWANDA

• 59 Harvington Road, Jessica A. Costantino; Edward A. Smolinski to Erin E. Southwell; Jonathon-Tyler R. Southwell, $146,250.

• 37 Kibler Drive, Denise M. Allison to Jennifer Kramer; Michael P. Kramer, $145,000.

• 343 Adam St., Deborah L. Jaeger to Jolee Chiu; Rick Chiu, $145,000.

• 31 Sutley Court, Lauren Culp to Alexander E. Neutz, $140,000.

• 63 Frederick Road, Russell D. Carere to Connor J. Barton, $134,800.

• 30 Glenwood Ave., Barbara A. Brumfield; Richard E. Brumfield to Marilyn Sinatra; Thomas R. Sinatra, $26,032.

TONAWANDA

• 1195 Colvin Boulevard, 1195 Colvin LLC to 1195 Colvin Ave. LLC, $295,000.

• 307 Delaware Road, Sandra P. Nelson; Timothy M. Nelson to David Mang; Maureen Oconnor, $280,000.

• 365 Argonne Drive, Barbara A. Hanavan; Francis V. Hanavan III to Gregory T. Measer; Katherine Measer, $240,000.

• 295 Louvaine Drive, Daniel P. Campagna; Donna J. Campagna to Mary Canty, $239,000.

• 71 Mayfair Lane, Abbiegail J. Meyers; Howard A. Meyers Jr. to Jose A. Gonzalez; Shadia Gonzalez, $195,000.

• 715 Colvin Boulevard, Chantel Cooper; Chantel E. Cooper; Sheldon W. Cooper to Sharon J. Anastas, $195,000.

• 132 Lyndale Ave., Brian P. Garvey to Jeffery M. Lavin, $193,000.

• 307 Wrexham Ct N, Michael Fite to Margaret A. Syracuse, $190,000.

• 131 Green Tree Road, Jay T. Matthews to Anthony Voell; Paula Voell, $183,000.

• 867 Woodstock Ave., Therese M. Reinagel; Thomas H. Reinagel to Timothy D. Evans; Winajati Evans, $179,900.

• 70 June Road, Daniel J. Hagen to Melissa Dietz-Schall; Eric Schall, $167,550.

• 24 Brookville Drive, Nancy H. Brady to Mario Avarello, $165,000.

• 199 Wabash, James Downing; Nancy M. Downing to Dean Sheldon Thompson; Marissa Calie Thompson, $164,000.

• 50 Woodmere Drive, Kae C. Lockwood to Tara L. Radkiewicz, $160,100.

• 86 Bonnett Ave., Paul J. Clough; Rosa M. Clough to Cartus Financial Corporation, $160,000.

• 86 Bonnett Ave., Cartus Financial Corporation to Stephanie A. Birkemeier, $160,000.

• 68 Nicholas Drive, Jeffrey D. Berdzik; Donna M. Lesniewski to Nicole E. Sandretto, $158,500.

• 178 West Girard Boulevard, Roger T. Korsh; Roger Theodore Korsh to Ryan S. Moskal; Lindsey G. Simons, $157,000.

• 1478 Ellicott Creek Road, Danyelle N. Cassick; Steven R. Cassick; Danyelle N. Leclair to Russell D. Carere, $156,000.

• 129 Lindwood Ave., Michael P. Kramer to Brittany P. Workman, $154,900.

• 55 Commodore Ave., Unisource Realty LLC to Benjamin Carella, $153,000.

• 87 Glenhurst Road, Mary Sandone to 87 Glenhurst Road LLC, $152,000.

• 1078 Parker Boulevard, Cecelia Komorowski to Denise J. Dunn; James M. Dunn, $151,000.

• 73 Moulton Ave., Charles D. Labarber to Brian K. Heckeler; Hope M. Heckeler, $150,000.

• 765 Colvin Boulevard, Christa Atkin; David A. Licht to Eileen M. Hagerty, $148,500.

• 378 Mckinley Ave., Mohammed Kassem; Renee Kassem to Gregory J. Bryne; Kyle Z. Pasquariello, $147,200.

• 117 Moulton Ave., Joan M. Burger to Michael T. Battaglia, $147,123.

• 34 Pullman Ave., Daniel J. Gugliuzza; Diane J. Gugliuzza to Fatema M. Zaman; Sheikh M. Zaman, $142,000.

• 48 Pilgrim Road, Catherine G. Brodfuehrer to Nancy A. Chojecki, $140,000.

• 306 Wilmington Ave., Thelma Ruth Mogensen; William Svend Mogensen to Kathleen M. Kendzierski; Shawn M. Rance, $138,000.

• 22-28 Thoreau Court, Texas Tralee LLC to Jennifer Malke, $135,000.

• 17 Henderson Ave., Diane Helsel; Diane L. Helsel; Edward Yagger to Ethan P. Duffy, $129,900.

• 116 Canterbury Lane, Joseph W. Kowalewski to Andrea Marie Harrington; Harrington Mark Anthony Jr, $125,000.

• 369 Faraday Road, Linda M. Catanzaro to Cheryl Bubar; Kerri Bubar, $123,000.

• 275 Koenig Road, After It LLC; Lc Strategic Realty LLC to Adaia M. Wheeler, $114,000.

• 2-6 Tarkington Court, Linda Canazzi Ira Ben; Pensco Trust Company Cust to Masayoshi Fujiwara, $113,000.

• 50 Wenonah Terrace, Alexander M. Santos; Cathy Est Smiljanich; Peter Vasilion to 6831 Seneca St. LLC, $106,000.

• 772 Brighton Road, Anne F. Simon to Michael J. Glieco, $105,000.

• 397 Cleveland Drive, Timothy Pantano to Paul Tagliarino, $78,000.

• 110 Glenhurst Road, Holly S. Mcneil to Joseph G. Lucas; Jenny T. Phan, $50,000.

• 315 East Park, 716 Estates LLC to Real Creative Development LLC, $41,153.

• 220 Yorkshire Road, Allpro Service Inc to Patricia Hambridge; Richard Hambridge, $27,000.

• 2415 Sheridan Drive, Nancy M. Snyder; County of Erie to WNY Property Holdings LLC, $25,000.

WALES

• 5412 East Creek Road, Odinsway LLC to Kristi L. Kopp; Terrence A. Kopp, $400,000.

WEST SENECA

• 250 Laurelton Drive, Mathilda Hill; Robert M. Hill to Lisa Dixon; Matthew Dixon, $218,000.

• 31 Nancycrest Lane, Concetta Cappello 2018 Family Trust 121418 Tr to Jessica L. Diati; Jonathon Diati, $180,000.

• 100 Almont Ave., Carlos R. Martinez to Christine Brant; Robert Brant, $157,000.

• 167 Pellman Place, Lisa M. Campbell; Matthew E. Dixon to Angela F. Simar; Joshua R. Simar, $145,000.

• 184 Dover Drive, David M. Goodness Jr. to Barbara Vroman; Kathryn Vroman, $112,500.

• 231 Boncroft Drive, Joseph J. Kick; Mary Ann Kick to Andrew J. Gossel, $110,000.

• 33 Burch Ave., Bambi Makowski; Dennis Makowski; Raymond W. Walter to Fannie Mae, $107,555.

• 33 Burch Ave., Fannie Mae to Nahomi Navarro Agosto, $40,100.