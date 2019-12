ROSAMILIA, Thomas M.

ROSAMILIA - Thomas M. November 12, 2019. Beloved son of the late Dr. Gerald G. and Nancy J. (nee Sheehan) Rosamilia; dear brother of Donna R. (David) Ortolani and Daniel C. (Paul Fressola) Rosamilia; survived by many loving nieces and nephews. Funeral Services private. Condolences at www.denglerrobertspernafuneral.com