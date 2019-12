Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Oct. 18.

AKRON

• 14 Bloomingdale, John A. Nyquist; Kathy U. Nyquist to Justin M. Rooney; Sarah A. Rooney, $240,000.

• 6 Indianola Ave., James Bower; James F. Bower Jr.; Lori Bower; Lorie M. Bower to Collazo Nelson R Maldonado; Kristy A. Maldonado, $164,305.

AMHERST

• 17 Beresford Court, Hamshire Partners LLC to Shatkin Land Development Company LLC, $1,460,000.

• 144 Crosby Boulevard, Jane D. Corbelli; John C. Corbelli to Donald Panepinto, $415,000.

• 123 Lamarck Drive, Sherry L. Martin to Ellen Grant; Thomas Teaman, $395,400.

• 25 Caraway Court, Christine Convey to Faye D. Higgins; Peter T. Higgins, $324,500.

• 94 Surrey Run, Lynn Millane; Marilyn R. Millane to Brent T. Boeing; Jeanette Adams Boeing, $315,000.

• 98 Foxpoint West, Ann Marie Malachowski; Ronald A. Malachowski to Ismael Ghanbarzadeh; Zakeriya Ghanbarzadeh; Marziya Hayderi, $284,500.

• 203 Audubon Drive, Claire B. Marrone; Paul Marrone to Michael Georger, $268,000.

• 72 Andover Lane, Harold O. Douglass; Sandra M. Douglass to Heather Nicole Schultz; Jonathan Peter Schultz, $265,000.

• 71 Berwick Lane, Trisha Baldi to Hareeshbabu Devareddy; Preethi Kolluru Ramanaiah, $263,000.

• 90 Mapleleaf Drive, Sean A. Murphy to David W. James; Megan Michelle James, $258,500.

• 132 Cranburne Lane, Robert W. Szmara; Wendy S. Szmara to Gregory A. Setter, $257,500.

• 24 Robinhill Drive, Quick Kyle William Clark; Quick Kyle William Clerk to William Rank; Kristina Sykes, $254,900.

• 389 Fruitwood Terrace, Colleen M. Villalta; Enzio G. Villalta to Carla Rita Reeves; Joseph Charles Reeves, $250,250.

• 227 Hunters Lane, Diane M. Harrington; Timothy F. Harrington to Peter J. Donnelly Jr.; Danielle A. Kirchner, $250,000.

• 66 Georgian Lane, Loretta Cardarelli Stalker to Faranack Nader Benz; Nader D. Nader, $242,000.

• 143 North Brier Road, Donald E. Oldham to Katherine Damico; Christopher Dulmus, $237,000.

• 75 East Royal Parkway, Kenneth K. Kohl; Mary C. Kohl to Bridget Lukomski; Daniel Lukomski, $232,000.

• 77 Wickham Drive, Guishen He; Huayi Huang to Nicholas Stella, $230,000.

• 6 Village Gate Court, Diane Symons; Gerald Symons to Laurence R. Boxer; Linda S. Boxer, $227,400.

• 235 Heim Road, Margaret E. Riemer; Mark D. Riemer to Shannon Reeves, $206,000.

• 304 Fruitwood Terrace, Lc Strategic Realty LLC to Matthew Riggi, $200,000.

• 38 Melrose Road, Michael J. Longo to Jacqueline Walters; Thomas J. Walters, $185,000.

• 142 Clearfield Drive, Michael Ranallo to Michelle M. Giambra, $183,000.

• 474 Maynard Drive, Patrick Mcnamara to Bhagat Biswa; Keval Biswa, $179,900.

• 6176 Sheridan, Ralph Dailey to Erin E. Johnson; Elizabeth S. Randall, $174,000.

• 257 Ivyhurst Circle, Bangard Susan P Agt; Rj Rcr Friedman to Barbara J. Krull; Curtis D. Krull, $173,000.

• 930 G Hopkins Road, George S. Vouros Sr.; Katherine Vouros to Michael Longo, $165,000.

• 240 Treehaven Road, Brian L. Simmons; Randa R. Simmons to Kassandra Robinson, $155,000.

• 10236 Transit Road, 10236 Transit Road LLC to Roberto Picone, $150,000.

• 355 South Cayuga Unit C, Norma M. Hartzell to Gretchen Lussier, $140,000.

• 11 Beacon Park Unit G, Gary M. Glowish; Paula A. Glowish to Kara Popa; Louis Popa, $129,500.

• 8 Stoneledge Court, Christopher J. Abato to Ka Jefferson LLC, $120,000.

• 150 South Union Rd #115, Thomas J. Chiarmonte III to Debra D. Daniels, $120,000.

• 136 Park Drive, Beth R. Delano to Daniel O. Delano; Donna M. Kerr, $116,500.

• 1250c Youngs Road, Leonard Baran to Courtney R. Agius, $100,000.

• 4607 Chestnut Ridge Road, Allen J. Marzolf; Ida A. Marzolf to Olivia R. Zureck, $90,000.

AURORA/EAST AURORA

• 845 Chestnut Hill Road, Howard L. Stoll III; Theresa J. Stoll to Brian Cappellino; Rachel Cappellino, $709,000.

• 522 South St., Edward S. Farrar; Sharon Lee Farrar to Mary E. Snyder, $169,000.

BLASDELL

• 79 Marlowe Ave., Amanda M. Hess; Amanda M. Tender; Daniel M. Tender to Clifford Mcrorie II; Seth Shier, $164,500.

• 3839 South Park Ave., Colleen J. Roberts; Kathleen L. Tabak to Gray Stone Builders LLC, $65,000.

BOSTON

• 7617 Boston Colden, John R. Lerczak; Kathleen Mcdonnell to Erika L. Hensley; Michael S. Hensley, $520,000.

• 7261 Woodland Drive, William D. Kleis; Amy Kleis Pregmon to Thomas P. Sullivan, $235,000.

• 7281 Woodland Drive, David J. Wahler; Kathleen M. Wahler to Corinne Masullo; Victor Masullo, $150,000.

• 9220 State Road, John D. Warren; Judith M. Warren to Greiser Properties LLC, $40,000.

BRANT

• Vacant land Milestrip Road, Angelo F. Fasso Jr. to Jason A. Oliver, $11,500.

BUFFALO

• 2136 Main, 2136 Main LLC to Gold Wynn Campion LLC, $1,900,000.

• 24 Tudor Place, Ann Duffy Bellows to John L. Hurley III; Kathleen Marie Hurley, $1,250,000.

• 41 Penhurst Park, Laurence A. Levite; Laurence Allen Levite; Sharon C. Levite to Olga Krigel; Ashvin K. Tadakamalla, $904,000.

• 11 Middlesex, Sabeth I. Siddique to Eric C. Hawes; Jessica L. Hawes, $750,000.

• 67 Cleveland Ave., John L. Hurley III; Hurley John Lee III; Kathleen M. Hurley; Kathleen Marie Hurley to David Dormandy Jr.; Daniela F. Garofalo, $700,000.

• 163 Park St., Barbara E. Timlin; James J. Timlin to Jeffrey Chamberlain; Kristie L. Chamberlain, $589,000.

• 39 Richmond, Kevin M. Curran to Joseph M. Less; Sandra C. Less, $420,000.

• 291 Huntington, Cheryl L. Raczyk; Nicholas A. Raczyk to Nicole Baugh; Svein Hagen, $371,500.

• 255 West Utica St., West Buffalo Apartment Group LLC to 255 W Utica 14222 LLC, $345,000.

• 719 Delavan West, Larry Pettit to Carmen Alexander Vacco; Connor Mcilroy Vacco, $325,000.

• 62-64 Trinity Place, Chad Bevier to 147 West Tupper LLC, $320,000.

• 19 Traymore St., Carmella Campanella; Gaetana Campanella; Gaetanea Campanella; Maria Campanella to Mark Batorski; Miranda R. Labedz, $277,500.

• 40 Berkley Place, Thomas F. Fanning Jr. to Lise K. Hernandez; Marcelino Hernandez, $275,000.

• 158 Lovering, Diane M. Worral; Eric M. Worral; Kevin L. Worral to Michael R. Faracca, $270,000.

• 174 Avery, Michael S. Evancho to Brittany A. Sanvidge, $245,000.

• 372 Parkdale Ave., Joseph Torriere to Buffalo Home Rentals LLC, $245,000.

• 30 Avery Ave., Cynthia L. Springer; Paul L. Springer to Victoria J. Weber, $217,000.

• 376 Glenwood Ave., Evelyn A. Owens-Hennings to Philip Holcombe, $187,500.

• 7 Ward, Thomas P. Sullivan to Molly M. Krug, $174,000.

• 506 Niagara St., Just Nail It LLC to Nicholas Michael Limina, $170,000.

• 183 Villa Ave., Dana O. Fitchlee to Carmen Huffnagle, $163,500.

• 129 Hirschfield Drive, Steven J. Hirsch to Aric J. Dalka; Michelle M. Dalka, $160,000.

• 30 College St., Furtney R. Scott to Eric Szafranski, $160,000.

• 42 Beverly Road, Delores Chandler; Leroy Frasier Jr. to Marquis O. Workman, $149,350.

• 96 Goethe, Joseph C. Reeves to Robert R. Smith, $145,000.

• 74 Easton Ave., Sharonnda Baxter to William A. Miller Jr., $125,500.

• 27 Gorski St., Jeffrey W. Barthelme; Steven Casey to Buffalo Holdings LLC, $110,000.

• 59 Bogardus St., Rafael D. Mercuri to Blanche M. Harris; George W. Harris, $101,000.

• 276 Hoyt, Larysa Smutiuk to Justin Canazzi Ira Ben; Equity Trust Company Cust, $100,000.

• 120 Oxford, Damon Woods; Tanya Woods to Queen City Invest LLC, $100,000.

• 187 Chester St., Louis A. Haremski; Andre L. Payton to Renaissance Hel Trust 2004-2 Tr; Wells Fargo Bank NA Tr, $92,704.

• 266 Sumner, Lny Real Estate LLC to M&v Ventures LLC, $91,100.

• 136-138 Farmer St., Thomas Lenz to 136 Farmer St LLC, $86,000.

• 43 Herkimer St., Bawm Ying Lagwi; Hka T. Maran to Eugene M. Pyu; Sandra T. Pyu-Lee, $85,000.

• 48 Wex, Chuyen Nguyen to Sar Bee; Noh Myar, $77,000.

• 115 Gittere, Kazico LLC to Dilwar Hussain; Rajaul Hussain, $75,000.

• 1376 Kensington, Dale Lockwood; Dale H. Lockwood; Dsl&associates Inc to Rose Z. Hussain, $75,000.

• 76 Clarence, Kaniz Fatima to Nargis Parveen, $74,000.

• 2143 Niagara St., Mary A. Duncan to Rolanda Ward, $70,500.

• 102 Urban, Glasco Rozier to Duchess Development LLC, $68,000.

• 42 Hewitt Ave., Robin E. Woodruff to Noman Hossain; Shah Monsur, $63,000.

• 132 Moselle St., Bezalel Holdings LLC to Taslima Begum; Mohammed Ashfaqur Rahman, $61,305.

• 442 Dearborn St., 442-444 Dearbarn Inc to Yes Buffalo Property Corp, $60,000.

• 175 Hagen, Shlomo Giat to Thierry Goyer Ira Ben; Cama Sdira LLC Cust, $60,000.

• 58 Clifford St., Christopher P. Letina to Siafu Global LLC, $57,000.

• 269 Olympic Ave., Rahman Sk M Faizur to Delwara Begum, $52,000.

• 590 Tonawanda St., Mark Pastor to Its In The Bricks LLC, $50,000.

• 42 Race St., Nndg Buffalo I Lp to Sean F. Connors, $50,000.

• 99 Peter, Fara Enterprise Real Estate Group LLC to Standing Buffalo Enterprises LLC, $49,000.

• 97 Hughes Ave., Charles Kramer Martina; Kathryn Martina to Domenico Dimarco, $48,000.

• 73 Kerns, Buffalo Edge LLC to Mosammet Sakina Begum, $44,000.

• 96 Theodore St., Tufaial Ahmed to Iqbal Hossain, $40,000.

• 31 Lilac, Timothy J. Lopez to Belinda Borrero, $40,000.

• 56 Theodore, 25 Bid LLC to Abdul Md Mannan; Nazmum Nahar, $40,000.

• 6 Winslow, Sherwood James LLC to Kabibur Rahman, $40,000.

• 33 Bennett Vlg, Manderly Hill LLC to Kaaj LLC, $39,000.

• 31 Roma, Kai William Properties LLC to Beverley S. Pinnock, $35,000.

• 557 Hertel Ave., Daniel Mansfield; Christopher Moyer to Daniel Mansfield, $30,000.

• 118 Cambria St., Shawnda Hayes to Sindi Acquisitions Inc, $30,000.

• 134 Grace St., Frank W. Ceranski to Business World Inc, $30,000.

• 14 Victoria Ave., Marvin E. Washiington; Gail E. Washington to Yeahea Bokther, $30,000.

• 53 Fennimore Ave., Xenia A. Chu to Muksuda Akther, $29,000.

• 258 Newburgh, Main Uddin to Mohammed Ismail, $20,000.

CHEEKTOWAGA

• 25 Boxwood Lane, Blinking Light Venture LLC to Boxwood Lane LLC, $1,250,000.

• 208 Whitney Place, Marrano/marc Equity Corporation to Susan Terranova, $286,280.

• 681 Cleveland Drive, Jason W. Maclin to Emran Hussain; Numan Hussain, $236,000.

• 20 Parwood Trail, Stephen Graziano to Patricia K. Johnston; Thomas R. Johnston, $225,000.

• 72 Doehaven Circle, Nicholas J. Ponichtera to Anis Hyder Syed; Rabab Hyder Syed, $215,000.

• 8 Cromwell Drive, Christina E. Walczak; Eric M. Walczak to Ann A. Brown; Willie Brown, $210,000.

• 128 Cornell Drive, Tracy Parke Gibas to John T. Marieh; James S. Rybinski, $200,000.

• 41 Satinwood Drive, Carolyn A. Converso to Sean Pettit, $162,500.

• 227 Alaska St., Cynthia Napieralski; Robert Napieralski to Annette L. Schlau, $160,000.

• 54 Cunard Ave., Daniel A. Pfohl; Rochelle R. Pfohl to Riley Petro; Alec Vidiksis, $156,560.

• 119 Vern Lane, Kathleen Mruk; Kathleen Wilkie to Alyssa M. Grzebinski, $156,000.

• 52 Lucerne Court, Timothy P. Molnar to Jacqueline Rondinelli; Thomas Wzientek, $155,000.

• 389 Huxley Drive, Candice Edwards to Mark A. Santee, $154,500.

• 27 Bonita Drive, Onda Giardina to Rebecca L. Kasprzyk; Derek L. Pease, $148,000.

• 54 Donald Drive, Ryan A. Stabler to Brendan P. Herdlein; Kathleen M. Herdlein, $147,000.

• 64 Harvard Ave., Staci L. Ball; Staci Ball to Amanda Vandegriff, $140,000.

• 73 Lucy Lane, County of Erie to Desiray Vincent, $130,000.

• 581 Beach Road, Fran Jayne to Edward M. Jayne, $125,000.

• 1325 Lovejoy St., Christine Glogoza to Carousel Development Corporation, $92,500.

• 283 Reiman St., Mario A. Giacobbe; Dorothy A. Helminiak; Dorothy Helminiak; James Helminiak to Lsf9 Master Participation Trust Tr; US Bank Trust NA Tr, $88,508.

• 105 Crandon Boulevard, Deborah Lea Incorvia; John J. Mendofik; William R. Mendofik to Deborah Lea Incorvia; Freda M. Lorah, $79,500.

• 93 Pleasant Parkway, Harry P. Hoffman to Stephen A. Nowicki, $76,400.

• 227 Crocker St., Bradley J. Stamm; Barry A. Willard to M&t Bank, $70,588.

• 2371 Broadway St., Nancy M. Snyder; County of Erie to Zavahir Mohamed Asmath Mohamed, $68,000.

• 60 Eggert Road, Mary Beth Scimia to Ismet Lilic, $65,000.

• 51 Andrews Ave., Terry M. Ingram to Taslima Begum; Golam Parvez, $43,000.

• 133 Peinkofer Drive, Athena V. Autrino to Robert Koerntgen Ira Ben; Equity Trust Company Cust, $42,000.

• 180 Eastland Parkway, Sue Ann Imiola; Lisa Kugel; Lisa Zuppelli to Jeffrey J. Imiola; Sue Ann Imiola, $10,000.

CLARENCE

• 5645 Woodruff Drive, Raymond Espina; Danielle Parent to Smitha Pazhyanur; Venkatesh Pazhyanur, $575,000.

• 8141 Oak Leaf Lane, Louis J. Terragnoli Jr.; Melanie Terragnoli to Gregory T. Tevens; Laura A. Tevens, $527,500.

• 9200 Beech Meadow Court, Julia M. Innocenti to Kara Gallagher, $499,000.

• 6430 Bridlewood Dr S, Mark W. Verost to Nicole O. Macfarlane; Kyle W. Quick, $435,000.

• 5775 Field Brook Drive, Gina G. Walsh; Patrick J. Walsh to Allisa M. Murphy; Sean A. Murphy, $405,000.

• 6156 Ranch View Drive, Margaret Hall; Warren Hall to Louis J. Terragnoli, $355,000.

• 8115 Stahley Road, Abigail D. Faulhaber; Timothy E. Faulhaber to Jason M. Luce; Julie M. Luce, $265,000.

• 8265 Vernon Circle, Jason R. Downing; Marissa A. Downing to Joshua Figueroa Roldan, $255,000.

• 4760 Helenwood Drive, Susan R. Glassman; Edward T. Nowak to Daniel A. Pfohl; Rochelle R. Pfohl, $255,000.

• 4765 Brentwood Drive, Marybeth A. Doherty; John P. Flanagan; Kevin R. Flanagan; Thomas M. Flanagan; William J. Flanagan to Colston Burgher, $235,000.

• 8709 Nottingham Terrace, Mandy L. Brookens to James F. Englert Jr.; Rachel M. Vernon, $200,000.

• 6064 Eastwood Drive, Nell Gardner to Theresa Fry, $175,000.

• 5918 Donegal Mnr, Donegal Manor LLC to Katherine N. Paladino; Matthew J. Paladino, $145,000.

COLDEN

• 8546 Finch Road, John M. Vetter to Jason Baylor; Sarah Bolt, $335,000.

• Vacant land Murray Hill Road, Ragg Land Inc to Edward Michalski, $83,000.

COLLINS

• 2088 Danna Drive, Ellen N. Drake-Willey to Lisa D. Dekeon, $170,000.

• 14110 Pritchard Road, Betty Jane Asboth; Stephen P. Asboth to Mark Mohr, $98,000.

• 14058 North Division St., Richard C. Heintz to John Bernard, $87,000.

• 2122 Lenox Road, Sheldon L. Allen; Leatrice A. Schassar to Rolling Meadows Farms LLC, $57,000.

EDEN

• 2717 West Church St., Delmar E. Partridge; Karen M. Partridge to Katelin R. Bucci, $144,900.

• 2345 Hemlock Road, Connie Logan to Jillian M. Krygier, $113,390.

ELMA

• 221 Rolling Grn Lane, Carole L. Olejniczak to Michael J. Deplato; Tiffany A. Deplato, $295,000.

• 1961 Billington Road, John Kirk to Christi C. Mendolera; James Mendolera, $240,000.

• 14 Esther Drive, Leslie Krieger-Marinaccio; Paul S. Marinaccio to David J. Casacci; Laura A. Casacci, $225,000.

• 24 Schwartz Road, Lori Minnich; Lori M. Minnich to Wissing Ralph Kurt III, $210,000.

• 2161 Bullis Road, John Nowak; Rosemarie Nowak to Stephanie Kollatz, $159,500.

• 800 Northrup Road, Franklin L. Kester to Casey L. Lafleur, $140,000.

EVANS

• 1408 Green Briar Court, Molly S. Merlo; Osborne E. Alfred; Joan S. Osborne; Amy L. Swarts to Patricia H. Miller, $220,000.

• 432 East Pleasa Nt Ave., Richard A. Ferrino Jr. to Jennifer A. Martin; Kevin A. Martin, $175,000.

• 6838 Nettle Creek Drive, Jillian M. Herlan; Graig G. Leone to Amanda Marie Tender; Daniel Michael Tender, $172,000.

• 8144 Lake Shore Road, Angela M. Buckley; Donald Joseph Buckley to Joyce Dowling; Warren Dowling, $168,900.

• 9113 Iroquois St., Deborah A. Daly; Deborah A. Ellis; Louis A. Ellis to Justin Borrello; Brett Fielding, $137,000.

• 207 Grant Ave., Frank H. Weidright to Jared J. Kania, $105,000.

• 476 Dawn, Michael Lollier to Sandra N. Benedict, $85,000.

• 1261 Peppertree, Jeanine M. Colley to Gary C. Holly, $85,000.

• 1348 Pontiac Road, Anthony D. Fasso to Angelo F. Fasso; Sandra J. Fasso, $79,500.

GOWANDA

• 25 Allen St., Jean R. Doenert to Shannon R. Chmielewski, $45,000.

GRAND ISLAND

• Vacant land (2 Lots) Grand Island Boulevard, Cheryl Organ; Jacqueline Pritchard to Gi Boulevard Properties LLC, $145,000.

• Vacant land Love Road, Skyla Investments LLC; Vegalo Holdings LLC to Maryanne Soponski Trust 122789 Tr, $60,000.

• 2030 Love Road, L Visone Development LLC to Joanna Dimino; John Dimino, $34,900.

HAMBURG

• 5895&5897&5899 South Park Ave., Constance Hubert; William J. Hubert to Walter James Milligan Family Trust, $500,000.

• 139 Maple Ave., Christian D. Kuzan; Lori B. Kuzan to Anthony M. Caber; Theresa A. Caber, $389,000.

• 2381 Burbank Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Brandon J. Ketteman; Chloe D. Ketteman, $352,075.

• 3465 Parkwood Common, David G. Crewdson; Mary Jo Crewdson to Sara G. Langer; William E. Langer, $323,760.

• 3794 Howard, Dato Development LLC to Lynn Fusco, $282,809.

• 5929 Old Lakeshore Road, George Pacifico to Matthew Sunick; Rachael Sunick, $257,800.

• 105 Pine, Maple Guy Construction; Maple Guy Construction Inc to David Hens, $225,000.

• 89 Oliver Place, Anthony M. Caber to Sarah C. Spoonley, $225,000.

• 2 Scooter Lane, Katherine M. Gullo to Joseph P. Rizzo, $219,000.

• 11 Highland Ave., Leon T. Kantor to 1 Main Holdings LLC, $185,000.

• 4591 Roundtree Road, Jean B. Dawidzik; Richard J. Dawidzik to Wendy Lacki-Wohlabaugh, $182,000.

• 172 Euclid Ave., Liza Pope to Pamela H. Zientek, $175,000.

• 255 Holiday Lane, Todd J. Ehret to Katherine M. Bratek, $165,000.

• 1965 Hanley Drive, Colleen A. Blank; Daniel C. Blank to Heather E. Lantz, $162,000.

• 5560 Juno Drive, David A. Rogers; David A. Rogers Jr. to Morgan L. Popple, $160,000.

• 3626 Salisbury Ave., Karen A. Worrall; Robert Joseph Worrall to Caleb Paquet; Jamie Lynn Paquet, $149,000.

• 3354 Lakeshore Road, Suntrust Bank; Suntrust Mortgage Inc Suc to Stanley Paul Blocho; James Allen Crone, $120,000.

• 4551 Windsor Terrace, Resi Reo Sub LLC to John T. Kowalske, $115,000.

• 3782 Dartmouth St., Edward A Schaefer Living Trust 050797 Tr to Valerie A. Hess; Zachary J. Hess, $70,000.

• 3306 Lakeshore Road, Timothy J. Greenan; Michael S. Schaefer to Mss Route 5 Deli LLC, $50,000.

• 57 Allie Lane, Country Meadows Associates to Ryan Homes of New York, $48,000.

• 63 Allie Lane, Country Meadows Associates to Ryan Homes of New York, $48,000.

LACKAWANNA

• 128 Circle Lane, Karen A. Wnuk; Ronald M. Wnuk to Onda L. Giardina, $182,500.

• 96 Brinker Road, Ryan Acanfora to Thomas Tutaro, $167,000.

• 39 Magnolia St., Molly Regan; Adam Zukic to Matthew W. Smith, $115,000.

• 50 Lincoln Ave., Diana Hanna to Gino A. Contessa; Jennifer L. Contessa, $78,000.

• 72 Colton Ave., Kevin T. Whitton to Jabed Bablu, $55,000.

• 85 Beech St., David C. Dustman to Rafique U. Ahmed, $31,000.

LANCASTER

• 46 Sterling Place, Steven Louis Bass; Tina Annette Bass to Daniel W. Niles; Margaret A. Niles, $445,000.

• 63 Tranquility Trl, Vanderbilt Properties Inc to Andrew R. Hallnan; Brianna C. Hallnan, $411,700.

• 8 Willow Ridge Lane, Dennis J. Snyder; Gayle M. Snyder to Kelly A. Zechman; Konrad E. Zechman, $410,000.

• 17 Greenbriar, Michele Kwarciany; Paul Kwarciany to Harmit Sandhu; Sahab Sandhu, $301,000.

• 4 Ravenwood Drive, Kathleen E. Mcmahon-Stoll; Robert J. Stoll to Donald Anstett; Michelle Miosi, $260,000.

• 43 1st Ave., 493 Group LLC to Daniel J. Lachut; Patricia M. Lachut, $187,000.

• 57 Livingston St., Jeffrey L. Moden; Lynda M. Moden to Robert T. Broad, $178,000.

• 5 Fox Road, Daniel Henry; Allison J. Zarbo; Anthony J. Zarbo to Lsf10 Master Participation Trust Tr; US Bank Trust NA Tr, $174,827.

• 4 Sherwood Road, Eleanor J. Erny; Ernest N. Erny to Mitchell K. Nagel, $107,000.

• 16 Livingston St., David Zomeri; David F. Zomeri to Alexandra G. Janiszeski; Jordan Janiszeski, $95,000.

NORTH COLLINS

• 2090 Sherman Ave., Demeo Properties LLC to Robert Yetter Jr., $20,000.

• 10549 Main St., Demeo Properties LLC to Remington Place LLC, $20,000.

ORCHARD PARK

• 7 Edgewater Drive, Jane M. Jepson; Stephen G. Jepson to Jeffrey M. Monaco; Kaitlin R. Monaco, $569,900.

• 40 Silent Meadow Lane, Charles W. Miller Jr. to Gayle L. Bond; Joshua J. Bond, $478,000.

• 109 Ashwood Lane, Heidi E. Rohde to Nikita Kovalev; Kateryna Zelenova, $360,000.

• 3585 South Benzing Road, Michael G. Hagen; Wendy A. Hagen to Craig M. Dlugosz, $265,000.

• 6097 Berkley Drive, Kellie L. Youngman to Michael G. Hagen; Wendy A. Hagen, $260,000.

• 22 Candy Lane, Patricia A. Keppler; Jean M. Maines; James J. Ryan; Kevin J. Ryan; Mary V. Ryan; Thomas F. Ryan; Jean M. Schmid to Douglas Buczak; Rebecca Buczak, $255,000.

• 22 Metzger Drive, Joshua T. Kielich to Andrew G. Engelbach-Schafer; Amanda M. Kielich, $230,000.

• 49 Carrow, Paige E. Maloney; Timothy G. Maloney to Katie Steger; Patricia Steger, $225,000.

• 33 Puritan Place, Daniel H. Reynolds to James M. Herdic, $147,000.

CITY OF TONAWANDA

• 126 Ellicott Crk Rd Unit 9, Jack L. Kearly; Susan N. Kearly to Denise Cefalu, $118,000.

• 663 Niagara St., Betsy L. Bogdan; Betsy L. Roth-Bogdan to Nicholas R. Friol; Emily A. Malik, $110,000.

TONAWANDA

• 76 Mallory Road, Elizabeth Bursik; John J. Bursik to Lester Development III LLC, $260,000.

• 338 Everett Place, Doreen M. Harris to Gregory Goudy, $225,000.

• 2716 Kenmore Ave., Corsi Development Company Inc to Nabali Holdings LLC, $225,000.

• 3781 Delaware Ave., Turtle Realty Corp to Lucky 777 LLC, $200,000.

• 204 Highland Ave., Jamie L. Julian; Nicolas F. Julian Jr. to Ragip Simnica, $196,000.

• 318 Hawthorne Ave., Victoria J. Weber to Troy Weber, $190,000.

• 173 Palmer Ave., Michael A. King to Christopher R. Cammarata; Kaitlyn B. Oliveri, $180,000.

• 42 Fairbanks Ave., Patricia M. Coppola; Paul E. Coppola to Cara Nichele, $176,200.

• 315 Clark St., Joanna R. Julian to Patricia A. Smith, $170,000.

• 2407 Eggert Road, Paul Lamancusa to Liang Cheng Lin, $166,000.

• 67 Argonne Drive, Janet Mignatti to Christopher Paul Klem, $163,000.

• 77 Keats, Barbara L. Gordon; James B. Gordon to Hniang Doi; Van Peng, $161,000.

• 153 Cresthill Ave., Sabrina N. King to John A. Barone, $158,000.

• 297 Grandview Ave., Properties Plus LLC to Oksana Kondratovets, $150,000.

• 133 Kingsbury Lane, Zolla M. Brown; Frederick Jordan to Cynthia Napieralski; Robert A. Napieralski, $145,000.

• 3334 Elmwood Ave., Cathy Lange to Shelley Lynn Stoiber, $142,000.

• 168 Melody Lane, David Gray to Sohir Motten, $140,000.

• 187 Cable St., Denise L. Poland; Thomas E. Poland to King Scott Michael Jr, $140,000.

• 10 Chaplin Drive, Cynthia A. Andriaccio; Guy Andriaccio Jr. to Adam Pellici, $136,000.

• 257 Kenmore, Peng Wu; Yi Emily Wu to Dilakshika Rajendran; Karthigan Thavanesan, $135,000.

• 20 Deumant Terrace, Paul J. Dedominicis; Sheila A. Dedominicis; Gayle T. Murphy to Rsr Homes LLC, $110,000.

• 644 Montrose Ave., Leah E. Goetz to Sarah B. Young, $107,300.

• 51 Delwood, Katie Nichols Harrod; Daniel J. Rossi Jr. to Hooks Handyman Services LLC, $94,000.

• 186 Eugene Ave., Federal Home Loan Mortgage Corporation to 1 Way Floor Covering&renovation Inc, $84,000.

WALES

• 13255 Bear Road, Barbara A. Hulsing; Russell D. Hulsing to Angela M. Phillips; Daren C. Phillips, $235,000.

WEST SENECA

• 91 Hybank Drive, Anthony Gorski; Catherine E. Marra; Lloyd D. Zielinski; Tina L. Zielinski to Deutsche Bank National Trust Company Tr; Gsrpm Mortgage Loan Trust 2006-1 Tr, $182,000.

• 121 Broadway St., Andrew T. Benkleman; Taranne L. Kogler to Daniel T. Hollander; Staci L. Hollander, $178,000.

• 239 Borden Road, Michael J. Deplato to Joanne M. Biniaszewski; Robert J. Biniaszewski Jr., $172,500.

• 268 Elmsford Drive, Lisa Marek to Jessica L. Rochelle, $172,000.

• 55 Fremont Ave., William Clark Dever to Angela Dunn; Nicholas Dunn, $170,000.

• 273 Reserve Road, Sharon E. Mcgirr; Sharon Mcgirr to Brian T. Lucas, $168,500.

• 290 Wimbledon Court, Jayasree Garapati to Erin Burke, $133,100.

• 257 Wimbledon Court, Beverly A. Mccarthy to Joseph A. Sorbini, $124,000.

• 44 Fernwood Ave., Rebecca M. Doster; Roseanna M. Doster to John J. Carney III, $105,000.

• 205 Knox Ave., Peter Lostracco to Michael J. Pfeil, $90,000.

• 1546 Orchard Park Road, Wells Fargo Bank NA to Diversified Payment Solutions LLC, $84,000.