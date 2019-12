High school scores and schedule (Dec. 5)

Boys basketball

Wednesday’s games

Yale Cup Division II

Burgard 51, MST Seneca 46

I-Prep/Grover 76, Buffalo Arts 35

Olmsted 57, Bennett 56

Lafayette 60, Riverside 52

ECIC II

Amherst 86, Williamsville East 68

Nonleague

Fredonia 53, CSAT 49

Park 68, Lew-Port 49

Health Sciences 76, Maritime 49

Greg Martin Tournament

at Iroquois

Kenmore East 58, West Seneca East 54

Iroquois 70, Springville 38

Lancaster Tip-off

at Lancaster

Depew 74, Cleveland Hill 32

Lancaster 67, St. Mary’s/Lanc. 29

Pastor-Cooper Memorial

at Villa Maria

Nichols 53, Hutch-Tech 45

Timon 75, City Honors 52

Town of Hamburg Lions Tipoff

at Frontier

Lake Shore 81, Lackawanna 56

Hamburg 46, Frontier 43

MST Seneca 9 12 15 10 - 46

Burgard 11 11 18 11 - 51

MST SENECA (0-1, 0-1): Craig 3, Newton 18, Patton 2, Pompey 5, Reid 13, Simmons 5.

BURGARD (1-1, 1-0): Rosenthal 8, Ross 19.

3-point goals: Newton, Pompey, Simmons.

I-Prep/Grover 76, Buffalo Arts 35

Buffalo Arts 6 11 12 6 - 35

I-Prep 24 19 22 11 - 76

BUFFALO ARTS (0-2, 0-1): Green 14, Jarrett 2, Siobert 19.

I-PREP (1-0, 1-0): Gilliam 6, Hawkins 7, Jok 14, Shephard 21.

3-point goals: Green 2, Hawkins, Jok 2, Shephard, Siobert.

Olmsted 57, Bennett 56

Bennett 20 12 9 15 - 56

Olmsted 20 8 15 14 - 57

BENNETT (0-1, 0-1): Brown 2, James 5, Moore 5, Northington 2, Perry 10, Rosa 1, Scott 15, Skillon 16.

OLMSTED (1-0, 1-0): Albert 3, Jackson 6, Kilminster 7, Lamar 25, Rice 2, Siders 10, Williams 4.

3-point goals: Lamar 3, Moore, Scott 3.

Amherst 86, Williamsville East 68

Amherst 17 18 25 26 - 86

Wmsv. East 13 19 20 16 - 68

AMHERST (1-0, 1-0): Cooper 13, Hall 4, Koch 3, Moore 5, ONeil 20, Stewart 32, Woldu 9.

WMSV. EAST (2-1, 0-1): Kev. Early 10, Kris. Early 2, Hashimi 14, Mack 10, Schneider 8, Shifflet 22.

3-point goals: K. Early 2, Koch, Moore, Schneider 2, Shifflet 2, Stewart 3.

Fredonia 53, CSAT 49

CSAT 4 12 25 8 - 49

Fredonia 13 11 11 18 - 53

CSAT (1-1): Alvarez 20, Bynes 2, Drake 6, Gabart 15, Morris 8.

FREDONIA (1-0): Putney 6, Reading 7, Rybij 15, Schrader 8, Whitfield 17.

3-point goals: Alvarez 4, Gabart 2, Morris, Rybij 2, Schrader.

Park 68, Lew-Port 49

Park 13 15 23 17 - 68

Lew-Port 20 9 11 9 - 49

PARK (3-0): Bradberry 16, Carter 13, Davis 12, Hutchins 8, Orogun 14, Wallace 5.

LEW-PORT (0-1): Beatty 2, Beilein 3, Bernstein 8, Duff 2, Gayle 24, Krawczyk 8, Stewart 2.

3-point goals: Beilein, Bernstein 2, Bradberry, Carter, Davis 2, Gayle, Hutchins 2, Wallace.

Health Sciences 76, Maritime 49

Health Sci 22 16 18 20 - 76

Maritime 6 14 18 11 - 49

HEALTH SCIENCES (2-0): Harris 6, Jones 27, Ladd 3, Potts 4, Riley 10, Smith 6, Spencer 8, Lee 2.

MARITIME (0-2): Assamad 1, Brooker 4, Brooks 17, Garcia 10, Ingram 6, Jackson 4, Mallory 2, Jo. Washington 5

3-point goals: Harris 2, Jones 2, Ladd, Spencer, Brooks 2

Greg Martin Tournament

Ken East 58, West Seneca East 54

W. Sen. East 19 15 11 9 - 54

Ken East 9 9 20 20 - 58

W. SEN. EAST (0-1): Cordone 13, Frys 10, Lewis 21, Mathis 6, Perillo 2, Wiley 2.

KENMORE EAST (1-0): Diaz 13, Gaughan 10, Kurucz 2, Markott 11, McCullough 16, Walker 6.

3-point goals: Cordone, Diaz, Lewis 3, McCullough.

Iroquois 70, Springville 38

Springville 11 5 14 8 - 38

Iroquois 11 22 25 12 - 70

SPRINGVILLE (0-2): Boies 14, Copeland 7, Elkins 11, Fisher 3, Sullivan 3.

IROQUOIS (1-0): Bowen 6, Coulombe 1, Franklin 12, Kleitz 24, Matla 12, Mogavero 5, Osuch 5, Partsch 3, Vignola 2.

3-point goals: Boies, Copeland, Elkins 2, Kleitz 2, Matla, Mogavero, Osuch, Partsch.

Pastor-Cooper Memorial

Timon 75, City Honors 52

Timon 23 10 19 23 - 75

Iroquois 17 8 13 14 - 52

TIMON-ST. JUDE (2-0): Camilloni 13, Goudelock 12, Laury 1, Miazga 5, Mobil 9, Patton 20, Sheehan 4, Thompson 11

CITY HONORS (0-1): C. Chapman 1, J. Chapman 11, Nowak 4, Ruggiero 4, Saw 4, Taylor 28

3-point goals: Camilloni, Miazga, Mobil, Patton 4, J. Chapman 3, Taylor 5

Nichols 53, Hutch-Tech 45

Nichols 7 18 16 12 - 53

Hutch-Tech 10 2 14 19 - 45

NICHOLS (1-0): Adamu 12, Benchley 5, Hall 1, Horan 24, McCarthy 1, Suero 8

HUTCH-TECH (0-1): Espinal 16, Guard 2, Mott 6, K. Jacobs 10, TJ Jacobs 5, DeGar 6

3-point goals: Adamu, Benchley, Horan 3, Espinal 2.

Lancaster Tip-off

Depew 74, Cleveland Hill 32

Cleve Hill 9 8 9 6 - 32

Depew 19 22 21 12 - 74

CLEVE HILL (0-1): Amankwah 3, Brown 2, Jemison 4, Krueger 5, Marshall 13, Meredith 3, Scott 2.

DEPEW (1-0): Burns 11, Chislett 4, Coburn 13, Khalil 4, Kulesz 8, Losel 5, March 12, Molino 4, Pagano 10, Snuszka 3.

3-point goals: Burns, Coburn 3, Krueger, Losel, March, Marshall, Pagano 2, Snuszka.

Lancaster 67, St. Mary’s/Lanc. 29

St. Mary’s/L 6 3 9 11 - 29

Lancaster 16 20 14 17 - 67

ST. MARY’S/L (0-1): Duane 2, Hadsall 1, Rumley 4, Schmitt 3, Stachura 6, Szablewski 2, Thome 6, Vallone 5.

LANCASTER (1-0): Bagley 4, D Fulciniti 5, G Fulciniti 3, Harrington 15, Hughes 11, Jandzinski 7, Jerebko 12, Mansell 6, Reformat 4.

3-point goals: D Fulciniti, Jandzinski 2, Jerebko, Mansell, Thome, Vallone.

Town of Hamburg Lions Tipoff

Lake Shore 81, Lackawanna 56

Lake Shore 17 26 24 14 - 81

Lack. 13 18 2 23 - 56

LAKE SHORE (1-1): Herzog 21, Evans 19, White 16, Kwilos 10, Hassell, 9, Thomas 6.

LACKAWANNA (0-2): Aldari 3, Clement 4, Hassan 6, Johnson 9, Perez 2, Robinson 2, Saeed 7, Steward Jr 13, Turner 10.

3-point goals: Aldari, Cervola 3, Evans, Saeed, Steward Jr 2, Turner 3, White 4.

Hamburg 46, Frontier 43

Hamburg 11 4 14 17 - 46

Frontier 8 14 12 9 - 43

HAMBURG (2-0): Bennigfield 3, Genzel 8, Haney 4, Neudeck 10, Severson 17.

FRONTIER (1-1): Fadale 6, Hoellig 4, Kuryak 9, Gleason 7.

3-point goals: Bennigfield, Kuryak, Norsen, Severson 3.

Today’s games

Nonleague

North Collins at Holland, 6:30 p.m.

Global Concepts at W. S. West, 6:30 p.m.

Emerson at Albion, 7 p.m.

MST Seneca at Roy-Hart, 7 p.m.

Wilson at Starpoint, 7 p.m.

Barker at V-Batavia Notre Dame, 7 p.m.

Brocton at Falconer, 7:30 p.m.

Frewsburg at Forestville, 7:30 p.m.

Walsh at V-Bolivar-Richburg, 7:30 p.m.

Pastor-Cooper Memorial

at Villa Maria

Grand Island vs. Bennett, 6:45 p.m.

Wmsv. South vs. McKinley, 8:30 p.m.

Pioneer Motorsport Tournament

at Pioneer

Lafayette vs. I-Prep/Grover, 7 p.m.

Salamanca Tipoff

at Salamanca

Eden vs. Salamanca, 7:30 p.m.

Girls basketball

Wednesday’s games

Canisius Cup

Burgard 39, East 38

I-Prep/Grover 44, Riverside 21

ECIC IV

Alden 61, Lackawanna 11

Niagara Frontier

Lockport 52, Niagara Wheatfield 23

Nonleague

Buffalo Seminary 36, Health Sciences 30

Mount St. Mary 44, Olmsted 27

Silver Creek 45, North Collins 26

Starpoint 61, Roy-Hart 39

Clymer 52, Salamanca 36

West Seneca West Tipoff

at West Seneca West

West Seneca East 39, Tonawanda 17

West Seneca West 80, Cheektowaga 31

Burgard 39, East 38

Burgard 11 7 9 12 - 39

East 7 13 5 13 - 38

BURGARD (1-0, 1-0): Hinton 6, Keith 8, Newton 9, Williams-Jarmon 3, Yogtiba 3.

EAST (0-1, 0-1): Clark 9, Deering 8, Gibson 7, Otero 6, Patterson 7.

3-point goals: Deering 2, Keith, Newton, Otero 2.

I-Prep/Grover 44, Riverside 21

I-Prep 12 17 13 2 - 44

Riverside 8 3 7 3 - 21

I-PREP (1-0, 1-0): Green 16, Mercado 11, Oo 6, Santiago 3, Yohannes-Gebremariam 8.

RIVERSIDE (0-1, 0-1): Buck 13, Davis 6, Hawani 2, Medina 2.

3-point goals: Davis, Green 2, Mercado, Oo 2, Santiago.

Alden 61, Lackawanna 11

Lack. 0 0 7 4 - 11

Alden 24 14 7 16 - 61

LACKAWANNA (0-1, 0-1): Bishop 2, Eckert 3, Rivera 2, Valle Soto 3, Watson 1.

ALDEN (3-1, 1-0): Abbott 2, Bartsch 3, Boucher 7, Kersten 3, Pastuszynski 9, Petschke 9, Phillips 2, Sabia 10, Tyburski 10, Wrest 6.

3-point goals: Eckert, Pastuszynski, Petschke, Tyburski 2.

Lockport 52, Niagara Wheatfield 23

Lockport 8 18 17 9 - 52

Nia. Wheat. 5 8 4 6 - 23

LOCKPORT (3-0, 1-0): Johnson 12, King 18, Overton 3, Webb 4, White 15.

NIA. WHEAT. (0-1, 0-1): Adamshick 2, Bailey 3, Carpenter 2, Fike 8, Loughrey 2, Rickard 2, Sherman 4.

3-point goals: Bailey, Fike 2, Johnson 2, Overton.

Buffalo Sem. 36, Health Sciences 30

Health Sci 9 10 2 9 - 30

Buf Sem 7 5 14 10 - 36

HEALTH SCIENCES (0-1): Beasley 11, Brooks 11, Elliott 4, Friar 4.

BUFFALO SEMINARY (1-1): Celotto 3, Desjardins 10, Eno 2, Franjoine 9, Gareis 2, Johnson 10.

3-point goals: Desjardins 2, Franjoine.

Mount St. Mary 44, Olmsted 27

Olmsted 4 4 7 12 - 27

Mt. St. Mary 9 11 12 12 - 44

OLMSTED (0-1): Bullock 3, McDuffie 20, Phillips 2.

MOUNT ST. MARY (1-0): Fischer 2, Kiedrowski 11, Mucica 7, Richter 2, Roberts 1, Winston 21.

3-point goals: Mucica 2.

Starpoint 61, Roy-Hart 39

Roy-Hart 13 10 3 13 - 39

Starpoint 17 10 17 17 - 61

ROY-HART (0-2): Glena 4, Halstead 8, McCabe 2, Owens 3, Quinn 4, Wolf 18.

STARPOINT (1-0): Daboll 8, DellOso 10, Hershberger 2, Lemieux 6, Lunn 6, Mott 14, Schepis 14, Schreader 1.

3-point goals: DellOso, Mott, Owens, Schepis 2.

West Seneca West Tipoff

at West Seneca West

West Seneca East 39, Tonawanda 17

Tonawanda 7 4 4 2 - 17

W. Sen. East 9 10 16 4 - 39

TONAWANDA (2-2): Frears 1, Guizzotti 2, Hamill 7, Janowsky 1, Jefferson 5, Taylor 1.

W. SEN. EAST (1-0): Cebulski 6, Cenname 4, Garbatowicz 2, Kaufman 17, Kociszewski 8, Spinelli 2.

W.S. West 80, Cheektowaga 31

Cheek. 4 13 7 7 - 31

W.S. West 24 22 13 21 - 80

CHEEKTOWAGA (0-1): Becker 7, Domanowski 11, Golab 2, Hall 3, Hawkins 5, Rumph 2, Wilson 1.

W. SEN. WEST (1-0): Billi 2, Calabrese 12, Cislo 3, Ferrentino 16, Gill 10, Held 11, Highway 5, Mrzyglod 4, Sigler 7, Smith 10.

3-point goals: Cislo, Domanowski, Ferrentino 4, Hall, Highway, Mrzyglod, Smith 2.

Today’s games

Nonleague

McKinley at CSAT, 6 p.m.

Ellicottville at Pioneer, 6 p.m.

Niagara Falls at Jamestown, 7 p.m.

Fredonia at Panama, 7:30 p.m.

Randolph at Sherman, 7:30 p.m.

Iroquois Tournament

at Iroquois

Middle Early College vs. JFK, 5 p.m.

Mount St. Mary vs. Iroquois, 6:30 p.m.

Pastor-Cooper Memorial

at Villa Maria

Buffalo Arts vs. Nardin, 5 p.m.

Boys hockey

Wednesday’s games

WNY Federation

Clarence 3, Niagara Wheatfield 1

West Seneca West 4, Starpoint 3

WNY Club

Blue Division

Orchard Park 8, Buffalo 0

Today’s games

WNY Federation

Hamburg vs. Kenmore East

at Northtown Center, 6:10 p.m.

Lockport vs. Sweet Home

at Northtown Center, 8:25 p.m.

Girls hockey

Wednesday’s games

WNY Federation

Williamsville 9, Fro/LS/OP 0

W (6-0): Emma Roland 5g-2a; Ellie Schau 2g-2a; Mia Wendell sho, 18 saves

Today’s games

WNY Federation

Ken/Grand Island vs. Clar/Amh/SH

at Amherst NT, 4:30 p.m.

Monsignor Martin vs. Fro/LS/OP

at Hamburg Nike, 4:30 p.m.

Boys swimming

ECIC I

West Seneca 63, Jamestown 38

Boys bowling

ECIC Large North

Wmsv. South 6, Wmsv. North 1

WS: Josh Dehn 603

ECIC Small North

Maryvale 6, Alden 1

M: Dillon Hapeman 280-650

Girls bowling

ECIC Small North

Maryvale 7, Alden 0

M: Alicia Rogacki 233-614

Wrestling

ECIC I

Frontier 39, Orchard Park 37

ECIC II

Pioneer 75, Sweet Home 9

P: Mark Brennan (152) wbf 1:54

ECIC III

Eden 48, Cheektowaga 20

E: John Vicario (106) wbf 2:55

Niagara-Orleans

Akron 54, Medina 33

A: Criastan Konowski (113) wbf 3:52; Nick Wood (138) wbf 0:51

CCAA

Frewsburg 52, Catt-Little Valley 18

CL/West/Pan/Cly 66, Olean 36

Rifle

ECIC

Clarence 1121, Holland 1000

C: Alexis Kirk 287

Calling all all-stars

