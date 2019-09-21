area bowling

BPA of WNY Travel
at Spare Time
Chris Weiler 278-747, Andy Ochal 276-739, Steve Mamon 280-719, Mike Zarcone 718, Andy Rettig 259-702. Next: at Allie Brant.
AIRPORT: Frank D’Addario Recreation — Chris Teluk 704, Dan Bonner 255-703, Eric Shine 697, Rob Fladie 286-681, Paul D’Addario 258.
BROADWAY: Suburban Eagles — Don America 268-726, Paul Coleman 253-724, Mike Zielinski 712, Ryan Kress 266-711, Jake Hiam 687, Andrea Zengerski 237-603, Cheryl Aloi 600.
SPRINGVILLE: Freedom Tire Men’s — John Mentlewski 255-679, Eric Skinner 250.
TONAWANDA: TBC Friday — Sam Carson 689, Rob Hennessey 676, Mike Zukowski 263, Sam Carson 689.
TRANSIT: Amherst Firemen — Marc Gravelle 299-736, Jim Rusin 691, Bob Stachowiak 678, AJ Swannie 260.
WIMBLEDON: Friday Nite 3-Man — Rich Hapeman 257-279-279-815, Peter J. Piazza 255-711, Mark Brinkel 255-707, Keith Schubbe 683, Tom Christiano 258.
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