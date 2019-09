Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending July 26.

AKRON

• 72 Cedar St., Elizabeth N. Wulf; Thomas E. Wulf to Valerie L. Glaub; James D. Infanti, $176,000.

ALDEN

• 1621 Homecourt, Ronald A. Wargin; Susan N. Wargin to Jennifer L. Niescier; Robert A. Niescier, $245,000.

• 3347 Townline Road, Nicole G. Alexander to Elizabeth Ann Hooven; Michael Hooven, $231,000.

AMHERST

• 95 Galileo, Ryan P. Rich to Jae W. Lee; Soo-Kyung Lee, $867,500.

• 110 Ruskin Road, John J. Clouden; Clouden Kathleen G Langer to Aaron F. Glazer; Morgan A. Glazer, $665,000.

• 397 Lebrun Road, Dolores T. Kuberka; Norbert J. Kuberka to Joseph Bair; Teresa Brophy Bair, $650,000.

• 37 Eltham Drive, Timothy J. Riordan to Jessica P. Chue; Phillip M. Duquin, $625,000.

• 18 Olde Ivy Drive, Raheel Ansari; Saba Ansari to Mohit Sharma; Niketa Sharma, $415,000.

• 62 Covent Garden Lane, Joseph Biltekoff; Nancy Biltekoff to Khurrum Sanaullah; Saima Shaikh, $390,000.

• 34 Mill Valley Drive, Sharyn C. Miller; William J. Miller to Alexander C. Benns; Lauren M. Benns, $370,000.

• 81 South Ellicott St., Susan M. Palmer; Thomas A. Palmer to Gregory M. Moslow; Tressie E. Moslow, $360,000.

• 47 Longleat Park, Harold J. Levy to Grace Bird; Jason L. Bird, $350,000.

• 245 South Cayuga Road, Karin E. Kaye; Marlene A. Kaye to John Joseph Clouden; Kathleen Langer Clouden, $350,000.

• 2-b Old Tower Lane, Marrano/marc Equity Corporation to Sherry A. Smith; Thomas R. Smith, $348,900.

• 20 Bridle Path, Richard K. Welte to Kathryn Lubick; Robert Lubick, $330,000.

• 29 Kingswaye Drive, Mary C. Barrett; Thomas J. Barrett to Adam B. Nethero; Megan Nethero, $329,400.

• 102 Bauman Road, Sandra E. Hawks to Brian J. Mercer, $320,000.

• 228 South Cayuga Road, James Cassar to Robert Amo; Lauren Hill, $320,000.

• 69 Culpepper Road, Pasquale Spinazzola; Sara Spinazzola to Elena Mercuri, $303,000.

• 146 Catherine St., David M. Driess to Jensen L. Catalano; Richard L. Catalano, $293,600.

• 111 Jordan Road, Jennifer L. Zeh; Terrence E. Zeh to Nicholas J. Reggi; Sarah A. Shaw, $290,000.

• 135-c Northill Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Paige T. Lunghino; John M Lunghino Irrevocable Trust 101300 Tr, $280,225.

• 450 Srucewood Terrace, Julianne Preston to Grady John Swearingen, $280,000.

• 184 Cottonwood Drive, Carol J. Steele; Laurence G. Steele to Jessica R. Mamon; Jonathan J. Zigrossi, $275,000.

• 109 Maynard Drive, Franz J. Scharhag; Gloria I. Scharhag to Daniel R. Murtha; Kerri A. Murtha, $265,000.

• 59 Berwick Lane, Lisa M. Mchugh to Ann Armstrong, $265,000.

• 394 North Forest Road, Alison Ragusa to Joseph R. Contessa, $265,000.

• 445 Fruitwood Terrace, David H. Stroud to Jordan D. Terry; Meghan E. Terry, $260,000.

• 253 Robinhill Drive, Blue Dog Realty Inc to Andrew S. Bertini; Leah Bertini, $259,000.

• 74 Berryman Drive, Robert P. Johnson to Jane R. Balbick; Robert J. Balbick, $255,000.

• 79 Westwind Lane, Arlene H. Kerr to Angela Geraci; Gregg Geraci, $254,000.

• 143 Redwood Terrace, Carl R. Heimiller to James K. Pichette; Jamie K. Pichette, $244,000.

• 232 Presidio Place, James W. Tully; Joanne P. Tully to Mohd F. Ahmed; Imrat Farook, $242,500.

• 52 Brittany Drive, Elizabeth Hansen; Forest Ray Hansen to David S. Seyse; Stephanie J. Seyse, $235,000.

• 131 Cindy Drive, Edith Jean Peterson; Kevin M. Peterson; Mark D. Peterson to Madhu Ananda; Hema Sailaja Pagadala, $215,000.

• 214 North Autumn, Marlene M. Zulawski; William P. Zulawski to Thomas Jennings, $177,000.

• 16 Union Common, Henry W. Tytka; Martha Tytka to Linda M. Krawczyk, $175,000.

• 250 Sundridge Drive, Jeffrey Haas; Jeffrey J. Haas to Sean R. Martin, $170,000.

• 35 Union Common, Chinmay K. Das to Maureen C. Biscotto, $169,900.

• 359 Mount Vernon Road, James J. Mooney to Lindsay L. Hannon; Scott A. Hannon, $163,100.

• 211 Stevenson Boulevard, Michael P. Rotola to John M. Marziale, $154,000.

• 1`65 Maynard Drive, Anthony A. Petty; Tara A. Petty to Jennifer J. Silla, $150,000.

• 210 Capen Boulevard, Margaret A. Tauriello to Jawad Abd, $149,900.

• 7 Albion Ave., Paul V. Crapsi Jr. to Banafsheh Memar; Shahriar Behrovzi Nobar, $148,000.

• 124 Callodine Ave., Daniel R. Murtha; Kerri A. Murtha to Chumping Lu; Xiaohong Tang, $141,000.

• 61 Mapleview Drive, Heidi Holland-James to Suting Huang, $138,000.

• 44 Wisteria St., Dominick D. Dicerbo; Christopher A. Siska to Kathleen M. Ace; Patrick C. Murrett, $129,000.

• 91 Cornell Ave., Diane Harter; Joseph C. Harter to Yaroslav Boukovskii; Yuri Boukovskii, $125,000.

• 132b Foxberry, Rolf E. Christensen to Breana N. Willis, $105,500.

• 373 Capen Boulevard, Luke Brown; Peter Est Mellen to Kats Development LLC, $99,500.

• 60a Old Lyme Drive, Leona M. Bykowicz; Leona M. Tanski to Anne L. Schuch; Maria L. Schuch; William J. Schuch, $86,500.

• 4071 Millersport Hwy, Christina Germain to Susan Hallac; Theodore Hallac, $72,000.

• 161 Hillcrest Drive, Michelle S. Bullock; Lori J. Puzan; William E. Puzan; William Puzan to JPMorgan Chase Bank NA, $67,967.

• 145 Lorfield Drive, Brian Cunningham Lewis; Lois I. Lewis to Dmk Renovations LLC, $40,000.

• 61 Willow Lane, Alison L. Odojewski to Michael J. Odojewski, $28,655.

AURORA/EAST AURORA

• 15 Creekview Court, Michael D. Farrell Jr.; Regina A. Farrell to Andrew Privitera; Jordan Privitera, $850,000.

• 503 Griggs Place, Adam G. Luebke; Sarah E. Luebke to Andrea O. Suilleabhain; Eoin O. Suilleabhain, $356,500.

• 478 South St., Angela M. Hall to Megan A. Kirkpatrick; Ryan D. Kirkpatrick, $280,000.

• 795 Martin Drive, Donald E. Yox; Marcia A. Yox to Ceafs LLC, $268,000.

• 764 Martin Drive, Gary R. Rifenburg; Rachel A. Rifenburg to Ketzer 2019 Family Trust Tr, $226,000.

• Vacant land Blakeley Road, Michael J. Krieger; Nicole M. Krieger to Eric Osmanski, $160,000.

• 408 Jewett Holmwood Drive, Harold E. Imhoff Jr.; John E. Imhoff; Jennylu Mazurkiewicz to Jannell Connors; John Connors, $150,000.

• Vacant land Falls Road, Falls Road LLC to Katherine A. Mccarthy, $55,000.

• 45 Mint Meadow Drive, Brandon Stott; Ashley Tabaczynski to Brandon Stott, $50,000.

BLASDELL

• 74 Frontier Drive, Nancy A. Rogers to Wesley A. Ireland, $127,000.

BOSTON

• 8043 Back Creek Road, Francis F. Harris; Edna R. Mumm to Amanda M. Duffy; John P. Duffy, $159,000.

• 5994 Thornwood Dr #2, Beth M. Knodel; Cort J. Knodel to Vera Marek, $115,000.

• Vl Rice Road, Norman F. Nawrocki to Hope Bott, $50,500.

BUFFALO

• 870 Lafayette Ave., Circle Ranch LLC to Gold Wynn Lafayette LLC, $2,225,000.

• 132 Lakefront Blvd Unit #604, Dominic Saraceno to Rebecca A. Bernstein; John J. Doyle, $575,000.

• 35 Harbour Pointe Common, Irene W. Clair; Raymond C. Clair to Keith Taylor; Mary Jean Taylor, $485,000.

• 771 Lafayette Ave Unit 7c, Carin W. Phillips to Kathryn B. Gordon, $465,000.

• 813 Richmond, Bonita S. Frazer to Matthew D. Leyh; Rebecca R. Truell, $370,000.

• 24 Harbour Pointe, Keith Taylor; Mary Jean Taylor to Jennifer Dzialga-Kalbfell; Daniel J. Kalbfell, $350,000.

• 194 Lancaster, John J. Pellegrino; Josephine Pellegrino; Josephine M. Pellegrino to Michael James Miller, $325,000.

• 206 Woodward Ave., Noonway LLC to Holly Kovach; Joseph K. Skuse, $320,000.

• 574 Parkside Ave., Lauren C. Rittling; Richard W. Rittling Jr. to Christopher Blake, $316,269.

• 1088 Delaware Ave. Unit 6j, Barker A. Marie to Bradley William Davis Jr, $301,000.

• 381 Summer St., Frank L. Digennaro to John M. Burmaster; Kathleen A. Burmaster, $299,000.

• 151 Sixteenth, Rita LLC to Angela M. Hall, $290,000.

• 726 Ashland Drive, Gsd Squared LLC to Catherine M. Miller, $277,500.

• 440 Colvin, Jordan M. Vaccaro to Joshua Vaccaro, $272,000.

• 56 Frontenac Ave., Kathleen A. Sapienza to Jesse W. Kohler; Julia G. Kohler, $257,000.

• 142 Parkdale Ave., Andrea Guiati to Nicholas L. Morin, $250,000.

• 20 Sterling Ave., Andrew S. Blake to Turk Builders LLC, $245,000.

• 170 Avery Ave., Jason Ballok; Emily Ries to Bryan E. Marshall; Raymond Michael Stuart, $240,000.

• 171 Bennett Village Terrace, Cindy Aehee Lee; Steven Sungkeun Lee to Mohammed Hussain; Shahnaz Hussain, $240,000.

• 87 Nineteenth, Gary L. Damon Jr. to Megan Eileen Erbacher, $240,000.

• 628 Linden Ave., Andrew J. Cappello; Natalie L. Cappello to Nicholas S. Gorino, $226,500.

• 71 Traymore, Alana Cooper to Mot Property Management LLC, $215,000.

• 1681 Amherst St., Julie Dobo; Marion Ducato; Diane Peters to Machael P. Sherry; Michael J. Sherry, $205,000.

• 252 Cumberland, Edmund J. Courtney; Edmund J. Courtney Jr. to Erin S. Kennedy; Joseph D. Kennedy, $193,800.

• 120 Lafayette Ave., Amy Lynn Feder to Andrew M. Kucharski, $173,000.

• 81 Meriden, Alice Damato to Nina M. Simoncelli, $172,500.

• 59 Cantwell Drive, Ann Marie Gibbs; Joseph Gibbs to Scott M. Collins, $165,000.

• 119 Pawnee Parkway, Thomas S. Gregorio to Deneb Pirrone; Rigel Pirrone, $160,000.

• 25 Wilbury, Mary Ann Mule; Celestine D. Roberto; James P. Roberto; Donna Turoldo to Keith Anderson, $150,000.

• 169 Norman Ave., Joshua J. Gleim to Cheryl Gavigan, $146,916.

• 427 Humboldt Parkway, Mnm Inc to Abu Rashed, $140,000.

• 201 Sheffield Ave., Matthew H. Smith to Edwin Sanchez, $140,000.

• 639 East Utica St., Sm Nazrul Islam to Islam Uddin, $137,000.

• 18 Albemarle, Dmitriy D. Domnitsak; Olga Domnitsak to Richard Aung; Nang Zi Nhkum, $134,000.

• 125 Pawnee Parkway, Nelson E. Ertel to Andrew R. Tobin, $131,000.

• 86 Johnson Park, Edith E. Bartlett to Tomasz Wasinski, $127,500.

• 290 Taunton Place, Insource East Properties Inc to Vulcan Development LLC, $125,000.

• 56 Cable St., Solutions North Group LLC to Nndg Buffalo I Lp, $119,900.

• 538 Marilla, Scott M. Collins to Esquire T. Zeigler, $111,100.

• 10 Vanderbilt St., Deborah L. Bonito to Tanya L. Davis, $110,000.

• 136 Hampshire, Gina Gangarossa to Richard J. Majewski, $100,000.

• 108 Grote St., Truman Property Holdings I LLC to Ramzi J. Abialmouna, $100,000.

• 39 Congress, Howard C. Bookmiller to Lauren M. Schifferle, $95,100.

• 412 Davey St., James J. Kozak Jr. to Jeffrey M. Massaro, $92,000.

• 27 Peace St., Saman Ahmed to Sahadad H. Mijee; Sultan Mijee, $90,000.

• 534 East Ferry St., Mohammed A. Jaman to Md Nurul Islam; Badrun N. Kumkum, $89,000.

• 130 Shirley, Rlt Capital LLC to Elizabeth Salvatori; Thomas Salvatori, $86,000.

• 255 Hewitt, Alex Ampadu to Firoza Akter; Mohammad Rashad Khan, $85,650.

• 918 Niagara St., Annette J. Cretacci; William J. Cretacci to Edwin Rivera; Rafael Rodriguez, $83,000.

• 128 Garfield St., Bruce S. Cullens to Shan Schultz, $82,500.

• 127 Schuele, Mohammed Y. Meah to Zunayed A. Khan, $81,000.

• 18 Tuscarora Road, John Joseph Sullivan; Renee J. Sullivan to Christopher T. Weir, $75,000.

• 337 Delavan East, 637 Walden Ave. LLC to Asif&fahad LLC, $73,000.

• 57 Laurel, Tgj Inc to Trinity Alliance Group of Buffalo Inc, $70,000.

• 235 Brinkman, Colonel Enterprises LLC to Mohammed Reeazuddin; Tajrinnahar Shimu, $70,000.

• 262 Ideal, Daniel R. Smith; Karen A. Smith to Noemi Hernandez, $69,600.

• 19 Domedion Ave., US Phil Investment Group LLC to Mohammed Zillur Rahman, $66,000.

• 288 Roehrer Ave., Millender Enterprises LLC to Breanna Garcia-Ladiana; Saroya Garcia-Ladiana, $65,500.

• 308 Amherst St., Yasin Enterprises Inc to Karshe Properties Inc, $65,000.

• 42 Gesl, Fortunes America Properties LLC to Farzana Jubaed, $62,000.

• 125 Benzinger St., Daniel Joseph Chiacchia; Joshua Hr Ruchaczewski; Ruchaczewski Mary Ann Est; Mary Hr Ruchaczewski to Ishtiaq Ahmed, $57,750.

• 53 St Marys, Manderly Hill LLC to Rokshana Hoque, $50,500.

• 436 Dartmouth, Naznin Alam; Sufia Begum to Kaniz F. Chowdhury, $50,000.

• 146 Shirley, Opropo LLC to 128 Cortelyou Inc, $50,000.

• 90 Cambria, Anthony Vincent Bolden to Sandra Bolden, $50,000.

• 321 Mystic, Michael Davis to S&b Housing LLC, $50,000.

• 67 Roesch Ave., Aliethia L. Hokes; David Manz to 6831 Seneca St LLC; Esb Group LLC, $43,200.

• 116 Hazelwood Ave., Michael B. Blotnik; Julian A. Shaw; Julian Shaw; Marjorie D. Shaw; Marjorie I. Shaw to Honesty Property Management&multi Services Inc, $42,001.

• 147 Box, Nur Montakim to New Padma Inc, $40,000.

• 115 Krupp, Ezre LLC to Tuxedo Housing LLC, $40,000.

• 269 Barnard St., Dalmore Properties LLC to Sohail A. Durrani, $40,000.

• 114 Thatcher Ave., Earleen L. Adamson to Bagum Mobarra; Mohammad Maksudur Rahman, $37,200.

• 33 Owahn Place, Edward Hr Dubois; Karen Hr Dubois; Dubois Mary Ann Hr; Nathaniel Hr Dubois; Dubois Nathaniel P Dec; Norma Dec Dubois; Dubois Norma H Dec; Jackie Hr Kalyan; White Margaret M Hr to James N. Reinard; Morgan R. Reinard, $35,000.

• 54 Moreland St., Friend of Buffalo Inc to Rafiqul I. Khan; Five Green Leaf Inc, $35,000.

• 38 Gatchell St., Vanessa Davis-Twitty to Zevi LLC, $32,000.

• 42 Blake St., Dozer Development Inc to Garrison Investors Inc, $30,000.

• 216 Roslyn St., Dozer Development Inc to Garrison Investors Inc, $30,000.

• 38 Theodore St., Dozer Development Inc to Garrison Investors Inc, $30,000.

• 36 Rogers Ave., Dozer Development Inc to Garrison Investors Inc, $30,000.

• 61 Erb St., Dozer Development Inc to Garrison Investors Inc, $29,000.

• 540 Tonawanda St., Musleh Eiad to Mahmoud Musleh, $25,000.

• 51 Bennett Village Terrace, Md Mosobbir Ali; Najma Begum Ali to Md Aminur Rashid; Muhammed Bazlur Rashid, $25,000.

• 14 Scheu Park, Samuel J. Burruano to Highland Properties of Buffalo Inc, $25,000.

• 56 Rose, Geraldine Panicali; Geraldine P. Panicali; Richard A. Panicali; Richard Panicali to Equity Trust Company Fbo; Yankee Buffalo Properties LLC Ben; Zo77402 Ben, $24,000.

• 203 Dodge, Geraldine Panicali; Geraldine P. Panicali; Richard A. Panicali; Richard Panicali to Equity Trust Company; Yankee Buffalo Properties LLC Ben; Zo77402 Ben, $23,000.

• 107 Titus, Geraldine Panicali; Geraldine P. Panicali; Richard A. Panicali; Richard Panicali to Equity Trust Company; Yankee Buffalo Properties LLC Ben; Zo77402 Ben, $23,000.

• 86 Theodore St., Dozer Development Inc to Garrison Investors Inc, $23,000.

• 416 Moselle St., Reola Moore to Shonique Loman, $20,000.

• 390 Longnecker, Maryandra LLC to Exquisite Enterprises LLC, $20,000.

• 19 Kiefer, Khan Md Aminul Huq to Yacob Habibah Binti Mohamed, $15,000.

• 158 Briscoe, Dennis Baginski; Sharon Baginski; Sharon Cole to Siddiki USA Inc, $15,000.

• 7 Newton St., Michael Janusz to New Buff LLC, $7,000.

CHEEKTOWAGA

• 4 Garnet Drive, Lori Ann Hannon to Cha T. Vu, $325,000.

• 642 Cleveland Drive, Noco Express Properties LLC to Speedway LLC, $322,581.

• 2150 George Urban Boulevard, Noco Express Properties LLC to Speedway LLC, $322,581.

• 33 Colony St., Nicole Gravius to Erin Hoeflich; Jacob E. Radder, $239,000.

• 820 Cayuga Creek Road, Wanda K. Airey to Saif Jabbar, $225,000.

• 100 Nantucket Drive, Maria Givoino; Maria Watson to Raid Elwaseem, $208,000.

• 62 Concord Drive, Linda A. Maciejewski; Melvin L. Maciejewski to Kristy Vaughn, $169,900.

• 111 Atlantic Ave., Melissa S. Cummings to Diana Babst; James Babst, $155,000.

• 191 Northern Parkway, Daniel J. Polino; Linda A. Polino; Robert C. Polino to Heather P. Tomaski, $150,900.

• 439 Borden Road, Noco Properties LLC to Speedway LLC, $150,537.

• 90 Madaline Lane, Maglich Family Trust 121715 Tr to Lisa Laura Vo, $150,300.

• 82 Louise Drive, Amy D. Ehrenreich; Amy L. Ehrenreich; Anthony J. Ehrenreich to Jared L. Sattler, $150,000.

• 455 Dick Road, Brenna E. Pierson to Emily K. Belfield, $148,000.

• 103 Santin Drive, John J. Betz; Patricia A. Betz to Amy E. Betz; Betz Christopher R J, $145,000.

• 216 Westbrook Drive, Jeffrey A. Marshall; Sandra N. Marshall to Justin C. Bundy, $143,500.

• 114 Century Road, Tracy Radford; Jaclyn Silver to HSBC Bank USA NA Tr; Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities 2006-3 Trust Home Equity Asset-Backed&see, $141,934.

• 6 Regal St., Geraldine P. Ciprich to Alan A. Miosi, $140,000.

• 261 Shanley St., Maryjane L. Gladkowski to Nicholas Cultrara, $140,000.

• 3549 Harlem Road, Philip Goldman; Phillip Goldman to Gregory Guth, $137,000.

• 534 Buffalo Depew Boulevard, Quinton C. Cusimano; Jessica A. Lampka to Ryan C. Okon, $137,000.

• 36-38 Pendlewood Drive, Kenneth J. Strzalka to Russell Mcmurray, $135,000.

• 233 Danbury Drive, Rebecca Sember; Ryan J. Vishion to Justin T. Hassen; Jenna L. Smolinski, $130,000.

• 119 Colden Court, Rita C. Mekelburg to Nhung Thi Ly; Minh Cong Truong, $129,000.

• 310 Atlantic Ave., Bonnie M. Scirri to Giovanni Ingrao; Joseph Ingrao, $124,000.

• 36 Eileen Court, Mae Fannie; Fannie Mae to Peter M. Wyzykowski, $117,550.

• 240 Mcnaughton Ave., Daniel E&diane M Quigley Irrevocable Trust 012716 Tr; Daniel E&diane M Quigley Irrevocable Trust Tr to Christopher Mongielo, $117,000.

• 42 Viola Drive, Midfirst Bank to Mohamed Ali Juran, $115,000.

• 220 Shanley St., Abdul Munaf; Alam M. Siddiquee to Lydia Mcglade; Ash N. Zawerton, $115,000.

• 2605 Broadway St., Nancy E. Repp; Susan M. Selle to Justin F. Cornell, $114,000.

• 174 Heather Road, Anna May Dittman; Charles A. Dittman; Milann K. Dittman to Anna May Dittman; Kyle D. Wagar, $111,111.

• 71 Hedley St., Kevin A. Borodzik; Sandra Lee Borodzik; Paulette A. Willett to Robert W. Barker Jr., $105,900.

• 2931 William St., Halina Skonecki to Richard W. Lennertz IV, $105,000.

• 135 Wheaton Drive, Steven B. Bengart; Helen R. Ryan to Fannie Mae, $100,039.

• 112 Greenway Boulevard, Dorothy Grd Hammer; Ruth Agt Massing; Robin Grd Tafelski to Eye On Design Homes Inc, $95,000.

• 158 Claude Drive, John Rottaris; Paul Rozewski to Midfirst Bank, $90,062.

• 9 Kingswood Drive, Sandra T. Bellman; Todd W. Stoddard to Michael J. Bellman, $72,000.

• 679 Beach Road, Dennis R. Fader to Alexis Anthony, $65,000.

• 203 Halstead Ave., James P. Wlodarczyk to Donna E. Wlodarczyk, $40,000.

• 25 Alpine Place, Christie Maloney; William B. Maloney IV to Karen J. West; Lawrence P. West, $22,500.

CLARENCE

• 5489 Pine Loch Lane, Philip T. Kuruvilla; Susan P. Kuruvilla to Rabheh Abdul Aziz, $620,000.

• 4568 Gentwood Drive, Gentwood Development LLC to Sharyn C. Miller; William J. Miller, $540,000.

• 6196 Senate Circle, Maryann Stetter to Amy C. Meyer; Thomas J. Meyer, $530,000.

• 8149 Driftwood Court, Donna M. Mattes; Robert C. Mattes to Kellie Rizzo; Peter J. Rizzo, $530,000.

• 9220 Clarence Center Road, Warren D. Keller to David M. Driess; Kristen M. Driess, $515,000.

• 8430 Avonside Court, Dean A. Strobel; Shelley A. Strobel to Geoffrey H. Groocock; Doreen M. Harris, $405,000.

• 8382 Old Trafford Court, Harris Hill Commons Condominium Development LLC to Michaelene Bernas, $394,450.

• 8198 Stahley Road, Noreen Williams Ruyechan to Alexander Gerard Krause; Sarah Omara Krause, $370,000.

• 5584 Kippen Drive, Susan E. Donovan; Dwayne J. Smith to Christine N. Pignato; Christopher M. Pignato, $319,484.

• 9160 Wolcott Road, Webster Family Trust I 091709 Tr to Celina M. Harris; Timothy J. Harris, $300,000.

• 8744 Sheridan Hill Drive, Ann C. Armstrong; Roger Armstrong to Ming Ming Chan; John D. Riek, $296,000.

• 4284 Trailing Drive, Troy A. Bullard; Yvonne M. Bullard to Brittany R. Miller; Justin C. Miller, $279,900.

• 5882 Kamner Drive, Daniel A. Jones; Holly S. Jones to Greta Gleason; Rudolph L. Gleason, $265,000.

• 5070 Rockledge Drive, Anthony J. Baynes to Amanda Salvatore; Russell Salvatore, $265,000.

• 5427 Village Station Circle, Roma Lulla; Sharad R. Usapkar to Lalakhan Patan; Tabassum Sultana, $252,000.

• 4945 Ledge Lane, Carol A. Kling; Donald P. Kling to Karen M. Lagoda, $235,000.

• 5371 Briannas Nook, Cimato Enterprises Inc to Essex Homes of WNY Inc, $105,000.

• 5371 Briannas Nook, Essex Homes of WNY Inc to Lindsay B. Seggio; Marion N. Seggio, $105,000.

• 10285 Clarence Center Road, Michael D. Mchugh; Rosalie Mchugh to Nicole C. Labarge; Shawn J. Labarge, $90,000.

COLDEN

• 8784 Lower East Hill Road, Kenneth G. Heiler; Ruth A. Heiler to Luanne Elkins; Peter Elkins, $43,000.

• Vacant land Darien Road, Patrick Folaron; Marie A. Tripi to Michael P. Bradley; Linda A. Shugars, $32,000.

COLLINS

• 2048 Richardson Road, Mae Fannie; Fannie Mae to Laurie Anne Ashcroft, $39,000.

CONCORD

• Vacant land Trevett Road, Joanne Darszewski; Darszewski Daniel J to Jonathan Karney; Lindsay Karney, $32,500.

ELMA

• 81 Terrace Lane, Amy S. Bork; Daryll E. Bork; Brian Enos to Daniel Shurmatz, $762,400.

• 410 Elma Meadow Lane, Beth Ann Lawrence; Carol A. Lawrence; Jeffrey J. Lawrence; Scott R. Lawrence to Andrew W. Orourke; Kimberly Orourke, $310,000.

• 1991 Billington Road, Carrie K. Mcevoy; Richard L. Mcevoy to Robert L. Knight Jr.; Tiffaney A. Knight, $275,000.

• 51 Billington Heights, Stephen P. Cofta to Amanda L. Renzi; Matthew T. Renzi, $229,000.

• 1731 Woodard Road, Andrew W. Orourke to Jennifer L. Sienkiewicz, $210,000.

EVANS

• 1141 Church Road, Jesus S. Rodriguez to Daniel J. Polino; Nicole M. Polino, $189,900.

• 9822 Shorecliff Road, David P. Bartels; Louise M. Bartels; Darcie Beyer to Louise M. Bartels, $90,000.

• 7860 Versailles Road, Lisa Taylor to Robert L. Ziemer, $84,000.

• 6918 Wellington Drive, Barbara Boser; Barbara Kozhuharoy; Argenio Modesto to Fannie Mae, $83,837.

• 9390 Lemon St., Robert F. Olczak to Angela Ferrentino; Timothy Haskin, $80,340.

• 105 South Ln Road, Roselyn Fredericks; Nora B. Robshaw to American Homeowner Preservation Trust Series 2015a+ Tr; US Bank Trust NA Tr, $53,793.

• 7215 Sweetland Road, Chad Beers to Jerrica Raab; Ryan Raab, $36,700.

• 457 Roanoke Ave., Janet A. Stratton to Louie Benes, $27,750.

GOWANDA

• 65 Allen St., Diane K. Dye; Quentin L. Dye to Derek J. Latshaw; Jacqueline L. Latshaw; John E. Latshaw, $60,000.

GRAND ISLAND

• 332 Havenwood Lane, John W Stickl Construction Co Inc to Ashley J. Digati; Thomas A. Digati, $451,400.

• 174 Oakridge Road, Jundi Zhang to Jason C. Schneller; Sara R. Schneller, $287,000.

• 147 Stonebridge Road, Ryan Homes of New York to Philip Patrick Lewis, $282,060.

• 165 Country Club Drive, John W Stickl Construction Co Inc to Jeffrey D. Miller; Paula M. Miller, $264,900.

• 2896 Grand Island B, Ferdinand G. Ruocco to Riads Holding Company LLC, $250,000.

• 1563 Love Road, Ana Nizialek; Derek Nizialek to Jackie M. Helman; Justin M. Helman, $189,900.

• 1811 Webb Road, Kenneth W. Pearson to Arthur L. Chamberlain; Susan J. Woloszyn, $105,000.

HAMBURG

• 4571 Hidden Hollow Road, Pearl Family Trust 061515 Tr to Tara L. Hay; William F. Hay Jr., $377,000.

• 1488 Evergreen Drive, Eddy&lewin Homes Inc to Kevin A. Armbrust; Keri L. Fisher, $281,971.

• 2416 Agassiz Drive, Daniel W. Shea; Jenna M. Shea to Melinda M. Jones; James R. Kaska, $276,000.

• 2333 Hobblebush Lane, Foster H. Thayer; Kathleen M. Thayer to Mary Lee Paolini, $270,000.

• 4840 Mckinley Lot 11, Louis N. Squitieri to William Dice; Josette Teuscher, $250,000.

• 2224 Lakeview Road, Joshua G. Lovell; Kristal C. Lovell to Alexandra Mcnaughton; Timothy J. Mcnaughton, $225,000.

• 4270 Arrowwood Drive, Jeffrey J. Patronik to Karen Labedz; Randall Labedz, $225,000.

• 167 Pierce Ave., Elanor S. Cullen; Matthew A. Cullen Jr. to Erika K. Hendra, $180,000.

• 82 Robert St., John Keem III to Margaret Ann King, $176,500.

• 4741 Kennison Parkway, Betty Jane Baumgarten; Mary C. Baumgarten to Laura E. Fortain; Daniel E. Lane, $175,000.

• 238 Brookwood Drive, Richard J. Angle to Matthew R. Simano; Nikki G. Simano, $151,500.

• 3049 Lyth Road, Theresa J. Becker; Teresa J. Struebing to Joseph R. Hartman; Kelsey L. Jung, $138,000.

• 4948 Brenner Road, Kenneth Fierle to Mary Nosky, $129,000.

• 91 Foxcroft Drive, Foxcroft Properties LLC to Kevin Nunn, $120,000.

• Sublot 19 Cooper Ridge, Pleasant Development LLC to Forbes Homes Inc, $66,500.

• 5580 Cooper Ridge, Pleasant Development LLC to Forbes Homes Inc, $60,000.

• 5526 Cooper Ridge, Pleasant Development LLC to Forbes Homes Inc, $60,000.

• 4840-l#4 Mckinley Parkway, Heritage Village LLC to Dianne Agate; William Agate, $39,900.

• Vacant land Princeton St., James A. Grandoni; Virginia M. Grandoni to Linda Jozwiak; Mark Jozwiak, $6,500.

HOLLAND

• 12510 Pine Vly, Tammy L. Edin; Ralph M. Mohr to Cooper Mr; Nationstar Mortgage LLC dba, $165,978.

• 173 Vermont St., Kathleen M. Grehlinger to Brett D. Bakalik, $152,000.

• 8040 Owls Burrough Road, Cheryl A. Major to Corie L. Barkey; Eric N. Barkey, $60,000.

LACKAWANNA

• 11 Julian Ave., William Darren Mcguire to Mccartney P. Malley; Elizabeth P. Wasiela, $121,600.

• 1 Vincent Ave., Christina Falzone to Nicole M. Paszek, $112,000.

• 79 Madison Ave., Terry J. Mccourt to Megan E. Gearhart, $106,000.

LANCASTER

• 8 Chestnut Corner, Charles P. Hartman; Julia K. Senko to Brandy L. Illg; Kiel M. Illg, $370,000.

• 5 Saybrook Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Ronald A. Wargin; Susan N. Wargin, $365,640.

• 17 Saybrook Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Donald P. Draa; Beverly R. Wahr, $362,900.

• 299 Enchanted Frst N, Scott W. Lasker; Lauren G. Mabardy to Michael Gravius; Nicole Gravius, $339,500.

• 19 Cobblestone Court, Audrey D. Smith to Shannon M. Connors; Christian Hershey, $301,000.

• 20 Brunck Road, Janice H. Streit; Paul E. Streit to Brett J. Brewster; Pamela J. Brewster, $285,000.

• 125 Michaels Walk, Laura M. Wozniak; William L. Wozniak to Melissa M. Eckert; Michael S. Eckert, $282,400.

• 69 Gale Drive, Yun Zhang; Feng Zhao to Katie Kline; Derek Steimer, $259,999.

• 725 Aurora St., Sandra S. Becker to Janessa Elizabeth Burke; Quinton Cusimano, $245,000.

• 90 Impala Parkway, Elizabeth M. Murphy; Thomas K. Murphy to Alexandra L. Pawlowski, $195,000.

• 29 Taft Ave., Catherine C. Sereno to Joseph Mangold, $180,000.

• 26 Olde Stone Lane, Suzanne M. Kegler to Marissa G. Barnhardt, $140,000.

• 29 Livingston St., Marc S. Smith to Brian A. Trumpfheller, $116,000.

NEWSTEAD

• 6766 Cedar St., Brenton Matthews to Shaunna B. Weaver; Steven A. Weaver, $152,500.

NORTH COLLINS

• Rocky Mountain Road, Jodi Cihak; Michael Cihak to Brandon J. Durolek; Shannon K. Durolek, $150,000.

• 10823 New Oregon Road, John Apgar; WNY Real Property Holdings LLC to Colette M. Heitman, $25,111.

• 158 Briscoe, Dawn M. Bacon; Scott L. Bacon to Anne Foit; Michael Foit, $7,000.

• 5267 Langford Road, Paul R. Arno to Chad J. Lucas, $5,500.

ORCHARD PARK

• 71 Wildwood Lane, Charles B. Morgan; Elaine M. Morgan; Morgan Family Irrevocable Trust 053117 Tr to Mandy L. Gotham; Randal M. Gotham, $862,875.

• 60 Grand View Trl, Carl D. Armstrong; Ruthanne M. Armstrong to Cook Keys Holdings LLC, $580,000.

• 31 Golden Crescent Way, Forbes Homes Inc to Cody A. Williams, $436,900.

• 43 Sonnet Drive, Sharon A. Severson; Stephen R. Severson to Patricia A. Clark, $394,900.

• 5481 Chestnut Ridge Road, James A. Anticola to Joseph J. Agate, $384,000.

• 56 Tanglewood Dr W, Kirk Mark Stuart Graeme; Kamaljit Kaur Kunar to Aline Ryan; Colin J. Ryan, $325,000.

• 9 Briar Hill Road, Paul R. Ketzer; Susan J. Ketzer; Ketzer 2019 Family Trust 020819 Tr to Eric Michael Bodnar, $314,000.

• 4370 New Taylor Road, Edwin C. Lauch III to Mel Investors LLC, $275,000.

• 4952 South Freeman Road, Christine Lo Bue-Estes; Gregory R. Estes to Chelsey Senior; Diemen Senior, $207,000.

• 78 Errington Terrace, Andrew R. Borowski to Brendan P. Furey; Isabella G. Lorenz, $190,000.

• 69 Faahs Drive, Vera P. Marek to Desiree A. Ciani; Jason A. Ciani, $170,000.

• 6382 Milestrip, Laurie Scott Young to Chelsea Puleo, $135,000.

• 70 Carriage Dr Unit 2, Gerald J. Goralski; Mildred Goralski to James M. Dunn, $135,000.

• 6857 Webster Road, Cindy M. Harding; Cynthia M. Harding; Cynthia L. Michael to Jeffrey J. Gillette, $122,500.

• 19 Greenfield St., Afc Mortgage Loan Asset Backed Certificates Series 1999-1 Tr; US Bank NA Tr to Lynn Diana Domanowski, $70,100.

• 29 Puritan Place, Michael T. Vogel to Megan P. Vogel, $22,697.

SPRINGVILLE

• 156 Maple Ave., Audrey M. Skelton; Charles Skelton to Holly Townley; James Townley, $137,235.

• 19 Smith St., Gregory M. Beatty to Ann Oneil, $126,000.

CITY OF TONAWANDA

• 122 State St., Christopher Herman to Corinne L. Leidenfrost; Peter S. Leidenfrost, $134,000.

• 47 Eugene, Peng-Fei Chang to Daniel J. Kramer, $129,900.

• 19 Glenwood Ave., Jedediah L. Walker to Caitlyn Mah, $95,000.

• 181 Maldiner Ave., Sharon L. Henderson; Thomas A. Henderson to Jessica T. Brenon, $92,700.

• 36 Simson St., David Est Hess; Andrew Z. Lepore to Kevin Seaman Ira Ben; Equity Trust Company Cust, $44,100.

TONAWANDA

• 4363 River Road, Noco Energy Corp to Buffalo Terminal LLC, $2,930,400.

• 811 Englewood Ave., Richard D. Freeman; Ronald L. Freeman to Chelsey Lynn Skiba; Nathaniel John Skiba, $275,000.

• 950 Creekside Drive, Joseph I. Mroczynski to Jamie D. Schmitt; Teresa Schmitt, $256,950.

• 52 Bathurst Drive, Carol F. Davis; Sharon Kostiner; Barbara Sternberg; Lisa Wallenfels to Al G. Matchett; Eric Sabadasz, $242,000.

• 318 Paramount Parkway, Paula Davenport; Jeffrey P. Diebold; John J. Diebold; Michael R. Diebold; Richard J. Diebold; Sylvia I. Diebold; Sheila Dobbins; Pamela J. Pawenski to Van Brunt Eli Tyler; Van Brunt Kailee Mae, $231,500.

• 861 Military Road, 861 Military LLC to Karen Buddhist Society of New York, $225,000.

• 42 Cleveland Drive, Emily L. Taylor; James R. Taylor to Caitlin Lanoye; Joseph Notaro, $200,000.

• 11 Patricia Drive, Emily H. Jerge; Jesse J. Jerge to Lisa M. Mchugh, $191,000.

• 6 Leahy Court, Christy L. Marchese to Michelle L. Mendieta; Ryan L. Mendieta, $189,900.

• 84 Deumant Terrace, Loran Michele Perry; Steven Dale Perry to Jeremy W. Bohonos; Melissa A. Bohonos, $187,000.

• 33 Wrexham Ct S, Meghan Elizabeth Brown; Meghan E. Terry to Rebecca L. Vishion; Ryan J. Vishion, $182,500.

• 177 Washington Ave., Daniel G. Meyers to Remon S. Bebawee; Joyce C. Ramirez, $175,977.

• 325 Woodcrest Boulevard, Lavinia H. Kirdani to Megan L. Mohan, $175,000.

• 72 Linden, Shayna L. Burzynski to Jill M. Cutspec, $170,072.

• 52 Wellington, Nicole Cannarozzo to Ellen Aroune; William J. Raimondo, $161,500.

• 16 Hartford Ave., Kerry L. Collins-Gross; William L. Gross III to Donald J. Hosie, $160,000.

• 277 Rochelle Park, Jennifer K. Coppola; Jennifer K. Merkel to Alan Rai; Mon Rupa Rai, $157,000.

• 132 Washington Ave., Barbara Ann Laduca to Daniel K. Flaherty, $155,000.

• 88 Woodward Ave., Desiree Alessi to Molly Labonte-Hoppel; David Cameron Mernan, $154,000.

• 16 Harrison Ave., Amy L. Staebell to Melanie Fisher; Kevin Wagner, $145,000.

• 124 Bering Ave., Jaime K. Diehl; James K. Pichette to Fernando Rivera; Julie Rivera, $144,000.

• 2879 Eggert Road, Joyce Marino; Joyce R. Marino; Ronald A. Marino to Parmila Chhetri; Madhap Dhakal, $140,000.

• 1749 Colvin Boulevard, Faith R. Mcgee to Yvette Jeffrey, $136,000.

• 367 Tremont St., Jason C. Schneller; Sara Ruth Schneller to Jennifer Fortune, $135,000.

• 211 Grandview Ave., Hom Humagain to Hari Bhandari; Kamali Bista, $135,000.

• 166 Hartford Ave., Joseph M. Saunders to Cleo R. Mavrak, $125,000.

• 261 Homewood Ave., Jonathan E. Bauer; Nicole C. Bauer to Brenda J. Mann; Patrick T. Mann, $120,000.

• 90 North Ellwood Ave., Jeanna M. Cellino; David A. Hennessy to Christiana Trust Tr; Pretium Mortgage Acquisition Trust Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb dba, $117,425.

• 201 Dunlop Ave., Gary G. Wells to Alexander Grigorenko, $115,000.

• 1901 Colvin Boulevard, William J. Rezabek to Martha Stinner; Theodore A. Stinner, $112,000.

• 391 Wabash Ave., James Hoyes to Jonathan E. Bauer; Nicole C. Bauer, $100,000.

• 258 Knowlton Ave., Of Erie County; Nancy M. Snyder to Daniel Mansfield; Emily Theil, $95,000.

• 73 Wynnwood Ave., Dianne Graefser to 73 Wynwood LLC, $80,000.

• 141 Lyndale Ave., Donald G. Braun; Donald Braun; Susan M. Karalus to American Homeowner Preservation Trust Series 2015a+ Tr; US Bank Trust NA Tr, $65,157.

WEST SENECA

• 27 Ganna Court, Carmela Zagarrio Revocable Trust 123108 Tr to Frederick Pordum; Jane Pordum, $333,800.

• 26 Larsen Lane, Darlene L. Schiele; Robert H. Schiele Jr. to Amy L. Ehrenreich; Anthony J. Ehrenreich, $310,000.

• 15 Camelot Drive, Jennifer Derrick; Robert Szkotnicki to Erik W. Szynkowski; Lauretta Szynkowski, $264,999.

• 424 Meadow Drive, Sandra Aliotta; Lois Freiheit to Kevin P. Harris; Kristin M. Scheda, $210,000.

• 777 East&west Road, Wayne Repine to Delores D. Neeley; John R. Neeley, $200,000.

• 346 Potters Rd Ud, Cody A. Williams to Lauren B. Mccarthy, $192,000.

• 150 Delray Ave., Kiel Illg; Brandy L. Peifer to Kyle P. Hulbert, $150,000.

• 146 Onondaga, David J. Nicholoff II to Michael D. Bogdan, $137,000.

• 49 Brookside Drive, Jessie J. Lombardo to Carolyn R. Drury, $132,000.

• 135 Kirkwood Drive, Rebecca J. King to Xu Li, $131,000.

• 400 West Ave #14224, Thomas Sperazza to Kathy A. Beck, $120,000.

• 1181-1a Indian Church Road, Donna L. Keicher to Kaylin R. Corbran, $95,000.