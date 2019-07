2019 boys lacrosse honor roll: All-stars from all over WNY

Teams are selected by area coaches

COACHES' ALL-WESTERN NEW YORK

Offensive Player of the Year: Kellen Pulera (St. Joe’s).

Defensive Player of the Year: Jack DiBenedetto (Nichols).

Coach of the Year: Scott Moore (East Aurora).

FIRST TEAM

P Player School Yr.

A Kellen Pulera St. Joe’s 12

A Evan Mulderig St. Joe’s 12

A Brock Schneider Hamburg 12

A Spencer Nyhart Hamburg 12

M Devin Napolean Nia. Wheat. 12

M Brett Chiodo Hamburg 12

M Shaun Dolac W.S. East 12

M Andrew Johnson Amherst 12

M Hunter Parucki St. Joe’s 11

LSM Sam Latorre St. Joe’s 12

FO Austin Holley St. Joe’s 11

D Jon Sokolowski Orchard Pk. 11

D Jack DiBenedetto Nichols 12

D Scott Hopkins Wmsv. North 11

D Robbie Marten St. Joe’s 11

G Jack Rapini St. Joe’s 12

SECOND TEAM: CANISIUS: Henry Popko, Liam Keane, Daniel Newton. CLARENCE: Jacob Slowinski. HAMBURG: Josh Pavlovich. IROQUOIS: Lucas Achman. NICHOLS: Matt Berdysiak. ORCHARD PARK: Cayden Collins. ST. FRANCIS: Jack Kernitz-11. ST. JOE’S: Ryan McGorry-11. TIMON-ST. JUDE: AJ Santana. WEST SENECA WEST: Mike Flury. WILLIAMSVILLE EAST: Joe Amici-11. WILLIAMSVILLE NORTH: Josh Dziama.

US LACROSSE ALL-AMERICANS

P Player School Yr.

M Brett Chiodo Hamburg 12

M Devin Napolean Nia. Wheat. 12

A Brock Schneider Hamburg 12

M Shaun Dolac W.S. East 12

D Jon Sokolowski Orchard Pk. 11

A Kellen Pulera St. Joe’s 12

US LACROSSE ACADEMIC ALL-AMERICANS

P Player School Yr.

M Robert Giancarlo Sweet Home 12

M Clayton Osborne Wmsv. East 12

LSM Joshua Dziama Wmsv. North 12

D Adam Reichert Iroquois 12

M Steven Lucas W.S. East 12

A Henry Popko Canisius 12

US LACROSSE WNY AWARDS

COACHES OF THE YEAR

Class A: Dan Vogl (Lancaster).

Class B: Ed Greenway (Williamsville East).

Class C: Stefan Henn (Amherst).

Class D: Larry Wheeler, Jamie Pierce (Salamanca).

ALL-CATHOLIC

Player of the Year: Kellen Pulera (St. Joe’s).

P Player School Yr.

A Kellen Pulera St. Joe’s 12

A Henry Popko Canisius 12

A Matthew Berdysiak Nichols 12

A Evan Mulderig St. Joe’s 12

M Liam Keane Canisius 11

M Jack Kernitz St. Francis 11

M Ryan McGorry St. Joe’s 11

M AJ Santana Timon-SJ 11

M Hunter Parucki St. Joe’s 11

LSM Sam Latorre St. Joe’s 12

FO Austin Holley St. Joe’s 11

D Daniel Newton Canisius 12

D Jack DiBenedetto Nichols 12

D Robert Marten St. Joe’s 11

G Conor Robinson Timon-SJ 11

G Jack Rapini St.Joe’s 12

SECOND TEAM: BISHOP TIMON-ST. JUDE: Jake Blidy, Fergus Gould. CANISIUS: Quinn Gormley-11, Matthew Russo. NICHOLS: Jackson Glynn-11, Will Pfalzgraf. ST. FRANCIS: Ty Broad-10, Matthew Bowen-10. ST. JOE’S: Ethan Goss-11, Kyle Gonsiorek-11.

MMHSAA ACADEMIC ALL-AMERICAN: CANISIUS: Henry Popko. ST. JOE’S: Kellen Pulera.

ALL-SECTION VI

P Player School Yr.

A Brock Schneider Hamburg 12

A Cayden Collins Orchard Pk. 12

A Spencer Nyhart Hamburg 12

A Lucas Achman Iroquois 12

M Brett Chiodo Hamburg 12

M Shaun Dolac W.S. East 12

M Andrew Johnson Amherst 12

M Devin Napolean Nia. Wheat. 12

LSM: Joshua Dziama Wmsv. North 12

FO Mike Flury W.S. West 12

D Jon Sokolowski Orchard Pk. 11

D Scott Hopkins Wmsv. North 10

D Josh Pavlovich Hamburg 12

D Jacob Slowinski Clarence 11

G Jared Evenden Hamburg 12

SECOND TEAM: AMHERST: Max Rosen-11. EAST AURORA: Bill Mahoney, Drew Kenney-10, Connor Boss-11. HAMBURG: Bo Johnson. LANCASTER: Alex Reimer. ORCHARD PARK: Jack Kinsman-11, Jake Shul-11. SALAMANCA: Keelan Seneca-11. WEST SENECA EAST: Colin Schmatz-11. WILLIAMSVILLE EAST: Joe Amici-11, Parker Vernator-11, Clayton Osborne. WILLIAMSVILLE NORTH: Conor Murphy-10.

CLASS A

P Player School Yr.

A Cayden Collins Orchard Pk. 12

A Andrew Relosky Orchard Pk. 12

A Alex Reimer Lancaster 12

A Jake Wisniewski Buffalo 12

M Jake Shul Orchard Pk. 11

M Shawn Davis Lancaster 11

M Trevor Stevens Lancaster 11

M Dominic Basile Clarence 11

M Jack Bird Buffalo 11

LSM Jack Kinsman Orchard Pk. 11

LSM Anthony Scoma Lancaster 12

D Jon Sokolowski Orchard Pk. 11

D Jacob Slowinski Clarence 11

G Nate Prelewicz Clarence 12

SECOND TEAM: BUFFALO: Assa Al Sultani, Thomas Glick-11. CLARENCE: Jesse Wooley-10, Zach Norton-10, Alex Sykas-11. LANCASTER: Chris Klein-11, Chris Shaver-11, David Gaca, Dylan Lanning-11. ORCHARD PARK: Archie Bartolotti, Max Streety-11, Colton Brown, Brendan Hamm-11, Carter Korzenski-10.

CLASS B

P Player School Yr.

A Steve Lucas W.S. West 11

A Conor Murphy Wmsv. North 10

A Lucas Marshall Sweet Home 12

A Brock Schneider Hamburg 12

A Spencer Nyhart Hamburg 12

M Kyle Haettich W.S. West 12

M Mike Flury W.S. West 12

M Devin Napolean Nia. Wheat. 12

M Chase Chapman Nia. Wheat. 11

M Robert Giancarlo Sweet Home 12

M Brett Chiodo Hamburg 12

M Clayton Osborne Wmsv. East 12

LSM Conor Kwoka Lockport 12

LSM Joshua Dziama Wmsv. North 12

FO Bo Johnson Hamburg 12

D Austin Leber Nia. Wheat. 11

D Scott Hopkins Wmsv. North 11

D Josh Pavlovich Hamburg 12

D Parker Vernator Wmsv. East 11

G Jared Evenden Hamburg 12

G Joe Amici Wmsv. East 11

SECOND TEAM: FRONTIER: Chris Contrera. HAMBURG: Brian Colmerauer, Zachary Nyhart, Devin Collins-9, Spencer Miklos-11, Matthew Walsh-11. NIAGARA WHEATFIELD: Noah Bennett, Jojo Hoover-11. NORTH TONAWANDA: Jake Stine. SWEET HOME: Michael Petrina, Jack Armenia. WEST SENECA WEST: Dan Cantafio, Evan Sherk, George Newcomb. WILLIAMSVILLE EAST: Dom Piccillo, Ryan Mitchell, Sam Melster. WILLIAMSVILLE NORTH: Tyler Zeplowitz-11, Brian Patterson, Nick Kramer-10.

HONORABLE MENTION: FRONTIER: Weston Ferro-11, Matt Gorski-10, Matt Kennedy-11. HAMBURG: JR Maher, Dylan Collins-9, David Bennigfield-11, Dominic Manzella-11, Kyle Kawalek, Aiden Masterson. LOCKPORT: Hayden Coakley. NIAGARA WHEATFIELD: Jordan Smith, Brian Smith-11, Jaren Dixon. NORTH TONAWANDA: Connor DeVantier. SWEET HOME: Alex Gauld, Darrius Carter-11. WEST SENECA WEST: Jake Duffy, Jake Cooper. WILLIAMSVILLE EAST: Dylan Schihl, Frank Annuziata, Nick Davoli. WILLIAMSVILLE NORTH: Owen Cooney, Sean Fitzpatrick, Juan Antonetty.

CLASS C

P Player School Yr.

A Drew Kenney East Aurora 10

A Garret Walker W.S. East 10

A Colin Schmatz W.S. East 11

A Eli Dunkle Amherst 12

A Lucas Achman Iroquois 12

A Nate Parker Lake Shore 11

A Trevor Samplinski Grand Island 12

A Mike Minich Iroquois 11

M Connor Boss East Aurora 11

M Shaun Dolac W.S. East 12

M Andrew Johnson Amherst 12

M Ben Carey Wmsv. South 11

M Dylan Snow Lake Shore 12

LSM Dylan Giancarlo Iroquois 12

LSM Markus Johansson Lew-Port 12

D Bill Mahoney East Aurora 12

D Max Rosen Amherst 11

G Aidan Sheehan East Aurora 11

G Nick Hamme W.S. East 12

G Caden Menegaux Amherst 11

G Mitch Kiebala Wmsv. South 11

SECOND TEAM: AMHERST: Joe Byrne, Jack Faller-11, Hakem Saeed-11, Sam Stoddard-11. DEPEW: Ben Yelich. EAST AURORA: Jack Rogers-11, Tage Hoag-11, Brock Roman, Levi Tirone. GRAND ISLAND: Griffin Miller-10. IROQUOIS: Adam Reichert, Paul Fitzgerald, Zac Vitez-10. LAKE SHORE: Parker Jimerson, Efrain Barreto-11. LEW-PORT: Dillon Fitzgerald. WEST SENECA EAST: Tyler Arndt, Jesse Pfeiffer, Zach Arnone, Brady Frys-10. WILLIAMSVILLE SOUTH: Ethan Tong-11, Matt Buchnowski-11.

HONORABLE MENTION: AMHERST: Ryan Bitka-11. DEPEW: Logan Schwartz-10. EAST AURORA: Cal Klube, Adam Keller, Finn O’Brien, Aiden Vergien-11. GRAND ISLAND: Nathan Hunt. IROQUOIS: Mitchell Carlson-10, Trevor Rowland, Jacob Dubsiz-11. LAKE SHORE: Hogaiyo John-11, Keith White-10. LEW-PORT: Ethan Fournier-11.

CLASS D

Pos Player School Yr.

A Amos Whitcomb Salamanca 10

A Donovan Nephew Akron 12

A Kaleb Delaney Akron 12

A Christian Silversmith Medina 12

M Keelan Seneca Salamanca 12

M Ira John Salamanca 12

M Millard Young Akron 12

M Alex Martinez Wilson 11

LSM Bobby Geiger Medina 11

G Jacob Rozler Salamanca 11

SECOND TEAM: AKRON: Ryan Yaeger-10, Carter Jensen, Travis Fry-9. GOWANDA: Adam Sisti. MEDINA: Chaise Prest, Zach Blount-10. SALAMANCA: Zariah Armstrong, Carson Redeye-10, Ben Miller, Tre Turner-9. WILSON: Trent Kenny-11.

HONORABLE MENTION: AKRON: Timothy Longwell, Aidan Smith-9, Liam Regan-9. GOWANDA: Nich Weston. MEDINA: Blaire Prest, Wesley Hughes-11. SALAMANCA: Tyler Hedlund, Aaron George-11, Xavier Taylor, Ira Snyder-11. WILSON: Aaron Horvath.