Area golf (July 3)

2019 NYS Men’s Amateur

Buffalo Qualifier

Monday at Glen Oak GC

Andrew Romano, Lancaster CC 66

Brian Jurkiewicz, Brierwood CC 69

Max Davis, Wanakah CC 69

Tanner Horn, Harvest Hill GC 69

Jack Haxton, Crag Burn GC 70

Anthony Delisanti, Willowbrook GC 70

Shane Broad, Crag Burn GC 71

Kevin Peters, Ridgemont CC 71

Aidan Shaw, Orchard Park CC 71

Steven Abrams, NYSGA eClub 71

Joseph Napoli, Chestnut Meadows 71

Tommy Rajczak, NYSGA eClub 72

John Dantonio, Canisius College 72

Kevin Kresse, Glen Oak 72

Cary Ignaczak, Gowanda CC 73

Michael Grace, Brookfield CC 73

Evan Clarke, Stafford CC 73

Kyle Harman, Gowanda CC 73

Michael Klima, Brierwood CC 73

Did not qualify

Tyler Hockenberger, Brook-Lea CC 74

Jacob Mertz, Park CC 74

Marc Scherrer, Park CC 74

Jaret Chipman, NYSGA eClub 74

Danny Irwin, CC of Buffalo 74

Thomas Romano, Lancaster CC 74

Jonathan Chaddock, Springville CC 74

Daniel Lefebre, East Aurora CC 74

Marcus Mersereau, Crag Burn GC 75

Brenden Gee, Niagara Falls CC 75

Andrew Lacongo, East Aurora CC 75

Brian Kumiega, CC of Buffalo 76

Matthew Pawlak, Niagara Falls CC 76

Mike Davern, NYSGA eClub 76

Michael Boyczuk, Crag Burn GC 76

Andy Bernatovicz, River Oaks GC 76

Christopher Blocher, Bartlett CC 76

Chris Donahue, Orchard Park CC 76

Kyle Kozlowski, Brookfield CC 76

Erik Schleicher, East Aurora CC 77

Derek Roller, Lancaster CC 77

David Zona, Niagara Falls CC 77

Charlie Fischer, East Aurora CC 77

Sean Cannan, Springville CC 77

Robert Utz, NYSGA eClub 78

Jim Sweeney, Brookfield CC 78

Jeff Schauger, River Oaks GC 78

Zach Farkas, Brighton Park GC 78

Mark Buscaglia, Diamond Hawk GC 79

Drew Pettit, Wanakah CC 79

Thomas Brewer, Crag Burn GC 79

Stosh Kajfasz, Niagara Falls CC 79

Axel Ackerman, Byrncliff Resort GC 79

Mark Hajnos, NYSGA eClub 79

Eric Hajnos, River Oaks GC 79

Brett Burgher, East Aurora CC 79

Brian Ailinger, River Oaks GC 80

Gregory Delecki, South Park 80

Greg Arnold, Park CC 80

Jeffrey Majchrzak, NYSGA eClub 80

Michale Wells, Tan Tara GC 80

Gabe Schulefand, Crag Burn GC 80

Mark Drabik, Crag Burn GC 81

Thomas Youngman, Wanakah CC 81

Michael Tomczak, Wanakah CC 81

Peter Labaki, Crag Burn GC 81

Jaxon Hummel, Tan Tara GC 81

Michael Piccillo, Lancaster CC 81

Anthony Casero, Niagara Falls CC 81

Joseph Piegza, Crag Burn GC 81

Claudiu Mihai, NYSGA eClub 81

Fred Mosca, Brierwood CC 82

Zac Boyes, Transit Valley CC 82

Dean Arthur, CC of Buffalo 82

Jonathan Liberti, Niagara Frontier GC 83

David Scamurra, Crag Burn GC 84

Jacob Glofka, Glen Oaks 84

Anthony Muccioli, NYSGA eClub-WNY 84

Christian Wheeler, NYSGA eClub 85

Kevin Malaney, Transit Valley CC 86

Sam LaDuca, NYSGA eClub 86

David Malcolm, East Aurora CC 86

Greg Klin, NYSGA eClub 86

Ethan Collins, NYSGA eClub 87

Sean Rotella, Willowbrook GC 87

Tyler Ceravolo, Canandaigua CC 88

Jason Surdyke, South Park 88

Derek Amerlinck, NYSGA eClub 90

Jeffrey Lezark, NYSGA eClub 91

Evan Giokas, Brookfield CC 92

Mike McMasters, Tri-County CC 108

Donovan Roy, Oswego CC WD

Jason Heidinger, Crag Burn GC WD

Joseph Mitchell, Crag Burn GC WD

Simon Bennett, Wanakah CC WD

Andy White, Links at Ivy Ridge WD

Bill Carney, Niagara Falls CC WD

Keith Dziak, South Park WD

Kyle Callea, Lancaster CC WD

2019 NYS Junior Amateur

Buffalo Qualifier

Tuesday at Willowbrook

Luke Stanley, NYSGA eClub - WNY 70

Andrew Lacongo, East Aurora CC 72

Anthony Delisanti, Willowbrook GC 74

Aidan Shaw, Orchard Park CC 77

Cavan Derrigan, Brighton Park GC 77

Zachary Boyes, Brighton Park GC 78

Did not qualify

William Scherrer, Park CC 78

Jaxon Hummel, Tan Tara GC 78

Matthew Maouad, CC of Buffalo 79

Alex Farkas, Brighton Park GC 79

Alex Bakshi, Park CC 80

Andrew Ferenczy, Brierwood CC 81

Steven Bleck, CC of Buffalo 86

Collin Zlotek Jr., Lancaster CC 87

Gabe Schulefand, Crag Burn GC 88

Brendan Reid, Springville CC WD

Holes in one

Dante D’Orazio, on the 151-yard 8th hole at Lancaster, with a 6-iron.

Dan Greiner, on the 199-yard 12th hole at Ivy Ridge, with a 5-iron.

Roger McGill, on the 155-yard 16th hole at Concord Crest, with an 8-iron.

Jay Peterson, on the 146-yard 17th hole at Chestnut Hill, with a 7-iron.

Joe Schmelzinger, on the 166-yard 8th hole at Buffalo Tournament Club with a mini-driver.

Scott Slawinski, on 120-yard 3rd hole at Bob-O-Link, with a 7-iron.

David Zehler on the 129-yard, 9th hole at Del Tura CC, with a 9 wood.