High school scores & schedules (May 2)

Wednesday’s games

Monsignor Martin

Canisius 5, St. Joe’s 4

C (4-6): Cole Margeuam WP; Grayson Schaefer 3 hits; Jack Arnold 3-run 2B, S

St. Francis at Cardinal O’Hara, ccd.

Timon-St. Jude at St. Mary’s/Lanc., ccd.

Cornell Cup I

City Honors 11, Hutch-Tech 4

CH (4-0): Colin Sullivan 2-3, 3B, RBI; Nathan Sommer 2-2, 3B, 2 RBI

South Park at Olmsted, ccd.

ECIC I

Frontier 3, Lancaster 2

F (4-3): Matt Dorlando CG, 8 hits, 1 ER; Sean Dlugosz 3-run 2B

Wmsv. North 10, Jamestown 1 (susp.)

ECIC II

Amherst at West Seneca East, no report.

ECIC III

Maryvale 11, East Aurora 5

M: Carson Harper WP, CG, 4 ER, 3 K; A.J. Wellenc 3 hits, 3 RBI; Jonah Law 2 RBI

Lake Shore 6, Pioneer 3 (susp.)

Cheektowaga at Depew, no report.

ECIC IV

Lackawanna at Springville, no report.

Alden at JFK, no report.

Tonawanda at Holland, no report.

Eden at Cleveland Hill, ccd.

Niagara Frontier

Kenmore West 2, Grand Island 1 (9)

KW (8-2, 7-1): Will Hudson 6IP, 10K, no ER, RBI, run; Zach LaPlante 3IP, no runs, 4K; Mike Miranda 2B RBI

Kenmore East at Lockport, no report.

CSAT at Niagara Falls, no report.

N. Tonawanda at Nia-Whtfld, no report.

Niagara-Orleans

Newfane at Albion, no report.

Roy-Hart at Barker, no report.

Medina vs.Wilson, ppd. 5/2

CCAA West I

Falconer 4, Southwestern 3

Cassadaga Valley at Dunkirk, no report.

Chaut. Lake at Silver Creek, no report.

CCAA West II

Panama 7, Clymer 6

Maple Grove at Westfield, no report.

CCAA East II

Frewsburg 7, North Collins 1

Nonleague

Williamsville East 3, Lew-Port 2 (5)

WE (7-1, 6-1): Andrew Orsini, Dylan Moorhouse comb. one-hitter, 4K; Joe Mack 2 1B, 2 RBI; Colin Fryling 2 1B, RBI

Today’s games

Monsignor Martin

St. Joe’s at Canisius, 4:30 p.m.

Cardinal O’Hara at Nichols, 4:30 p.m.

ECIC II

Starpoint at West Seneca East, 4:45 p.m.

ECIC III

Maryvale at Lake Shore, 4:30 p.m.

Pioneer at Iroquois, 5 p.m.

ECIC IV

Cleveland Hill at Tonawanda, 4:30 p.m.

Alden at Holland, 5 p.m.

Niagara Frontier

Grand Island at Nia-Wheatfield, 4:45 p.m.

Kenmore East at N. Tonawanda, 4:45 p.m.

CCAA East I

Gowanda at All-Limestone, 4:30 p.m.

Catt./Little Valley at Portville, 4:30 p.m.

CCAA West I

Chautauqua Lake at Dunkirk, 4:30 p.m.

CCAA West II

Panama at Brocton, 4:30 p.m.

Nonleague

Fredonia at St. Francis, 4:30 p.m.

Randolph at Westfield, 4:30 p.m.

Wmsv. North at Wmsv. South, 4:30 p.m.

Sweet Home at Clarence, 4:45 p.m.

West Seneca West at Depew, 7:30 p.m.

Softball

Wednesday’s games

Monsignor Martin

Cardinal O’Hara at Mount Mercy, ccd.

St. Mary’s/Lanc. vs. Mt. St. Mary, no rprt.

Nichols at Sacred Heart, no report.

ECIC I

Lancaster 8, Clarence 3

L (3-1, 2-0): Samantha Schafer 2-3, 2B, RBI; Samantha Martz 2-4, 4 RBI

West Seneca West 12, Jamestown 11

WSW: Megan Otis WP, 4.1 IP, 5 hits, 5 Ks, gwrbi; Samantha Fleming 4-5, 3 SB; Kristen Miloshevski 2-3, 2 SB, 3 RBI

Orchard Park 6, Williamsville North 5

OP: Lauren Castilloux 2-4, 1B, GW 3-RBI 2B; Liz Lis 1-3, WP, 7IP, 4ER

ECIC II

Hamburg 6, Sweet Home 0

H (4-1, 3-0): Beth Eberhardt CG, 14K; Bri Janiszewski 3B, HR

Wmsv. East at Wmsv. South, no report.

Starpoint at Amherst, no report.

ECIC III

Depew 12, East Aurora 1

D: Annie DiPirro 3-4, 2B, 4 RBI

Iroquois 6, Lake Shore 1

I (7-1): Olivia Simon 3-4, 3B; Kennedy Haberl 3-4; Madison Hoeflich 4-hitter, 7K

Pioneer at Cheektowaga, no report.

ECIC IV

Eden 11, Cleveland Hill 1

E (8-1): Marissa Calloway CG, 18K, 3 hits, 2-4, 2 RBI; Maddie Woodard 5-5, 3 RBI

Springville 13, Lackawanna 2

Alden at JFK, no report

Tonawanda at Holland, no report.

Niagara Frontier

Niagara Falls at CSAT, no report.

Lockport at Kenmore East, no report.

Nia-Wheatfield at N. Tonawanda, no rprt.

Kenmore West at Grand Island, ccd.

Niagara-Orleans

Medina 8, Wilson 0

Barker at Roy-Hart, no report.

Albion at Newfane, ccd.

CCAA East II

Frewsburg 8, North Collins 3

F (8-2, 4-0): McKenna Adams WP, 13K, no BB

CCAA West I

Falconer 8, Southwestern 6

Chautauqua Lake 12, Silver Creek 0

CL: Olivia Anderson 5K, 2 BB

Cassadaga Valley at Dunkirk, ccd.

CCAA West II

Maple Grove 16, Westfield 1

Panama at Clymer, no report.

Nonleague

Maryvale at Nardin, ccd.

Today’s games

Monsignor Martin

Nardin at Cardinal O’Hara, 4:15 p.m.

ECIC I

Williamsville North at Clarence, 5 p.m.

Lancaster at Jamestown, 5 p.m.

Frontier at West Seneca West, 5 p.m.

ECIC II

Williamsville South at Starpoint, 4:45 p.m.

Amherst at West Seneca East, 4:45 p.m.

Hamburg at Williamsville East, 7 p.m.

ECIC IV

Holland at Springville, 4:30 p.m.

Cleveland Hill at Tonawanda, 4:30 p.m.

Niagara Frontier

Nia-Wheatfield at Grand Island, 4:45 p.m.

N. Tonawanda at Kenmore East, 4:45 p.m.

Niagara-Orleans

Akron at Albion, 4:45 p.m.

CCAA East I

Gowanda at All-Limestone, 4:30 p.m.

Catt/Little Valley at Portville, 4:30 p.m.

CCAA West I

Chautauqua Lake at Dunkirk, 4:30 p.m.

CCAA West II

Panama at Brocton, 4:30 p.m.

Thompson Trophy

MST Seneca at Emerson, 4:30 p.m.

South Park at Emerson, 4:30 p.m.

da Vinci at Hutch-Tech, 4:30 p.m.

McKinley at Mid. Early College, 4:30 p.m.

Lafayette at Riverside, 4:30 p.m.

Nonleague

Tapestry at Christian Central, 4:30 p.m.

Mount St. Mary at Lake Shore, 4:30 p.m.

Randolph at Westfield, 4:30 p.m.

Boys lacrosse

Wednesday’s games

Class A

Orchard Park 10, Lancaster 7

OP (10-1): Carter Kordenski 2g-2a; Drew Relosky 3g

Class C

West Seneca East 16, Lew-Port 5

WSE: Garret Walker 6g-a; Colin Schmatz 3g-9a

Amherst 12, Lake Shore 9

Grand Island at Iroquois, no report.

Class D

Akron 23, Gowanda 2

A (6-3): Dylan Nicometi 2g-2a; Donovan Nephew 2g-3a; Ty Nvcometi 2g

Today’s games

Monsignor Martin

Timon-St. Jude at Canisius, 5 p.m.

St. Joe’s at Nichols, 5 p.m.

Class B

Williamsville North at Lockport, 5 p.m.

Sweet Home at West Seneca West, 5 p.m.

Williamsville East at Hamburg, 5:30 p.m.

Nia-Wheatfield at N. Tnwnda, 5:30 p.m.

Class C

Williamsville South at Amherst, 7 p.m.

Nonleague

Lancaster at East Aurora, 5 p.m.

Eden at Frontier, 7:30 p.m.

Girls lacrosse

Wednesday’s games

Monsignor Martin

Mount St. Mary 22, Mount Mercy 12

MSM (8-5, 7-0): Lois Garlow 13g-5a; Emma Telesco 4g-a

Sacred Heart 18, Nardin 4

N: Bella Judge 3g-a; Georgia Stockman 2g-4a

St. Mary’s/Lanc. at Buf Sem, no report.

Division I

Lancaster 19, Niagara Falls 2

Frontier 12, Niagara-Wheatfield 3

F (4-5): Kaite Kelley 4g

Orchard Park 10, North Tonawanda 0

Hamburg 14, Clarence 10

H (6-4, 4-1): Dana Bacher 8g; Anjali Silverheels 4g

Lockport at West Seneca West, no report.

Nonleague

Williamsville North 15, Eden 11

WN (6-2): Riley Bies 5g; Haley Sliwa 3g

Nichols at Newfane, no report.

Today’s games

Division II

Amherst at Williamsville South, 4 p.m.

Salamanca at Eden, 5 p.m.

Lake Shore at Grand Island, 5 p.m.

Gowanda at Springville, 5 p.m.

Lew-Port at Sweet Home, 5 p.m.

Iroquois at West Seneca East, 5 p.m.

East Aurora at Williamsville East, 7 p.m.

Nonleague

Nardin at Clarence, 7 p.m.

Boys tennis

Monsignor Martin

Gow 3, St. Francis 2

Niagara Frontier

Grand Island 5, Kenmore West 0

Lockport 3, Kenmore East 2

North Tonawanda 3-2, Niagara Falls 2-3

ECIC I

Wmsv. North 4, West Seneca 1

Orchard Park 5, Frontier 0

Lancaster 4, West Seneca 1

ECIC III

East Aurora 5, Maryvale 0

ECIC IV

Springville 5-4, Tonawanda 0-1

CCAA West

Maple Grove 5, Dunkirk 0

Niagara-Orleans

Medina 4, Newfane 1

Akron 5, Albion 0

Akron 3, Roy-Hart 2

Nonleague

Amherst 5, Alden 0

Amherst 5, Maryvale 0

Girls tennis

Monsignor Martin

Nardin 4, Buffalo Seminary 1

Coed tennis

Dr. Bapst Series

MST Seneca 5, Middle Early College 3

I-Prep/Grover 6, Emerson 2

da Vinci 5, Burgard 3

Boys track and field

Monsignor Martin

Canisius 90, Park 10

Canisius 76, Timon 25

Canisius 82, CCA 17

C: Lucas Beyer 1600 (4:51), 3200 (10:32); Noah Williams SP, D

St. Francis 61, St. Joe’s 53

SF: Ben Pinkowski HJ (5-2), LJ (20-5¾), TJ (41-9½); Dom Thomas 100 (11.6), 200 (23.7)

SJ: Tyler Doty SP (61-6œ), D (145-11).

ECIC I

Lancaster 107, Wmsv. North 24

L: Armani Merlino 1600 (4:29), 3200 (11:22); Elijah Kerner 100 (11.0), 200 (22.7); John Surdej SP (56-7), D (147-1)

Orchard Park 103, Jamestown 37

OP: Tino Mancabelli 110H, 400H; Nino Rivera 100, LJ, PV; Chris Bertola 1600, 3200; Liam Wojciechowski SP, D.

ECIC II

Wmsv. East 81, Wmsv. South 60

WE: Jack Stefanick 1mi (4:45), 800 (2:09), HJ (5-0); Zach Rudewicz 100 (11.3), 200 (23.8); Quentin Wingo LJ (15-10), 400 (54.0).

Hamburg 94, W. Seneca East 47

WSE: Paglia 1600, 400H

ECIC III

Iroquois 87, Lake Shore 45

I: Cody Collins 100 (11.6), 400 (53.5); Ryan Mitchell 800 (2:13.3), 1600 (4:55)

LS: Thomas Michael SP (44-½), D (122)

Pioneer 81, Amherst 60

A: Simson LJ (21-9), TJ (43-3); McCarley (11.1), 200 (24.0): Konesky 110H (16.3), HJ (5-6)

P: Makowski SP (46-8½), D (107-11)

ECIC V

Cleve-Hill 85, Holland 56

H: Gunner Clothier 400H (1:00), TP (34-10)

CH: Javon Thomas 100 (11.0), 200 (23.1), 400 (50.0); Michael Johnson 110H (15.2), HJ (5-8); Dopson Bulonza SP, D

Girls track and field

Buffalo Public Schools

Meet 1

Middle College 61, South Park 33

Middle Colege 66, da Vinci 33

Middle College 67, I Prep 16

South Park 46, da Vinci 35

South Park 44, I Prep 20

da Vinci 40, I Prep 30

MEC: Saquata Cooper LJ (12-9.50), TJ (28-0)

dV: Sydney Cooke 1500 (6:09.6), 3000 (14:04.5)

Meet 2

Olmsted 96, Lafayette 13

Olmsted 92, Emerson 15

Olmsted 95, East 14

Lafayette 41, Emerson 38

Lafayette 41, East 37

Emerson 40, East 37

O: Brianna Grine 800 (2:47.6),1500 (5:43.8), Francheska Tejeda 200 (26.8), LJ (15-4½)

Meet 3

McKinley 68, Burgard 10

McKinley 68, Seneca 10

McKinley 68, Riverside 10

Burgard 20, MST Seneca 15

Burgard 20, Riverside 15

MST Seneca 15, Riverside 15

McK :Tatiana Cook 100 (12.8), LJ (15-5), Nya Lockett 100 H (16.7), 200 (29.0), Shamara Cross TJ (27-1), SP (28-4)

Meet 4

Hutch Tech 89, Performing Arts 23

Hutch Tech 92, City Honors 19

Hutch Tech 98, Bennett 10

Performing Arts 57, City Honors 35

Performing Arts 70, Bennett 15

City Honors 62, Bennett 18

HT : Mikayla Thompson 200 (27.2), HJ (4-10)

Monsignor Martin

St. Mary’s/Lanc. 74, Christian Central 31

St. Mary’s/Lanc. 71, Mt. St. Mary’s 34

SML: Lauren Nawojski 29-7 SP, 95-7 D

CCA: Niveah Parker 100 (13.0), 200 (27.4)

MSM: Leah Gath 1500 (5:38.1) 3000 (11:47.2)

Nardin 83, O’Hara 22

N: Lauren Szanyi 100 (12.8), 200 (28.1)

ECIC I

Orchard Park 108, Jamestown 32

OP: Jenna Crean 100, 200, 400; Sara Puskar TJ, LJ

J: Morgan Tracy SP, D

Wmsv. North 71, Lancaster 65

WN: Kayla Bailey 100H (17.1), 400H (1:13.7); Ariya Roberts 1500 (5:15.5), 3000 (11:22.9);

L: Allie Wojciechoski TP (34-7), 200 (27.1); Natalia Curdej SP (35-8), D (94-10)

ECIC II

Wmsv. East 93, Wmsv. South 39

WE: Jaden Brice TJ (30-1.25), 400 H (1:14.4); Kayla Myers LJ (15-8.50), 100 H (17.0); Simone Brock 100 (12.9), 200 (27.7); Rachel Romanowski 800 (2:44.1), HJ (4-8).

WS: Kayla Schmitt 1500 (5:32.7), 3000 (12:05.05); Anisah Emerson SP (36-0.50), D (95-7.50).

Hamburg 117, W. Seneca East 23

H: Danaluck 100, 200, 400; Zielinski 1500, 800; Kruszka 100H, 400H; Covelli LJ, TJ

ECIC III

Iroquois 90, Lake Shore 51

I: Nicole Kuehner 1500 (5:19), 800 (2:43); Lania Caparoso 100 (13.0), 200 (27.4); Julia Peinkofer 100H (16.28), 400H (1:13), LP (15-5), TJ (33-3)

Amherst 105, Pioneer 36

A: Morgan Halt 100H (15.9), LJ (16-10.50) 400H 107.7, HJ (5-3); Baker/Tehaar 100 13.4, 200 27.8; Mallory Glub 800 (2:28.3), 1500 (5:13), 3000 (11:00)

ECIC IV

Holland 82, Cleve-Hill 60

H: Jayna Galley 100H (17.5), HJ (5-0), 800 (2:46)

CH: Amani Scott 400 (1:05), 200 (27.3); Aquelah Douglas LJ (15-5), TJ (33-9.25)