Area bowling (May 2)

CITY OPEN CHAMPIONSHIP

at AMF Airport Lanes

Unofficial standings as of April 30

TEAM HANDICAP: 1. Big Baller Brand 2,915; 2. Steel City 2,908; 3. Steve’s The Captain 2,886; 4. TNT 2,881; 5. I-Evolve 2,869. TEAM SCRATCH: 1 Left All Stars 2,838

DOUBLES HANDICAP: 1. Leo R. Collura/ Adam L. Collura 1,486; 2. Archie P. Roland/ Franklin A. Humphrey A. 1,476; 3. Thomas A Luczkowski/ Douglas J. Petti Jr 1,463; 4. Thomas R. Kaminski/ Ryan M. Kaminski 1,460; 5. Christopher M. Hoffman/ Kevin L. Cheeves Jr. 1,450, SCRATCh: Branden C. Simone/ Andrew J. Rettig 1,433

SINGLES HANDICAP: 1. Joseph A. Czarnecki 826; 2. Adam L. Collura 814; 3. Christopher M. Hoffman 791; 4. Randall J. Addison 769; 5. Lisa M. Hughes 749. SCRATCH: A. Collura 751.

6-GAME COMBINE HANDICAP: 1. Adam L. Collura 1,565; 2. Joseph A. Czarnecki 1,556; 3. Christopher M. Hoffman 1,544; 4. Lisa M. Hughes 1,478; 5. Andrew J. Rettig 1,473. SCRATCH: Rettig 1,473.

ALL-EVENTS HANDICAP: 1. Lisa M. Hughes 2,195; 2. Bryce V. LeAir 2,177 and James G. Duerr 2,177; 4. Andrew J. Rettig 2,168; 5. Christopher M. Hoffman 2,195. SCRATCH: Rettig 2,168

WOMEN’S CHAMPIONSHIP

Unofficial standings as of April 30

TEAM HANDICAP: 1. The Bowlarettas 2,873; 2. Queens Circle 2,831; 3. Splits and Giggles 2,778; 4. Four Shots 2,741; 5. Ladies Want A Cure 2,726. HIGH ACTUAL: Jensen Yard & Lawn Care 2432.

DOUBLES HANDICAP: 1. Susan F. Brownell/ Ruth L. Wooliver 1,362; 2. Mary J. Valtin/ Nicole L. Bongiovanni 1,341. HIGH ACTUAL: Brownell/ Wooliver 1257.

SINGLES HANDICAP: 1. Susan F. Brownell 782; 2. Nicole L.Bongiovanni; 3. Mary J. Valtin 616; 4. Ruth L. Wooliver 598. HIGH ACTUAL: Susan Brownell 689

SIX-GAME COMBINE HANDICAP: 1. Susan F. Brownell 1,479; 2. Nicole L. Bongiovanni 1,364; 3. Ruth L. Wooliver 1,263; 4. Mary J. Valtin 1,184. HIGH ACTUAL: Bongiovanni 1298

ALL-EVENTS HANDICAP: 1. Susan F. Brownell 2,243; 2. Nicole L. Bongiovanni 1,998; 3. Mary J. Valtin 1,850; 4. Ruth L. Wooliver 1,841. HIGH ACTUAL: Brownell 1964

Women high scores through Tuesday

Julie Selk 236-231-225-692, Sue Brownell 257-689, 279-671, 252-604, Nicole Bongiovanni 237-658, 264-640, 252-601, Ruth Wooliver 236-653, Khalidah Sabir 616, Antoinette Robinson 225-613, Ursula Goodloe 226-611, Mary Valtin 231

Men high scores through Tuesday

Andy Rettig 280-279-781, 258-256-716, 711, Tony Dolan 267-751, 707, Darren Haudricourt 276-751, Adam Collura 277-751, Kevin Bartosz 278-258-748, Joseph Brown, III, 258-748, Jason Adams 258-739, Matt Burt 280-734, Brian Cline 267-257-732, Ron Stacy 256-729, Charlie Zmozynski 256-727, Kevin Bienko 265-727, Garland Overton 266-726, Dan Richbart 263-721, Randy Addison 267-721, Bob Rudnick 268-716, 700, Lee Attaway 258-716, Brenden Horton 266-712, Dwayne Marshall 265-712, Chris Labiak 259-710, Sam Bates 707, Jim Duerr 705, 257-704, Matt Mikula 257-704, Aaron Berry 254-704, Josh Vogt 258-254-703, William Rodgers 702, Kevin Donaghue 300-701, Jeff Pohlman 268-700, Eric Laschinger 257-700

SPARE TIME: Best Approach Trios —

Kevi Bienko 255-725, Joe Wagner 264-685, Pat Brick 268-682, John Kustich 267, Mark Rajewski 264.