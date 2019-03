Area Bolwing (March 22)

ABBOTT: Thursday Seniors — Rick Thomas 704, Ron Sacilowski 658

AIRPORT: Cold Spring Classic — Gary Preston 279-267-768, Marvell Kirkwood 737, Connor LaJoy 256-724, Joe Warr 279-714, Spencer LaJoy 257-709, Vinny Fermo 258-256-709, Al Davis 278-255-709, Ricara Beckham 248-615, Debbie Artis-Flood 245.

ALLIE BRANDT: Lockport Businessmen — Wayne Smith 279-730, Jason Volschow 290-708, Craig Fontana 700, Lon Colley Jr. 699, Todd Ulm 698, Ron Kipp 265-694, Ron Chatt 268-678, Ron Weaver 654, Brandon Kipp 654, Mathew Griffin 258-651.

BRAD ANGELO: Midnight Bombers — Terry Bennetti 259-716, Kevin Ryan 279-708, Rick Annalora 266-697, John Walker 256. Nin Angelo Memorial — Greg Priebe 264-258-738, Angela Glaser 278-236-725, Scott Geist 279-710, Brandon Kipp 256-710, Ron Kipp 709, Tim Frenz 270-709, Eric Glinski 258-682, Justin Vera 257, Ricky Mussell 256, Deanna Turco 240-239, Kim Wilson 237-228, Kerri Meden 232. Empire Coating — Ricky Mussell Jr. 235-653, United Church — Sean Albone 268-739, Im Caraco 248-245-715, Scott Geist 274-702, Gary Puser 255-692, James Carlin 654, Bill Russell 267, Chris Landry 265. T.N.T. — Tom Lolomia 686, Chris Krebs 278-670, Andy Krayna 665, Nate Morris 650, Sean Thompson 255.

BRIERWOOD: Wednesday Night Early Birds — George Majkut 300-761, Jerry Lewandowski 259-723, Ray Latona 257-691, Mike Mueller 277.

BROADWAY: Wednesday Nite Trio — Paul Coleman Jr. 289-255-756, Steve Moscovic Jr. 266-703. Mixed Blues — Dwayne Deweya 257.

CLASSIC: Skips Deli — Kevin Zitzka 715, Barry Clark 709, Ed Abbott 256-695, Dave Sherry 257-689, Wilson Bautista 258. Major B — Tom Meaney 710, Jay Schwartzkopf 257-700, Rick Evers 265-692, Cody Regian 279, Jordan Kacz 278, Amanda Zastrow 233-627.

KENMORE: Thursday AM Chevy Doubles — Brandon Digati 257-729, Rich Sterner Jr. 268-707, Zane Tester 257-693, Ron Krywcum 678.

LANCASTER: French Pub — Mike Kierejewski 300-700, Mike Pfeiffer 290-748, Todd Billo 257-735, Dave Kirsch 702, Jim Demola III 258-696, Nick Fulciniti 678.

STRIKERS: Wednesday Night Businessmen — Shaun McLeod 279-774, Tom Meidenbauer 693, Tim Urban 256-691, Justin Zimmerman 687, David Koteras 267-682. Labatt’s Blue Men — Dan Schutt 255-257-713, Derrick Mazur 688, Tom Saccomanno 687, Tim Tripi 680, Tom Zimmerman 255-679.

THE EDGE: Let The Good Times Roll — Dan Smith 280-725, Mike Sieber 697, Randy Crum 273.

TONAWANDA: Engineering Society — Tom Gromada 299-692, Scott Sutherland 250-675, Tom Mann 258, Ryan Berglund 256, Ron Pellegrino 253. Kenmore Schoolmasters — Paul Schroeder 698.

TRANSIT: Bowlers Choice 4 Man — J. R. Baker 257-279-744, Tyler Roskwitalski 255-267-742, Curtis Foss 290-741, Mike Zarcone 262-256-736, Kevin Alajko 279-718, Tamara Turner 263-685, Holly Parrish 230-659, Becca Kent 258-629, Jessica Mamon 239-625.