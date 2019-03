High Schools scores & schedules (March 17)

Boys basketball

Saturday’s Games

CLASS C SEMIFINALS

Middle College 80, II-Lake George 63

III-Cooperstown 108, XI-Greenport 98 (3OT)

MEC 13 20 15 30 - 78

II-Lake George 19 13 18 13 - 63

MEC: Brown 8, J Jones 23, K Jones 17, Nettles 9, Pickett 2, Prince 18, Stevens-Richardson 3.

II-LAKE GEORGE: Becker 18, Flatley 14, Leonelli 17, Orr 9, Pelchar 3, Vidnansky 3.

3-point goals: J Jones 3, K Jones 3, Prince 4, Orr 2, Vidnansky.

CLASS D SEMIFINALS

II-Oppenheim-Ephratah/St. Johnsville 61, Panama 57 (OT)

IV-Marathon 68, X-Harrisville 65

Panama 6 14 14 16 7 - 57

Opp/Ephrat 15 6 15 14 11 - 61

PANAMA (16-6): Barmore 16, Hinsdale 8, Hovey 14, Sperry 10, Spontaneo 9.

OPP/EPHRAT: Brundage 11, LaFountain 8, Leon 20, Logan-Dillenbeck 10, Martin 5, Mosher 7.

3-point goals: Hovey 4, Sperry 3, Spontaneo 3, Brundage, Leon, Logan-Dillenbeck 2, Martin, Mosher 2.

Sunday’s Games

CLASS C FINALS

Middle Coll. vs. III-Cooperstown, 12 p.m.

FEDERATION CHAMPIONSHIPS

Saturday, March 23 at Cool Insuring Arena, Glens Falls

CLASS A SEMIFINAL

Park vs. Albany Academy, TBA

CLASS B SEMIFINAL

O’Hara vs. Lawrence Woodmere, TBA

Girls basketball

NYSPHSAA CHAMPIONSHIPS

at Hudson Valley CC, Troy

Saturday’s Games

CLASS D FINALS

Franklinville 61, X-Edwards-Knox 47

Edwards-Knox 7 18 12 10 - 47

Franklinville 11 22 18 10 - 61

E-K (21-3): L. Frary 12, Hart 12, C. Frary 9, H. Matthews 7, Rowe 8.

FRANKLINVILLE (21-5): Milligan 2, Burrell 2, Haskell 40, McCoy 15, Szymanski 2.

3-point goals: McCoy 4, Haskell 3, Hart 2, L. Frary 2, H. Matthews, C. Frary.

Calling all all-stars

The News needs all-star teams from the following leagues. League chairmen are asked to e-mail their all-stars teams to sports@buffnews.com.

BOYS BASKETBALL: All-WNY, Yale Cup I, ECIC II, ECIC III, Niagara Orleans, CCAA East II, CCAA West I, CCAA West II, IAC, Charter Schools.

GIRLS BASKETBALL: All-WNY, ECIC I, ECIC II, ECIC III, ECIC IV, CCAA East I, CCAA East II, CCAA West I, CCAA West II, IAC, Charter Schools.

BOYS HOCKEY: All-Federation.

GIRLS HOCKEY: All-Federation