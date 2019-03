Area Bowling (March 16)

ABBOTT: Ford UAW Thursday Night — Wayne Ochal 254. Dick Robinson Insurance — Tom Christiano 297-756, Nolan Caswell 258-706, Roger Martin 697,

Mike Manley 269-687, Chris Richter 256-680.

AIRPORT: Cheektowaga Firemen — Greg Gabel 290-716, Chris Teluk 266-715, Joe Lent 258-707, Jamey Alexander 265-695, Chris Lesser 258, Demetrious Jackson 255. CAL/BCG — Brian Kasprowicz 258, John Bevilacqua 253.

BROADWAY: Basco — Bob Dessoye 264, Dave Czajka 264. Helmer/Wangler Memorial — Mike Faliero 278-277-769, Wayne Schmidt 692, Andy Ochal 679, Gary Preston 265, Holly Parrish 256-668, Julie Selk 232-226-658. Neal Schmidt Memorial — Garland Overton 278-256-743, Scott McIntyre 267-692, Joe Hannon 691, Jeff Addison 269-685, Mike Pantano 679.

KENMORE: P&G Steel Classic — Brandon Stewart 279-752, Larry Fiorella 258-727, Craig Connock 696, Chris Rathbun 255-676. TK Express — Mike Dombrowski 269-732, Shawn McKee 279-266-726, Wayne Hitt 279. BS Classic — Pete Maduri 278-730, Mike Zarcone 256-726, Tom Schulz 693, Dan Chamberlin 255. Johnny O Classic — Dave Darnley 266-251-730, Chris Patterson 269-705, Terry Kuhn 251-692. Kenmore Majors — Dave Ponkow 279-727, Peggy Kuhn 237-232-227-696, Tony Dolan 678. CPC — Leo Collura 278-748, Adam Collura 267-740, Pat Leman 731, Mike Bednarek 290-707, Chris Nowack 258-676.

LANCASTER: Friday Eagles — Tom Marrone Jr 279-780, George Thomas 267-721, Jim Reese 694, Mike Slawiak 300-680, Dave Sears 677.

STRIKERS: Dick Baldwin Memorial — Dan Fisher 278-708, Chuck Jim 260, Ryan Kreuzer 257, Tom Wasielewski 251.

SPARE TIME: Biedron Memorial Thursday Night — Kevin Poplawski 257-746, Dan Antkowiak 698, Chip Schnurstein 264, George Thomas 656. Friday Morning Seniors — Bill Brown 254-683, Tim Krakowiak 278, Bernie Throme 249, Ray Pacer 667, Barry Schwartzot 247.

TONAWANDA: Not Just Tonawanda Firemen — Keith Greiner 254-715, Mike Gullia 288-709, Andy Morath 258, Kyle Doody 278, Jesse Raderman 277. Brady Electric — Tom Brady 699, Bill Bronson 269-687, Doug Mellott 658, Rick Austin 278-655.

TRANSIT: Double Trouble — Tom Banaszak 279-757, Andrew Monti 257-739, Matt Szczutkowski 276-725, Joe Jankowski 267-258-724, Mike Dynock 258-716, Mike Kemp 256-714, Joan Melidona 268-704, Mike Kwiatkowski 268-703, Mike Hirsch 268-695, Joe Ritsch 256-691, Jay Fleming 258-677, Jeff Luke 675.

WIMBLEDON: Rolling Blues — Dave Bauerlein 254-662, Joe Nowadly 252. South Buffalo Church — Don Buckley 257-705, Tony Kohl 258-704. Memorial — Matt Ciminelli 275-300-819, Al Christopher 289-771, John Volker 289-722. Hot Shots Bill Swiat 678, Louis Scapillato 256-677, Joe Scapillato 267.

300 games

Donald Bock III, his 23rd, in an 805 series in Ast / Zielinski Memorial at Broadway.

Matt Ciminelli, in an 819 series in Memorial at Wimbledon.

Joshua Elliott, in a 773 series in the Me & Mine Tournament at Airport

Rick Higley, in a 727 series in Father Len at The Edge.

Rick Kelleher, in Eddie Smith Thursday Night Bowling at Chick’s.

Rob Piccoli, in a 743 series in the Me & Mine Tournament at Airport.

Mike Slawiak, in a 680 series in Friday Eagles at Lancaster.

Mike Stebbins, in an 803 series in Bowler’s Choice 4-Man at Transit.