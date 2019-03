Area colleges (March 10)

Saturday’s results

MEN’S HOCKEY

Atlantic Hockey First Round

Best of three

11-Canisius 4, 6-Niagara 3 (OT)

C: Nick Hutchison 2g, gwg

Series tied, 1-1

10-Army 5, 7-Mercyhurst 1

Army wins series, 2-0

8-Robert Morris 3, 9-Holy Cross 2

Robert Morris wins series, 2-0

WRESTLING

MAC Championships

at Norfolk, Va.

Team scores: 1. Missouri 180.0, 2. Buffalo 113.5, 3. Central Michigan 112.5, 4. Old Dominion 111.0, 5. Ohio 99.5, 6. Northern Illinois 98.0, 7. Southern Illinois-Edwardsville 68.5, 8. Kent State 66.0.

UB finals results: 133: John Emeste (Missouri) def. Derek Spann, 6-2; 141: Jaydin Eierman (Missouri) WBF Bryan Lantry, 3:27; 165: Troy Keller def. Colt Yarger (Ohio), 7-4; 197: Brett Perry def. Timothy Young (ODU), 6-3.

INDOOR TRACK & FIELD

NCAA Division III Championships

at Boston

Buffalo State results: Women’s Triple Jump: 2, Nisa Raqib 11.91m. Women’s Mile: 10, Ronni Kordrupel 10:11.48.

BASEBALL

Central Conn. St. 4, St. Bonaventure 3 (12)

Wright State/Dayton Tournament

Canisius 2, Dayton 1

Russmatt Invitational

Fredonia 11-6, Oneonta 2-1

Medaille 8-7, Colby-Sawyer 2-0

Lincoln Land CC 13-11 (8), ECC 3-6

SOFTBALL

Fredonia 6, Elizabethtown 0

Simpson 2, Fredonia 1

Lady Bison Classic

at Nashville, Tenn.

UB vs. Valparaiso, ccd.

George Washington Invitational

at Washington, D.C.

UMBC 4, Canisius 0

Outrigger Resorts

Hawaii Spring Fling

at Manoa, Hawaii

Utah 14, St. Bonaventure 1 (5)

Utah 10, Niagara 1 (5)

Hawaii 3, Niagara 0

MEN’S LACROSSE

Canisius 12, Robert Morris 8

Detroit Mercy 16, St. Bonaventure 8

WOMEN’S LACROSSE

Bryant 17, Niagara 13

Buffalo State 13, Allegheny 2

Rochester 17, D’Youville 4

Medaille 18, Elmira 3

MEN’S TENNIS

UB 5, Bryant 2

Princeton 6, UB 1

WOMEN’S TENNIS

UB 5, Oakland 2

Cornell 7, Niagara 0

MEN’S VOLLEYBALL

D’Youville 25-15-25-22-15, Keuka 23-25-20-25-11

Medaille 25-25-26, Sage 23-21-24