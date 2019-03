Area bowling (March 9)

AIRPORT: Cheektowaga Firemen — Derrick Greene 290-720, Darrell Brocato 686, Larry Zielinski 267-682, Charles Jones Sr. 675, Ron Szalkowski 268. CAL/BCG — Steve Welk 255.

BRIERWOOD: Thursday Night Owls — Michelle Colley 235-641, Peggy Pettys 233, Lisa Hughes 225.

BROADWAY: Wed Nite Trios — Mike Bengston 279-687, Paul Coleman Jr 279, Koe Scapilatto 256-734. Helmer Wangler Memorial — Steve Dorobiala 300-258-773, Jeff Kosmoski 277-717, Tom Michalewski 278-256-704, Gary Preston 259-675, Wayne Schmidt 276, Holly Parrish 258-686, Ashley Gluszek 244-654, Tammy Burghstahler 236-642, Julie Selk 620, Tammy White 613. Basco — Bob Dessoye 267. Neal Schmidt Memorial — Joe Hannon 300-267-795, Matt Kornaker 678, Ken Spruch 289, John Hamilton 257, Larry Osuch 256.

CHICK’S: Eddie Smith Thursday Night — Frank Kwiatkowski 258-279-719, Jimmy DePasqual 253.

EDEN: Jerry Haag Memorial — Jake Lesinski 259-752, Matt Williams 716, Roy Schmitt 680, Derek Szymkowiak 256, Rod Haag-251.

LANCASTER: Friday Eagles — Jim Reese 279-300-828, Tom Marrone Jr 259-699, Mike Slawiak 680, Joey Marrone 679, George Thomas 676.

MANOR: Not Just Tonawanda Firemen — Mike Marchese 299-746, Kyle Doody 268-737, Frank Rizzo 267-682, Andy Cramer 255-682, Andy Morath 264, Jim Kerr 264.

SPARE TIME: Biedron Memorial Thursday Night — Dan Antkowiak 258-726, Paul Kloc 257-689, Jay Bluhm 256-701, Kevin Oleksy 650. Friday Morning Seniors — Tim Krakowiak 258-731, Ray Pacer 247-679, Dan Brady 279-670, Dwayne Powlowski 246-663, Rick Bartoszek 245.

STRIKERS: Dick Baldwin Memorial — Ryan Kreuzer 256-714, Rob Hunt 256-699, Gordie Tross 251-690, Vince Andriaccio 257-676, Jim Nowak 265-675.

THE EDGE: Armed Forces — Hank Shoemaker 257-723, Sue Jeziorski 677, Doug Szary 268.

TONAWANDA: Brady Electric — Scott Dale 259-258-720, Roy Vance 268-700, Tom Brady 692, Mark Salverson 668, Carm Carey 657, Dave Hojonowski 258, DOug Mellott 256.

WIMBLEDON: Rolling Blues — John Kuchnicki 254, Rocco Dellaneve 253. South Buffalo Church — Bob Zink 694, Mark Chuechill 676, Jim Zulawski 263, Don Buckley 262, Gary Digati 257. Memorial — James Thompson 300-764, Louis Scapillato 259-718, Chris Lombard 710, Bill Swiat 267-706, Bob Lombard 259-689. Hot Shots — Connor Lajoy 268-726, Kevin Volker 259-258-712, Dan Garvin 256, Ron Ciminelli 255.

300 games

Jason Barren, in an 808 series in Friday Nite 3 Man at Wimbledon.

Ray Bryant, in Nin Angelo Memorial at Brad Angelo.

Steve Dorobiala, in a 773 series in Helmer Wangler Memorial at Broadway.

Eric Glinski, in a 738 series in Nin Angelo Memorial at Brad Angelo.

Joe Hannon, in a 795 series in Neal Schmidt Memorial at Broadway.

Dean Magaris, his first, in Smith/Magaris Memorial at Classic.

Mike Manley, in Dick Robinson Insurance at Abbott.

Nick Marciniak, in a 760 series in Friday Nite 3 Man at Wimbledon.

John Meczynski, in a 780 series in BPA of WNY Travel at Broadway.

Gordy Perry, in a 747 series in BPA of WNY Travel at Broadway.

Bill Priester, his fourth, in a 773 in Mike Becker Memorial at The Edge.

Jim Reese, his 107th, in a 828 sereis in Friday Eagles at Lancaster

Josh Shoemaker, in a 788 series in BPA of WNY Travel at Broadway.

Tim Swartz, in a 719 series in Brandt Memorial at Allie Brandt.

James Thompson, in a 764 series in Memorial League at Wimbledon.