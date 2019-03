Area bowling (March 2)

11TH FRAME: J.H. & B.K. Memorial — Matt Foss 252-268-730, Chris Makowski 300-687.

AIRPORT: Cheektowaga Firemen — Lamario Norwood 264-748, Greg Gabel 257-728, Andy Rogacki 265-678, Darrell Brocato 694, Charles Jones Sr. 693, Keith Bartella 257, Scott Becker 254.. CAL/BCG — Tom Bartkowski 728, Brian Kasprowicz 256-726, Earl Hattenberger 278.

ALDEN: Alden State Bank — Tim Kidder 279-250-761, Nick Schuhmann 279-253-689, Chuck Jagodzinski 268-689, Ed Augugliaro Jr. 675, Vinnie Augugliaro 269. Judges Memorial — Bob Senker 288-753, Ray Cooper 678, Eric Gee 256-675, Bryan Traska 257.

BROADWAY: Helmer/Wangler Memorial — Mike Faliero 267-687, Ashely Gluszek 225-643, Holly Parrish 619, Julie Selk 615, Steve Dorobiala 257. Basco — Joel Sheridan 255. Neal Schmidt Memorial — Jeff Kosmoski 267-738, Garland Overton 692, Mark Collins 259-690, Joe Brown 258, Gus Barnes 257.

CHICK’S: Eddie Smith Thursday Night — Frank Kwiatkowski 277-677, Rick Kelleher 257.

KENMORE: P & G Steel Classic — Tim Finken 266-256-741, Terry Kuhn 258-254-726, Eric Maundrell 255-708, Jeff Gorney 685, Tony Dolan 258. Tom Foley All-Stars — Sal Christopher Jr. 254-735, Mark Wybieracki Jr. 256-720, Larry Fiorella 267-707, Joey Bellanti 266-681, Tom Foley 264. BS Classic — Bobby Vitagliano 300-732, Chill Holiday 276-711, Vinny Fermo 265-705, Dave Aichinger 681, Chris Labiak 258. Johnny O Classic — Keith Czamara 267-728, Sean Bentley 268-709, Joe Mercurio Jr. 269-697, Mike Zarcone 265-675, Chris Rathbun 255. TK Express —Shawn McKee 256-256-726, Eric John 256-709, Wayne Hitt 297-694, Peggy Kuhn 236-223-643, Phil Tabbi 255. CPC — Alex Weinreich 300-716, Chris Cartone 278-723, Chris Nowak 256-682. Friday Senior Men — John Grieco 253-704, Jim Ceglia 277-698, Matt Marzec 252-676.

LANCASTER: Friday Eagles — Dave Sears 299-755, Tom Morrone Jr. 278-727, Jim Wood 267-714, Jim Reese 266-710, Joey Morrone 679.

MANOR: Not Just Tonawanda Firemen — Mike Gullia 265-716, Dale Geiger 684, Dave Olivieri 255.

SPARE TIME: Biedron Memorial ThursdayNight — Mike Kazmierczak 290-762, Paul Kloc 715, Kay Bluhm 257-266-703, Charles Schnurstein 263-667, George Thomas 269-666, Chris Kreuger 673, Kevin Poplawski 658, Dave Waller 254, Friday Morning Seniors — Dan Brady 670, Dwayne Pawlowski 257.

STRIKERS: Dick Baldwin Memorial — Paul Schein Jr. 290-707, Jim Nowak 251-704, Pete Kibler 258-694, Joseph Dorobiala 276-689, Wally Szarletta Jr. 300-685.

TONAWANDA: Brady Electric — Andy Short 266-733, Pat Galligan Jr. 668, Bill Bronson 269-656, Tom Brady 654.

TRANSIT: Bowlers Choice 5 — Jim Piesczynski 300-277-803, Rick Lewandowski 299-787, Mark Kline 259-729, Rob Ritzman 254-288-719, Mike Kemp 682. Major B — Mark Fursman 267-690, Dave Spiezer 268-683, Mark Masteller 682, Rob ZPiccoli 279-680.

WIMBLEDON: Fran Schenck Memorial — Ken Just 267-677. South Buffalo Church — Steve Mancuso 694, Jeff Biddlecom 256-681. Memorial — Connor Lajoy 290-279-815, Kevin Volker 266-722, Bill Swiat 268-705, Jim Rath 266, George Cameron 266.

300 games

Dan Antkowiak, in an 803 series in Jeff Giancarlo Memorial at Transit.

J.R. Baker, in a 779 series in Bowlers Choice 4 Man at Transit.

Jeff Booker, in a 784 series in Storm/Bowler’s Choice Pro Shop Senior Shootout at Transit.

Steve Currin, in a 754 series in Joan Bovo Memorial at Kenmore.

Chris Jentsch, in a 756 series in Tuesday Night 3-Man at Strikers.

Eric Johns, in a 682 series in Donnie O Memorial at The Edge.

Brad Kiszewski, in a 726 series in Mixed Trios at Abbott.

Chris Makowski, in a 687 series in J.H. & B.K. Memorial at 11th Frame.

Joseph Maxwell, in a 722 series in Upstate Rebar at Classic.

Tom Murphy, his 16th, in a 742 series in Sloan Businessmen at The Edge.

Justin Nowakowski, in a 719 series in Dick Robinson Insurance at Abbott.

Jim Piesczynski, in an 803 series in Bowlers Choice 5 at Transit.

Russ Priola, in a 754 series in Whitey Kiszewski Memorial at Broadway.

Paul Russo, in a 743 series in Friday Nite 3-Man at Wimbledon.

Wally Szarletta Jr., in a 685 series in Dick Baldwin Memorial at Strikers.

Ricky Thomas, in a 748 series in Friday Nite 3-Man at Wimbledon.

Joe Vilardo, in a 735 series in Erik Fanara Memorial at Kenmore.

Bobby Vitagliano, in a 732 series in BS Classic at Kenmore.

Alex Weinreich, in a 716 series in CPC at Kenmore.

Bill Young, in a 744 series in the UAW Region 9 Tournament at Transit.