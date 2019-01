Area bowling (Jan. 19)

ABBOTT: Dick Robinson Insurance — Chris Gable 268-267-278-813, Mike Manley 268-258-743, Jeff Wells 279-704, JD Devine 268-279-699, Roger Martin 279-698. Ford UAW 897 — Ron Kolesar 265, John Ochal 267.

ALDEN: Alden State Bank — Chuck Jagodzinski 257-277-772, Tim Kidder 256-278, 763, Nick Schuhmann 716, Cory Bukowski 278-715, Sean Nowicki 693.

ALLIE BRANDT: Moose 617 — Mike Denniston 268-746, Al McKee 300-723,

Jamison Neglia 259-685, Ted Denniston 268-697, Jon Hejza 265-686, Jackie Kinyon 246-684, Brian Borowski 668, Nicki Laport 642. Niagara County Firemen — Jim Coughlin 686, Larry Stanton 675, Jeff Baes 663. Brandt Memorial — Steve Robinson 279-782, Rick Abbott 257-712,

Mike Grabowski 710, Nicki Laport 665

Tim Swartz 265-659, Mark Cummings 657.

BROADWAY: Neal Schmidt Memorial — Joe Hannon 265-256-739, Craig Schmidt 256-726, Matt Hiam 297-693, Rudy Duer 257-687, Scott McIntyre 255-686. Helmer-Wangler Memorial — Steve Dorobiala 269-264-255-793, Donald Bock III 300-279-783, Mike Faliero 259-730, Jeff Kosmoski 694, Holly Parrish 248-625, Amanda Klinger 227. Junior Pepsi Travel DI — Brady Pohlman 260-742, Jeff Clurczak 259-670, Tom Klenke 257-650, Josh Large 279-650. Junior Pepsi Travel DII — Derek Mergenhagen 264-708, Zak Bollman 277-672, Andrew Damiani 237-673, Joe Arnold 237-656.

EDEN: Jerry Haag Memorial — Tim Raduluff 268-714, Derek Szymkowiak 268-691, Rob Turnbull 255.

LANCASTER: Eagles — Jim Reese 286–724, Ken Phillip 254–714, Jim Wood 676, Jerry Sych 675.

SPARETIME: Friday Morning Seniors — Tim Krakowiak 258-680, Fran Barry 236, Bob Cirrito 235, Dave Herman 232, Collen Jozwiak 220.

STRIKERS: Dick Baldwin Memorial — Jim Nowak 681, Andy Wood 253, John Chmura Sr. 251.

TONAWANDA: Ron Smith Automotive — Paul Krafft 255-750, Dave Odden 255-712, Scott Johnston 288-689. Brady Electric — Sal Labarera 719, Pat Galligan Jr. 688, Tom Nicholas Sr. 678, Dennis Dellapenta 267-669, Jim Daugherty 258-658, Carm Carey 252-653, Mike Hoy 259, Tom Igiel 258, Chris Prezioso 257.

TRANSIT: Bowlers Choice 5-Man — Rob Piccoci 266-714, Jim Martek 701, Kevin Smith 278-699, Jim Piesczynski 693, Ken Korn 299-689. Thursday B — Andy Bielaki 299-721, Jacob Hiam 256-695, Mike Kemp 279-682.

WIMBLEDON: Fran Schenck Mem — Don Arcara 254-670. Hot Shots — Greg Seiser 275, Carl Rosati 264, Jim Rath 254. Memorial — Bob Lombard 257-297-799, Spencer Lajoy 265-265-754, Bill Swiat 269-279-749, Kevin Volker 259-258-732, Jack Kurkowiak 254-705, Chris Lombard 680. South Buffalo Church — Larry Komendat 256-676, Tony Kohl 300.

300 games

Matt Balduf, in a 748 series in Cornerstone Grille at Clarence.

Donald Bock III, in a 783 series in Helmer-Wangler Memorial at Broadway.

Nick Chojecki, in a 759 series in BPA of WNY Travel at Lancaster and in a 683 series in Monday Night Out at Broadway.

Gerald Grabner, in a 740 series in Bowlers Choice 4 Man at Transit.

Dylan Greenauer, in a 753 series in Leo Greenauer Memorial at Kenmore.

Ken Herby, in a 710 series in Monday Men at Island.

Ron Janish, in a 737 series in Saturday Night Mixed Couples at Bennington.

Tony Kohl, in South Buffalo Church at Wimbledon.

Connor Lajoy, in a 751 series in Frank D’Addario Recreation at Airport.

John Masiello, his 80th, in match play in Storm Bowlers Choice at Transit.

Al McKee, in a 723 series in Moose 617 at Allie Brandt.

John Masiello, his 80th, in Storm Bowlers Choice at Transit.

Ken Moen Sr., in a 738 series in Erik Fanara Memorial at Kenmore.

Al Nicolette, in a 700 series in Best Approach Trios at Spare Time.

John Nowatzki, in a 758 series in Wild Irish Rose at Wimbledon.

Andy Ochal, his 21st, in a 742 series in Mike Becker Memorial at The Edge.

Tyler Roskwitalski, his first, in a 753 series in Smith/Magaris Memorial at Classic.

Dan Sieczka, in a 783 series in Mixed Trios at Abbott.

Jared Simonds, in a 675 series in Major B at Classic.

Rob Straker, in a 749 series in Monday Night Out at Broadway.

Pat Wangler, in an 835 series in City Bowlers at Wimbledon.

Dave Zimmerman, his second, in a 732 series, in Labatt’s Blue at Strikers.

Peter Zmozynski, his 52nd, in a 764 series in Mike Becker Memorial at The Edge.