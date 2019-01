Area Bowling (Jan. 13)

BPA of WNY Travel

at Lancaster

Mike Zarcone 257-260-276-793, Joe DiNardo 259-268-762, Nick Chojecki 266-300-759, Tony Dolan 268-279-743

Jeff Pohlman 269-739.

Next — at Classic, 3 p.m.

BRIERWOOD: John Rosiek Memorial — Chad Joseph 266-683, Michael Hastreiter 253-679, Derek Szymkowiak 267, Ryan Masterson 264, Ron Golombek 257.

THE EDGE: Mike Becker Memorial — Peter Zmozynski 300-764 (his 52nd), Tim Finken 277-287-761, Julie Selk 269-258-761, Tommy Gioia 269-258-745, Andy Ochal 300-742 (his 21st), Charlie Zmozynski 692, Sue Jeziorski 681. Sloan Businessmen — Dan Stachowiak 279-279-739, Mike Stebbins 280-737, Anthony Garofalo 266-734, Eric Clifford 254-714, Dale Croston 692. Donnie O Memorial — Mike Hermanski 260-251-745, Chad Mayerhofer 262-716, Jim Matyjasik 685, Jon Kroll 683, John Winslow 681.

LANCASTER: Eagles — Joe Doxbeck 259-706, Tom Morrone Jr 258-694, Tim Wanat 279-676, Mike Borodzik 278-675, Jim Reese 256-675.

SPARE TIME: Wednesday Nite Fun —Joyce Osika 256. JW-TP Memorial — Ron Gee Jr 267-699, Eric Weinstein 261, Edward Orrange 258, Dave Czaplinski 258-772, Steve Romance 675.

TRANSIT: Friday 4-Man — Mark Steger 268-723, Rob Ritzman 268-708, Doug Zywicki 704, John Frank 255. Amherst Firemen — AJ Swannie 279-259-732.