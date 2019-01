Area bowling (Jan. 4)

ABBOTT: Thursday Seniors — Don Young 258.

AIRPORT: Local 1173 Retirees — Fred Jamison 697. Cold Spring Classic — Rich Cathcart 300-766, Connor LaJoy 258-739, Spencer LaJoy 276-724, Eric Williams 265-715, Thomas Tucker 267-712.

BRIERWOOD: Bob Binns Memorial — George Majkut 262-749, Pete Cambio 286-267-736, John Winchell 273-709, Nick Acanfora Jr. 255- 702, Kevin Egan 276-701. Wednesday Night Early Birds — Dennis Gleason 290-691, Ted Wronski 256-691, Bob Macchioni 686, Jim Staub 258-257-683, Charlie Brooks 682.

CLASSIC: Amicis Restorante — Mike Noakes 278-768, Scott Sanders 259-728, Chris Rathbun 259-709, Dave Sherry 701, John Niesyty 252-682, Barb Maddigan 603. Major B — Jeff Lowery 257-758, Austin Simonds 269-729, Andy Cannizzaro 267-723, Chris Patterson 259-709, Andy Michalski 256-688

KENMORE: Thursday AM Chevy Doubles — Charlie Calabrese 258-255-751, Zane Tester 268-743, Wes O’Kelly 278-692, Sandy Tanner 684. Erik Fanara Memorial — Dave Tolkacz 268-748, Paul Christopher 267-744, Terry Kuhn 258-740, John Grieco 697, Joe Vilardo 252-695.

THE EDGE: Let The Good Times Roll — Jameel Sabir 687.

TONAWANDA: Engineering Society — Julia Hay 234-635. Kenmore Schoolmasters — Paul Schroeder 300-764, Warren Bush 267-710. Jimmy Schroeder Senior Classic — Joe Morath 669, Bill Olsen 659.

TRANSIT: Bowlers Choice 4 Man — Mike Zarcone 257-259-259-775, Brian Cline 300-276-744, Curtis Foss 269-741, Dave Kumro 284-740, Jeff Pohlman 280-737, Julie Selk 234-654, Holly Parrish 259-652.