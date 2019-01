PAVALONIS, Dorothy A.

PAVALONIS - Dorothy A. December 28, 2018; beloved wife of the late Joseph S. Pavalonis; dear mother of William J. (Theresa), Joseph J. and the late Michael S. Pavalonis; dearest grandmother of Marie A. Pavalonis, Jeanette (Zach) Dykstra and Angela Varga. Funeral Services private. Arrangements by the Michael A. DiVincenzo Funeral Home.